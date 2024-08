Les 10 meilleurs outils DevOps pour l'automatisation, la surveillance et plus encore 2024

Choisir le bon ensemble d'outils DevOps avec les meilleures fonctionnalités a un impact énorme sur la productivité des humains de vos équipes et la fonction des applications qu'ils développent. Et en plus, faire tout ce travail sans de bons outils est moins amusant. ✨

Dans cet article, nous allons passer en revue les derniers outils DevOps en nous intéressant à ceux qui mettent l'accent sur l'automatisation, la surveillance et d'autres fonctionnalités essentielles pour que vous et votre équipe puissiez passer aux choses sérieuses, à savoir la création et le déploiement d'un code de qualité. 🙌

Qu'est-ce que DevOps ?

DevOps est une méthodologie visant à gérer le développement de logiciels qui combine des pratiques et des outils pour le développement de logiciels (Dev) et les opérations informatiques (Ops).

Chaque praticien définit son cycle de vie DevOps différemment, mais les phases les plus courantes du flux de travail sont :

Développement continu : Planification et..le codage du logiciel2. Intégration continue: Validez fréquemment les modifications apportées au code source Tests continus: Tests automatisés pour évaluer les changements apportés au code Déploiement continu : Logiciel testé et approuvé est placé sur les serveurs de production, également appelé livraison continue Suivi et observabilité continus : Suivre et documenter l'ensemble du processus DevOps Rétroaction continue: Les informations issues de l'utilisation des logiciels sont remontées aux équipes DevOps Continuous Operations: Automatisation de la mise en production et du processus de déploiement des applications

Un grand nombre des aspects clés de DevOps proviennent de ce qui suit agile mais il y a une différence entre agile et DevOps pratiques.

Que faut-il rechercher dans un outil DevOps ?

De par sa nature, DevOps nécessite plusieurs outils pour travailler de manière transversale afin d'aider à l'ensemble du cycle de vie de la production logicielle. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'outils DevOps, et chaque outil prend en charge une ou plusieurs phases du cycle de vie DevOps.

Pour disposer de la chaîne d'outils la plus efficace de bout en bout pour votre environnement de production, vous devez prendre en compte les aspects suivants de chaque outil que vous examinez :

Compatibilité entre chaque outil de la chaîne d'outils et les outils externes. Les informations doivent circuler facilement d'un outil à l'autre. Faciliter la communication et la collaboration au sein des équipes et entre elles. Cela inclut la gestion de projet, le suivi des spécifications et la communication des résultats d'un retour d'information continu. L'automatisation de l'intégration et du déploiement, appelée pipeline DevOps ou intégration continue et..Déploiement continu (CI/CD). Capture et enregistrement simples et automatiques des actions entreprises dans l'ensemble de la chaîne d'outils. Des fonctionnalités qui automatisent ou simplifient les tâches courantes qui prennent du temps lorsqu'elles sont faites manuellement. Un excellent exemple est la possibilité d'utiliser un modèle pour générer automatiquement des fichiersles notes de publication. Une fonction flexible qui s'adapte au processus le plus efficace plutôt que de forcer le processus à s'adapter à l'outil.

Les 10 meilleurs outils DevOps pour une réussite de bout en bout des projets

Maintenant que nous disposons d'un bon contexte, voici une liste des 10 meilleurs outils DevOps disponibles aujourd'hui.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un outil de gestion de projet et de collaboration basé sur le cloud, doté d'une forte intégration avec d'autres outils DevOps courants. Il fournit de nombreuses fonctionnalités dont les équipes de développement de logiciels ont besoin pour mettre en œuvre DevOps, ainsi qu'une plateforme de gestion de projet puissante et facile à utiliser.

Idéal pour :

La collaboration entre et au sein des équipes

Gestion de projet DevOps

Planification, attribution des tâches, ordonnancement et suivi de la progression pendant le développement

La capture et le partage des résultats du suivi

Suivi et transmission des retours d'expérience

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Outil basé sur le cloud pourla création de documents de projet et la collaboration* Outils d'automatisation au sein de ClickUp et d'autres outils DevOps courants

Collaboration et suivi utilesoutils tels que le suivi des jalonsdes tableaux Kanban, des tableaux blancs et une variété de diagrammes et de graphiques

Affichez votre projet sous la forme d'un Plan, d'un Tableau, d'un Échéancier ou de tout autre style qui vous convient le mieux

Étiquettes et commentaires de l'utilisateur sur toutes les tâches

Établir des dépendances et suivre la progression

Des modèles robustes et flexibles pour une mise en œuvre rapide tout en garantissant la cohérence, y compris les éléments suivantsmodèles pour les flux de travail agiles.

Intégrations puissantes et simples avec des outils externes tels que Google Drive, Salesforce, Basecamp et des solutions de nombreux fournisseurs, y compris des outils open-source populaires

Fonctionne sur site ou dans le cloud

Visualisez vos projets avecCartes mentales ClickUp Limites de ClickUp :

Tant de fonctionnalités et de capacités peuvent poser problème aux nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités, comme la vue Tableur, ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Les e-mails de notification et de rappel peuvent devenir envahissants

Prix ClickUp :

Free Forever: $0

$0 Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (6,600+ reviews)

4.7/5 (6,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. Miro

Via MiroMiro est une plateforme de tableau blanc numérique avec de multiples outils utilisés par les équipes pour se réunir en ligne, collaborer, présenter et partager leurs idées et leur travail de manière visuelle. C'est l'un des plus populaires gestion de projet Tableau blanc outils. Il peut être utilisé pour afficher des informations visuelles pendant les réunions, pour planifier des flux de travail achevés dans le cadre d'un projet ou pour faire des présentations.

Idéal pour :

Le brainstorming, l'organisation des spécifications et la planification des tâches pendant le développement

Examiner, discuter et développer des actions pour le retour d'information

Présenter les résultats des tests

Les meilleures fonctionnalités de Miro :

Assistance à la plupart des types de fichiers, notamment les GIF, les PDF, les feuilles de calcul, les images, etc

Vidéo-conférence entièrement fonctionnelle tout en partageant le tableau blanc

Flux de travail agiles

Canvas infini

Assistance à un grand nombre d'utilisateurs interactifs en même temps

Interface simple et conviviale

Grande bibliothèque de modèles pour les flux de travail, les cartes mentales et les tableaux Kanban

Intégration avec les outils DevOps courants

Les limites de Miro :

L'absence de liens ou d'étiquettes rend la connexion des informations difficile

Très peu de possibilités hors ligne

La navigation autour du tableau blanc est déroutante et demande un certain temps d'apprentissage

Outils d'esquisse et de modification en cours limités

Prix du Miro :

Free: $0

$0 Démarrage: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Business: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (4,400+ reviews)

4.8/5 (4,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,100+ reviews)

3. Confluence

Via AtlassianConfluence est un environnement de travail d'équipe pour la capture des connaissances et la collaboration, conçu pour les équipes à distance. Au-delà de ses fonctionnalités de collaboration qui aident les membres de l'équipe à collaborer de manière créative, Confluence offre des fonctions de documentation, de gestion de projet, d'analyse, de rapports et d'automatisation des flux de travail.

Les utilisateurs créent des espaces où ils peuvent assigner des tâches, collecter et organiser des informations, rationaliser des processus et interagir par le biais de discussions. Confluence fait partie de la suite Atlassian DevOps.

Meilleur pour :

Définir les étapes et les fonctions pendant le développement

Capturer le retour d'information

Documenter les résultats des tests

Les meilleures fonctionnalités de Confluence :

Forte intégration avec Jira

Libellés de page pour simplifier la recherche de contenu

Assistance aux flux de travail agiles

Outils d'engagement social simples et notifications personnalisables

Éditeur de texte riche aux fonctionnalités complètes

Étiquette de l'utilisateur qui génère des e-mails aux utilisateurs nommés

Limites de Confluence :

La recherche n'est pas aussi précise qu'elle pourrait l'être

Télécharger et mettre en forme du contenu peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs

Difficile d'organiser les environnements de travail de manière intuitive

Prix de Confluence :

Free: $0

$0 Standard: 5,75 $/mois par utilisateur

5,75 $/mois par utilisateur Premium: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (3,500+ reviews)

4.1/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (2,800+ reviews)

4. Docker

Via Docker Docker est une plateforme de développement de logiciels, d'automatisation des tests et de livraison de logiciels utilisant des images conteneurisées. Un conteneur est une version isolée du logiciel qui s'exécute de la même manière quel que soit le système d'exploitation sur lequel il fonctionne ou le langage de programmation qui a été utilisé, ce qui évite d'avoir à faire tourner des machines virtuelles.

La plateforme Docker comprend des interfaces de programmation utilisateur, de ligne de commande et d'application (IU, CLI et API) ainsi qu'une sécurité permettant d'assister chaque étape du cycle de développement logiciel.

Idéal pour :

Construire des logiciels pendant le développement

Gérer l'intégration

Tester dans des conteneurs pour contrôler la performance et la robustesse des applications

Déployer des applications dans des conteneurs

Opérations automatisées pour l'intégration, les tests et le déploiement

Les meilleures fonctionnalités de Docker :

Mise en œuvre robuste de l'orchestration de conteneurs

Ensemble d'outils flexibles

Assistance à la plupart des systèmes d'exploitation, y compris Windows, Linux et MacOS

Forte intégration avec des outils de pointe

Une interface de commande puissante qui simplifie le déploiement

Communauté d'utilisateurs importante et active

Large bibliothèque d'environnements préconfigurés

Limites de Docker :

La dépendance à l'égard de l'interface de ligne de commande peut parfois être difficile

Les concepts derrière les conteneurs peuvent être déroutants et difficiles à comprendre

Les images peuvent être très volumineuses et utiliser des ressources importantes

Prix de Docker :

Personnel: 0

0 Pro: 5$/mois, un seul utilisateur

5$/mois, un seul utilisateur Teams: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Business: 24$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

5. GitHub

Via GitHub GitHub est l'ensemble d'outils de gestion de configuration de haute qualité le plus couramment utilisé pour le développement de logiciels. C'est un système de contrôle de version construit sur Git pour les équipes de développement distribuées en fournissant un référentiel unique avec check-in et check-out.

En outre, GitHub comprend le contrôle d'accès, le suivi des bugs, la gestion des demandes, la gestion des tâches et l'automatisation, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. GitHub appartient à Microsoft et fonctionne sur Azure.

Idéal pour :

Gestion de projet et tâches pour le développement

Version distribuée et contrôle d'accès pour l'intégration

Outils éprouvés pour le déploiement

Automatisation des opérations, y compris la sécurité

les meilleures fonctionnalités de GitHub :

Norme industrielle pour le contrôle des versions

Outil de gestion de code le plus connu et le plus utilisé

Standard industriel pour le CI/CD

Interface simple et intuitive

Outils puissants pour le partage d'informations au sein d'une équipe

Suggestions de code alimentées par l'IA avec GitHub Copilot

Intégration avec la plupart des outils DevOps, y compris les plateformes d'environnement de développement intégré (IDE)

Limites de GitHub :

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

La documentation est légère

La recherche est basique

Prix GitHub :

Free: $0

$0 Teams: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Enterprise: 21$/mois par utilisateur

Evaluations et critiques sur GitHub :

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.8/5 (5,700+ reviews)

6. AWS

Via AWS Amazon Web Services (AWS), couvre l'ensemble des offres de plateforme cloud d'Amazon. Cela inclut un large tableau de modules AWS DevOps pour les applications SaaS et mobiles qui s'exécutent sur AWS. Les outils comprennent de multiples options pour la gestion de la configuration, la construction et le test automatisés, ainsi que l'automatisation du déploiement. Ils assistent également les conteneurs et l'informatique sans serveur.

Les outils DevOps d'AWS les plus couramment utilisés sont AWS CodePipeline, AWS CodeBuild et AWS CodeDeploy.

Meilleur pour :

CI/CD avec AWS CodePipeline pour l'intégration et le déploiement

Compilateurs et automatisation des tests avec AWS CodeBuild pour le développement

Automatisation du déploiement avec AWS CodeDeploy

Les meilleures fonctionnalités d'AWS :

Le provisionnement du cloud est intégré au processus, de sorte que les utilisateurs ne manquent jamais de ressources

Intégration avec l'ensemble de l'écosystème AWS

Le pipeline CI/CD peut être paramétré en quelques clics

Indicateurs complets à partir des tests

Les paramètres manuels et automatisés sont faciles à configurer et à utiliser

Outils de sécurité et de surveillance

Limites d'AWS :

Pas assez personnalisable pour certains cas d'utilisation

Suppose que vous allez déployer sur l'infrastructure cloud d'AWS

Plusieurs outils sont nécessaires pour achever le flux de travail

La plateforme AWS peut être écrasante

Prix AWS :

Contacter AWS pour obtenir des informations sur les prix

Évaluations et critiques d'AWS :

G2: 4.3/5 (plus de 500 commentaires)

4.3/5 (plus de 500 commentaires) **CodePipeline, 4.5/5 (13 commentaires) ; CodeBuild, 4.3 (3 commentaires) ; CodeDeploy, 4.5 (4 commentaires)

7. Mend

Via Mend Mend, anciennement WhiteSource, est une plateforme de sécurité des applications. Elle s'intègre à vos outils DevOps pour mettre en œuvre le programme de sécurité des applications (AppSec) de votre équipe, en déplaçant les endroits où votre logiciel est vulnérable et où vous corrigez ces vulnérabilités plus tôt dans le processus de développement.

Meilleur pour :

Évaluer la sécurité de vos applications lors des tests

Fournir des solutions de remédiation lors des retours d'expérience

Les meilleures fonctionnalités de Mend :

Évalue et trouve les vulnérabilités dans les paquets open-source de votre application en temps réel

Intégration facile dans GitHub

Fournit des rapports détaillés

Met automatiquement en œuvre des modifications de code pour les vulnérabilités les plus courantes et évite les erreurs humaines lors de la correction des failles de sécurité

L'équipe de Mend.io surveille et met à jour les vulnérabilités en permanence

Assiste tous les principaux langages de programmation, notamment Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ et C#, ainsi que de nombreux langages spécifiques à un domaine

Limites de Mend :

L'interface utilisateur peut être un peu lourde

Les tableaux de bord peuvent être déroutants

La mise en œuvre peut être difficile pour certains pipelines DevOps

Peut générer des faux positifs

Les prix de Mend :

MEND SCA Advanced: 16 000 $/an pour 20 développeurs

16 000 $/an pour 20 développeurs MEND SAST Advanced: 16 000 $/an pour 20 développeurs

16 000 $/an pour 20 développeurs MEND SCA & SAST Advanced: 24 000 $/an pour 20 développeurs

24 000 $/an pour 20 développeurs MEND Premium (Enterprise): Contacter pour les tarifs

Mend évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (90+ reviews)

4.3/5 (90+ reviews) Capterra: 4.3/5 (7 commentaires)

8. Jira

Via Atlassian Jira est un suivi des problèmes (bugs) et de gestion de projet. Il comprend la gestion de projet agile fonctions, notamment les flux de travail, les tâches, la budgétisation et les prévisions, ainsi que le plan de route. Il comprend également un système de gestion des problèmes complet et intégré pour documenter et traiter les bugs dans le code et dans les opérations. Jira fait partie de la suite Atlassian DevOps.

Meilleur pour :

La gestion de projet pendant le développement

Suivi des problèmes et automatisation pendant le feedback et le développement

Les meilleures fonctionnalités de Jira :

Conçu dès le départ pour l'agilité avec scrum et la gestion de projet Méthodologies Kanban * Hautement personnalisable

Très efficace pour la gestion des problèmes

Mon travail pour de nombreux types de projets différents, pas seulement le développement de logiciels

S'intègre à de nombreux autres outils DevOps

Limites de Jira :

Peut être difficile à paramétrer et à utiliser

Outils de collaboration limités intégrés au produit

N'est pas paramétré pour permettre à plusieurs équipes de travailler ensemble

Il s'agit d'un outil de gestion des problèmes auquel s'ajoute la gestion de projet, et non d'une plateforme complète de gestion de projet

Prix de Jira :

Free: $0

$0 Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,200+ reviews)

4.3/5 (5,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,100+ reviews)

9. Bitbucket

Via Bitbucket Bitbucket est une plateforme alternative d'hébergement de code source de logiciels avec contrôle de version, également construite sur Git. Elle comprend des outils CI/CD et est axée sur l'assistance aux utilisateurs de Jira. Elle est conçue pour permettre la collaboration au sein d'une équipe de développement. Bitbucket fait partie de la suite DevOps d'Atlassian.

Meilleur pour :

Contrôle de version et d'accès distribué pour l'intégration

Flux de travail automatisés pour le déploiement

Meilleures fonctionnalités de Bitbucket :

Étroitement intégré à Jira

Interface utilisateur moderne et épurée

Outils de configuration puissants pour l'organisation de projets complexes, y compris les branches

Outils puissants de révision de code

Limites de Bitbucket :

Mon travail consiste à travailler avec d'autres produits Atlassian, l'intégration est minimale avec d'autres outils

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres plateformes de contrôle de version

Moins populaire que d'autres outils similaires, la communauté d'utilisateurs est donc réduite, de même que les options de plugin

Prix de Bitbucket :

Free: $0

$0 Standard: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Premium: 6$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (800+ commentaires)

4.4/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,200+ commentaires)

10. Slack

Via Slack Slack est une plateforme de collaboration construite autour de la messagerie instantanée en utilisant le concept de canaux. Les utilisateurs peuvent communiquer au sein des équipes avec des conversations en texte enrichi sur un canal donné, des messages directs entre utilisateurs, des appels vidéo ou audio (Huddle), des messages texte et vidéo asynchrones (Cliams), ou par le biais de carnets de notes (Canvas). Il comprend également des gestion des tâches outils.

Meilleur pour :

Collaborer pendant le développement

Saisir les résultats des tests

Documenter le retour d'information

Les meilleures fonctionnalités de Slack :

Interface simple et facile à naviguer

Toutes les communications d'un canal spécifique sont regroupées en un seul endroit

Hautement personnalisable

Une grande bibliothèque deapplications d'intégration (Consultez le sitemeilleures intégrations Slack)

Recherche puissante

Possibilité de regrouper les discussions en fil de discussion

Vidéo conférence intégrée

Limites de Slack :

Avec son accent sur la collaboration, vous devez charger plusieurs applications d'intégration pour augmenter la fonction

Peut devenir écrasant avec beaucoup d'environnements de travail et de canaux

La gestion des tâches est limitée

Prix de Slack :

Free: $0

$0 Pro: $7.25/mois par utilisateur

$7.25/mois par utilisateur Business+: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid: Contact pour les tarifs

Slack évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (31,200+ reviews)

4.5/5 (31,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (22,900+ reviews)

ClickUp : Le meilleur outil DevOps pour votre équipe

Indépendamment de ce à quoi ressemble votre playbook DevOps, faire travailler ensemble vos équipes de développement et d'exploitation ne nécessite pas de magie - il faut les bons outils DevOps. Ils doivent travailler ensemble d'une manière qui permette à vos processus au lieu de vous forcer à modifier vos processus pour les adapter aux outils. 🛠

C'est pourquoi les équipes de tout type comptent sur ClickUp pour la gestion de projet, la collaboration, la documentation et bien plus encore, le tout dans une interface facile à utiliser qui s'intègre au reste de vos outils DevOps. Alors, la prochaine fois que vous mettez en place une nouvelle quête de projet logiciel, inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp et simplifiez-vous la vie. 🤩