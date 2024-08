10 modèles de diagramme en arête de poisson dans Word, Excel, & ; ClickUp

Les séances de remue-méninges peuvent être amusantes. Pourtant, lorsqu'un problème majeur survient, elles se transforment facilement en marathons de réflexion intenses et éprouvants pour les nerfs. 🏃

C'est là que les diagrammes en arêtes de poisson entrent en jeu. Bien que simples, ils constituent des outils précieux pour démêler des problèmes complexes, identifier leurs causes et trouver des solutions viables.

Il n'est même pas nécessaire d'en créer un soi-même. Vous pouvez utiliser l'un des nombreux modèles de diagramme en arête de poisson préexistants et commencer en quelques minutes. Nous partagerons avec vous quelques-uns de nos modèles préférés, alors restez à l'écoute !

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme en arête de poisson ?

Le diagramme en arête de poisson est une méthode de visualisation qui vous aide, vous et votre équipe, à identifier les causes d'un problème ou d'un défaut. Il est similaire à un carte mentale mais se concentre spécifiquement sur l'analyse des causes profondes . Les modèles de diagramme en arête de poisson sont des documents prêts à l'emploi qui vous aident à lancer des séances de brainstorming au lieu de regarder un tableau blanc pendant des heures. 🤔

Il s'agit d'un cadre que vous pouvez utiliser pour commencer à analyser les causes d'un problème particulier dans votre entreprise, qu'il soit lié à la qualité des produits, les contraintes en matière de ressources des inefficacités dans les processus ou l'insatisfaction des clients. Une fois terminé, le diagramme fournit une base solide pour la création d'une résolution diagramme de processus et planifier son exécution .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme en arête de poisson ?

Un créateur ou un modèle de diagramme en arête de poisson efficace doit être.. :

Être propre et simple : Avoir une structure et des étiquettes claires, et être facile à comprendre pour tous

: Avoir une structure et des étiquettes claires, et être facile à comprendre pour tous Adaptable : Adaptable : offre suffisamment d'espace pour des problèmes de complexité variable

: Adaptable : offre suffisamment d'espace pour des problèmes de complexité variable Accessible : Accessible : vous permettre d'y accéder et de le modifier sur plusieurs appareils

: Accessible : vous permettre d'y accéder et de le modifier sur plusieurs appareils Visuellement attrayant : Inclure des couleurs et d'autres éléments visuels pour le rendre plus intéressant

10 modèles de diagramme en arête de poisson à utiliser en 2024

Si vous êtes à la recherche d'un moyen efficace pour démarrer votre prochaine session de brainstorming sur l'analyse des causes, consultez notre liste des 10 meilleurs modèles de diagrammes en arête de poisson Cliquez ici word et Excel.

Ils vous aident à analyser les relations de cause à effet et à en reconnaître les subtilités. Vous pouvez ainsi résoudre les problèmes à la volée et faire en sorte que votre entreprise fonctionne comme une machine bien huilée! ⚙️

1. Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp

Ce modèle classique de diagramme en arête de poisson ClickUp constitue une première étape optimale vers la résolution d'un problème

Peu de modèles sont aussi vivants et dynamiques que celui-ci Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp . C'est l'une des approches les plus amusantes de l'analyse des causes, simple mais puissante, avec différentes couleurs et formes pour représenter les différentes catégories.

Après avoir exécuté le modèle, reportez-vous à la légende en haut à gauche du poisson pour savoir à quoi correspond chaque élément. Si vous avez des questions sur l'utilisation du modèle, vous pouvez vous référer au document "Getting Started".

Le modèle de ClickUp suit la structure standard du diagramme en arête de poisson, mais vous pouvez le modifier pour l'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel contexte. Ce modèle est un tableau blanc, il est donc entièrement personnalisable .

Cliquez sur les formes pour modifier leur couleur et leur contour ou double-cliquez sur le texte pour le modifier. Vous pouvez faire glisser et déposer des objets et les grouper pour les réorganiser plus rapidement.

Le reste du tableau est également à votre disposition : vous pouvez dessiner, créer des organigrammes et des cartes mentales, insérer des images et des cartes de site web, ou aller là où votre imagination vous mène ! 🤩 Télécharger ce modèle

2. Modèle de cause et d'effet ClickUp

Le modèle de cause et d'effet ClickUp vous aide à déterminer les causes d'un problème

Si vous préférez les arbres aux poissons, peut-être que ce Modèle de cause et d'effet par ClickUp vous conviendra mieux. Son objectif est le même que celui de l'exemple de diagramme en arête de poisson précédent : vous aider à identifier les facteurs sous-jacents qui contribuent à un problème.

Au lieu du format en forme de poisson, il suit une structure plus simple, en forme d'arbre. 🌳

Le problème principal est la racine et les causes primaires sont les branches du premier niveau. Elles se divisent ensuite en sous-branches, qui représentent la deuxième couche, c'est-à-dire les causes plus profondes ou les facteurs contributifs.

L'arbre peut se ramifier autant que vous le souhaitez. Comme tous les Tableaux blancs ClickUp vous pouvez personnaliser chaque élément du modèle à la perfection. En ajoutant des connecteurs entre les éléments, vous pouvez vous assurer qu'ils restent en relation même lorsque vous les déplacez.

Si les diagrammes en arête de poisson et les diagrammes de cause et d'effet présentent de nombreuses similitudes, le second est légèrement plus flexible. Il convient mieux à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas classer leurs causes dans des catégories distinctes, telles que la méthode ou les matériaux. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

Avec les diagrammes en arête de poisson et les modèles d'analyse de ClickUp, vous plongez au cœur des facteurs sous-jacents ou de la cause première d'un problème

Le modèle Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp n'est pas un diagramme mais un outil multifonctionnel complet pour comprendre les problèmes, identifier leurs causes et trouver des solutions.

Alors que les modèles précédents étaient des tableaux blancs, celui-ci est une liste contenant plusieurs vues, à savoir :

Document de démarrage : Explique comment utiliser le modèle

: Explique comment utiliser le modèle Liste des problèmes : Liste des problèmes : affiche tous les problèmes groupés par statut

: Liste des problèmes : affiche tous les problèmes groupés par statut Liste des priorités : Liste des priorités : vous aide à planifier en regroupant les problèmes en fonction de leur degré d'urgence

: Liste des priorités : vous aide à planifier en regroupant les problèmes en fonction de leur degré d'urgence Tableau des besoins d'action : Présente les problèmes sous forme de cartes pour une meilleure visualisation

Dans la vue Liste, vous pouvez examiner et gérer toutes les informations relatives à un problème. Par défaut, elle contient les colonnes suivantes : priorité, causes 1 à 5, causes profondes, gravité du changement et solution gagnante. Vous pouvez la personnaliser en modifiant les étiquettes et les catégories ou en créant des champs personnalisés.

Si vous cliquez sur un problème, vous obtiendrez des informations supplémentaires, telles que l'historique, les listes de contrôle et les pièces jointes. Vous pouvez discuter des spécificités avec vos coéquipiers dans les commentaires. ClickUp vous permet également d'ajouter des Automatisations personnalisées pour optimiser votre flux de travail . Télécharger ce modèle

4. Microsoft Word Modèle de diagramme en arête de poisson par TemplateLab

Utilisez ce modèle créatif de diagramme en arête de poisson Word de TemplateLab pour démêler les causes d'un problème tout en vous amusant

Les diagrammes en arête de poisson de TemplateLab pour Word sont des documents dans lesquels vous pouvez suivre les causes profondes d'un problème . Bien qu'il ne soit pas le plus complet des diagrammes en arête de poisson de cette liste, c'est le plus remarquable en termes de conception. L'illustration d'un poisson inquiet vous donnera le sourire chaque fois que vous discuterez de problèmes complexes, ce qui les rendra moins intimidants !

L'utilisation d'un diagramme efficace ne pourrait être plus simple. Il vous suffit de le télécharger et de le lancer dans Microsoft Word puis inscrivez la cause première dans les zones de texte prévues à cet effet. Vous ne pouvez pas modifier le nombre de catégories principales, c'est-à-dire de causes, mais vous pouvez le faire pour les causes secondaires.

Pour supprimer une branche, sélectionnez la ligne et le texte en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur la touche Suppr. Pour ajouter d'autres branches, vous pouvez dupliquer les branches existantes en utilisant la multi-sélection Ctrl mentionnée ci-dessus, puis Copier (Ctrl+C) et Coller (Ctrl+V). Télécharger ce modèle

5. Modèle de diagramme en arête de poisson cause-effet par Creately

Appréciez la simplicité de ce modèle de cause à effet de Creately

Un autre outil de diagramme utile pour le diagnostic des problèmes est ce modèle de diagramme de causes et d'effets de Creately. Il est minimaliste et axé sur l'aspect pratique avant tout. Il respecte le format standard en arête de poisson avec un axe central qui symbolise le problème et des branches qui décrivent les causes.

La façon la plus simple d'éditer ce modèle est de le faire directement dans Creately. Vous pouvez le faire gratuitement avec un compte de démonstration, bien que les fonctionnalités soient limitées.

Comme ClickUp, Creately vous permet de personnaliser presque tous les aspects du modèle. Vous pouvez modifier les couleurs, insérer de nouveaux éléments et ajouter des connecteurs pour créer des relations.

Parcourez sa vaste bibliothèque de formes, de cadres et d'autocollants, puis introduisez-les dans le modèle par glisser-déposer. L'application vous permet également de collaborer avec votre équipe en temps réel.

Si vous devenez un client payant, vous pouvez exporter et utiliser le modèle dans des programmes externes comme Excel. L'application prend actuellement en charge les formats suivants :

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF Télécharger ce modèle ### 6. Modèle d'organisateur graphique en arête de poisson Microsoft Word par Template.net

Utilisez ce modèle d'organigramme graphique en arête de poisson de Template.net pour faire un brainstorming sur les sources potentielles d'un problème

Si le violet est votre couleur, ce diagramme vous conviendra parfaitement ! Même si ce n'est pas le cas, vous pouvez le modifier en quelques secondes une fois que vous avez ouvert le modèle dans Word.

Le modèle d'organisateur graphique en arête de poisson de Template.net vous permet de contempler les problèmes et leurs causes avec style. Il est simple et élégant, sans fioritures ni sifflets en vue.

Pour l'utiliser, téléchargez le fichier et exécutez-le dans Word. Cliquez sur les zones de texte pour en modifier le contenu et déplacez les objets en cliquant et en faisant glisser. Outre Word, ce modèle peut être utilisé dans PowerPoint, Google Docs google Slides et Adobe Illustrator.

N'oubliez pas que vous devez être un abonné payant de Template.net pour télécharger le fichier. Vous pouvez l'éditer directement sur le site web, mais l'option d'exportation est bloquée derrière le paywall. Télécharger ce modèle

7. Modèle de diagramme en arête de poisson pour tableau blanc par Template.net

Avec le modèle de diagramme en arête de poisson du tableau blanc de Template.net, vous pouvez diviser n'importe quel problème en éléments gérables

Au lieu de ruminer le problème, écrivez vos pensées dans ce modèle de diagramme en arête de poisson du tableau blanc de Template.net pour les rendre plus claires. Bien qu'il ne puisse pas résoudre le problème à votre place, il peut vous aider à organiser vos idées et à concevoir la meilleure stratégie de résolution possible.

Le modèle comprend les six catégories de causes standard et un espace pour que vous puissiez décrire votre problème. Sa conception fantaisiste ajoute une touche de créativité à vos discussions analytiques, les rendant moins ennuyeuses.

Comme pour le modèle précédent, vous pouvez le modifier gratuitement sur la plateforme Template.net. Pour utiliser ce créateur de diagramme en arête de poisson dans Word, vous devez opter pour le plan Business ou Pro. Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de diagramme en arête de poisson d'Ishikawa par QIMacros

Ce modèle de diagramme en arête de poisson d'Ishikawa pour Excel par QIMacros est doté de nombreuses fonctionnalités et d'une grande publicité

Le modèle de diagramme en arête de poisson Ishikawa de QIMacros en Excel est l'un des modèles les plus polyvalents de son genre. Il est chargé de fonctionnalités et se décline en quatre variations et cinq styles, ce qui le rend adaptable à toutes les situations problèmes de toutes tailles et dans des contextes variés .

Pour utiliser le modèle, vous devez installer le module complémentaire QIMacros. Dans le nouveau menu d'Excel, sélectionnez le diagramme en arête de poisson. Si vous avez besoin d'aide pour vous y retrouver, consultez l'onglet Instructions.

Le diagramme existe en quatre variantes :

Petit : Une version simplifiée du diagramme avec quatre arêtes de poisson Moyen : diagramme en arête de poisson standard avec six arêtes : Diagramme en arête de poisson standard avec six arêtes Grand : diagramme complexe avec six arêtes et des branches et sous-branches principales supplémentaires : Un diagramme complexe avec six arêtes et des branches principales et sous-branches supplémentaires Bogue d'amour : Similaire au schéma standard, mais avec la colonne vertébrale et les os des deux côtés de la tête

Chaque variante possède un onglet Schéma dans lequel vous pouvez saisir les informations, c'est-à-dire le problème et les causes. Vous pouvez choisir le style du diagramme pour l'adapter à votre domaine d'expertise :

Santé

Fabrication

Marketing

Processus

Service

Une fois que vous avez rempli le schéma, sélectionnez l'option Créer une arête de poisson à droite de l'énoncé du problème, et le diagramme s'affichera. Pour mettre l'accent sur les causes profondes, créez une ellipse ou toute autre forme autour d'elles. La révision du diagramme est simple : il vous suffit de modifier les données dans le schéma, puis de sélectionner à nouveau l'option Créer une arête de poisson. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel de diagramme en arête de poisson simple par Someka

Utilisez le modèle de diagramme en arête de poisson Excel simple de Someka pour examiner les causes de tout problème, quelle que soit sa taille

Ce modèle de diagramme en arête de poisson simple en Excel de Someka comprend tout ce dont vous avez besoin pour une analyse rapide et efficace des problèmes. Il se compose de deux diagrammes. Le premier est basique, et le second est une version étendue qui peut supporter de grandes quantités de données et un examen plus approfondi.

Pour télécharger le fichier, vous devez fournir votre adresse électronique. Cliquez sur le lien contenu dans l'e-mail de Someka pour télécharger le modèle. Notez que si vous êtes un utilisateur gratuit, vous ne pouvez accéder qu'à la version limitée du modèle. Les versions complète et multi-utilisateurs se cachent derrière un mur payant.

Après avoir ouvert le modèle, vous serez accueilli par l'écran de saisie. Il contient six catégories et beaucoup d'espace pour les causes principales et supplémentaires, mais vous pouvez également les personnaliser. Notez toutes vos idées dans le tableau, puis choisissez la version et sélectionnez-la. Et voilà, le diagramme apparaîtra avec les données que vous avez saisies.✨ Télécharger ce modèle

10. Modèle de diagramme en arête de poisson par Canva

Le modèle de diagramme en arête de poisson de Canva est non seulement visuellement attrayant, mais aussi incroyablement utile pour la résolution des problèmes

Visuellement, ce modèle est le plus agréable du lot. Le modèle de diagramme en arête de poisson de Canva, qui utilise le modèle de diagramme d'Ishikawa, offre une intégration transparente de la créativité et du flux de travail, ce qui vous permet de rationaliser votre processus de résolution de problèmes.

Le diagramme ne contient que quatre catégories de causes, mais il est facilement personnalisable. Vous pouvez non seulement ajouter des formes, mais aussi des autocollants, des graphiques et des grilles. Vous pouvez même inclure de la musique pour détendre l'atmosphère et rendre le diagramme plus vivant session de brainstorming plus amusante et plus productive. Ajoutez des animations originales pour créer un visuel intéressant qui ne manquera pas de susciter l'intérêt des spectateurs.

Canva offre de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez présenter le modèle en plein écran, le partager avec vos collègues ou l'exporter sous forme d'image ou de fichier PDF. Télécharger ce modèle

Top 10 modèles de diagramme en arête de poisson - un aperçu

Découvrez un bref aperçu de tous les modèles et de leurs avantages dans le tableau ci-dessous :

Avantages de l'utilisation d'un modèle de diagramme en arête de poisson

L'utilisation d'un modèle de diagramme en arête de poisson présente de nombreux avantages. Les plus notables sont les suivants :

Efficacité : Le modèle fournit un cadre pour une résolution rapide des problèmes,rationaliser votre flux de travailet vous aide à suivre l'évolution de la situationcalendrier du projet2. Visualisation : Vous pouvez enregistrer vos pensées et les organiser de manière logique et compréhensible Collaboration : Toutes les informations étant résumées et regroupées, il est plus facile de discuter des prochaines étapes et de prendre des décisions en collaboration Amélioration : Un processus de dépannage optimisé permet à votre entreprise de résoudre rapidement les problèmes et de continuer à se développer

Essayez ces modèles de diagramme en arête de poisson et constatez par vous-même

Aucun problème n'est trop difficile à comprendre. Certains sont difficiles à résoudre, mais la plupart d'entre eux peuvent être résolus s'ils sont décomposés en petits morceaux. Une fois que vous aurez identifié les causes potentielles, la solution sera plus facile à trouver. 🎣

Un créateur de diagrammes en arête de poisson peut vous aider à réussir en vous aidant à naviguer dans les profondeurs de l'analyse des problèmes et à en ressortir avec une vision claire - prêt à passer à l'action !