10 meilleurs outils logiciels de diagramme en 2024 (gratuits et payants)

Il existe peut-être des licornes capables d'apprendre simplement en entendant parler de quelque chose. Mais la plupart d'entre nous sont des apprenants visuels. Nous avons besoin de voir quelque chose devant nous pour le comprendre pleinement.

Lorsque vous prenez des mesures pour représenter visuellement les idées et les processus - par le biais de cartes mentales, de graphiques et de diagrammes - vous pouvez obtenir l'adhésion de l'ensemble de votre équipe. Et lorsque certains de vos processus deviennent compliqués, un diagramme peut constituer une référence rapide que votre équipe utilisera réellement (ce qui est plus que ce que l'on peut dire de ce manuel d'une centaine de pages). 📔

Avec le bon logiciel de diagramme, vous pouvez créer un visuel qui fera dire à toute votre équipe "Ahhhh, j'ai compris maintenant" Et vous pouvez collaborer, faire du brainstorming, éditer et réorganiser avec facilité.

Découvrez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de création de diagrammes, ainsi que les 10 meilleurs outils que vous pouvez vous procurer dès maintenant.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de création de diagrammes ?

Les meilleurs outils de création de diagrammes ont quelques points communs. Vous les retrouverez à plusieurs reprises dans nos descriptions des logiciels présentés ci-dessous. En effet, certaines fonctionnalités sont indispensables, incontournables.

Si un outil de création de diagrammes ne fait pas ces trois choses, c'est un non pour nous :

Modèles : Les modèles de diagramme donneront un coup de fouet à votre projet. Ils réduisent la courbe d'apprentissage et vous permettent d'utiliser immédiatement le logiciel de création de diagrammes que vous avez choisi. Vous pouvez choisir un modèle qui correspond à vos objectifs, commencer à insérer vos données et obtenir un diagramme de qualité professionnelle en quelques minutes

Les modèles de diagramme donneront un coup de fouet à votre projet. Ils réduisent la courbe d'apprentissage et vous permettent d'utiliser immédiatement le logiciel de création de diagrammes que vous avez choisi. Vous pouvez choisir un modèle qui correspond à vos objectifs, commencer à insérer vos données et obtenir un diagramme de qualité professionnelle en quelques minutes **Lorsque vous réfléchissez au meilleur flux de travail ou à l'extension de la configuration de votre réseau, vous devrez organiser et réorganiser votre diagramme plusieurs fois avant d'arriver à la perfection. La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet de déplacer les éléments et d'étendre votre diagramme pour ajouter les éléments que vous avez oubliés

Fonctionnalités de collaboration: Le brainstorming d'un nouveau produit, le wireframing, la création d'un organigramme et la documentation de votre parcours utilisateur sont des projets d'équipe. Des fonctionnalités telles que les commentaires et l'édition multi-utilisateurs vous permettent d'exploiter la matière grise de toute l'équipe en temps réel

Convertissez des formes en tâches sur votre tableau blanc ClickUp pour mettre instantanément votre organigramme en action

Les 10 meilleurs logiciels de création de diagrammes

Préparez-vous à créer votre organigramme ! Maintenant que vous savez quelles sont les fonctionnalités qui faciliteront la création de diagrammes, consultez ces 10 outils qui offrent l'essentiel et bien plus encore.

Utilisez les tableaux blancs et les modèles ClickUp pour créer n'importe quel type de diagramme

Il existe de nombreux outils de création de diagrammes conçus spécifiquement pour les chefs de projet. Ne vous méprenez pas : Chez ClickUp, nous sommes ici pour les chefs de projet de ce monde. Mais nous sommes aussi là pour les développeurs, les spécialistes du marketing, les spécialistes des opérations, les associés des ventes et les gourous de la finance.

C'est pourquoi nos fonctions de diagramme peuvent s'adapter à n'importe quel cas d'utilisation. 💪

Votre équipe des ressources humaines peut créer un organigramme. Votre équipe de développement peut tracer des parcours clients, votre équipe commerciale peut schématiser l'entonnoir des ventes, votre équipe opérationnelle peut visualiser des analyses risques-avantages et votre équipe marketing peut faire un brainstorming sur sa prochaine campagne.

Toutes ces équipes peuvent utiliser notre Logiciel de tableau blanc pour collaborer sur des diagrammes en temps réel depuis n'importe quel endroit du monde.

Meilleures caractéristiques

**Cet espace de travail flexible vous permet de dessiner, d'ajouter des formes, de créer des diagrammes, des tableaux et des graphiques, ainsi que de glisser-déposer n'importe quel élément pour réorganiser votre diagramme. AvecTableaux blancs ClickUpvous pouvez même relier des éléments de votre diagramme à des tâches, ce qui vous permet de passer de la planification à l'exécution en toute transparence

Mind Maps: L'outil ultime pour dessiner des organigrammes,ClickUp Mind Maps vous permettent de planifier le déroulement de votre prochain projet ou de montrer les relations entre vos idées. Vous pouvez relier vos Mind Maps à des tâches ou à des nœuds par glisser-déposer que vous pouvez déplacer pour montrer comment les éléments sont liés

L'outil ultime pour dessiner des organigrammes,ClickUp Mind Maps vous permettent de planifier le déroulement de votre prochain projet ou de montrer les relations entre vos idées. Vous pouvez relier vos Mind Maps à des tâches ou à des nœuds par glisser-déposer que vous pouvez déplacer pour montrer comment les éléments sont liés Modèles: Avec des milliers de modèles pré-construitsModèles ClickUpvous pouvez trouver n'importe queltype de diagramme et commencer à le modifier immédiatement. Créez des diagrammes d'affinité, des diagrammes de contexte, des diagrammes de Gantt, des diagrammes de flux de données, des diagrammes de champ de force,Diagrammes de classes UMLdiagrammes en arête de poisson,diagrammes de flux de travailles diagrammes de Venn, etc

Limitations

ClickUp est tellement personnalisable et possède tellement de fonctionnalités qu'il faut parfois du temps pour l'apprendre et trouver les cas d'utilisation qui améliorent le plus votre flux de travail

ClickUp est disponible sous forme d'application web pour la création de diagrammes en ligne, d'application de bureau pour Mac, Windows et Linux, et d'application mobile pour iPhone et Android, mais l'application mobile n'offre pas encore toutes les fonctionnalités des applications web et de bureau

Prix

**Gratuit

Illimité: 7 $ par utilisateur et par mois

7 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (8,250+ reviews)

4.7/5 (8,250+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,750+ commentaires)

2. Miro

via MiroMiro est un outil populaire pour gestion de projet sur tableau blanc . Il permet à tous les beaux esprits de votre équipe de partager leurs idées. 🧠

Le programme est conçu pour donner l'impression que vous réfléchissez à vos projets sur un véritable tableau blanc, que vous soyez tous ensemble au bureau ou que vous travailliez chacun chez soi.

Chacun peut prendre un marqueur métaphorique et apporter sa contribution. Et grâce à des fonctionnalités telles que les notes Post-It numériques et la fonction de dessin à la main, le processus de création de diagrammes vous donnera l'impression d'être ensemble en personne.

Meilleures caractéristiques

Vous et les membres de votre équipe pouvez utilisercollaboration en temps réel pour ajouter des commentaires, des notes et des éléments, ou glisser-déposer les éléments existants pour réorganiser votre diagramme en temps réel

La bibliothèque d'éléments Miro comprend des formes, des icônes, des connecteurs et des organigrammes préconstruits. Elle rend la mise en forme de votre diagramme simple et intuitive pour les idées complexes

Une fois que vous avez cartographié votre processus, vous pouvez attribuer des tâches et deséléments d'action en fonction de votre organigramme. Miro s'intègre aux outils de gestion de projet d'Atlassian, notamment Jira et Confluence, ainsi qu'à d'autres outils populaires de gestion des tâches, tels que ClickUp

Limites

Plusieurs utilisateurs indiquent qu'ils ont des difficultés à importer des graphiques et que, lorsqu'ils le font, les graphiques ne sont souvent pas mis à l'échelle correctement

Bien que Miro propose une version gratuite, celle-ci est dépourvue de bon nombre des meilleures fonctionnalités du programme. Certains utilisateurs se plaignent de payer des prix élevés alors qu'ils n'utilisent qu'une ou deux des fonctions avancées

Prix

**Gratuit

Démarrage: 8 $ par utilisateur et par mois

8 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 16 $ par utilisateur et par mois

16 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (4,850+ reviews)

4.8/5 (4,850+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,250+ reviews)

via Draw.io Si vous avez déjà prononcé la phrase "Si c'est gratuit, c'est pour moi", alors Draw.io est peut-être fait pour vous.

Cette plateforme de création de diagrammes à code source ouvert vous permet de télécharger une version de bureau de cette plateforme gratuite afin de sécuriser votre travail lors de la création d'organigrammes. 🕵️

Avec la version en ligne, vous pouvez partager vos flux d'utilisateurs ou vos diagrammes avec votre équipe et travailler dessus simultanément. L'option de partage passe par Google Drive, de sorte que l'interface sera familière à la plupart des membres de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités

Vous pouvez choisir parmi trois canevas de diagramme, des dizaines d'éléments à glisser-déposer et des outils de dessin à main levée pour faciliter la création de diagrammes. Les éléments sont conçus pour une grande variété de diagrammes, y compris les organigrammes, les diagrammes de réseau et même les plans d'étage

Une fois que vous avez partagé votre espace de diagramme, vous pouvez voir les curseurs des membres de votre équipe, permettre à chacun d'éditer et de collaborer au fur et à mesure du travail

Cette plateforme ne stocke pas vos données, vous permet de définir vos propres préférences en matière de gouvernance des données et propose une version de bureau qui vous donne un contrôle total sur vos informations

Limites

Certains utilisateurs se plaignent qu'il peut être difficile d'adapter les éléments à la taille du canevas ou à une taille appropriée pour l'impression

La plupart des utilisateurs mentionnent que l'interface utilisateur semble dépassée par rapport à d'autres plateformes de création de diagrammes

Prix

**Gratuit

G2: 4.4/5 (385+ commentaires)

4.4/5 (385+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

Check out these Draw.io alternatives !

7. Cacoo

via Cacoo Cacoo est l'une de ces applications qui semblent avoir été conçues par des designers et des développeurs pour des designers et des développeurs. 🤝

Les designers adorent Cacoo pour ses fonctions d'illustration et sa présentation visuelle simple. Quant aux développeurs, ils l'apprécient pour ses fonctionnalités de wireframe, notamment ses modèles de wireframe intégrés.

Ce programme est facile à utiliser et vous pouvez passer beaucoup de temps sur les fonctions de diagramme les plus amusantes, comme le codage des couleurs, la permutation des formes et l'ajout d'autres images dans le système.

Meilleures caractéristiques

L'outil dispose d'une bibliothèque de modèles pour commencer à créer des diagrammes rapidement, avec des options pour créer des wireframes, des rétrospectives de projet, des personas d'utilisateur, des diagrammes de réseau, des organigrammes de décision, des feuilles de route de produit, et plus encore

Cacoo s'intègre à Adobe Creative Cloud, ce qui vous permet de télécharger facilement vos ressources créatives existantes, telles que des logos, des graphiques et des illustrations

Quel que soit le nombre de membres de l'équipe qui ajoutent, révisent ou réarrangent votre diagramme, vous pouvez toujours faire référence et revenir aux versions antérieures, ce qui facilite l'annulation des erreurs

Limites

Certains utilisateurs se plaignent que l'outil de création de diagrammes plus avancé n'est pas accessible à partir de la version gratuite

Si Cacoo exporte bien en SVG et en PDF, certains utilisateurs signalent une baisse de qualité lorsque vous exportez au format PNG, et d'autres n'apprécient pas que les exportations PowerPoint se fassent au format .ppt au lieu de .pptx

Prix

**Gratuit

Pro: 6 $ par mois

6 $ par mois Équipe: 6 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.4/5 (160+ commentaires)

4.4/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

8. EdrawMax

via EdrawMax Cet outil de création de diagrammes a été conçu pour être un concurrent direct de Microsoft Visio. Ainsi, si vous avez déjà une expérience de Visio, l'apprentissage d'EdrawMax sera facile. 🧑‍🏫

EdrawMax propose des solutions de création de diagrammes pour les particuliers, les entreprises et les enseignants (en parlant d'enseignants). Et comme la plupart des programmes de cette liste, ils offrent une large collection de modèles de démarrage rapide et d'éléments de diagramme qui vous permettent de concevoir votre propre mise en page.

Meilleures caractéristiques

Avec plus de 200 modèles, vous pouvez utiliser EdrawMax pour créer des types de diagrammes de réseau de niche, tels que des systèmes électriques, des dessins P&ID et des plans d'étage, ainsi que des organigrammes classiques et des cartes heuristiques

EdrawMax vous permet d'exporter et de partager vos diagrammes en fichiers TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS ou CSV, afin que vous puissiez trouver le format le plus compatible, que vous soyez un utilisateur Mac, Microsoft ou Linux

Tous les fichiers stockés et les transferts de fichiers sont protégés par un cryptage SSL avec vos diagrammes de processus

Limitations

Les éléments, les graphiques et les images du programme peuvent être difficiles à mettre à l'échelle pour s'adapter à votre diagramme. Certains utilisateurs n'apprécient pas le fait qu'il n'existe pas de moyen de mettre à jour la taille du texte ou l'échelle de l'image pour l'ensemble du diagramme : vous devez mettre à jour chaque élément individuellement

De nombreux utilisateurs ont déclaré avoir contacté le service clientèle sans recevoir de réponse ou avoir dû relancer plusieurs fois avant d'avoir une réponse sur l'application de diagramme

Tarifs

Plan d'abonnement: 99 $ par an

99 $ par an Plan à vie: 198

G2: 4.3/5 (60+ avis)

4.3/5 (60+ avis) Capterra: 4.6/5 (195+ avis)

9. SmartDraw

via SmartDraw Pour les entreprises qui souhaitent passer à un nouveau programme de création de diagrammes, SmartDraw facilite la rupture avec votre ancien programme en important vos diagrammes existants depuis Visio ou Lucidchart.

Le programme propose bien entendu de nombreux modèles préétablis, dont de multiples exemples de cartes heuristiques . Et si vous voulez être intelligent en matière d'échelle, SmartDraw peut vous aider à obtenir des proportions correctes. Il redimensionne automatiquement les éléments en fonction de votre diagramme, ce qui en fait une excellente option pour les diagrammes d'architecture et d'ingénierie. 🏗️

Meilleures caractéristiques

Vous pouvez importer des données et les transformer automatiquement en diagrammes et graphiques. Vous pouvez également utiliser les fonctions d'automatisation pour mettre à jour les diagrammes existants lorsque les informations changent

La plupart des outils de création de diagrammes de cette liste se concentrent sur la création de diagrammes de données qualitatives, comme les flux de travail, les idées et les processus. Mais SmartDraw propose également des diagrammes à barres, des diagrammes linéaires et des diagrammes circulaires pour présenter des données quantitatives, telles que vos chiffres de vente trimestriels ou le taux de rebond de votre site Web

Ce programme s'intègre aux outils que la plupart des entreprises utilisent déjà, notamment Google Workspace,Microsoft OfficeoneDrive, Confluence, Jira et Dropbox

Limites

Alors que la plupart des options de cette liste offrent une version gratuite qui vous permet d'utiliser au moins les fonctions de diagramme de base du programme, SmartDraw ne le fait pas. Il propose toutefois une période d'essai gratuite qui vous permet de jouer avec les fonctionnalités du programme avant de vous engager

Plusieurs utilisateurs signalent que le logiciel se bloque et doit être redémarré de temps en temps, ce qui peut entraîner la perte d'une partie de votre travail

Prix

Utilisateur unique: 9,95 $ par mois

9,95 $ par mois Plusieurs utilisateurs: 8,25 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 (235+ commentaires)

4.6/5 (235+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (110+ commentaires)

Check out these

_SmartDraw alternatives

!

10. UpDiagram

via UpDiagram C'est le petit nouveau ! UpDiagram a été fondé en 2019 et développé pour servir de logiciel de gestion de projet facile à utiliser. Le programme intègre des outils de diagramme, conçus pour répondre à un seul objectif : la construction de flux de processus.

Vous pouvez utiliser les outils pour décrire votre plan de projet ou les processus de votre entreprise. Vous serez en mesure de créer une référence visuelle qui guide les membres de votre équipe à travers les processus étape par étape. 👣

Meilleures caractéristiques

Grâce à la fonction de chronologie, vous pouvez créer une chronologie visuelle pour votre projet qui vous permet de voir quelles tâches peuvent être exécutées simultanément et lesquelles doivent être exécutées de manière séquentielle

Cette fonction vous aide à vous organiser au cours du processus de planification initial. Vous pouvez diviser les tâches, les classer par département, par membre de l'équipe ou par chronologie, et schématiser l'ensemble du flux de travail de votre projet

UpDiagram est un programme de gestion de projet peu coûteux qui intègre des outils de création de diagrammes

Limites

Certains utilisateurs se plaignent de la difficulté à configurer leur espace de travail et à démarrer avec le logiciel

UpDiagram étant un programme relativement nouveau, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Si vous vous inscrivez, vous serez un adopteur précoce, ce qui signifie souvent que vous devrez identifier et signaler toute lacune

Prix

Débutant: Gratuit

Gratuit Entreprise: 3 $ par utilisateur et par mois

3 $ par utilisateur et par mois Entreprise: $7 par utilisateur et par mois

G2: 4.5/5 (2+ reviews)

4.5/5 (2+ reviews) Capterra: 4.6/5 (5+ commentaires)

Ce que les gens disent à propos du meilleur logiciel de diagramme sur Reddit

L'avis d'utilisateurs réels peut s'avérer utile lors de la recherche d'un logiciel de création de diagrammes. L'exploration des fils de discussion Reddit consacrés aux logiciels de diagramme peut fournir des perspectives précieuses et vous aider à prendre une décision éclairée. Voici cinq fils de discussion Reddit qui approfondissent les discussions sur les meilleurs logiciels de création de diagrammes :

r/dataengineering le site de l'ingénierie des données : discussions sur les dernières tendances et les défis en matière de pipelines de données. De l'optimisation des bases de données à la gouvernance des données, ce subreddit couvre un large spectre de sujets pertinents pour les ingénieurs de données.

le site de l'ingénierie des données : discussions sur les dernières tendances et les défis en matière de pipelines de données. De l'optimisation des bases de données à la gouvernance des données, ce subreddit couvre un large spectre de sujets pertinents pour les ingénieurs de données. r/devops le site Web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est un site de référence pour les professionnels dans le domaine du DevOps, où le développement et les opérations convergent pour améliorer la collaboration, l'efficacité et l'automatisation dans les processus de développement de logiciels.

le site Web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est un site de référence pour les professionnels dans le domaine du DevOps, où le développement et les opérations convergent pour améliorer la collaboration, l'efficacité et l'automatisation dans les processus de développement de logiciels. r/software : discute de tout ce qui concerne les logiciels. Découvrez ce que de vrais utilisateurs pensent des différents outils de création de diagrammes.

Optimiser la planification d'un projet avec un logiciel de diagramme

Les logiciels de diagramme servent principalement à planifier et à documenter des processus, ce qui peut sembler peu réjouissant. Mais avec le bon outil, vous vous amuserez tellement que vous voudrez tout documenter.

Chez ClickUp, nos cartes heuristiques, nos tableaux blancs et nos modèles de diagrammes rendent le brainstorming agréable. Commencez gratuitement .