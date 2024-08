Gestion de projet de site web : Un guide de l'agence avec des modèles

La création et la maintenance des sites web des clients en tant qu'agence est un véritable exercice de jonglerie. Vous devez gérer les contributions du client et des membres de l'équipe interne, tels que les développeurs, les concepteurs et les rédacteurs. Le suivi du travail d'un si grand nombre de groupes peut sembler insurmontable, voire impossible.

La rupture survient souvent lorsque le flux de travail de chaque équipe est interrompu par un changement constant de contexte d'un outil à l'autre afin de pouvoir collaborer avec d'autres équipes. Et pour les gestionnaires de projet, il est difficile d'identifier ces ruptures.

Il est même difficile d'avoir une idée de l'achèvement du projet parce que chaque élément est cloisonné dans les outils de différents départements.

La bonne nouvelle ?

Il existe des moyens de simplifier et d'organiser votre processus afin de fournir un travail de grande qualité aux clients des sites web avec des gestion de projet tactique. Dans ce guide, vous trouverez des outils, des modèles et des conseils pour mener à bien les projets de sites web de vos clients dans les délais et le budget impartis, et ce, sans vous arracher les cheveux.

Qu'est-ce que la gestion de projet de site web ?

La gestion de projet de site Web est le processus de forfait, de construction et de suivi de la résilience et de la réussite d'un site Web, d'une page d'atterrissage ou d'une fonctionnalité de site nouvellement créé (ou remanié).

Comme tout autre travail de client, la gestion de projet de site web nécessite une réflexion approfondie l'allocation des ressources . Un bon gestionnaire de projet équilibrera les différentes tâches du site web - comme par exemple Les audits de référencement les processus d'assurance qualité, et vérification des bugs -auprès des membres de l'équipe pour s'assurer qu'un collaborateur n'est pas sur ou sous-utilisé.

Web gestion de projet de design exige également des gestionnaires de projet qu'ils étendent le champ d'action de la le budget du projet entre les tâches et prévoir une marge pour les dépenses imprévues. L'agence type inclura les éléments suivants dans son service de gestion de projet de site web :

Méthodologies de gestion de projet de site web

Avant de lancer des projets de sites web pour des clients, vous et les membres de l'équipe de votre agence devez réfléchir à la manière dont vous souhaitez aborder le travail. Pour faciliter la tâche de toutes les personnes concernées, il est judicieux d'utiliser une méthode de gestion de projet adaptée aux besoins de vos équipes et de vos clients.

Par exemple, voulez-vous collaborer fréquemment en procédant à des ajustements sur place, ou voulez-vous achever le travail en suivant un plan d'action bien défini ? l'échéancier du projet avec une contribution occasionnelle ?

Mon travail consiste à déterminer la méthode de gestion de projet qui convient le mieux à votre équipe et à vos clients en examinant ces deux processus communs :

La méthodologie de la chute d'eau

Un exemple de processus de gestion de projet en cascade (Waterfall)

Nommé d'après son apparence lorsqu'il est disposé dans une Diagramme de Gantt la méthodologie de gestion de projet en cascade est l'approche traditionnelle de la gestion de projet de site web. Elle suit un processus de gestion de projet linéaire dans lequel les membres de l'équipe achèvent un seul élément du projet à la fois.

Site web agences de gestion de projet qui suivent cette méthodologie de gestion de projet travaillent à rendre leur(s) tâche(s) aussi parfaite(s) que possible avant de la(les) livrer à l'équipe ou au client suivant. Une fois que la tâche ou le projet passe à la phase suivante, l'équipe du projet scelle les changements de la phase précédente.

En termes de méthodologies de gestion de projet, celle-ci fonctionne mieux pour les clients qui comprennent clairement leurs objectifs et leur vision de ce qu'ils veulent réaliser. L'agence et le client conviennent d'un budget et d'un échéancier prédéterminés avant le début du projet, ce qui laisse peu de place à l'adaptation en cours de route. Équipes de gestion d'un projet de développement web achèvent généralement la majeure partie du travail avant d'avoir reçu les commentaires du client, ce qui laisse très peu de place à l'évolution du projet.

Parce que chaque équipe perfectionne son travail à chaque étape - plutôt que d'itérer sur des idées - les projets de sites web en cascade peuvent prendre un certain temps à s'achever. Certains diront que cette méthodologie est irréaliste pour les raisons suivantes les projets créatifs évoluent souvent au fur et à mesure qu'ils se développent . Les équipes qui préfèrent une approche plus souple utilisent souvent une méthodologie agile.

Bonus: Outils de conception de sites web

La méthodologie Agile pour la gestion de projet de site web

Exemple d'un échéancier de réunion de sprint scrum dans une gestion de projet agile système

Le développement web agile est synonyme de flexibilité pour les équipes et les managers de projet. Les équipes d'agences qui suivent cette méthode travaillent simultanément selon des cycles circulaires courts appelés sprints . Ils font évoluer le produit au fur et à mesure et recueillent les commentaires des clients entre chaque itération du produit pour les appliquer au sprint suivant.

Le développement agile met l'accent sur la fourniture rapide d'une valeur au client et sur le perfectionnement au fil du temps, plutôt que sur la fourniture d'un seul produit final entièrement achevé avant sa mise en circulation. Cette méthode de gestion de projet permet aux équipes de produire des mises à jour en temps voulu et de rester pertinentes face à l'évolution des besoins du marché.

Les sprints durent généralement entre deux semaines et un mois. Cette méthode de gestion de projet peut sembler insensée si vous êtes habitué à ce que les projets de sites web durent de 6 à 12 mois.

Cependant, il existe de nombreux teams agiles qui aiment cette méthodologie parce qu'elle décourage l'attachement aux idées. Elle pousse également les équipes de projet à découvrir des concepts et des solutions originaux. Les équipes agiles utilisent généralement les méthodes suivantes des modèles agiles pour les sprints, fournissant une base de travail solide et permettant aux équipes de rester étroitement alignées tout au long du projet.

Agile reste le système de gestion de projet privilégié

La méthodologie agile est rapidement devenue la plus favorite dans les équipes de gestion de projet de développement web et parmi les développeurs en général depuis qu'elle a été inventée en 2001 dans l'ouvrage Manifeste agile . En fait, un rapport de Digital.IA montre que 94% des développeurs utilisent des méthodologies agiles.

Exemples de jalons de projets dans le logiciel de gestion de projet ClickUp

Il est également utile d'inclure un Tableau d'ambiance dans votre présentation afin de vous aligner avec le client sur les orientations créatives et techniques. Le tableau d'inspiration doit contenir des exemples de thèmes de sites web, de couleurs et d'éléments de conception.

Les clients approuvent vos recommandations et votre budget, mais soyons réalistes. Il y aura des allers-retours entre les souhaits du client et les vôtres. Construire la confiance du client dans vos conseils en étayant vos la proposition de votre projet avec vos données de recherche.

Les gestionnaires de projet doivent documenter les produits livrables du projet. Cela comprend la tarification et les conditions convenues dans votre contrat. C'est un élément essentiel de la gestion de projet de site web, car il sert d'enregistrement pour réduire au minimum l'étendue du projet au fur et à mesure de l'évolution du projet afin que les équipes soient alignées.

Une fois que vous avez obtenu l'approbation du proposition de projet pour chaque projet de gestion de site web, vous devez définir un paramètre, un budget et une personne de référence en interne. Une fois les choses lancées, votre agence doit suivre le forfait à l'aide d'un logiciel de gestion de projet.

Il existe de nombreuses options pour les logiciels de gestion de projet, mais avec l'augmentation des équipes travaillant sur une plateforme unique, vous avez besoin d'un logiciel qui connecte tout le monde et favorise la collaboration.

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

LIVRER LES MARCHANDISES ENSEMBLE Les outils de gestion de projet tels que ClickUp proposent des fonctions de gestion des tâches, des tableaux de bord de rapports en temps réel, un suivi du temps, une allocation de budget, une documentation de partage des connaissances et même des fonctionnalités de glisser-déposer pour rendre les équipes sérieusement efficaces.

3. Construire la structure et le design du site web

Maintenant que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les livrables spécifiques du site web, il est temps de commencer à construire le site de votre client ! Les équipes d'interface utilisateur (UI) et d'expérience utilisateur (UX) de votre agence donneront le coup d'envoi du processus en construisant la structure et le design du site web.

Plan du site

Tout comme la construction d'une maison commence par un plan qui définit la disposition, un site web commence par une structure plan du site . L'ingénieur en interface utilisateur de votre agence créera le plan du site, en planifiant soigneusement la structure de base de la navigation du site et de la hiérarchie des informations, sur laquelle le reste de l'équipe de gestion du projet de site web s'appuiera.

Esquissez facilement des dessins de maquettes et des idées de wireframes sur les Tableaux blancs ClickUp

Les wireframes aident un certain nombre de personnes tout au long du processus de gestion de projet et de création d'un site web :

L'équipe de gestion du projet de développement du site web : Effacées, elles donnent une idée claire de l'apparence et de la fonction du résultat final

: Effacées, elles donnent une idée claire de l'apparence et de la fonction du résultat final L'équipe de gestion du projet de conception du site web : L'équipe de gestion du projet de conception du site web : rassemble les éléments visuels du site et détermine les éléments importants nécessaires au processus de création

: L'équipe de gestion du projet de conception du site web : rassemble les éléments visuels du site et détermine les éléments importants nécessaires au processus de création Le client : Il voit à quoi ressemble le produit final et identifie les éléments de conception qui ne correspondent pas à sa vision

Il faut toujours obtenir l'approbation du client avant que les projets de conception web ne dépassent l'étape de la maquette, afin que les équipes ne passent pas d'innombrables heures sur du travail inutile.

4. Examiner la structure et la conception du site web avec le client

La réunion d'examen avec le client est l'occasion de présenter le plan du site et les wireframes au client et de confirmer que votre équipe a correctement interprété les éléments livrables du projet. Une gestion de projet réussie permet de s'assurer que toutes ces étapes s'enchaînent.

En fonction des termes de votre contrat, le client peut demander une autre série de révisions et d'examens. Dans ce cas, l'équipe de projet devra revenir à la phase trois (ou éventuellement à la phase deux si les modifications demandées sortent du cadre du projet).

Après avoir apporté les modifications demandées, présentez à nouveau la structure du site web et les maquettes au client pour qu'il donne son accord.

Plusieurs membres d'une équipe modifient en même temps un document dans ClickUp Docs

Documentez tout dans le processus de révision comme s'il s'agissait presque d'une nouvelle proposition de projet.

Les gestionnaires de projet doivent définir les grandes lignes de l'étape de révision et fixer des paramètres avec le client afin que les membres de l'équipe ne révisent pas sans cesse les projets web. Ce processus de gestion de projet est crucial pour éviter de sortir du cadre du projet ou de dépasser le forfait initialement prévu.

Si les demandes sortent du cadre initial du projet, il est important de mettre en évidence les coûts supplémentaires qu'elles entraînent. Montrez visuellement à vos clients où les demandes risquent (ou ont déjà) fait déraper le budget du projet calendrier du projet avec un outil de gestion de projet détaillé.

Créez l'image parfaite Flux de travail agile et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau dans ClickUp

L'équipe de développement commencera à construire le site dans ce que l'on appelle un "environnement sandbox" L'équipe de développement peut essayer différents plugins, intégrations logicielles et les dépendances dans l'environnement sandbox afin de trouver les meilleures solutions et fonctions.

Pour faire avancer le développement, l'équipe de gestion du projet de votre site web aura besoin d'une stratégie claire de forfait et les propriétaires des tâches pour chaque aspect du projet. En outre, chaque tâche et son propriétaire doivent être définis par les gestionnaires de projet dans le plan de travail de l les outils de gestion de projet qui centralisent la communication.

Le chef de projet peut ainsi suivre le budget, les dates d'échéance et les éléments livrables pour l'ensemble du processus de gestion du projet de site web.

7. Tester le site web

Une fois que le site web a atteint son stade final, il est prêt à être transféré sur un site d'étape protégé par un mot de passe. Dans l'environnement de test, l'équipe de développement peut tester les fonctions clés du site sans avoir d'impact sur le site réel.

Les gestionnaires de projet doivent s'assurer que leurs équipes de développement procèdent d'abord à des tests de liens, à des tests de bugs entre navigateurs et à des tests de sécurité. À partir de là, l'équipe UX peut effectuer ses propres tests, par exemple :

Suivi des mouvements oculaires

Sondages sur la convivialité

Cartographie thermique du clic et du défilement

Tests de vitesse

Ces tests sont un peu compliqués à réaliser, c'est pourquoi vous devrez peut-être faire appel aux services d'un vendeur externe pour l'assistance. Mais il devrait quand même intégrer avec votre outil de gestion de projet préféré.

ClickUp assiste plus de 1 000 intégrations, notamment Zoom, Google Drive, Slack et Microsoft Teams, afin de rationaliser vos flux de travail

Ces tests des développeurs et de l'UX aideront votre agence à identifier les paramètres permettant de renforcer le site du client et de le paramétrer pour qu'il soit performant. Les gestionnaires de projet voudront encourager un test de vitesse pour voir si vous devez compresser certains fichiers d'image. Le suivi du mouvement des yeux peut révéler que les CTA doivent être déplacés vers une autre partie de la page.

8. Examen final par le client

Lorsque votre équipe interne a finalisé le site web, il est temps pour les gestionnaires de projet d'obtenir l'approbation finale du client. Avant la réunion avec le client, envoyez-lui un lien vers le site d'étape afin qu'il puisse le consulter et dresser une liste de ses questions et préoccupations.

Ensuite, rencontrez le client pour lui expliquer la valeur de chaque élément du site et répondre à ses questions. Si le client demande des modifications, achevez les révisions et renvoyez-les au client pour un examen final.

Une fois que le client a approuvé la version finale, convenez d'une date de lancement.

Flux de travail pour l'approbation de la conception dans les cartes mentales ClickUp

MAPPER LES RÉVISIONS POUR RÉVISION Cartes mentales ClickUp aident les équipes de conception et de développement à organiser et à forfaiter les projets de sites Web, les idées ou les tâches existantes dans l'échéancier visuel le plus détaillé. Établissez facilement des relations entre les tâches de votre site Web pour garantir à vos clients une expérience optimale lors de la livraison d'un nouveau site ou d'un site remanié.

9. Lancez le site web !

Lorsque le site reçoit l'approbation finale de votre client, il est temps de se préparer pour la date de lancement ! L'équipe de développement et ses gestionnaires de projet n'ont plus que quelques étapes à achever pour le lancement :

Télécharger le site sur la plateforme d'hébergement web du client et le connecter à son système de gestion de contenu (CMS) Enregistrer le(s) domaine(s) du site auprès du fournisseur d'accès à Internet (FAI) du client, si ce n'est pas déjà fait. Télécharger le plan du site sur Google Search Console afin que le site soit indexé et apparaisse sur les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) le plus rapidement possible Cliquez sur publier !

Et comme ça, vous avez créé un site web à partir de zéro.

7 modèles de gestion de projet de site web gratuits et utiles

Les gestionnaires de projet ont toujours besoin de moyens pour être plus efficaces et collaborer avec les équipes de développement web et les clients. Alors pourquoi ne pas utiliser un modèle de gestion de projet pour accélérer les processus d'organisation et de forfait ?

Voici nos sept modèles de gestion de projet de site web favoris :

1. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Utilisez le modèle de gestion de contenu ClickUp pour afficher des calendriers personnalisés sur plusieurs canaux

Les gestionnaires de projet peuvent facilement affecter chaque demande de contenu au processus approprié, ce qui garantit que vos parties prenantes ou propriétaires de tâches n'oublieront rien. Il est essentiel d'utiliser ce modèle lorsque vous répartissez les tâches de contenu entre vos équipes au sein de l'agence.

En outre, l'outil Modèle de gestion de contenu ClickUp aide les gestionnaires de projet à tout enregistrer afin d'éviter les goulets d'étranglement et de prévoir l'élargissement du champ d'application au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles demandes. La fonctionnalité d'affichage du Calendrier permet également d'avoir une vue d'ensemble afin que tout le monde soit au courant.

2. ClickUp Sitemap Tableau blanc Modèle

Préparez une représentation visuelle de votre plan du site avec ce modèle facile à utiliser

Il ne fait aucun doute qu'il est difficile de créer un nouveau site web à partir de zéro. L'un des aspects les plus difficiles de la gestion d'un projet de site web est la compréhension et, surtout, la planification du plan du site.

Utiliser Modèle de plan du site de ClickUp comme un guide pour organiser les pages d'atterrissage, les expériences utilisateur et les sujets du site que vous devez inclure. Ne commencez pas votre plan du site à partir d'un écran vierge - au lieu de cela, utilisez ce modèle pour commencer à planifier sur la fonctionnalité simple et très visuelle du Tableau blanc de ClickUp.

3. ClickUp Modèle d'équipe PMO

Le modèle ClickUp PMO Team simplifie votre gestion de projet, gestion de programme et de gestion de portefeuille en éliminant les obstacles et en permettant une exécution rapide

Les Modèle d'équipe PMO permet aux gestionnaires de projet de décomposer les projets en 14 statuts personnalisables et six affichages différents pour une optimisation maximale du processus de gestion de projet de votre site web.

Ce modèle est idéal pour les équipes qui souhaitent donner un aperçu clair des livrables, des statuts et de la portée globale du projet afin de suivre et de gérer les tâches en toute simplicité.

4. ClickUp Modèle de gestion Agile Scrum - Affichage Tableau blanc

Documentez tout ce dont vous avez besoin pour éviter les dérives lors de la construction de votre prochain site web

Les gestionnaires de projet peuvent avoir l'impression que la réduction du champ d'application est inévitable, mais pour votre prochain projet de site Web, commencez par documenter tout ce qui se trouve dans le modèle de champ d'application Modèle d'étendue du travail ClickUp . Ce modèle vous aidera à aligner tout ce que votre agence fera sur les attentes de vos clients.

Aidez vos clients à comprendre ce que vous faites spécifiquement et l'étiquette qui y est associée. De plus, il est facile d'assigner des utilisateurs aux commentaires dans ClickUp Docs afin que la recherche de ce qui est nécessaire pour passer à la phase suivante n'entrave pas la collaboration de l'équipe.

6. ClickUp Modèle de plan de projet de conception de site Web

Préparez le forfait de tout ce qui est lié à votre projet de flux de travail pour la conception de sites web pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet Modèle de plan de projet de conception de site web de ClickUp sert de registre pour toutes les actions entreprises au cours du développement d'un site web. L'attribution de tout au propriétaire du processus approprié permet de s'assurer que rien n'est oublié.

Utilisez la vue Tableau Kanban ou forfaiter toutes les tâches de conception de votre site Web dans la vue Liste. Avec ClickUp, vous avez plus de 15 affichages à choisir et à personnaliser pour que notre plateforme de gestion de projet fonctionne exactement comme vous le souhaitez.

7. Modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp

Suivez et surveillez les bugs et les problèmes de votre site web et attribuez-les facilement à votre équipe

Personne ne souhaite lancer un site Web pour découvrir qu'il existe une liste interminable de bugs à résoudre. Utilisez l'outil Modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp pour s'assurer que tout est enregistré, surveillé et délégué de manière appropriée aux développeurs dans un seul outil de gestion de projet.

ClickUp : La meilleure application de gestion de projet de site web pour votre équipe

Vous vous dites peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous gérez les projets de sites Web de vos clients à l'aide de plusieurs outils déconnectés les uns des autres. Mon travail, c'est que lorsque les gestionnaires de projet travaillent avec des logiciel collaboratif comme ClickUp, la gestion d'un projet réussi est aussi simple que d'ouvrir votre application ClickUp.

Lorsque vous utilisez ClickUp comme plateforme de gestion de projet, vous pouvez facilement :

Suivre les budgets

Contrôler le projet Calendrier

Achevé d'achever les produits livrables

Étiquette les membres de l'équipe interne et externe

Demander l'avis des clients

Et bien d'autres choses encore !

Vous voulez essayer ? Télécharger ClickUp entièrement gratuitement ou commencez par utiliser l'un de nos modèles utiles mentionnés ci-dessus !