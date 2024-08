10 logiciels gratuits pour le suivi des indicateurs de performance clés

Les logiciels d'indicateurs clés de performance (ICP) sont devenus des outils indispensables pour les entreprises. Si vous suivez les performances dans différents domaines, vous avez besoin d'un logiciel.

À l'ère du big data, les entreprises s'appuient sur les indicateurs clés de performance pour suivre les progrès, prendre des décisions éclairées et mener des initiatives stratégiques. Le logiciel KPI fournit une plateforme qui simplifie le processus de visualisation et de mesure des indicateurs clés en les regroupant en un seul endroit centralisé.

Avec le bon logiciel KPI, vous pouvez visualiser des données complexes, suivre les KPI et obtenir des informations significatives à partir d'un large éventail de sources de données. Dans cet article, nous aborderons les options les plus populaires et les éléments à prendre en compte lors de l'achat Rapports sur les indicateurs clés de performance logiciel.

Que faut-il rechercher dans un logiciel KPI ?

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel KPI, trouver le produit qui correspond à vos objectifs actuels et futurs peut vous demander un certain effort. Voici quelques éléments à prendre en compte pour évaluer vos options et prendre des décisions :

Facilité d'utilisation : Une courbe d'apprentissage difficile réduira votre efficacité et peut limiter le nombre de fonctions que vous pouvez utiliser

Flexibilité : Le logiciel que vous avez choisi doit vous permettre de créer des tableaux de bord qui suivent les indicateurs clés de performance importants pour votre secteur d'activité et votre cas d'utilisation

Capacités d'intégration : Le logiciel doit s'intégrer à toutes les sources de données que vous utilisez pour garantir l'accès à toutes les données commerciales pertinentes

Alertes et notifications : Un logiciel qui vous permet de configurer des alertes et des notifications peut vous aider à traiter les problèmes et les opportunités de manière proactive

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de l'avancement du projet dans la vue du tableau de bord ClickUp

Rapports et analyses : Les fonctions d'analyse avancées, telles que l'analyse des tendances et les prévisions, peuvent fournir les rapports les plus pertinents

Collaboration et partage : Si plusieurs personnes sont amenées à travailler ensemble, recherchez des fonctionnalités qui facilitent ce processus

Assistance et formation : Assurez-vous que le produit offre un support client, une documentation et des ressources de formation fiables

Les 10 meilleurs logiciels de suivi des indicateurs de performance clés à utiliser en 2024

Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 meilleurs logiciels de suivi des indicateurs de performance clés (KPI) logiciel de tableau de bord actuellement sur le marché, avec les principales caractéristiques et les inconvénients de chacun d'entre eux.

1. Cliquez sur - Meilleur pour le suivi des KPI

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objectifs avec des délais définis et des cibles quantifiables

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité qui comprend également de solides capacités de suivi des indicateurs de performance clés. Elle offre un large éventail de fonctionnalités de gestion de projet et de collaboration.

ClickUp vous permet de définir et de suivre des indicateurs de performance, de gérer des tâches et de surveiller les progrès réalisés par plusieurs équipes. Son fixation d'objectifs vous permettront de rester sur la bonne voie pour répondre aux attentes en matière de performances. L'interface hautement personnalisable comprend de nombreux couvrant le suivi des indicateurs de performance clés , cartographie des processus , rapports trimestriels la gestion de projets et bien d'autres choses encore.

Des options telles que les listes, les tableaux, les calendriers et les diagrammes de Gantt permettent aux utilisateurs de gérer leurs projets projets et leurs tâches d'une manière qui soit la plus logique possible pour eux et leurs projets.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Suivez facilement les indicateurs de performance clés avec des mises à jour de la progression en temps réel à l'aide de ClickUp Goals* Cerveau ClickUp pour analyser les données des tâches afin de vous aider à identifier des objectifs et des résultats spécifiques à l'aide de l'IA

Cerveau ClickUp pour analyser les données des tâches afin de vous aider à identifier des objectifs et des résultats spécifiques à l'aide de l'IA Obtenez un aperçu visuel de haut niveau de vos indicateurs de performance clés en utilisant des widgets personnalisables pour votre tableau de bord

Améliorerla gestion de projet avec des rapports sur les performances de l'équipe et des analyses

L'installation est rapide avecLe modèle KPI de ClickUp qui vous permet, à vous et à votre équipe, de suivre les indicateurs de réussite qui vous aideront à atteindre les objectifs de votre équipe.

Suivez les indicateurs de réussite qui vous aideront à atteindre les objectifs et les résultats clés (OKR) de votre équipe grâce au modèle KPI de ClickUp

Limites de ClickUp

Le logiciel a parfois des problèmes de latence

Peut être trop lourd si vous ne voulez qu'un simple logiciel de visualisation de données

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Klipfolio - Le meilleur pour créer des tableaux de bord KPI

Klipfolio est un logiciel de Tableau de bord KPI est une plateforme logicielle. Il fournit une suite complète d'outils pour l'intégration des données, la visualisation et l'établissement de rapports.

L'une de ses principales caractéristiques est sa capacité à se connecter à presque toutes les sources. Avec plus de 100 connecteurs de données prédéfinis, Klipfolio permet aux entreprises d'intégrer de manière transparente des données provenant de n'importe où. Il peut s'agir de magasins de données tiers, tels que Google Analytics et Salesforce, ou de sources tierces, telles que des feuilles de calcul Excel ou des bases de données MySQL.

Klipfolio propose également de puissants outils de visualisation. Grâce à un large éventail d'options de visualisation personnalisables, les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord adaptés à leurs besoins. L'interface "glisser-déposer" permet à tout un chacun de concevoir facilement des tableaux de bord interactifs pour analyser les données de l'entreprise sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

Les meilleures caractéristiques de Klipfolio

Importer et analyser facilement des données provenant de différentes sources

Simplifier les formats de fichiers complexes grâce à la fonction de modélisation des données

Suivre les données à l'aide de tableaux de bord et de rapports personnalisables

Partager des rapports au format PDF en temps réel ou avec des courriels programmés

Limitations de Klipfolio

Le matériel d'instruction est parfois obsolète sur l'outil de tableau de bord des indicateurs clés de performance

Au-delà des outils pré-construits, vous avez besoin de certaines connaissances techniques

Prix de Klipfolio

Gratuit pour toujours

Voir : 90$/mois

: 90$/mois Pro : 225 $/mois

: 225 $/mois Business : 800 $/mois

G2 : 4.5/5 (250+ commentaires)

: 4.5/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

3. Tableau - Meilleur pour l'analyse des données KPI

Tableau est une plateforme de visualisation de données et de veille stratégique (BI) de premier plan. Elle comprend une suite d'outils et de fonctionnalités pour la visualisation et l'analyse des données, ainsi que la création de rapports interactifs. Elle permet à un certain nombre de connecteurs d'importer des données, y compris des bases de données et des feuilles de calcul, ainsi que des services en nuage et des plateformes de big data populaires.

L'interface utilisateur "glisser-déposer" de Tableau et son riche ensemble d'éléments visuels en font une option accessible aux personnes de tous niveaux de compétence. À partir de ces tableaux de bord personnalisés, les utilisateurs peuvent exécuter de puissantes fonctions d'analyse sur des données complexes afin de mesurer des indicateurs de performance clés. Ils auront accès à des outils d'analyse statistique, de fusion de données et de modélisation prédictive.

Les meilleures caractéristiques de Tableau

Vous permet d'être opérationnel en quelques minutes, grâce à une interface utilisateur simple

Actualise automatiquement les données des applications intégrées

Permet aux parties prenantes externes d'accéder facilement aux données

Offre un contrôle étendu sur les autorisations des utilisateurs dans l'outil de tableau de bord des indicateurs de performance clés

Limites de Tableau

Options de formatage personnalisées limitées par rapport à d'autres solutions

Pas de rafraîchissement automatique des rapports

Prix de Tableau

Tableau Viewer : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Tableau Explorer : 42 $/mois par utilisateur

: 42 $/mois par utilisateur Tableau Creator : 70 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (1 750+ commentaires)

: 4.3/5 (1 750+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

4. Scoro - Le meilleur pour la gestion d'entreprise

Cependant, il peut également s'intégrer à des outils tiers, tels que Google Analytics, pour capturer toutes vos données. Scoro dispose de fonctionnalités étendues en matière de rapports et d'analyses. Il propose des rapports prédéfinis et des tableaux de bord KPI personnalisables qui permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations sur les mesures clés et les indicateurs de performance.

Ces fonctions sont plus accessibles grâce à l'interface conviviale et aux options de personnalisation du logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Des outils pour surveiller tous les aspects de la performance de votre entreprise

De nombreux widgets et indicateurs facilitent le suivi de chaque KPI

Intégration native avec de nombreux logiciels commerciaux courants

Autorisations par utilisateur pour un contrôle précis de l'accès

Limitations de Scoro

Les fonctions limitées des niveaux inférieurs rendent le produit coûteux

Courbe d'apprentissage difficile si vous voulez tirer le meilleur parti du logiciel

Prix de Scoro

Essentiel : 26$/mois par utilisateur

: 26$/mois par utilisateur Standard : 37$/mois par utilisateur

: 37$/mois par utilisateur Pro : 63 $/mois par utilisateur

: 63 $/mois par utilisateur Ultimate : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

5. Datapine - Meilleur pour les analyses KPI

Datapine est un logiciel de BI basé sur le cloud qui offre de puissantes capacités d'analyse et de visualisation des données. Vous pouvez obtenir des informations exploitables pour prendre des décisions commerciales en analysant vos données avec Datapine', une sorte de tableau de bord des indicateurs clés de performance.

Il peut extraire des données de plusieurs sources, telles que des bases de données, des feuilles de calcul (comme Microsoft Excel) et des services en nuage (comme Google Analytics).

Datapine offre des fonctions d'analyse avancées, telles que l'exploration de données, l'analyse statistique et la modélisation prédictive. Grâce à ces fonctions, vous pouvez effectuer des calculs complexes et créer des mesures personnalisées pour obtenir des données encore plus pertinentes.

Les meilleures caractéristiques de Datapine

Un ensemble complet d'intégrations de données natives

Interface glisser-déposer facile à utiliser pour les visualisations de base et avancées

Fonctions intégrées d'analyse prédictive et de prévision

Surveillance des données en temps réel avec alertes et notifications

Limites de Datapine

La période d'essai ne vous donne pas assez de temps pour tester toutes les fonctionnalités

Certaines fonctionnalités nécessitent des connaissances techniques pour être utilisées efficacement

Prix de Datapine

Basic : 249 $/mois

: 249 $/mois Professionnel : 449 $/mois

: 449 $/mois Premium : 799 $/mois

: 799 $/mois Branding & Embedded : 1 099 $/mois

Datapine ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (20+ commentaires)

6. Smartsheet - Meilleur pour les tableaux de bord KPI sur tableur

Smartsheet est une plateforme de gestion du travail et de collaboration basée sur l'informatique en nuage qui propose des outils de tableau de bord des indicateurs clés de performance. Sa facilité d'utilisation provient de son format simple, semblable à celui d'une feuille de calcul, qui offre une interface familière pour des données complexes. Les fonctions de collaboration permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur une feuille.

Le tableau de bord des indicateurs de performance clés peut extraire des mesures d'entreprise à partir d'un certain nombre de sources populaires, telles que Google Analytics, et se connecter à d'autres systèmes d'information de l'entreprise outils de productivité, tels que Microsoft Office google Workspace et Jira.

Cela vous permet de visualiser les tendances historiques, de suivre les points de données importants et de créer des rapports perspicaces pour prendre des décisions davantage fondées sur les données.

Les meilleures caractéristiques de Smartsheet

Intégration avec d'autres logiciels KPI et BI

Collaboration facile avec les membres de l'équipe sur une tâche donnée

OrganiséTableau de bord KPI donne un aperçu de toutes les informations clés

Alertes automatisées pour rappeler aux membres de l'équipe les tâches et les délais à respecter

Limites de Smartsheet

Les intégrations sont plus difficiles qu'avec d'autres options

Les performances sont parfois lentes

Prix de Smartsheet

Gratuit pour toujours

Pro : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (12 000+ commentaires)

: 4.4/5 (12 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

7. Databox - Le meilleur pour importer des indicateurs KPI

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion des indicateurs de performance (KPI) Databox Databox est un logiciel de tableau de bord des indicateurs de performance clés (KPI) qui offre un emplacement centralisé pour le suivi des indicateurs de performance clés (KPI) Des indicateurs de performance clés . Il permet d'importer des données pour un large éventail de sources de données, y compris les feuilles de calcul Excel, Google Analytics et les logiciels de marketing, tels que HubSpot.

Les tableaux de bord KPI personnalisables constituent un moyen pratique de créer des analyses visuelles pour tous vos points de données les plus importants. Grâce à une gamme d'options de visualisation et de personnalisation, il est facile pour les débutants comme pour les utilisateurs techniques de créer des graphiques interactifs attrayants pour la visualisation et l'analyse des données. Les outils de collaboration facilitent le partage des rapports des tableaux de bord KPI et d'autres données.

Databox meilleures caractéristiques

Tableaux de bord faciles à construire et 300 modèles intégrés pour un gain de temps supplémentaire

Plus de 70 intégrations de tableaux de bord

Automatisérapports sur les clients pour les agences* Alertes et notifications pour les indicateurs de performance clés sélectionnés

Limites de la boîte de données

Manque de personnalisation des options de visualisation des données

Un ensemble limité de mesures par défaut

Prix de Databox

Gratuit pour toujours

Débutant : 47$/mois

: 47$/mois Professionnel : 135$/mois

: 135$/mois Croissance : 319 $/mois

: 319 $/mois Premium : 799 $/mois

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

8. SimpleKPI - Le meilleur pour les tableaux de bord KPI en temps réel

SimpleKPI est un logiciel de tableau de bord KPI et une solution d'analyse qui vous permet de créer des tableaux de bord commerciaux en temps réel grâce à une interface intuitive et facile à utiliser. Il peut collecter automatiquement des données à partir de diverses sources, telles que Google Analytics, Microsoft Excel et les bases de données SQL. Une fois connectées, les équipes peuvent travailler en collaboration sur les données.

Comme ClickUP, SimpleKPI vous permet de fixer des objectifs professionnels et de suivre les progrès accomplis. Les utilisateurs peuvent créer des jalons, attribuer des responsabilités et contrôler la réalisation des objectifs. Cela vous permet d'agir plus facilement sur la base des informations que vous obtenez à partir des données.

Les meilleures caractéristiques de SimpleKPI

L'une des courbes d'apprentissage les plus courtes de tous les logiciels de tableaux de bord d'indicateurs de performance clés

Tableau de bord hautement personnalisable, avec des graphiques, des tableaux et des widgets pour une vue d'ensemble de vos données

Possibilité d'explorer les données vers le haut ou vers le bas pour obtenir une vue plus ou moins granulaire de vos indicateurs

Limites de SimpleKPI

La tarification unique peut ne pas convenir à tous les besoins et à tous les budgets

Le produit n'a pas fait l'objet de nombreuses critiques

Prix de SimpleKPI

99 $/mois

SimpleKPI ratings and reviews

G2 : 5 (1 avis)

9. Geckoboard - Le meilleur pour les équipes non techniques

Via Geckoboard Geckoboard est un logiciel de visualisation de données et de tableau de bord KPI pour le suivi en temps réel des mesures clés et des indicateurs de performance. Grâce aux mises à jour en temps réel, vous pouvez être sûr que vos utilisateurs ont accès aux informations les plus récentes à tout moment. Il extrait ces données de nombreuses sources, telles que Google Analytics, Salesforce et Zendesk.

Geckoboard offre de nombreuses fonctionnalités de collaboration. Les utilisateurs peuvent limiter l'accès à des tableaux de bord spécifiques et aux différents widgets qu'ils contiennent. Cela permet aux membres de l'équipe, aux parties prenantes et aux clients d'accéder facilement aux seules informations dont ils ont besoin.

Pour simplifier la tâche des membres non techniques de ces groupes de personnes, Geckoboard privilégie un design intuitif et facile à utiliser.

Les meilleures caractéristiques de Geckoboard

Intégration native pour de nombreux produits, plus la possibilité d'extraire des données à partir de feuilles de calcul, de Zapier ou d'API personnalisées

Possibilité d'ajouter des widgets KPI aux écrans d'accueil iOS et Android

Transfert automatique de données par e-mail ou Slack grâce à la fonction de planification

Gestion granulaire des utilisateurs pour un contrôle précis de qui voit quoi

Limitations de Geckoboard

Plus cher que d'autres options offrant des fonctionnalités similaires

Fonctionnalités limitées dans certaines intégrations

Prix de Geckoboard

Essentiel : 39$/mois

: 39$/mois Pro : 79 $/mois

: 79 $/mois Echelle : 559 $/mois

G2 : 4.3/5 (47 commentaires)

: 4.3/5 (47 commentaires) Capterra : 4.6 (99 commentaires)

10. Datapad - Le meilleur pour les utilisateurs mobiles

Datapad est une nouvelle offre destinée aux petites entreprises pour le suivi de leurs indicateurs clés de performance. Le produit vise à rendre les choses si faciles que "même les grands-mères peuvent l'utiliser"

Pour ce faire, il supprime les fonctions de BI dont les petites entreprises n'auront probablement pas besoin et rationalise le flux de travail de ce qui reste. Le produit offre une intégration des données en un clic avec les sources de données les plus courantes et la possibilité d'intégrer facilement l'ensemble de votre équipe.

L'accent mis sur la conception mobile permet un accès instantané aux mesures à tout moment. Simple gestion des tâches complètent le produit.

Les meilleures caractéristiques du Datapad

Intégration en un clic avec les sources de données les plus courantes pour l'importation automatisée de données

Tableaux de bord hautement personnalisables

applications iOS et Android pour le suivi des données en déplacement

Limitations du Datapad

En tant que nouveau produit, Datapad n'a pas fait ses preuves comme les autres plateformes

Datapad omet de nombreuses fonctionnalités avancées de BI au profit de la simplicité

Prix du Datapad

Gratuit pour les premiers utilisateurs

Soyez plus performant avec le logiciel de suivi des KPI qui vous convient le mieux

Les indicateurs de performance clés (KPI) sont essentiels pour maintenir votre entreprise sur la bonne voie, c'est pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de KPI qui fait tout ce que vous voulez. ClickUp est une solution idéale pour les équipes qui souhaitent bénéficier de la flexibilité de la personnalisation et de la commodité de l'accès aux données de l'entreprise Les indicateurs clés de performance dans un système de gestion de projet .

