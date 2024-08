10 excellents indicateurs de performance financière à suivre en 2024

Qu'il s'agisse d'une grande entreprise ou d'une startup naissante, toutes les sociétés ont besoin de suivre leurs finances

Et bien que le monde de la finance soit très imprévisible, une chose reste inchangée :

En tant que directeur financier ou propriétaire d'entreprise, vous devez suivre les performances financières de votre organisation.

De cette façon, vous serez en mesure de faire des forfaits et d'éviter de perdre de l'argent. 💸

mais comment faites-vous ?

En utilisant des indicateurs de performance financière !

Dans cet article, nous verrons ce que sont les ICP financiers et nous mettrons l'accent sur les éléments suivants dix indicateurs de performance financière que tout propriétaire d'entreprise doit suivre.

les entreprises ont besoin d'indicateurs de performance financière pour pouvoir se développer et se développer

Qu'est-ce qu'un ICP financier ?

Un indicateur de performance Key Performance Indicator (KPI) suit les performances de votre entreprise en termes de réalisation de ses fonds de commerce objectifs .

en matière de finances, quels sont les principaux objets de votre entreprise ?

vous voulez gagner plus de _revenus que vous ne dépensez en frais d'exploitation ?

cherchez-vous à augmenter votre flux de trésorerie ?

à faites-vous une source de revenus plus diversifiée ?

Les indicateurs clés de performance financière permettent de suivre l'évolution de la performance de votre entreprise performance dans la réalisation de ces objectifs.

En bref, les ICP financiers illustrent la santé financière de votre entreprise et vous aident à déterminer si elle réalisera des bénéfices.

**Vous ne savez pas en quoi les indicateurs clés de performance diffèrent des indicateurs ?

Check out the différences entre les KPI et les indicateurs .

10 KPI financiers que vous devez suivre

Voici dix indicateurs clés de performance (KPI) financiers dans lesquels votre équipe financière doit investir :

1. Flux de trésorerie d'exploitation

Votre flux de trésorerie d'exploitation est un ICP financier qui mesure le total des liquidités générées par les activités quotidiennes de votre entreprise.

Voici comment le calculer :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image1-8.png Flux de trésorerie d'exploitation /$$$img/

Cet indicateur clé de performance décrit les résultats de votre entreprise en matière de santé financière .

Elle détermine également si votre entreprise peut maintenir un flux de trésorerie positif ou si vous avez besoin d'un financement externe pour faire face à toutes les dépenses.

Note: lorsque l'on utilise cet indicateur, il est bon d'examiner les indicateurs clés de performance (KPI) opérationnels _, tels que la marge d'exploitation ou le bénéfice d'exploitation, pour mieux comprendre les données

2. Ratio de liquidité générale

Cet ICP mesure la capacité de votre entreprise à rembourser toutes ses dettes en un an.

Voici comment le calculer :

Un ratio courant inférieur à 1,0 indique que votre entreprise ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations financières si vous n'augmentez pas votre flux de trésorerie.

S'il se situe entre 1,3 et 5,0, bonne nouvelle !

Il indique une stabilité financière. 😌

Un ratio courant supérieur à 5 signifie que votre entreprise dispose d'une tonne de liquidités (ce qui est formidable), mais aussi qu'elle ne fait pratiquement rien d'utile avec cet argent :

3. Bénéfice net

Le bénéfice net ou revenu net mesure le montant d'argent dont dispose votre entreprise après avoir déduit toutes les dépenses (intérêts, impôts, frais d'exploitation, etc.) de votre revenu total.

Vous pouvez le calculer automatiquement à l'aide d'un calculateur de profit ou en utilisant une formule simple pour calculer manuellement cet indicateur financier :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image3-5.png bénéfice net /$$$img/

Un bénéfice net faible signifie que votre entreprise peut être confrontée à plusieurs facteurs, tels qu'une mauvaise gestion des ressources ou des modèles de tarification inefficaces.

En revanche, un revenu net élevé indique que votre entreprise est performante.

4. Marge bénéficiaire nette

Cet ICP mesure le pourcentage de bénéfices qu'une entreprise réalise par rapport à son chiffre d'affaires total.

La marge bénéficiaire nette indique la rentabilité de votre entreprise.

Voici comment la calculer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image4-6.png marge bénéficiaire nette /$$img/

5. Marge bénéficiaire brute

Cet ICP financier mesure le montant qui reste du chiffre d'affaires après déduction du seul coût des marchandises vendues.

La marge bénéficiaire brute vous indique si votre entreprise est financièrement saine.

Voici comment la calculer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image5-7.png marge bénéficiaire brute /$$$img/

Une marge bénéficiaire brute élevée signifie que votre entreprise peut rembourser toutes ses dépenses d'exploitation et qu'il lui reste de l'argent à investir dans l'innovation et la croissance.

vous savez ce que l'on dit : "Je n'ai pas besoin d'une marge bénéficiaire brute élevée

6. Comptes courants à recevoir et à payer

Les comptes débiteurs courants sont un ICP qui mesure la somme d'argent que les débiteurs doivent à votre entreprise.

Voici comment le calculer :

Cet indicateur de performance aide les équipes financières à prévoir les rentrées d'argent et à quel moment.

Toutefois, un solde élevé de comptes clients signifie que vos débiteurs vous doivent encore beaucoup d'argent.

pourquoi est-ce un problème ?

Si le montant impayé est là depuis un certain temps, cela signifie que votre entreprise a peut-être un problème de recouvrement ou ne peut pas gérer les débiteurs à long terme.

En revanche, les comptes créditeurs courants mesurent le montant des sommes que votre entreprise doit aux fournisseurs, aux banques et aux créanciers.

Voici comment le calculer :

7. Mon travail

Votre fonds de roulement est l'argent immédiatement disponible pour répondre aux besoins à court terme de votre entreprise.

Cet ICP examine la position financière actuelle de votre entreprise.

Le fonds de roulement comprend des éléments tels que les liquidités disponibles, les investissements à court terme et les comptes clients actuels.

Cela étant dit, cet indicateur financier clé indique si votre entreprise dispose des actifs disponibles nécessaires pour régler les obligations financières à court terme.

Voici comment le calculer :

8. Coût d'acquisition des clients

Cet ICP financier mesure le montant d'argent et de ressources que votre entreprise investit pour s'assurer de nouveaux clients.

Il comprend des ressources telles que :

Les coûts de publicité

Marketing coûts

Coûts de création

Salaires

Le coût d'acquisition des clients est une mesure de la santé d'une entreprise.

Il s'agit en fait d'un indicateur de performance financière très utile pour déterminer la rentabilité future d'une entreprise.

Voici comment le calculer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image9-3.png coût d'acquisition d'un client /$$img/

9. Ratio d'endettement

Cet ICP mesure l'efficacité avec laquelle votre entreprise utilise les investissements de ses actionnaires.

Voici comment le calculer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image10-6.png ratio d'endettement /$$img/

Un ratio dette/fonds propres élevé indique que votre entreprise a financé sa croissance par l'endettement.

le problème ?

Votre entreprise pourrait se retrouver en défaut de paiement sur ses emprunts si les taux d'intérêt augmentent soudainement. il n'y a pas de quoi s'inquiéter

D'un autre côté, un faible ratio d'endettement fonds propres peut indiquer que votre entreprise a peur d'utiliser son argent pour investir dans des opportunités de croissance.

So what's a good debt to equity ratio to have?_So what is a good debt to equity ratio to have?So what is a good debt to equity ratio?_So what is a good debt to _equity ratio ?

En général, un ratio d'endettement inférieur à deux est considéré comme gérable.

10. Taux de croissance du chiffre d'affaires

Cet ICP financier mesure l'augmentation et la diminution du chiffre d'affaires d'une entreprise de l'équipe commerciale d'une entreprise entre deux périodes.

Voici comment le calculer :

Si vous êtes une startup innovante, c'est une bonne idée de suivre ceci indicateurs d'entreprise .

pourquoi ?

Un taux de croissance élevé du chiffre d'affaires indique que votre entreprise peut se développer, acquérir de nouveaux talents et attirer des investisseurs !

Vous pensez suivre vos objectifs financiers à l'aide d'un stylo et d'une feuille de papier ?

Ou encore Feuilles de calcul Excel d'ailleurs ?

Eh bien, cela ne suffira pas !

pourquoi ?

Votre stylo et votre papier ne vont pas automatisation et intégrer les processus pour vous.

En outre, vous ne bénéficiez pas d'une automatisation puissante rappels ou suivi de l'objectif fonctionnalités avec des feuilles de calcul.

Au lieu de cela, tout ce dont vous avez besoin est Logiciel de gestion des indicateurs clés de performance comme ClickUp. ClickUp vous aide à définir des objectifs stratégiques et à suivre facilement votre progression vers les principaux objets de l'entreprise.

ne vous inquiétez pas, nous joindrons le geste à la parole

Voici comment ClickUp fait du suivi des indicateurs de performance financière un jeu d'enfant :

1. Objectifs Étant donné que les indicateurs de performance clés sont axés sur les objets clés de l'entreprise, vous devez d'abord définir quelques objectifs.

Les Objectifs dans ClickUp sont des conteneurs de haut niveau que vous pouvez décomposer en objectifs plus petits et quantifiables Les cibles. Achevez les petites cibles et vous serez sur la bonne voie pour atteindre votre objectif !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image27-3-1400x645.png objectifs cibles dans ClickUp /$$$img/

vous n'êtes pas sûr de votre progression ?

Ne vous inquiétez pas. ClickUp suit la progression de votre objectif en temps réel pour vous aider à comprendre à quel point vous êtes proche de l'atteindre.

Chaque fois que vous achevez une cible, votre pourcentage de progression augmente automatiquement.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/leVDvZ4-YVn\_glGNQnTq8cqjveX0c4ELhRlqXKZcR8Sv9T5-UoGkTn7dboNdlYr6B363yFwbWV1n-yIyOadh1u5lc4Kgd8qGp-HYitLfn\_QYYzTOAefp6Qpcc-TM5JTE15XD84

/$$img/

Vous pouvez même choisir parmi différents types de cibles comme :

Monnaie : gérez vos bénéfices, vos dépenses et vos budgets

: gérez vos bénéfices, vos dépenses et vos budgets Nombres : des chiffres tels que le revenu moyen généré par les équipes commerciales

: des chiffres tels que le revenu moyen généré par les équipes commerciales Tâches : voir si votre équipe comptable fait les choses de la bonne façon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image21-2.gif un homme qui dit au revoir aux recettes /$$$img/

Explore comment utiliser ClickUp pour fixer les objectifs de votre équipe dans le cadre du "moonshot".

de ClickUpg vous donnent un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe dans vos finances.

Gérez vos objectifs financiers, suivez vos dépenses, visualisez vos bénéfices et vos allocations budgétaires... Les tableaux de bord vous donnent un aperçu précis de vos performances financières afin que vous puissiez afficher la situation de votre entreprise dans le futur.

Pour obtenir une image encore plus détaillée, vous pouvez ajouter plusieurs tableaux de bord widgets personnalisés à votre tableau de bord KPI financier, comme :

Calcul: calculer des données numériques comme le taux de revenus récurrents

calculer des données numériques comme le taux de revenus récurrents Line Chart: créez un diagramme linéaire personnalisé pour suivre vos marges bénéficiaires nettes et brutes 📈

créez un diagramme linéaire personnalisé pour suivre vos marges bénéficiaires nettes et brutes 📈 Bar Chart: créez des diagrammes à barres personnalisés pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos bénéfices 📊

créez des diagrammes à barres personnalisés pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos bénéfices 📊 Pie Chart: utilisez un diagramme circulaire personnalisé pour planifier les dépenses mensuelles de votre entreprise

utilisez un diagramme circulaire personnalisé pour planifier les dépenses mensuelles de votre entreprise Battery Chart: créez un diagramme à piles pour représenter vos indicateurs clés de performance 🔋

Bonus: Modèles de grand livre_*

3. Rapports

Tout comme pour les rapports financiers, vous avez besoin de rapports sur les employés pour voir si votre équipe financière travaille dans le sens de vos objectifs KPI .

Heureusement, ClickUp vous permet d'ajouter des des widgets de tableau à votre tableau de bord KPI finance, comme par exemple :

Achevé Report: suivez le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe

suivez le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe Worked On: Obtenez un aperçu du nombre de tâches sur lesquelles chaque membre de l'équipe a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné

Obtenez un aperçu du nombre de tâches sur lesquelles chaque membre de l'équipe a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné Environnements de travail: Jouez avec vos tâches financières pour rendre vos processus financiers encore plus attrayants

Jouez avec vos tâches financières pour rendre vos processus financiers encore plus attrayants **Qui est à la traîne : voyez quels membres de l'équipe ont des notifications non traitées et des tâches en retard

4. Calculs

dites adieu à votre calculatrice car vous pouvez faire vos calculs directement dans ClickUp !

ClickUp vous permet de réaliser de puissantes calculs de colonnes utiliser des données numériques dans vos tâches. Vous pouvez faire cela dans la section Vue Liste et Vue Tableur .

En outre, vous pouvez utiliser des champs de formule pour calculer le coût d'une commande de nouveau produit ou le bénéfice réalisé sur les équipes commerciales.

Vous pouvez même calculer rapidement des indicateurs clés de performance tels que le fonds de roulement et les coûts d'acquisition de clients !

Ainsi, vous aurez tous vos indicateurs alignés, littéralement. 🤩

5. Tâches récurrentes Paramétrez des tâches récurrentes pour les paramètres que vous répétez quotidiennement, hebdomadairement ou même trimestriellement.

Par exemple, vous pouvez paramétrer une tâche récurrente pour les échéances trimestrielles de déclaration d'impôts ou même pour les demandes de factures.

vous n'êtes toujours pas convaincu par l'idée ?

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez même utiliser des tâches récurrentes pour payer vos factures !

Vous recevrez une notification lorsque les paiements sont dus et, après avoir payé la facture, il vous suffira de la marquer comme achevée pour qu'une nouvelle tâche soit automatiquement créée pour le mois suivant.

6. Statuts personnalisés Dans la plupart des cas, les tâches qui impliquent de l'argent ne peuvent pas seulement être marquées comme "Terminé" ou "Pas terminé"

Le processus financier, comme la facturation, comporte de nombreuses étapes différentes, la budgétisation des coûts et des recettes les rapports financiers, etc.

C'est pourquoi ClickUp vous permet de créer vos propres statuts personnalisés afin que vous puissiez voir votre progression comme vous le souhaitez.

7. Modèles la vie en Europe n'est pas un long fleuve tranquille..

Nous savons qu'il faut organiser les factures, collecter les informations sur les clients et le suivi des factures peut prendre beaucoup de temps.

Heureusement, modèles dans ClickUp peuvent vous aider gérer vos revenus vos clients, vos équipes commerciales et bien d'autres choses encore en quelques secondes.

Voici quelques-uns des modèles que vous obtenez :

mais ce n'est que le début

Lisez plus sur la façon dont ClickUp peut vous aider avec finance gestion de projet .

FAQ sur les indicateurs de performance financière

Voici les réponses à quelques questions brûlantes sur les indicateurs de performance financière :

1. Que sont les indicateurs retardés ?

Les indicateurs retardés communiquent des évènements qui se sont déjà produits. Des exemples courants sont la croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires.

Étant donné que les indicateurs retardés confirment des tendances qui sont déjà en progression, ils sont extrêmement utiles lorsque vous cherchez à vendre ou à acheter des actifs.

2. Que sont les indicateurs avancés ?

Les indicateurs avancés sont des indicateurs de performance qui prédisent les évènements et tendances futurs de l'économie. Par exemple, le nombre de produits que vous vous attendez à voir achetés par chaque client.

3. Que sont les indicateurs quantitatifs ?

Ce sont des indicateurs qui peuvent être mesurés par un nombre, un pourcentage ou un ratio.

Par exemple, le chiffre d'affaires de votre entreprise le taux de discussion de votre entreprise ou marge bénéficiaire opérationnelle.

4. Que sont les indicateurs qualitatifs ?

Les indicateurs qualitatifs sont des facteurs non numériques (opinions ou perceptions) qui déterminent la progression vers un objectif.

Les indicateurs qualitatifs mesurent généralement des KPI non financiers tels que la satisfaction des employés et des clients.

Fermé les livres 📗

Les ICP financiers déterminent si votre entreprise évolue dans la bonne direction pour générer des revenusetbénéfices

Mais choisir quelques ICP financiers dans notre bibliothèque d'ICP n'est que la première étape.

à faire : simplement dire que l'on veut gagner de l'argent et espérer que tout ira bien ?

Pour réussir à atteindre vos objets, vous devez suivre et gérer les indicateurs clés de performance que vous avez définis.

Et pour le faire efficacement, vous avez besoin de ClickUp.

Des tableaux de bord personnalisés qui vous aident à suivre vos finances aux champs de formule qui vous permettent d'effectuer des calculs en un clin d'œil, ClickUp a E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G dont vous avez besoin pour atteindre vos KPI. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour atteindre tous vos objectifs financiers. 👊