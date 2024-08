10 modèles de planification de sprint agile dans ClickUp et Excel

Que vous débutiez avec Gestion de projet agile ou que vous êtes un Scrum master expérimenté, les modèles de planification du sprint sont une aide précieuse outil de productivité pour fixer les objectifs, les délais et les attentes d'un projet.

Les modèles fournissent non seulement un plan structuré pour respecter les délais de livraison, mais ils offrent également la possibilité de mesurer et d'affecter des ressources pour les tâches à venir. 🔮

Selon l'alliance scrum , 86% des équipes Scrum organisent une réunion de planification de sprint. Dans ce guide, nous allons explorer comment les modèles de ClickUp et d'Excel fournissent aux équipes les outils dont elles ont besoin pour maximiser l'utilisation de chaque réunion de planification du sprint Session de planification de sprint . Avec ces ressources en main, votre équipe peut gagner du temps et de l'énergie tout en s'assurant qu'ils disposent des stratégies les plus efficaces !

Qu'est-ce qu'un modèle de planification du sprint ?

Un modèle de planification de sprint est une ressource permettant de coordonner les tâches et les activités nécessaires à la réalisation d'une quantité spécifique de travail au cours d'une période de développement à court terme. Il est le plus souvent utilisé par les propriétaires de produits, les Scrum masters et les chefs de projet Agile pour planifier les responsabilités dans un Sprint à venir .

Pour réussir la planification du sprint, il est préférable d'être proactif en fixant des objectifs réalisables. Ensuite, communiquez au groupe de développement les priorités des tâches et les délais pour atteindre l'objectif du sprint.

En divisant les projets en tâches plus petites et réalisables, les chefs de projet sont en mesure de s'assurer que chaque sprint remplit ses objectifs dans les délais impartis, réduisant ainsi le risque de retards ou d'erreurs d'élargissement du champ d'application .

Utiliser une vue ClickUp Board pour aligner l'ensemble de l'équipe sur tous les travaux en cours

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de sprint ?

Un bon modèle de planification de sprint aide les équipes Agile à organiser leurs efforts pour fournir un travail efficace et efficient. Le modèle comprendra un cadre solide pour remplir les détails sur l'étendue du travail, le calendrier estimé, les dépendances et les tâches impliquées dans le Sprint

Ce cadre rationalisera votre processus d'ajout des objectifs et des tâches du Sprint, y compris :

Des notes de réunion de sprint pour examiner les progrès, poser des questions et offrir un retour d'information

Procédure de signature pour s'assurer que toutes les tâches ont été approuvées et achevées

Les domaines d'intervention pour s'assurer que l'équipe travaille sur les tâches les plus pertinentes

Les ressources et les outils nécessaires pour mener à bien les tâches

Backlog de sprint pour filtrer les demandes et classer les tâches par ordre de priorité

Plans d'urgence pour traiter et atténuer les risques

Objectifs mesurables du sprint et Mesures agiles* Un calendrier avec des dates de début et de fin

Des tâches et des livrables détaillés

Gérer tout le travail lié à Sprint dans ClickUp pour un accès facile

Les processus agiles offrent une approche unique de la gestion de projets en mettant l'accent sur la réactivité et l'adaptabilité. Cela permet aux équipes d'évaluer rapidement les besoins des clients et de suivre l'évolution constante du marché. 🌐

Pour rester organisées et maîtriser les tâches à venir, les équipes agiles ont besoin d'un système de gestion de projet puissant qui hiérarchise les priorités suivantes

les éléments d'action et les maintient sur la voie de l'achèvement de leurs sprints.

Voici 10 modèles de planification de sprints dans ClickUp et Excel pour aligner les équipes et commencer à produire des résultats plus rapidement !

10 modèles de planification de sprint

1. Modèle de planification de sprint agile ClickUp

Modèle de planification de sprint agile ClickUp

Les équipes de projet agiles peuvent utiliser

Modèle de planification de sprint agile de ClickUp pour suivre l'estimation de l'effort requis pour chaque tâche, évaluer les progrès de l'équipe et assigner les tâches aux bonnes personnes. En outre, ces modèles peuvent facilement suivre des informations telles que le nombre total d'heures travaillées et les délais, offrant ainsi une visibilité sur les efforts consacrés à chaque tâche au cours du dernier Sprint. 🔎

Ce modèle est une ressource essentielle pour une équipe de développement afin de gérer leurs tâches quotidiennes

Flux de travail agiles . Il englobe tous les processus de développement Agile de base, de la planification du sprint aux réunions quotidiennes, en passant par les réunions rétrospectives et le suivi des projets. Cela permet aux équipes de suivre facilement les tâches, de hiérarchiser les projets, de gérer les ressources et de mesurer les progrès accomplis ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de planification du sprint ClickUp Scrum

Modèle de planification de sprint ClickUp Scrum

Si vous avez l'impression que vos revues de Sprint et

rétrospectives ont besoin d'un coup de pouce essayez

Modèle de planification de sprint Scrum de ClickUp ! Au cours d'une revue de sprint, les équipes peuvent évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs, réfléchir aux risques associés aux mesures prises et s'assurer que tous les éléments actifs du sprint sont terminés.

Le modèle est fourni avec des champs personnalisés détaillés pour catégoriser n'importe quel élément du Sprint, y compris :

Catégorie : Un champ déroulant avec des options incluant User Story, Task, Bug, Epic

: Un champ déroulant avec des options incluant User Story, Task, Bug, Epic Développement Statut : Un champ déroulant comprenant les options suivantes : En attente, Planning, Implementation, Ready for Review (Dev), Awaiting Deployment, Ready for Review (Prod), Reviewed

: Un champ déroulant comprenant les options suivantes : En attente, Planning, Implementation, Ready for Review (Dev), Awaiting Deployment, Ready for Review (Prod), Reviewed Story Board: Un champ de chiffres pour indiquer les points de l'histoire définis par le Scrum master et l'équipe

Epic : Un champ déroulant avec des options incluant l'infrastructure, les services de réservation, l'intégration des services de messagerie, l'interface utilisateur et l'interface graphique

: Un champ déroulant avec des options incluant l'infrastructure, les services de réservation, l'intégration des services de messagerie, l'interface utilisateur et l'interface graphique Sprint : Un champ déroulant avec des options incluant Sprint 1, 2, 3, et 4

: Un champ déroulant avec des options incluant Sprint 1, 2, 3, et 4 Sprint Objectif : Un champ de texte long pour l'objectif fixé pour le sprint

Check out more customizable (en anglais) Modèles Scrum ! Télécharger ce modèle

3. Modèle ClickUp Backlogs et Sprints

Modèle ClickUp Backlogs et Sprints

Le modèle

Modèle ClickUp Backlogs et Sprints aide les équipes SCRUM à décomposer leur processus de gestion de projet en

développer des Sprint backlogs . Un backlog de Sprint se compose généralement de grands projets divisés en tâches individuelles mises en œuvre dans le Sprint à venir après avoir satisfait aux critères d'acceptation de l'équipe. ✅

Le modèle offre quatre vues différentes pour collaborer avec les membres de l'équipe et les parties prenantes sans quitter votre espace de travail :

Vue liste : Organiser les éléments du backlog et les détails importants pour le prochain Sprint

: Organiser les éléments du backlog et les détails importants pour le prochain Sprint Vue tableau : Utilisez la fonction glisser-déposer Tableau Kanban pour visualiser des tâches spécifiques

: Utilisez la fonction glisser-déposer Tableau Kanban pour visualiser des tâches spécifiques Vue Chat : Suivi de toutes les tâches communication avec l'équipe en un seul endroit

: Suivi de toutes les tâches communication avec l'équipe en un seul endroit Vue formulaire : Soumettre rapports de bogues à transformer en tâches réalisables Télécharger ce modèle ### 4. Modèle ClickUp Sprints

Modèle de ClickUp Sprints

Si vous êtes novice en matière de Sprints et de ClickUp, la section

Modèle ClickUp Sprints est un outil convivial pour les débutants avec un guide étape par étape pour préparer votre espace de travail pour les sprints ! Il y a une section sur ClickApps-

des modules pour personnaliser l'expérience de votre équipe dans ClickUp . Après avoir configuré votre environnement avec les ClickApps liées au Sprint, vous serez prêt à construire un Sprint !

Cette approche simplifiée dans ClickUp permet aux équipes de planifier, d'exécuter et de suivre rapidement leurs sprints, sans aucune configuration supplémentaire. De plus, des fonctionnalités puissantes telles que la possibilité d'assigner des tâches à plusieurs utilisateurs, de calculer la vélocité, et de voir l'historique du Sprint, rendent ce modèle parfait pour les équipes de toutes tailles ! Télécharger ce modèle

5. Événements ClickUp Agile Sprints

ClickUp Agile Sprints Events

Les

ClickUp Events Modèle de sprints agiles est l'outil idéal pour assurer l'efficacité et l'organisation de votre équipe. Le modèle sert de référentiel central pour les notes importantes, les décisions, les résultats et les apprentissages de chaque sprint. Cela permet aux équipes de revoir et de se référer à tous les succès, problèmes et actions des sprints précédents en temps réel ou en mode asynchrone. 🧑‍💻

Création de sous-pages dans un

Doc ClickUp est un excellent moyen d'organiser le travail et de regrouper les sujets connexes. Pour créer une sous-page Doc, ouvrez le modèle et cliquez sur l'icône plus (+) dans la barre latérale gauche. Ajoutez ou intégrez du contenu à votre page. Ensuite, continuez à créer des sous-pages pour les notes et les apprentissages lors des prochains sprints ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de réunion de rétrospective de sprint ClickUp

Modèle de réunion rétrospective ClickUp Sprint

Modèle de rétrospective de sprint de ClickUp aide tout le monde à faire un brainstorming et à identifier les domaines à améliorer. Le modèle fournit un format permettant à l'équipe de discuter de ce qui s'est bien passé, de ce qui n'a pas fonctionné et de la façon dont ils peuvent faire les choses différemment dans les prochains sprints.

Au cours d'une réunion rétrospective, l'utilisation d'un tableau blanc ClickUp offre une approche efficace et organisée de la communication au sein de l'équipe, permettant à celle-ci de suivre facilement les idées, les discussions et les résultats.

Les tableaux blancs permettent également aux équipes d'accéder aux informations et de les modifier pendant et après la rétrospective, ce qui aide les membres de l'équipe à distance à rester engagés et impliqués dans la discussion.

Découvrir plus Modèles de rétrospective de sprint ! Télécharger ce modèle

7. Modèle ClickUp Simple Sprints

Modèle ClickUp Simple Sprints

Le

Modèle ClickUp Simple Sprints est un outil efficace pour améliorer l'estimation des tâches et planifier les projets plus efficacement. Les équipes peuvent décomposer les grandes tâches en morceaux gérables, ce qui leur permet d'estimer chaque tâche en fonction de sa complexité et de son niveau de difficulté. 💪

Ce système permet aux équipes de mieux comprendre l'effort nécessaire pour terminer les tâches et de planifier de manière appropriée. De plus, au cours du sprint, les équipes peuvent modifier leurs estimations pour s'adapter aux changements ou aux défis.

Le modèle comprend des dossiers personnalisables, notamment Sprint, Produit et AQ, à ajuster en fonction du processus et des préférences de votre équipe en matière de réunion de planification du sprint. Télécharger ce modèle

8. Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum

Modèle de gestion Scrum Agile ClickUp

Le modèle

Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum est un modèle de gestion efficace qui met l'accent sur un flux de travail structuré, la collaboration entre les équipes et l'amélioration continue. En décomposant les tâches en éléments plus petits, l'équipe peut mieux comprendre comment chaque élément contribue à l'avancement global du projet.

Le modèle contient un guide de démarrage détaillé permettant d'exploiter les puissantes fonctionnalités de ClickUp pour des réunions de planification de sprint productives. Si vous avez besoin d'aide pour organiser les dossiers et les listes, consultez les exemples dans le modèle pour vous inspirer et trouver des idées ! Télécharger ce modèle

9. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Modèle de gestion de projet agile de ClickUp offre la solution parfaite pour les équipes qui souhaitent s'adapter rapidement aux besoins changeants de leurs projets. Au lieu de suivre un calendrier rigide ou de rester figées sur leur plan initial, les équipes travaillent ensemble par itérations qui sont constamment affinées en fonction des commentaires de tous les membres de l'équipe. 💬

Les équipes ont également la possibilité de déplacer les ressources là où elles sont le plus nécessaires au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce qui permet une utilisation efficace des ressources et une orientation ciblée au fur et à mesure de l'évolution du projet.

Le modèle est livré avec quatre vues de projet personnalisables :

Vue liste : Organiser Epopées agilesinitiatives, dette technique et les histoires d'utilisateurs Agile sur une liste

: Organiser Epopées agilesinitiatives, dette technique et les histoires d'utilisateurs Agile sur une liste Vue tableau : Utilisez le tableau Kanban par glisser-déposer pour toutes vos tâches Agile

: Utilisez le tableau Kanban par glisser-déposer pour toutes vos tâches Agile Vue de la charge de travail : Surveillez la capacité de votre équipe, identifiez les goulots d'étranglement et voyez qui est en sous-capacité ou en sur-capacité

: Surveillez la capacité de votre équipe, identifiez les goulots d'étranglement et voyez qui est en sous-capacité ou en sur-capacité Vue carte mentale : Décomposez tous les aspects de la feuille de route d'un produit en éléments exploitables Télécharger ce modèle ### 10. Modèle Excel de planification du sprint

via Techno-PM

Le modèle Excel permet aux équipes de suivre facilement les tâches, les étapes et les progrès, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ajoutez ou supprimez des champs, créez des calculs et des filtres personnalisés, et suivez même les progrès de certains membres à chaque étape du projet.

Tout cela permet aux équipes d'identifier rapidement les points à améliorer et de s'assurer que leurs projets se déroulent sans accroc. Et grâce à l'intégration d'Excel avec d'autres produits Office, les équipes peuvent synchroniser les données sans effort entre les différentes applications.

Les équipes peuvent ainsi tirer parti des avantages suivants des outils de gestion de projet sans transférer manuellement les données entre les applications. Télécharger ce modèle

Tout est prêt, tout est prêt, Sprint dans ClickUp

ClickUp permet aux équipes de collaborer, d'établir des priorités et de suivre les progrès, le tout sur une plateforme centralisée. Même avec La puissante version gratuite de ClickUp avec un nombre illimité d'utilisateurs, les équipes peuvent simplifier et accélérer le processus Sprint du début à la fin. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour mettre vos projets et vos sprints sur les rails. Bonne planification ! ✨