10 meilleurs outils logiciels de conception de produits en 2024

La conception de produits est un travail exigeant, qui demande aux équipes de transformer des idées brutes en produits finis qui se vendent. C'est déjà un défi dans un espace partagé, mais les enjeux sont encore plus importants lorsque l'équipe est répartie dans plusieurs villes, fuseaux horaires et même continents.

Entrez dans le monde de logiciel de conception de produits qui fournissent des solutions permettant de rendre ce processus complexe plus facile à gérer. Ces outils, y compris des plateformes comme ClickUp, favorisent une collaboration harmonieuse, permettant aux équipes d'itérer et d'affiner efficacement les conceptions, quel que soit leur code postal.

Dans cet article, nous allons examiner 10 des meilleures options de logiciels de conception de produits sur le marché aujourd'hui. Vous trouverez ainsi un outil qui complètera votre équipe de conception et lui permettra de créer les designs époustouflants dont elle est capable.

Qu'est-ce qu'un logiciel de conception de produits ?

Les logiciels de conception de produits sont des programmes ou des applications informatiques spécialement conçus pour faciliter la création et le développement de nouveaux produits. Ces logiciels fournissent aux concepteurs, aux ingénieurs et aux autres parties prenantes les outils et les fonctionnalités nécessaires pour conceptualiser, modéliser, simuler et affiner la conception des produits.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de conception de produits ?

Le bon logiciel de conception de produits peut changer la donne pour votre équipe. Non seulement il vous aidera à concevoir de meilleurs produits, mais il devrait également stimuler l'efficacité, la créativité et la productivité globale de l'équipe.

Cependant, trouver le bon logiciel pour vos besoins demande un peu d'effort. Lorsque vous comparez différents produits, assurez-vous d'être à l'affût des fonctionnalités clés suivantes :

Utilisation intuitive : Le logiciel doit être simple à naviguer, quelles que soient les compétences techniques d'un membre de l'équipe

Outils de conception complets : Recherchez des outils de conception 2D et 3D avancés qui permettent de concevoir des produits détaillés, y compris des fonctionnalités d'esquisse, de modélisation et de modification en cours

Capacités de collaboration : Le logiciel doit apporter une assistance au travail d'équipe et à la gestion de projetsles équipes interfonctionnelles avec des fonctionnalités telles que la modification en cours par plusieurs utilisateurs, le contrôle de la version et les options de partage

Potentiel d'intégration : Trouvez des outils spécialisés qui fusionnent de manière transparente avec d'autres systèmes de votre pile technologique pour un processus de conception à la production plus rationalisé

Capacité d'adaptation : Le logiciel doit s'adapter à votre équipe, gérer des conceptions plus complexes et des flux de travail personnalisés au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins - potentiellement même des logiciels de CAO ou des outils de modélisation 3D

Gestion des données : Recherchez de solides capacités de gestion des données pour un stockage sécurisé, une récupération aisée et un contrôle de version efficace

Fonctionnalité basée sur le cloud : Un logiciel de conception de produits moderne doit permettre à votre équipe de travailler de n'importe où, ce qui accroît l'efficacité de votre travailcollaboration à distance
Prix : Le prix n'est pas tout, et nous ne préconisons pas que vous utilisiez uniquement des logiciels de conception de produits gratuits, mais c'est un élément à prendre en compte lorsque vous choisissez des outils avancés pour vos concepteurs de produits

10 meilleurs outils logiciels de conception de produits à utiliser en 2024

Centraliser les commentaires et accélérer les processus d'approbation avec Révision en attribuant des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches

ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour les équipes cherchant à rationaliser leur processus de développement de produits. Son ensemble de fonctionnalités permet aux équipes de faire du brainstorming, d'assigner des tâches et de se tenir au courant de l'état d'avancement de chaque projet dans le processus de conception.

Bien que l'idée d'organisation ne soit pas le sujet le plus amusant, c'est un aspect essentiel de toute équipe de conception et de tout processus de développement. ClickUp offre aux équipes un moyen facile d'organiser tout, de leurs flux de travail aux documents internes et aux bibliothèques d'actifs.

Associez ClickUp à un logiciel de conception de votre choix et vous obtenez une équipe puissante, prête à affronter le monde avec un niveau de qualité supérieur la réflexion sur la conception .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

La plateforme ClickUp est hautement personnalisable, ce qui permet aux équipes de conception de toute taille de l'adapter à leurs besoins spécifiques, qu'elles travaillent en interne ou à distance

Elle promeut la collaboration asynchrone et en temps réel, de sorte que les équipes peuvent réfléchir à de nouvelles conceptions à l'aide de nos tableaux blancs interactifs, puis les stocker avec le système d'information de l'entrepriseClickUp Documents* Avec des fonctions intégréesClickUp Affiche de discussion et d'e-mail, les utilisateurs peuvent gérer toutes les communications sans avoir à changer de plateforme, ce qui simplifie les processus de travail

ClickUp comprend un très grand nombre demodèles gratuits qui vous permettront de tout faire, depuis les forfaits jusqu'à la conception de votre site web, en passant par la création de votre site webanalyse des concurrents un jeu d'enfant

Les notifications automatiques pour les mises à jour de tâches éliminent le besoin d'effectuer des suivis manuels, tandis que la fonctionnalité permettant d'assigner deséléments d'action au sein des tâches permet de responsabiliser les concepteurs de produits et de suivre la progression des nouvelles tâchesde conception* ClickUpIA pour générer des descriptions de produitsl'IA pour générer des descriptions de produits /%ref/, aider au brainstorming, et plus encore

Limites de ClickUp :

La centralisation de vos flux de travail sur ClickUp peut prendre un peu de temps à mettre en place

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur mobile, ce qui peut être un frein pour les concepteurs de produits en déplacement

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Inkybay

via Inkybay Inkybay est un logiciel de conception de produits fantastique pour tous ceux qui vendent des produits personnalisés. Des vêtements aux cartes d'entreprise, il vous permet de transformer les visions créatives de vos clients en produits tangibles qu'ils ne manqueront pas d'aimer.

Cependant, Inkybay est un peu une niche, et nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce qu'il corresponde au processus de développement de produits de tout le monde. Cependant, si vous pensez qu'il convient à votre entreprise, assurez-vous de consulter son essai gratuit de 14 jours avant de vous engager.

Les meilleures fonctionnalités d'Inkybay :

Les modèles préconçus permettent d'offrir à vos clients plusieurs options de produits personnalisés aussi facilement que possible

Plusieurs thèmes de concepteurs signifient que diverses industries et entreprises peuvent utiliser Inkybay

L'outil de modification visuelle du concepteur de produits permet aux clients de sélectionner les éléments de conception et les couleurs d'impression pour les produits personnalisés

Les limites d'Inkybay :

Axé principalement sur les biens de consommation personnalisables

Les Business peuvent rapidement devenir très chers pour une petite entreprise à la recherche d'un logiciel de conception

Prix d'Inkybay :

Débutant : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Avantage : 49,99 $/mois

: 49,99 $/mois Professionnel : 99,99 $/mois

: 99,99 $/mois Unlimited : 249,99 $/mois

Évaluations et critiques d'Inkybay :

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: Pas de commentaires

3. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo est un excellent logiciel de conception de produits pour les entreprises à la recherche d'une plateforme sophistiquée de création et de gestion de ressources numériques.

Il est particulièrement utile pour les entreprises qui ont souvent besoin de créer de nouvelles itérations d'anciens designs. En effet, sa bibliothèque de ressources numériques facilement consultable et son système de glisser-déposer permettent aux concepteurs de produits de créer rapidement et facilement des maquettes.

Cependant, la complexité de Nuxeo et son prix potentiellement élevé peuvent ne pas convenir à tout le monde, en particulier aux petites entreprises dont les besoins sont plus simples.

Les meilleures fonctionnalités de Nuxeo :

Toutes vos informations Nuxeo sont dans le cloud, elles sont donc accessibles par votre équipe où qu'elle se trouve

Un système de filtrage de recherche intuitif permet de trier les produits en fonction de divers paramètres tels que les matériaux, les couleurs, la disponibilité et les prix

La bibliothèque de matériaux numériques facilite la conception de nouveaux prototypes, car les concepteurs peuvent trouver d'anciens actifs et les glisser-déposer dans de nouvelles conceptions

Les limites de Nuxeo :

Nuxeo peut être compliqué par rapport à d'autres logiciels de conception de produits et prend du temps à apprendre

Les modules complémentaires peuvent rapidement rendre Nuxeo assez cher pour ce logiciel spécialisé

Prix de Nuxeo :

Nuxeo est open source. Cependant, si vous êtes intéressé par leurs services et outils, les prix varieront en fonction des niveaux d'assistance client et des exigences de votre système.

Evaluations et critiques de Nuxeo :

G2: 4/5 (76 commentaires)

4/5 (76 commentaires) Capterra: 4.2/5 (33 commentaires)

4. Onshape

via Onshape Onshape est l'outil idéal pour les entreprises qui ont besoin de publier rapidement de nouvelles conceptions. Cet outil spécialisé fournit un logiciel de CAO pour la modélisation 3D, ce qui en fait une excellente ressource pour la création de modèles numériques pour les clients, en particulier pour les projets de conception industrielle.

À vrai dire, cet outil de sculpture numérique peut créer des modèles numériques en temps réel grâce à un logiciel de CAO multi-utilisateurs et à un système avancé de gestion des données produit qui fait disparaître les fichiers encombrants.

Tout cela signifie que la progression de votre équipe est gratuite et qu'elle peut se concentrer sur la mise au point des produits le plus rapidement possible et sans erreur.

Les meilleures fonctionnalités d'Onshape :

Leur logiciel de CAO Cloud Native garantit des données centralisées, sécurisées et toujours accessibles, ce qui élimine le problème des fichiers perdus et vous permet de gérer les conceptions à partir de n'importe quel appareil connecté au Web

Le système intégré de gestion des données produit d'Onshape permet la modification en cours simultanée des conceptions avec des mises à jour en temps réel, ce qui élimine le besoin de procédures d'archivage et d'extraction

FeatureScript vous aide à créer des fonctionnalités CAO personnalisées, ce qui peut vraiment réduire les tâches répétitives ennuyeuses

Limites d'Onshape :

Les utilisateurs dont la connexion internet n'est pas fiable pourraient trouver son utilisation frustrante

Il ne dispose pas de tous les outils qu'un système de CAO spécialisé devrait avoir

Ce logiciel spécialisé est l'un des outils de conception les plus chers de cette liste

Prix d'Onshape :

Gratuit

Standard : 1500 $ par utilisateur et par an

: 1500 $ par utilisateur et par an Professionnel : 2500 $ par utilisateur/an

: 2500 $ par utilisateur/an Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (plus de 500 commentaires)

4.7/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

5. SolidWorks

via SolidWorks SolidWorks est une plate-forme logicielle de conception avancée destinée aux concepteurs industriels impliqués dans la modélisation de concepts complexes et la sculpture en 3D.

Sa suite complète de fonctionnalités favorise une collaboration transparente, réduit le temps de conception et offre un accès flexible aux données du projet, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'une option de CAO plus puissante. Elle convient donc parfaitement aux entreprises qui ont besoin d'une option de CAO plus puissante. Toutefois, les petites entreprises ou les personnes qui conçoivent des produits plus simples peuvent trouver cette suite excessive.

Les meilleures fonctionnalités de SolidWorks :

L'intégration avec la plateforme 3DBestExperience rend la collaboration plus efficace, car les membres de l'équipe peuvent accéder aux informations de conception 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel appareil numérique

La fonctionnalité de comparaison de corps permet aux utilisateurs de comparer deux groupes de corps situés dans la même pièce ou le même assemblage. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile pour la rétro-ingénierie ou les contrôles de qualité des pièces fabriquées, en comparant les scans au mode CAO source

Le système de gestion des données produit de SolidWorks est conçu pour améliorer la productivité de la navigation et rendre la navigation dans les dossiers plus rapide, en particulier pour les dossiers contenant un grand nombre de fichiers

les limites de SolidWorks :

Nécessite un niveau d'expertise élevé pour ceux qui utilisent un logiciel de conception assistée par ordinateur

Les exigences informatiques sont élevées, ce qui peut s'avérer difficile pour les personnes disposant de connexions lentes ou de machines anciennes et sous-puissantes

Prix de SolidWorks :

Contactez l'équipe commerciale de SolidWorks pour connaître les tarifs des licences dont votre entreprise pourrait avoir besoin.

Evaluations et critiques de Solidworks :

G2: 4.4/5 (plus de 500 commentaires)

4.4/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4.6/5 (600+ commentaires)

6. Fusion 360

via Autodesk Fusion 360 est conçu pour les entreprises qui ont besoin d'un outil unique pour mener un produit de la conception au processus de fabrication grâce à des fonctionnalités avancées de modélisation en 3D.

En combinant la conception, l'ingénierie et la productivité en une seule plateforme, Fusion360 permet aux équipes d'itérer rapidement sur les concepts de conception, de valider leurs conceptions et de passer rapidement du prototype à la production.

Les meilleures fonctionnalités de Fusion 360 :

Offre une suite puissante d'outils d'esquisse de modélisation 3D, de dimensions et de contraintes qui améliorent le processus de conception

La programmation CNC simplifiée facilite la mise en œuvre de l'ébauche à haut rendement, du dégagement adaptatif et de l'orientation de l'outil

Le contenu de la bibliothèque de circuits imprimés prêt à l'emploi et les assistants de composants permettent aux concepteurs de rester concentrés sur leurs conceptions plutôt que de créer des pièces à partir de zéro

Limites de Fusion 360 :

Une courbe d'apprentissage abrupte pour ce logiciel spécialisé

Peut ralentir considérablement avec des fichiers plus volumineux ou des connexions internet plus lentes

Pas de version gratuite

Prix de Fusion 360 :

Licence Fusion 360: 545 $/an

G2: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

7. LabView

via National Instruments Lorsqu'il s'agit de développer des systèmes d'essai automatisés pour la recherche, la validation et la productivité, LabView est une solution très appréciée par les ingénieurs en mécanique du monde entier. Son environnement de programmation graphique est conçu pour une intégration transparente avec des programmes matériels et logiciels compatibles tels que les systèmes PXI, CompactDAQ et CompactRIO, et assiste même les instruments tiers.

Cependant, il s'agit d'un outil spécialisé qui peut ne pas convenir à de nombreuses équipes de production. Si votre équipe a besoin d'aide pour les tests et la validation, LabView est un logiciel de conception de produits qu'il vous faut dans votre pile technologique.

Les meilleures fonctionnalités de LabView :

Programmation graphique pour une utilisation intuitive et efficaceprocessus de développement de produits* La possibilité d'intégrer du code écrit dans d'autres langages à la modélisation 3D

Plusieurs éditions adaptées aux différents besoins des applications

Les limites de LabView :

Un produit de niche dont tout le monde n'a pas besoin.

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce type de logiciel.

Prix de LabView :

Base : 580 $/an

: 580 $/an Complet : 1 830 $/an

: 1 830 $/an Professionnel : 3 050 $/an

LabView évaluations et critiques :

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (14 commentaires)

8. CATIA

via Dassault Systèmes CATIA est un logiciel de conception et de stylisme avancé qui aide votre équipe à travailler sur des conceptions 3D sophistiquées ou des croquis 2D détaillés. Bien que CATIA puisse être utilisé pour toutes sortes de produits, il se spécialise dans les machines plus complexes comme celles des industries aérospatiale ou automobile.

L'une des fonctionnalités de CATIA est son intégration à la plateforme 3DExperience. Cette plateforme crée un environnement de conception sociale dans lequel votre équipe travaille sur un seul produit en temps réel. Cette combinaison unique de technologie de pointe et de collaboration renforce l'efficacité de chaque utilisateur. Ce logiciel de conception de produits aide les utilisateurs à produire des résultats de conception supérieurs grâce aux fonctionnalités de suivi et d'analyse des mouvements.

CATIA meilleures fonctionnalités :

Defect Detection identifie les défauts dans vos conceptions, permettant des améliorations avant de passer à la phase de production

Le Color and Trim Designer permet aux concepteurs de créer des éléments de produit en se concentrant sur les couleurs, les matériaux, les finitions et les grains, ajoutant ainsi de la profondeur et de la précision au processus de conception, ce qui est utile lorsqu'il s'agit de formes complexes

L'évaluation de la posture humaine est particulièrement utile pour les concepteurs automobiles, car votre équipe peut évaluer l'impact de la posture humaine sur leurs conceptions grâce aux formes organiques de l'interface utilisateur

les limites de CATIA :

Plus complexe que n'importe quel autre produit de cette liste

N'est réellement conçu que pour des industries et des produits assez uniques

Prix de CATIA :

Contactez l'équipe commerciale pour obtenir un devis pour votre entreprise.

G2: 4.2/5 (plus de 200 commentaires)

4.2/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

9. Autodesk Inventor

via Autodesk Autodesk Inventor est un logiciel de CAO 3D de qualité professionnelle connu pour ses outils de conception mécanique, de documentation et de simulation de produits. Il se distingue des autres offres de CAO par son système intégré, qui combine des capacités de modélisation paramétrique complète, de conception directe, de forme libre et de conception basée sur des règles. Il est donc idéal pour les entreprises à la recherche d'un outil de conception polyvalent et robuste.

Qu'il s'agisse de créer des documents de conception industrielle pour garantir les normes de qualité des produits ou d'automatiser la conception, Autodesk Inventor constitue une plate-forme polyvalente pour tous vos besoins en matière de conception.

Les meilleures fonctionnalités d'Autodesk :

Les ensembles d'outils industriels spécialisés permettent de mettre en place des processus de conception efficaces, adaptés au secteur dans lequel vous travaillez

L'Automatisation de la conception permet d'automatiser les tâches de routine et les configurations de pièces standard, ce qui améliore la productivité et réduit le délai de mise sur le marché

La compatibilité DWG signifie que vos formes peuvent être facilement partagées et ouvertes avec tout autre logiciel prenant en charge le format DWG

Limites d'Autodesk :

Peut subir des plantages, ce qui frustrera les utilisateurs

N'a pas l'interface utilisateur intuitive que l'on est en droit d'attendre d'un produit de premier plan comme celui-ci

Prix d'Autodesk :

Inventor: 300 $/mois

G2: 4.4/5 (400+ commentaires)

4.4/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

10. Adobe Creative Cloud

via Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud propose un ensemble complet d'outils de conception et de production avec plus de 20 applications pour élaborer et peaufiner vos projets créatifs. Que vous travailliez sur des le wireframing ou des démonstrations de produits en 3D, Adobe Creative Cloud dispose des outils dont vous avez besoin.

Outre la polyvalence de ses outils, Creative Cloud offre également une généreuse capacité de stockage cloud de 100 Go. Ajoutez à cela les applications mobiles Android et iOS, et vous obtenez une combinaison puissante pour une équipe en déplacement.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Creative Cloud :

Produit bien connu que de nombreux designers devraient déjà connaître

Adobe Stock offre aux utilisateurs une collection de modèles 3D prêts à l'emploi

L'association d'un navigateur performant et d'applications mobiles permet de travailler où l'on veut

les limites d'Adobe Creative Cloud :

Ne convient pas aux besoins de conception technique

Peut être coûteux, surtout si vous n'avez vraiment besoin que d'un ou deux produits d'Adobe

Tarifs d'Adobe Creative Cloud :

Personnes physiques : 54,99 $/mois

: 54,99 $/mois Étudiants et enseignants : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Teams : 84,99 $/mois

G2: 4,6/5 (35 000+ avis)

4,6/5 (35 000+ avis) Capterra: 4,7/5 (7 000+ avis)

