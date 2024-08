10 outils de wireframe pour la planification de l'UX et de l'UI en 2024

Les wireframes sont clés lorsqu'il s'agit de concevoir un site web ou un produit. En tant que prototypes permettant de créer des structures et des schémas de base, ils sont parfaits pour les tests basés sur l'utilisateur, les outils de présentation et bien plus encore lorsqu'il s'agit d'intégrer les parties prenantes dans votre processus.

Et oui, ils sont un excellent outil pour l'amélioration de l'efficacité des processus grâce à leur capacité à mettre tout le monde sur la même page et à faire avancer les choses dans la même direction avant le début du processus de développement plus intensif.

Malheureusement, la popularité a ses inconvénients : Il y a tellement d'outils de wireframe disponibles en ligne qu'il est souvent difficile de trouver le meilleur outil pour vos besoins. Ce guide des meilleurs outils de wireframe pour la conception de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface utilisateur (UI) vous aidera à trouver le meilleur logiciel de wireframe qui a été publié ou mis à jour en 2024.

Que faut-il rechercher dans un outil de wireframing ?

Même pour un processus aussi simple que la création de wireframes, vous pourriez trouver surprenante la diversité parmi les meilleurs outils de wireframe. Voici quelques-unes des principales variables à prendre en compte lorsque vous essayez de trouver le meilleur logiciel de wireframe pour vos besoins :

Convivialité : Quel que soit l'outil de wireframe que vous choisissez, il doit être doté d'une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser

Quel que soit l'outil de wireframe que vous choisissez, il doit être doté d'une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser Intégrations étendues: Pouvez-vous modifier les wireframes sur des appareils mobiles et par le biais d'une application web ? Que diriez-vous de les transférer vers un logiciel de prototypage plus avancé ou vers d'autres outils, tels queconstructeurs de sites web à intelligence artificielle (IA)ou d'importer les maquettes de votre site web à partir de votre site weblogiciel de diagramme?

Les fonctionnalités de partage virtuel : Les fonctionnalités de collaboration et de partage avec des applications comme Microsoft Teams sont des éléments cruciaux des logiciels de wireframe, en particulier pour les équipes hybrides et distantes

Les 10 meilleurs outils de wireframing à utiliser en 2024

Il est temps d'être précis ! Voici les outils de wireframe les mieux évalués de 2024 qui intègrent les bonnes pratiques en matière de conception UI et UX.

Outils de wireframe et options de gestion de projet de ClickUp

En tant qu'outil de productivité complet, est-il vraiment surprenant que ClickUp soit le meilleur outil de wireframe de cette liste ?

Le logiciel travaille bien en tant que Logiciel de conception UX parce qu'il combine collaboration visuelle avec gestion de projet de site web . Ajoutez à cela une vaste bibliothèque de modèles et vous comprendrez pourquoi ClickUp est en tête de la liste des outils gratuits de wireframe pour la création de sites Web les équipes de développement de logiciels en 2024.

Prenez le Modèle de conception Web ClickUp à titre d'exemple. C'est le modèle parfait pour l'ensemble du processus de conception, y compris la stratégie et le design. À partir de là, une pléthore de modèles de fil de fer permettent à votre équipe de faire glisser et de déposer les éléments en place au fur et à mesure qu'ils travaillent ensemble à la création de l'interface utilisateur de votre site web.

ClickUp se distingue par ses fonctionnalités de collaboration d'équipe haut de gamme. Les outils de collaboration tels que les documents, l'assistance en ligne et bien d'autres permettent à votre équipe de rester sur la même page lorsqu'ils travaillent ensemble à la création d'une interface utilisateur qui plaira à votre public. ClickUp est tout simplement le meilleur outil de wireframe disponible.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tous les outils dont vous avez besoin pour votre processus de développement web, y compris le forfait, la stratégie, le wireframing et la gestion de projet

Des outils de collaboration en temps réel qui permettent à plusieurs concepteurs de se synchroniser et de travailler ensemble sur des éléments graphiques individuels et sur le processus de wireframing dans son ensemble

Une version gratuite qui permet aux utilisateurs de se familiariser avec le logiciel et de commencer à utiliser la plateforme comme outil de wireframing en quelques clics

L'outil de wireframingTableau blanc ClickUpqui comprend une fonction intuitive de glisser-déposer pour commencer à créer vos maquettes

ClickUp Affiches qui offre un large intervalle d'options pour obtenir un aperçu des différents composants de l'interface utilisateur et des wireframes au sein d'un même projet

Limites de ClickUp

Un outil qui n'est pas dédié uniquement au wireframing, ce qui peut entraîner une courbe d'apprentissage pour plusieurs membres de l'équipe qui cherchent à prototyper leurs éléments de conception UX et UI

Pas de wireframes interactifs qui pourraient permettre de réaliser des prototypes entièrement fonctionnels d'une page web

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. MockFlow

Via MockFlow MockFlow est peut-être l'outil de wireframe doté de l'interface la plus intuitive de cette liste. La simplicité est de mise, avec une interface par glisser-déposer que même les concepteurs novices peuvent commencer à utiliser en quelques minutes. Ajoutez à cela des fonctionnalités de collaboration avancées et vous obtenez un outil puissant pour votre prochain projet d'interface utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de MockFlow

D'excellentes fonctionnalités de collaboration (en particulier dans les versions payantes), avec des options de synchronisation en temps réel et de discussion vidéo

Un tableau de bord propre et organisé qui permet aux concepteurs de travailler sur plusieurs projets en même temps

Une vaste bibliothèque d'icônes de plan de site et d'éléments d'interface utilisateur intégrés qui facilitent la création d'un wireframe à partir de zéro

Des fonctionnalités IA qui génèrent du contenu afin que les concepteurs puissent se concentrer spécifiquement sur la conception UX

Les limites de MockFlow

Il n'y a pas de prototypes interactifs de fonctions de test utilisateur, ce qui rend cette application uniquement adaptée à la réalisation de diagrammes dédiés

Un forfait gratuit très limité, qui ne permet qu'un seul projet de conception d'interface utilisateur et des éléments d'interface utilisateur limités

Prix de MockFlow

Basic : gratuit

Wireframing : 14$/mois par éditeur

Conception de produit : 19 $/mois par éditeur

Enterprise : à partir de 160$/mois

G2 : 4.2/5 (80+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (70+ avis)

3. Figma

Via Figma Si nous parlons des meilleurs outils de wireframe, nous devons inclure Figma. C'est un outil de conception tout-en-un qui comprend une application de wireframe, un tableau blanc pour concevoir et un prototypage.

Cet ensemble de fonctionnalités étendu s'accompagne d'une courbe d'apprentissage significative, mais une fois que vous aurez pris en main cet outil de conception vectoriel, vous comprendrez pourquoi il mérite une place honorable parmi les meilleurs outils de wireframe du marché.

Figma meilleures fonctionnalités

Intégration directe avec son outil de tableau blanc, combinant ses capacités en tant qu'application de diagramme avec ses forces en tant que logiciel de conception

Un paramètre de fonctionnalité qui ne cesse de s'enrichir. Par exemple, certains utilisateurs déclarent utiliser Figma non seulement comme outil de conception, mais aussi comme outil de modification en cours

Des capacités de test étendues pour tous les éléments interactifs dans un environnement de prototype que toutes les parties prenantes peuvent examiner

Un forfait Free qui offre des fonctionnalités plus étendues et moins de limites que la plupart des alternatives de cette liste

Limites de Figma

Pas de bibliothèque étendue de composants d'interface utilisateur intégrés ; vous devrez créer ou télécharger les vôtres

Une courbe d'apprentissage potentiellement abrupte pour les concepteurs qui cherchent simplement à créer des maquettes rapides

Prix de Figma

Free

Professionnel : 12 $/mois par éditeur

Organisation : 45 $/mois par éditeur

Entreprise : 75 $/mois par éditeur

G2 : 4.7/5 (900+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (600+ avis)

4. Adobe XD

Via Adobe XD La capacité d'Adobe XD à vous faire passer des wireframes basse fidélité aux prototypes haute fidélité en un seul fichier et un seul processus en fait un candidat évident sur toute liste des meilleurs outils de wireframe de 2024. La possibilité de remettre les fichiers aux designers directement dans le Creative Cloud d'Adobe fait de ce puissant logiciel de conception un outil idéal pour l'ensemble de votre processus de conception.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe XD

Intégration directe avec les logiciels de conception avancés disponibles dans Adobe Creative Cloud, permettant de transférer facilement des fichiers de conception vectorielle d'icônes vers XD ou des prototypes finis à partir de XD

Fonctionnalités de prévisualisation intégrées permettant d'évaluer et de partager des wireframes et des prototypes sur des applications bureautiques et des appareils mobiles

Des fonctionnalités avancées, comme la répétition de grilles et de piles, quifont gagner du temps et simplifient le processus de conception

Commandes de prototypage basées sur la voix pour déclencher des animations, naviguer dans les parcours utilisateurs et aider les utilisateurs à créer des wireframes interactifs de manière intuitive

Limites d'Adobe XD

Le passage d'Adobe XD en mode maintenance, ce qui signifie qu'Adbove ne prendra plus en charge les mises à jour du produit, mais continuera à fournir des corrections de bugs et une assistance aux utilisateurs

Une interface qui n'est pas aussi intuitive que les autres options de la liste et qui convient davantage aux utilisateurs existants familiarisés avec Creative Cloud

Prix d'Adobe XD

Particulier : 9,99 $/mois (utilisateur unique)

Application unique (XD uniquement) : 33,99 $/mois par licence

Adobe Creative Cloud : 79,99 $/mois par licence

G2 : 4.3/5 (plus de 400 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1 000+ avis)

5. Esquisse

Via Esquisse La plupart des outils de wireframe de cette liste se distinguent par des fonctionnalités très variées, mais Sketch se concentre sur ses paramètres essentiels. Les artboards intuitifs, basés sur des pixels, permettent aux utilisateurs d'esquisser leurs idées en quelques minutes, ce qui rend cette application de wireframe unique en son genre.

Meilleures fonctionnalités de Sketch

Une interface simpliste et intuitive avec une fonction de glisser-déposer qui facilite la création de wireframes à partir de zéro

Des artboards collaboratifs avec des curseurs à code couleur qui facilitent le travail de plusieurs utilisateurs

L'option de canevas infini, qui permet aux utilisateurs de construire n'importe quel type de processus de conception, y compris des pages web simples, des sites web complexes et des applications mobiles

La possibilité de créer des systèmes de conception avec des symboles, des couleurs et des styles standardisés que les utilisateurs peuvent appliquer à tous les wireframes et à plusieurs projets

Limites de Sketch

Outil réservé au Mac, les wireframes de sites web s'affichant uniquement dans l'application web

Pas d'éléments d'interface utilisateur existants ou préconstruits ; les utilisateurs doivent créer des composants à partir de zéro

Prix de Sketch

Standard : 10 $/mois par éditeur

Business : 20 $/mois par éditeur

Mac uniquement : 120 $ par licence

G2 : 4.5/5 (plus de 1 200 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (700+ commentaires)

6. InVision

Via InVision Vous pourriez penser que les outils de wireframe gratuits ont des fonctions limitées. InVision est là pour vous prouver le contraire ! Malgré son faible prix, il fait partie des meilleurs outils de wireframe disponibles. En tant qu'outil de collaboration visuelle, son interface intuitive deviendra rapidement un des favoris de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

Une interface par glisser-déposer qui permet aux concepteurs de créer des wireframes puissants et interactifs en quelques minutes

La possibilité de recueillir les commentaires des membres de l'équipe et d'autres parties prenantes directement dans le prototype afin d'apporter des améliorations plus rapidement

La bibliothèque de formes d'interface utilisateur, qui accélère le processus de wireframing et comprend des formes de base ainsi que des menus et des animations avancés

Une version gratuite avec des fonctions étendues, permettant aux individus et aux petites équipes de tirer parti d'un outil de wireframing puissant sans coûts supplémentaires

Limites d'InVision

Une limite de trois documents dans le forfait Free, ce qui rend difficile l'utilisation pour des conceptions étendues

Navigation difficile entre les différents projets

Prix de l'InVision

Free

Pro : 7,95 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (600+ avis)

Capterra : 4.6/5 (700+ avis)

7. Justinmind

Via Justinmind Justinmind a sa place dans toute liste d'outils de wireframing gratuits car il combine le prototypage technique avec les bonnes pratiques UX et UI. Comme les autres outils de cette liste, il utilise une interface de type glisser-déposer. Contrairement aux autres outils, le wireframe se forme automatiquement en tant que prototype interactif, ce qui rend Justinmind presque impossible à battre (en particulier la version gratuite).

Les meilleures fonctionnalités de Justinmind

Des intégrations étendues avec des outils de test utilisateur pour obtenir un retour en temps réel sur vos wireframes et prototypes

Versioning avancé, qui vous permet de revoir facilement et de revenir à la version précédente si la conception a déraillé

Un produit résultant qui tend à être plus proche de la conception finale qu'il ne le serait avec d'autres outils de wireframe de cette liste, grâce à l'intégration directe wireframe-prototype

Une courbe d'apprentissage presque inexistante, permettant aux utilisateurs de se lancer directement et de commencer à concevoir dans l'outil de wireframing

Limites de Justinmind

Pas de compatibilité avec les navigateurs. Vous devrez télécharger une application mobile ou de bureau pour l'utiliser

Pas de possibilité de modifier les wireframes que vous avez créés sur le forfait payant si vous revenez à la version gratuite

Prix de Justinmind

Free

Standard : 9 $/mois par éditeur

Professionnel : $19/mois par éditeur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Justinmind évaluations et critiques

G2 : 4.0/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (20+ avis)

8. Uizard

Via Uizard Même s'il se promeut comme un outil de conception et d'idéation, plutôt que comme un outil de wireframing, Uizard a toujours sa place dans n'importe quelle liste des meilleurs outils de wireframe disponibles. Cela est dû en grande partie à sa combinaison unique de prototypage pratique et d'automatisation des machines, qui offre des options pour les concepteurs avancés et les novices.

Les meilleures fonctionnalités d'Uizard

La possibilité d'importer des captures d'écran ou des images dessinées à la main dans la plateforme pour les transformer en wireframes modifiables

Autodesigner, un outil de wireframe basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des wireframes dynamiques en quelques invitations de commande

La possibilité d'exporter des fichiers dans plusieurs formes, y compris des images et des PDF, pour partager vos maquettes avec d'autres parties prenantes et concepteurs

La création de prototypes haute-fidélité liés d'un wireframe à l'autre pour une expérience de maquette plus complète

Limites de l'assistant

Un outil d'IA qui produit des résultats incohérents

Difficulté à effectuer de petites modifications, comme changer la taille ou le type des polices, dans une interface par ailleurs simple

Prix d'Uizard

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 3.9/5 (10+ avis)

Capterra : 4.6/5 (190+ commentaires)

9. Moqups

Via Moqups Moqups est l'un des meilleurs outils de wireframe, en particulier pour les débutants en conception de sites web et d'applications. Cet outil combine le Tableau blanc, le diagramme et le wireframing dans un processus simple qui ne nécessite aucune expérience en matière de conception ou de disposition pour commencer.

Les meilleures fonctionnalités de Moqups

Un accent concerté sur la convivialité, en particulier par rapport aux autres outils de wireframe de cette liste

Un outil basé sur le cloud, agnostique en termes d'appareils, qui stocke les fichiers indépendamment de votre bureau ou de votre appareil mobile

La possibilité de connecter vos fichiers exportés directement à Google Drive pour les utiliser dans des présentations, Google Docs et d'autres outils Google

De nombreux modèles de wireframes pour éviter d'avoir à repartir de zéro à chaque fois que vous maquettez un nouveau design

Limites de Moqups

Un ensemble de fonctionnalités plus limité que les autres options de cette liste

Un outil de wireframe entièrement basé sur le cloud, ce qui signifie que vous ne pouvez l'utiliser qu'en ligne

Prix de Moqups

Free

Solo : $$$$a pour un seul utilisateur

Teams : 15$/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

Unlimited : 40$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2 : 4.2/5 (90+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (20+ avis)

10. UXPin

Via UXPin Si vous donnez la priorité à la fourniture d'une documentation suffisante pour que vos concepteurs puissent utiliser vos maquettes, UXPin est peut-être le meilleur outil de wireframe pour vous. Il est intégré à des capacités de prototypage et à une documentation automatisée, y compris les spécifications de conception, le Cascading Style Sheets, et des guides de style .

Les meilleures fonctionnalités d'UXPin

Un accent fort sur les opérations de conception, avec chaque élément que vous maquettez automatiquement, y compris le code HTML pour une mise en œuvre future

Une vaste bibliothèque intégrée d'éléments d'interface utilisateur que vous pouvez intégrer directement dans vos maquettes

La possibilité d'ajouter des commentaires directement à vos wireframes et prototypes pour collaborer facilement avec des équipes distantes

Un essai gratuit illimité avec toutes les fonctions pour les étudiants inscrits à un programme diplômant

Limites d'UXPin

Essai gratuit de courte durée ; après l'essai, il s'agit de l'un des outils les plus chers pour créer des wireframes

Une courbe d'apprentissage relativement raide pour un outil que ses créateurs ont conçu principalement pour les grandes entreprises disposant d'une expertise approfondie en matière de conception et de développement web

Prix d'UXPin

Free

Avancé : 29 $/mois par éditeur

Professionnel : 69 $/mois par éditeur

Entreprise : 119 $/mois par éditeur

Enterprise : contacter pour les tarifs

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (20+ avis)

Créez des wireframes qui cartonnent avec ClickUp

Une liste des meilleurs outils de wireframe doit commencer par ClickUp en raison de sa bibliothèque de modèles étendue et de ses fonctionnalités de collaboration, ainsi que des intégrations plus profondes qu'il fournit, y compris le tableau blanc et la gestion de projet complète.

Mieux encore, ClickUp n'a pas d'essai gratuit limité dans le temps pour vous enfermer artificiellement. Vous pouvez commencer à utiliser ClickUp gratuitement pour voir si cette plateforme vous convient.

Si vous êtes prêt à utiliser le meilleur outil de wireframe disponible, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Commencez par créant votre compte ClickUp gratuit aujourd'hui !