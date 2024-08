Lean vs. Agile : Quelle est la différence ? 2024

la confusion entre Agile et Lean ?

Si vous vous êtes renseigné sur les méthodes modernes de modernes de gestion de projet vous avez peut-être entendu parler de cadres de travail tels que Lean et Agile... beaucoup !

Et bien que ces deux approches soient souvent utilisées ensemble, il s'agit de deux méthodologies de gestion de projet très différentes.

qu'est-ce que c'est ?

plus important encore, en quoi la méthodologie Lean_ est-elle différente de la méthodologie Agile ?

Dans cet article, nous allons examiner les deux méthodes en détail et couvrir leurs différences en termes d'approche, d'objectifs, et plus encore. Nous mettrons également en lumière les meilleurs logiciels de gestion de projet qui vous aideront à gérer à la fois les projets Lean et Agile de manière efficace.

C'est parti !

Lean vs. Agile : un bref historique

Nous allons d'abord voir comment ces deux méthodologies ont vu le jour.

Après tout, c'est là que commencent les différences entre Lean et Agile.

1. Agile

Dans les années 1980, les programmeurs informatiques utilisaient des approches de développement traditionnelles telles que le Méthodologie de la chute d'eau pour gérer leurs projets de développement de logiciels. Non seulement ce processus prenait du temps, mais il était également coûteux.

comment ?

Le monde du développement de logiciels était en pleine expansion.

Et qui dit croissance dit généralement adaptation au changement.

En cascade, le développement d'un produit pouvait prendre des mois, voire des années. Ainsi, au moment où le logiciel ou le produit est publié, il est déjà dépassé par rapport aux besoins actuels.

C'est pour remédier à cette situation que le Manifeste Agile a été rédigé.

Et la méthodologie Agile est construite sur les 4 valeurs et les 12 principes décrits dans le Manifeste Agile.

La méthode Agile aide les équipes à mieux s'adapter au changement en impliquant les parties prenantes tout au long du processus. De cette façon, la planification, le développement et le déploiement de logiciels fonctionnels sont améliorés.

2. Lean

Dans les années 1970, Taiichi Ohno a mis au point un système connu sous le nom de système de production Toyota (TPS). Il visait à réduire les coûts des stocks et à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement automobile en éliminant tout type de gaspillage.

Le TPS a été inspiré par le système de gestion des stocks dans les épiceries et utilisait des signaux visuels pour indiquer les besoins en stocks au moment précis où les éléments étaient nécessaires. Cela a permis de réduire le gaspillage global et d'optimiser l'ensemble du processus de production.

Ce système a ensuite été utilisé pour former les principes de la production allégée.

mais comment le développement de logiciels allégés est-il entré en jeu ?

Mary et Tom Poppendiek ont rédigé un guide complet pour le développement de logiciels, inspiré des principes de la production allégée.

Voyons maintenant ce que sont exactement le Lean et l'Agile.

Qu'est-ce que la méthodologie Agile ? Agile est une méthodologie de développement de logiciels qui permet de développer des projets avec une approche itérative.

Contrairement à la méthodologie traditionnelle de gestion de projet, dans l'approche Agile, un grand projet est décomposé en cycles de développement plus courts appelés sprints. Chaque sprint dure généralement de 2 à 4 semaines.

Voici un exemple illustrant ce principe Agile :

Imaginons que vous construisiez un robot.

Dans une méthode de gestion de projet traditionnelle comme Waterfall, vous pourriez prendre des mois pour forfaiter et développer le robot avant de finalement le déployer.

Cela pourrait conduire à une situation où la fonctionnalité IA, que vous pensiez plutôt cool, s'avérerait inutile. Ce que le client voulait vraiment, c'était un robot à l'équilibre parfait.

Avec la méthodologie Agile, cela aurait pu être évité.

comment ?

Dans la méthode Agile, les clients sont activement impliqués dans le processus de développement. À la fin de chaque sprint, ils fournissent un feedback, et les L'équipe Agile met en œuvre les changements nécessaires au cours du cycle suivant.

Cette amélioration continue laisse moins de place aux erreurs, ce qui vous aide à construire un robot qui répond parfaitement aux besoins de vos clients.

Qu'est-ce que la méthodologie Lean ?

Le développement logiciel Lean est basé sur les principes de la méthodologie Lean.

La méthodologie sept principes de la méthodologie Lean sont :

Éliminer le gaspillage

Intégrer la qualité

Créer des connaissances

Différer la validation

Délivrer rapidement

Respecter les personnes

Optimiser l'ensemble

Chaque principe Lean vise à optimiser le processus de production en éliminant les gaspillages. Il tente également de minimiser les risques tout en maximisant la valeur pour le client.

à quoi correspond l'expression "éliminer le gaspillage" ?

Éliminer les déchets consiste à supprimer tout ce qui ne fait pas partie de la valeur ajoutée du processus.

Il peut s'agir de tout ce qui va des réunions et de la documentation inutiles aux méthodes inefficaces.

Différences clés entre Agile et Lean

Maintenant que vous savez ce qu'impliquent la méthode Agile et l'approche Lean, vous avez déjà l'impression qu'elles sont différentes, n'est-ce pas ?

Pour y voir plus clair, voici une liste détaillée des différences clés entre Agile Lean :

1. Différences de méthodologie

Pas de surprise ici.

Il s'agit de la différence la plus importante entre la méthodologie Agile et la pensée Lean.

A. Méthodologie agile

La méthode Agile traite de l'optimisation du processus de développement d'un projet. Elle vise à rendre le processus flexible, transparent et adaptable.

pourquoi ?

Le développement agile valorise l'amélioration continue et les clients satisfaits.

Pour cela, un projet Agile passe par des cycles de développement itératifs (sprints) et l'équipe Agile implique activement le client du début à la fin.

B. Méthodologie Lean

La démarche Lean s'articule autour de l'optimisation du processus de production. Il s'agit de minimiser les risques et éliminer les gaspillages (lean production).

En fait, "éliminer les déchets" est l'un des premiers principes de la méthode Lean.

2. Fixez des Objectifs pour réaliser vos sprints

Quelle que soit la méthode de gestion de projet que vous préférez, vous aurez plusieurs objectifs du projet comme "développer 20% du produit dans le sprint 1" ou "augmenter le trafic du site web de 10%".

à ce moment-là, comment faites-vous pour les suivre ?

En trois mots : Celui de ClickUpObjectifs fonctionnalité !

Les Objectifs sont des conteneurs de haut niveau que vous pouvez décomposer en Cibles plus petites et mesurables.

Choisissez parmi une variété d'unités pour mesurer une cible, comme :

Monnaie: une somme d'argent

une somme d'argent Nombre: un intervalle de nombres allant de 0 à l'infini

un intervalle de nombres allant de 0 à l'infini Tâches: une liste de tâches à achever pour atteindre la cible

une liste de tâches à achever pour atteindre la cible Vrai/Faux: seulement deux résultats possibles (fait ou non fait)

les hochements de tête et les réponses en un seul mot ne font pas une bonne discussion, n'est-ce pas ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image6-4.gif homme hochant la tête /$$$img/

Pour aider les équipes à communiquer efficacement, chaque tâche ClickUp dispose d'un espace Comment dédié.

Cela permet de faciliter toute la communication liée au projet au sein de l'équipe Lean ou Scrum.

Utilisez cette section pour :

Échanger des informations relatives au projet

Étiqueter les membres pour mettre en évidence les commentaires importants

Traiter les problèmes et les blocages avec le bon contexte

Partager des fichiers et des liens pertinents dans n'importe quelle section de la tâche

Attribuer des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe pour s'assurer qu'ils ne passent pas inaperçus

Pour mieux la collaboration et la constitution d'équipes , utiliser le Affichez le chat pour avoir des discussions sans rapport avec les tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image11-6.gif répondre à un commentaire dans ClickUp /$$$img/

4. Automatisation du flux de travail pour automatiser 50+ tâches répétitives

il y a de fortes chances que vous soyez confronté à des tonnes de tâches manuelles répétitives chaque jour

et nous sommes presque sûrs que ce sont les tâches que vous détestez le plus accomplir aussi

Mais ne vous inquiétez pas. ClickUp'sAutomatisation fonctionnalité apporte des tonnes d'automatisations de tâches sur votre lieu de travail pour résoudre ce problème.

Vous pouvez facilement l'utiliser pour automatiser les tâches répétitives, ce qui vous permet de gagner du temps et de libérer vos ressources pour les tâches qui en ont réellement besoin.

Voici comment fonctionne le flux de travail Automatisation de ClickUp :

si un déclencher se produit et qu'une condition est vraie, une action spécifique est exécutée automatiquement.

Ce logiciel polyvalent propose 50+ Automatisations préconstruites pour vous aider à prendre le train en marche.

En voici quelques-unes :

Lorsque le statut d'une tâche change, il modifie automatiquement l'assigné

Appliquer un modèle lors de la création d'une tâche

Mise à jour de la priorité d'une tâche lorsque sa checklist est effacée

Modifier les étiquettes lorsque l'échéance d'une tâche arrive

Archiver une tâche lorsque sa priorité change

Vous pouvez même créer vos propres Automatisations personnalisées pour répondre à vos besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image2-4.gif automatisation personnalisée dans ClickUp /$$$img/

5. Tableaux de bord pour des aperçus visuels de votre projet ClickUp's Tableaux de bord

vous donnent des aperçus visuels rapides de vos projets de développement logiciel Agile ou Lean. espaces comme le centre de contrôle de mission d'un vaisseau spatial

l'avantage ?

Un chef d'équipe ou même l'ensemble de votre équipe Scrum peut avoir une idée claire de tout ce qui se passe autour dans l'environnement de travail.

Pour une flexibilité maximale, personnalisez votre tableau de bord avec différents graphiques comme :

Diagrammes de vélocité : met en évidence le taux d'achèvement de leurs tâches

met en évidence le taux d'achèvement de leurs tâches Diagrammes de combustion : indique la quantité de travail déjà achevé dans un projet

indique la quantité de travail déjà achevé dans un projet Diagrammes d'épuisement : indique la quantité de travail restant à accomplir dans un projet

indique la quantité de travail restant à accomplir dans un projet Diagrammes de flux cumulés : affichent la progression d'un projet dans le temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image7.png diagramme de flux cumulatif en ClickUp /$$$img/

6. Diagrammes de Gantt pour suivre facilement l'échéancier d'un projet

échéancier et progression de votre projet sur un tableur ?

Dites adieu à la mentalité des années 90 ! Celui de ClickUpDiagrammes de Gantt sont parfaits pour le suivi et la gestion de l'échéancier de votre projet.

Un simple coup d'œil à votre diagramme de Gantt suffit à déterminer si les choses sont sur la bonne voie ou non.

la meilleure partie ?

Ces diagrammes de Gantt sont dotés de nombreuses fonctions d'automatisation.

Ils peuvent :

Réajuster automatiquement les dépendances des tâches lorsque vous reprogrammez des éléments

Comparer la progression prévue et la progression actuelle du projet

Calculer le pourcentage de progression du projet sur la base des tâches achevées/total des tâches

Calculer le chemin critique pour identifier les tâches à prioriser

Aide avecGestion du flux de travail agile /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/gantt-dependencies.gif diagramme de Gantt dans ClickUp /$$$img/

Conclusion

Il est certain que les pratiques Lean et Agile diffèrent sur plusieurs points.

Tout de même, bien que chaque méthodologie de développement soit parfaite pour un différent type de projet, vous aurez toujours besoin du bon logiciel de gestion de projet pour tout gérer.

Heureusement, tout ce que vous avez à faire est d'utiliser ClickUp, le meilleur logiciel Agile et Lean du marché !

Qu'il s'agisse de vous aider à suivre la L'état d'esprit agile pour faire monter en flèche l'agilité de votre entreprise, ClickUp a tout ce qu'il vous faut.

Alors pourquoi ne pas s'inscrire gratuitement dès aujourd'hui, et mettez un coup d'accélérateur à vos activités de gestion de projet ?