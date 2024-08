10 modèles de cartographie de la chaîne de valeur (VSM) pour améliorer les processus d'équipe

Des centaines de processus peuvent être impliqués dans la préparation d'un produit ou d'un service pour le client - certains sont essentiels, tandis que d'autres sont totalement évitables. La question essentielle est la suivante : "Comment faire la différence entre les processus qui apportent une valeur ajoutée et ceux qui n'en apportent pas ?

La cartographie de la chaîne de valeur peut vous aider à aller plus loin et à mieux comprendre votre cycle de livraison. Mise en œuvre pour la première fois par Toyota cet outil vous aide à créer un diagramme décrivant les flux de matériaux, d'informations et de processus afin d'identifier les zones non optimisées.

Il s'agit d'un exercice ardu et compliqué, surtout si votre cycle de production est long et comporte de nombreux éléments mobiles. C'est pourquoi les cadres supérieurs s'appuient sur des modèles pour visualiser facilement les flux de processus.

Dans cet article, nous vous présenterons les meilleurs modèles de cartographie de la chaîne de valeur pour améliorer l'efficacité, réduire le gaspillage et fournir.. une meilleure valeur à vos clients . 💛

Qu'est-ce qu'un modèle de cartographie de la chaîne de valeur ?

La cartographie de la chaîne de valeur (VSM) est un outil visuel permettant d'analyser les flux de travail actuels qui vous mènent de la commande à la livraison d'un produit. Il s'agit de représenter le mouvement des informations, des matériaux et des processus au sein de votre entreprise à l'aide de techniques complexes d'organigramme.

Un modèle de cartographie des flux de valeur simplifie l'exercice de schématisation en fournissant un cadre préétabli pour illustrer, examiner et améliorer vos processus de production. L'idée est d'identifier et de minimiser les étapes qui gaspillent les ressources ou qui sont inefficaces et d'optimiser votre logistique de production pour atteindre des objectifs tels qu'un meilleur rendement, une réduction des délais de mise sur le marché ou une plus grande satisfaction de la clientèle.

Les cartes de flux de valeur conviennent à la visualisation des processus à toute échelle, qu'il s'agisse de prototypage ou de production de masse. En plus d'affiner votre système de production, elles peuvent encourager :

La collaboration interfonctionnelle

La réduction des coûts

La prise de décision fondée sur des données

Les mesures de satisfaction de la clientèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cartographie de la chaîne de valeur ?

Comme il existe des milliers de modèles de cartographie de la chaîne de valeur, trouver le bon n'est pas une sinécure. Voici quelques caractéristiques qu'un bon modèle devrait présenter :

Interface conviviale : Un modèle de qualité doit offrir une interface simple qui permet à des personnes ayant des niveaux d'éducation et d'expertise différents (chefs de produit, techniciens, opérateurs, etc.) de l'utiliser Options de collaboration : La cartographie des flux de valeur implique généralement que des personnes de plusieurs équipes travaillent ensemble. Le bon modèle devrait offrir des fonctionnalités de collaboration qui rendent cela possible, notammentdes tableaux blancs numériquesdes outils de modification en cours, de prise de notes et de commentaires Outils visuels : Le modèle doit vous permettre d'utiliser des formes spécifiques à la carte de flux de valeur pour visualiser les processus et les flux (comme une icône d'usine pour les fournisseurs ou les clients et des bandes pour les processus partagés) Conception par glisser-déposer : Il doit disposer de connecteurs et d'un éditeur de glisser-déposer pour établir des relations entre les différents processus et fluxéléments de l'organigramme5. Assistance à l'affectation des ressources : Le modèle doit afficher clairement les restrictions de temps, de personnel et de budget afin de faciliter les décisions d'affectation des ressources fondées sur des données

Triez les tâches par statut et pour vos assignés et comprenez les charges de travail hebdomadaires dans cette vue

10 modèles de cartographie de la chaîne de valeur à utiliser en 2024

Nous avons passé au crible des centaines de modèles de cartographie de la chaîne de valeur et shortlisté les 10 meilleurs parmi les suivants ClickUp 24Slides et VisualParadigm, qui offrent le plus de fonctions. Consultez-les et trouvez celui qui correspond à vos préférences en matière de cartographie de la valeur ! 😍

1. Modèle de mappage de la chaîne de valeur ClickUp

Modèle de cartographie de la chaîne de valeur ClickUp

Il est difficile de ne pas être subjectif lorsqu'il s'agit d'identifier les gaspillages dans votre entreprise - vous êtes habitué aux processus actuels et vous ne voyez peut-être pas de place pour des ajustements. Les Modèle ClickUp de cartographie de la chaîne de valeur vous permet d'obtenir une perspective objective des flux de travail en réunissant des personnes de plusieurs équipes et en utilisant des supports visuels.

Il s'agit d'une Modèle de tableau blanc considérez-le comme une canevas numérique où vos coéquipiers peuvent partager leurs points de vue et travailler ensemble à la visualisation et à la résolution de problèmes. Tableaux blancs ClickUp sont dotés d'outils intégrés permettant de connecter les idées et de les lier aux tâches, aux documents et aux fichiers afin de centraliser le travail.

Avec ce modèle, vous disposez d'un plan prêt à l'emploi pour analyser l'état actuel de vos processus. L'affichage Tableau blanc offre quatre sections codées en couleur-Définition de la famille de produits, Documentation de l'état actuel, Conception de l'état futur, et Plan de mise en œuvre. Personnalisez les nœuds de début et de fin du processus (les diamants jaunes indiquent les points finaux du fournisseur et du client) et définissez l'échéancier entre les étapes.

L'outil vous permet de laisser des notes, de joindre des pièces jointes et de définir des objets pour décrire votre logistique d'approvisionnement et de livraison. Vous pouvez créer et assigner des tâches d'amélioration directement dans le modèle.

Les Tableaux blancs ClickUp sont dotés de fonctionnalités de suivi des tâches et de rapports, ce qui permet d'établir facilement la responsabilité de la correction d'une certaine inefficacité du processus de la carte de flux de valeur. 🔧

2. ClickUp Automatisation du Plan de la Chaîne de Valeur Tableau blanc

ClickUp Modèle de tableau blanc pour le Value Stream Map automatisé

Vous souhaitez identifier avec précision les opportunités d'amélioration et vous affranchir de l'équation de la cartographie de la chaîne de valeur ? Appuyez-vous sur le ClickUp Automated Value Stream Map Tableau blanc Template (Modèle de tableau blanc pour la cartographie de la chaîne de valeur automatisée) pour vous donner un coup de main !

Étant donné qu'il s'agit d'un modèle d'analyse de la cartographie de la chaîne de valeur comme l'option précédente, il est rempli d'avantages qui encouragent la collaboration et le travail d'équipe. Des options telles que la modification en cours, l'ajout de notes et la connexion aux tâches et aux documents laissent beaucoup de place au brainstorming sur les goulots d'étranglement des processus.

Il s'agit d'un modèle standard de l'industrie avec les symboles habituels de la cartographie de la valeur, les blocs de données et les connecteurs d'échéancier et de flux d'informations pour positionner vos processus d'un bout à l'autre. Faites en sorte que vos responsables d'exploitation s'approprient le modèle pour visualiser les derniers éléments de votre cycle de traitement et en discuter.

Par défaut, le modèle comporte neuf champs personnalisés pour ajouter des attributs à vos processus :

Secondes disponibles Département Durée du cycle (mins) Temps de traitement (jours) Temps de valeur ajoutée (minutes) Temps de disponibilité (%) Travailleurs Postes Changement Heures supplémentaires (minutes)

Le modèle comporte deux affichages : l'affichage Tableau blanc pour le brainstorming et l'affichage Processus pour l'enregistrement et le suivi de tous les processus en cours en un seul endroit.

3. ClickUp Modèle de Tableau blanc de la chaîne de valeur

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Value-Chain-Tableau blanc-Template.png Modèle de tableau blanc de la chaîne de valeur ClickUp https://clickup.com/templates/value-chain-whiteboard-t-381102045 Télécharger ce modèle /$$cta/

Un réseau de chaîne de valeur représente la progression des activités primaires et d'assistance qui apportent de la valeur à un produit. Vous pouvez faire cela avec le Modèle de Tableau blanc de la chaîne de valeur ClickUp qui permet de micro-analyser des processus tels que l'approvisionnement, l'entreposage, les activités de ressources humaines et même le service après-vente.

Le modèle à code couleur approprié fournit un cadre pour la construction d'une chaîne de valeur complète. Utilisez les Box pour définir les activités primaires et les tuiles rectangulaires pour les activités secondaires.

Votre tâche consiste à faire un brainstorming de tous les processus nécessaires à la création de votre produit et à les classer dans la bonne catégorie à l'aide de notes autocollantes. Personnalisez le flux de la chaîne de valeur en connectant les processus des différents services, tels que la conception, la production, la distribution, le marketing et le service clientèle.

À ce stade, examinez votre plan et identifiez les domaines qui n'apportent pas autant de valeur à votre entreprise : une publicité infructueuse, un programme obsolète ou des coûts de transport élevés, par exemple. Consignez vos conclusions dans la section Résumé du modèle.

Utilisez l'affichage Guide de démarrage pour obtenir des conseils sur l'utilisation du modèle. Veillez à mettre à jour les statuts des tâches dans le modèle afin de tenir les parties prenantes informées chaque fois que vous mettez en œuvre un changement de processus.

4. Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp

Modèle de matrice de risque de valeur ClickUp

Lorsque vous décidez d'entreprendre un nouveau projet ou de procéder à un changement important au sein de votre entreprise, vous devez prendre en compte les risques et la valeur ajoutée potentielle. Tirer parti de la Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp pour prendre des décisions intelligentes et donner la priorité à des projets et activités à faible risque et à forte valeur ajoutée.

Le modèle comporte une matrice de risque de valeur permettant de définir le lien entre la valeur et la complexité des tâches de production. Passez d'une vue Liste à une vue Tableau pour organiser vos initiatives à faible risque et à risque élevé.

La vue principale Liste affiche toutes vos idées sous forme de tâches. Ajoutez un assigné à chaque tâche en utilisant l'un des champs personnalisés de catégorie nommés Employé, Produit, Admin, Affaire et Client. Déterminer la valeur, le risque et la valeur de l'entreprise les niveaux de priorité pour classer vos tâches.

Utilisez les deux autres vues Liste - Liste de faible valeur et Liste de valeur élevée - pour trier vos idées à partir de la vue Liste précédente. Elles sont très utiles lorsque vous travaillez avec des dizaines de tâches.

La vue Tableau est une vue Tableau Kanban affichant les tâches sous forme de cartes et les triant en fonction de leur catégorie. Vous pouvez utiliser d'autres critères pour regrouper les cartes en sélectionnant le champ Grouper par dans le coin supérieur droit de l'écran.

Une fois que vous avez défini toutes les tâches, reportez-les dans la matrice afin d'obtenir un aperçu clair des tâches prioritaires et de l'ordre préférable dans lequel elles doivent être exécutées.

5. Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp

Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp

À mesure que votre entreprise évolue, les flux de travail qui étaient efficaces par le passé peuvent devenir obsolètes. Si vous souhaitez réévaluer les processus en termes de rentabilité et de productivité, commencez à effectuer des audits à l'aide du Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp .

Cet outil vous permet d'effectuer une analyse juste de vos processus actuels, de repérer les inconvénients et les redondances qui réduisent l'efficacité ou la rentabilité, et d'introduire des mesures correctives.

Le modèle décompose le forfait d'audit en quatre sections :

Analyse CATWOE : Analyse CATWOE (Customer, Actor, Transformation, Worldview, Owner et Environment) : elle est utilisée pour rationaliser les points de vue des parties prenantes dans des scénarios conflictuels Conception du modèle : Définit le forfait d'audit Analyse des processus : Liste des processus à auditer et des critères d'orientation Gestion du changement: Décrit les approches (méthodes et manières) que vous utiliserez pour passer à de meilleurs processus

Chaque section vous permet de créer des tâches, d'ajouter des assignés et de paramétrer leurs dates d'échéance et leurs priorités. Utiliser Champs personnalisés ClickUp pour ajouter des catégories de processus ou de tâches en fonction de votre travail. Vous pouvez suivre les modifications proposées grâce à neuf étiquettes de statut : Non achevé, En cours, Achevé, À faire, Approuvé, Rejeté, En attente, Annulé, et Archivé.

6. ClickUp Modèle de charte de projet d'amélioration des processus d'entreprise

ClickUp Modèle de charte de projet d'amélioration des processus d'entreprise

Pour les gestionnaires de projet, l'amélioration continue des processus d'affaires est une nécessité l'amélioration des processus est vitale pour garder une longueur d'avance sur les concurrents et améliorer la réussite des clients des stratégies. Les Modèle de charte de projet d'amélioration des processus d'entreprise ClickUp vous paramètre avec un document organisé pour planifier et déployer des flux de travail affinés.

Ce modèle se présente sous la forme d'un tableau sans fioritures. Démarrez une nouvelle initiative en fournissant des détails sur l'organisation, le projet et le(s) gestionnaire(s). Vous disposez de tableaux dédiés à la définition de l'organisation, du projet et des responsables les rôles et les responsabilités de vos parties prenantes et de votre équipe de projet.

L'essentiel de cette modèle de charte de projet est la section Aperçu. C'est ici que vous inclurez la portée du projet, les risques et les problèmes liés au processus, les indicateurs de progression, les produits livrables et les jalons.

Pour l'optimisation des processus, vous pouvez entrer dans les détails concernant la durée du cycle, les taux d'erreur ou le retour d'information des clients afin d'identifier les points douloureux qui étouffent votre efficacité. En documentant ces subtilités, il sera plus facile pour votre équipe décisionnelle de proposer des améliorations réalistes.

Si vous gérez des des dépendances de projets complexes nous recommandons d'utiliser l'option Calendrier ou Vues Gantt Chart (diagramme de Gantt) dans ClickUp pour établir un échéancier structuré des initiatives d'amélioration sur les plans de la chaîne de valeur.

7. ClickUp Modèle de cartographie de processus

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Process-Mapping-Template.png Modèle de cartographie des processus ClickUp https://clickup.com/templates/process-mapping-t-2z5h1ee Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de mappage de processus ClickUp est votre raccourci pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité et réduire les déchets. Ce modèle vous donne un aperçu détaillé des relations entre les différentes étapes de vos processus, ce qui vous aide à repérer et à éliminer les goulets d'étranglement. ✔️

Ce modèle de tâche est essentiellement un liste de choses à faire comprenant 22 sous-tâches. Chacune représente un objectif de la cartographie des processus et fournit de brèves instructions sur la manière de l'atteindre. Par exemple, la première sous-tâche permet de sélectionner le processus à améliorer, tandis que la seconde exige d'identifier les travailleurs impliqués dans la livraison.

Vous pouvez laisser des notes sur la marche à suivre, ajouter des pièces jointes et créer une liste d'actions pour vous et votre équipe. Tirez parti des cinq champs personnalisés suivants pour structurer vos cartes de processus et de flux de valeur :

Taux d'Achevé Type de plan de processus Agenda du processus Lien vers le plan du processus Personne(s) responsable(s)

L'intérêt de ce modèle est qu'il assiste les dépendances de tâches : en quelques clics seulement, vous pouvez vous assurer qu'une tâche spécifique ne peut pas être commencée ou achevée avant une autre.

Tout type de processus ou de le mappage de concepts est difficile à réaliser sans structure visuelle. Essayez le Vue Tableau dans ClickUp pour créer de riches représentations visuelles des relations entre les concepts, les processus et les idées.

8. Modèle de charte de projet d'amélioration des processus ClickUp

Modèle de charte de projet d'amélioration des processus ClickUp

Les projets de cartographie de la valeur opérationnelle et manufacturière peuvent rapidement sombrer dans le chaos en l'absence d'une documentation adéquate. Mais ce n'est pas le cas lorsque vous disposez de l'outil Modèle de charte de projet d'amélioration des processus ClickUp pour vous soutenir ! 🫡

Ce modèle simple permet de détailler qui est censé faire quoi et de mesurer la réussite grâce à des indicateurs établis. Voyons comment.

Prenons l'exemple d'un fabricant d'aliments pour chiens confronté à une contamination fréquente de la viande. L'amélioration du processus consiste à installer un poste de lavage des mains pour les manipulateurs de viande et à travailler sur l'amélioration de la circulation de l'air.

Dans ce cas, le directeur (appelons-le Tim) utilisera le modèle pour définir les parties prenantes, telles que les investisseurs, les fournisseurs, les opérateurs de machines, les ingénieurs chargés de la qualité des aliments et les chauffeurs-livreurs. Tim proposera ensuite la solution, en décrivant les indicateurs de réussite, l'étendue du travail et les résultats attendus.

Le modèle permet de dresser une liste de jalons pour des réalisations progressives. Dans notre exemple, le premier jalon peut être l'optimisation des délais d'approvisionnement en viande afin de minimiser l'exposition environnementale. Teams peut déterminer qui est responsable du processus dans le modèle afin de maintenir la transparence au sein de l'équipe.

Quel que soit votre secteur d'activité, pensez à inclure dans la charte des scénarios de simulation et des risques potentiels de mise en œuvre. Activer ClickUp's Tâches récurrentes la fonctionnalité du projet consiste à vérifier régulièrement et à s'assurer que les processus proposés prennent la forme prévue.

9. Modèle de cartographie de la chaîne de valeur par 24Slides

Le modèle de plan de la chaîne de valeur de 24Slides vous aide à visualiser les processus et à identifier les goulets d'étranglement

Vous êtes à la recherche d'une structure simple qui vous permette de visualiser les processus nécessaires pour amener votre produit au client final ? Ce modèle de plan de la chaîne de valeur de 24Slides est exactement ce qu'il vous faut.

Ce modèle PowerPoint n'est pas doté de fonctions avancées de collaboration et d'analyse de communication avancés mais il peut être plus que suffisant pour visualiser vos flux et identifier les goulets d'étranglement lors d'une présentation.

Le modèle se compose de huit diapositives, chacune comportant une carte de flux de valeur permettant de représenter différents aspects de vos processus. Créez des échéanciers pour définir le temps nécessaire à la livraison de votre produit, affichez les améliorations en pourcentages et déterminez les processus porteurs de la plus grande valeur.

Ce modèle est tout à fait personnalisable : modifiez l'ordre des diapositives, la palette de couleurs, la police de caractères et ajoutez des éléments visuels attrayants pour adapter la présentation à votre public.

10. Modèle de plan de la chaîne de valeur par VisualParadigm

Utilisez le modèle d'analyse de la carte de flux de valeur de VisualParadigm pour vos processus et voyez comment les améliorer

Améliorer la l'efficacité de vos processus n'est pas une mince affaire - vous devez examiner attentivement vos flux de travail et surveiller les moindres détails de tout, qu'il s'agisse des commandes de fournitures ou de l'emplacement de vos installations. Le modèle de VisualParadigm pour créer un plan de la chaîne de valeur vous permet de le faire sans partir de zéro.

Le modèle est fourni avec des plans de flux de valeur préétablis en couleur qui vous permettent de visualiser vos processus en ajoutant simplement les informations correctes dans la bonne case. Vous obtenez un aperçu en une seule feuille des processus critiques, des zones de ressources et des estimations de production.

Ce modèle est suffisamment polyvalent pour convenir à tous les secteurs d'activité. L'éditeur en ligne offre de nombreuses options de personnalisation : modifiez les formes, les couleurs, les polices et les flèches pour que la disposition travaille pour vous.

À Terminé, vous pouvez enregistrer le modèle dans différents formats, notamment JPG, PDF, PNG et SVG.

Modèles de cartographie de la chaîne de valeur : Le diable se cache dans les détails

La cartographie de la chaîne de valeur, c'est un peu comme si vous examiniez vos processus au microscope : vous observez les moindres détails pour déceler les irrégularités et les inefficacités et voir comment y remédier. Les modèles dont nous avons parlé offrent un terrain de jeu solide pour réguler et améliorer vos processus avec une approche réaliste.

L'analyse des processus nécessite d'autres outils, tels que les organigrammes et les modèles de plans de travail - vous pouvez les trouver sur ClickUp , car il propose plus de 1 000 options de modèles pour différents services ! 🌹