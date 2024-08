10 objectifs de communication SMART pour les équipes avec exemples

Pour certains, être un bon communicateur est naturel, tandis que pour d'autres, il s'agit d'une opportunité de développement. Certains membres de l'équipe dominent les discussions, tandis que d'autres ne se sentent pas à l'aise pour partager leurs idées.

Il faut trouver un moyen de créer un équilibre et de mettre en place un environnement où chacun peut communiquer en toute confiance et de manière efficace. C'est là qu'interviennent les Objectifs de communication.

Examinons de plus près les objectifs de communication, les raisons pour lesquelles ils doivent toujours être SMART et ce à quoi ces objectifs peuvent ressembler dans la pratique. Nous étudierons des exemples concrets d'objectifs et donnerons des conseils sur la manière de les paramétrer et d'en assurer le suivi de la meilleure façon possible.

Qu'est-ce qu'un objectif de communication ?

Un objectif de communication est une cible vers laquelle les membres de votre équipe peuvent travailler pour les aider à développer des compétences de communication solides et efficaces sur le lieu de travail. De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à adapter leur mode de communication. En se fixant des objectifs clairs, il leur est plus facile d'éliminer les obstacles à la communication afin de s'améliorer et de progresser.

La plupart des objectifs de communication sont centrés sur l'amélioration du travail des équipes. Lorsque les membres d'une équipe peinent à communiquer leurs difficultés, les plannings peuvent en pâtir. En donnant à votre équipe les moyens d'améliorer ses compétences en matière de communication, vous créez un environnement plus agréable pour tous, où chacun se sent respecté, écouté et capable de communiquer clairement.

Les managers peuvent décider de fixer des objectifs de communication généraux pour l'ensemble de l'équipe ou des cibles spécifiques pour chaque membre de l'équipe. Même si vous choisissez de créer des objectifs stratégiques pour les individus, il est toujours utile d'avoir quelques lignes directrices pour l'ensemble de l'équipe ou de l'entreprise.

Utilisez le Modèle de plan de communication par ClickUp pour élaborer un guide interne de la communication. Ainsi, tout le monde sait à quoi ressemblent les bonnes pratiques en matière de communication !

Utilisez les nombreux outils de mise en forme de ClickUp pour créer des visuels de plan et organiser rapidement l'information

Avantages de la définition d'objectifs de communication SMART

Pour rendre vos cibles réalisables, utilisez la méthode Objectif SMART pour définir les objectifs de communication :

Spécifique : Qu'est-ce que j'essaie d'atteindre exactement ?

: Qu'est-ce que j'essaie d'atteindre exactement ? Mesurable : Comment puis-je savoir que j'ai réussi, et comment puis-je savoir à quel point j'ai réussi ?

Comment puis-je savoir que j'ai réussi, et comment puis-je savoir à quel point j'ai réussi ? Réalisable : cet objectif est-il réaliste ?

: cet objectif est-il réaliste ? pertinent : Cette cible me fait-elle atteindre mes objectifs d'entreprise au sens large ?

Cette cible me fait-elle atteindre mes objectifs d'entreprise au sens large ? Limité dans le temps : Puis-je fixer un paramètre de temps pour atteindre cet objectif ?

Examinons un exemple d'objectif de communication SMART :

Un manager se rend compte que les réunions de l'équipe du projet sont souvent dominées par sa propre voix. Il souhaite accroître la participation des autres membres de l'équipe et se fixe un objectif pour y parvenir.

Le nouvel objectif de communication de l'équipe comporte deux volets : équilibrer le temps de parole entre les membres de manière à ce qu'il soit plus égal et atteindre cet objectif au cours des cinq prochaines réunions. Pour mesurer cet objectif, ils utiliseront une application qui indique le temps de parole en temps réel et fournit un score après la réunion.

Cet objectif réalisable a un but clair et est très pertinent - une plus grande participation de l'équipe est un élément clé de la réussite de l'entreprise la communication au sein de l'équipe et le transfert de connaissances. L'objectif du gestionnaire reconnaît que ce changement ne sera pas instantané et donne un calendrier réaliste et spécifique. Ils ont également fourni un moyen simple de mesurer la réussite en utilisant l'application. 🎯

L'adoption de cette approche SMART présente de nombreux avantages pour la communication globale de l'entreprise. Il s'agit notamment de :

Une compréhension plus claire de l'objectif ou du but visé

Un délai réalisable pour atteindre l'objectif

Des Objectifs sur l'élément le plus important de l'objectif

Des indications sur la manière dont la réussite sera mesurée

Le contexte de la raison pour laquelle cet objectif est paramétré et pourquoi il est important de l'atteindre

Au fur et à mesure que vous travaillez sur vos objectifs de communication, réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire correspondre chacun d'entre eux à la philosophie SMART. Des objectifs clairs et précis sont plus faciles à comprendre, à mettre en œuvre et à atteindre pour les membres de votre équipe. Pour une meilleure communication, faire en sorte que vos objectifs soient SMART donne à votre équipe de meilleures chances de réussite.

Décomposez vos objectifs SMART dans ClickUp pour les partager avec les équipes et les parties prenantes

10 exemples d'objectifs de communication pour votre équipe

Construire une bonne stratégie de communication partir de zéro peut s'avérer accablant. Heureusement, nous avons fait des recherches sur les meilleurs objectifs de communication à atteindre sur le lieu de travail. Voici quelques objectifs de communication courants que les managers peuvent mettre en place pour leurs équipes, ainsi que des exemples d'objectifs SMART qui peuvent vous aider à atteindre chacun d'entre eux.

1. Être clair et concis

Il est difficile de faire passer un message sans communiquer avec précision. De nombreuses personnes ont du mal à être concises, ajoutant des mots de remplissage, des pauses et des détails inutiles. Le résultat est que votre message principal peut se perdre et que votre public peut perdre son intérêt en cours de route. Au lieu de cela, entraînez-vous à être clair et concis.

Faites passer votre message en aussi peu de mots que possible, en supprimant tous les détails qui ne vous semblent pas pertinents. Appliquez cette méthode à votre prise de parole en public, à votre communication écrite et à votre communication non verbale pour obtenir un impact maximal.

Exemple d'objectif SMART: Réduisez de 20 % le nombre de mots de remplissage dans les mises à jour de votre équipe d'ici le mois prochain. 💬

2. Donner la priorité au message le plus important

Que vous fassiez le point sur un projet ou que vous dirigiez une réunion de l'entreprise il est normal d'avoir plusieurs sujets de discussion. Même lorsque vous n'avez qu'un seul message à partager, il est facile de se concentrer sur le mauvais élément de celui-ci et de créer de la confusion. Essayez de donner la priorité au message clé et de le faire ressortir.

Réfléchissez à vos objets de communication et à ce que vous essayez de communiquer. Réfléchissez à votre cible et à la meilleure façon de transmettre le message. Préparez votre mise à jour, votre discours ou votre présentation à l'avance et vérifiez auprès d'un membre de l'équipe que votre message est clair.

Exemple d'un objectif SMART: Restructurez la mise à jour de votre équipe de manière à ce qu'un produit clé, une réussite ou un défi soit mis en évidence lors de la prochaine réunion de tous les membres de l'équipe. Toutes les autres mises à jour peuvent être partagées dans les notes de la réunion. 🎉

Enregistrer les notes, les décisions prises, les mises à jour des tâches et les apprentissages des réunions d'équipe

3. Utiliser des données et des recherches pour assister votre message

Trop souvent, nous ne tirons pas le meilleur parti des ressources ou des connaissances dont nous disposons. Si vous disposez de données et d'indicateurs, utilisez-les. Les données peuvent assister vos arguments, illustrer la valeur d'un projet et démontrer votre réussite. Elles sont utiles non seulement pour la communication interne de l'entreprise, mais aussi pour les discussions avec les parties prenantes externes.

Assistez vos déclarations, vos présentations, vos objectifs et vos résultats avec les données et les connaissances que vous détenez. Utilisez-les pour renforcer votre position, suggérer une autre voie à suivre ou souligner à quel point le travail de votre équipe a été impressionnant.

Exemple d'objectif SMART: Enregistrez les scores de l'expérience client afin de pouvoir les mettre en avant à l'avenir lorsque vous parlerez de la réussite de votre équipe chargée de la réussite des clients. 💚

4. Supprimer les acronymes et le langage très technique

Dans le monde des entreprises, il y a toujours un nouvel acronyme ou une nouvelle expression. Pour certains membres de votre équipe, il s'agit de termes courants et faciles à comprendre. Pour d'autres, ils prêtent à confusion et nuisent au message que vous essayez de faire passer.

Évitez autant que possible les acronymes et le langage technique pour favoriser une communication claire.

Demandez aux membres de votre équipe de rendre leurs mises à jour aussi conviviales que possible pour l'ensemble de l'équipe. Utilisez un langage technique pour les réunions de votre équipe, mais passez à un langage plus courant lorsque vous communiquez avec un public plus large. Si certaines expressions sont nécessaires et reviennent souvent, créez un glossaire ou un guide à l'échelle de l'entreprise et mettez-le à disposition.

Objectif SMART exemple: D'ici la prochaine réunion, réduisez l'utilisation d'un langage très technique et adoptez un style plus convivial pour les mises à jour de l'entreprise. ⚒️

5. Rendre votre communication plus inclusive

Sur de nombreux lieux de travail, les mises à jour les plus importantes de l'entreprise ont lieu lors de réunions en direct. Cela pose des problèmes aux membres de l'équipe qui ne peuvent pas y assister et à ceux qui ont du mal à suivre les mises à jour verbales. Essayez de rendre vos communications aussi inclusives que possible et faites tomber les barrières s'il y en a.

Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser différents types de communication, notamment la communication écrite, visuelle et verbale. Enregistrez vos réunions importantes et mettez ces enregistrements à disposition Outil de prise de notes de l'IA pour obtenir un résumé instantané. Réfléchissez également au langage que vous utilisez et optez par défaut pour un langage inclusif et non sexiste.

Exemple d'objectif SMART: Mettre à disposition un enregistrement vidéo de chaque réunion de l'entreprise dans les 24 heures, ainsi qu'un résumé écrit fiable, à partir de la prochaine réunion. 💻

Partager enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

6. Communiquer en toute confiance

Que vous occupiez ou non une position de leader, savoir communiquer avec assurance est une compétence extrêmement précieuse. L'utilisation de vos mots, de votre rythme, de votre langage corporel et de votre style d'écriture pour transmettre votre confiance peut inspirer les membres de votre équipe à faire valoir un point fort, à poser une question ou à conclure une affaire.

Certaines personnes sont naturellement des leaders confiants, tandis que d'autres apprécieront d'être guidées pour y parvenir. Apprenez aux membres de votre équipe à établir un contact visuel, à communiquer clairement et à répondre aux questions difficiles d'un auditoire.

Exemple d'objectif SMART: Suivre un cours sur la communication avec plus d'assurance d'ici la fin de l'année. 📚

7. Utiliser la narration à bon escient

Beaucoup de gens négligent la valeur de la narration dans la communication au travail, mais elle est tout aussi valable ici que dans le monde de la création. En ajoutant la narration à votre style de communication, vous rendez vos mises à jour plus amusantes, plus engageantes et plus percutantes.

Cherchez à utiliser des preuves et des exemples concrets pour renforcer le message que vous souhaitez partager. Recueillez de manière proactive des témoignages de clients, des études de cas et des images qui pourraient s'avérer utiles à un moment ou à un autre, afin d'avoir toujours une banque d'idées d'histoires prêtes à l'emploi.

Objectif SMART Exemple: Trouvez une histoire ou un exemple de la vie réelle à partager avec votre prochaine mise à jour sur l'impact du projet pour le bulletin d'information de l'entreprise. 🌍

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Internal-Communications-Template.png Modèle de communication interne de ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de communication interne de ClickUp pour annoncer des évènements ou des changements à vos employés

8. Tenir tout le monde au courant

Il est facile de manquer des informations si vous ne pouvez pas assister à une réunion ou si vous ne vous connectez pas à votre site Web l'intranet de votre entreprise ce jour-là. Les entreprises dotées d'une solide culture de la communication interne utilisent plusieurs canaux de communication pour s'assurer que tout le monde reçoit le message.

Passez en revue les canaux et logiciel de communication interne les applications que vous utilisez actuellement et déterminez si elles fonctionnent. Recommandez des alternatives à votre équipe de communication, comme les podcasts, les blogs et une mise à jour quotidienne dans Slack. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire entendre la voix de votre équipe par le biais de ces canaux et travaillez de manière proactive avec votre équipe de communication pour sensibiliser, partager les réussites et demander de l'assistance.

Exemple d'objectif SMART: Convenez d'un processus avec l'équipe de communication pour inclure une rubrique régulière sur votre équipe dans le bulletin d'information de l'entreprise bulletin d'information de l'entreprise d'ici la fin de l'année. 📝

9. Devenir un participant actif

La plupart des entreprises et des équipes comptent des personnes qui parlent fort et dominent les discussions, tandis que d'autres en disent le moins possible, même lorsqu'on les invite à le faire. Aucun de ces deux styles de communication n'est mauvais en soi, mais vous devez chercher des moyens d'encourager les membres les plus silencieux de l'équipe à s'impliquer davantage, s'ils le souhaitent.

Discutez avec les membres de votre équipe et déterminez s'il existe des obstacles qui les empêchent de s'exprimer. Vous pourrez ainsi ajouter des ressources de formation ou des idées à leur forfait de développement personnel, ainsi que des objectifs pertinents, afin de les encourager et de les motiver.

Introduisez un logiciel de visioconférence mettant en évidence le temps de parole, créez un espace dédié sur le site web de l'entreprise l'agenda des réunions d'équipe pour chaque membre, et apportez une assistance à leurs styles de communication préférés. Toutes ces stratégies vous permettent de donner aux membres de votre équipe les moyens de devenir des acteurs plus actifs lors des réunions, des évènements et des appels de clients.

Exemple d'objectif SMART: Créer un nouvel agenda de réunion d'équipe qui offre une fonctionnalité permettant à chaque personne de partager une mise à jour sur le travail et une mise à jour amusante ou personnelle d'ici le mois prochain. 🙌

Décrivez l'agenda de votre réunion, les éléments d'action, les résumés de la réunion, et bien plus encore dans ClickUp Docs

10. Partagez vos succès

Une grande partie du temps d'un manager est consacrée à jongler avec les priorités et à gérer les problèmes, il n'est donc pas surprenant que nous oubliions souvent de célébrer notre travail et de donner un retour d'information précieux. Commencez à souligner vos réussites et à distribuer des compliments pour accroître l'engagement des employés et créer un environnement de travail positif.

Cherchez des occasions de crier l'excellent travail que fait votre équipe lors des réunions générales, dans les bulletins d'information de l'entreprise et dans les canaux Slack à l'échelle de l'entreprise. Créez un espace pour que les membres de votre équipe puissent partager leurs victoires, et incluez des éloges chaque fois que cela est possible. La positivité est contagieuse, et cette atmosphère de bien-être peut encourager les membres de l'équipe à participer et à communiquer plus efficacement.

Objectif SMART Exemple: Réservez un espace au début ou à la fin de chaque réunion d'équipe pour partager vos Objectifs, et encouragez chaque membre de l'équipe à y participer au moins une fois par mois. 🤩

La définition d'objectifs est la première étape vers la réussite, mais comment faire pour suivre réellement votre progression ?

Nous avons constaté que la meilleure façon de rester motivé et de vérifier la progression de vos objectifs est d'utiliser ClickUp Objectifs. Notre approche vous offre non seulement un endroit convivial pour stocker vos objectifs, mais elle vous permet également de suivre votre progression et de vous réjouir lorsque vous atteignez vos objectifs.

Créez des cibles claires dans ClickUp en fonction de vos objets, puis décidez de la manière dont vous les mesurerez. Ajoutez des valeurs numériques, monétaires ou vrai/faux pour suivre votre cours à mesure que vous cochez des tâches et des jalons. Rassemblez les tâches et sous-tâches de différentes équipes et projets pour les réunir sous une seule cible.

Regroupez tous vos objectifs de communication dans un même dossier afin de pouvoir suivre la progression des objectifs individuels et de l'ensemble de la catégorie. Utilisez la liste déroulante de progression pour voir la progression de vos objectifs, puis plongez dans les affichages détaillés des objectifs individuels achevés. Créez des objectifs personnels, des objectifs professionnels pour le travail ou les partager avec l'ensemble de votre équipe ou de votre entreprise en modifiant les permissions.

Utilisez la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression.

ClickUp n'est pas qu'un simple

application de suivi d'objectifs

; c'est aussi un endroit où créer et partager des forfaits et des politiques internes, des lignes directrices de marque et des guides de formation. Nous disposons même d'une bibliothèque de modèles qui constituent des bases idéales que vous pouvez personnaliser, notamment modèles de plans de communication de projet et modèles de plans de communication .

Voici quelques façons de mettre nos modèles à votre travail :

Mettez en évidence les objectifs de communication de votre entreprise à l'intérieur de la sectionModèle de manuel de l'employé par ClickUp* Encouragez les cadres à utiliser leModèle d'analyse des lacunes en matière de compétences par ClickUp pour identifier les besoins en matière de communication

Les managers peuvent se tourner vers le modèle d'analyse des lacunes en matière de compétences de ClickUp /%href/Modèle de plan de développement de l'employé par ClickUp pour créer et suivre les objectifs de communication

Si vous adoptez ClickUp comme hub de productivité et de gestion de projet tout-en-un, il devient également l'endroit idéal pour mettre en pratique vos compétences en communication. Étiquettez les membres de l'équipe, laissez des commentaires, ajoutez des notes, et utilisez des Discutez pour rester en contact avec les membres de l'équipe sur vos projets.

De notre fonctionnalité dédiée aux Objectifs à notre plus large collection de modèles, gestion des tâches fonctionnalités, et les outils de gestion des ressources clickUp dispose de tout ce dont vous avez besoin pour paramétrer, contrôler et atteindre les objectifs de votre entreprise. 📈

Améliorez la communication au sein de l'équipe et offrez un environnement sûr. Pour ce faire, vous devez assister les différentes méthodes de communication

Fixez et maîtrisez vos objectifs de communication

Personne ne communique parfaitement à chaque fois, mais en donnant à votre équipe des objectifs de communication clairs, vous fixez des paramètres et leur donnez un cadre utile pour les guider. Utilisez ces objectifs de communication et ces exemples d'objectifs SMART pour élaborer vos propres objectifs personnalisés.

Si vous souhaitez valider vos Objectifs de communication, faites de ClickUp votre hub de suivi des objectifs. ClickUp Objectifs facilite la définition, le suivi et la célébration de vos réussites en matière d'objectifs, le tout au sein du hub de productivité et de gestion de projet de ClickUp. Commencez à progresser dans la réalisation de vos paramètres, et inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui. ✨