10 modèles de rôles et de responsabilités bien définis pour établir la responsabilité

L'embauche d'une équipe d'experts n'est pas une garantie de réussite si vous n'avez pas défini avec précision les rôles et les responsabilités de l'équipe. 🧑‍🤝‍🧑

Une mauvaise définition des tâches peut entraîner des malentendus, un manque de concentration, des livraisons bâclées, des chevauchements de travail, une mauvaise gestion des ressources humaines, etc l'utilisation des ressources et l'insatisfaction des employés. D'après un sondage réalisé par Effectif 75 % des employés dont le rôle est clair se déclarent plus satisfaits au travail.

Définir les rôles, les responsabilités et même les procédures fait partie du cahier des charges de tout dirigeant. Mais le processus peut être épuisant et prendre beaucoup de temps, surtout si vous dirigez une équipe nombreuse. Heureusement, vous n'avez pas à repartir de zéro, grâce aux modèles de rôles et de responsabilités.

Nous allons discuter des top 10 modèles pour établir les tâches et les flux hiérarchiques au sein de votre organisation. Nos critiques croustillantes vous aideront à trouver le bon modèle en un rien de temps !

Qu'est-ce qu'un modèle de rôles et de responsabilités ?

La réussite d'une entreprise, quelle que soit sa taille et son domaine de travail, dépend de la manière dont ses employés comprennent et exécutent leurs tâches. Les dirigeants et les Responsables des ressources humaines peuvent utiliser un modèle de rôles et de responsabilités pour présenter l'intervalle complet des tâches, des responsabilités professionnelles et des attentes en matière d'exécution pour le rôle.

Ses sections par défaut sont généralement accompagnées de lignes directrices pour vous aider à clarifier les choses :

Le titre du poste avec les compétences et aptitudes souhaitées Le(s) service(s) de rapports ou les gestionnaires de projet sur lesquels s'aligner Les flux de communication hiérarchiques (c'est-à-dire les personnes à qui l'employé rend compte) Une ventilation des responsabilités clés et des rôles des autres membres de l'équipe Les indicateurs clés de performance et les indicateurs d'évaluation

Un modèle de responsabilités vous aide à concevoir des tâches conformes aux critères suivants les objectifs et les buts de l'équipe . En plus d'éviter les erreurs de communication, il est utile pour :

L'évaluation des performances : Les indicateurs de performance définis vous aident à mesurer les performances des membres de l'équipe par rapport aux rôles qui leur ont été assignés

: Les indicateurs de performance définis vous aident à mesurer les performances des membres de l'équipe par rapport aux rôles qui leur ont été assignés RH : Les descriptions de poste précises aident le service des ressources humaines à trouver des candidats adéquats

: Les descriptions de poste précises aident le service des ressources humaines à trouver des candidats adéquats Développement des employés : Les coéquipiers conscients de leurs devoirs sont plus enclins à développer leurs compétences et à participer aux activités de l'entrepriseprocessus de prise de décision en toute confiance

: Les coéquipiers conscients de leurs devoirs sont plus enclins à développer leurs compétences et à participer aux activités de l'entrepriseprocessus de prise de décision en toute confiance Un faible taux de rotation : Des rôles clairement définis éliminent l'élément de confusion de l'équation, ce qui promeut un sentiment de sécurité de l'emploi et réduit le taux de rotation du personnel

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rôles et de responsabilités ?

Un bon modèle de rôles et de responsabilités doit présenter les caractéristiques suivantes :

Structure effacée : Le modèle doit être facile à suivre et comporter des sections claires abordant les différents aspects d'un rôle professionnel, des responsabilités aux présélections hiérarchiques Suivi de la progression : De nombreux modèles de premier plan offrent des options desuivre la progression des employésce qui rend le document utile pour les exercices d'évaluation des fonctionnalités de personnalisation : Étant donné que le profil de l'emploi peut changer en raison d'évènements d'expansion ou de restructuration, le modèle doit prévoir la possibilité de mettre à jour les sections sans effort Accessibilité : Les membres de l'équipe concernés, tels que les évaluateurs de performance et les chefs d'équipe, doivent pouvoir accéder au document Assistance à la collaboration : le modèle doit permettre à différents chefs de projet d'apporter leur contribution, en particulier si le poste comporte des fonctions couvrant plusieurs départements

10 modèles de rôles et responsabilités à utiliser en 2024

Nous avons examiné des dizaines de modèles de rôles et de responsabilités et sélectionné les 10 meilleures options qui peuvent être appliquées à une variété de rôles modernes. Allons droit au but ! 🤩

1. ClickUp Modèle de rôles et responsabilités pour la gestion de projet

Utilisez le modèle ClickUp des rôles et responsabilités en matière de gestion de projet pour organiser votre équipe et définir ses tâches

La réussite d'un projet dépend de son organisation : il faut définir clairement qui fait quoi, comment et quand. L'organisation Modèle ClickUp des rôles et responsabilités en matière de gestion de projet vous aide à créer un résumé concis mais complet de l'implication de chaque employé dans un projet et à garantir une transparence maximale.

Le charme du modèle réside dans sa versatilité-il peut être utilisé pour toutes les niches, du développement de logiciels d'IA à la fabrication de poupées Barbie. 💗

Ses sections soigneusement créées vous aident à définir les rôles, à attribuer les responsabilités et à forfaiter les projets. Vous commencez par une section générale Nom du projet décrivant les grandes lignes de votre projet les objectifs et les buts de votre projet .

Voici quelques sections remarquables adaptées aux projets :

Rencontre avec l'équipe : C'est ici que vous mentionnerez les personnes impliquées dans le projet et leurs responsabilités. Vous pouvez être aussi détaillé que vous le souhaitez : il n'y a pas de limite maximale de caractères à respecter !

: C'est ici que vous mentionnerez les personnes impliquées dans le projet et leurs responsabilités. Vous pouvez être aussi détaillé que vous le souhaitez : il n'y a pas de limite maximale de caractères à respecter ! Échéancier du projet :Décomposer le travail en paramètres plus petits et plus faciles à gérer (tâches), fixez des paramètres et représentez-les sur un échéancier

Budget et ressources : Estimez le coût de chaque activité et laissez une marge de manœuvre pour présenter les frais généraux réels. Vous pouvez comparer les deux pour obtenir un budget et des ressources adéquatsl'allocation des ressources à l'avenir

Joignez le modèle aux tâches et créez un référentiel centralisé d'informations sur le projet pour votre équipe. Vous pouvez utiliser ce modèle comme un document externe-le partager avec vos parties prenantes et vos partenaires pour les informer de vos derniers projets, leur présenter votre équipe et les tenir au courant des mises à jour.

2. Modèle de matrice des rôles et des permissions ClickUp

Le modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp vous aide à créer une chaîne de commande et à assigner des tâches aux bonnes personnes en quelques clics

Il ne suffit pas de définir les responsabilités de chaque membre de votre équipe, il faut aussi préciser comment les différents rôles interagissent entre eux et expliquer le niveau d'accès et les permissions de chaque employé.

À faire avec le Modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp et garantissent un travail d'équipe efficace et une communication de premier ordre, qui flux dans la bonne direction. 🌊

Ce modèle permet de s'assurer que chaque membre de l'équipe sait de qui il dépend et d'éviter les confusions en paramétrant une chaîne de commande hiérarchique transparente. Il propose deux vues Liste (tâches internes et tâches externes) et une vue Tableau (tâches du département).

La vue Tâches internes affiche les tâches ainsi que les rôles internes nécessaires pour les flux de travail basés sur l'approbation . Fournissez des informations sur le service (tel que les ventes, les opérations ou le marketing) et cochez les rôles impliqués dans une tâche. Déterminez le responsable et laissez des commentaires supplémentaires dans le champ Remarques. L'affichage Tâches externes est similaire au précédent, mais dans ce cas, l'accent est mis sur les rôles externes tels que les grossistes, les indépendants et les détaillants.

L'affichage Tâches départementales est une vue Tableau Kanban où les tâches affichées dans les vues précédentes sont présentées sous forme de cartes et regroupées par département (par exemple, Marketing, RH, ou Service clientèle ). Utilisez-le pour visualiser les charges de travail des équipes.

Le modèle propose par défaut plusieurs rôles professionnels, tels que PDG, vice-président, chef d'équipe et responsable des ressources humaines, mais vous pouvez mettre à jour la base de données pour l'aligner sur la structure de votre entreprise.

3. Modèle de matrice de contrôle d'accès basé sur les rôles ClickUp

Définissez les rôles des utilisateurs et déterminez le niveau d'accès pour chacun de vos employés avec le modèle de matrice de contrôle d'accès basé sur les rôles de ClickUp

La mise en œuvre de protocoles de sécurité est un élément essentiel de la protection des actifs numériques d'une organisation, mais il peut être fastidieux de définir les niveaux d'accès des employés. Les Modèle de matrice de contrôle d'accès basé sur les rôles de ClickUp simplifie le processus d'attribution des contrôles d'accès appropriés.

Le modèle est conçu en gardant le le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) à l'esprit. Vous pouvez définir le niveau d'accès de chaque employé aux informations sensibles afin de prévenir les failles de sécurité et d'améliorer les processus de prise de décision basés sur les données.

Ce modèle permet principalement d'établir ces paramètres à l'aide de trois affichages.

L'affichage le plus pratique est la Matrice de contrôle d'accès. C'est ici que vous définissez les éléments spécifiques à votre travail et que vous personnalisez les niveaux d'accès pour chacun d'entre eux. ClickUp propose sept niveaux de contrôle d'accès :

Autoriser Créer Afficher Mise à jour Revenir en arrière Supprimer Configurer

Choisissez ce que chaque rôle d'utilisateur peut faire avec des éléments spécifiques en sélectionnant un ou plusieurs niveaux de contrôle d'accès dans la liste déroulante.

Les deux autres affichages (affichages Utilisateurs externes et Utilisateurs internes) vous permettent de voir les tâches regroupées en fonction du type de rôle. Personnalisez les rôles en fonction de la hiérarchie de votre organisation.

4. Modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp

Utilisez le modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp pour visualiser les processus de votre entreprise et déterminer le rôle de chaque employé

Une matrice d'attribution des responsabilités (RAM) est une diagramme de gestion de projet qui décrit les rôles de toutes les personnes impliquées dans une initiative. Le tableau de gestion de projet Modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp vous paramètre avec un diagramme prêt à l'emploi qui vous aide à visualiser la contribution de chaque membre du personnel à un projet.

Il s'agit d'un modèle de Tableau blanc. Pour les non-initiés, Tableaux blancs ClickUp sont des outils numériques hautement personnalisables, idéaux pour visualiser des idées, faire du brainstorming et travailler avec votre équipe en temps réel, quel que soit votre emplacement.

Ce modèle vous offre un Tableau blanc avec une matrice conçue par un expert. Ses colonnes représentent différents processus, tandis que les lignes mettent en valeur des employés individuels. Il vous suffit de télécharger le modèle gratuit et de renommer les noms des colonnes et des lignes en fonction de vos besoins.

Ajoutez une touche visuelle à votre RAM à l'aide d'emojis. Par défaut, ClickUp propose quatre emojis pour décrire qui est :

Responsable ⚒️ Responsable 🦾 Consulté 💼 Informé 🤳

Une fois achevée, la grille visuelle devient une source commune d'identification du personnel clé et des exercices de communication.

5. Modèle de matrice RACI ClickUp

Utilisez le modèle de matrice RACI de ClickUp pour définir les rôles des membres de votre personnel dans les différentes tâches et activités

Vous l'avez deviné - le Modèle de matrice RACI de ClickUp est basé sur la matrice RACI (Responsable, Compte rendu, Consulté et Informé). Fondamentalement, il est similaire dans l'esprit au modèle précédent dont nous avons parlé. Mais celui-ci est conçu de manière plus complexe afin d'apporter une assistance au suivi des tâches.

En utilisant la matrice Modèle RACI est assez simple, même si vous n'êtes pas familier avec la philosophie RACI. Nous vous recommandons de commencer par la vue matrice : c'est là que vous allez afficher les rôles de l'équipe pour les quatre éléments RACI. Modifiez les rôles pour qu'ils correspondent à la structure de votre entreprise.

Le modèle offre différentes configurations d'affichage pour le suivi des tâches. Par exemple, l'affichage Statut du projet est idéal pour paramétrer des délais réalistes et suivre la progression de chaque tâche. Vous pouvez créer et attribuer des tâches à chaque rôle et ajouter des attributs de statut tels que Bloqué, Achevé, En cours, Révision interne et À faire.

La vue Équipe de projet est plus appropriée pour le suivi des tâches individuelles. La vue Responsabilité du projet permet aux membres de votre équipe de savoir rapidement qui est responsable d'une tâche ou d'une sous-tâche particulière. Quant à l'affichage Ressources externes, il compile toutes les ressources externes dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.

6. Modèle de ClickUp DACI

Le modèle ClickUp DACI vous permet de définir l'implication de chaque membre de l'équipe dans les différentes tâches et d'améliorer les processus de prise de décision

Le modèle DACI est un cadre de prise de décision basé sur l'attribution de rôles spécifiques aux membres de l'équipe pour accélérer et rationaliser les processus et éviter la confusion. dACI est l'acronyme de Driver, Approver, Contributor, and Informed (pilote, approbateur, collaborateur et informé). Les Modèle ClickUp DACI abonde dans ce sens.

Ses différentes vues vous permettent d'attribuer les bons libellés à votre équipe et de mapper la ligne de responsabilité. Commencez par la vue Liste DACI pour ajouter des tâches aux membres de l'équipe, définir un statut de priorité et l'étape de prise de décision. D'autres affichages pratiques sont disponibles :

Affichage des priorités : Pour définir quelles tâches doivent être achevées en premier. Vous pouvez ajouter des notes pour des explications supplémentaires ou des conseils précieux

: Pour définir quelles tâches doivent être achevées en premier. Vous pouvez ajouter des notes pour des explications supplémentaires ou des conseils précieux Affichage Tableau DACI : Il s'agit d'un Tableau Kanban affichant les tâches de la vue Liste DACI sous forme de cartes. Les cartes de tâches sont triées en fonction de l'étape de prise de décision (par exemple, Background, Data Gathering et Alternatives). Modifiez les critères de tri en appuyant sur le bouton Grouper par dans le coin supérieur droit de l'écran

: Il s'agit d'un Tableau Kanban affichant les tâches de la vue Liste DACI sous forme de cartes. Les cartes de tâches sont triées en fonction de l'étape de prise de décision (par exemple, Background, Data Gathering et Alternatives). Modifiez les critères de tri en appuyant sur le bouton dans le coin supérieur droit de l'écran Vue Tableau : Ce tableau Kanban trie les tâches en fonction de leur statut, qui peut être Non démarré, En cours et Accompli

Comme les autres modèles ClickUp, celui-ci est 100% personnalisable - adaptez vos Champs personnalisés vous pouvez utiliser les champs personnalisés, ajouter de nouveaux affichages et modifier des cours pour vous assurer que votre exercice DACI correspond à votre entreprise.

7. ClickUp Modèle de planification RACI

Le modèle de planification RACI de ClickUp vous aide à visualiser les rôles de votre équipe pour chaque activité liée au projet

Si vous aimez les dispositions RACI pour définir les rôles de l'équipe, nous avons une autre option pour vous ! Le modèle Modèle de planification RACI ClickUp peut vous servir de référence pour clarifier les rôles, visualiser et améliorer les processus et d'identifier les personnes chargées d'achever les tâches, de donner des conseils ou de prendre des décisions.

Il s'agit d'un modèle Document qui n'affiche pas plusieurs vues, ce qui n'enlève rien à sa valeur. C'est un outil idéal pour les dirigeants qui souhaitent créer un schéma visuel unique des activités du projet et des rôles des utilisateurs. Comme il est basé sur l'approche RACI, vous classez les utilisateurs en fonction des catégories suivantes :

Responsable : Il s'agit du propriétaire de la tâche, la personne responsable de l'achèvement.. Responsable : Il s'agit de la personne responsable de la réalisation de la tâche : Pour les utilisateurs censés participer à la prise de décision principale Consulté : pour les utilisateurs qui apportent leur contribution mais ne participent pas à la prise de décision : Utilisez cette classification pour les utilisateurs qui apportent leur contribution mais ne participent pas à la prise de décision. Ils ne seront pas responsables de l'achèvement ou de la réussite du projet Informé : Cette classification concerne les utilisateurs qui se tiennent au courant de l'avancement du projet mais ne participent pas à la prise de décision : Il s'agit d'utilisateurs qui se tiennent au courant de la progression du projet mais ne participent généralement pas à la prise de décision

Ce modèle propose un tableau avec les positions et les activités du projet. Déterminez le rôle de chaque personne impliquée dans le projet en plaçant R, A, C ou I dans le champ correspondant. Attribuez un code couleur aux champs pour faciliter la distinction et partagez le tableau avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même page.

8. ClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour les responsabilités professionnelles

Rationalisez votre processus de formation et assurez la cohérence au sein de votre organisation avec le modèle de procédures opératoires normalisées pour la formation et le développement des employés de ClickUp

Pour la plupart des entreprises, les procédures opératoires normalisées (POS) sont les cartes au trésor de la réussite. 🪙

Les Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp sur les responsabilités professionnelles il peut contenir des instructions sur la manière d'achever différentes tâches, de maintenir la qualité du travail et d'être efficace. Le modèle permet à vos employés d'adopter une approche standardisée de leur travail, minimisant ainsi le risque d'erreurs.

Le modèle Le modèle des procédures opératoires normalisées propose des sections toutes faites avec des textes normalisés pour définir les procédures opératoires normalisées de manière claire et nette. Remplissez les sections relatives à l'objectif, au champ d'application et à la procédure et ajoutez des ressources supplémentaires au bas du document (si nécessaire).

Si vous êtes novice en matière de procédures opératoires normalisées, suivez le guide intégré au modèle pour procéder. Vous pouvez facilement décrire les chaînes de délégation et inclure les précurseurs de communication dont vous attendez qu'ils soient abonnés.

Pour que vos procédures opératoires normalisées soient davantage axées sur l'action, modifiez la section du modèle consacrée à l'objet et utilisez-la comme un un énoncé de travail (EDT) . Définir plus précisément le cahier des charges en ajoutant la portée du projet, les objectifs, les échéanciers et le projet les éléments livrables et en expliquant qui fait quoi et quand.

9. Modèle de description de poste Microsoft Word par Betterteam

Créez des descriptions d'emploi parfaites pour la documentation interne ou les annonces d'emploi avec le modèle de description d'emploi Microsoft Word par Betterteam

Vous avez une position à pourvoir ? Le modèle de description de poste Microsoft Word de Betterteam vous aide à décrire la position en détail grâce à une structure organisée.

Vous disposez de quatre sections:Reports To, Job Overview, Responsibilities and Duties, et Qualifications. Chaque section est accompagnée de lignes directrices sur ce qu'il faut écrire et comment le faire. Par exemple, dans la partie Qualifications, le modèle vous indique d'inclure des puces comme le niveau d'études, l'expérience ou les compétences spécifiques que vous recherchez pour attirer des candidats adéquats.

Le modèle étant mis en forme dans Microsoft Word, il est 100% personnalisable. Ajoutez des sections supplémentaires, modifiez les caractères et adaptez le modèle à l'image de marque de votre entreprise.

10. Modèle Microsoft Word des rôles et responsabilités d'un emploi par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Microsoft-Word-Job-Roles-and-Responsibilities-Template-by-Template.net\_.png Modèle Microsoft Word des rôles et responsabilités des emplois par Template.net /$$$img/

Le modèle Microsoft Word des rôles et responsabilités d'un emploi de Template.net vous aide à décrire les tâches qui accompagnent un emploi dans votre organisation

Clarifiez les positions au sein de votre entreprise et facilitez la transparence des rôles grâce au modèle Microsoft Word des rôles et responsabilités d'un emploi de Template.net.

Le modèle fournit le cadre parfait pour la création d'annonces d'emploi - il définit le titre du poste, le type de position, le département et la chaîne de commande. La partie principale du modèle est consacrée à une description détaillée du poste. C'est ici que vous incluez toutes les informations sur le poste qui vous aideront à attirer les bons candidats.

Le modèle de document sur les rôles et responsabilités est disponible en forme Microsoft Word et Google Docs, vous pouvez donc choisir celui que vous préférez. Bien qu'il ne puisse pas se vanter d'offrir des options de collaboration et de visualisation avancées, le modèle est idéal pour ceux qui souhaitent une solution sans fioritures. 🔔

Vous pouvez peaufiner ses sections pour obtenir les résultats souhaités. Par exemple, incluez une section sur les compétences spéciales que le poste requiert, qu'il s'agisse de détenir un certificat spécifique ou de parler une langue étrangère.

Créez votre équipe parfaite avec ces modèles de rôles et responsabilités

Les équipes parfaites ne sont pas constituées de manière aléatoire, mais avec soin.

Si les rôles et les responsabilités des employés ne sont pas définis, votre entreprise est comme un navire en mer sans boussole et avec un pont rempli de marins sans formation. Quels que soient les efforts déployés, le navire n'atteindra jamais sa destination. ⛴️

Utilisez nos modèles listés pour donner une orientation à votre équipe et tirer le meilleur parti de ses compétences. Explorer plus de 1 000 autres modèles dans la bibliothèque de ClickUp et trouvez en un clin d'œil les outils nécessaires à l'assistance de divers processus d'entreprise !