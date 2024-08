Comment mettre en œuvre une gestion de projet allégée ?

En tant que manager d'un projet, vous savez probablement déjà à quel point certains problèmes peuvent être difficiles à résoudre, comme la gestion des tâches en retard sans vous sentir débordé et sans mettre une pression excessive sur votre équipe.

À faire une centaine de choses à la fois pour garantir une livraison dans les délais, vous avez besoin de stratégies pratiques pour gérer votre charge de travail.

La gestion de projet allégée consiste à travailler plus intelligemment plutôt que plus durement. Elle se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction des processus inutiles. Contrairement à la gestion de projet traditionnelle, qui comporte des phases fixes, cette approche met l'accent sur la flexibilité et l'adaptation, ce qui vous permet de mieux contrôler les résultats du projet.

Outre Agile, Lean est l'une des méthodologies de gestion de projet les plus populaires dans la pratique aujourd'hui. En quoi sont-elles différentes ? L'une est-elle sans doute meilleure que l'autre ?

Explorons rapidement les différences entre la gestion de projet Lean et Agile avant d'approfondir la première et sa mise en œuvre.

Gestion de projet Lean vs. Agile

Les deux Gestion de projet Lean et Agile s'appliquent principalement au développement de logiciels, à la fabrication, à la production et à l'informatique.

La gestion de projet allégée consiste à tirer le meilleur parti de ce que l'on a. Elle examine constamment la façon dont les choses sont terminées pour trouver et se débarrasser des étapes inutiles, en veillant à ce que le produit final soit d'une grande valeur pour le client.

La méthode Agile comprend toutefois que les forfaits des projets ne sont pas gravés dans le marbre. Les gestionnaires de projet agiles savent que les forfaits peuvent dérailler, et ils sont capables de gérer des demandes de projet changeantes. Ils livrent les projets par petites tranches itératives, testant et ajustant constamment leur approche en fonction des commentaires des clients pour que le projet soit une réussite.

Comprendre la gestion de projet Lean

La gestion de projet allégée ne consiste pas seulement à économiser de l'argent et des ressources. Elle utilise la quantité parfaite d'outils et de main-d'œuvre pour fournir exactement ce dont votre client a besoin, au moment où il en a besoin. Il s'agit d'utiliser le nombre adéquat de personnes et d'outils pour faire le travail terminé.

En se débarrassant des processus sources de gaspillage [tels que les périodes d'attente ou les fonctionnalités inutiles], le Lean vous aide :

réduire les coûts et les échéanciers des projets

et les échéanciers des projets Augmenter la satisfaction des clients grâce à un meilleur service

grâce à un meilleur service Exploiter le potentiel de votre équipe grâce à une augmentation de la productivité et de l'efficacité

et de l'efficacité Obtenir une visibilité du projet au niveau de l'équipe, d'une clarté absolue

au niveau de l'équipe, d'une clarté absolue Fournir un travail de meilleure qualité avec plus de valeur pour le client

avec plus de valeur pour le client Maîtriser l'art de prioriser les tâches de manière efficace

Décortiquons maintenant les principes fondamentaux qui rendent la gestion de projet Lean si efficace.

Les piliers du Lean

Quel que soit l'endroit où vous utilisez le Lean, le principe de base reste le même: délivrer une valeur maximale en éliminant les processus inutiles.

Mais qu'est-ce que le gaspillage ?

Le Lean utilise trois termes japonais clés, Muda, Mura et Muri, développés par le Toyota Production System [TPS], pour identifier le gaspillage. Décortiquons-les.

le Muda [無駄] est toute activité qui consomme des ressources mais n'apporte rien au client . Le fait de conserver un travail inachevé, de produire en trop grande quantité ou de créer des défauts en sont de parfaits exemples. Imaginez que vous prépariez un sandwich pour un ami. Couper tous les légumes et n'en utiliser que la moitié serait Muda

[無駄] est toute activité qui . Le fait de conserver un travail inachevé, de produire en trop grande quantité ou de créer des défauts en sont de parfaits exemples. Imaginez que vous prépariez un sandwich pour un ami. Couper tous les légumes et n'en utiliser que la moitié serait Muda Mura [むら] désigne les inégalités dans votre flux de travail, comme les charges de travail déséquilibrées . Pensez à une file d'attente dans un magasin - une minute c'est rapide, l'instant d'après c'est lent. Mura crée des retards et de la frustration pour toutes les personnes concernées

[むら] désigne les inégalités dans votre flux de travail, comme les . Pensez à une file d'attente dans un magasin - une minute c'est rapide, l'instant d'après c'est lent. Mura crée des retards et de la frustration pour toutes les personnes concernées Muri [無理] est la surcharge de votre équipe ou de votre équipement pour atteindre des cibles irréalistes. C'est comme pousser une machine au-delà de sa capacité. Le muri peut avoir pour résultat l'épuisement professionnel et les erreurs

Supposons que votre équipe compte sept programmeurs travaillant sur des fonctionnalités, mais seulement trois testeurs pour examiner leur travail [Muri]. Cela crée un goulot d'étranglement où les fonctionnalités s'empilent en attendant d'être testées [Muri], surchargeant ainsi vos testeurs [Muri]. Des tests précipités dus à cette surcharge peuvent conduire à des bugs qui passent au travers des mailles du filet [Muda], et finalement à la livraison d'un logiciel défectueux au client [Plus de Muda]. En vous attaquant aux trois M, vous pouvez simplifier votre flux de travail et atteindre une efficacité maximale.

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association professionnelle de gestion de projet au monde. Fondé en 1969 il est au service de plus de 3 millions de professionnels dans presque tous les pays.

Le PMI reconnaît que la méthode Lean est un outil efficace pour accroître l'efficacité des projets et apporter de la valeur. Voici comment le PMI promeut une culture Lean :

Intégration des principes Lean: Le PMI a intégré les principes clés du Lean, comme l'élimination du gaspillage et l'optimisation de l'apprentissage, dans ses cadres de gestion de projet et ses bonnes pratiques. Il s'agit d'une efficacité préinstallée pour vos projets

Le PMI a intégré les principes clés du Lean, comme l'élimination du gaspillage et l'optimisation de l'apprentissage, dans ses cadres de gestion de projet et ses bonnes pratiques. Il s'agit d'une efficacité préinstallée pour vos projets Le Lean pour tous les projets: Le PMI préconise l'application de la pensée Lean à l'ensemble des projets. Construire un gratte-ciel ? Développer une application de pointe ? Le Lean peut vous aider à délivrer une valeur maximale, quel que soit le projet

Le PMI préconise l'application de la pensée Lean à l'ensemble des projets. Construire un gratte-ciel ? Développer une application de pointe ? Le Lean peut vous aider à délivrer une valeur maximale, quel que soit le projet **Le PMI offre des ressources d'apprentissage, des webinaires et des programmes de formation portant spécifiquement sur la mise en œuvre des principes Lean dans la gestion de projet. Cela vous permettra, à vous et à votre équipe, d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour adopter un état d'esprit "lean" et optimiser véritablement vos processus

Certification Lean: Le PMI propose des certifications spécialisées telles que le PMI Agile Certified Practitioner [PMI-ACP] qui reconnaissent l'expertise dans les méthodologies Agile et Lean pour la réalisation de projets

Le PMI considère les outils de gestion de projet Lean comme un élément clé pour stimuler la performance des projets et fournir une valeur prestataire maximale. Ses programmes de formation et de certification donnent aux professionnels du projet les outils dont ils ont besoin pour utiliser la méthode Lean les principes de gestion de projet et d'obtenir des résultats de projets réussis.

La méthodologie Lean et la méthode Toyota

Vous savez déjà que la méthodologie Lean n'a pas été formulée comme une théorie dans un laboratoire. Il s'agit d'une solution pratique aux besoins et aux problèmes du monde réel auxquels sont confrontés les Toyota Production System [TPS] .

Après la Seconde Guerre mondiale, les ressources du Japon étaient limitées. Toyota devait être efficace avec des matériaux et une main-d'œuvre limités. Elle a commencé à repenser les processus de fabrication traditionnels. Taiichi Ohno, ingénieur industriel chez Toyota , a développé les principes fondamentaux de la production allégée. Il s'est principalement attaché à fournir de la valeur au client et à éliminer tout ce qui n'y contribuait pas, c'est-à-dire le gaspillage.

Mais tous les déchets ne sont pas égaux. Il existe différentes façons de catégoriser les Muda dans la gestion de projet lean.

Les Muda de type 1 sont des activités qui restent nécessaires à l'achèvement du projet. Les exemples incluent les inspections de sécurité ou les procédures de conformité réglementaire. Bien qu'elles n'ajoutent pas directement de la valeur au produit, elles ne peuvent pas être entièrement annulées

sont des activités qui restent nécessaires à l'achèvement du projet. Les exemples incluent les inspections de sécurité ou les procédures de conformité réglementaire. Bien qu'elles n'ajoutent pas directement de la valeur au produit, elles ne peuvent pas être entièrement annulées Les Muda de type 2 sont des activités qui devraient être annulées parce qu'elles n'apportent aucune valeur ajoutée. **Exemples : réunions inutiles, communication peu claire entraînant des retouches, ou attente due à une mauvaise planification

Un autre principe fondamental qui complète cette approche est Kaizen, la philosophie japonaise de l'amélioration continue. Elle préconise l'analyse constante des processus, l'identification des domaines de réduction des déchets et la recherche constante d'une plus grande efficacité.

En 1990, l'ouvrage de James Womack ' La machine qui a changé le monde a popularisé le terme et contribué à diffuser les principes Lean et Kaizen de Toyota au-delà de l'industrie automobile.

Les cinq principes clés et les étapes de la gestion de projet allégée

via PMI La gestion de projet "lean" n'est pas une solution miracle ; c'est un voyage qui se déroule en cinq étapes, également connues sous le nom de "cinq piliers" de la méthodologie Lean .

1. Définir la valeur

Avant de construire quoi que ce soit, comprenez ce que signifie la "valeur" pour votre client.

Supposons que vous soyez une équipe de développement de logiciels qui crée une nouvelle application de fitness. La "valeur" est-elle un traqueur de calories sophistiqué ou une application simple et conviviale qui aide les gens à rester motivés ? Discutez avec des utilisateurs potentiels, recueillez leurs commentaires et définissez les fonctionnalités qui comptent vraiment pour leurs objectifs de remise en forme.

2. Planifier la chaîne de valeur

via PMI Value Stream Mapping (cartographie de la chaîne de valeur) Value Stream Mapping /%href/* *

: Analysez chaque étape impliquée dans la fourniture de cette valeur. Identifier et se débarrasser de tout gaspillage [Muda].

Disons que le processus de votre projet de développement d'application implique plusieurs séries de révisions de la conception et de longs examens du code. Cela peut entraîner des goulets d'étranglement et des retards. Planifiez l'ensemble du processus, identifiez les étapes qui ne contribuent pas directement à l'amélioration de l'application [comme un trop grand nombre de révisions de la conception] et simplifiez le flux de travail.

3. Créer un flux

Pensez à votre projet comme à une chaîne de montage. Organisez les activités à valeur ajoutée en un flux fluide et continu.

Par exemple, décomposez le développement de votre application en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Utilisez des tableaux Kanban pour visualiser le flux de travail, hiérarchiser les tâches et identifier les obstacles susceptibles de ralentir la progression.

4. Mettre en place un système d'appel d'offres

Répondre à la demande réelle des clients, et non aux tendances ou aux prédictions. Ne produire que ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire.

Par exemple, procédez par étapes. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, lancez d'abord un produit minimum viable [$$$a] et recueillez les commentaires. Utilisez ces commentaires pour déterminer les fonctionnalités de l'application sur lesquelles vous devez travailler ensuite. De cette façon, vous vous assurerez que vous créez des fonctionnalités que les gens veulent vraiment et vous éviterez de perdre du temps avec des cloches et des sifflets potentiellement inutiles.

5. Rechercher la perfection

L'amélioration continue est le cœur du lean, et l'efficacité en est le cerveau. Cherchez toujours des moyens de simplifier les processus du projet.

Par exemple, organisez régulièrement des discussions d'équipe pour déterminer ce qui fonctionne bien dans l'application et ce qui doit être amélioré. Encouragez les membres de l'équipe à proposer de nouvelles idées pour améliorer l'application, aussi petites soient-elles. Continuez à peaufiner votre flux de travail pour améliorer la vitesse, l'efficacité et la précision pour l'avenir.

Lean vs. Agile vs. Scaled Agile vs. Lean Six Sigma

Si les méthodes Lean, Agile et Scaled Agile se concentrent sur l'amélioration, elles diffèrent dans leurs cibles. La méthode Lean s'attaque au gaspillage dans tous les processus, la méthode Agile s'adapte aux besoins changeants des projets et la méthode Scaled Agile coordonne les pratiques Agile pour les projets de grande envergure. Lean Six Sigma associe l'objectif de minimisation des déchets de Lean à l'analyse statistique de Six Sigma afin d'optimiser les processus existants.

Examinons ces différences de plus près.

Lean Six Sigma est une méthode d'analyse statistique qui permet d'optimiser les processus existants Les principes de base de l'Agilité sont les suivants : - Élimination du gaspillage, maximisation de la valeur ajoutée - Adaptabilité, réaction au changement - Alignement des équipes et des projets de grande envergure - Réduction des défauts, amélioration de l'efficacité des processus - Amélioration de l'efficacité des processus - Amélioration de l'efficacité des processus - Amélioration de l'efficacité des processus - Amélioration de l'efficacité des processus - Amélioration de l'efficacité des processus - Amélioration de l'efficacité des processus Les phases de projet ne sont pas strictement définies, l'amélioration est continue. Les sprints itératifs avec une planification flexible sont des cadres pour la mise à l'échelle de la méthode agile dans les grandes entreprises Gestion de projet - Simplification des flux de travail, minimisation du gaspillage - Approche collaborative, centrée sur le client - Cadres pour la coordination de grandes équipes - Approche axée sur les données et les statistiques - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur les données et les statistiques - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client - Approche centrée sur le client La gestion du changement encourage l'amélioration continue, le changement et l'itération. Les cadres pour la gestion des changements complexes au sein de grandes équipes sont axés sur les données et l'amélioration des processus La gestion du changement est adaptée aux projets bien définis avec une proposition de valeur claire, aux projets dont les exigences changent ou dont les résultats sont incertains, aux grands projets complexes avec des équipes multiples, aux projets présentant des défauts ou visant une efficacité élevée des processus, aux projets de développement de produits et aux projets d'amélioration des processus Les projets présentant des défauts ou visant à améliorer l'efficacité des processus. Exemples Production, développement de logiciels Développement de logiciels, campagnes de marketing Développement de logiciels d'entreprise, lancements de produits à grande échelle Production, processus de service à la clientèle

Décortiquons chacun de ces modèles et apprenons à les appliquer.

1. Gestion de projet Lean

Lean se concentre sur l'évitement du gaspillage [Muda] et la maximisation de la valeur fournie au client

Exemple: Un hôpital met en œuvre le Lean pour simplifier les processus d'admission des patients, ce qui réduit les temps d'attente et améliore la satisfaction des patients

Un hôpital met en œuvre le Lean pour simplifier les processus d'admission des patients, ce qui réduit les temps d'attente et améliore la satisfaction des patients **Pourquoi choisir la méthode Lean : Effacées pour les projets dont la proposition de valeur est claire et les changements d'exigences minimes. Le Lean permet d'améliorer les flux de travail et de tirer le meilleur parti de projets bien définis

2. Gestion de projet agile

L'agilité consiste à s'adapter et à répondre aux besoins changeants des clients **par le biais de cycles de développement courts et flexibles [sprints]

**Exemple : une équipe de développement de logiciels utilise la méthode Agile pour développer une nouvelle application mobile. Elle recueille les commentaires des utilisateurs après chaque sprint et adapte les fonctionnalités en fonction de ces commentaires

Pourquoi choisir la méthode agile: Excellente pour les projets dont les exigences évoluent ou dont les résultats sont incertains. La méthode agile vous permet d'ajuster votre trajectoire en fonction de nouvelles informations, ce qui la rend parfaite pour les projets menés dans des environnements changeants

3. Gestion de projet agile à l'échelle

Mon travail consiste à s'assurer que les grandes équipes et les projets d'une entreprise travaillent ensemble tout en s'en tenant aux principes agiles

Exemple: Une grande banque met en œuvre un cadre agile à échelle réduite [comme SAFe] pour gérer le développement d'une nouvelle plateforme de banque en ligne à travers de multiples équipes

Une grande banque met en œuvre un cadre agile à échelle réduite [comme SAFe] pour gérer le développement d'une nouvelle plateforme de banque en ligne à travers de multiples équipes Pourquoi choisir la méthode agile à grande échelle: Lorsque vous avez de gros projets avec beaucoup d'équipes et de pièces mobiles, vous avez besoin d'un moyen de tout gérer. Les méthodes agiles traditionnelles risquent de ne pas suffire, vous devez donc vous adapter et passer à l'échelle supérieure pour que tout se passe bien

4. Lean Six Sigma

Une approche fondée sur les données qui combine les principes Lean de réduction des déchets avec l'accent mis par Six Sigma sur la réduction des défauts et l'amélioration des processus. Elle utilise le cycle DMAIC [Définir-Mesurer-Analyser-Améliorer-Contrôler] pour l'amélioration continue.

**Exemple : une entreprise manufacturière utilise Lean Six Sigma pour identifier et éliminer les défauts dans sa chaîne de production, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant la qualité des produits

Pourquoi choisir Lean Six Sigma: Cette méthode est idéale pour les processus existants qui doivent être optimisés en vue d'une meilleure qualité. L'approche axée sur les données facilite la détection des problèmes et le suivi de la progression

Lequel choisir ?

Vous avez besoin d'un modèle de gestion de projet qui réponde à vos besoins. Voici comment définir vos besoins :

Etendue du projet et exigences: Pour des projets bien définis avec des changements minimes, Lean pourrait être la meilleure voie à suivre. Pour les projets dont les exigences changent, le modèle Agile est plus adapté

Pour des projets bien définis avec des changements minimes, Lean pourrait être la meilleure voie à suivre. Pour les projets dont les exigences changent, le modèle Agile est plus adapté Taille et complexité du projet: Pour les projets complexes et de grande envergure auxquels participent plusieurs équipes, la méthode Agile à l'échelle fournit un cadre de coordination

Pour les projets complexes et de grande envergure auxquels participent plusieurs équipes, la méthode Agile à l'échelle fournit un cadre de coordination **Si la réduction des erreurs et l'amélioration de l'efficacité sont vos objectifs principaux, Lean Six Sigma est un choix judicieux

Parfois, une approche hybride combinant des éléments de différents processus de gestion de projet peut constituer la stratégie la plus efficace pour votre forfait de gestion de projet.

Mise en œuvre de la méthode Lean dans le monde réel

Le simple fait de choisir une méthode de gestion de projet ne garantit pas la réussite, qu'il s'agisse de la méthode Agile ou de la méthode Lean. Pour gérer efficacement des projets à l'aide de ces approches, vous avez besoin d'une gestion de projet un logiciel qui offre des fonctions spécifiques :

Gestion de tâches et de projets: Vous devez être en mesure de décomposer des projets complexes en étapes gérables, bien définies, mesurables et traçables. Le logiciel doit gérer la création, l'attribution et le suivi des tâches pour vos projets

Vous devez être en mesure de décomposer des projets complexes en étapes gérables, bien définies, mesurables et traçables. Le logiciel doit gérer la création, l'attribution et le suivi des tâches pour vos projets Automatisation du flux de travail: Automatisez les tâches répétitives afin de simplifier votre flux de travail et de libérer le temps de votre équipe

Automatisez les tâches répétitives afin de simplifier votre flux de travail et de libérer le temps de votre équipe Collaboration à distance: Promouvoir une communication et une collaboration sans effort au sein de votre équipe, même si tout le monde ne se trouve pas au même emplacement

Promouvoir une communication et une collaboration sans effort au sein de votre équipe, même si tout le monde ne se trouve pas au même emplacement Flexibilité d'intégration:Intégrer les autres outils utilisés par votre équipe pour éviter les silos d'information et garder tout centralisé Méthodologies de gestion de projet ne sont pas de taille unique. Les équipes peuvent utiliser les méthodes Agile, Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma ou même une approche hybride, en fonction du projet.

Examinons quelques outils et méthodologies Lean :

Kanban : Un système de gestion visuelle du flux de travail qui utilise des tableaux et des cartes pour représenter le statut actuel des tâches - cela permet aux équipes de voir clairement leur flux de travail, d'identifier les zones où les tâches sont bloquées , et d'améliorer leur efficacité globale

: Un qui utilise des tableaux et des cartes pour représenter le statut actuel des tâches - cela permet aux équipes de , et d'améliorer leur efficacité globale PDCA [Plan-Do-Check-Act]: Approche récurrente utilisée pour la résolution de problèmes et l'amélioration continue , le PDCA comporte quatre étapes : planifier [définir le problème et élaborer une stratégie d'amélioration], faire [mettre en œuvre la stratégie], contrôler [évaluer les résultats de la stratégie] et agir [prendre des mesures sur la base de l'évaluation]

Approche récurrente utilisée pour , le PDCA comporte quatre étapes : [définir le problème et élaborer une stratégie d'amélioration], [mettre en œuvre la stratégie], [évaluer les résultats de la stratégie] et [prendre des mesures sur la base de l'évaluation] Mappage du flux de valeurs : Une technique utilisée pour documenter, analyser et améliorer le flux de matériaux et d'informations au sein d'un processus - la VSM permet d'identifier les domaines de gaspillage et les opportunités d'amélioration

: Une technique utilisée pour le flux de matériaux et d'informations au sein d'un processus - la VSM permet d'identifier les domaines de gaspillage et les opportunités d'amélioration L'optimisation du flux de travail : Le processus d'identification et d'élimination des goulets d'étranglement dans un flux de travail afin d'améliorer la productivité - des outils tels que les tableaux Kanban, les cycles PDCA et la cartographie de la chaîne de valeur peuvent être utilisés pour l'optimisation du flux de travail

En quoi ces méthodologies sont-elles spécifiquement utiles pour le développement de logiciels ? Vous pouvez appliquer l'approche Lean au développement de logiciels de différentes manières :

Développement logiciel agile: Une approche flexible du développement logiciel qui met l'accent sur le travail d'équipe, l'adaptabilité et l'amélioration continue

Une approche flexible du développement logiciel qui met l'accent sur le travail d'équipe, l'adaptabilité et l'amélioration continue DevOps: Ensemble de pratiques qui fusionnent le développement de logiciels et les opérations informatiques afin d'améliorer la rapidité et la qualité de la livraison des logiciels

Ensemble de pratiques qui fusionnent le développement de logiciels et les opérations informatiques afin d'améliorer la rapidité et la qualité de la livraison des logiciels Scrum: Un cadre agile qui utilise des sprints courts [cycles de développement] et des révisions régulières pour fournir des logiciels de manière flexible

Le Lean assiste les efforts d'amélioration continue en augmentant l'efficacité et la productivité, en réduisant le gaspillage et les coûts, en améliorant la satisfaction des clients et en engageant les employés de manière productive.

En 2009, des chercheurs ont étudié une petite équipe de développement de logiciels à BBC Worldwide à Londres pour voir dans quelle mesure les méthodes Lean fonctionnaient. Ils ont examiné le travail de l'équipe, les tableaux de tâches et les réunions, interrogé les membres de l'équipe et fait des calculs.

Après un an de mise en œuvre de la méthode Lean, la situation s'est nettement améliorée : Les versions logicielles étaient 37 % plus rapides et plus cohérentes [47 % d'amélioration], et les clients trouvaient 24 % de bugs en moins.

Des versions plus rapides, axées sur ce que les clients apprécient le plus, signifient également moins de risques liés aux changements technologiques ou à l'évolution du marché.

Bien que cette étude ait été faite il y a plusieurs années, elle montre que le Lean est un modèle de gestion de projet qui mérite d'être essayé, surtout si l'on considère les énormes économies de temps et d'argent qu'il permet de débloquer.

Comment faire pour commencer avec le Lean ? Il existe plusieurs plateformes ou combinaisons d'outils que vous pouvez utiliser.

Mais lequel est le meilleur ?

Bien qu'il n'y ait pas de réponse unique parce que chaque équipe a un ensemble unique de flux de travail et de paramètres, l'adaptabilité est clé. Heureusement, vous avez ClickUp , une plateforme de gestion de projet qui peut vous aider à changer de méthodologie en fonction des besoins du projet et de l'équipe. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur l'essentiel : la réussite des projets.

Voici comment ClickUp peut simplifier la gestion de projet Lean pour vous :

1. Utiliser des outils de visualisation

ClickUp vous dote d'outils puissants pour intégrer de manière transparente les principes Lean et Agile dans votre flux de travail de gestion de projet.

Kanban

Obtenez un aperçu des étapes du projet dans la vue Tableau Kanban de ClickUp

Créez un visuel Tableaux Kanban ClickUp avec les Tableaux représentant les étapes du projet [comme 'À faire', 'En cours', 'En révision', 'Terminé']. Décomposez les grandes tâches en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer dans chaque section. Cela permet d'organiser le flux de travail et de s'assurer que tous les membres de l'équipe comprennent leur rôle et leurs responsabilités.

Glissez-déposez des tâches entre les différents Tableaux pour visualiser la progression du flux de travail et hiérarchiser les tâches. Utilisez un code couleur pour mettre en évidence les tâches urgentes ou les tâches nécessitant des paramètres spécifiques.

Paramétrez des limites de travail en cours (WIP) pour chaque étape afin d'éviter les goulets d'étranglement et d'assurer un flux régulier. Le travail en cours (WIP) limite le nombre de tâches pouvant être faites à une étape donnée à un moment donné. Cela permet d'éviter que les équipes ne prennent trop de travail à la fois, en veillant à ce que les tâches soient terminées dans le flux de travail sans être bloquées.

PDCA : [Plan-Do-Check-Act]

Définir des points sprint dans ClickUp Tasks et les assigner aux membres de l'équipe concernés

Utiliser Tâches ClickUp et Champs personnalisés ClickUp pour fusionner le PDCA dans votre flux de travail de gestion de projet Lean. Voici comment procéder :

Planifier: Définissez les objectifs de votre projet et décomposez-les en tâches exploitables dans ClickUp Tasks. Assignez des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, fixez des dates d'échéance et établissez des attentes claires en ajoutant des dépendances précises

dans ClickUp Tasks. Assignez des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, fixez des dates d'échéance et établissez des attentes claires en ajoutant des dépendances précises À faire: Assignez des tâches aux membres de l'équipe, fixez des échéances réalistes et suivez la progression en temps réel à l'aide de l'interface intuitive de ClickUp. Utilisez des fonctionnalités telles quedépendances des tâches pour s'assurer que les tâches sont achevées dans la bonne commande et éviter les obstacles

en temps réel à l'aide de l'interface intuitive de ClickUp. Utilisez des fonctionnalités telles quedépendances des tâches pour s'assurer que les tâches sont achevées dans la bonne commande et éviter les obstacles Check: Au cours de cette phase, les capacités de collecte de données de ClickUp deviennent déterminantes. Créez des champs personnalisés spécifiques à votre projet pour recueillir des données précieuses sur les performances. Ces données peuvent inclure les durées du cycle, les taux de défauts ou les indicateurs de satisfaction des clients

Au cours de cette phase, les capacités de collecte de données de ClickUp Créez des champs personnalisés spécifiques à votre projet pour recueillir des données précieuses sur les performances. Ces données peuvent inclure les durées du cycle, les taux de défauts ou les indicateurs de satisfaction des clients Agir: Les données ne sont utiles que si elles sont analysées et exploitées. ClickUp facilite la collaboration et le partage des connaissances. UtiliserClickUp Attribuer des commentaires ouDocuments ClickUp pour enregistrer les résultats clés, identifier les domaines à améliorer et réfléchir à des solutions en équipe. La documentation de l'apprentissage garantit l'intégration de l'amélioration continue dans votre système de gestion des ressources humainescycle de vie de la gestion de projet #### Cartographie de la chaîne de valeur

La cartographie de la chaîne de valeur [VSM] est un outil utile pour identifier les gaspillages et optimiser les processus. Toutefois, la création d'une VSM claire et exploitable peut s'avérer difficile.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-371.png Cartes mentales ClickUp /$$img/

Créez des cartes mentales dans ClickUp pour visualiser la chaîne de valeur de votre projet et prendre des étapes pour réduire les déchets

Faites un brainstorming et mappez visuellement l'ensemble de la chaîne de valeur du projet, en identifiant toutes les étapes impliquées dans la fourniture de valeur au client. Cartes mentales de ClickUp sont parfaites pour capturer toutes les idées et les étapes de votre chaîne de valeur. Commencez par créer un nœud central représentant la valeur finale fournie au client.

Ensuite, branchez-vous pour cartographier tous les processus, sous-processus et activités en amont qui contribuent à la fourniture de cette valeur.

Utilisez des nœuds secondaires pour représenter les décisions, les approbations, les transferts ou toute autre étape contribuant au flux global du travail. Un code couleur peut aider à différencier les différents types d'activités ou de services impliqués.

Créez une section dédiée au Tableau blanc ClickUp pour mapper en collaboration l'état actuel et l'état futur souhaité de votre chaîne de valeur. Nous disposons d'un modèle idéal pour cela, vous n'avez donc pas besoin de partir de zéro.

Télécharger ce modèle Modèle de tableau blanc de ClickUp pour le plan de la chaîne de valeur automatisé est votre guichet unique pour simplifier votre analyse de la chaîne de valeur :

Statuts personnalisables: Suivez la progression de chaque étape de votre chaîne de valeur grâce à des statuts personnalisés. Cela vous permet d'avoir une vision claire de la situation et des goulots d'étranglement qui peuvent se cacher

de votre chaîne de valeur grâce à des statuts personnalisés. Cela vous permet d'avoir une vision claire de la situation et des goulots d'étranglement qui peuvent se cacher Riches en données grâce aux champs personnalisés: Allez au-delà des VSM de base. Utilisez neuf champs personnalisés spécialement conçus pour la cartographie des flux de valeur . Capturez des informations vitales telles que les durées du cycle, les temps de traitement et la valeur ajoutée pour chaque étape. Ces points de données deviennent les blocs de construction d'une approche de l'amélioration des processus basée sur les données

Allez au-delà des VSM de base. . Capturez des informations vitales telles que les durées du cycle, les temps de traitement et la valeur ajoutée pour chaque étape. Ces points de données deviennent les blocs de construction d'une approche de l'amélioration des processus basée sur les données Deux vues pour une meilleure compréhension: La vue Tableau blanc fournit une toile visuelle pour cartographier l'ensemble de votre chaîne de valeur , ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et d'identifier les domaines potentiels d'amélioration. Passez à l'affichage des processus pour une analyse détaillée de chaque étape, achevée par des champs personnalisés pour capturer des données granulaires

La vue Tableau blanc fournit , ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et d'identifier les domaines potentiels d'amélioration. Passez à l'affichage des processus pour une analyse détaillée de chaque étape, achevée par des champs personnalisés pour capturer des données granulaires Gestion de projet : Utilisez les réactions aux commentaires pour fournir un feedback, encouragez la modification en cours pour des mises à jour en temps réel, et mettez en œuvre des automatisations pour faciliter les tâches liées à l'analyse de votre VSM

Utilisez les réactions aux commentaires pour fournir un feedback, encouragez la modification en cours pour des mises à jour en temps réel, et mettez en œuvre des automatisations pour faciliter les tâches liées à l'analyse de votre VSM Améliorations basées sur l'IA: Tirez parti des fonctionnalités suivantesClickUp Braindes fonctionnalités de l'IA qui facilitent l'analyse des données dans votre VSM, ce qui simplifie encore votre flux de travail et vous permet d'obtenir des informations encore plus approfondies

Optimisation du flux de travail

Combiner Automatisations ClickUp avec Tableaux de bord ClickUp pour automatiser les tâches et générer des rapports détaillés sur toute tâche, tout jalon ou tout objectif à atteindre, afin d'optimiser votre flux de travail.

Créez des automatisations personnalisées avec ClickUp Automations

Les Automatisations de ClickUp vous permettent de mettre en place des règles personnalisées pour automatiser les tâches répétitives sur l'ensemble de vos projets. Voici quelques exemples :

Déplacer les tâches automatiquement: Lorsqu'une tâche est achevée dans une Liste, déplacez-la automatiquement dans la Liste suivante sur votre tableau Kanban. Cela permet de maintenir un flux de travail fluide et de s'assurer que tous les membres de l'équipe savent ce qui doit être travaillé par la suite

Lorsqu'une tâche est achevée dans une Liste, déplacez-la automatiquement dans la Liste suivante sur votre tableau Kanban. Cela permet de maintenir un flux de travail fluide et de s'assurer que tous les membres de l'équipe savent ce qui doit être travaillé par la suite Assignez des réviseurs: Assignez automatiquement des tâches pour révision à des membres de l'équipe ou à des groupes spécifiques dès qu'une tâche atteint une étape désignée dans votre flux de travail. Cela simplifie le processus de révision et évite les goulots d'étranglement

Assignez automatiquement des tâches pour révision à des membres de l'équipe simplifie le processus de révision et évite les goulots d'étranglement Achevé en fonction des dépendances: Automatiquement, vous déterminez les dates d'échéance des tâches dépendantes en fonction de la date d'achèvement d'une tâche parente. Cela permet de garantir un échéancier réaliste pour le projet et d'éviter les retards

Automatiquement, vous en fonction de la date d'achèvement d'une tâche parente. Cela permet de garantir un échéancier réaliste pour le projet et d'éviter les retards Attribution automatique en fonction des compétences: Lorsqu'une nouvelle tâche est créée avec des exigences de compétences spécifiques, l'attribuer automatiquement au membre de l'équipe ayant l'expertise la plus pertinente

Lorsqu'une nouvelle tâche est créée avec des exigences de compétences spécifiques, Créez des tâches récurrentes: Automatisez la création de tâches récurrentes, comme les réunions d'équipe hebdomadaires ou les rapports mensuels .

Automatisez la création de tâches récurrentes, comme les . ClickUp offre une bibliothèque de plus de 100 automatisations pré-construites qui répondent aux scénarios de flux de travail les plus courants. Ces modèles peuvent être facilement personnalisés ou utilisés comme source d'inspiration pour créer vos propres automatisations

Créez des tableaux de bord personnalisés pour mesurer les KPI spécifiques des membres de votre équipe dans ClickUp Dashboards

Les tableaux de bord ClickUp sont vos centres de commande personnalisables qui affichent en temps réel les activités de votre équipe gestion de projet . Grâce à la fonction de glisser-déposer, vous pouvez construire des tableaux de bord spécifiques à vos besoins, affichant des indicateurs clés et des aperçus pour vous aider à identifier les domaines à améliorer.

Vous pouvez créer des tableaux de bord aux fins suivantes :

Analyse du tableau Kanban: suivre du temps le nombre de tâches à chaque étape de votre tableau Kanban. Identifier les goulots d'étranglement en visualisant les endroits où les tâches sont bloquées et prennent plus de temps que prévu

de votre tableau Kanban. Identifier les goulots d'étranglement en et prennent plus de temps que prévu Gestion de la charge de travail: Surveillez la charge de travail des membres de l'équipe en visualisant le nombre de tâches assignées à chacun. Cela permet d'assurer une distribution équitable du travail et de prévenir l'épuisement professionnel

en visualisant le nombre de tâches assignées à chacun. Cela permet d'assurer une distribution équitable du travail et de prévenir l'épuisement professionnel Taux d'achèvement des tâches: Analysez le pourcentage de tâches achevées à temps ou en retard. Cela aide à identifier les domaines où les délais sont régulièrement dépassés et permet d'ajuster les échéanciers des projets ou l'allocation des ressources

Analysez le pourcentage de tâches achevées à temps ou en retard. Cela aide à et permet d'ajuster les échéanciers des projets ou l'allocation des ressources Suivi du temps du cycle: Mesurez la durée moyenne nécessaire pour que les tâches passent d'une étape à l'autre dans votre flux de travail. Cela permet d'identifier les inefficacités et les possibilités de rationalisation des processus

dans votre flux de travail. Cela permet d'identifier les inefficacités et les possibilités de rationalisation des processus Diagrammes d'épuisement : Visualisez la charge de travail restante pour un projet au fil du temps. Suivez la progression vers les objectifs du projet et identifiez les obstacles potentiels qui pourraient empêcher l'achèvement dans les délais

2. Utiliser des solutions de gestion de projet Lean pour le développement de logiciels

Les nombreuses solutions de gestion de projet de ClickUp vous permettent d'établir des méthodes flexibles pour gérer le développement de logiciels au sein de votre organisation.

Développement logiciel agile

Voyons d'abord ClickUp, logiciel de gestion de projet agile spécialement conçu pour les équipes Agiles qui veulent utiliser des outils Agile-first en même temps que d'autres.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-373.png ClickUp Logiciel de gestion de projet Agile /$$img/

Créer des flux de travail personnalisables dans le logiciel de gestion de projet ClickUp Agile

Voici comment vous pouvez mettre ClickUp au service des méthodologies agiles :

Utiliser les outils IA de ClickUp Brain : Créer de la documentation technique dans les documents et laisser l'IA la rédiger, la reformuler, la modifier, la résumer et la relire . Générer des modèles pour faire n'importe quelle tâche et mettre en place des automatisations au sein de ces modèles pour que le travail soit assigné de manière transparente

Créer de la documentation technique dans les documents et . pour faire n'importe quelle tâche et mettre en place des automatisations au sein de ces modèles pour que le travail soit assigné de manière transparente Gérez et évaluez les arriérés : Utilisez des champs personnalisés et des formules pour mesurer les impacts et les compromis pour les problèmes, les idées de produits et les nouvelles fonctionnalités afin d'établir des priorités plus intelligentes

pour mesurer les impacts et les compromis pour les problèmes, les idées de produits et les nouvelles fonctionnalités afin d'établir des priorités plus intelligentes Visualisez vos flux de travail : utilisez des affichages flexibles tels queVue Gantt ClickUp,Vue TableauouAffichage de l'échéancier et assigner des dates d'échéance, définir des paramètres de priorité, suivre avec des statuts personnalisés

assigner des dates d'échéance, définir des paramètres de priorité, suivre avec des statuts personnalisés Automatisation des rapports: Mettre en placeObjectifs ClickUp et des indicateurs de performance clés pour suivre la progression des projets

Réalisez vos tâches avec un suivi automatique de la progression grâce à ClickUp Objectifs

Les rapports automatiques permettent aux équipes de logiciels de tenir les parties prenantes au courant sans aucune intervention manuelle. Suivez votre progression à l'aide de cibles numériques, financières, binaires [vrai/faux] et basées sur les tâches. Combinez les tâches de différentes équipes pour créer des objectifs, tels que des cibles de sprint ou des objectifs de vente hebdomadaires

Utilisez des modèles : Utilisez 1000+ modèles préconstruits pour Agile, Lean, DevOps, Scrum, sprints, développement de produits, ou tout autre cas d'utilisation auquel vous pouvez penser

Par instance, le Modèle de gestion de projet agile ClickUp est conçu pour vous aider à mettre en œuvre efficacement les pratiques agiles.

Télécharger ce modèle

Utilisez ce modèle pour :

Streamlinez les demandes entrantes en utilisant un Formulaire ClickUp. Capturez tous les détails pertinents et intégrez-les dans votre carnet de commandes

Formulaire ClickUp. Capturez tous les détails pertinents et intégrez-les dans votre carnet de commandes Choisissez entre un Tableau Kanban ou des Sprints pour gérer et exécuter le travail. Visualisez la progression et faites en sorte que les tâches avancent

pour gérer et exécuter le travail. Visualisez la progression et faites en sorte que les tâches avancent Organisez des réunions Agile régulières pour examiner les performances des sprints et améliorer continuellement vos processus

DevOps Intégrations ClickUp connecte tous vos outils externes en un seul endroit pour créer le hub de gestion de projet agile parfait.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-375.png Intégrations ClickUp /$$$img/

Intégrez ClickUp et GitHub pour suivre les demandes de tirage, les bugs, les branches et les validations avec ClickUp Integrations

Par exemple, la page Intégration ClickUp-GitHub vous aide :

S voir toute l'activité GitHub liée à n'importe quelle tâche directement dans ClickUp

directement dans ClickUp L ier les demandes de tirage, les validations et les branches à vos tâches GitHub

à vos tâches GitHub Mettre à jour les statuts des tâches dans GitHub ; pendant ce temps, ClickUp met à jour la même chose sur votre flux de travail

Scrum

Vous pouvez également paramétrer ClickUp Sprints dans la vue Tableau et appliquer la méthodologie scrum pour tout projet qui le nécessite.

Automatisez les Sprints ClickUp et ajoutez-les à votre Tableau Tableau Tableau

Voici un aperçu de la manière de mettre en œuvre efficacement les Sprints ClickUp dans votre flux de travail Scrum dans ClickUp :

Créer une nouvelle liste pour votre backlog de sprint: Cette liste contiendra toutes les histoires d'utilisateurs potentielles et les tâches pour le sprint à venir

Cette liste pour le sprint à venir Utilisez plusieurs listes pour les étapes du sprint: Créez des listes séparées dans votre vue Tableau pour représenter les différentes étapes de votre flux de travail , telles que "À faire", "En cours", "En cours de révision" et "Terminé"

Créez des listes séparées dans votre vue Tableau pour , telles que "À faire", "En cours", "En cours de révision" et "Terminé" Déplacez les tâches au sein des listes : au fur et à mesure que votre équipe travaille sur les histoires d'utilisateurs, déplacez les tâches entre les listes pour refléter leur progression dans les étapes du flux de travail. Décomposez les histoires d'utilisateurs en tâches plus petites et exploitables au sein de chaque liste. Assignez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des dates d'échéance et utilisez des commentaires et des pièces jointes pour la collaboration

déplacez les tâches entre les listes pour refléter leur progression dans les étapes du flux de travail. Décomposez les histoires d'utilisateurs en tâches plus petites et exploitables au sein de chaque liste. Assignez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des dates d'échéance et utilisez des commentaires et des pièces jointes pour la collaboration Affichez les progrès accomplis : utilisez la vue Tableau pour visualiser les progrès accomplis. Identifiez les obstacles à l'achèvement des tâches

Identifiez les obstacles à l'achèvement des tâches ClickUp permet des ajustements en temps réel tout au long du Sprint. Si nécessaire, les tâches peuvent être re-priorisées ou déplacées entre les listes pour refléter les changements dans le paysage du projet

L'outil ClickUp - Modèle de Business Plan allégé simplifie l'intégration de cette méthodologie au sein de votre organisation.

Télécharger ce modèle

Ce modèle complet vous fournit les outils nécessaires pour transformer vos idées d'entreprise en réalité, de manière efficace et abordable :

Statuts personnalisés ClickUp : Suivez la progression de chaque étape de votre forfait Business grâce à des statuts personnalisés tels que Nécessite des recherches, En cours de développement et Prêt pour la mise en œuvre . Cela vous permet de rester organisé et de vous assurer que vous progressez régulièrement

Suivez la progression de chaque étape de votre forfait Business grâce à des statuts personnalisés tels que . Cela vous permet de rester organisé et de vous assurer que vous progressez régulièrement Champs personnalisés ClickUp Pour des informations plus approfondies: Allez au-delà de la planification de base avec les champs personnalisés de ClickUp. Créez des champs pour capturer des détails spécifiques pertinents pour votre business model , tels que les données démographiques du marché cible, l'analyse de la concurrence ou les projections financières clés. Ces détails enrichissent votre forfait et donnent une image plus claire du potentiel de votre entreprise

Allez au-delà de la planification de base avec les champs personnalisés de ClickUp. Créez des champs pour , tels que les données démographiques du marché cible, l'analyse de la concurrence ou les projections financières clés. Ces détails enrichissent votre forfait et donnent une image plus claire du potentiel de votre entreprise ClickUp Views pour un forfait simplifié: ClickUp offre plusieurs affichages pour personnaliser votre expérience de planification. Vous pouvez naviguer entre les noms des projets, les résumés et un affichage dédié au modèle Lean Canvas. Cette flexibilité vous permet d'aborder votre forfait Business de la manière qui vous convient le mieux

Étude de cas

Examinons comment ClickUp a aidé Lids lids est une entreprise de vêtements de sport qui dessert l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie.

Lids, un détaillant avec plus de 1200 magasins, a été confronté à des défis de gestion de l'expansion rapide en raison de flux de travail désorganisés. Ils s'appuyaient sur divers outils dispersés tels que des feuilles de calcul et des e-mails, ce qui entraînait des lacunes en matière de communication et des inefficacités.

Ils ont adopté ClickUp pour centraliser la communication et les tâches. Désormais, les différents départements collaborent de manière transparente au sein de ClickUp, ce qui réduit le trafic d'e-mails et raccourcit les réunions de 66 %, libérant ainsi un temps précieux.

ClickUp a également amélioré la gestion des stocks de Lids. Auparavant, ils suivaient manuellement les coûts des stocks, ce qui rendait la budgétisation difficile. ClickUp leur permet de suivre les coûts unitaires et d'établir des budgets plus précis pour les nouveaux magasins. Dans l'ensemble, ClickUp a permis à Lids d'accroître sa productivité et d'économiser plus de 100 heures sur l'ensemble des équipes.

Avec ClickUp, nos équipes sont plus collaboratives, plus efficaces et nous sommes tous plus concentrés sur notre travail. Notre travail s'en trouve grandement amélioré

Molly Quella, Gestion de projet chez Lids

Le rôle et les responsabilités des gestionnaires de projet Lean

En tant que gestionnaire de projet "lean", vous devez donner la priorité à la fourniture d'une valeur maximale au client tout en éliminant le gaspillage tout au long du projet.

Principales responsabilités et attentes

Approche centrée sur le client: Identifier et répondre aux besoins du client de manière efficace, en évitant les pertes de temps, de ressources et d'efforts

Identifier et de manière efficace, en évitant les pertes de temps, de ressources et d'efforts Élimination des gaspillages : Identifier et supprimer en permanence les activités sans valeur ajoutée telles que les transports inutiles, l'accumulation de stocks, les mouvements excessifs, les périodes d'attente, le surtraitement et la surproduction

Identifier et supprimer en permanence les activités sans valeur ajoutée telles que les transports inutiles, l'accumulation de stocks, les mouvements excessifs, les périodes d'attente, le surtraitement et la surproduction Optimisation du flux de travail: Garantir le flux des tâches d'une étape à l'autre en supprimant les obstacles et les goulets d'étranglement . Mettre en place des systèmes de flux tirés en fonction de la demande du client au lieu de pousser le travail dans le pipeline

Garantir le flux des tâches d'une étape à l'autre en . Mettre en place des systèmes de flux tirés en fonction de la demande du client au lieu de pousser le travail dans le pipeline Fixation d'objectifs réalistes: Fixer des objectifs ambitieux mais réalisables et gérer les attentes des parties prenantes à l'aide d'outils Lean tels que le contrôle statistique des processus. Cela permet d'identifier les problèmes à un stade précoce et de les résoudre rapidement, en minimisant les reprises

Fixer des objectifs ambitieux mais réalisables et à l'aide d'outils Lean tels que le contrôle statistique des processus. Cela permet d'identifier les problèmes à un stade précoce et de les résoudre rapidement, en minimisant les reprises Une perspective globale : guider l'équipe pour construire des solutions qui s'alignent sur la stratégie globale de l'entreprise, en veillant à ce que le projet contribue aux objectifs généraux

L'équipe dans le cadre de la gestion de projet Lean et son importance

Les équipes de projet Lean sont structurées de manière spécifique pour atteindre une efficacité et une valeur maximales. Voici une répartition des rôles clés et la façon dont ils contribuent à la réussite globale :

Le chef d'équipe: Ils sont le quart-arrière de l'opération, conduisant l'équipe vers les objectifs du projet. Il possède une solide expertise en matière d'allégement pour gérer l'échéancier et les ressources du projet et garantir la réussite de celui-ci

Ils sont le quart-arrière de l'opération, conduisant l'équipe vers les objectifs du projet. Il possède une solide expertise en matière d'allégement pour gérer l'échéancier et les ressources du projet et garantir la réussite de celui-ci Le sponsor du projet: Un sponsor est un champion au sein de la direction qui plaide en faveur de la réussite du projet. Il élimine les obstacles, s'assure des ressources et possède une solide compréhension des principes de l'allègement afin d'assister les efforts de l'équipe

Un sponsor est un champion au sein de la direction qui plaide en faveur de la réussite du projet. Il élimine les obstacles, s'assure des ressources et possède une solide compréhension des principes de l'allègement afin d'assister les efforts de l'équipe Les membres de l'équipe: Ils forment l'épine dorsale de l'équipe et participent activement aux initiatives d'amélioration. Ils sont sensibilisés aux principes de l'allègement et appliquent activement les outils et processus de l'allègement dans leur domaine d'expertise

Ils forment l'épine dorsale de l'équipe et participent activement aux initiatives d'amélioration. Ils sont sensibilisés aux principes de l'allègement et appliquent activement les outils et processus de l'allègement dans leur domaine d'expertise Propriétaire du processus: Il s'agit d'un leader qui supervise le processus spécifique abordé dans le projet. Il est responsable de la mise en œuvre et de la maintenance du processus amélioré une fois achevé avec succès

Il s'agit d'un leader qui supervise le processus spécifique abordé dans le projet. Il est responsable de la mise en œuvre et de la maintenance du processus amélioré une fois achevé avec succès Expert en la matière [SME]: Un expert en la matière est un professionnel qualifié qui apporte des compétences et des connaissances spécialisées au tableau. Les PME peuvent provenir de différentes fonctions telles que l'informatique, les ressources humaines, la finance, etc., en fonction de l'objectif du projet, ce qui permet d'obtenir une perspective bien équilibrée

Un expert en la matière est un professionnel qualifié qui apporte des compétences et des connaissances spécialisées au tableau. Les PME peuvent provenir de différentes fonctions telles que l'informatique, les ressources humaines, la finance, etc., en fonction de l'objectif du projet, ce qui permet d'obtenir une perspective bien équilibrée Le partenaire financier [SME]: Il apporte son expertise financière, en analysant le retour sur investissement du projet [ROI] et en vérifiant les économies potentielles réalisées grâce aux solutions proposées par l'équipe

En associant le bon outil à la philosophie Lean, les équipes peuvent stimuler les résultats des projets et la performance globale de l'entreprise.

Créez votre équipe Lean avec ClickUp

Des entreprises telles qu'Amazon, Nike et Caterpillar Inc. ont intégré avec succès les principes Lean dans leurs pratiques de gestion de projet, et vous pouvez en faire autant !

Cependant, la mise en œuvre de la méthode Lean nécessite un changement d'état d'esprit et de culture d'entreprise, ce qui peut s'avérer difficile. Lorsqu'il s'agit de projets complexes et de grande envergure, l'accent mis par le Lean sur la simplicité peut s'avérer moins applicable. Mais avec le bon outil, la transition devient plus facile.

Quels sont les points sur lesquels vous ne devez pas faire de compromis ? Un sondage réalisé aux États-Unis a révélé que 36% des logiciels de gestion de projet considèrent la fonction comme le facteur le plus important dans le choix de leur logiciel.

La flexibilité de ClickUp vous fournit le muscle dont vous avez besoin pour toutes les tâches lourdes qu'impliquent les projets complexes. En cours, vous pouvez hiérarchiser les tâches en fonction de ce qui compte le plus, visualiser les flux de travail pour une efficacité maximale, collaborer de manière transparente grâce aux outils de communication intégrés, et suivre la progression avec une attention toute particulière. Avec ClickUp, la voie de la réussite des projets est toute tracée - êtes-vous prêt à prendre le volant ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions \N-[FAQs]

1. Quelles sont les cinq règles de la gestion allégée ?

Les cinq règles du Lean management sont les suivantes :

Définir la valeur: Identifier ce qui compte vraiment pour le client

Identifier ce qui compte vraiment pour le client Planifier la chaîne de valeur: Visualiser toutes les étapes du processus

Visualiser toutes les étapes du processus **Créer un flux : éliminer les goulets d'étranglement et assurer la fluidité du travail

Établir la traction : produire en fonction de la demande réelle des clients, et non des prévisions

Poursuivre la perfection: S'efforcer continuellement d'améliorer et d'éliminer les gaspillages

2. Le Lean fait-il partie de SAFe ?

Oui, le Lean est l'un des piliers de SAFe, au même titre que l'agilité et la pensée systémique. SAFe intègre ces principes pour aider les grandes organisations à mettre à l'échelle les pratiques agiles.

3. Qu'est-ce que la méthodologie Lean 5 ?

Le "Lean 5" fait probablement référence à la méthodologie 5S, un fondement essentiel des pratiques allégées. Elle vise à créer un environnement de travail propre, organisé et efficace en cinq étapes : Trier, Mettre en ordre, Faire briller, Normaliser et Maintenir.