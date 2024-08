10 modèles gratuits de planification de l'IP

La mise en œuvre de pratiques agiles à l'échelle d'une entreprise exige de la discipline. Chaque fois que vous essayez de synchroniser les parties prenantes, il est facile de se perdre dans un tourbillon de backlogs de programmes provenant des managers, des développeurs et des équipes de projet dédiées. Planification de l'incrément de programme (PI) est une cérémonie (évènement) qui permet aux équipes agiles distribuées et distantes de passer à l'échelle supérieure dans un environnement plus structuré. Elle se concentre sur la priorisation des objectifs et le paramétrage de livrables clairs pour.. aligner l'ensemble de l'organisation vers un objectif commun.

Les modèles de planification de l'IP vous permettent d'entrer dans les coulisses d'une transformation agile réussie qui facilite la conduite de sessions d'IP efficaces pour une agile à l'échelle de l'agile. Avec des structures effacées, une personnalisation intuitive et des fonctionnalités collaboratives, ces modèles transforment la planification de l'incrément de votre programme en un véritable formulaire !

Qu'est-ce qu'un modèle de planification de l'IP ?

L'incrément de programme est une cérémonie fondamentale dans le cadre de la Scaled Agile Framework (SAFe) le SAFe (Scaled Agile Framework) est un cadre de référence pour la planification et l'exécution d'un projet, qui aide les équipes à planifier et à exécuter avec succès leur prochain plan d'action, que ce soit en personne ou à distance. Il nécessite des interactions sur processus dispersés et des arriérés avec de multiples parties prenantes, c'est pourquoi un modèle de planification de l'IP devient une ressource précieuse pour ces sessions.

Ce modèle est un outil visuel pour rationaliser la communication sur le projet et la collaboration, en donnant aux équipes un sentiment de transparence et une vision partagée. Il comprend généralement diverses sections, telles que les objectifs, les fonctionnalités, les risques, les dépendances et les échéanciers, afin de guider les participants tout au long du processus de planification de l'IP.

Les grandes lignes d'un modèle de planification de l'IP doivent être préparées avant l'initiative de planification, en tenant compte des éléments principaux tels que les fonctionnalités prioritaires, la propriété des évènements, et les rôles et responsabilités. L'idée est que le même document peut être utilisé pour mener à bien des sessions de réunion (d'une durée d'un à deux jours) et enregistrer les résultats éléments d'action -tous s'orientent vers un cadre agile à l'échelle.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de l'IP ?

Un bon modèle de planification de l'IP doit présenter les caractéristiques clés suivantes afin d'aligner les équipes autour d'une vision commune :

Structure normalisée SAFe : Le modèle doit mettre en forme de manière claire le plan de travail de l'IPCadre SAFeavec des sections bien définies et personnalisables pour les objectifs, les fonctionnalités,l'agenda des réunionset les échéanciers Représentation visuelle: Des éléments visuels, tels que des diagrammes, des tableaux et des schémas, devraient être inclus pour rendre les informations complexes plus digestes dans le contexte de l'entreprise Fonctionnalités de collaboration : Il devrait y avoir une assistancela collaboration interfonctionnelleen permettant à plusieurs membres de l'équipe de contribuer et d'apporter des modifications en temps réel, que ce soit en personne ou à distance Mécanismes de hiérarchisation: Recherchez des outils tels que le code couleur et le libellé pourclasser le travail par ordre de priorité des éléments, ce qui est essentiel pour unel'allocation des ressources et la maximisation de la valeur fournie Gestion des risques et des dépendances: Un bon modèle devrait aborder les risques et les dépendances, en aidant les équipes agiles à identifier et à atténuer les goulets d'étranglement potentiels qui pourraient entraîner des interruptions de livraison Responsabilité : Le modèle doit clairement définir les rôles et les responsabilités au sein du processus de planification de l'IP, en rendant évident qui est compte de quoi pendant les cérémonies de l'évènement de planification de l'IP

Organisez des sessions en petits groupes sans heurts grâce à ces 10 modèles exceptionnels de planification de l'IP

Découvrez notre sélection de 10 modèles de planification de l'IP GRATUITS, disponibles dans les deux formats suivants ClickUp et PowerPoint, ce qui vous paramètre pour une réussite agile grâce aux efforts collectifs de l'équipe. ✊

1. ClickUp PI Modèle de planification

ClickUp PI Modèle de planification

Imaginez une disposition où tous les aspects de la progression de l'équipe, y compris la capacité, la charge de travail, les arriérés et les risques, sont à portée de main, présentés de manière claire et compréhensible. Le Modèle de planification de l'IP ClickUp rend les choses possibles !

Il s'agit de votre modèle de référence pour lancer un évènement de planification d'incrément de programme rationalisé. Grâce à ses conseils intégrés étape par étape, vous pouvez organiser des projets, des sprints et des calendriers de publication en un rien de temps !

Le modèle vous permet d'utiliser un Tableau blanc pour planifier vos discussions sur quatre Tableaux principaux, chacun d'entre eux étant conçu pour garantir des sessions de brainstorming bien organisées :

Tableau Teams : Plongez dans les spécificités de chaque équipe, leurs itérations, leurs tâches et leurs objets Tableau des programmes : Affichez une vue d'ensemble des fonctionnalités, des dépendances et des jalons, en vous concentrant sur l'alignement avec les objectifs globauxobjectifs du programme3. Tableau de l'agenda : Restez dans les temps grâce à un espace dédié à votre agenda et aux informations sur les présentateurs Tableau des risques : Plongez en profondeur dans les blocages et les obstacles potentiels, en classant les risques comme suit :

R résolus

résolus **Possédés

A accepté

accepté Mitigé

Au fur et à mesure que votre équipe décidera des stratégies d'atténuation au cours des sessions, vous assisterez à la évolution dynamique de votre carnet de commandes, avec des notes autocollantes représentant les éléments suivants les risques identifiés qui peuvent être ajustés en temps réel. Intégrez des tâches et des documents en direct directement dans votre Tableau blanc et utilisez des Tableaux de bord ClickUp pour les surveiller.

Avec Statuts personnalisés , Champs personnalisés et Affichages ClickUp ce modèle vous permet d'adapter la planification de l'IP à vos besoins spécifiques. Suivi du sprint et la progression du projet, catégoriser les tâches avec des attributs personnalisés et visualiser les objectifs sans effort.

2. ClickUp Modèle de planification de sprint Agile

ClickUp Modèle de planification de sprint Agile

Si votre équipe a tendance à perdre le fil et à se déconcentrer pendant les sessions d'IP actives, la Modèle de planification de sprint Agile ClickUp change la donne. Il vous permet de mener des réunions de résolution de problèmes en toute confiance, en sachant que vos discussions seront pertinentes, que les objets seront atteints et que le temps de chacun sera respecté. Vos réunions se dérouleront comme sur des roulettes, et votre équipe vous en remerciera ! ⏰

Planifiez, suivez la progression et gérez les ressources pendant la planification du sprint en utilisant un modèle de planification de sprint Agile. Fixez des paramètres en tenant compte de la capacité de l'équipe. Examinez l'écart entre l'estimation et les heures réelles avec l'équipe de sprint pendant la rétrospective du sprint.

Le modèle de planification de sprint agile de ClickUp permet aux équipes de :

Planifier facilement les sprints, quelle que soit la complexité du projet

Visualiser les dépendances et les tâches dans un échéancier clair

Suivre la progression à travers toutes les étapes de la planification du sprint

Que vous gériez un seul projet ou un portfolio entier, ce modèle vous aidera à planifier plus intelligemment et à exécuter plus rapidement !

3. Modèle de Tableau d'incrémentation de programme ClickUp

Utilisez le modèle de Tableau d'incrémentation des programmes de ClickUp pour créer un échéancier visuel et cartographier les flux de travail

Le Modèle de Tableau d'incrémentation du programme ClickUp sert de rail de guidage pour votre Train de mise en production agile (ART), en veillant à ce que tous les membres de l'équipe soient à bord et se déplacent en parfaite harmonie. Tout comme la voie ferrée est la base d'un système de train fonctionnel, ce modèle définit l'étape pour votre parcours agile . 🚂

Son affichage Tableau blanc prêt à l'emploi, conçu pour la collaboration, donne aux gestionnaires de projet les moyens d'animer des sessions de brainstorming et de capturer les idées de toutes les parties prenantes. C'est l'espace idéal pour transformer les idées innovantes en forfaits exploitables.

Mais ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est sa clarté visuelle. Il vous permet de saisir des activités à l'aide de notes autocollantes, tandis que la légende à code couleur vous guide pour les classer et les organiser. Dressez la liste des tâches et des jalons, afin d'obtenir un aperçu rapide des responsabilités de l'équipe.

La fonctionnalité Connecteurs vous permet de mettre en évidence les connexions entre différents éléments, facilitant ainsi la compréhension des relations contribuant au processus d'incrémentation et aux objectifs plus larges.

Passons maintenant à l'utilisation de ce modèle : Commencez par définir vos phases de programme, puis passez aux acteurs de l'équipe, qui peuvent être des départements ou des équipes dédiées. Attribuez-leur leur Capacité et leur Charge de travail, en veillant à une distribution équilibrée de la charge de travail.

4. Modèle de plan de mise en oeuvre d'un projet ClickUp

L'utilisation du modèle de plan de mise en œuvre de projet de ClickUp permet de définir la portée du projet, d'établir des échéanciers clairs, de décrire les produits livrables, et plus encore, contribuant ainsi à l'exécution efficace du projet

Mettez votre projet en action avec ce modèle de plan de mise en œuvre de projet de ClickUp Modèle de plan de mise en œuvre du projet ClickUp ! Il fournit une feuille de route bien conçue qui aide à tracer la portée de votre projet, les échéances et les produits clés à livrer. 🎬

Pour s'assurer que la session d'IP se déroule comme prévu, ce modèle aide à superviser les facteurs critiques tels que l'affectation des ressources, la gestion du budget et la synchronisation de l'échéancier.

Supposons que vous dirigiez une session d'IP développement de logiciels projet. Dans la vue Liste des projets du modèle, vous pouvez afficher la liste des tâches de développement telles que le codage, les tests et la documentation. Désignez les membres de l'équipe, fixez des paramètres et utilisez des champs personnalisés pour indiquer le statut de chaque tâche : En Progrès, Accompli ou À revoir.

La vue Gantt vous offre un échéancier visuel. Par exemple, si le code doit être Terminé avant les tests, cet affichage vous permet de voir la séquence des tâches et des échéances. Ainsi, si le codage prend du retard, vous pouvez rapidement identifier son impact sur les tests et ajuster votre forfait en conséquence.

La Vue Liste des phases du projet regroupe les tâches par phases (comme le développement, l'assurance qualité et la publication) et par dates d'échéance. Vous pouvez instantanément repérer les tâches dont les échéances sont proches, ce qui garantit une progression en temps voulu au sein de chaque phase.

Vous souhaitez allouer des budgets de manière responsable ? Utilisez le Tableur des coûts du projet pour saisir les titres de coûts tels que les licences logicielles, les outils de développement et les salaires. Enfin, le Document des ressources du modèle contient des documents de référence essentiels, tels que des directives de codage et des bonnes pratiques.

5. Modèle de gestion de programme ClickUp

Vous trouverez 27 diapositives conçues avec soin et des éléments visuels convaincants pour toucher votre public

PI Project Planning Powerpoint Template by Slidegeeks dispose de forfaits préconçus, méticuleusement conçus avec des échantillons de contenu et des graphiques captivants, prêts à insuffler de la vie dans vos présentations de planification PI.

Ce paquet est une centrale de 27 diapositives, chacune conçue avec des visuels, des icônes et des dispositions riches, faisant résonner votre message avec votre public. Il aborde une variété de sujets, vous permettant de mener des sessions de brainstorming efficaces, d'explorer différents aspects du projet et d'impliquer les participants de manière significative. 🗣️

Ce modèle se distingue par sa convivialité. Il fournit des instructions claires sur la façon de personnaliser et de restructurer vos présentations. Vous avez la liberté de tout modifier, des couleurs aux formats en passant par les designs, afin qu'il s'aligne parfaitement sur votre vision.

10. Modèle de planification de l'incrément de programme par SketchBubble

Vous trouverez 27 diapositives conçues avec soin et des éléments visuels convaincants pour toucher votre public

Vous souhaitez faciliter les discussions en face à face avec votre équipe ? Le modèle de planification de l'IP par incrément de programme de SketchBubble peut s'avérer utile !

Ce modèle est livré avec huit belles diapositives - toutes conçues pour vous aider à identifier et gérer les dépendances entre les équipes et à promouvoir la collaboration, en favorisant la synergie à travers les trains de libération agile (ART). 🗨️

La polyvalence de ce modèle vous permet de personnaliser son contenu en fonction de vos besoins uniques. Il est compatible avec les plateformes populaires telles que Microsoft PowerPoint, Google Slides et Apple Keynote et offre un choix de deux thèmes attrayants : Bleu et Multicolore. De plus, vous pouvez manipuler et réutiliser chaque élément visuel sans effort, car il est en haute définition et vectoriel.

Aligner le développement agile et les objectifs Business avec ClickUp

Ces 10 modèles pour la planification de l'IP ont beaucoup à offrir en termes de design et de fonctions. Mais si vous voulez vraiment dire adieu au chaos et accueillir une nouvelle clarté pour votre projet, nous vous recommandons.. de vous inscrire à ClickUp .

Cet outil de gestion de projet gratuit dispose d'une trésor de modèles pour aider les équipes agiles à remodeler les objectifs, à collaborer et à conquérir les efforts de planification de l'IP avec confiance et facilité. 🤸