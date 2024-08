10 meilleurs modèles de tableaux de comparaison en Excel, Sheets, & ; ClickUp

Chaque jour, les entreprises sont confrontées à des centaines de décisions susceptibles de façonner leur avenir financier. Du choix de l'outil à acheter à celui des fonctionnalités à développer, le nombre de décisions à prendre est presque infini.

Mais comment faire pour s'assurer que ces décisions sont les bonnes ? C'est là qu'interviennent les modèles de diagrammes de comparaison.

Les diagrammes de comparaison sont un excellent moyen de comparer différents produits, services et fonctionnalités côte à côte. Avec le bon modèle de diagramme de comparaison, vous pouvez rapidement et facilement comparer différentes options et trouver la meilleure solution pour vous et votre entreprise.

Dans cet article, nous allons examiner 10 des meilleurs modèles de diagramme de comparaison disponibles aujourd'hui. Du modèle de matrice de comparaison de ClickUp à la feuille de calcul de comparaison d'agences de Google Sheets, il y a ici quelque chose qui fonctionnera pour presque toutes les situations.

Alors si vous cherchez à prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement, lisez la suite pour en savoir plus sur ces outils étonnants !

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme de comparaison ?

Un modèle de diagramme de comparaison est un outil que les entreprises peuvent utiliser pour comparer un paramètre similaire. Par exemple, une entreprise peut utiliser ces modèles pour comparer différentes options logicielles, des comparaisons de fonctionnalités, ou même pour comparer les performances de différents concurrents.

L'objectif de ces modèles n'est pas de prendre des décisions à votre place (vous aurez toujours besoin de votre propre expertise pour cela). Ils sont plutôt là pour vous aider à présenter chaque option de manière à ce que les différences et les similitudes soient plus évidentes et plus marquées.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme de comparaison ?

Il n'existe pas de modèle parfait modèle de comparaison pour les entreprises. Chacun d'entre eux a ses propres avantages et inconvénients qui vous permettra de mieux comparer les différents aspects de votre entreprise.

Cependant, il y a quelques caractéristiques à prendre en compte pour trouver le bon modèle. Le modèle que vous choisissez doit être :

Facile à modifier : Le modèle doit être facile à mettre à jour en fonction de l'évolution de vos comparaisons.

: Le modèle doit être facile à mettre à jour en fonction de l'évolution de vos comparaisons. Visuellement agréable : S'assurer que les données sont présentées de manière visuelle vous permet de comprendre rapidement vos options.

: S'assurer que les données sont présentées de manière visuelle vous permet de comprendre rapidement vos options. Détaillé : Avoir suffisamment d'informations dans chaque ligne ou colonne pour comparer avec précision chaque élément sans avoir à chercher ailleurs.

Si votre modèle remplit toutes ces conditions, vous êtes bien parti pour trouver le bon choix.

10 Meilleurs modèles de diagrammes de comparaison

Le bon modèle de diagramme de comparaison est un outil inestimable pour toute entreprise. Cette section présente 10 des meilleurs modèles de diagrammes de comparaison que vous devriez envisager d'utiliser dans le cadre de vos activités quotidiennes.

1. Modèle de diagramme de comparaison ClickUp

Modèle de diagramme de comparaison ClickUp

Le Modèle de matrice de comparaison ClickUp est l'un de nos modèles de comparaison les plus puissants et les plus populaires sur ClickUp. Au lieu de trop se concentrer sur le découpage, ce modèle fonctionne si bien parce qu'il peut s'appliquer à presque toutes les situations.

Le modèle reste flexible parce qu'il est livré en standard avec huit champs personnalisés qui vous permettent de comparer facilement plusieurs options. Ces champs sont les suivants :

Service à la clientèle

Emplacement

Le menu

Ambiance

Site internet

Proximité

Prix

Nombre de contact

De plus, si vous avez l'impression qu'un ou plusieurs de ces champs ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours les remplacer par des champs plus pertinents.

Une fois que le modèle est à votre convenance, il vous suffit de saisir les données et vous verrez apparaître une comparaison côte à côte de vos options, sous forme de diagramme ou de liste. Vous pouvez même inclure des images pour mettre l'accent sur la nature de chaque option et sur les raisons pour lesquelles elle peut constituer le meilleur travail pour vous.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle de comparaison polyvalent, téléchargez cette option dès aujourd'hui.

2. Modèle de diagramme de comparaison des logiciels ClickUp

Modèle de diagramme de comparaison des logiciels ClickUp

Pour réussir, toute entreprise moderne doit disposer de la meilleure technologie possible. Cependant, ce n'est pas une tâche facile que de choisir le logiciel qui aidera votre entreprise à atteindre ses objectifs gestion de projet ou de choisir l'option d'entreposage de données qui vous convient le mieux.

Au lieu de vous fier à votre intuition, vous pouvez utiliser le logiciel Modèle de comparaison des logiciels ClickUp pour vous aider à prendre la bonne décision.

Grâce à ce modèle spécialisé, vous pouvez comparer des produits similaires en dressant la liste de leurs fonctionnalités, de leurs coûts de base, des évaluations des clients, etc. Il vous sera ainsi plus facile de comprendre quelle option est parfaitement adaptée à vos besoins. Que vous ayez besoin d'un outil pour vous aider à forfaiter votre prochaine feuille de route du produit ou d'exécuter sur un budget du projet, vous avez le bon logiciel pour vous soutenir.

Si vous avez du mal à choisir les bons outils pour votre entreprise, ce modèle est l'option parfaite à ajouter à votre arsenal.

3. Modèle de tableau de comparaison de logiciels ClickUp

Modèle de tableau de comparaison des logiciels ClickUp

Similaire à l'entrée ci-dessus, l'entrée Modèle de Tableau de comparaison des logiciels ClickUp est conçu pour vous aider à choisir le bon logiciel pour votre entreprise.

La principale différence entre ces deux offres est que celle-ci est orientée en vue Tableau, tandis que l'autre est orientée en vue Liste. Cela signifie que lorsque vous saisissez vos données, vous pouvez voir les éléments que vous comparez dans un seul volet au lieu de faire défiler une page.

Cette forme se prête incroyablement bien aux images. Vous pouvez en tirer parti en téléchargeant des captures d'écran de l'interface utilisateur de chaque logiciel afin que vous puissiez prendre en compte un élément plus intangible comme l'UX au moment de prendre votre décision.

Ce modèle de diagramme de comparaison de produits est également entièrement personnalisable, vous êtes donc libre d'ajouter ou de supprimer les champs personnalisés dont vous avez besoin. De plus, si vous changez d'avis et décidez que vous préférez une vue Liste, vous pouvez toujours ajouter une nouvelle vue sans avoir besoin de réintroduire les données.

4. Modèle de fiche de comparaison des prix des logiciels ClickUp

Modèle de fiche de comparaison des prix des logiciels ClickUp

Lorsqu'il s'agit d'acheter un logiciel, peu de choses comptent plus que le prix. De plus, avec tous ces niveaux et options de tarification qui prêtent à confusion, il peut être difficile de déterminer quel outil vous offre la meilleure valeur pour votre argent.

Ne vous inquiétez plus. Le modèle de comparaison des prix ClickUp est là pour démystifier les options de tarification, afin que vous en ayez pour votre argent.

Ce modèle vous permet de comparer les éléments suivants :

Prix de base

Coût de l'installation

Coût des services d'assistance

Coût des modules d'extension

Personnalisations potentielles

Prix totaux

Ainsi, vous êtes sûr de savoir ce que vous payez réellement.

À l'aide de ce modèle de comparaison des prix, une entreprise peut comparer plusieurs options logicielles afin de déterminer le meilleur choix. Par exemple, l'outil A peut avoir un prix de base plus élevé que l'outil B, mais après tous les extras, il vous coûte en fait moins cher après une année de fonctionnement.

Vous ne l'auriez jamais su si vous n'aviez pas eu la possibilité d'exposer tous les coûts et de les comparer à d'autres options.

Vous êtes enfin prêt à voir ce que vous coûtera réellement un logiciel ? Téléchargez notre modèle de comparaison des prix des logiciels pour le découvrir.

Check out these Modèles de recueil des besoins !

5. Analyse comparative du marché ClickUp

Analyse comparative du marché ClickUp

Une analyse comparative du marché (ACM) aide les gens à décider du prix d'un Accueil ou d'un autre bien immobilier. Elle prend en compte des facteurs tels que des Accueils similaires à proximité, les spécificités de la maison et l'état du marché pour estimer ce que pourrait être un bon prix.

Si vous avez besoin de créer une AMC de qualité professionnelle, Modèle d'analyse comparative du marché de ClickUp simplifie considérablement ce processus.

Ce modèle est conçu pour un usage externe, donc si vous devez créer une AMC pour un client, il vous suffit de remplir les détails là où les instructions vous y invitent.

Notre modèle comprend quatre sections de base :

Aperçu du marché : Les conditions actuelles du marché pour les prix de l'Accueil dans cette zone.

: Les conditions actuelles du marché pour les prix de l'Accueil dans cette zone. Champ d'application : Ce que vous avez l'intention d'analyser dans ce document.

: Ce que vous avez l'intention d'analyser dans ce document. Résumé de l'analyse : Résumé de l'analyse : où vous insérez les données relatives à l'Accueil, telles que la taille, le prix et les fonctionnalités.

: Résumé de l'analyse : où vous insérez les données relatives à l'Accueil, telles que la taille, le prix et les fonctionnalités. Résultats et recommandations : Vos recommandations et opinions professionnelles à la lumière de l'analyse que vous avez faite.

La plupart des gens n'ont pas besoin d'une AMC très souvent. Toutefois, si vous travaillez dans un domaine qui l'exige, ce modèle vous permettra d'économiser du temps et de l'énergie.

6. Modèle de grand livre ClickUp

Modèle de grand livre ClickUp

A modèle de grand livre est un outil que les entreprises peuvent utiliser pour assurer le suivi de l'argent. Le modèle aide à compter les entrées et sorties d'argent de l'entreprise, ce que l'entreprise possède et doit, ainsi que d'autres informations financières importantes.

Il s'agit en quelque sorte d'un chéquier permettant à l'entreprise de s'assurer que tout s'additionne.

À faire non seulement le Modèle de grand livre ClickUp le grand livre général vous aide à suivre les informations financières, mais vous pouvez l'utiliser pour comparer les informations et trouver des informations exploitables.

Par exemple, si vous souhaitez comparer votre situation financière actuelle à celle du mois précédent, vous pouvez rapidement faire apparaître ces informations pour voir où va et où vient l'argent. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour rechercher des écarts et repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur.

De plus, comme toutes ces informations sont regroupées en un seul endroit, il est plus facile de faire des tâches financières de base comme les impôts, la paie et bien d'autres.

Il est temps de prendre le contrôle des finances de votre entreprise. Commencez à le faire dès aujourd'hui grâce à notre modèle de grand livre général.

7. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Que vous vous lanciez dans un nouveau champ ou que vous souhaitiez simplement garder un œil sur votre champ actuel, il est toujours utile de savoir ce que fait la concurrence.

La meilleure façon de comparer les concurrents est d'utiliser Le modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp .

Ce modèle de tableau blanc vous permet d'évaluer rapidement la concurrence grâce à son système unique de quadrants. Paramétrez chaque quadrant pour classer des indicateurs spécifiques tels que la présence sur le marché ou les abonnés actifs, puis comparez vos concurrents les uns aux autres.

À faire, ce système visuel de quadrants vous permet non seulement de voir facilement qui se situe dans le champ, mais aussi d'ajouter de nouveaux concurrents au fur et à mesure qu'ils apparaissent. De plus, il est facile à mettre à jour au fur et à mesure que les concurrents changent et évoluent.

Ne laissez pas vos concurrents vous prendre au dépourvu. Utilisez notre modèle d'analyse concurrentielle pour comprendre qui sont vos concurrents et trouver un avantage qui vous permettra de les vaincre.

8. ClickUp Modèle d'analyse coûts-avantages

Modèle d'analyse coûts-avantages ClickUp

Chaque décision que vous prenez en tant qu'entreprise aura ses avantages et ses inconvénients. L'analyse coûts-avantages est un moyen d'évaluer les investissements potentiels et de peser le risque par rapport à la récompense.

À faire une analyse coût-bénéfice est importante parce qu'elle vous aide à décider si quelque chose vaut vraiment la peine d'être fait. Elle examine le coût de faire quelque chose et le compare à la qualité des résultats possibles. De cette façon, vous pouvez décider ce que les forfaits du projet qui conviendrait le mieux à votre entreprise.

Les Modèle d'analyse coûts-avantages ClickUp est conçu pour rendre ce processus aussi collaboratif que possible.

Notre modèle de tableau blanc vous aide à paramétrer un tableau de comparaison coûts-avantages mis en forme avec quatre paramètres :

Coût élevé

Coût faible

Avantage élevé

Faible avantage

Votre équipe peut ensuite utiliser ce diagramme pour faire un brainstorming et classer les idées.

Par exemple, votre entreprise souhaite peut-être élargir sa liste de fonctionnalités, mais votre équipe produit dispose d'une bande passante limitée. Au lieu de vous en remettre à une seule personne pour décider ce qui serait le mieux, vous pourriez utiliser ce modèle de tableau blanc et organiser une séance de remue-méninges avec votre équipe de produits. Chaque membre de l'équipe peut présenter ses idées, puis le groupe entier peut les reporter sur le modèle d'analyse coûts-avantages pour déterminer celles qui ont le plus de chances d'être mises en œuvre.

L'analyse coûts-avantages est quelque chose que toutes les entreprises devraient faire, mais c'est loin d'être le seul moyen de prendre la bonne décision. Consultez nos guides pour L'analyse SWOT et modèles d'analyse des lacunes pour d'autres moyens d'évaluer les problèmes et de décider des solutions.

9. Modèle de feuille de comparaison Google Sheets

via Planet Argon

Si vous avez l'habitude d'utiliser Google Sheets, l'outil de Google Feuille de calcul pour la comparaison des agences vous semblera immédiatement familier.

Créé à l'aide du populaire générateur de feuilles de calcul de Google, ce modèle vous permet de comparer facilement différentes agences et les services qu'elles proposent. Tout ce que vous avez à faire est de remplir chaque colonne et chaque ligne, et vous obtiendrez une comparaison côte à côte de vos options.

Ce modèle serait utile aux équipes qui cherchent actuellement à attribuer un contrat pour quelque chose comme la création de contenu ou le développement web. Avec un peu de travail, il pourrait également être adapté à d'autres cas d'utilisation.

Contrairement à d'autres modèles, celui-ci n'affiche pas plusieurs vues. Cependant, il reste une excellente option si vous n'avez besoin que d'une comparaison de feuilles de calcul standard dans une forme familière comme Sheets.

Google Sheets est un outil formidable, mais il ne convient pas forcément à tout le monde. Jetez un coup d'œil à ces Les alternatives à Google Sheets pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous conviendrait un peu mieux.

10. Modèles de diagrammes de comparaison Excel

Via Microsoft

Enfin, il existe une tonne de modèles de comparaison formidables pour Microsoft Excel.

Excel est toujours l'un des logiciels les plus populaires, et ce pour de bonnes raisons. La bibliothèque de modèles d'Excel comprend toutes sortes de feuilles de calcul préformatées qui vous permettent de comparer rapidement n'importe quoi, de l'école à choisir au budget personnel.

L'un des inconvénients des modèles Excel est que la plupart d'entre eux sont très catégoriques. Si vous cherchez un modèle de comparaison de budget de mariage, ils peuvent vous aider. Mais adapter l'un de ces modèles à vos besoins peut représenter plus de travail qu'il n'en vaut la peine.

Si vous tenez absolument à utiliser Excel pour vos paramètres de comparaison, la création de votre propre modèle est peut-être la meilleure solution.

Vous n'êtes pas sûr qu'Excel soit vraiment la plateforme qu'il vous faut ? Consultez notre liste des meilleurs logiciels de gestion des données Alternatives à Excel pour voir s'il existe d'autres options qui vous conviennent mieux.

Les meilleurs modèles de rapports de comparaison gratuits pour votre Business

Quel que soit le type d'entreprise que vous faites, le bon modèle de rapport de comparaison peut.. faciliter votre processus de prise de décision et vous faire gagner du temps. C'est pourquoi ClickUp a des milliers de modèles afin que les entreprises de toutes tailles puissent trouver l'outil qui leur convient.

Qu'il s'agisse de comparer des logiciels ou d'effectuer une analyse coûts-avantages, il existe un modèle qui vous aidera à faire le travail terminé. Si vous avez vu dans cet article quelque chose qui peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à l'utiliser. S'inscrire à ClickUp est achevé et gratuit, ce qui vous permet de commencer immédiatement à résoudre les problèmes les plus urgents de votre entreprise.