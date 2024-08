5 exemples réels de gestion de projet pour votre équipe

Qu'il s'agisse d'un projet d'Accueil ou d'un projet Business, qu'il soit simple ou complexe par nature, le secret de la réussite d'un projet est de partir du bon pied stratégie et le bon forfait d'exécution .

Vous pouvez faire cela (et le faire bien) avec un état d'esprit de fonceur, des approches de gestion de projet appropriées et les bons outils.

Dans cet article, vous découvrirez les blocs de la gestion de projet, y compris les facteurs clés de réussite et les phases, ainsi que la manière dont gestion de projet et les outils de gestion de projet peuvent les maintenir ensemble. Nous vous montrerons ensuite comment tout cela fonctionne dans la pratique avec cinq exemples réels de gestion de projet ! 👌

Les 4 phases du cycle de vie de la gestion de projet

La gestion de projets du début à la fin peut s'accompagner de longs et.. processus complexes . C'est pourquoi, afin de faciliter le travail de chacun, le concept de la cycle de vie du projet a été introduit.

Jakub Grajcar, responsable marketing chez STX Next

**L'objectif ? Aider à améliorer la collaboration mondiale entre les départements et les processus de marketing de contenu, d'accélérer l'Achevé et l'achevé du projet, et de garder les équipes alignées sur les objectifs, les échéanciers du projet, et ainsi de suite en créant une flux de travail interfonctionnel et la normalisation des processus dans ClickUp.

Voici comment Teams et son équipe ont mené à bien cette initiative :

Phase d'initiation

Identifier le projet: Créer des modèles de Sprints marketing et des tableaux de bord pour l'équipe

Créer des modèles de Sprints marketing et des tableaux de bord pour l'équipe Définir le résultat souhaité: Gérer plusieurs projets, rationaliser l'approche des partenaires et accélérer le processus de production de contenu

Phase de planification

Méthodologie de gestion de projet: Agile

Phase d'exécution

Task checklist:

Paramétrer un fichierHiérarchie dans ClickUp Créez des dossiers pour chaque département et établissez des listes dans chaque dossier Dans chaque liste, créez des tâches et des sous-tâches pour mieux répartir le travail Enregistrer comme modèle qui peut être réutilisé autant de fois que nécessaire

Paramétrer des statuts de tâches personnalisés pour donner à chaque étape du projet un nom précis

Ajout de champs personnalisés à chaque liste pour afficher et conserver des informations clés facilement accessibles

Ajouter une automatisation personnalisée pour déclencher automatiquement une action et faire passer le projet à l'étape suivante

Sauvegarder le dossier en tant que modèle afin de le réutiliser pour le prochain Sprints et de maintenir la cohérence des processus

Créer un tableau de bord personnalisé avec des rapports en temps réel pour afficher les données clés et améliorer la visibilité des tâches

Phase de Fermé

À la fin du projet, Jakub et les équipes de STX Next ont testé le nouveau modèle de Sprints marketing et le tableau de bord pour s'assurer que le processus était fluide pour toutes les personnes impliquées dans le projet et que toute l'automatisation personnalisée dans ClickUp était correctement paramétrée.

📌 Utiliser ceci Modèle de dossier de sprints marketing pour faciliter la planification des projets, assurer la visibilité et l'organisation des activités du projet et rationaliser vos processus. Démarrez dès maintenant avec des vues Tableau et Liste prédéfinies, des paramètres d'estimation des tâches et une automatisation personnalisable ! Téléchargez le modèle de dossier de Sprints marketing de Jakub

2. Exemple de projet SEO : Mise à l'échelle de la production de contenu Adèle Payant spécialiste du référencement chez ClickUp, est responsable de la recherche d'opportunités et de la création de contenus pour les rédacteurs qui s'en serviront comme guide lors de la rédaction d'articles pour la page du blog. Et pour rédiger des briefs de contenu convaincants, elle doit effectuer une recherche de mots-clés,

une analyse de la concurrence et d'autres tâches connexes importantes, et veiller à ce que le contenu soit détaillé et facile à suivre pour les rédacteurs.

Le problème?

Le plus grand défi dans notre flux de travail pour les blogs SEO était de se concentrer sur la mise à l'échelle de notre production de contenu sans avoir d'impact sur la qualité de chaque blog.

Adele Payant, Spécialiste SEO chez ClickUp

L'objectif?

Créer un système clair et reproductible pour aider notre équipe SEO à augmenter le volume de briefs sans compromettre la qualité du brief et réduire les allers-retours inutiles.

Voici comment Adele a exécuté ce projet :

Phase d'initiation

Identifier le projet : Créer un modèle détaillé et structuré de briefing de contenu SEO

: Créer un modèle détaillé et structuré de briefing de contenu SEO Définir le résultat souhaité : créer un flux de travail structuré et cohérent pour la recherche et la création de briefs de contenu, et accélérer le processus d'approbation

Phase de forfait

Méthodologie de gestion de projet: Agile

Phase d'exécution

Task checklist:

Connexion avec l'équipe de rédaction pour recueillir les commentaires sur le processus actuel

Créer unBlog SEO checklist dansDocuments ClickUp Commencez un nouveau document et utilisez les outils de modification en cours pour structurer votre page Ajoutez des en-têtes pour définir clairement les sections de votre document Incorporez des liens vers des exemples d'articles et d'autres données clés issues de la recherche de mots-clés Ajoutez des pages imbriquées pour capturer des notes que le rédacteur désigné pourra consulter avant de rédiger l'article Enregistrez le document en tant que modèle



Phase de Fermé

Pour s'assurer que le contenu du blog est à la hauteur, le responsable SEO, le spécialiste SEO et les responsables de contenu ont revu le document et présenté le modèle aux rédacteurs de contenu pour qu'ils en vérifient la lisibilité et recueillent leurs commentaires. Le projet est officiellement Fermé une fois que toutes les parties prenantes l'ont approuvé.

📌 Use this Modèle de briefing de contenu SEO pour énoncer clairement vos objectifs et les partager avec vos rédacteurs afin d'améliorer la livraison du contenu. Téléchargez le modèle de briefing de contenu SEO de ClickUp pour plus de conseils sur la gestion de projet SEO, consultez l'article de la responsable SEO de ClickUp: Conseils pour optimiser votre flux de travail .

3. Projet d'habilitation des clients : Lancement d'un nouveau programme Robin Wisner administrateur LMS de ClickUp, est responsable de la mise en œuvre d'une nouvelle initiative visant à offrir aux clients de ClickUp un moyen ludique et interactif d'apprendre à utiliser ClickUp et à maximiser les fonctionnalités de la plateforme.

L'équipe Customer Enablement, dont Robin est membre, a lancé ClickUp University (CUU) en novembre 2021. Le nouveau programme a reçu une réponse extrêmement positive de la part des utilisateurs de ClickUp et a finalement donné à l'équipe le feu vert pour lancer une autre option afin d'aider à améliorer encore l'expérience de l'utilisateur.

Pour ce faire, elle a pris l'initiative de lancer les certificats CUU, un programme destiné à reconnaître les connaissances des utilisateurs de ClickUp sur les produits et à les récompenser d'avoir achevé les examens du cours.

Le problème?

Le plus grand défi d'un projet de cette envergure était le suivant la gestion d'un si grand nombre d'équipes aux priorités concurrentes .

Robin Wisner, Administrateur LMS, Customer Enablement chez ClickUp

L'objectif?

Pour déléguer le travail de manière efficace et lancer le nouveau programme de certification à temps afin de fournir un processus mesurable permettant aux clients de s'inscrire avec succès et d'améliorer leur expérience en tant qu'utilisateur de ClickUp.

Voici comment Robin et les membres de l'équipe de projet ont réussi :

Phase d'initiation

Identifier le projet : Lancer et promouvoir le nouveau programme de certification

: Lancer et promouvoir le nouveau programme de certification Définir le résultat souhaité : Collaborer avec différentes équipes pour concevoir et lancer le nouveau programme de certification.

Phase de planification

Méthodologie de gestion de projet: Waterfall

Phase d'exécution

Task checklist:

Définir les objets de chaque niveau de certification et de chaque cours dans ClickUp Docs

Développer un groupe de bêta test et des procédures opératoires normalisées pour les tests dans ClickUp Docs

Définir la taxonomie du diagramme et le parcours personnalisé dans ClickUp Tableau blanc

Créer des tâches ClickUp pour le développement du contenu et les assigner aux membres de l'équipe désignés

Utiliser les tâches ClickUp /%href/ pour le développement du contenuFormulaire ClickUp pour soumettre une demande de conception pour les certificats

Soumettre une demande de création dearticle d'aperçu du centre d'aide Collaborer avec l'équipe Dev Ops pour coder etgérer la conception du site web Exécuter des tests avec le groupe de bêta testeurs et recueillir les commentaires

Créer du matériel d'activation interne et externe

Soumettre une demande de matériel de promotion marketing

Phase de Fermé

Pour finaliser et clôturer ce projet, l'outilparties prenantes du projet ont examiné les conceptions créatives et testé les performances du site web et l'expérience de l'utilisateur. L'approbation a été donnée une fois queles exigences du projet sont réunies.

📌 Use this Modèle de formulaire de retour d'information pour personnaliser votre collecte de commentaires, afficher tous vos commentaires en un seul endroit et améliorer vos produits et services. Téléchargez le modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp Bonus: Logiciel de gestion de projet pour les freelances

4. Exemple de projet dans le domaine de l'éducation : Construire des tableaux de bord de rapports de données à l'échelle de l'entreprise Morey Graham morey Graham, directeur du service des anciens et des donateurs (ADS) de l'université de Wake Forest, dirige et coordonne les activités du service des anciens et des donateurs de l'université de Wake Forest

gère les campagnes de collecte de fonds les relations avec les anciens élèves, l'identité de marque et les publications au sein de la communauté de Wake Forest.

Le problème?

Les équipes travaillaient sur des plateformes distinctes, ce qui créait des silos de travail qui entraînaient une duplication des efforts et une mauvaise communication au sein des équipes. Nous manquions également de visibilité sur nos données, ce qui affectait notre capacité à prendre des décisions d'entreprise solides pour l'organisation.

Morey Graham, directeur des services aux anciens et aux donateurs (ADS) à l'université Wake Forest

L'objectif?

Trouver une nouvelle outil de gestion de projet qui soit convivial pour tous les services et de créer un tableau de bord de l'entreprise qui affiche et met à jour les données en temps réel afin d'améliorer la visibilité des projets dans l'ensemble de l'organisation.

Voici comment Morey et le département ADS ont réalisé ce projet :

Phase d'initiation

Identifier le projet : Créer untableau de bord du projet pour la direction et les membres de l'équipe

: Créer untableau de bord du projet pour la direction et les membres de l'équipe Définir le résultat souhaité: Améliorer les rapports de données et la visibilité des tâches dans les différents services, et aligner les objectifs de l'équipe

Phase de planification

Méthodologie de gestion de projet: Agile

Phase d'exécution

Checklist des tâches

Consolider les outils de travail et intégrer les applications ensemble pour rationaliser le processus de rapports sur les données

Paramétrer unréunion générale avec le service pour recueillir des commentaires sur le processus actuel et consigner les notes de la réunion dans un document ou un fichierBloc-notes Paramétrez votre environnement de travail et créez un Accueil dédié à chaque département Créez un Espace pour chaque département afin d'organiser le travail par département Dans chaque Espace, créez un Dossier pour chaque projet Dans chaque dossier, créez une liste pour chaque membre de l'équipe

Personnalisez l'affichage de vos projets et ajoutez des informations clés à chaque tâche Créez des statuts personnalisés pour chaque étape du projet Créez des paramètres et ajoutez des étiquettes aux tâches afin de catégoriser et de relier les tâches liées entre elles

Établissez des objectifs et documentez les cibles pour chaque tâche dansObjectifs ClickUp Créez un tableau de bord personnalisé pour l'ensemble de l'organisation, ainsi que pour chaque département et chaque projet Définir le public du tableau de bord et l'histoire des données Choisir les bons indicateurs de performance clés (KPI) pour assister l'histoire des données Sélectionnez le widget qui correspond à vos besoins en matière de rapports



Phase de Fermé

Présentez le projet au chef de service et aux parties prenantes clés pour qu'ils l'examinent et l'approuvent afin de le fermer.

📌 Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de toutes vos initiatives, mettre en évidence les ICP, l'état d'avancement du projet et la progression, afin que tout le monde soit sur la bonne voie et aligné à tout moment. Essayez la fonctionnalité de tableau de bord de ClickUp

5. Exemple de projet de lancement de produit : Lancement d'une nouvelle fonctionnalité de produit

Afin d'élargir encore la liste des fonctionnalités de ClickUp pour la gestion de projet, la société a lancé une vaste initiative visant à créer et à lancer avec succès une nouvelle fonctionnalité de produit, Tableaux blancs ClickUp . Le chef de produit du groupe ClickUp est le fer de lance du projet, Zach Blodgett .

La vision de l'entreprise était de créer un outil de collaboration numérique puissant mais facile à utiliser que les gestionnaires de projet, les cadres et les membres de l'équipe pourraient utiliser pour améliorer leurs processus de brainstorming, de planification et d'exécution.

**Le problème..

Le plus grand défi était la taille de l'équipe et l'approche rapide de la date limite. La date limite était immuable et nous avions une tonne de parties prenantes issues de GTM, des ventes, de la tarification et de l'emballage, de la croissance, de l'assistance, des CSM, de l'EPD. Nous devions nous assurer qu'ils savaient ce qui allait sortir, ce qui allait suivre et comment parler de Tableau blanc.

Zach Blodgett, Chef de produit groupe, Gestion du travail chez ClickUp

L'objectif?

Utiliser un outil de gestion de projet pour aider à gérer les tâches, communiquer avec les parties prenantes à travers le monde et minimiser les risques et les goulets d'étranglement afin de livrer la nouvelle fonctionnalité très attendue du projet dans l'échéancier convenu.

Voici comment Zach et l'entreprise ont procédé à un lancement de projet réussi :

Phase d'initiation

Identifier le projet : Déploiement d'une nouvelle fonctionnalité

: Déploiement d'une nouvelle fonctionnalité Définir le résultat souhaité: Livrer avec succès une nouvelle fonctionnalité réactive et fonctionnelle et créer des campagnes GTM pour le jour du lancement

Phase de planification

Méthodologie de gestion de projet: Lean

Phase d'exécution

Checklist des tâches:

Déléguer les tâches aux membres respectifs de l'équipe de produits et d'ingénierie

Utiliser la liste de contrôleIntégration ClickUp-GitHub pour prévisualiser les branches peuplées dans les tâches

CréerClip vidéo pour rapporter des bugs dans le développement et pour relayer facilement des problèmes complexes aux autres équipes

Connexion avec l'équipe de promotion pour tourner des vidéos promotionnelles et des publicités

Connectez-vous avec l'ensemble de l'entreprise pour effectuer des tests bêta et recueillir des commentaires

Effectuer des tests avec l'équipe chargée de la sécurité

Collaborer avec l'équipe commerciale pour déterminer le modèle de tarification

Travailler avec l'équipe de sécuritéMarketing produit L'équipe de GTM pour créer unecampagne de marketing un forfait pour le lancement

Paramétrer les jalons importants et le calendrier de la sortie de la version bêta

Phase de Fermé

Le PDG, le Sr. VP de l'ingénierie, et d'autres parties prenantes clés du projet ont examiné les fonctionnalités du produit, et approuvé le produit final avant le jour du lancement.

Voici l'aspect final du produit - regardez-le !

📌 Créez une approche étape par étape de la manière dont votre organisation va mettre un produit sur le marché, et utilisez cette approche Modèle de stratégie de mise sur le marché pour vous aider à expédier plus rapidement ! Téléchargez le modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp

Traiter tout projet avec confiance en utilisant ClickUp

Une gestion de projet réussie commence par la compréhension de l'objectif final du projet, des éléments clés d'un plan de projet intelligent et de la création d'une stratégie fluide et réalisable pour y parvenir. Consultez les exemples de gestion de projet ci-dessus pour vous aider à trouver des idées.

Vous devrez également veiller à mettre en œuvre la méthodologie appropriée pour vous guider tout au long du processus et utiliser le cycle de vie du projet pour vous maintenir sur la bonne voie.

Et pour vous faciliter la vie en tant que gestionnaire de projet, vous devez utiliser un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour vous aider à mettre de l'ordre dans tout ce que vous faites et à centraliser tout votre travail. Utilisez-le pour suivre la progression des projets, gérer efficacement les risques et les ressources des projets, collaborer avec l'ensemble de votre organisation, et bien plus encore.

Grâce à sa liste étendue de fonctionnalités personnalisables, vous serez parfaitement équipé pour gérer n'importe quel type d'approche de gestion de projet, gérer plusieurs projets complexes à la fois, mettre en place le flux de travail le plus rationalisé, assister vos équipes distantes et hybrides, et livrer en toute confiance des projets de qualité en même temps, à chaque fois.

(effet sonore "C'était facile" 😉 ) Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image1.gif Gestion de projet ClickUp gif /$$img/