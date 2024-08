10 modèles de collecte de fonds exceptionnels pour les événements et les associations caritatives en 2024

Organiser une collecte de fonds, c'est bien plus que demander aux gens d'ouvrir leur portefeuille. Elle implique généralement toutes sortes d'évènements et d'activités de promotion visant à faire connaître votre assistance à des personnes potentielles. Et cela demande un sérieux forfait. Si vous vous précipitez, vous risquez de paraître trop enthousiaste ou de donner une fausse image de vos motivations.

C'est pourquoi vous devez faire preuve de réflexion et créer des documents et des stratégies de premier ordre qui inciteront les gens à dire : "Comptez sur moi." 💳

Heureusement, vous n'avez pas à faire cela tout seul, pas quand vous avez des modèles de collecte de fonds à votre disposition ! Ils vous permettent de cartographier chaque étape de votre campagne pour faire passer efficacement le message et attirer des donateurs au grand cœur.

Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs modèles pour la collecte de fonds afin de donner un coup de fouet à votre campagne et d'atteindre vos objectifs.

Qu'est-ce qu'un modèle de collecte de fonds ?

La collecte de fonds est l'acte de rechercher une assistance financière pour une cause charitable ou une entreprise commerciale par le biais d'évènements, de dîners, de concerts et de campagnes. Outre la collecte d'argent, la collecte de fonds consiste généralement à sensibiliser le public à un problème ou à une idée en particulier.

Un modèle de collecte de fonds fournit le travail de base pour l'organisation d'activités visant à inciter les gens à parler de votre cause et, éventuellement, à y contribuer. Sa structure préétablie paramètre la création de dépliants, d'affiches, de présentations, de forfaits d'évènements et de campagnes de marketing informatifs et faciles à comprendre.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de collecte de fonds ?

Un bon modèle de collecte de fonds doit présenter les caractéristiques suivantes :

Facilité d'utilisation : Le modèle doit comporter des sections bien organisées que toutes les personnes impliquées dans le projet peuvent comprendre et suivre facilement

: Le modèle doit comporter des sections bien organisées que toutes les personnes impliquées dans le projet peuvent comprendre et suivre facilement Personnalisation : Il doit vous permettre d'ajuster ses sections et ses éléments pour créer des documents personnalisés qui transmettent le message souhaité à la lettre. ✉️

Plusieurs membres d'une équipe modifient en même temps un document dans ClickUp Docs

Fonctionnalités de collaboration : Il devrait avoir des options telles que la modification en cours, le partage facile et la gestion des tâches. Vous devriez être en mesure de travailler dessus avec vos collègues ou d'autres personnes impliquées dans la collecte de fonds

: Il devrait avoir des options telles que la modification en cours, le partage facile et la gestion des tâches. Vous devriez être en mesure de travailler dessus avec vos collègues ou d'autres personnes impliquées dans la collecte de fonds Polyvalence : Le modèle devrait pouvoir s'adapter à différents objectifs de collecte de fonds

10 modèles de collecte de fonds à utiliser en 2024

Nous avons fait des recherches sur des centaines de modèles de collecte de fonds et avons réduit notre sélection aux 10 meilleurs de.. ClickUp template.net, Adobe et Slidesgo. Ils offrent un équilibre parfait entre praticité et esthétique, ce qui facilite la planification et le travail d'équipe.

Mettons-nous à l'œuvre et mettons votre campagne sur la voie de la réussite ! 💪

1. Modèle de planification d'évènement de collecte de fonds ClickUp

Êtes-vous en train de forfaiter un évènement pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour une cause spécifique ? Qu'il s'agisse d'organiser un concert à grande échelle, une vente aux enchères ou un barbecue de quartier, la Modèle de planification d'évènement de collecte de fonds ClickUp peut être votre assistant personnel de forfait ! ✅

Ce modèle est essentiellement une liste des tâches et activités que vous devez achever pour assurer la réussite de votre évènement de collecte de fonds. Avant la liste, vous verrez un résumé de l'évènement de collecte de fonds, y compris son but, les gains cibles, la date et la progression.

Par défaut, le modèle comprend une liste de 15 sous-tâches qui traitent de tous les aspects de la planification de l'évènement, depuis le rassemblement des troupes qui vous aideront jusqu'à la création d'une rapport post-événement . Il ne s'agit que de lignes directrices : vous pouvez personnaliser, développer, supprimer et ajouter de nouvelles tâches pour établir une liste de tâches personnalisée qui corresponde à vos objectifs.

Le charme du modèle réside dans l'ajout de relations entre les tâches. Vous pouvez créer des dépendances entre les tâches et vous assurer que le processus de planification et d'organisation se déroule sans heurts et que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Vous pouvez également ajouter des pièces jointes au modèle ou connecter des sous-tâches spécifiques à ClickUp Docs pour centraliser les informations. Déléguer des responsabilités et communiquer les forfaits en assignant des tâches aux membres de votre équipe. Qu'il s'agisse d'une organisation à but non lucratif ou d'une vente aux enchères caritative, vous pouvez rester en contact avec votre équipe.

2. Modèle de plan d'action de collecte de fonds ClickUp

Sans un un forfait clair et une organisation méticuleuse le processus de collecte de fonds peut rapidement se transformer en chaos. Heureusement, vous pouvez éviter de tels scénarios grâce à l'outil Modèle de plan d'action de collecte de fonds ClickUp !

Le modèle est comme un phare qui oriente votre navire de collecte de fonds dans la bonne direction. Il vous aide à fixer les objectifs de la collecte de fonds, à déterminer le public cible et le budget, et à créer des forfaits d'exécution.

L'utilisation d'un tel modèle fait une énorme différence lorsqu'il s'agit d'harmoniser les efforts de collecte de fonds entre les membres du Tableau ou les membres de la communauté qui souhaitent s'impliquer.

Pour commencer à utiliser le modèle, affichez Étapes d'action et saisissez vos tâches et activités. Vous pouvez définir des priorités et des statuts, ajouter des assignés, fixer des dates de début et d'échéance, spécifier des départements, évaluer la complexité des tâches et laisser des commentaires. ClickUp triera automatiquement les tâches en fonction de leur date d'échéance, vous donnant ainsi un aperçu clair de ce à quoi vous devez vous atteler en premier.

L'affichage des Objectifs est une Tableau Kanban qui affiche vos tâches sous forme de cartes et les regroupe en fonction du service qui en est responsable.

L'affichage de l'Échéancier est une Diagramme de Gantt montrant les activités et les tâches planifiées dans un Calendrier, vous permettant d'examiner et d'optimiser les charges de travail et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Cet affichage est également excellent pour créer et examiner les dépendances entre les tâches.

Le modèle est accompagné d'un exemple d'organisation d'un programme de cadeaux. Utilisez-le pour illustrer comment débloquer tout le potentiel du modèle et adapter le parfait plan d'action de collecte de fonds. 🎁

3. ClickUp Modèle de plan de projet de collecte de fonds

Quelle que soit leur taille, les projets de collecte de fonds sont souvent source de stress. Un forfait solide peut atténuer la tension et vous aider à ne pas perdre de vue l'objectif, en veillant à ce que votre campagne se déroule sans heurts.

C'est là qu'intervient le Modèle de plan de projet de collecte de fonds ClickUp entre en jeu. Il vous permet de

De fixer des objectifs clairs en matière de collecte de fonds

Visualiser votrel'échéancier de votre projet Créez des tâches en fonction des ressources disponibles et descomprendre les contraintes Déterminez comment chaque tâche contribue à vos objectifs etgérer les étapes du programme Le modèle comporte plusieurs affichages qui vous permettent d'examiner votre projet de collecte de fonds sous différents angles. Votre point de départ est l'affichage du modèle de plan de projet. C'est ici que vous ajouterez la description de votre projet de collecte de fonds et que vous créerez les tâches et les activités que vous devez achever pour atteindre la ligne d'arrivée. 🏁

Outre la saisie des noms des tâches, vous pouvez (et devez) fournir des détails à leur sujet, notamment leur date d'échéance, leur statut, leur section, leur département, leur niveau d'impact et leur annexe. Si vous travaillez sur un projet avec une équipe, vous pouvez leur assigner des tâches spécifiques, que ClickUp regroupera en fonction de leur section désignée (si vous l'avez fournie).

Ces sections identifient les activités que vous et votre équipe devez achever pour chaque partie du projet.

L'affichage de la progression de la planification est un Tableau Kanban où toutes les tâches de l'affichage précédent sont regroupées en fonction de leur statut. Vous pouvez cliquer sur une carte pour obtenir plus d'informations sur une tâche particulière et déplacer les cartes à l'aide de l'éditeur intuitif par glisser-déposer.

4. ClickUp Modèle de plan de projet de bienfaisance

Attendez, est-ce une erreur ? Ce modèle est le même que le précédent ! C'est vrai, mais un modèle peut avoir plusieurs objectifs. Dans ce cas, vous pouvez l'utiliser pour le forfait, l'organisation et l'exécution d'un projet caritatif.

Le modèle Modèle de plan de projet de bienfaisance ClickUp peut faciliter le processus en divisant votre projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Il vous permet de définir les objectifs du projet caritatif et de faire en sorte que les membres de votre équipe regardent dans la même direction.

Les deux affichages soigneusement conçus du modèle fournissent tout ce dont vous avez besoin pour gérer des projets de bienfaisance de tous types et de toutes tailles.

La première étape consiste à diviser le projet en activités et à les ajouter à l'affichage du modèle de plan de projet. Cette vue Liste s'accompagne de nombreux champs prédéfinis tels que le statut, la date d'échéance et l'assigné, ce qui ne laisse aucune place à l'incertitude ou à l'imprévu.

La Vue état d'avancement de la planification transforme les tâches de la vue Modèle de plan de projet en cartes et les trie en fonction de leur statut. Par défaut, vous disposez de trois statuts : À faire, En cours et Achevé. Vous pouvez toutefois les personnaliser pour les adapter aux spécificités de votre projet caritatif.

5. Modèle de marketing d'évènement ClickUp

Lorsque vous organisez un évènement de collecte de fonds, vous devez vous concentrer sur d'innombrables détails, de la recherche du lieu idéal à l'invitation des invités en passant par l'organisation des services de restauration. La situation se complique si vous devez jongler avec plusieurs évènements et peut même empirer s'ils ont lieu simultanément.

Heureusement, vous disposez d'une arme secrète : le Modèle de marketing d'évènement ClickUp . Grâce à lui, vous pouvez :

Surveiller toutes les tâches et activités liées à l'évènement Unifier votre équipe et travailler comme un seul homme Gagner du temps Contrôler les charges de travail

Le modèle comporte deux sections : Marketing des évènements et Suivi des évènements. Commencez par fournir des informations sur vos évènements dans l'Affichage des évènements de la section Marketing des évènements. Vous y indiquerez le nom des évènements, les dates importantes, les assignés, les types, les phases et les emplacements. La Vue Calendrier des événements vous aide à planifier votre temps et à éviter les chevauchements, tandis que la Vue Tableau affiche vos évènements sous forme de cartes regroupées en fonction de leur statut (Ouvert, En cours et Fermé).

La partie Suivi des évènements de ce modèle vous permet de vous plonger dans les détails de chaque évènement. Elle vous permet de suivre la progression de l'évènement, de paramétrer et de contrôler les objectifs des prospects et de prévoir le forfait. Vous pouvez également joindre des factures et des reçus et créer un hub centralisé où vous et les membres de votre équipe pouvez trouver toutes les informations relatives à un évènement.

6. ClickUp Modèle de planification d'évènements

Qu'il s'agisse d'un petit dîner avec seulement quelques invités ou d'une fête exclusive de grande envergure, le forfait d'un évènement peut prendre tout un village. 🏘️

L'organisation d'un événement est une affaire de village Modèle de planification d'évènements ClickUp est exactement ce qu'il vous faut pour que votre navire navigue en douceur vers votre destination - en veillant à ce que les invités soient heureux et que l'évènement soit une réussite. 🚢

Le modèle est divisé en quatre sections :

Informations générales Détails de l'installation Liste des invitations Liste des fournisseurs La partie Informations générales porte sur la date, l'heure et l'emplacement de l'évènement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer comment vous rendre au lieu de l'événement.

La section Détails d'installation contient trois sous-sections - Installation de l'inscription, Installation du cocktail et Installation de la réception - et chacune d'entre elles comprend une liste de ce dont vous devez vous occuper. Bien entendu, vous pouvez personnaliser les sous-sections et les listes en fonction de vos besoins.

Par exemple, si vous organisez une vente aux enchères pour une collecte de fonds, vous devez décider du nombre de participants, du nombre d'éléments mis aux enchères, engager un commissaire-priseur et préparer les documents écrits. Vous pouvez diviser ces activités en sous-tâches pour en faciliter le suivi et la gestion.

La section Liste d'invitation comporte un tableau avec tous vos invités et leurs adresses postales. Dans la section RSVP, vous pouvez cocher les cases des personnes qui ont confirmé leur présence.

La Liste des fournisseurs contient la liste des entreprises que vous avez engagées pour le traiteur, la décoration et les divertissements.

7. ClickUp Modèle de planification d'évènements à but non lucratif

Un but non lucratif ne peut être une réussite que si vous en avez forfaité tous les aspects dans les moindres détails. Un seul oubli et votre évènement pourrait rapidement se transformer en un échec épique. ❌

L'événement ClickUp Modèle de planification d'évènements à but non lucratif vous aide à répartir les tâches et les activités liées à l'évènement, à contrôler les dates d'échéance et à vous assurer que tout se déroule conformément au forfait.

Le principal avantage de ce modèle est sa simplicité. À première vue, il ne s'agit que d'une brève description de l'évènement et d'une liste de tâches à faire. Cependant, si vous creusez un peu plus, vous découvrirez le véritable charme de ce modèle.

Il vous permet d'assigner des assignés et des dates d'échéance à chaque tâche de votre liste de tâches, ce qui facilite grandement la collaboration et le travail d'équipe. Vous pouvez prioriser les tâches urgentes ou importantes et suivre leur progression pour minimiser les problèmes et les contretemps en cours de route.

Une autre fonctionnalité remarquable de ce modèle est la création de relations entre les tâches. Vous pouvez lier deux tâches ou plus et créer un échéancier qui rationalise l'exécution des activités et maintient votre équipe sur la bonne voie.

Le modèle vous permet d'ajouter des pièces jointes, ce qui signifie que vous pouvez conserver tous les documents liés à l'évènement, tels que les factures, les reçus et les documents de travail les contrats avec les fournisseurs en un seul endroit.

8. Google Docs Fundraising Fest Modèle par Template.net

Utilisez le modèle de collecte de fonds Google Docs de Template.net pour créer des invitations étonnantes pour votre évènement

Vous n'avez pas besoin d'être un designer pour créer des invitations attrayantes pour votre évènement de collecte de fonds ! Le modèle Google Docs Fundraising Fest de Template.net est tout ce dont vous avez besoin pour présenter votre évènement sous son meilleur jour, impressionner les invités dès le départ et les encourager à participer.

Précisons tout de suite une chose : bien que le modèle porte le nom de Google Docs, vous pouvez l'enregistrer dans d'autres formes, notamment Word, Illustrator et PSD. Vous pouvez également modifier le modèle en ligne dans l'éditeur de Template.net.

Ne vous laissez pas déconcerter par la partie "Fundraising Fest" du nom. Oui, l'exemple est une invitation à une fête de collecte de fonds. Néanmoins, vous pouvez l'adapter pour refléter votre occasion, qu'il s'agisse d'une vente aux enchères silencieuse, d'un dîner ou d'une fête foraine. 🎎

La meilleure chose à propos de ce modèle est sa personnalisation. Chaque élément que vous voyez peut être redimensionné, supprimé ou modifié en cours. Vous pouvez changer les couleurs, ajouter des arrière-plans, insérer des tableaux, télécharger des vidéos et des fichiers, et créer des animations (si vous faites une invitation numérique). L'exemple est simplement là pour vous montrer ce que le modèle peut faire - n'hésitez pas à débloquer votre côté créatif et à peindre un chef-d'œuvre d'invitation.

9. Modèle d'affiche de collecte de fonds par Adobe

Créez de fantastiques affiches d'évènements de collecte de fonds avec le modèle d'affiche de collecte de fonds d'Adobe

Créer des affiches de collecte de fonds n'est pas vraiment sorcier. 🔬

À faire, cependant, attention aux détails et aux efforts. Vous devez veiller à ne pas submerger les gens avec un tas d'informations. À faire le contraire et à oublier un détail crucial (comme l'heure et le lieu). Le modèle d'affiche de collecte de fonds d'Adobe peut vous aider dans les deux cas.

Ce modèle facile à utiliser est en fait un exemple d'affiche pour un concert de charité. Il vous montre comment équilibrer le texte et les illustrations et vous fournit des conseils sur les informations à inclure dans votre affiche. Cependant, aucun élément n'est paramétré - considérez le modèle comme une toile sur laquelle vous pouvez canaliser l'artiste qui sommeille en vous et créer des affiches uniques.

Lorsque vous ouvrez le modèle, vous accédez automatiquement à l'éditeur en ligne d'Adobe, qui offre des centaines d'options pour personnaliser votre affiche. Vous pouvez ajouter du texte et des photos, insérer des formes, modifier les arrière-plans, choisir des combinaisons de couleurs, créer des animations et personnaliser la commande de calques.

À Terminé, vous pouvez partager l'affiche directement depuis l'éditeur ou l'enregistrer au format PNG, PNG avec fond transparent, JPG ou PDF.

10. Modèle de présentation de collecte de fonds sur les médias sociaux par Slidesgo

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/upYeHTB-Z8\_YA3cYP7x0\SKJ-67YzbV9KxmWWj\_gBw4Rb8HGzBlCH1FKQyS3JCotnCvmUGZpTCnUm\_v9YD6Rt55C2yaOuy\_S1Dx3bzz641Mqcr9jlEsrFlOA3YJAboX7UqrmA0LaQRMgC6k9ZHbSt7U Modèle de présentation de collecte de fonds sur les médias sociaux par Slidesgo /$$img/

Utilisez le modèle de présentation de collecte de fonds sur les médias sociaux de Slidesgo pour présenter chaque détail de votre campagne de collecte de fonds

Collecte de fonds via Internet ( médias sociaux ) devient de plus en plus populaire. Mais comment faire pour persuader les gens de donner de l'argent à votre cause au milieu de tant de campagnes de dons en ligne ? Vous devez trouver un moyen convaincant et engageant de présenter vos intentions.

Au lieu de créer une présentation à partir de zéro, essayez le modèle de présentation de collecte de fonds sur les médias sociaux de Slidesgo.

Ce modèle de collecte de fonds gratuit contient 56 diapositives que vous pouvez enregistrer et modifier aux formats Google Slides ou PowerPoint. Chaque diapositive contient des instructions détaillées sur les informations que vous devez y inclure. Par exemple, la troisième diapositive se concentre sur la table des matières et suggère des sections potentielles comme À propos de nous, Objectifs et stratégie, et Budget.

En fonction de votre objectif, vous pouvez mettre à jour les sections, supprimer des diapositives, en ajouter de nouvelles et insérer des éléments visuels tels que des photos, des graphiques et des diagrammes.

Imaginons que vous souhaitiez collecter des fonds pour un refuge animalier local. Vous pouvez inclure des photos des habitants du refuge et décrire leurs comportements et leurs bizarreries, ce qui touchera les lecteurs. Vous pouvez également expliquer comment vous affecterez l'argent collecté et montrer aux gens que faire un don à votre cause est une bonne décision.

Modèles de collecte de fonds : Réalisez vos objectifs en toute simplicité

Que vous soyez chargé de créer des invitations pour un évènement, de présenter une campagne de collecte de fonds ou de planifier et coordonner l'ensemble du projet, les modèles de collecte de fonds peuvent vous donner un coup de main. 🤝

Ils offrent l'assistance dont vous avez besoin pour transformer vos rêves de collecte de fonds en réalité, une étape à la fois !