Comment organiser une réunion de travail productive (avec modèles)

Les réunions générales sont un moyen judicieux de partager rapidement des informations avec l'ensemble des personnes et des services de votre entreprise. Mais ces réunions rassemblent beaucoup de participants, ce qui signifie qu'elles peuvent rapidement dérailler sans un forfait solide.

Que la réunion réunisse cinq personnes ou 500, il est préférable d'établir un forfait pour que la réunion soit la plus productive possible.

Utilisez ce guide étape par étape pour planifier des réunions à bâtons rompus significatives et engageantes pour votre équipe, et obtenez des modèles gratuits pour maximiser vos efforts. C'est parti ! 🙌

Qu'est-ce qu'une réunion de travail ?

Une réunion générale est une réunion virtuelle ou en personne à laquelle participent tous les employés et dirigeants de votre entreprise. De la direction à l'équipe de travail, cette réunion rassemble à peu près tout le monde dans votre entreprise diagramme organisationnel. Les réunions "all-hands" diffèrent des réunions d'équipe ordinaires parce qu'elles réunissent plusieurs services et parties prenantes. Le nombre même de participants constitue également une grande différence. Au lieu de quelques participants, vous devez gérer des dizaines et des dizaines de personnes au cours d'une seule réunion.

En tant que planificateur de la réunion, vous jouerez davantage un rôle de modérateur :

Inviter tous les participants concernés

Établir l'agenda de la réunion de tous les participants

Assurer le bon déroulement de la réunion

Il se peut que votre entreprise organise régulièrement des réunions de travail, comme les réunions publiques de Google ou les organiser si nécessaire lorsque quelque chose d'important ou d'excitant se produit.

Le plus souvent, les entreprises organisent des réunions générales pour renforcer la culture d'entreprise, partager des nouvelles passionnantes ou unir l'ensemble de l'entreprise. L'objectif n'est pas seulement de partager des informations, mais aussi d'enthousiasmer votre équipe. 🏋️

Les réunions générales sont une occasion magique de transparence et de connexion, mais les participants s'ennuieront rapidement si la réunion n'est pas suffisamment intéressante. Les étapes suivantes vous permettront de forfaiter une réunion qui sera à la fois amusante et instructive. 🤩

1. Créer un forfait de communication pour l'ensemble de l'entreprise

Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez votre forfait de communication. Celui-ci va au-delà des objectifs de communication que vous vous êtes fixés pour une seule réunion. Un forfait de communication est votre stratégie pour construire une culture d'entreprise solide comme le roc grâce à une communication efficace. Cela peut sembler une étape supplémentaire, mais l'élaboration d'un forfait de communication interne vous permet de mieux cibler votre action et vous donne des indications précieuses sur la manière d'interagir avec votre équipe. Modèle de plan de communication de ClickUp encouragera les employés à s'exprimer et à partager les informations importantes.

Modèle de plan de communication de ClickUp encouragera les employés à s'exprimer et à partager les informations importantes.

Votre forfait de communication doit comprendre des objectifs et des résultats clés (OKR) . Travaillez à rebours à partir de ces objectifs pour concevoir des réunions plus réfléchies à l'échelle de l'entreprise.

Par exemple, si votre objectif est d'améliorer l'engagement des employés de 10 % avant le quatrième trimestre, vous devez forfaiter une réunion engageante à laquelle les employés ne se contenteront pas d'assister passivement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png fonctionnalité des objectifs de ClickUp /$$img/

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Au lieu de présenter des réunions tous azimuts insipides à la manière de têtes parlantes, vous pourriez inclure des chasses au trésor en équipe, un lâcher de ballons ou la visite à Zoom d'un lama vêtu d'un chapeau ridicule. 🎈

En comprenant d'abord vos objectifs, vous concevrez des réunions tous azimuts qui travailleront avec le forfait Business au lieu de le contrarier.

2. Décider de la forme de la réunion

N'oubliez pas qu'il s'agit d'une d'un autre type de réunion . Les réunions à bâtons rompus ne sont pas les mêmes que les réunions en tête-à-tête : il y a beaucoup de monde à cet appel, vous devez donc tirer le meilleur parti de chaque seconde.

Avant d'inviter tout le monde à la réunion, organisez-la de manière à ce que l'information soit facile à assimiler. Cela peut signifier

Commencer par des activités brise-glace ou des jeux amusants avec les membres de votre équipe pour donner un ton positif au début de la réunion

Partager les mises à jour concernant l'ensemble de l'entreprise dans le cadre d'une réunion publique, ce qui permet à votre équipe de direction de partager des mises à jour rapides pour que tout le monde soit sur la même page

Incorporer des sessions "Ask Me Anything" (AMA) avec les dirigeants et donner la parole aux employés

Organiser des séances de questions-réponses en temps réel

Si vous travaillez dans une organisation hybride, réfléchissez à la manière d'offrir aux travailleurs à distance une expérience aussi équitable que possible afin d'améliorer la culture de votre entreprise en tant qu'organisation inclusive. Par exemple, si les participants en personne reçoivent des cadeaux amusants de l'entreprise, envoyez-les à l'avance aux participants à distance pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte.

3. Recueillez des informations et mettez les dirigeants sur la même page

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Feedback-Form-Template-Tableau-view.png Réunion de tous les acteurs : Modèle de formulaire de rétroaction des employés ClickUp - Vue Tableau /$$img/

Personnalisez votre sondage avec le modèle de formulaire de feedback des employés de ClickUp et utilisez cet affichage Tableau pour des fonctionnalités simples de glisser-déposer

Toute l'équipe participera à cet appel, c'est donc toujours une bonne idée de recueillir les commentaires des autres avant de créer un agenda. Vous pensez peut-être que l'équipe souhaite se concentrer sur des sujets amusants tels que les anniversaires de travail ou les mentions spéciales, mais il se peut qu'elle ait plutôt envie d'avoir une discussion à cœur ouvert avec le PDG.

Prenez le temps de recueillir des questions pour les sessions de Box ou les réunions publiques, créez des questions brise-glace originales et recueillez les idées de réunion de votre équipe.

Au lieu de demander à chacun de répondre à un fil d'e-mail contenant des idées de réunion, créez un sondage et envoyez-le à l'ensemble de l'entreprise. Vous pouvez, par exemple, personnaliser les éléments suivants Le modèle de formulaire de rétroaction des employés de ClickUp pour garder une trace des idées.

Toutes les idées ne seront pas gagnantes, mais vous trouverez certainement de nouvelles idées intéressantes en échangeant des idées avec d'autres équipes, en particulier lorsque vous essayez de discuter de questions relatives à l'entreprise.

4. Créer un agenda efficace

Aussi amusantes que puissent être les réunions, elles ont besoin d'être structurées. Dans le cas contraire, vous risquez de vous écarter du sujet et de consacrer le temps précieux de l'entreprise à des questions moins importantes.

C'est l'occasion d'informer tout le monde sur les performances globales de l'entreprise, c'est pourquoi vous devez établir un ordre du jour ciblé et engageant. En fonction de votre entreprise, quelques bonnes pratiques à suivre consisteraient à consacrer du temps à :

La présentation des nouveaux employés à tous les membres de l'équipe

Les remarques du PDG et les mises à jour de l'entreprise sur les projets clés

De brèves mises à jour de chaque service et la manière dont il s'inscrit dans la mission de l'entreprise

Reconnaissance des employés pour une culture d'entreprise saine d'appréciation de l'équipe

Questions et réponses ouvertes permettant aux membres de l'équipe de discuter des dernières évolutions de l'entreprise avec la direction

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$img/

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et aux commandes slash de travailler plus efficacement

Dans votre agenda, notez le temps que vous avez prévu de consacrer à chaque orateur ou sujet. Si votre entreprise a la réputation de dépasser le temps imparti (ce qui est assez fréquent), désignez quelqu'un qui sera le chronométreur.

Cette personne veille à ce que la réunion se déroule de manière à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour aborder tous les sujets. ⏳

Bien entendu, si vous manquez toujours de temps lors de vos réunions, vous devez soit prolonger la réunion, soit supprimer un point de l'ordre du jour pour la prochaine fois.

5. Utiliser un modèle d'ordre du jour pour les réunions tous risques

Modèle d'agenda de réunion de direction de ClickUp comprend des sections pour :

Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut inclure dans votre l'agenda de la réunion ? Nous avons tout prévu. Il est facile d'élaborer un agenda efficace à l'aide d'un modèle. Modèle d'agenda de réunion de direction de ClickUp comprend des sections pour :

Souligner les réalisations

Examiner les indicateurs

Paramétrer les futurs jalons

Mises à jour du personnel

Il est même livré avec des mises en forme prêtes à l'emploi et des graphiques accrocheurs. Ainsi, vous passerez moins de temps à mettre en forme les documents et concentrerez votre énergie sur les points essentiels de la réunion.

6. Planifier la réunion de l'ensemble du personnel

Agenda en main, il est temps d'inviter tout le monde à la réunion.

Pour les équipes nationales ou multinationales, tenez compte des fuseaux horaires avant de fixer la date de la réunion. Vos employés en Chine n'ont probablement pas envie de répondre à un appel à 23 heures. Essayez donc de trouver une heure qui convienne à la majorité de l'entreprise.

L'organisation d'une réunion n'est pas une mince affaire. Si vous avez besoin d'aide pour forfaiter l'évènement et partager l'ordre du jour, utilisez les outils suivants Le modèle de réunion de travail de ClickUp pour accélérer les choses.

Le modèle de réunion de travail de ClickUp pour accélérer les choses.

Vous aurez probablement des éléments d'action avant, pendant et après une réunion générale. Des outils tels que ClickUp améliorent le processus de la réunion, du forfait à l'exécution.

Utilisez les tâches ClickUp pour vous rappeler de :

De planifier les réunions avec l'équipe

Attribuer des tâches après la réunion

Effectuer un suivi après la réunion

Utilisez ClickUp pour convertir les agendas de réunion en tâches réalisables en un seul clic et étiquetez n'importe qui dans votre organisation pour faciliter la collaboration entre les services.

7. Utiliser l'IA pour résumer les notes d'une réunion à mains levées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-38.gif ClickUp IA /$$$img/

Générez des notes de réunion précises sans effort avec la technologie alimentée par l'IA de ClickUp ClickUp Brain est intégré à ClickUp Docs pour vous permettre de rédiger rapidement des notes et de les résumer après une réunion. Avec IA, vous pouvez améliorer la productivité des réunions de plusieurs façons :

Créer des comptes rendus de réunion: Au lieu de vous démener pour noter chaque mot pendant les réunions, laissez l'IA vous aider. ClickUpL'IA peut aider à rédiger des comptes rendus clairs et structurés qui capturent l'essence de la discussion, en s'assurant que rien d'important ne passe inaperçu

Au lieu de vous démener pour noter chaque mot pendant les réunions, laissez l'IA vous aider. ClickUpL'IA peut aider à rédiger des comptes rendus clairs et structurés qui capturent l'essence de la discussion, en s'assurant que rien d'important ne passe inaperçu Résumez les notes de la réunion : Après une longue réunion à quatre mains, vous risquez de vous retrouver avec des pages et des pages de notes. ClickUp Brain peut condenser ces informations en résumés concis dans vos documents, ce qui facilite la révision et le partage des points principaux

8. Suivi après la réunion

Ne laissez pas votre réunion tous risques s'éteindre après l'évènement. Le suivi est tout aussi important que la planification de la réunion. Il permet de fermer la boucle et de tenir votre équipe compte des éléments d'action.

Après votre réunion, vous pourriez avoir besoin de.. :

Partager les notes de la réunion et les éléments à retenir avec l'équipe

Assigner des éléments de suivi à certains services ou membres de l'équipe

Demander aux chefs d'équipe leur avis sur la réunion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour rationaliser les demandes internes /$$img/

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires

Même si vous espérez probablement recevoir des commentaires élogieux sur votre réunion, il est important de donner suite aux critiques constructives. C'est la seule façon de garantir que vos futures réunions seront plus engageantes et plus efficaces. 🏆

Bonnes pratiques pour l'organisation de réunions générales

Soyez transparent

Une communication transparente est la clé de la réussite d'une réunion. Les employés apprécient l'honnêteté et l'ouverture de leurs dirigeants. Partagez les mises à jour de l'entreprise, les nouvelles, les nouvelles initiatives, les défis et les réussites au cours de la réunion. Cela favorise non seulement une culture de confiance, mais permet également à tous les membres d'être informés et de s'impliquer activement dans l'entreprise.

Fournir un retour d'information

Les réunions de tous les membres de l'équipe sont une excellente occasion de fournir un retour d'information à l'ensemble de l'équipe. Reconnaissez et applaudissez les réalisations, soulignez les progressions et reconnaissez de manière positive les points à améliorer. Cela permet de maintenir la motivation des employés et de promouvoir une culture d'apprentissage et de croissance continus.

Organiser des séances de questions-réponses ou des discussions au coin du feu

Intégrer des sessions de questions-réponses ou des discussions au coin du feu dans vos réunions est un excellent moyen de renforcer l'engagement. Invitez les employés de tous les échelons de l'organisation à poser des questions et à participer à des discussions. Votre équipe de direction peut répondre aux questions ou discuter à bâtons rompus, ce qui favorise une atmosphère détendue et propice à la discussion. Ce segment interactif donne aux employés une occasion unique d'exprimer leurs pensées, leurs éclaircissements et leurs opinions.

Fournir des éléments visuels

Les éléments visuels attirent l'attention du public et facilitent l'assimilation des informations. Inclure des diagrammes, des graphiques, des diaporamas ou des vidéos pour assister vos sujets améliore la clarté et la compréhension. Une représentation visuelle permet d'expliquer plus rapidement des informations complexes tout en maintenant l'attention et l'intérêt du public.

Célébrer les réussites

Profitez de la réunion pour célébrer les réussites, petites ou grandes. La reconnaissance des réalisations individuelles ou de l'équipe stimule le moral et la motivation.

Encourager la participation

Encouragez chaque membre de l'équipe à participer activement à la réunion. Plus ils s'impliqueront, plus ils seront engagés.

Avantages d'une réunion générale pour votre équipe

Le forfait d'une réunion générale n'est pas une mince affaire. Vous devez jongler avec plusieurs calendriers d'invitation et les questions de nombreux participants. La suite C sera également présente, alors vous savez, pas de pression. 👀

Le forfait d'une réunion collective nécessite un peu de travail en amont, mais tout ce travail sera payant. Ce type de réunion est bénéfique pour tout, de la culture d'entreprise à la qualité de vos projets.

Renforcer la culture d'entreprise

Des réunions efficaces donnent à votre équipe davantage d'occasions de se connecter les uns aux autres de manière positive en dehors de leurs responsabilités de travail normales. Ces connexions supplémentaires entre les équipes favorisent un sentiment de communauté qui est essentiel au renforcement de la culture d'entreprise. 🌻

Au lieu d'opposer l'équipe comptable à l'équipe marketing, tout le monde existe simplement sous la même bannière de votre entreprise. Vous pouvez même ajouter quelques exercices de renforcement de l'esprit d'équipe pour aider les employés à se lier d'amitié avec d'autres équipes. N'est-ce pas agréable ?

De plus, les réunions plénières permettent aux nouveaux employés de se familiariser avec la façon dont vous faites les choses. Si vous avez récemment embauché une poignée de jeunes travailleurs, les réunions générales sont un moyen rapide d'intégrer les nouveaux venus à la culture de votre entreprise.

Améliorer le moral de l'équipe

À quelle fréquence faites-vous le tour de vos collègues au même endroit ? Que vous travailliez en personne ou au sein d'une équipe télétravail, réunir toute la bande est probablement une occurrence rare.

Le fait de réunir tout le monde vous donne l'occasion de vous vanter des réalisations de vos employés, ce qui fait des merveilles pour le moral de l'équipe. Lorsque vous forfaiterez les réunions de tous les membres de l'équipe, mettez un point d'honneur à célébrer :

Les jalons du travail

Les anniversaires

Les personnes qui se surpassent

La reconnaissance et les félicitations à l'échelle de l'entreprise contribuent grandement à améliorer le moral de l'entreprise lorsque les employés se réunissent avec les membres de leur équipe. En fait, un sondage récent de Bonusly une plateforme de récompenses pour les employés, a révélé que près de la moitié des personnes interrogées ont quitté un emploi où elles ne se sentaient pas appréciées. Veillez simplement à répartir les éloges de manière équilibrée afin que tout le monde ait son temps sous les feux de la rampe. 🤩

Résoudre les grands problèmes

Malgré tous ses efforts, votre entreprise présente probablement des cloisonnements entre les services. Mais vous connaissez le dicton : deux titres valent mieux qu'un. Si un département s'essouffle à résoudre un problème, il peut trouver la réponse auprès d'un autre département.

Des réunions régulières du personnel avec l'ensemble de l'organisation permettent de mettre en contact des personnes qui ne travaillent généralement pas ensemble. Il se peut que le service marketing ne comprenne pas comment faire faire au site web ce qu'il veut qu'il fasse, mais une discussion rapide avec les informaticiens pourrait résoudre le problème en quelques secondes. ⚒️

Rassembler les gens est une bonne chose, surtout lorsqu'ils ont tous des expériences et des talents différents. Dans la mesure du possible, organisez des réunions qui encouragent les personnes des différents services à interagir entre elles. On ne sait jamais où leurs discussions spontanées peuvent mener.

Utiliser Modèle de rapport de la matrice de communication de ClickUp pour obtenir un aperçu complet des équipes qui sont connectées et qui travaillent ensemble, afin de maximiser chaque collaboration.

Utilisez Modèle de rapport de la matrice de communication de ClickUp pour obtenir un aperçu complet des équipes qui sont connectées et qui travaillent ensemble, afin de maximiser chaque collaboration.

Obtenir l'adhésion au projet

Les réunions à bâtons rompus donnent à votre équipe des sentiments chaleureux, mais elles ont aussi une raison d'être liée au travail. L'adhésion est un ingrédient essentiel pour gestion de projet si vous essayez de convaincre votre équipe (et votre patron) d'une nouvelle initiative, c'est le moment de gagner l'adhésion de tous les membres de l'équipe.

Si vous avez opté pour une nouvelle orientation audacieuse, les réunions de tous les membres de l'équipe sont l'occasion de partager les raisons du changement, d'expliquer pourquoi c'est une bonne chose et ce à quoi les employés doivent s'attendre à l'avenir.

L'objectif est d'apaiser les craintes de votre équipe tout en renforçant l'alignement sur les Objectifs de votre entreprise lors de réunions efficaces. ✨

Assistance à la communication ouverte et à la collaboration

Rien ne se passe en vase clos dans une entreprise. Vous devez favoriser la collaboration au sein de l'équipe non seulement dans votre service, mais dans l'ensemble de l'entreprise. Une communication ouverte est le meilleur moyen d'instaurer la confiance et d'encourager vos employés à s'ouvrir davantage.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'attribution d'utilisateurs et de tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Profitez-en pour partager en toute franchise :

Les mises à jour de l'entreprise

Mises à jour de l'équipe

Nouvelles de l'entreprise

Lorsque vous êtes ouvert et honnête avec vos collaborateurs, ils le sont également avec vous. Au lieu de cloisonner l'information dans un service ou entre les seuls responsables, les réunions de travail permettent de partager l'information avec l'ensemble de l'entreprise dans un forum qui encourage la transparence.

Conseils pour les réunions "All Hands" destinées aux équipes virtuelles

À supposer que les principes fondamentaux des réunions "all hands" restent inchangés dans un paramètre virtuel, l'organisation d'une réunion "all hands" virtuelle fait appel à quelques paramètres. Voici quelques conseils rapides qui vous permettront de faire participer efficacement vos équipes virtuelles à votre réunion :

Choisir le bon momentLogiciel de conférence téléphonique:Sélectionner un logiciel fiableplate-forme de réunion virtuelle fiable qui assiste la taille de votre équipe et s'intègre bien aux autres outils que vous utilisez. Assurez-vous qu'elle offre des fonctionnalités telles que le partage d'écran, des salles de réunion et la possibilité d'enregistrer la réunion pour ceux qui ne peuvent pas y assister en direct. Tests avant la réunion: Effectuez un test avec votre équipe informatique pour résoudre les éventuels problèmes techniques. En veillant à ce que les éléments audio et visuels fonctionnent parfaitement, la réunion se concentrera sur le contenu plutôt que sur les difficultés techniques. Engagez votre public: Les réunions virtuelles peuvent rapidement devenir des expériences passives pour les participants. Incorporez des éléments interactifs tels que des sondages, des sessions de questions-réponses et des discussions en petits groupes pour maintenir l'engagement de votre équipe. Pensez à utiliser des outils d'engagement qui s'intègrent à votre plateforme de réunion. Visuels et présentations: Utilisez des visuels et des diapositives concises pour clarifier vos propos et retenir l'attention de votre public. Une présentation bien conçue peut améliorer de manière significative la qualité de la réunionl'expérience de la réunion virtuelle. Agenda Effacé et Gestion du Temps: Comme les réunions virtuelles peuvent mettre à rude épreuve les capacités d'attention, gardez un agenda serré et prévoyez du temps pour les pauses, surtout si la réunion est longue. Partagez l'agenda à l'avance pour aider les participants à se préparer. Encouragez la participation: Expliquez clairement que la contribution de tous les membres de l'équipe est précieuse. Encouragez les questions et les commentaires de l'équipe afin de favoriser un dialogue à double sens, en veillant à ce que chacun se sente écouté et valorisé. Suivi: Après la réunion, partagez un résumé de la discussion,éléments d'actionet l'enregistrement avec votre équipe. Cela permet non seulement de renforcer le contenu abordé, mais aussi d'aligner tout le monde sur les prochaines étapes, en particulier ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion en direct.

En adaptant votre approche à la forme virtuelle, vous pouvez maintenir l'efficacité de vos réunions, tout en gardant votre équipe connectée, informée et motivée, où qu'elle se trouve.

Préparez de meilleures réunions d'entreprise en moins de temps

Les réunions de l'ensemble de l'entreprise sont une occasion rare de réunir tout le monde au même moment et au même endroit. Mais le nombre de participants rend le forfait difficile à organiser.

Heureusement, en adoptant la bonne approche, vous pourrez organiser une réunion extraordinaire que votre équipe attend avec impatience.

Tout le monde peut planifier une réunion, et l'utilisation d'une pour suivre le compte rendu de la réunion il existe de nombreux outils de gestion des réunions, mais il faut être un vrai pro pour forfaiter une réunion exceptionnelle de tous les membres de l'équipe. Accélérez le processus de forfait et ne négligez aucun détail grâce au système adéquat.

ClickUp fournit des modèles d'agenda de réunion, des flux de travail prêts à l'emploi, des tâches et d'autres outils pour simplifier votre travail.

De meilleures réunions sont à portée de clic. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp -sans carte de crédit !