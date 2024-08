10 modèles gratuits de listes de pour et de contre dans Excel, Word, & ; ClickUp

Le travail est fait de décisions de toutes sortes. Certaines décisions sont faciles à prendre, mais d'autres ? Pas tant que ça.

Que vous travailliez dans le marketing, les ressources humaines ou la finance, il est difficile de choisir la meilleure ligne de conduite pour votre service, votre équipe ou votre entreprise. Il semble que des dangers potentiels vous guettent à chaque coin de rue. Alors, comment prendre la bonne décision ?

Au lieu de jouer à pile ou face, prenez une décision éclairée en dressant une simple liste des avantages et des inconvénients. Une liste de pour et de contre examine les raisons pour ou contre une certaine action. L'objectif est d'examiner tous les facteurs d'un œil impartial afin de prendre la meilleure décision possible.

Il n'est pas non plus nécessaire de créer une liste de pour et de contre à partir de zéro. Les modèles de tableaux des avantages et des inconvénients accélèrent considérablement le processus. Au lieu de vous préoccuper de la mise en forme, gagnez du temps et de vous concentrer sur la viande et les pommes de terre de vos prochaines étapes.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment récupérer plus de temps grâce aux modèles pour et contre, ainsi qu'à 10 modèles professionnels pour pratiquement n'importe quel scénario, afin de lancer votre prochaine séance de brainstorming.

Qu'est-ce qu'un modèle pour et contre ?

Un modèle de liste de pour et de contre est un document structuré qui vous aide à examiner les avantages (pour) et les inconvénients (contre) d'une situation, d'une décision ou d'un choix. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision qui vous permet de prendre une décision stratégique en connaissance de cause.

Ces outils de prise de décision se composent généralement de deux colonnes ou sections, l'une pour les avantages et l'autre pour les inconvénients. À partir de là, vous complétez chaque section avec des informations pertinentes qui vous aident à prendre une décision.

Au lieu de foncer tête baissée dans quelque chose de nouveau, vous examinez soigneusement les résultats d'une décision avant de faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas prévoir toutes les éventualités, mais le fait de réfléchir avec votre équipe à tous les avantages et inconvénients d'une situation vous aidera à décider ce qui est le mieux et à adopter le meilleur plan d'action.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de pour et de contre ?

Nous allons partager avec vous quelques modèles de pour et de contre de premier ordre dans une seconde. Voici les critères que nous avons utilisés pour les sélectionner :

Permettre la collaboration en temps réel: Il y a de fortes chances que vous ne travailliez pas seul. Optez pour un modèle qui permet la collaboration en équipe. Impliquer d'autres parties prenantes à ce stade vous évitera bien des soucis par la suite, alors optez pour un modèle qui favorise la collaboration

Il y a de fortes chances que vous ne travailliez pas seul. Optez pour un modèle qui permet la collaboration en équipe. Impliquer d'autres parties prenantes à ce stade vous évitera bien des soucis par la suite, alors optez pour un modèle qui favorise la collaboration Inclure des éléments visuels: Les éléments visuels améliorent tout. Recherchez des éléments très visuelsmodèles de matrice,rétrospectives de sprint,cartes conceptuelleset les feuilles de route pour agrémenter vos listes de pour et de contre

Les éléments visuels améliorent tout. Recherchez des éléments très visuelsmodèles de matrice,rétrospectives de sprint,cartes conceptuelleset les feuilles de route pour agrémenter vos listes de pour et de contre Équilibrer les avantages et les inconvénients : Les modèles de pour et de contre doivent traiter tous les aspects de l'argument de manière égale. Choisissez un modèle qui évalue tous les facteurs importants de manière équitable et équilibrée

: Les modèles de pour et de contre doivent traiter tous les aspects de l'argument de manière égale. Choisissez un modèle qui évalue tous les facteurs importants de manière équitable et équilibrée Intégrez votre flux de travail : Recherchez des modèles qui se transforment facilement en stratégies, objectifs, projets ou tâches en un simple clic

10 modèles pour et contre à utiliser en 2024

Vous savez comment repérer un modèle de qualité, mais pourquoi passer du temps à chercher ? Consultez ces 10 modèles de haute qualité pour le pour et le contre afin de pimenter votre prochaine réunion d'équipe.

1. Modèle de liste des pour et des contre par ClickUp

Modèle de liste des avantages et des inconvénients par ClickUp

Nous aimons les Modèle de liste des avantages et des inconvénients par ClickUp parce qu'il a l'apparence et la sensation d'un vrai tableau blanc avec des notes autocollantes. Si vous avez une équipe à distance, ce modèle est parfait pour imiter les réunions en personne processus de brainstorming dans un environnement virtuel.

Ce modèle est construit à l'aide du logiciel ClickUp logiciel de tableau blanc numérique et est très visuel par nature. Il utilise des couleurs contrastées, le vert pour les résultats positifs et le rouge pour la liste des contre, ainsi qu'un fond violet pour faire ressortir les couleurs. Le modèle est également personnalisable à 100 %, alors n'hésitez pas à glisser et déposer des notes autocollantes à votre guise.

Et comme ce modèle a été créé à l'aide de Tableaux blancs Clickup vous pouvez convertir la liste finalisée des avantages et des inconvénients en Tâches ClickUp pour rendre vos idées immédiatement exploitables. Sympa, non ? Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste des avantages et inconvénients de l'université par ClickUp

Modèle de liste des avantages et des inconvénients par ClickUp

Le choix d'un établissement d'enseignement supérieur n'est pas une mince affaire. Les Modèle de liste des avantages et des inconvénients de l'université par ClickUp vous aide à

Organiser vos idées

Faire des évaluations impartiales

Effectuer des recherches sur les différentes écoles

Le processus de recherche peut être trépidant. Il est donc utile de choisir un modèle qui couvre des aspects auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Ce modèle prend même en compte les facteurs financiers tels que les frais de scolarité, les frais de subsistance et les bourses d'études.

Pour être honnête, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce modèle uniquement pour comparer les établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez l'utiliser pour toute comparaison approfondie. Par exemple, si votre entreprise évalue de nombreux fournisseurs, n'hésitez pas à personnaliser les catégories de ce modèle pour qu'elles correspondent aux prix et aux caractéristiques de chaque fournisseur. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'analyse SOAR par ClickUp

Modèle d'analyse SOAR par ClickUp

Vous planifiez un grand projet ? Recherchez les opportunités et les risques avant même de planifier votre première réunion d'équipe. Avec le Modèle d'analyse SOAR par ClickUp dans le cadre de l'analyse SOAR, vous examinerez tous les aspects de votre projet, afin de trouver des opportunités et de minimiser les responsabilités.

Ce modèle modèle de prise de décision est similaire à une analyse SWOT, mais elle se concentre davantage sur le fonctionnement interne de votre entreprise. SOAR évalue :

Forces: Il s'agit des avantages dont vous disposez

Il s'agit des avantages dont vous disposez Opportunités: Identifier de nouvelles opportunités, qu'il s'agisse de nouveaux marchés ou de nouveaux segments de clientèle

Identifier de nouvelles opportunités, qu'il s'agisse de nouveaux marchés ou de nouveaux segments de clientèle **Les aspirations : fixer des objectifs pour ce projet

Résultats: Détaillez ce que vous devez faire pour que vos aspirations deviennent réalité

En se concentrant sur les objectifs souhaités et en créant un plan pour les atteindre, SOAR est un excellent modèle pour évaluer les avantages et les inconvénients réalistes de votre projet. Utilisez ce modèle pour étudier le comportement des clients, analyser les forces et les faiblesses d'un produit ou évaluer l'utilité d'un produit ou d'un service vos processus actuels .

En outre, cette ressource facilite le partage d'idées avec les membres d'autres services, ce qui vous permet d'obtenir une image plus complète de ce qui se passe. Cet outil visuel a été créé à l'aide d'un tableau blanc numérique vous êtes donc libre de convertir ce modèle de pour et de contre en tâches réalisables dans ClickUp lorsque vous avez terminé. Télécharger ce modèle

4. Modèle de matrice Pugh par ClickUp

Modèle de matrice de Pugh par ClickUp

Le modèle de la matrice de Pugh par ClickUp possède un peu plus de fonctionnalités que le modèle typique de liste à deux colonnes pour et contre, mais il reste convivial pour les débutants, alors ne vous laissez pas effrayer.

Une matrice de Pugh comporte deux colonnes : l'une pour les options que vous comparez et l'autre pour les critères. Faites une évaluation en fonction du coût, de la qualité, du temps ou d'autres facteurs qui vous importent. Utilisez ce modèle pour prendre des décisions en connaissance de cause sur un produit ou un processus dans votre entreprise.

Nous apprécions cette matrice parce qu'elle évalue plusieurs facteurs de manière égale et équitable. Elle classe chaque option selon le même ensemble de critères, ce qui vous permet d'obtenir une liste plus structurée des avantages et des inconvénients. Si vous avez besoin d'une matrice organisée, comparaison visuelle organisée de toutes les options possibles, cet outil visuel est indispensable. Télécharger ce modèle

5. Modèle de tâche d'analyse SWOT par ClickUp

Modèle d'analyse SWOT par ClickUp

Une analyse SWOT examine les facteurs internes, comme vos forces et vos faiblesses, ainsi que les facteurs externes, comme les opportunités et les menaces. Lorsqu'il est temps de d'imaginer votre prochain grand projet pour créer une stratégie à toute épreuve, procédez à une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT). Le modèle d'analyse SWOT de ClickUp accélère le processus d'analyse SWOT en vous donnant un graphique prêt à l'emploi pour effectuer une analyse. Ce modèle comporte des champs personnalisés pour les taux d'achèvement, les objectifs, les délais, etc.

Mettez votre chapeau de détective et recherchez les tendances au sein de votre entreprise et sur le marché dans son ensemble. Vous devrez peut-être creuser un peu pour trouver les données, mais ce modèle d'analyse SWOT vous redonne du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur la recherche, et non sur la mise en forme. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'analyse des risques et des bénéfices par ClickUp

Modèle d'analyse des risques et bénéfices par ClickUp

Dans le monde des affaires, il faut parfois prendre des risques pour obtenir des biscuits. Mais cela ne signifie pas qu'il faille prendre des risques inconsidérés. Le modèle d'analyse risques-avantages de ClickUp vous guide dans une analyse risques-avantages qui vous permet de savoir si vos grandes idées ambitieuses sont réalistes ou carrément ridicules.

Par exemple, si vous êtes en pleine planification de processus, effectuez une analyse risques-avantages pour déterminer si les coûts de mise en œuvre de ce nouveau processus sont inférieurs aux bénéfices que vous en tirerez. Si les coûts sont trop élevés ou si vous êtes confronté à d'autres risques, tels que des problèmes de conformité, il est temps de revenir à la planche à dessin. Télécharger ce modèle

7. Modèle Excel de liste des avantages et des inconvénients par Vertex42

Via

Vertex42

Vous êtes plus porté sur les données ? La liste des avantages et des inconvénients de Vertex42 est une liste quantifiable des avantages et des inconvénients qui comptabilise les scores pour chaque critère.

Dressez la liste de vos avantages et inconvénients comme vous le feriez habituellement, mais attribuez une valeur d'importance à chaque critère sur une échelle de zéro à dix, zéro signifiant "pas du tout important" et dix "extrêmement important".

Les avantages et les effets indésirables n'ont pas tous le même impact, et nous apprécions que ce modèle tienne compte des différences significatives. Remplissez le modèle et utilisez le score final en haut du tableau pour mettre en œuvre une prise de décision objective en cas de choix difficile. Recherchez le score le plus élevé pour déterminer si vous devez donner le feu vert à ce projet ou le repenser.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de tableau Excel des avantages et inconvénients par Spreadsheet.com

Via

Feuille de calcul.com

Ce modèle de tableau Excel des avantages et inconvénients de Spreadsheet.com est un autre outil simple qui attribue des notes à chaque avantage et inconvénient. Ce qui le différencie du modèle de Vertex42, c'est son système de pondération.

Si un critère a plus d'importance que les autres, vous pouvez lui attribuer un "poids" plus important Par exemple, si vous attribuez normalement un poids de 3 à un facteur tel que le prix, mais que vous lui attribuez un poids de 2,25, le score devient 6,75.

Une fois que vous avez fini d'attribuer des valeurs à chaque variable, le tableur affiche un score pour ou contre pour vous aider à prendre votre décision finale. Si la colonne "pour" a un score plus élevé que la colonne "contre", vous pouvez être certain que votre idée sera (probablement) couronnée de succès.

Télécharger ce modèle

9. Modèle Microsoft Word pour et contre par Smile Templates

Via

Modèles de sourires

Vous cherchez un modèle de liste de pour et de contre adapté à Word ? Optez pour ce modèle gratuit de liste des pour et des contre de Microsoft Word.

Nous aimons ce modèle parce qu'il est plus qu'une simple liste de pour et de contre. Il est formaté comme un plan d'affaires avec des sections pour :

La mission de l'entreprise

L'analyse du marché

Plan marketing

Gestion des produits

Les opérations

Évaluation des risques

Plan financier

Structure de l'actionnariat

Il suffit de supprimer le Lorem Ipsum et d'ajouter les informations relatives à votre entreprise.

P.S. Ce modèle est gratuit, mais il doit être attribué, alors n'oubliez pas de mentionner Smile Templates si vous l'utilisez.

Télécharger ce modèle

10. Microsoft Word Modèle de liste pondérée des avantages et des inconvénients par Sample.net

Via

Sample.net

Ce modèle Microsoft Word de liste pondérée des avantages et des inconvénients est une version simplifiée d'un modèle de liste pondérée des avantages et des inconvénients. Il comprend une zone pour énumérer l'énoncé de votre problème ou de votre besoin, afin que vous ne perdiez pas de vue votre objectif lorsque vous débattrez des avantages et des inconvénients de votre grande idée.

Comme il ne s'agit pas d'un fichier Excel, nous vous recommandons d'utiliser ce document Word comme feuille de travail imprimable. Imprimez-le et utilisez-le lors de votre prochaine réunion de brainstorming en personne. Dressez la liste de tous les avantages, attribuez-leur une valeur (ou un poids) et faites le total à la fin pour savoir si vous devez décider d'aller de l'avant.

Télécharger ce modèle

Accélérez votre prise de décision grâce aux modèles

Qu'il s'agisse d'une simple échelle d'évaluation ou de la décision la plus importante de votre carrière, un modèle de pour et de contre accélère certainement les choses. Parfois, vous devez prendre des décisions personnelles, mais le plus souvent, ces outils puissants vous aideront à prendre une décision objective qui soutiendra la croissance de votre entreprise grâce aux modèles de brainstorming appropriés.

Vous aimez ce que vous voyez ici ? ClickUp propose des dizaines de modèles pour et contre, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous ne trouverez pas une vaste gamme de modèles de brainstorming Bibliothèque de modèles pour chaque processus d'entreprise, mais plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils pour intégrer l'ensemble de votre travail dans la plateforme flexible de ClickUp.

Voyez ce qu'il en est de tout ce battage lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui !