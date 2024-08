10 modèles gratuits de prise de décision dans Excel, Docs et ClickUp

Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, une approche bien définie et structurée peut rendre plus gérables les scénarios les plus complexes. Une telle approche guidera les décideurs tout au long du processus, en les aidant à évaluer tous les facteurs pertinents et toutes les options potentielles.

Qu'il s'agisse d'une décision liée à l'entreprise ou d'une décision plus personnelle, un modèle de prise de décision peut vous fournir exactement cette structure.

Une meilleure prise de décision permet d'obtenir de meilleurs résultats, d'améliorer la qualité de la vie et de réduire les coûts la gestion de la charge de travail et l'amélioration des compétences en matière de résolution de problèmes.

Les bonnes décisions permettent d'atténuer les risques, de minimiser les erreurs et de maximiser le potentiel. Elles peuvent augmenter ou diminuer vos chances d'achever vos objectifs.

Pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles, nous avons dressé cette liste de modèles de prise de décision.

**Qu'est-ce qu'un modèle de prise de décision ?

Un modèle de prise de décision est une manière structurée de prendre des décisions éclairées et rationnelles. En suivant le modèle, vous pouvez aborder une décision finale de manière systémique, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et des résultats potentiels.

Il existe toutes sortes de modèles répondant à différents besoins en matière de gestion d'entreprise. Quel que soit le formulaire, un modèle de prise de décision comporte généralement plusieurs de ces éléments clés :

Identification du problème: La première étape de toute prise de décision consiste à comprendre clairement le problème. Cette section du modèle peut aider à identifier les objectifs ou les défis à relever

La première étape de toute prise de décision consiste à comprendre clairement le problème. Cette section du modèle peut aider à identifier les objectifs ou les défis à relever Collecte d'informations: La compréhension des faits clés permet d'évaluer les différentes options. De nombreux modèles comportent des sections destinées à guider ce processus

La compréhension des faits clés permet d'évaluer les différentes options. De nombreux modèles comportent des sections destinées à guider ce processus Génération d'alternatives: Les meilleures décisions sont prises lorsque l'on est conscient de toutes les possibilités. Les modèles de prise de décision aident à découvrir ces options

Les meilleures décisions sont prises lorsque l'on est conscient de toutes les possibilités. Les modèles de prise de décision aident à découvrir ces options Évaluation du choix: La décision elle-même dépend du meilleur choix possible. Les modèles peuvent proposer des sections pesant le pour et le contre, les risques et les avantages, ainsi que les résultats potentiels

La décision elle-même dépend du meilleur choix possible. Les modèles peuvent proposer des sections pesant le pour et le contre, les risques et les avantages, ainsi que les résultats potentiels Sélection de la décision: Une fois les choix évalués, l'étape finale consiste à prendre la décision. Les modèles peuvent aider à établir des priorités les alternatives et les mettre en balance avec les objectifs et les limites

Une fois les choix évalués, l'étape finale consiste à prendre la décision. Les modèles peuvent aider à établir des priorités les alternatives et les mettre en balance avec les objectifs et les limites Planification de la mise en œuvre : Certains modèles vont plus loin et proposent des outils tels qu'une matrice de décision pondérée pour faciliter la planification post-décisionnelle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de matrice de décision?

Un bon modèle de prise de décision sera facile à utiliser tout en fournissant tous les fournisseurs, prestataires nécessaires à une prise de décision efficace. Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher :

Clarité et structure: La structure du modèle doit être claire et bien définie. Il doit être facile de passer d'une étape à l'autre sans confusion

La structure du modèle doit être claire et bien définie. Il doit être facile de passer d'une étape à l'autre sans confusion Flexibilité et adaptabilité: À moins que vous n'ayez besoin d'un modèle hautement spécialisé pour répondre à des critères clés, il doit être suffisamment flexible pour permettre d'établir une liste de choses à faire qui soit exploitable

À moins que vous n'ayez besoin d'un modèle hautement spécialisé pour répondre à des critères clés, il doit être suffisamment flexible pour permettre d'établir une liste de choses à faire qui soit exploitable Complet et systématique: L'objectif du modèle est de vous guider tout au long du processus d'élaboration d'une liste de choses à faireprocessus de prise de décision. Pour faire cela, il doit couvrir toutes les informations pertinentes de manière très structurée

L'objectif du modèle est de vous guider tout au long du processus d'élaboration d'une liste de choses à faireprocessus de prise de décision. Pour faire cela, il doit couvrir toutes les informations pertinentes de manière très structurée Praticité et facilité d'utilisation: En plus d'être clair, le modèle doit être facile à utiliser. Recherchez des modèles qui limitent le jargon et incluent des instructions détaillées

En plus d'être clair, le modèle doit être facile à utiliser. Recherchez des modèles qui limitent le jargon et incluent des instructions détaillées Prise en compte des parties prenantes: De nombreuses décisions requièrent la participation de plusieurs parties prenantes. Lorsque c'est le cas, le modèle de prise de décision doit comporter une zone d'analyse en grille où les parties prenantes peuvent faire part de leurs idées

De nombreuses décisions requièrent la participation de plusieurs parties prenantes. Lorsque c'est le cas, le modèle de prise de décision doit comporter une zone d'analyse en grille où les parties prenantes peuvent faire part de leurs idées Amélioration continue : Chaque décision doit être plus facile à prendre que la précédente . La réflexion sur le déroulement des processus décisionnels précédents peut y contribuer. Certains modèles prévoient un espace de réflexion

10 modèles de prise de décision à utiliser en 2024

1. Modèle de cadre de prise de décision ClickUp

Le modèle Modèle de cadre décisionnel ClickUp comprend des sections permettant d'effectuer une analyse décisionnelle multicritères. Il fournit un document complet permettant de suivre tous les détails liés à une décision particulière. Il comporte des champs pour enregistrer les données d'assistance qui ont un impact sur la décision, afin que toutes les parties prenantes clés soient bien informées.

Une section est également prévue pour que chaque partie prenante puisse documenter son point de vue et sa vision de la décision. Le document vous permet de saisir chacune des options disponibles, d'enregistrer la décision gagnante et de suivre la progression depuis le début du processus décisionnel jusqu'à la mise en œuvre finale de l'option choisie.

2. Modèle d'arbre de décision ClickUp*

Un arbre de décision décompose le processus de prise de décision en une représentation graphique qui sert à cartographier les choix possibles et leurs résultats potentiels.

Ces arbres permettent d'analyser des décisions complexes de manière visuelle et intuitive. Le chemin qui va de l'énoncé du problème à chaque résultat potentiel passe par un certain nombre de nœuds :

Nœud racine: Il s'agit de l'énoncé du problème lui-même. Il forme le point de départ de tous les autres nœuds

Il s'agit de l'énoncé du problème lui-même. Il forme le point de départ de tous les autres nœuds Nœuds de décision: À partir du nœud racine, les choix possibles se ramifient en nœuds de décision

À partir du nœud racine, les choix possibles se ramifient en nœuds de décision Nœuds de hasard: Toutes les variables de chaque décision ne sont pas certaines. Ces nœuds représentent les résultats incertains le long du chemin de décision

Toutes les variables de chaque décision ne sont pas certaines. Ces nœuds représentent les résultats incertains le long du chemin de décision Nœuds de résultat: Il s'agit des résultats finaux potentiels de chacune des décisions

Pour mieux les distinguer, ces nœuds sont souvent représentés par des formes ou des couleurs différentes. Les Modèle d'arbre décisionnel ClickUp facilite la création et la structuration de ces arbres.

3. ClickUp Modèle de journal de décision

Lorsque l'on prend des décisions, il est utile d'avoir une trace des processus de réflexion et des données qui ont servi à la prise de décision. Un journal des décisions permet de documenter ces informations.

Il peut améliorer le compte rendu, faciliter la communication et fournir des informations précieuses pour des décisions similaires à l'avenir. Il contient généralement les éléments suivants :

Date et heure de la décision: Ce champ de base permet d'établir la chronologie du processus décisionnel

Ce champ de base permet d'établir la chronologie du processus décisionnel Détails de la décision: Il s'agit d'abord d'un simple énoncé de problème. Ajoutez à ce champ toutes les nouvelles options que vous envisagez

Il s'agit d'abord d'un simple énoncé de problème. Ajoutez à ce champ toutes les nouvelles options que vous envisagez Risques associés à la décision: Peu de choix sont sans risque. Le fait de les documenter dans cette section vous permet de les examiner attentivement avant de prendre une décision

Peu de choix sont sans risque. Le fait de les documenter dans cette section vous permet de les examiner attentivement avant de prendre une décision Justification de la décision: Une fois que vous avez pris une décision, remplissez cette entrée avec la justification et les données qui l'ont motivée

Une fois que vous avez pris une décision, remplissez cette entrée avec la justification et les données qui l'ont motivée Les parties prenantes clés: Le suivi des personnes qui ont approuvé la décision et de toutes celles qui y ont participé contribue à la responsabilisation. Cela vous aide également à comprendre les perspectives qui ont permis d'aboutir au résultat

Le suivi des personnes qui ont approuvé la décision et de toutes celles qui y ont participé contribue à la responsabilisation. Cela vous aide également à comprendre les perspectives qui ont permis d'aboutir au résultat Feuille de route de la mise en œuvre: Elle présente les jalons et la date d'achèvement estimée de la mise en œuvre effective de la décision

La feuille de route de mise en œuvre Modèle de journal de décision ClickUp fournit un cadre structuré pour créer un journal des décisions efficace qui fournit toutes les informations nécessaires à la prise de décision et à l'analyse post-décisionnelle.

4. ClickUp Modèle de journal des décisions et des changements

Faites avancer le journal des décisions d'une étape avec le modèle de journal des décisions et des changements de ClickUp Modèle de journal des décisions et des modifications ClickUp . Ce modèle permet de suivre les modifications apportées au cours d'un projet. Il constitue ainsi une source centralisée précieuse de toutes les décisions importantes prises tout au long du cycle de vie d'un projet.

Un journal des décisions et des changements capture les décisions que vous prenez au cours d'un projet. La section des changements ajoute des champs qui documentent les modifications, les mises à jour et les révisions apportées à la décision initiale.

Ces nouvelles décisions sont aussi détaillées que la décision initiale. Les parties prenantes disposeront d'informations clés sur chaque décision, les données qui assistent la justification de chacune d'entre elles et les personnes qui ont participé au processus.

Ce modèle est particulièrement utile dans les situations où vous devez prendre des décisions dans un environnement qui évolue rapidement, comme dans le cas d'une analyse coût-bénéfice . Elle permet une plus grande agilité dans l'évaluation des critères tout en offrant la possibilité d'une analyse approfondie.

5. ClickUp Modèle de matrice de décision de la grille d'hypothèses

Toute décision s'accompagne d'un certain nombre d'hypothèses. Si l'une d'entre elles est erronée, ce qui semblait être une bonne décision peut s'avérer être une mauvaise décision.

Cette matrice dresse la liste de toutes les hypothèses émises au cours du processus décisionnel. Elle permet d'expliciter les hypothèses tout en offrant la possibilité d'en évaluer la validité.

La matrice Modèle de matrice de décision de la grille d'hypothèses ClickUp comporte deux dimensions : la certitude et le risque. La partie inférieure gauche du champ représente les hypothèses les plus sûres : celles qui présentent un risque faible et une certitude élevée.

Les autres quadrants représentent les combinaisons restantes. Pour remplir le modèle avec précision, il faut examiner attentivement chaque hypothèse, ce qui peut fournir des informations éclairantes.

6. ClickUp Modèle de décision de gestion de projet

Poursuivant le thème des journaux de décision, le modèle Modèle de journal des décisions de gestion de projet ClickUp ajoute des fonctionnalités au modèle de base du journal des décisions qui le rendent plus adapté aux tâches de gestion de projet.

Le modèle est doté d'un Tableau de décision qui permet de diviser les grands projets en un certain nombre de décisions distinctes. Vous pouvez créer des champs indiquant l'aspect du projet sur lequel porte la décision et l'impact qu'elle a sur l'ensemble du projet.

Comme d'autres modèles de gestion de projet, celui-ci vous permet d'attribuer une priorité et un statut aux éléments créés en son sein.

Un champ bien visible facilite la prise de décision en mettant en évidence l'impact de la tâche sur le projet. Vous pouvez voir d'un coup d'œil comment chaque élément de la liste s'inscrit dans l'ensemble du projet le forfait du projet .

Grâce à ce modèle, vous pouvez combiner la prise de décision avec l'efficacité un management d'équipe efficace . L'intégration de la gestion du projet dans le processus décisionnel permet une communication plus étroite entre les membres de l'équipe. Les décisions prises à l'aide du modèle correspondront davantage aux besoins du projet dans son ensemble.

7. ClickUp Modèle de matrice de Pugh

Nommée d'après son créateur Stuart Pugh, la matrice de Pugh est utile pour évaluer plusieurs options en fonction d'un ensemble de paramètres prédéfinis. Plusieurs éléments composent la matrice de Pugh Modèle de matrice ClickUp Pugh :

La matrice de Pugh: Il s'agit de la matrice de base. Il s'agit d'une grille qui positionne les options disponibles sur un axe et les critères sur lesquels vous avez l'intention de les juger sur l'autre axe

Il s'agit de la matrice de base. Il s'agit d'une grille qui positionne les options disponibles sur un axe et les critères sur lesquels vous avez l'intention de les juger sur l'autre axe Classement par poids: Tous les critères ne sont pas aussi importants les uns que les autres. En attribuant un poids à chacun d'entre eux, vous pouvez plus facilement quantifier les résultats de chaque option

Tous les critères ne sont pas aussi importants les uns que les autres. En attribuant un poids à chacun d'entre eux, vous pouvez plus facilement quantifier les résultats de chaque option Système de notation: Étant donné la pondération des critères et une formule de votre choix, vous pouvez attribuer une note à chaque option et l'enregistrer

Vous pouvez utiliser le système pour générer un score pour chaque option. Vous pouvez ensuite choisir l'option gagnante et élaborer un forfait autour de celle-ci. L'attribution de poids aux critères fait également de la matrice de Pugh un outil efficace un outil de hiérarchisation efficace pour toute stratégie d'entreprise.

8. Tableau blanc de la matrice ClickUp

Nous venons de voir quelques modèles permettant de créer des matrices spécialisées. Parfois, vous avez besoin d'une matrice personnalisée qui n'entre dans aucune des catégories que nous avons abordées jusqu'à présent. Dans ce cas, le modèle Matrice ClickUp Modèle de Tableau blanc vous fournit une matrice vierge.

Vous pouvez facilement libeller les axes comme vous le souhaitez et les compléter avec des données pertinentes pour votre cas d'utilisation particulier. Bien que cette matrice ne permette pas de suivre la progression d'un projet, il existe plusieurs autres outils de suivi des projets modèles de Tableau blanc qui peuvent être utiles pour suivre votre progression au fur et à mesure de la mise en œuvre de votre décision.

9. Tableau blanc ClickUp pour et contre

L'une des méthodes classiques pour prendre une décision est la suivante une liste d'avantages et d'inconvénients . Les Modèle de Tableau blanc ClickUp pour et contre offre un moyen pratique et organisé de créer une telle liste. D'un côté, il y a les avantages et de l'autre, les inconvénients. Vous pouvez ensuite utiliser des notes virtuelles pour documenter les éléments qui entrent dans chacune des deux catégories et les coller sur le tableau blanc numérique .

Les avantages d'une liste de pour et de contre proviennent moins du résultat final que du processus de création. Lors de la rédaction de la liste, vous devez réfléchir attentivement à plusieurs facteurs, notamment :

Équilibre: Les préjugés nous guettent tous. Il est facile de se concentrer sur les aspects positifs ou négatifs d'une option. L'établissement d'une liste des avantages et des inconvénients permet d'afficher une vue plus équilibrée

Les préjugés nous guettent tous. Il est facile de se concentrer sur les aspects positifs ou négatifs d'une option. L'établissement d'une liste des avantages et des inconvénients permet d'afficher une vue plus équilibrée **Risque : la liste des inconvénients d'une option donnée peut mettre en lumière des risques que vous n'auriez peut-être pas envisagés autrement. Cela vous permet d'évaluer l'option de manière approfondie et d'atténuer les risques

Autres points de vue: La création d'une liste des avantages et des inconvénients est souvent le fruit d'un effort de collaboration. Le travail en commun sur la liste permet d'obtenir des points de vue différents

Après avoir dressé une liste exhaustive des avantages et des inconvénients de chaque option, vous pouvez être plus confiant dans le fait que l'option que vous avez choisie est la bonne.

10. Modèle de diagramme en T ClickUp

Une liste des avantages et des inconvénients est un exemple classique de diagramme en T. Ces diagrammes permettent de comparer deux facteurs différents d'un problème donné. Ces diagrammes permettent de comparer deux facteurs différents d'un problème donné. Lors de la prise de décision, ces deux facteurs sont souvent le pour et le contre. Mais ce n'est pas toujours le cas.

Le Modèle de diagramme en T ClickUp permet de créer un diagramme en T plus générique. Vous pouvez nommer les deux côtés du diagramme comme vous le souhaitez pour une solution de prise de décision plus personnalisée.

Par exemple, la liste pourrait être utilisée pour classer le travail par ordre de priorité en séparant les décisions qui nécessitent une attention immédiate de celles qui peuvent attendre. Dans le cas d'une liste classique de pour et de contre, les avantages d'une option peuvent être plus importants pour la réussite du projet que ceux d'une autre option.

Si vous essayez de décider sur quelle fonctionnalité travailler en priorité, le diagramme en T facilite ce choix.

Tirer parti des outils ClickUp pour aligner les objectifs de l'entreprise sur ceux de l'ensemble de l'organisation

La combinaison dynamique d'une gestion de projet robuste, d'une définition intuitive des objectifs et de fonctionnalités de collaboration transparentes fait de ClickUp un outil qui change la donne en matière de cohésion et de concentration au sein des équipes.

En adoptant ClickUp, les entreprises peuvent mettre fin à l'éternel problème de la communication décousue, des données dispersées et des objectifs mal alignés. Au contraire, elles peuvent favoriser un environnement harmonieux où chaque membre de l'équipe est sur la même page et travaille en collaboration vers des objectifs communs avec une clarté et une efficacité accrues.