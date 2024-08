10 techniques efficaces de prise de décision en groupe pour les équipes

Les techniques de prise de décision en groupe ont une façon de transcender les prouesses individuelles et de créer des symphonies d'intelligence collective.

Ces méthodes célèbrent la diversité et effacent le flux des idées, guidant votre équipe vers la prise de décisions et la réussite.

Des sessions de brainstorming dynamiques aux méthodologies structurées qui exploitent la puissance des diverses perspectives, la prise de décision en groupe est au cœur du travail d'équipe moderne. 🤝

Ce guide explore les meilleures techniques de prise de décision en groupe pour aligner les membres de votre équipe dans un crescendo harmonieux d'idées créatives et de solutions potentielles.

Qu'est-ce que la prise de décision en groupe?

La prise de décision en groupe est une approche collaborative dans laquelle les gens discutent, analysent et évaluent collectivement différentes options pour résoudre des problèmes et trouver les meilleures solutions. Elle est utilisée dans divers contextes, notamment lors de réunions d'entreprises, dans des paramètres universitaires, au sein d'organisations communautaires et de groupes sociaux.

Également connue sous le nom de "décision collective" processus de prise de décision il se caractérise par l'échange d'idées, de points de vue et d'informations au sein d'un groupe. Les membres de l'équipe collaborent en explorant les solutions possibles et les méthodes de résolution des problèmes afin de parvenir à un consensus ou à un accord majoritaire.

Par exemple, un petit groupe peut travailler ensemble à l'analyse d'un problème spécifique au sein de son organisation, achevé par des sessions de brainstorming et des réunions dynamiques.

Après avoir soigneusement exploré les différentes idées, opinions et options, le groupe choisit une solution qui a le plus de chances de résoudre le problème.

Notez que la dynamique de la prise de décision en groupe implique l'interaction des opinions, des préférences et de l'expertise de chacun au sein du groupe, et que chacun de ces aspects peut influencer le résultat.

Importance de la prise de décision en groupe

L'importance de la prise de décision en groupe vient du fait que l'on va au-delà de la brillance individuelle et que l'on utilise l'intelligence collective pour favoriser l'innovation et la réussite.

Voici quelques-unes des façons dont les techniques de prise de décision en groupe profitent aux équipes et aux organisations :

Améliorer la créativité dans la résolution des problèmes et l'efficacité de la prise de décisionrationaliser les processus au sein de votre organisation en s'appuyant sur les idées de tous les membres de l'équipe, et pas seulement des dirigeants et des experts

Augmenter l'adhésion et l'enthousiasme des membres de l'équipe et des parties prenantes en les impliquant et en leur donnant le sentiment d'être respectés

Atténuer les risques et identifier les pièges potentiels à l'avance en explorant plusieurs perspectives sur les avantages et les inconvénients de chaque option

Tirez parti des forces et de l'expertise de vos ressources humaines en partageant le processus et les responsabilités des méthodes de prise de décision avec tout le monde

La liste pourrait continuer, mais vous êtes ici pour les techniques, alors nous nous arrêterons là. En bref, la magie opère lorsqu'un groupe diversifié de personnes met ses idées en commun.

Défis courants de la prise de décision en groupe

Comme pour la prise de décision individuelle, il est important d'être conscient des inconvénients potentiels de la prise de décision en groupe. Après tout, rien n'est parfait et presque tout peut être mal exécuté.

L'un des problèmes les plus courants est la pensée de groupe. Dans ce cas, le groupe donne la priorité à l'harmonie plutôt qu'à la pensée critique, ce qui conduit souvent à des décisions erronées et irrationnelles.

Un autre problème courant de la prise de décision en collaboration est que les décisions prises en désaccord avec l'harmonie ne sont pas prises en compte dans le processus décisionnel collaboration entre équipes prend souvent beaucoup de temps. En d'autres termes, la prise de décision en groupe conduit parfois à de mauvaises décisions et à une perte de temps.

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les Tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Les annotations, les commentaires et les réactions facilitent le retour d'information instantané, transformant votre Tableau blanc en un espace où la contribution de chaque membre de l'équipe est valorisée. Détection de collaboration ClickUp permet à tout le monde - même aux équipes distantes - de réfléchir simultanément sur le même Tableau blanc, créant ainsi une symphonie visuelle de brillance.

2. Enquête dialectique

La recherche dialectique est un processus structuré qui divise les membres de l'équipe en deux sous-groupes. Chaque sous-groupe forme et explore un ensemble de points de vue et d'arguments opposés.

Après que les deux parties ont présenté leurs paramètres alternatifs, le groupe débat pour se mettre d'accord sur un ensemble unique de points de vue. La décision finale peut intégrer des éléments d'une seule approche, des deux approches ou d'aucune.

Il s'agit d'un bon moyen de créer une agenda de la réunion qui empêche la pensée de groupe de saboter les décisions importantes.

En explorant systématiquement des perspectives contradictoires, l'enquête dialectique cherche à découvrir des hypothèses cachées, à identifier des pièges potentiels et à encourager la pensée critique. Elle exploite le pouvoir des conflits constructifs, favorisant un environnement où la dissension est un catalyseur de l'innovation.

3. Arbre de décision

Un arbre de décision est comme une organisation tableau de brainstorming organisé qui offre une représentation visuelle structurée des alternatives et des résultats potentiels liés à une série de choix ou d'actions. 🌳

Les arbres de décision commencent généralement par un nœud unique qui se ramifie en plusieurs résultats potentiels. Chaque résultat sert de nœud, se ramifiant en d'autres possibilités et créant une carte complète des voies de décision potentielles.

Dessinez des connexions entre n'importe quelle forme ou support sur votre Tableau blanc pour construire votre organigramme dans ClickUp

Cette approche devient encore plus facile lorsque vous utilisez les Tableaux blancs de ClickUp. Les Tableaux blancs simplifient la création d'un arbre de décision visuel et permettent de mapper les discussions de groupe en conséquence. Et grâce à l'interface simple et conviviale, tout le monde a une meilleure idée des idées et des possibilités explorées.

4. L'avocat du diable

Jouer le rôle de l'avocat du diable est bénéfique lorsque cela est fait correctement, en particulier pour la prise de décision en groupe.

Vous commencerez par charger une personne ou un groupe de critiquer chaque idée présentée au tableau. Cela permet d'éviter la pensée de groupe, d'améliorer la dynamique de groupe et de mettre en évidence les décisions potentiellement risquées ou coûteuses.

L'utilisation de logiciel de collaboration d'équipe comme ClickUp facilite cette tâche en offrant aux équipes de multiples moyens de communiquer leurs pensées et leurs idées. Cette technique fonctionne pour la quasi-totalité des types de réunions également.

Glissez et déposez des champs personnalisés dans l'affichage du formulaire pour créer des sondages complets ou recueillir des commentaires dans ClickUp 3.0 L'affichage du formulaire de ClickUp peut rationaliser la collecte des votes en permettant aux membres de l'équipe de soumettre leurs opinions et leurs préférences en quelques secondes.

6. Technique de groupe nominale

La technique du groupe nominal (NGT) exploite les idées collectives des individus tout en maintenant une approche structurée. En d'autres termes, elle fait du remue-méninges une méthode plus efficace processus plus standardisé .

Les membres du groupe sont encouragés à générer des idées de manière indépendante, puis à les partager avec le groupe. Cela permet d'accélérer les décisions et le consensus au sein du groupe, en particulier pour les projets qui requièrent des une collaboration interfonctionnelle .

Chaque membre de l'équipe partage ses idées sans discussion. Une fois que tout le monde a présenté ses idées, le groupe en discute pour clarifier certains points. Un processus de vote structuré permet ensuite de classer les suggestions en fonction de leur priorité et de leur viabilité.

7. Technique Delphi

La technique Delphi permet de distiller la sagesse collective d'experts en la matière tout en maintenant l'anonymat. Le groupe charge un facilitateur de poser des questions ouvertes à un panel d'experts pour obtenir des réponses indépendantes et anonymes.

L'équipe ou le facilitateur compilera, résumera et partagera ensuite ces réponses avec le groupe d'experts afin d'obtenir un retour d'information supplémentaire. Ce processus de compilation, de résumé et de partage est répété jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Résumer les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

La méthode Delphi vise à atténuer l'influence des personnalités dominantes, du comportement organisationnel et de la dynamique de groupe afin que les experts puissent contribuer sans confrontation.

Cet échange systématique d'informations et d'opinions est particulièrement efficace pour la prise de décisions complexes, la planification stratégique et d'autres scénarios dans lesquels une expertise diversifiée est essentielle.

8. Décisions unanimes

L'unanimité dans la prise de décision en groupe fait référence à la condition dans laquelle chaque personne est d'accord et apporte son assistance à un plan d'action proposé. 🙌

Les équipes abordent souvent la technique de l'unanimité sous la forme d'une discussion ouverte, d'un partage d'informations ou d'une session de brainstorming. La décision finale est prise une fois que tout le monde est parvenu à un consensus avec une approbation collective et une perspective partagée.

Atteindre ce niveau d'harmonie et de cohésion au sein d'un groupe est formidable, mais cela prend souvent beaucoup de temps. Quiconque a passé des jours dans un jury à essayer de parvenir à un verdict unanime peut (à juste titre) grimacer à la mention de cette technique.

Compte tenu de l'aspect temporel, les décisions unanimes conviennent mieux aux situations qui exigent un accord achevé pour la réussite ou l'acceptation de la ligne de conduite choisie.

Vous pouvez toutefois essayer d'autres techniques de prise de décision en groupe de cette liste pour des décisions de moindre importance.

9. Réunions résumées rapides Réunions debout sont le contraire de la technique de prise de décision à l'unanimité en groupe. Elles sont conçues pour être courtes et efficaces, sans perte de temps, et se tiennent donc souvent debout (ou parfois en marchant).

Lors de ces réunions, chaque membre de l'équipe participe à tour de rôle à une discussion de type round-robin, en répondant à des questions simples comme celles-ci :

Qu'avez-vous fait hier ?

Qu'avez-vous l'intention de faire aujourd'hui ?

Y a-t-il quelque chose qui bloque votre progression ?

Ajustez et développez ces questions en fonction de la décision spécifique que votre équipe tente de prendre. Utilisez ensuite les idées et les informations recueillies lors de cette réunion rapide pour prendre une décision lors d'une réunion plus formelle.

Utilisez un Tableau blanc ClickUp collaboratif pour capturer toutes les idées et décisions d'une réunion de préparation

La réunion de bilan quotidienne a pour but de faciliter la coordination de l'équipe. Cette boucle de rétroaction rapide aide les équipes à s'aligner et à rester sur la bonne voie, à l'instar d'une réunion quotidienne de football. Si un problème survient, vous pouvez le régler rapidement et maintenir les projets sur la bonne voie. Modèle de réunion de compte rendu quotidienne de ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour le forfait, la prise de notes et le suivi de la progression du projet. Associez-le à Le modèle d'agenda de réunion "Stand Up" de ClickUp pour éliminer les conjectures et améliorer le processus de prise de décision en groupe de votre équipe.

10. Digital outils de prise de décision

Les bons outils et applications de prise de décision peuvent améliorer chaque technique de cette liste. 🛠️

Bien que nous ayons déjà donné quelques exemples de la façon dont ClickUp peut être utilisé pour d'autres techniques de cette liste, il est utile pour bien plus que cela. Utiliser ClickUp pour les Teams pour aider les membres de votre équipe dans presque toutes les facettes de la gestion de projet et de la prise de décision, quel que soit le département ou la taille de votre entreprise.

Par exemple, Affichage du ClickUp Chat rassemble toutes les communications et discussions relatives à la décision sur une seule plateforme. Il est ainsi plus facile d'examiner les informations, les idées et les contributions existantes de manière plus efficace.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png Techniques de prise de décision en groupe : L'affichage du chat de ClickUp /$$$img/

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp, ce qui vous permet de retrouver rapidement n'importe quelle discussion

L'affichage Modèle de plan de communication ClickUp est un autre outil très utile. Utilisez-le pour améliorer l'une de ces techniques (ou toutes) avec une meilleure communication, que votre équipe soit distante, hybride ou sur place.

Ce n'est qu'un des plus de 1 000 modèles que ClickUp propose pour améliorer la prise de décision, la gestion de projet et l'efficacité des réunions.

Par exemple, vous pouvez utiliser notre modèles de liste de tâches pour créer à l'avance une structure pour votre réunion de prise de décision ou travailler en équipe pour optimiser une liste de tâches pour un projet donné.

Les outils numériques d'aide à la décision comme ClickUp vous permettent également de gagner du temps en automatisant les tâches quotidiennes, en générant des résumés IA de vos réunions, en suivant la progression du projet et en veillant à ce que les membres de l'équipe soient sur la même page.

Harmonisez votre Processus de prise de décision en groupe

Choisir les bons processus de prise de décision en groupe est primordial pour des choix réussis et innovants.

N'oubliez pas que chaque membre de l'équipe joue un rôle unique dans l'élaboration du chef-d'œuvre collectif qu'est une décision mûrement réfléchie. Utilisez les techniques de prise de décision en groupe ci-dessus pour propulser les membres de votre équipe (et votre organisation) vers un avenir heureux et harmonieux.

Il est temps d'adopter des techniques telles que le brainstorming, le vote démocratique, le NGT et la méthode Delphi pour créer un environnement propice à des décisions et des stratégies visionnaires.

Découvrez le pouvoir de transformation d'une plateforme qui rationalise vos efforts de collaboration et transforme les diverses voix de votre équipe en un chef-d'œuvre harmonieux. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui -c'est gratuit !