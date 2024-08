Comment créer un tableau d'idées numérique pour le brainstorming ?

si vous n'avez qu'une feuille de calcul, vous serez obligé de penser en lignes et en colonnes

Ce concept s'applique à tous les outils que vous utilisez. Imaginez que vous notiez des informations - idées, comptes rendus de réunions ou notes issues d'une session de brainstorming.

Si vous utilisez un Google Doc, vous écrirez sous forme de puces. Si vous utilisez des notes autocollantes, vous écrirez des expressions ou des phrases lapidaires. Sur un tableau blanc, vous dessinerez probablement un diagramme. En fait, les outils que vous utilisez influencent inconsciemment votre processus de réflexion.

Mon travail consiste à choisir le bon outil pour vos sessions d'idéation et de brainstorming, en particulier lorsque vous collaborez avec une équipe télétravail, chaque membre de l'équipe travaillant dans son propre environnement. Les tableaux d'idées virtuels offrent la solution idéale. Voyons comment.

Qu'est-ce qu'un Tableau d'idées ?

Un Tableau d'idées est une représentation visuelle des idées, de l'inspiration et des pensées. Il s'agit d'un outil de collaboration utilisé pour rassembler les différents membres d'une équipe et leur permettre de planifier leurs idées, qu'il s'agisse d'un brainstorming, de la résolution d'un problème ou de la planification d'un scénario.

Un Tableau d'idées typique permet aux équipes de :

Capturer les idées : Pendant la session de brainstorming, un Tableau d'idées peut être utilisé pour rassembler toutes les idées - bonnes ou mauvaises - en un seul endroit de manière visuelle pour que l'équipe puisse en discuter.

Organiser les idées : Une fois toutes les idées rassemblées, les équipes peuvent les organiser visuellement. Par exemple, si une équipe réfléchit à des fonctionnalités potentielles pour un produit, les idées peuvent être organisées en fonction de la faisabilité, de l'effort/du temps requis, de la disponibilité des compétences, etc.

Établir des connexions : L'utilisation d'un Tableau d'idées permet d'ajouter des liens entre les idées, qu'il s'agisse d'une relation de complémentarité ou de dépendance. Par exemple, si la conception d'une icône pour le site web dépend du choix des couleurs de la marque, vous pouvez le planifier sur le tableau d'idées. Cela permet de mieux comprendre les subtilités de l'image globale.

Convertir les idées en tâches et les classer par ordre de priorité : Les équipes convertiront les idées en tâches afin de les rendre exploitables. Par exemple, elles se mettront d'accord sur une fonctionnalité à développer. Puis elles les classeront par ordre de priorité pour le premier sprint.

Archiver pour référence : Le travail d'un Tableau d'idées n'est pas Terminé lorsque les idées sont converties en tâches. En fait, tout au long du projet, les tableaux d'idées numériques servent de référence pour sa vision. Il est également utile pour l'onboarding des nouveaux membres de l'équipe, en leur affichant clairement le contexte du projet.

Types de tableaux d'idées

Le Tableau d'idées peut prendre n'importe quel formulaire : murs de verre, chevalets, logiciels de présentation ou tableaux blancs numériques. Toutefois, certaines approches répondent mieux à des objectifs spécifiques. Examinons-les.

Tableau d'idées pour le brainstorming

Un tableau de brainstorming se présente sous la forme d'un tableau blanc typique, avec un espace pour ajouter tout ce dont vous avez besoin, comme par exemple :

Idées

Commentaires (pour chaque idée)

Utilisateurs (qui ont présenté l'idée ou sont responsables de son exécution)

Dates (telles que les échéances)

Relations entre les idées ou dépendances, le cas échéant

Par exemple, si votre équipe de contenu est à court d'idées pour les prochains articles de blog, vous pouvez utiliser un Tableau d'idées pour faire du brainwriting. Chacun peut écrire ses idées de contenu pendant quelques minutes, sans filtre inutile ni doute de soi. Ensuite, ils les transmettent à la personne suivante pour qu'elle les complète ou les affine.

Vous pouvez également adapter cette technique de brainstorming pour résoudre les problèmes également. Le brainstorming inversé est utile lorsque l'équipe connaît le problème mais pas la solution. Cette technique permet d'explorer les différentes raisons pour lesquelles le problème pourrait survenir, puis de dresser une liste des moyens de le résoudre.

Diagrammes de flux

Un diagramme de flux permet de visualiser les processus, qu'il s'agisse d'un parcours client ou d'un pipeline de données techniques. Il permet de cartographier chaque étape du processus, ainsi que le sens du flux et les branches. Les diagrammes de flux sont pratiques pour les processus complexes comportant plusieurs points de décision.

Cartographie conceptuelle

Planifiez des concepts complexes en flux de travail gérables avec le modèle de tableau blanc de cartographie conceptuelle de ClickUp

Un plan conceptuel est utilisé pour simplifier des idées complexes. Elle permet de les décomposer en éléments plus petits et de voir comment ceux-ci se combinent pour former un tout.

Par exemple, si vous étudiez le concept de conception d'une base de données pour votre prochain produit, vous pouvez inclure des sous-concepts tels que les tableaux, les relations et la qualité des données, en les décomposant davantage en paramètres qui les définissent.

matrices 2×2

La matrice 2×2 est un outil d'assistance à la décision très utilisé par les équipes et les dirigeants. Sur une matrice 2×2, vous pouvez représenter vos options/statuts et hiérarchiser efficacement les idées créatives. La matrice d'Eisenhower, par exemple, est très utilisée pour classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Vous pouvez classer les tâches par ordre de priorité sur une matrice 2×2, comme indiqué ci-dessous.

Tableau d'humeur

Les tableaux d'humeur sont utilisés lorsque l'élément visuel joue un rôle beaucoup plus important que tout le reste. En général, il s'agit moins de prendre des mesures spécifiques que de trouver la bonne inspiration ou la bonne sensation pour un projet.

Par exemple, les architectes utilisent les tableaux d'humeur comme points de départ pour la conception d'espaces. Les concepteurs visuels/UI utilisent des tableaux d'humeur pour identifier les styles de couleurs, d'icônes, d'illustrations, de typographie, etc. Les équipes de gestion d'évènements utilisent des mood boards pour identifier des thèmes. En voici quelques exemples Modèles de tableaux d'humeur ClickUp pour s'inspirer.

Rassembler l'inspiration et les idées dans un seul endroit coloré

Tableau d'opinion

Un Tableau de bord est une visualisation de l'objectif final. Pour une équipe produit, il peut s'agir d'afficher l'aspect d'un produit achevé ou les objectifs qui auront été atteints.

Un tableau de vision UX pourrait rassembler des images représentant ce que les utilisateurs ressentent lorsqu'ils utilisent le produit. ClickUp propose plusieurs modèles de tableaux d'évaluation que vous pouvez choisir.

Quels sont les avantages de l'utilisation des Tableaux d'idées ?

Lorsque les équipes ont trop d'idées et de pensées qui tournent dans leur tête sans direction ni action, un Tableau d'idées leur offre la rampe de lancement parfaite. Il permet de capturer et de rationaliser les bonnes idées pour les rendre exploitables. Voici comment procéder.

L'idéation sauvage

Lorsque tout le monde jette ses idées sur un Tableau d'idées, vous rencontrerez très probablement des idées novatrices. C'est important car cela encourage les membres de l'équipe à penser de manière radicale, en explorant des solutions autrement considérées comme téméraires.

Même si vous ne les mettrez peut-être pas toutes en œuvre, cela donne aux équipes la liberté de sortir des sentiers battus. ...

Collaboration efficace

Les problèmes complexes nécessitent des idées et des solutions radicales, mais aussi un moyen simple de les organiser et de les exécuter. Un Tableau d'idées est aussi un application de collaboration

permettant aux équipes de rassembler des idées, de les évaluer, de partager des commentaires, de débattre des possibilités, d'explorer les exigences et les dépendances, d'assigner des tâches et de prendre des responsabilités, le tout en un seul endroit.

Elle fait tout cela visuellement, améliorant ainsi la compréhension et la mémorisation.

Meilleure gestion de projet

Un bon Tableau d'idées donne aux gestionnaires de projet une base structurée et évolutive pour rationaliser leurs opérations en vue d'une livraison plus rapide et d'une meilleure expérience client. A tableau kanban est un excellent exemple de tableau d'idées utilisé dans la gestion de projet.

Modèle d'idéation par ClickUp

4. Inviter les idées de l'équipe

Si vous utilisez un Tableau d'idées en ligne de manière synchrone, appelez les membres de l'équipe et informez-les des attentes de la réunion.

Il est également utile de désigner un propriétaire chargé de rassembler, de partager les idées et de gérer le Tableau, en contrôlant le chaos provoqué par le fait que tout le monde dessine simultanément sur le Tableau.

Invitez maintenant tout le monde à faire part de ses idées. Par exemple, si vous cherchez des idées pour nommer votre prochain produit, demandez à chacun de coller des notes sur le tableau numérique. Si vous préparez un évènement, votre équipe peut épingler des photos qui l'inspirent.

5. Examinez les idées

Pour que votre Tableau des idées soit une réussite, il est essentiel d'examiner attentivement chaque idée avec respect. Cela encourage les équipes à partager leurs idées sans craindre d'être ridiculisées. Examinez donc chaque idée et donnez votre avis.

Invitez également les membres de l'équipe à s'appuyer sur les idées des autres pour les renforcer. Combinez les idées similaires et structurez-les de manière pertinente.

6. Organiser les idées sur le Tableau d'idées en ligne

Maintenant, organisez-les en fonction de votre objectif en utilisant l'une des méthodes suivantes techniques de visualisation .

matrice 2×2 : Si vous utilisez le Tableau des idées pour faire un brainstorming sur le développement des fonctionnalités, vous pouvez représenter les coûts faibles/élevés sur l'axe des X et les efforts sur l'axe des Y. Vous pouvez ensuite utiliser cette matrice pour hiérarchiser les tâches. Vous pouvez ensuite utiliser cette matrice pour classer les tâches par ordre de priorité.

Tableau Kanban : Si vous utilisez le tableau d'idées pour la planification du sprint, vous pouvez les placer sur un tableau Kanban avec des colonnes "à faire", "en cours" et "terminé" pour en assurer le suivi.

Diagramme de flux : Si vous utilisez le tableau d'idées pour planifier un processus, vous pouvez le transformer en diagramme de flux en dessinant les connexions et les dépendances entre les éléments.

Une fois l'idée convertie en tâche, les gestionnaires de projet l'oublient souvent. C'est une erreur. Un Tableau d'idées peut être un cadeau qui ne s'arrête jamais, grâce à un travail ciblé gestion des idées pratiques. En organisant et en archivant de manière réfléchie les idées collées, les organisations peuvent éviter aux équipes de devoir générer de nouvelles idées de manière répétée.

7. Les rendre exploitables

Une fois que vous avez fait un brainstorming et que vous vous êtes mis d'accord sur les idées, il est temps de les rendre exploitables. Vous pouvez passer de l'idée à l'exécution en créant des tâches directement à partir de vos tableaux blancs. Vous pouvez ajouter un contexte à ces tâches en les liant à des fichiers, des documents, etc.

Idéer mieux et exécuter plus vite avec ClickUp Tableaux blancs

Tous les types de travail de la connaissance reposent fortement sur les idées des gens. Cependant, les idées ne manquent pas. Ce qui différencie les équipes qui réussissent, c'est leur capacité à les rationaliser et à les exécuter de manière cohérente.

Le Tableau des idées est un outil essentiel pour y parvenir. Comme nous l'avons mentionné, l'outil que vous utilisez pour trouver des idées en équipe influence souvent votre processus de réflexion. Choisissez un outil qui s'intègre bien dans vos processus actuels et qui ne s'arrête pas à l'idéation.

ClickUp Tableaux blancs est conçu pour permettre aux équipes de collaborer en toute transparence sur les idées et de passer à l'exécution sans effort. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . Idéer avec clarté et passer à l'exécution avec rapidité.