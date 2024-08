Les 10 meilleurs modèles gratuits de liste de tâches en Excel & ; ClickUp pour débloquer l'efficacité

Si vous avez souvent du mal à rester concentré sur vos tâches professionnelles, vos responsabilités personnelles et les listes interminables de choses à faire que la vie vous impose, ne vous inquiétez pas : vous n'êtes pas seul. Si exceller au travail tout en conservant une vie personnelle épanouie est un casse-tête pour de nombreux professionnels, il est possible de le résoudre si l'on se dote des bons outils.

L'humble liste de tâches est un outil simple mais remarquablement utile pour stimuler la productivité et reprendre le contrôle de vos engagements personnels et professionnels. Elle fournit une feuille de route claire de ce qui doit être accompli et à quel moment, vous aidant à gérer votre temps judicieusement et à hiérarchiser les tâches efficacement. 📑

Pour être pratique, une liste de tâches a besoin d'un format bien structuré, mais en créer une de toutes pièces peut représenter une responsabilité supplémentaire.

Heureusement, il existe une multitude de modèles remarquables disponibles gratuitement. Dans cet article, nous allons vous présenter 10 des meilleurs modèles de liste de tâches pour révolutionner la façon dont vous gérez vos responsabilités quotidiennes.

Qu'est-ce qu'un modèle de liste de tâches ?

Un modèle de liste de tâches est un cadre pré-conçu pour lister, prioriser, organiser, et suivi des tâches ou des activités. Il se présente sous différentes formes, de la plus simple à la plus complexe, et peut être utilisé à des fins professionnelles ou personnelles.

Ces modèles comprennent généralement des composants essentiels tels que des noms de tâches, des descriptions, des dates d'échéance et des indicateurs d'état. Certains peuvent offrir des attributs supplémentaires tels que les niveaux de priorité les dépendances des tâches et les catégories afin d'améliorer la gestion des tâches et l'établissement des priorités.

ClickUp 3.0 vous donne la possibilité de transformer et de passer d'une vue à l'autre tout en éditant directement les tâches avec ClickUp AI

Les modèles de listes de tâches offrent une approche systématique de la gestion de vos tâches emploi du temps quotidien ils vous permettent de suivre les responsabilités et de veiller à ce que les tâches essentielles soient accomplies dans les délais impartis. Ils vous aident à suivre les responsabilités et à vous assurer que les tâches essentielles sont accomplies à temps, ce qui favorise la responsabilité et la transparence.

Ce qui les rend encore plus précieux, c'est leur flexibilité : ils peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, que vous gériez un projet client ou que vous organisiez une fête d'anniversaire. ⏳

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de tâches ?

En matière d'organisation des tâches, il n'existe pas de solution unique. Cependant, vous devez vous assurer que votre modèle de liste de tâches présente les qualités suivantes :

Clarité : Les noms et les descriptions des tâches doivent être concis et sans ambiguïté, afin que les utilisateurs puissent comprendre rapidement ce qui doit être fait Organisation : Le modèle fournit une structure logique pour lister les tâches, souvent de manière séquentielle ou par ordre de priorité Flexibilité : Les utilisateurs doivent pouvoir l'adapter à leurs besoins personnels ou professionnels spécifiques Gestion des échéances : Il permet de fixer des dates d'échéance ou des délais, ce qui aide les utilisateurs à suivre les responsabilités et les échéances importanteshiérarchiser le travail en conséquence Suivi de l'état d'avancement : Les bons modèles comprennent des indicateurs d'état ou des cases à cocher qui permettent aux utilisateurs de marquer les tâches comme incomplètes, en cours ou terminées Rappels et notifications : Pour aider les utilisateurs à ne pas perdre de vue les tâches à venir ou les éléments en retard

Personnalisez vos notifications pour qu'elles se déclenchent automatiquement lorsque le statut d'une tâche est modifié dans ClickUp

10 modèles de listes de tâches gratuits indispensables en 2024

Dans cette collection, nous avons sélectionné les 10 meilleurs modèles de listes de tâches et de tâches à faire en Excel et en anglais ClickUp .

Chacun d'entre eux est conçu de manière experte pour répondre à des besoins spécifiques et améliorer votre expérience de la gestion des tâches. Ils sont également faciles à utiliser, personnalisables et entièrement gratuits. 🆓

1. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

ClickUp Daily Task Template est parfait pour gérer les tâches quotidiennes et garder une trace de votre journée entière

Le Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp est votre partenaire en l'organisation des tâches quotidiennes des plus routinières aux plus critiques. Il vous permet de prendre en charge votre journée en fixant des objectifs, en attribuant des délais, en classant les tâches par catégories, en mettant en place des rappels et en hiérarchisant le travail.

Et le plus beau, c'est qu'il est hautement personnalisé Il est hautement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins et à vos préférences.

Vous pouvez organiser les tâches en fonction de catégories particulières telles que le type, le lieu ou tout autre critère pertinent, ce qui simplifie la visualisation et l'organisation de votre charge de travail.

Suivez et maintenez facilement les séries avec des attributs personnalisables pour une gestion efficace des tâches quotidiennes. ✅

Utilisez la vue Liste du modèle pour un affichage détaillé de vos tâches, passez à la vue Kanban pour gérer facilement les statuts des tâches, ou choisissez la vue Tableau si vous préférez un format de type feuille de calcul. Vous pouvez également intégrer ce modèle à votre outils de gestion des tâches existants afin qu'il s'harmonise sans effort avec votre flux de travail quotidien. Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Combinez votre liste de contrôle quotidienne et votre calendrier quotidien avec le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Si vous souhaitez maîtriser avec précision vos heures de travail, vos attentes et vos objectifs, le modèle de liste des tâches à accomplir ClickUp est fait pour vous Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp vous soutient. Il ne s'agit pas d'un simple calendrier, mais d'un puissant outil d'organisation offrant une vue d'ensemble de vos tâches hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles.

Utilisez-le comme une feuille de route claire pour planifier et hiérarchiser toutes vos tâches en fonction de votre rôle et de vos responsabilités, ou comme un modèle de liste de tâches hebdomadaires pour plusieurs projets. 🗓️

Ce qui rend ce modèle encore plus pratique et fonctionnel, ce sont ses vues personnalisées. Imaginez une semaine entière remplie de réunions. La vue Demande de réunion vous donne un aperçu rapide de tous vos rendez-vous à venir, des tâches associées et de leurs échéances. Vous êtes ainsi toujours bien préparé et maîtrisez parfaitement vos engagements.

Imaginez maintenant que vous travaillez dans une équipe où les tâches sont attribuées en fonction des rôles. La vue Par rôle vous aide à trier les tâches en fonction des personnes qui en sont responsables. Elle facilite la délégation des tâches et encourage la responsabilisation en veillant à ce que chacun sache ce qu'il doit faire et quand.

Enfin, il y a la vue Schedules. Il s'agit d'une sorte de carte visuelle de votre journée ou de votre semaine, qui présente les tâches par ordre chronologique. Cela vous aide à planifier efficacement votre temps en attribuant des créneaux pour les tâches, les réunions et même les petites pauses. Il s'agit de rester maître de la situation et de tirer le meilleur parti de votre temps précieux.

Vous pouvez également suivre la progression des tâches grâce à des statuts personnalisés tels que Ouvert et Terminé et classer les tâches à l'aide de champs personnalisés tels que Catégorie, Ressources, Niveau de productivité et Rôle. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de travail à faire

Abordez avec succès toutes vos obligations à venir grâce au modèle de travail à faire de ClickUp

Avec le modèle Modèle de travail à faire ClickUp avec ClickUp Work To Do, vous pouvez sans effort classer les tâches par ordre d'importance, d'effort ou d'urgence, ce qui vous permet de rester concentré sur ce qui compte le plus. Organiser les projets dans des listes, avec les tâches et sous-tâches associées, ainsi que les dates d'échéance correspondantes, afin de toujours respecter les délais. De plus, vous pouvez suivre visuellement votre progression grâce à des tableaux Kanban ou des diagrammes de Gantt intuitifs.

Ce modèle propose trois vues distinctes adaptées à vos besoins :

Liste des tâches

Calendrier hebdomadaire

Calendrier mensuel

Dans la vue Liste des tâches, vous trouverez une liste complète d'activités organisées en fonction de leur délai d'achèvement, qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez suivre des détails supplémentaires sur le côté droit du modèle, tels que le statut de la tâche, les dates d'échéance et la priorité. De plus, le champ Type de tâche vous permet de spécifier le service responsable, ce qui ajoute une touche de responsabilisation à votre gestion des tâches. 💼

C'est dans l'affichage Calendrier que la magie opère. Utilisez l'éditeur simple de glisser-déposer pour planifier ou reprogrammer des tâches créant ainsi une feuille de route visuelle pour votre travail. Télécharger ce modèle

4. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Gérer facilement les tâches au sein de l'équipe et utiliser des vues personnalisées comme la vue Conseil pour déléguer le travail plus efficacement

Le Modèle de gestion des tâches ClickUp est la solution ultime pour rester organisé et s'attaquer efficacement aux tâches, quels que soient les objectifs du projet. Ce modèle prend les informations que vous saisissez et les regroupe automatiquement par priorité, département ou statut de la tâche. Grâce aux champs personnalisés préconstruits, vous aurez un aperçu rapide de la propriété des tâches et des dates d'achèvement prévues, garantissant ainsi la transparence et la clarté. 🌞

Votre équipe peut utiliser la vue Liste du modèle pour organiser méticuleusement les détails de la tâche, tels que la propriété et les échéances, comme dans un liste de tâches avancée . Les tâches du projet sont classées dans trois listes principales - Actions, Idées, et Arriéré - ce qui vous permet de trouver l'information dont vous avez besoin sans effort.

La vue Board vous permet de planifier et de hiérarchiser les tâches en organisant des notes autocollantes sur un tableau Kanban. La vue Box offre un aperçu de la répartition du travail, facilitant l'attribution intelligente des tâches, tandis que la vue Calendar simplifie la planification grâce à une interface conviviale de type glisser-déposer. Télécharger ce modèle

5. Modèle ClickUp Simple To-Dos

ClickUp Simple To-Dos Template facilite la gestion des tâches et augmente la productivité

Présentation de l'outil Modèle ClickUp Simple To-Dos clickUp est un modèle de gestion des tâches, où l'efficacité rencontre la simplicité. Ce modèle offre une approche directe de la gestion des tâches, sans complications ni distractions inutiles. 🎯

Commencez par la Vue liste comme liste de tâches principale, où les colonnes affichent des détails essentiels tels que les assignés, les dates d'échéance, les balises de priorité et les commentaires. La colonne d'état propose un menu déroulant avec des catégories personnalisables, telles que Bloqué, Terminé, En cours et À faire.

vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de toutes vos tâches ?

vous avez besoin d'établir des priorités ? La vue Tâches prioritaires est là pour vous aider.

Rendez vos tâches plus informatives en incluant des sous-tâches, des listes de contrôle et des pièces jointes. Expérimentez différentes vues, telles que Tableau et Gantt, et affinez l'affichage de vos tâches à l'aide de filtres pour trouver ce qui convient le mieux à votre flux de travail. Télécharger ce modèle

6. Modèle de gestion des tâches simple ClickUp

Afficher uniquement la prochaine action d'une tâche pour un modèle de liste de tâches plus propre dans ClickUp

Vous en avez assez d'avoir du mal à vous souvenir de vos tâches quotidiennes et de vos rendez-vous ? L'agenda Modèle simple de gestion des tâches ClickUp est conçu pour simplifier non seulement les activités liées au travail, mais aussi les responsabilités quotidiennes telles que le nettoyage, passer l'aspirateur ou aller à la salle de sport.

Le modèle de liste de tâches comprend un format de liste de base permettant de visualiser les tâches personnelles ou professionnelles classées dans les catégories À faire ou Terminé.

Ce modèle modèle de gestion des tâches fournit une structure claire pour ajouter vos tâches quotidiennes, avec des étiquettes pour les dates d'échéance, les priorités et les statuts des tâches. C'est la clé qui vous permettra de structurer votre journée et de ne pas perdre de vue vos tâches, quelle que soit leur taille ou leur importance.

Vous trouverez une gamme de vues, y compris Liste, Board et Doc, vous permettant d'aborder vos tâches de la manière qui convient le mieux à votre flux de travail. Ses puissantes options de personnalisation font de ce modèle un modèle à part : ajoutez des champs, classez les tâches par ordre de priorité et configurez facilement des rappels. Télécharger ce modèle

7. Modèle de liste d'activités ClickUp

Organisez et planifiez toutes vos activités en un seul endroit grâce au modèle de liste d'activités ClickUp

Le modèle Modèle de liste d'activités ClickUp peut transformer le chaos de vos tâches en un système bien organisé et efficace. Il s'agit d'un modèle polyvalent qui couvre tous les aspects de la création d'une liste d'activités listes de tâches et des listes de contrôle pour gérer les calendriers des projets et les sprints. Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser toutes vos activités en un seul endroit, ce qui vous permet de les hiérarchiser et de les planifier avec précision. 🙌

Utilisez les champs personnalisés du modèle pour :

Spécifier le nom du projet

Attribuer un chef de projet

Suivre l'état d'avancement du projet

Ce qui est encore plus pratique, c'est que ce modèle structure les activités en sous-tâches, ce qui vous permet de fournir des détails détaillés pour chacune d'entre elles, y compris les dépendances entre les activités. Il s'agit d'une solution complète pour une gestion efficace des activités et une planification de projet, qui simplifie les tâches complexes et garantit le bon déroulement de vos projets. Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de liste de choses à faire par ordre de priorité par Vertex42

Ce modèle rationalise le processus de collecte, d'évaluation et de suivi de vos tâches quotidiennes

Amateurs d'Excel, voici un outil pratique pour la gestion de vos tâches : le modèle Excel de liste de tâches classées par ordre de priorité de Vertex42. Ce modèle simplifie la collecte, l'évaluation et le suivi de vos tâches quotidiennes. Il est imprimable, remplissable à la main et comporte un espace réservé à vos trois priorités. 🖨️

Dans la première colonne, dressez la liste de vos tâches ou projets. Utilisez les colonnes suivantes pour fixer les dates d'échéance, mettre à jour les statuts, spécifier les priorités et ajouter des notes. Vous avez la possibilité de prioriser les tâches en utilisant différentes méthodes, comme des symboles, des chiffres ou le formatage. Télécharger ce modèle

9. Modèle de liste de tâches Excel par TeamGantt

Les options d'état claires du modèle facilitent le suivi de la progression, tandis que l'attribution de dates d'échéance permet de hiérarchiser les tâches sans effort

Le modèle Liste de tâches Excel De TeamGantt est votre billet vers le succès en matière de gestion des tâches. Ce modèle simplifie la planification, l'attribution et le suivi des tâches pour divers projets, ce qui en fait un ajout précieux à votre collection de modèles de listes de tâches Excel. Il est adaptable, que vous traitiez des tâches professionnelles critiques ou des projets personnels.

Le modèle simplifie la gestion des tâches en vous permettant de créer une liste de tâches complète. Vous pouvez facilement ajouter des tâches, assigner des responsables, fixer des dates d'échéance et suivre l'état des tâches. Ses options d'état claires font du suivi de la progression un jeu d'enfant visuel, et vous pouvez hiérarchiser les tâches sans effort en leur attribuant des dates d'échéance.

Vous pouvez suivre l'avancement de vos tâches professionnelles, ce qui vous permet de ne jamais manquer une échéance, ou gérer vos projets domestiques plus efficacement, en contrôlant les coûts et en respectant le calendrier des tâches. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de suivi des tâches quotidiennes

Ce modèle de liste de tâches simplifie le suivi des projets en facilitant le tri et le filtrage en fonction des dates d'échéance, de la priorité et de l'état d'avancement

Le modèle Excel de suivi quotidien des tâches est un outil polyvalent qui permet de gérer efficacement des tâches multiples. Sa conception conviviale et visuellement attrayante intègre des contrôles de filtrage intégrés, vous permettant de trier et de filtrer les projets en fonction de leur date d'échéance, de leur priorité et de leur statut. Que vous préfériez une version numérique ou papier, ce modèle convient aux deux options.

Avec des options de personnalisation complètes, vous avez la liberté d'ajuster le texte, les images et d'autres éléments pour répondre à vos besoins uniques. Vous pouvez puiser dans un monde de créativité en accédant à une gamme variée de photos, de graphiques, de polices et de fonctionnalités dynamiques telles que des animations, des transitions et des vidéos. 🎨

Ce modèle offre une solution simple et efficace pour le suivi des tâches, vous aidant à éviter les oublis et à stimuler votre productivité. Télécharger ce modèle

Modèles de listes de tâches : Vue d'ensemble

Voici un bref aperçu de ce que vous pouvez attendre de chaque modèle :

Maîtrisez vos tâches avec les meilleurs modèles de tâches et de listes de choses à faire

Si les tâches étaient vos soldats, les modèles de listes de tâches seraient les stratégies et tactiques que vous appliquez pour les contrôler et les mener à la victoire. Alors, ne vous contentez pas d'essayer de gérer les tâches - commandez-les avec le bon modèle ! 💂

Qu'il s'agisse de simples listes de tâches ou d'outils de suivi de projet détaillés, ces 10 modèles allient simplicité, flexibilité et efficacité pour répondre à vos besoins spécifiques. Si vous avez besoin d'autres cadres prêts à l'emploi pour rationaliser toutes sortes d'activités professionnelles et personnelles, nous vous encourageons à consulter les sites suivants La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp et augmentez votre productivité.