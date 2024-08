10 modèles gratuits de comparaisons de logiciels et de produits dans Excel, Word et ClickUp

Les décisions. Sont. Difficiles.

Croyez-moi, je comprends ! En fait, elles sont si difficiles qu'il existe un phénomène appelé "fatigue décisionnelle". Après avoir pris des décisions toute la journée, tous les jours, notre cerveau se fatigue. Et à mesure qu'il se fatigue, il devient plus difficile de continuer à prendre de bonnes décisions. Ugh, je suis fatigué rien que d'y penser. 😴

Mais avec des visuels faciles à comprendre, comme un une liste d'avantages et d'inconvénients ou un beau diagramme de comparaison, la prise de décision devient plus facile. De plus, ces éléments visuels permettent à notre cerveau de rendre des comptes : Il n'y a pas de risque de choisir accidentellement la mauvaise chose lorsque l'on voit clairement quelle est la bonne.

L'utilisation d'un modèle de diagramme de comparaison nous aide à prendre de meilleures décisions ou à montrer aux clients potentiels pourquoi notre produit est la meilleure décision. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleurs modèles de diagrammes de comparaison pour ClickUp, Word, Excel, Google Docs et Powerpoint.

Qu'est-ce qu'un modèle de comparaison de produits ?

Un modèle de comparaison de produits est un diagramme ou un graphique qui présente vos options et leurs fonctionnalités côte à côte. L'objectif de ce type de modèle est de vous aider à visualiser la meilleure option parmi une pile d'options.

C'est comme si vous aviez une pile de crêpes, mais qu'une seule d'entre elles était à la myrtille : Le diagramme de comparaison vous aide à identifier clairement le pancake à la myrtille parmi tous les pancakes ordinaires afin que vous puissiez manger (ou acheter) le meilleur. 🥞

Les utilisations d'un modèle de comparaison de produits sont multiples. Si vous faites partie d'une équipe produit, commerciale ou marketing, vous pouvez l'utiliser pour montrer pourquoi votre produit est meilleur que celui de la concurrence. (Après tout, c'est vous qui faites la crêpe aux myrtilles, alors que tous les autres font une crêpe nature)

L'utilisation d'un modèle de diagramme en T est un excellent moyen d'organiser rapidement vos idées et de comparer deux concepts ou idées différents.

Si vous faites partie d'une équipe d'exploitation, vous pouvez utiliser un diagramme de comparaison pour décider entre différents produits logiciels et choisir le meilleur pour les besoins de votre équipe. Enfin, si vous êtes une personne ordinaire, vous pouvez utiliser des diagrammes de comparaison pour prendre toutes sortes de décisions concernant votre vie.

Utilisez les diagrammes de comparaison pour des choses comme quelle voiture acheter, quel appartement louer ou quel type de plat à emporter commander. 🥡

Quelles fonctionnalités rechercher dans les modèles de diagrammes de comparaison de produits ?

Le meilleur modèle de diagramme de comparaison de produits pour vous dépendra de l'utilisation que vous en ferez.

Si vous prévoyez de l'utiliser principalement à des fins internes, son aspect n'a pas d'importance et vous pouvez opter pour un format de tableau sans fioritures. Si vous devez le présenter à des clients potentiels lors de vos réunions commerciales, vous aurez besoin d'un modèle aussi élégant que performant.

Avant de faire votre choix parmi tous les diagrammes de comparaison disponibles, gardez à l'esprit les fonctionnalités ci-dessous. (Elles vous aideront à comparer les diagrammes de comparaison.) 🤯

Format: Vous pouvez trouver des modèles pour presque toutes les plateformes, de Google Sheets à Excel en passant par Powerpoint. Choisissez un modèle qui correspond à la façon dont vous allez utiliser le diagramme. Si vous comptez l'utiliser en interne, un document Word ou une feuille Excel peuvent faire l'affaire. Si vous souhaitez le présenter à des clients, vous aurez besoin d'une plateforme plus visuelle

Vous pouvez trouver des modèles pour presque toutes les plateformes, de Google Sheets à Excel en passant par Powerpoint. Choisissez un modèle qui correspond à la façon dont vous allez utiliser le diagramme. Si vous comptez l'utiliser en interne, un document Word ou une feuille Excel peuvent faire l'affaire. Si vous souhaitez le présenter à des clients, vous aurez besoin d'une plateforme plus visuelle **Vous voudrez peut-être remplir votre diagramme avec des cases à cocher, ou vous préférerez peut-être utiliser un système d'évaluation par étoiles, ou encore vous voudrez peut-être inclure des points de données écrits pour fournir plus d'informations. Choisissez un modèle qui vous permet de le remplir avec des icônes ou des descriptions

Personnalisation : Si vous présentez votre diagramme de comparaison de produits, vous devez pouvoir le personnaliser avec des couleurs et des caractères propres à votre marque et faire en sorte que votre produit se démarque visuellement des autres

10 modèles gratuits de comparaison de produits à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce que vous recherchez dans un diagramme de comparaison, il est temps d'examiner les options et de choisir un modèle qui vous convient. (Si seulement il existait un diagramme capable de faciliter cette décision.) 🤔

Jetez un coup d'œil à ces 10 modèles de diagrammes de comparaison gratuits et peu coûteux, et osez comparer !

1. Modèle de document d'information sur les produits ClickUp

Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Le Modèle de document d'information sur le produit ClickUp est conçu pour toutes les étapes de votre projet de processus de développement de produits de l'idée initiale au lancement du produit. Dans un monde idéal, vous commenceriez à utiliser ce modèle dès l'instant où vous avez l'illumination. 💡

Mais même si votre produit est entièrement construit, ce modèle vous aidera à organiser vos stratégie produit avant le lancement. Il s'agit d'un document à compléter qui vous accompagne, vous et les membres de votre équipe, tout au long du processus de définition des éléments clés de différenciation et des fonctions de votre produit.

Vous pouvez intégrer des fichiers de votre outils de conception de produits ajoutez des graphiques vectoriels, téléchargez vos paramètres et liez-les à des ressources marketing, telles que vos tutoriels vidéo, vos images sur les médias sociaux et un tableau comparatif des concurrents.

Ce modèle sera la bible de votre produit. Il permettra à votre équipe de rester sur la même page tout au long du processus de développement de votre produit, de l'idéation à l'élaboration des spécifications fonctionnelles, en passant par la présentation au monde entier. Et ce niveau d'organisation vous semblera divin. 👼

2. ClickUp Modèle d'infographie Tableau blanc

ClickUp Modèle de tableau blanc d'infographie

Les modèles d'infographie de comparaison rendent la visualisation des données plus facile et tellement plus belle. (Imaginez un caractère de dessin animé dont les yeux sortent de la tête en criant "AWOOGA !" et vous verrez le niveau de beauté dont je parle) 🤩

Avec le Modèle de tableau blanc pour l'infographie ClickUp grâce à ClickUp, même les petites équipes peuvent créer des infographies de haute qualité, sans avoir besoin d'un graphiste à plein temps. Avec ce modèle d'infographie comparative, vous pouvez créer des graphiques, des organigrammes et des diagrammes de Venn, mais aussi télécharger vos propres images haute résolution, ajouter les couleurs de votre marque et incorporer vos propres éléments graphiques.

Vous obtiendrez non seulement les outils dont vous avez besoin pour construire votre infographie, mais aussi les outils dont vous avez besoin pour manager votre équipe. Vous pouvez assigner des tâches à différents membres de l'équipe (par exemple, demander à une personne de rédiger le texte et à une autre d'organiser les éléments visuels), et étiqueter vos équipes pour qu'elles donnent leur accord une fois l'infographie terminée.

L'infographie modèle de marketing produit donnera à votre équipe une vision claire de ce qui doit être fait, et une fois terminé, il donnera à vos clients une vision claire de la raison pour laquelle ils doivent acheter votre nouveau produit. Imaginez à quel point ce sera facile ! 📸

3. Modèle de matrice de comparaison ClickUp

Modèle de matrice de comparaison ClickUp

Le modèle Modèle de matrice de comparaison ClickUp facilite la prise de décision. Il s'agit d'un diagramme de comparaison de données prêt à l'emploi. Une fois que vous aurez branché vos données, vous voudrez jouer, jouer et jouer. 🎮

Vous pouvez ajouter les produits que vous souhaitez comparer et voir leurs fonctionnalités individuellement. Ou vous pouvez utiliser la vue Tableur pour transformer rapidement votre matrice de comparaison en un modèle de tableau de comparaison de produits, affichant leurs fonctionnalités côte à côte.

Ajoutez des informations sur les fonctions clés, le prix, l'emplacement, le service clientèle et tout autre point de données que vous souhaitez inclure. Une fois que vous aurez constaté la facilité d'utilisation de ce modèle, vous voudrez non seulement l'utiliser comme diagramme de comparaison pour présenter votre produit par rapport à des produits similaires, mais aussi l'incorporer dans tous vos processus décisionnels internes.

Vous pouvez utiliser cette matrice de comparaison pour décider des meilleurs processus dans le cadre de vos cartographie des processus flux de travail. Vous pouvez également l'utiliser pour choisir les meilleures solutions logicielles pour votre équipe.

Quelle que soit la décision que vous prenez, ce modèle soulagera votre cerveau. 🧠

4. Modèle de comparaison des logiciels ClickUp

Modèle de comparaison des logiciels ClickUp

Lorsque votre entreprise doit investir dans un nouveau logiciel, les Modèle de comparaison des logiciels ClickUp vous aide à vous frayer un chemin parmi les fonctionnalités, sans avoir l'impression de nager à contre-courant. 🏊‍♀️

Les logiciels sont l'un des outils les plus importants utilisés par votre entreprise, et les bons logiciels rendront votre équipe plus efficace et plus efficiente. Mais il n'est pas facile de choisir le bon logiciel. Grâce à ce modèle, vous pouvez définir vos objectifs, rester objectif et ne pas céder - même face à des vendeurs très convaincants. 💪

Le modèle comporte des catégories qui vous permettent d'évaluer le prix, les performances et l'expérience utilisateur de différents produits. Ainsi, que vous compariez Outils d'IA pour les chefs de produit , logiciel d'automatisation du marketing ou outils de gestion des produits vous pouvez voir les fonctionnalités des produits côte à côte.

Vous pouvez ensuite comparer les exigences en matière d'installation et de configuration. Vous pouvez même ajouter un Tableau d'images pour montrer l'interface du logiciel.

Utilisez des modèles comme celui-ci pour découvrir les meilleurs logiciels pour votre entreprise.

5. Modèle de comparaison des prix des produits par Edit.org

via Edit.org

Si vous avez l'argent en tête et l'esprit à l'argent, ce modèle de comparaison des prix des produits mettra en évidence les fonctionnalités incluses dans les différents forfaits de produits. 🤑

C'est un excellent modèle à télécharger pour les équipes produits qui fabriquent des logiciels basés sur le freemium et l'abonnement. (Chaque équipe de logiciel a besoin d'une page de tarification solide avant que leur lancement du produit !)

Et bien qu'il soit clairement conçu pour ce cas d'utilisation, nous pouvons penser à quelques utilisations plus créatives. 👩‍🎤

Si vous essayez de choisir entre plusieurs logiciels à usage interne et que le prix est un facteur important dans votre décision, essayez d'utiliser ce modèle dans le cadre de votre processus de prise de décision. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous n'obtenez pas seulement le meilleur prix, mais aussi les meilleures fonctionnalités pour ce prix.

6. Modèle de diagramme de comparaison de produits Microsoft Word par Template.net

via Template.net

Si tout ce dont vous avez besoin est un modèle de tableau comparatif simple, cette option pourrait être pour vous. Il est basique, mais d'une manière réconfortante - un peu comme un pumpkin spice latte. 🎃

Dressez la liste de vos produits en haut, ajoutez les fonctionnalités du produit sur le côté et cochez les options dotées de ces fonctionnalités. Cela ne prendra pas beaucoup de temps à paramétrer et vous permettra d'avoir une vision claire.

Cette solution simple est idéal pour prendre des décisions internes sur les produits dans lesquels investir, mais il peut également fonctionner sur une page produit - une fois que vous l'avez mis à jour avec les couleurs et les caractères de votre marque - pour les jeunes entreprises qui ont besoin de créer quelque chose de simple pour démarrer.

En plus d'un modèle Microsoft Word, vous pouvez également le télécharger sous forme de Google Doc, de page Apple ou de fichier PDF.

7. Modèle Powerpoint de comparaison de produits par FPPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Powerpoint-Product-Comparison-Template.jpg Modèle Powerpoint de comparaison de produits /$$$img/

via FPPT

Comme il s'agit d'un modèle Powerpoint, il constitue un bon complément à vos réunions de présentation et à vos diapositives de présentation commerciale. 📽️

Insérez-le dans une diapositive de votre présentation et préparez-vous à convaincre votre interlocuteur ou votre acheteur potentiel que vous avez le produit idéal pour résoudre son problème.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour comparer les fonctionnalités de différents produits, ou vous pouvez le personnaliser pour comparer différents forfaits pour un même produit.

Ce modèle de diagramme de comparaison de produits est disponible en trois ou quatre colonnes afin que vous puissiez choisir le nombre d'options que vous souhaitez comparer. Il comporte également un système de code couleur (rouge, jaune et vert) pour vous aider à visualiser la qualité des fonctionnalités de chaque produit.🚦

Une fois cette diapositive mise en forme, vous saurez d'un seul coup d'œil quel produit choisir !

8. Modèle de diagramme Excel de comparaison des fonctionnalités par Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Excel-Feature-Comparison-Chart-Template.jpg Modèle de diagramme de comparaison des fonctionnalités d'Excel /$$$img/

via Vertex42

Si vous avez utilisé des feuilles de calcul Excel de base pour comparer des produits, ce modèle Excel constituera une étape importante. 🪜

Vous pouvez l'utiliser pour toute une série de comparaisons, qu'il s'agisse de montrer comment votre produit se situe par rapport à ses concurrents ou de décrire les fonctionnalités de différents forfaits, mais il est particulièrement utile pour réaliser une analyse concurrentielle avant l'achat d'un nouveau produit.

Ce modèle Excel est hautement personnalisable : vous pouvez classer les fonctionnalités par une simple coche ou un X (pour indiquer si le produit offre une fonctionnalité ou non), ou utiliser un système d'évaluation avec des icônes en forme d'étoiles, de losanges, de diagrammes circulaires ou de diagrammes à barres. En outre, vous pouvez ajouter du texte et des nombres pour détailler les fonctionnalités offertes.

En outre, vous pouvez inclure autant de colonnes de produits que vous le souhaitez. Il s'agit donc d'un modèle idéal pour comparer plusieurs options dans un champ surchargé.

9. Modèle de diagramme de comparaison Google Docs par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Blank-Google-Docs-Comparison-Chart-Template.jpg Modèle de diagramme de comparaison Google Docs vierge /$$$img/

via Template.net

Pour une autre option simple et directe, cet exemple met en forme un tableau de base dont toutes les informations sont laissées en blanc. C'est à vous de décider comment vous voulez les remplir.

Vous pouvez comparer les logiciels dans lesquels votre entreprise pourrait investir, les maisons que vous voyez lors de votre chasse au logement ou les personnes que vous envisagez de fréquenter (comme si votre vie était une comédie romantique). 💏

Le modèle étant ouvert, vous pouvez également remplir les Box comme bon vous semble. Ajoutez des informations écrites, des cases à cocher, des étoiles ou un système personnel d'emojis que même un cryptographe professionnel ne pourrait pas décoder.

10. Modèle Powerpoint de comparaison côte à côte par SlideModel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Product-Comparison-Powerpoint-Template.jpg Modèle Powerpoint de comparaison de produits /$$$img/

via SlideModel

Ce modèle s'adresse aux équipes commerciales et marketing. Spécialement conçu pour comparer les produits de votre entreprise à ceux de vos concurrents, ce modèle Powerpoint comprend quatre diapositives qui mettent votre produit plus en avant que celui de la concurrence - afin que vos clients potentiels puissent clairement voir qui est le numéro un. 🏆

Le modèle est conçu comme une diapositive Powerpoint, de sorte que vous pouvez facilement l'incorporer dans des présentations commerciales. De plus, la fonctionnalité de la disposition présente un design magnifique et professionnel, de sorte que tout le monde pensera que vous avez fait appel à un designer pour l'assembler à votre place.

Vous pouvez présenter les fonctionnalités clés de votre produit et les comparer à celles de vos concurrents à l'aide de simples X ou de coches, ou utiliser un diagramme de dispersion pour comparer la qualité de votre produit à celle du reste du marché.

Ce modèle est également disponible en forme Keynote ou Google Slides.

Prendre de meilleures décisions avec les modèles de comparaison

Une bonne comparaison peut aider chacun à prendre de meilleures décisions.

Que vous ayez besoin d'un modèle de comparaison de produits pour faciliter les décisions internes ou pour montrer aux clients potentiels pourquoi votre produit est la meilleure décision pour eux, les modèles de comparaison de produits ci-dessus vous aideront à visualiser toutes les options. 👀

Pour vous inspirer davantage lors de la création de votre diagramme de comparaison, consultez les sites suivants la comparaison de ClickUp à la concurrence. Une fois que vous aurez constaté la facilité d'utilisation de Les modèles gratuits de ClickUp et de visualiser vos données dans plusieurs formes, vous vous rendrez compte qu'il n'y a vraiment pas de comparaison possible. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .