10 meilleurs logiciels de gestion des parties prenantes en 2024

La réussite des entreprises est influencée par les éléments suivants parties prenantes d'un projet . Qu'il s'agisse d'employés, de clients, de partenaires, d'investisseurs ou d'un autre rôle, le suivi de vos communications et de vos obligations envers les parties prenantes est l'une des choses les plus importantes à faire dans votre entreprise. La clé pour faire ce travail efficacement est de choisir le bon logiciel de gestion des parties prenantes.

Ces outils vous permettent de suivre et de gérer vos interactions avec les parties prenantes. Vous pourrez stocker des informations sur leurs préférences et le statut de vos relations avec elles, et utiliser l'analyse des données pour en savoir plus sur vos parties prenantes. Les meilleurs logiciels sont également dotés de fonctions de communication et d'analyse de données étendues outils de collaboration pour vous aider à forger des relations collaboratives et continues .

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de gestion des parties prenantes ? Gestion des parties prenantes couvre vos relations avec pratiquement toutes les personnes avec lesquelles vous faites des entreprises. À ce titre, trouver un logiciel connexe qui réponde le mieux possible à vos besoins en vaut la peine. Outre les fonctionnalités spécifiques à vos besoins, il existe quelques idées générales à garder à l'esprit lors du choix de la solution de maturité de gestion des parties prenantes de votre organisation :

Facilité d'utilisation et interface utilisateur: Le logiciel doit être intuitif et facile à utiliser ou offrir une formation approfondie qui permet aux employés de se mettre rapidement à niveau Communication et collaboration: Recherchez des outils intégrés pour communiquer et collaborer avec les parties prenantes internes, ce qui vous évite d'avoir recours à des outils externes Centralisation et gestion des données: Le logiciel doit servir de référentiel central pour toutes les informations, interactions et historiques de communication des parties prenantes Analyse et rapports: L'outil doit offrir de solides outils d'analyse et de rapports afin que vous puissiez plus facilement suivre la progression de vos efforts Sécurité et confidentialité: Comme vous l'utiliserez pour stocker des données sensibles, votre plateforme de gestion des parties prenantes doit respecter les réglementations en matière de sécurité et de confidentialité des données et offrir des fonctionnalités de protection des données Capacités d'intégration: Si le logiciel s'intègre bien avec d'autres outils de votre pile technologique, il rationalisera mieux vos flux de travail et maintiendra un niveau plus élevé d'intégrité des données Évolutivité: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous avez besoin d'un logiciel capable d'évoluer avec elle. Recherchez une application de gestion des parties prenantes qui assiste aussi bien les petites entreprises que les services personnalisés

10 meilleurs logiciels de gestion des relations avec les parties prenantes en 2024

Choisir le bon produit vous permettra de de travailler plus rapidement et débloquer des leviers de croissance. Pour vous aider à prendre la bonne décision pour votre entreprise, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de gestion des parties prenantes sur le marché en 2024.

ClickUp

Assurez le suivi des relations avec les parties prenantes grâce aux fonctionnalités robustes de ClickUp en matière de gestion de la relation client et de relations interpersonnelles

ClickUp's logiciel de gestion de projet gratuit et les fonctions de gestion de la relation client (CRM) sont suffisamment polyvalentes pour constituer un atout pour la gestion des parties prenantes. Ne se limitant pas aux seuls clients, les ClickUp CRM vous permet de suivre et de gérer les relations avec les parties prenantes. Stockez facilement les préférences, les interactions et l'historique d'engagement de toutes les personnes avec lesquelles vous faites des affaires.

L'outil Modèle de liste des parties prenantes de ClickUp simplifie le processus de création et de maintenance de votre liste de parties prenantes. Il vous permet de les classer et de les segmenter en fonction de leurs rôles et de leurs intérêts pour une personnalisation et une communication améliorées. Pour obtenir encore plus d'informations, essayez le modèle de liste des parties prenantes de ClickUp /%href/ Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp .

Le partage d'informations avec les parties prenantes et l'exécution d'autres tâches de communication et de collaboration sont faciles à réaliser grâce à Tableaux de bord ClickUp . Ceux-ci offrent des options de personnalisation étendues afin de toujours vous fournir les informations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.

ClickUp est cependant plus qu'une simple solution de gestion des parties prenantes ; il offre un service de un ensemble complet de fonctionnalités qui lui permet de devenir une solution d'entreprise tout-en-un pour la plupart de vos besoins technologiques.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp AI pour générer des résumés des fils de commentaires, rédiger des documents, créer des éléments d'action, etc

Observateurs de tâches et fonctions d'assignés multiples pour rationaliser les activités d'engagement des parties prenantes

Personnalisablegestion des tâches et des outils de collaboration pour gérer les projets des fournisseurs externes

Suivi des objectifs et de la progression pour une gestion efficace des données des parties prenantes

Intégration avec diverses applications tierces

Diagrammes de Gantt pour la planification des projets

Limites de ClickUp

Peut être difficile à apprendre pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs trouvent l'interface trop compliquée

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par membre de l'espace de travail

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Totango

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/5abc6c4b0a243a2dc939ee6e/5f1b06de3915e69aa21af075\_customer-360.jpg Logiciel de gestion des parties prenantes de Totango /$$$img/

Via Totango Totango est un site de plateforme de réussite personnalisée qui se concentre sur la gestion des parties prenantes. Son logiciel planifie toutes les personnes qui assistent à la réussite d'un client. Il permet également de cartographier les relations entre les parties prenantes afin de comprendre les niveaux d'engagement.

La conception modulaire du logiciel permet de choisir facilement les composants que vous souhaitez utiliser pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Vous pouvez créer des profils avec les modèles de cartographie des parties prenantes pour collecter des données standardisées à partir d'interactions, telles que l'assistance, les ventes et les réunions. Cela permet d'afficher un profil à 360 degrés. Il offre également des solutions de gestion des risques liés aux parties prenantes comme des flux de travail automatisés pour gérer l'engagement des parties prenantes au fil du temps en fonction des niveaux et d'autres détails.

Les tableaux de bord des rapports donnent un aperçu des indicateurs clés permettant d'optimiser les programmes de réussite. Ces indicateurs comprennent les risques de renouvellement, les scores de santé des clients, les niveaux d'engagement et le retour sur investissement. Le logiciel s'intègre à d'autres outils pour recueillir des informations plus complètes.

Les meilleures fonctionnalités de Totango

Suivi de la santé et de l'engagement des clients

Segmentation des clients et communication personnalisée

Suivi et analyse du parcours client

Intégration avec les outils de CRM et d'assistance

Limites de Totango

L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes

Le prix est plus élevé que celui de nombreux concurrents

Totango pricing

Débutant: 2,988$/an

2,988$/an Enterprise: 18 000 $/an

18 000 $/an Premier: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Totango évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (780 commentaires)

4.4/5 (780 commentaires) Capterra: 4/5 (24 critiques)

3. Cartographie des parties prenantes

Via Cartographie des parties prenantes Cet ensemble de produits, publié par Stakeholder Management, consiste en une méthodologie bien documentée de gestion des parties prenantes et en un ensemble de modèles de feuilles de calcul.

La méthodologie Stakeholder Circle aide à gérer l'engagement des parties prenantes dans le cadre d'initiatives business. Elle fournit des outils permettant d'identifier, de hiérarchiser, de visualiser, d'impliquer et de suivre les parties prenantes. Elle permet également d'identifier les parties prenantes par le biais de discussions visant à comprendre leurs besoins et leur impact.

L'établissement des priorités évalue le pouvoir, la proximité et l'urgence afin de produire un classement des parties prenantes. L'outil planifie ensuite les principales parties prenantes dans un cercle, en visualisant l'importance par la taille, la couleur et la position. Vous pouvez élaborer des stratégies d'engagement et en assurer le suivi à mesure que les besoins et les relations avec les parties prenantes évoluent.

Les trois modèles Microsoft Excel offrent différents degrés de flexibilité l'analyse des parties prenantes basée sur la méthodologie du cercle des parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités du Plan des parties prenantes

Cartographie visuelle des parties prenantes et de leurs relations

Suivi de l'engagement et historique des communications

Profils de parties prenantes personnalisables

Un achat unique

Les limites de la cartographie des parties prenantes

La conception basée sur Excel signifie des options d'intégration limitées

Informations limitées provenant des commentaires des clients

Tarifs de la cartographie des acteurs

Mon travail avec les parties prenantes: 30

30 Les parties prenantes sur une page: $5

$5 Plan de communication: 20

Les évaluations et critiques de la cartographie des parties prenantes

Aucune évaluation n'est disponible

4. Darzin

Via Darzin Le Stakeholder CRM de Darzin permet à votre entreprise de planifier, suivre et communiquer avec toutes ses parties prenantes clés au sein d'une plateforme centralisée. Il permet d'identifier les parties prenantes internes et externes liées au développement d'un projet ou à d'autres initiatives. Les utilisateurs peuvent créer des profils pour chaque partie prenante, en saisissant des détails tels que le niveau d'influence, l'historique de l'engagement et les priorités.

Le CRM utilise des fonctionnalités de mappage des relations pour visualiser les connexions entre les parties prenantes. Des flux de travail automatisés guident ensuite la sensibilisation et la communication, comme l'envoi d'e-mails ou de messages personnalisés. Des informations provenant de l'ensemble des profils et des sources de données permettent d'afficher une vue à 360 degrés de chaque partie prenante. Les indicateurs de performance montrent les niveaux d'engagement au fil du temps.

L'intégration avec d'autres systèmes fournit des données pertinentes sur les parties prenantes. Pour générer des données très spécifiques, le logiciel comprend des outils de création de sondages que vous pouvez utiliser pour recueillir des commentaires pertinents auprès des parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Darzin

Forfait et suivi de l'engagement des parties prenantes

Collecte et analyse des commentaires en temps réel

Rapports et analyses personnalisables

Intégration avec les outils de CRM et de sondage

Limites de Darzin

Pas d'information sur les prix sur le site web

Certains utilisateurs souhaitent davantage de fonctionnalités d'automatisation

Tarification de Darzin

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les prix

G2: 4.8/5 (quatre commentaires)

5. InfoFlo

Via StakeWare StakeWare est un logiciel de gestion des parties prenantes qui vous aide à identifier, analyser et impliquer vos parties prenantes clés. Il fournit des fournisseurs, prestataires pour mapper les parties prenantes en fonction de l'influence, de l'importance et d'autres facteurs. Les utilisateurs peuvent saisir les informations de contact, l'historique des relations, les intérêts, les problèmes et d'autres détails pour aider à segmenter et à catégoriser les parties prenantes.

StakeWare facilite le suivi des activités d'engagement, telles que les réunions, les e-mails et les appels. Le logiciel est doté de plusieurs outils de collaboration intégrés, ce qui en fait un outil efficace de gestion de l'information une application de communication d'équipe efficace .

Les fonctionnalités de rapports fournissent les informations nécessaires à l'élaboration de forfaits d'engagement ciblés. Les informations sur les parties prenantes et les analyses qui leur sont associées sont facilement accessibles dans le tableau de bord du logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de StakeWare

Identification et catégorisation des parties prenantes

Suivi des problèmes et gestion de leur résolution

Historique des communications et partage des documents

Alertes lorsqu'une partie prenante a besoin d'attention

Limites de StakeWare

Nombre limité d'avis d'utilisateurs

Pas d'informations sur les prix sur le site web

Tarifs de StakeWare

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les prix

Aucune évaluation n'est disponible

7. Tractivité

Via Tractivité Tractivity est une plateforme d'engagement des parties prenantes destinée aux entreprises qui gèrent des paysages de parties prenantes complexes. Parmi les fonctionnalités clés, citons la cartographie personnalisable des parties prenantes qui permet aux utilisateurs de visualiser les réseaux de parties prenantes et de segmenter les groupes. Le système fournit des profils numériques pour chaque partie prenante, stockant les coordonnées, les interactions passées, les intérêts et d'autres attributs.

Teams vous permet de forfaiter des stratégies d'engagement en collaboration avec les membres de l'équipe. Vous pouvez adapter les stratégies à différents types de parties prenantes ou de problèmes. La plateforme rationalise l'exécution des tâches d'engagement, notamment la programmation de réunions, le partage de documents et la réalisation de sondages.

Le suivi en temps réel des indicateurs clés et les rapports détaillés vous permettent de connaître le sentiment des parties prenantes. Parmi les autres fonctionnalités, citons l'enregistrement des problèmes, un forum de discussion et un calendrier des évènements.

Les meilleures fonctionnalités de Tractivity

Forfait et suivi de l'engagement des parties prenantes

Gestion des problèmes et des griefs

Tableaux de bord et rapports personnalisables

Intégration avec les outils de CRM et de communication

Les limites de la pratique

La courbe d'apprentissage est difficile pour certains utilisateurs

Certains utilisateurs mentionnent des problèmes occasionnels

Tractivité, prix

À partir de 129 $/mois

Évaluations et critiques de Tactivité

G2: 4.5/5 (trois commentaires)

8. Jambo

Via Simplement les parties prenantes Simply Stakeholders est un outil facile à utiliser pour gérer les relations avec les parties prenantes. L'outil vous permet de suivre les problèmes, de planifier les parties prenantes et d'obtenir des informations grâce à l'analyse des sentiments pilotée par l'IA. Vous pouvez importer ou ajouter des contacts, inviter des membres de l'équipe et intégrer des outils de communication tels que Gmail et Outlook.

Les fonctionnalités de mappage du logiciel vous permettent de visualiser les parties prenantes par influence, intérêt et impact. Allez au-delà de la visualisation et obtenez des informations plus approfondies grâce aux outils d'analyse IA intégrés.

Simply Stakeholders s'intègre en toute sécurité à d'autres systèmes. Les connecteurs standard sont liés à Salesforce, aux médias sociaux, à Mailchimp et à d'autres applications populaires pour une gestion plus flexible des parties prenantes. Une API permet aux équipes de développement de créer leurs propres solutions pour les intégrations sans assistance intégrée.

Les meilleures fonctionnalités de Simply Stakeholders

Identification et analyse des parties prenantes

Suivi et historique des communications

Modèles personnalisables pour l'engagement des parties prenantes

Intégration avec les outils de communication

Les limites de Simplement Stakeholders

Certains utilisateurs souhaitent des fonctionnalités plus avancées

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Simplement Stakeholders

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 5/5 (deux commentaires)

Recadrez votre Business autour de vos parties prenantes

La gestion des relations avec les parties prenantes ne doit pas être un projet ou une initiative parmi d'autres : elle doit être au cœur de toutes les activités de votre entreprise. Cela vous permet de maintenir le moral de vos employés à un niveau élevé, d'empêcher les préoccupations de vos partenaires d'entreprise de passer entre les mailles du filet et de renforcer la réputation de votre entreprise sous de multiples angles.

Restez concentré sur les communications et les obligations des parties prenantes grâce au bon logiciel. ClickUp est l'un des logiciels de gestion des parties prenantes les plus populaires, et ce pour une bonne raison : il vous aide à maintenir les parties prenantes au centre d'une étape tout en garantissant le flux de vos opérations. Les outils de ClickUp sont également gratuits, ce qui vous permet d'expérimenter, de mettre en œuvre et de prospérer. Créez votre compte ClickUp et commencez dès aujourd'hui !