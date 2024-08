4 exemples de structures organisationnelles matricielles (+ avantages et modèles)

Si vous avez du mal à gérer plusieurs équipes et projets, une structure d'organisation matricielle peut faire toute la différence. En termes simples, la matrice structure organisationnelle n'est qu'un moyen de relayer l'information entre tous les membres de l'équipe au sein de plusieurs départements.

Par instance, les membres des différentes équipes rendent compte aux responsables de projet et aux responsables fonctionnels (marketing, finances, responsables de la production, etc.), qui rendent ensuite compte au directeur général.

Cela permet d'améliorer la communication entre les équipes et évite aux membres de l'équipe de devoir s'aligner ou se réaligner à chaque fois qu'un nouveau projet démarre.

Donc, si vous voulez savoir ce qui suit :

Ce qu'est une structure d'organisation matricielle

Les différents types de structures matricielles

Pourquoi il s'agit d'une meilleure façon de gérer les projets

Comment construire votre propre matrice

Quelques exemples critiques d'entreprises de premier plan

Alors vous allez adorer ce guide approfondi.

Prêt à entrer dans la matrice ? Commençons.

Qu'est-ce qu'une structure organisationnelle matricielle ?

Dans la structure organisationnelle classique, de haut en bas, le PDG se trouve tout en haut, suivi du directeur des opérations, du directeur financier et des chefs de service.

Dans une structure horizontale, les rédacteurs rendent compte au directeur de la création, qui rend compte au CMO, lequel rend compte au PDG. Vous voyez ce que je veux dire. Les rapports sont linéaires et tout le monde, du marketing, des ventes, de la conception et du développement aux finances et à l'administration, est responsable de l'ensemble des activités de l'entreprise Les équipes RH suivent la même structure de rapports.

La structure descendante traditionnelle est moins complexe que la structure organisationnelle matricielle. D'une part, la structure organisationnelle matricielle peut impliquer que les membres de l'équipe rendent compte à la fois à leur département et à leur responsable fonctionnel, et que les gestionnaires de projet rendent également compte à leur responsable de département.

C'est pourquoi la structure organisationnelle descendante a une forme arborescente, tandis que la structure organisationnelle matricielle a une forme rectangulaire.

Une structure matricielle créée dans ClickUp Tableau blanc via Allaeddine Djaidani

Il convient de mentionner que la structure organisationnelle matricielle réunit et équilibre plusieurs types de structures organisationnelles. Elle apporte aux gestionnaires de projet une nouvelle chaîne de commande en plus des gestionnaires fonctionnels, raison pour laquelle certains aiment la nommer la matrice à deux chefs.

