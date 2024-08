10 meilleurs logiciels de gestion des talents RH en 2024

Vous cherchez un moyen d'améliorer votre gestion des talents ? Vous êtes prêt à prendre en main la gestion de vos employés ? la gestion des performances un cran au-dessus ?

Vous êtes au bon endroit ! Nous avons rassemblé les revues des dix meilleurs logiciels de gestion des talents, afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre équipe.

Les logiciels de gestion des talents peuvent vous aider à développer votre main-d'œuvre en rationalisant l'intégration et la formation, le suivi des performances et les examens, des flux de travail automatisés et l'identification des employés à haut potentiel.

Et, comme vous allez le découvrir, bien plus encore !

Que faut-il rechercher dans les solutions de gestion des talents ?

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de gestion des talents, vous devez tenir compte de quelques éléments clés.

Le bon paramètre de fonctionnalité: Par exemple,logiciel de suivi des candidats,onboarding de l'employéla gestion des performances, la formation et le développement, ainsi que la planification de la relève sont souvent des fonctionnalités de première priorité. Recrutement etoutils de recrutement font aussi parfois partie de cette liste

Par exemple,logiciel de suivi des candidats,onboarding de l'employéla gestion des performances, la formation et le développement, ainsi que la planification de la relève sont souvent des fonctionnalités de première priorité. Recrutement etoutils de recrutement font aussi parfois partie de cette liste Facilité d'utilisation: Vous ne voulez pas passer des heures ou des jours à essayer de comprendre comment utiliser le logiciel si vous êtes une petite entreprise. En revanche, si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un logiciel plus complexe et vous devez probablement prévoir une courbe d'apprentissage

Vous ne voulez pas passer des heures ou des jours à essayer de comprendre comment utiliser le logiciel si vous êtes une petite entreprise. En revanche, si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un logiciel plus complexe et vous devez probablement prévoir une courbe d'apprentissage **Intégration poussée : si vous travaillez déjà avec d'autres logiciels de ressources humaines et systèmes de paie, l'intégration sera une priorité

Abordabilité: Vous devez trouver un logiciel qui soit abordable pour votre entreprise. Nous avons inclus les prix dans nos évaluations ci-dessous, afin que vous puissiez facilement comparer les coûts

Vous devez trouver un logiciel qui soit abordable pour votre entreprise. Nous avons inclus les prix dans nos évaluations ci-dessous, afin que vous puissiez facilement comparer les coûts Une solution sur mesure: Si vous avez une petite entreprise, vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les fonctionnalités d'un système de gestion des talents d'une grande entreprise

La prise en compte de ces points clés vous aidera à trouver le meilleur logiciel de gestion des talents qui fonctionne bien (et qui vous fait sourire). 😀

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des talents RH à utiliser en 2024

Un bon logiciel de gestion des talents fait référence à des systèmes qui peuvent vous aider à développer, engager et nourrir votre main-d'œuvre. Idéalement, il aide avec des choses comme l'évaluation des performances, la gestion des performances , les stratégies de gestion des talents, l'engagement des employés et un large intervalle de tâches liées à la gestion des talents.

Quelques-unes des Logiciels RH comprennent également des logiciels de recrutement pour faciliter le processus d'embauche et des systèmes de gestion des salaires.

1. ClickUp - Bon pour la gestion des RH

Embauchez et gérez votre équipe idéale avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui aide les équipes de toutes tailles et de tous secteurs à faire plus de choses terminées. Avec plus de 1 000 intégrations et des centaines de personnalisations, ClickUp facilite le suivi de la progression, la collaboration avec les membres de l'équipe et la réalisation de vos objectifs. Fonctionnalités de ClickUp HR fournissent des outils de gestion des talents qui peuvent être utilisés pour gérer les données, le temps et les objectifs des employés. Créez des flux de travail d'accueil personnalisés, suivez les performances et personnalisez les processus d'évaluation des performances pour les adapter à votre entreprise gestion d'équipe besoins. Modèle d'évaluation des performances de ClickUp vous permet de créer un processus d'évaluation des performances personnalisé qui répond aux besoins de votre équipe. Le modèle comprend des statuts, des champs personnalisés et des affichages personnalisés pour vous aider à suivre et à évaluer les performances.

Vous pouvez utiliser le modèle d'évaluation des performances et les modèles de plans de formation pour fixer des objectifs et tracer une voie claire vers la réussite. Vous pouvez également tirer parti d'une multitude d'outils supplémentaires en matière de ressources humaines, tels que Modèles d'entretien des fonctionnalités de collaboration, et plus encore.

Si vous êtes à la recherche d'un bon logiciel de gestion des talents avec des fonctions intégrées de logiciel de gestion de l'engagement des employés et logiciel de surveillance des employés pour plus d'informations sur les logiciels de surveillance des employés, consultez ClickUp !

Il est flexible, collaboratif et excellent pour la gestion des talents !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Permet un degré extraordinaire de personnalisation pour répondre aux exigences uniques de l'entreprise

Unifie de manière transparente diverses fonctionnalités pour assurer des transitions de flux de travail sans heurts

Permet aux équipes de disposer d'outils de collaboration très efficaces

Offre une IA robuste pour une création de contenu plus rapide et une communication améliorée

Sa polyvalence s'adapte à un intervalle d'industries et de tailles d'équipes

Limites de ClickUp

Bien que riche en fonctionnalités, l'interface de ClickUp peut être écrasante pour les utilisateurs débutants, créant potentiellement une courbe d'apprentissage abrupte

Les nombreuses options de personnalisation peuvent entraîner une complexité excessive

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: 5 $/mois supplémentaires par utilisateur

G2: 4.7/5 (8,314+ reviews)

4.7/5 (8,314+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,761+ commentaires)

2. IBM Talent Management - Bon pour les RH basées sur le cloud

Via Gestion des talents IBM IBM Talent Management est une suite de système de gestion des ressources humaines et des talents basé sur le cloud qui aide les organisations à attirer, développer et retenir les meilleurs talents.

Le logiciel de gestion des talents offre un ensemble complet d'outils et de services qui peuvent aider les entreprises de toutes tailles à améliorer leurs processus de gestion des talents.

IBM Talent Management meilleures fonctionnalités

Emploie l'IA pour générer des connaissances approfondies qui peuvent guider la prise de décision stratégique

L'interface conviviale favorise une maîtrise rapide de l'outil

Sa suite étendue d'outils aborde de multiples aspects de la gestion des ressources humaines et des talents

Offre des solutions complètes, ce qui la rend adaptée à diverses tailles d'entreprises

Donne la priorité au développement et à l'engagement des employés

Les limites d'IBM Talent Management

Son niveau élevé de fonctions peut rendre l'interface encombrée, ce qui nuit à l'expérience de l'utilisateur

L'intégration avec des logiciels autres qu'IBM n'est pas toujours transparente ou intuitive pour votre stratégie de gestion des talents

Prix d'IBM Talent Management

Contact pour les tarifs

G2: 3.5/5 (84+ reviews)

3.5/5 (84+ reviews) Capterra: N/A

3. Trakstar Perform - Bon pour la gestion des embauches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/hero\_static-1400x1184.webp Tableau de bord Trakstar Perform /$$img/

via Trakstar Perform Trakstar est un système de gestion des talents tout-en-un qui propose quatre options logicielles différentes : Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn et Reviewsnap.

Trakstar Perform est un logiciel de gestion des talents qui peut également contribuer au processus de recrutement. Il aide les organisations à aligner les objectifs individuels sur ceux de l'entreprise, à motiver et à fidéliser les personnes les plus performantes, et à donner des données pour trouver les points forts et les domaines à développer.

C'est un logiciel personnalisable, basé sur le cloud, qui s'intègre à d'autres systèmes de gestion des RH et des talents pour le suivi des candidats et plus encore.

Trakstar Perform meilleures fonctionnalités

Offre une assistance client exceptionnelle pour résoudre les problèmes invite, instructions

Le haut degré de personnalisation de la plateforme permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des entreprises (engagement des salariés, gestion des rémunérations, suivi des candidatures)

Les intégrations avec d'autres systèmes RH se font en douceur pour des opérations cohérentes

Elle offre un équilibre entre structure et flexibilité

Se concentre sur l'alignement des objectifs de l'individu et de l'entreprise

Les limites de Trakstar Perform

Certains utilisateurs peuvent trouver la navigation un peu difficile, en particulier lorsqu'ils traitent de grandes quantités de données

La personnalisation des rapports n'est pas aussi simple que les utilisateurs le souhaiteraient

Prix de Trakstar Perform

Contact pour une tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (416+ commentaires)

: 4.2/5 (416+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (285+ commentaires)

4. Insperity PerformSmart - Bon pour la gestion du passif

via Insperity PerformSmart Créé pour les propriétaires d'entreprises, les cadres et les professionnels des ressources humaines, Insperity PerformSmart offre des capacités de recrutement, de rémunération, de formation à la gestion de la responsabilité, de formation et de développement, et de développement de la culture d'entreprise.

Les fonctionnalités de PerformSmart comprennent la gestion des entretiens de performance, la définition et le suivi des objectifs, le suivi du cycle d'entretien, des portails en libre-service, etc.

Les évaluateurs apprécient la facilité d'utilisation de la plateforme du côté des employés. Mais si vous recherchez un logiciel personnalisable offrant de nombreuses options, ce n'est peut-être pas celui qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités d'Insperity

La plateforme est conviviale, ce qui la rend facile à utiliser même pour les utilisateurs qui ne sont pas férus de technologie

Offre des options étendues pour couvrir une variété de fonctions RH comme le suivi des candidats, l'engagement des employés et d'autres outils de gestion des talents

Fournit des fonctionnalités complètes de formation et de développement

Inclut des outils pour améliorer le développement de la culture d'entreprise

Met l'accent sur la gestion des performances et la définition des objectifs

Insperity PerformSmart limites

Bien qu'il soit conçu pour les entreprises de toutes tailles, les petites entreprises risquent de ne pas pouvoir exploiter pleinement ses nombreuses fonctionnalités

L'intégration avec d'autres systèmes de gestion des ressources humaines et des talents pourrait être améliorée

Prix d'Insperity PerformSmart

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: 3.3/5 (7+ reviews)

5. ClearCompany - Bon pour l'analyse des employés

via ClearCompany La plateforme de gestion des talents ClearCompany est une plateforme de solutions RH à service complet. Si vous souhaitez gérer les avantages sociaux, les salaires, la conformité et la gestion en un seul endroit, vous pouvez envisager ClearCompany.

Les clients ne tarissent pas d'éloges sur son système de suivi des candidatures, et les évaluateurs apprécient l'assistance fournie par les représentants et l'interface conviviale. Bien qu'ils apprécient ses fonctionnalités performantes, beaucoup mentionnent une courbe d'apprentissage initiale qui s'améliore avec le temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClearCompany

Fournit une interface conviviale qui améliore l'expérience de l'utilisateur

Personnalisable pour répondre aux besoins uniques de l'entreprise

Des représentants de l'assistance très réactifs offrent une aide précieuse

Intègre les avantages sociaux,modèles de paiela gestion des rémunérations, la conformité et la gestion des talents dans une seule plateforme

Applaudie pour ses fonctionnalités performantes qui fournissent des solutions efficaces

Les limites de ClearCompany

Pour certains, le processus de paramétrage et de gestion des flux de travail pourrait être chronophage

L'interface utilisateur et le design du système de gestion des talents peuvent sembler dépassés par rapport à des interfaces plus modernes

Prix de ClearCompany

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (290+ commentaires)

4.6/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (312+ commentaires)

6. Cegid TalentSoft - Bon pour le recrutement collaboratif

via Cegid TalentSoft Anciennement TalentSoft, Cegid TalentSoft est un logiciel européen de gestion des talents basé sur le cloud.

Depuis qu'il a changé de mains, les évaluations de Cegid Talentsoft reflètent un changement spectaculaire dans la satisfaction des clients. Les deux évaluations de G2 publiées depuis montrent des clients extrêmement mécontents. Les avis récents de Capterra sont à peine plus encourageants, avec un total de trois qui affichent une moyenne de 3,6 étoiles.

Les meilleures fonctionnalités de Cegid TalentSoft

Il offre des fonctionnalités adaptées à la gestion d'une main-d'œuvre diversifiée

Solutions complètes basées sur le cloud et adaptées aux marchés européens

Permet une gestion et un forfait stratégiques des talents

Favorise l'apprentissage et le développement continus

Les limites de Cegid TalentSoft

Les évaluations des utilisateurs ont baissé depuis son acquisition par Cegid par rapport à d'autres systèmes de gestion des talents

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés de navigation en raison de l'étendue des fonctionnalités de la plateforme

Prix de Cegid TalentSoft

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (26+ reviews)

4.3/5 (26+ reviews) Capterra: 4.3/5 (67+ avis)

7. Remofirst - Bon pour la gestion des employés à distance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/901eaf78-ca6b-44ce-b5a6-071b14b70935.png Tableau de bord Remofirst /$$$img/

via Remofirst Remofirst est un employeur mondial (EOR) qui aide les entreprises à embaucher et à gérer des employés à distance depuis n'importe où dans le monde. Il peut vous aider avec votre processus d'embauche et la gestion de la paie, et dispose de quelques fonctionnalités d'engagement des employés.

La société est connue pour ses fonctionnalités de paie mondiale et de conformité, mais elle offre également un intervalle de fonctionnalités d'assistance RH, y compris la gestion des talents, l'onboarding et le offboarding.

Remofirst meilleures fonctionnalités

Connu pour son service client très apprécié qui fournit des solutions rapides

Fournit un site web convivial qui améliore l'expérience globale de l'utilisateur

S'adapte aux travailleurs internationaux, ce qui le rend parfait pour les entreprises ayant des équipes internationales

Se spécialise dans les fonctionnalités de gestion des salaires, de la conformité et de la rémunération à l'échelle mondiale

Fournit des fonctionnalités d'assistance RH complètes

Limites de Remofirst

Utilise plusieurs plateformes et identifiants

Les options de personnalisation limitées posent des problèmes

L'accent est mis sur la paie et la conformité plutôt que sur les systèmes de gestion des talents

En tant que plateforme relativement nouvelle, elle peut manquer de certaines fonctionnalités présentes dans des solutions plus établies

Prix de Remofirst

Employeur officiel : 199$/mois+

: 199$/mois+ Entrepreneurs : 19$/mois par personne

Remofirst évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (40+ avis)

4.4/5 (40+ avis) Capterra: 5/5 (2+ commentaires)

8. ADP Workforce Now - Bon pour récompenser les employés les plus performants

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Compare\_PayrollTab\_1200w\_EN.png Tableau de bord ADP Workforce Now /$$img/

via ADP Workforce Now ADP Workforce Now est une suite logicielle de gestion du capital humain (HCM) tout-en-un, basée sur le cloud. Sa large sélection de fonctionnalités et d'outils aide les entreprises à gérer les employés "du recrutement à la retraite."

La plateforme offre un large intervalle de fonctionnalités, dont la gestion des talents. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme tout-en-un qui englobe la gestion des talents, la paie, l'administration et le recrutement, vous pouvez envisager ADP Workforce.

Les meilleures fonctionnalités d'ADP Workforce

Gère facilement de grands volumes de données, idéal pour les grandes entreprises

Assistance à la stratégie de marque de l'entreprise au sein de la plateforme pour une expérience utilisateur cohérente

Mise à jour constante pour apporter des améliorations et ajouter de nouvelles fonctionnalités

Fournit une plateforme tout-en-un, offrant la gestion des talents, le suivi des candidats, la paie, la gestion de la rémunération, l'administration et le recrutement

Offre une intégration poussée avec d'autres systèmes de ressources humaines

Limites d'ADP Workforce

Nécessite une formation formelle, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen d'obtenir l'engagement des employés

Les nombreuses mises à jour du logiciel peuvent entraîner des retards fréquents du système

Les utilisateurs peuvent trouver le système difficile à naviguer, en particulier lorsqu'ils recherchent des fonctions spécifiques

Les mises à jour du logiciel peuvent occasionnellement perturber les flux de travail et les processus établis

Prix d'ADP Workforce

Select: Contact pour les tarifs

Contact pour les tarifs Plus: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Premium: Contacter pour la tarification

G2: 4.1/5 (3,311+ reviews)

4.1/5 (3,311+ reviews) Capterra: 4.4/5 (6,305+ reviews)

9. Deel - Bon pour la gestion de la conformité

via Deel La plateforme de paie mondiale Deel fournit un système de gestion des RH et des talents avec des fonctionnalités de gestion pour vous aider à gérer la paie, la conformité et les contrats dans plus de 150 pays.

Vous cherchez un logiciel de gestion des talents gratuit ? Deel propose une version gratuite de son programme, et cela peut valoir le coup d'œil.

Cependant, Deel n'accorde pas beaucoup d'attention à la gestion des talents des fonctionnalités telles que la gestion ou le suivi des performances des employés . Pour cette raison, il peut ne pas être un bon choix pour les entreprises et les directeurs des ressources humaines qui cherchent à gérer, développer et engager les meilleurs talents.

Les meilleures fonctionnalités de Deel

Fournit des flux de travail automatisés pour rationaliser les processus RH

Système de paie et de conformité performant pour gérer les équipes internationales

Couvre les besoins en RH dans plus de 150 pays, ce qui le rend parfait pour les entreprises internationales

Offre une version gratuite de son programme

Aide à la gestion des contrats pour les entrepreneurs internationaux

Limites de Deel

Outils limités de développement de carrière et d'engagement des employés

Insatisfaction fréquente des employés à l'égard du système de paiement

Le service à la clientèle et la formation peuvent nécessiter des améliorations

Bien qu'il simplifie l'embauche internationale, les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'ils sont confrontés aux exigences de certains pays spécifiques

Prix de Deel

Deel HR: Gratuit

Gratuit EOR: 599+/mois

599+/mois Entrepreneurs : 49$+/mois

G2: 4.6/5 (708+ commentaires)

4.6/5 (708+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (79+ commentaires)

les notes et les critiques de Deel sont les suivantes

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de l'associationles alternatives à Deel !

10. Cornerstone OnDemand - Bon pour le développement des employés

via Cornerstone OnDemand La plateforme RH Cornerstone OnDemand permet de gérer le développement et l'engagement des salariés. Et bien plus encore. Elle est également capable de s'intégrer à d'autres programmes pour vous aider à construire le système de gestion des talents RH le mieux adapté à votre entreprise.

Cornerstone OnDemand travaille avec les PME, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises. Les clients apprécient ses formations interactives et ses forums, mais le logiciel fait appel à une certaine formation car il n'est pas aussi convivial que d'autres.

Meilleures fonctionnalités de Cornerstone OnDemand

Offre une formation hautement interactive pour garantir une utilisation efficace de la plate-forme

Assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour résoudre les problèmes invite instructions

Permet de personnaliser les modèles pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Aide à gérer le développement et l'engagement des salariés

Fournit des capacités d'intégration approfondies avec d'autres systèmes de ressources humaines

Limites de Cornerstone OnDemand

En raison de l'intervalle de ses fonctionnalités, l'interface utilisateur peut sembler encombrée, ce qui risque de ralentir l'achèvement des tâches

Certains utilisateurs peuvent trouver le processus de personnalisation un peu complexe et fastidieux

Prix de Cornerstone OnDemand

Contact pour les tarifs

G2: 4.3/5 (8+ reviews)

4.3/5 (8+ reviews) Capterra: 4.1/5 (22+ avis)

Dans cet article, nous avons passé en revue les 10 meilleurs logiciels de gestion des talents du marché. Ces logiciels offrent une variété de fonctionnalités et d'avantages, notamment :

Rationalisation du processus d'intégration : Rationalisation du processus d'intégration des nouveaux employés, afin qu'ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour démarrer rapidement et efficacement

Rationalisation du processus d'intégration des nouveaux employés, afin qu'ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour démarrer rapidement et efficacement Suivi des performances: Le suivi des performances des employés peut se faire de différentes manières, notamment par le suivi des objectifs et des indicateurs clés de performance (ICP). Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les domaines dans lesquels les employés ont besoin d'une formation ou d'un développement supplémentaires, et elles peuvent également être utilisées pour fournir un retour d'information aux employés

Le suivi des performances des employés peut se faire de différentes manières, notamment par le suivi des objectifs et des indicateurs clés de performance (ICP). Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les domaines dans lesquels les employés ont besoin d'une formation ou d'un développement supplémentaires, et elles peuvent également être utilisées pour fournir un retour d'information aux employés Feedback: Fournir un feedback aux employés en temps opportun et de manière constructive, afin de les aider à améliorer leurs performances. Et pour maintenir la motivation et l'engagement des employés

Fournir un feedback aux employés en temps opportun et de manière constructive, afin de les aider à améliorer leurs performances. Et pour maintenir la motivation et l'engagement des employés Identification des hauts potentiels: Identifier les employés à haut potentiel qui sont prêts pour une promotion ou d'autres opportunités. Vous pouvez utiliser ces données pour élaborer un forfait de réussite pour votre organisation et fournir une formation et un développement ciblés aux employés à haut potentiel

Les meilleurs systèmes logiciels de gestion des talents pour votre organisation dépendent des besoins uniques de votre entreprise et de votre secteur d'activité. Mais les revues de logiciels ci-dessus vous aideront à faire votre choix !

Optimisez votre système de développement et de gestion des talents

Après avoir examiné les 10 meilleurs logiciels de gestion des talents sur le marché, nous pensons que ClickUp est le meilleur choix pour les entreprises de toutes tailles. Il peut vous aider à répondre à vos besoins en matière de gestion des talents Objectifs RH et améliorer l'efficacité des processus d'une manière adaptée à vos besoins spécifiques.

Grâce à ses fonctionnalités puissantes, ses options de personnalisation flexibles et son prix abordable, ClickUp peut vous aider à rationaliser votre processus d'intégration, à suivre les performances des employés, à fournir un retour d'information et à identifier les employés à fort potentiel.

De plus, ClickUp comprend de puissantes fonctions de logiciel de gestion d'entreprise pour vous aider à gérer toutes les parties mobiles de votre entreprise. Rejoignez ClickUp et commencez à développer votre équipe dès aujourd'hui !