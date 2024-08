12 exemples d'objectifs RH SMART pour chaque entreprise

Les départements des ressources humaines et du personnel ont beaucoup évolué depuis que Toby Flenderson les a fait figurer sur le Plan dans la série préférée de tous, The Office.

Et soyons honnêtes, les personnes que vous placerez dans vos favoris lors de la fête de fin d'année font très probablement partie du service des ressources humaines de votre entreprise. C'est probablement parce que vos services des ressources humaines et du personnel se consacrent au bien-être de chaque employé et sont responsables de la gestion de leur cycle de vie professionnelle.

En bref, c'est parce qu'ils se sentent concernés : C'est parce qu'ils se sentent concernés.

C'est pourquoi vous pouvez toujours compter sur les responsables des ressources humaines pour se souvenir de votre nom, vous demander comment vous vous sentez et écouter activement vos préoccupations.

Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire pour créer un environnement de travail progressif Département des ressources humaines et la définition d'objectifs SMART en matière de ressources humaines est une pièce maîtresse de ce puzzle.

Nous vous invitons à découvrir 12 de nos objectifs RH favoris pour chaque entreprise, y compris leurs avantages, les avis d'experts, des outils utiles et des exemples SMART que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui.

Que sont les Objectifs RH ?

Les RH - ou ce que vous appelez les opérations humaines - sont le ciment qui maintient silencieusement l'entreprise en place.

Pendant que les autres départements planifient, produisent, lancent et commercialisent le produit d'une entreprise, les RH veillent à ce que les membres de ces départements se sentent épanouis dans leur travail.

Les objectifs RH donnent à vos managers et à vos chefs d'entreprise une direction à suivre pour améliorer l'expérience des salariés tout au long de leur carrière. Et comme pour tous les objectifs de votre entreprise, les meilleurs objectifs RH objectifs sont SMART :

S : Spécifique

M : Mesurable

A : Réalisable

R : Pertinent

T : Limité dans le temps

Les ressources humaines étaient autrefois synonymes de paperasserie, de politiques et de manuels, mais en réalité, elles ont encore plus de poids, car elles se concentrent sur la culture, la sécurité, l'inclusion et la croissance.

Cela laisse de la place à la créativité et, si l'on ose dire, à l'amusement lorsqu'il s'agit de forfaiter les objectifs du prochain trimestre en matière de ressources humaines. Mais cela signifie aussi que vous devez investir encore plus d'efforts et d'attention dans la définition d'objectifs intentionnels qui auront un effet clair et mesurable sur l'expérience de travail de l'employé.

Les objectifs RH doivent également s'aligner directement sur les principes fondateurs de votre entreprise, promouvoir un environnement de travail sain et être créés en pensant à vos collaborateurs !

pas de pression, n'est-ce pas ? 😅

Ne vous inquiétez pas ! Nous sommes là pour vous aider à définir et à atteindre les objectifs RH dont vous avez toujours rêvé - et vos employés vous en remercieront.

Avantages de la définition d'objectifs RH pour votre équipe ?

Quel que soit votre secteur d'activité, la taille de votre entreprise ou votre budget, les objectifs RH doivent être axés sur la croissance, que ce soit pour vos employés sur le plan personnel ou pour l'entreprise dans son ensemble.

Dans tous les services, la définition d'objectifs SMART permet de rassembler les gens, de responsabiliser les membres de l'équipe et de poser les jalons d'habitudes de travail positives et plus productives.

Pour quelles autres raisons devriez-vous fixer des objectifs SMART en matière de ressources humaines ?

Pour aligner les objectifs de votre équipe sur les valeurs globales de l'entreprise

Pour améliorer l'expérience unique de chaque employé

Pour donner aux employés un sentiment de propriété sur leur travail

Pour stimuler le moral des troupes

Pour mesurer votreprogression et les indicateurs clés de performance d'un trimestre à l'autre

Montrer aux gens que vous vous souciez d'eux

et bien plus encore

Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner à définir des objectifs réfléchis que votre service des ressources humaines peut commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui.

De plus, il n'est pas nécessaire que ces objectifs soient très ambitieux ! Plutôt que de chercher à révolutionner l'environnement de travail de votre entreprise du jour au lendemain, pensez à de petits changements qui auront un impact important et qui, en fin de compte, produiront des résultats au fil du temps.

12 Objectifs RH que chaque entreprise devrait se fixer

Il peut sembler qu'un grand nombre de ces objectifs RH partagent des avantages similaires lorsqu'ils sont mis en œuvre de manière efficace, et c'est tout à fait intentionnel.

Il se peut également que votre service RH ait déjà adopté une ou plusieurs petites parties de ces objectifs plus vastes. Cette liste vous fournira de nouveaux moyens d'accroître les effets de ces efforts d'une manière plus étroitement adaptée aux besoins professionnels de votre employé.

Utilisez ces 12 objectifs RH SMART pour obtenir de nouvelles perspectives et idées, et améliorer votre entreprise avec les ressources dont vous disposez déjà !

et avons-nous fait mention qu'il y aurait des modèles ? C'est parti !

1. Créer une culture centrée sur l'employé

Avez-vous déjà entendu l'expression "Aimez ce que vous faites et vous ne travaillerez jamais de votre vie" ?

Investir du temps dans la création d'un environnement de travail positif et centré sur l'employé est la première étape pour atteindre cet objectif RH - ce qui n'est pas rien, car aussi ringard que cela puisse paraître, nous aspirons tous à cela. ⬆️

Lorsque nous parlons de culture d'entreprise, nous ne parlons pas de tables de ping-pong, de trous de maïs ou de bière fraîche en bouteille - nous parlons d'organisations qui accordent de la valeur aux mêmes idées, à l'équilibre entre le travail et la vie privée et aux mêmes philosophies que vous.

De plus, vos employés sont tout ce qu'il y a de plus important ! En donnant la priorité à vos employés, vous montrez que vous vous souciez d'eux et que vous les respectez en tant qu'êtres humains ayant une vie, des intérêts et des validations réels, et pas seulement en tant que main-d'œuvre.

vous avez besoin d'une autre raison de repenser la culture de votre entreprise ?

La mise en place de politiques et de lignes directrices visant à protéger la sécurité, la santé mentale et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de vos employés les aidera à développer des relations professionnelles plus saines avec eux-mêmes et avec leurs pairs.

Du point de vue d'un responsable des ressources humaines, le développement d'une culture centrée sur l'employé vous permettra d'aller plus loin, attirer de meilleurs talents et vous aider à construire une entreprise pleine de personnes dévouées qui sont heureuses de se présenter au travail tous les matins.

L'un des objectifs des RH dans toute organisation devrait être de créer un lieu de travail centré sur l'employé. Un tel lieu de travail incarne une culture de respect et de confiance entre les employés. Lorsque le respect et la confiance règnent, les employés se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs opinions. Cela les aidera à se sentir satisfaits de leur travail et les rendra plus productifs. En outre, l'objectif de tout service des ressources humaines devrait être de créer un lieu de travail sûr pour tous les employés. Outre la mise en place de politiques très claires pour protéger les employés des dangers et autres blessures, les employés doivent également se sentir en sécurité sur le plan mental et émotionnel grâce à des protections solides contre les brimades et le harcèlement, tels que les commentaires offensants ou les contacts physiques non désirés Enfin, dans le prolongement de cette ligne de pensée, les RH devraient également s'efforcer de responsabiliser les employés à tous les niveaux de l'organisation, afin qu'ils soient en mesure de prendre des décisions en fonction de leurs propres besoins et préférences

Peter Bryla, spécialiste en marketing de proximité à ResumeLab

Exemple SMART

Créez une nouvelle politique axée sur la création d'un environnement de travail positif et présentez-la lors de la prochaine réunion de l'entreprise ou de la réunion "All-Hands".

Cette nouvelle politique peut introduire des lignes directrices concernant le langage et le comportement liés à des sujets sensibles, la gestion des conflits ou même quelque chose d'aussi excitant que les vendredis d'été.

Vous cherchez des moyens de maintenir l'alignement de l'équipe lors de votre réunion "All Hands" ? Nous vous proposons Le modèle de réunion "Tout le monde en parle" de ClickUp est personnalisé pour cela. Tenez votre entreprise au courant des dernières annonces, encouragez la collaboration et améliorez la clarté pendant les réunions grâce à ce modèle de liste pré-construit qui couvre toutes vos bases.

Tenez votre entreprise au courant des annonces et améliorez la clarté pendant les réunions des RH Réunions "All Hands avec ce modèle préconstruit dans ClickUp Téléchargez ce modèle

2. Expliquez clairement votre objectif et vos valeurs professionnelles

L'objectif de votre entreprise valeurs fondamentales sont le fondement de sa culture.

En tant que responsable des ressources humaines ou de l'entreprise, vous en êtes déjà conscient, en particulier chez les nouveaux embauchés.

Vous êtes désormais beaucoup plus susceptible d'entendre des candidats potentiels poser des questions relatives à l'épanouissement, à la sécurité, à l'appréciation et au bonheur général des employés actuels.

Il s'agit là de rêves universels que nous voulons tous et que nous ne devrions jamais attendre de notre carrière. Mais le fait est que ces objectifs sont tout à fait réalisables avec le bon ensemble de valeurs fondamentales pour attirer des candidats partageant les mêmes idées et qui s'engageront dans votre entreprise pour le long terme.

De plus, vos valeurs fondamentales ne sont pas stagnantes. Elles doivent évoluer au fur et à mesure que votre entreprise se développe pour suivre les tendances du secteur, l'identité de la marque, la cible, la croissance, etc.

Chez ClickUp, nos propres valeurs fondamentales ont connu leur lot de modifications en cours d'évolution. Pensez-y : des opinions fortes, des convictions peu affirmées . 😎

Je veux dire, vous ne pouvez pas devenir l'avenir du travail sans suivre le flux et accepter le changement, n'est-ce pas ?!

Nos sept valeurs fondamentales s'adressent autant à ClickUp en tant que produit qu'aux personnes qui l'animent. Ces valeurs aident toute l'équipe de ClickUp à s'approprier son travail, à montrer l'exemple, à être fière de ce qu'elle fait et à s'amuser, tout simplement. De plus, elles nous permettent de recruter de nouveaux talents, d'augmenter les taux de rétention et d'offrir d'innombrables opportunités de croissance interne. 🙌🏼

Il est essentiel que votre objectif et vos valeurs professionnelles soient clairs, audacieux et résonnants. À faire... > _Il est essentiel que votre objectif et vos valeurs professionnelles soient clairs, audacieux et résonnants Clair - écrit en termes simples, déclaratifs et dans un langage que tout le monde comprend et retient. > _Clair - écrit en termes simples, déclaratifs et dans un langage que tout le monde comprend et retient Les mots évoquent quelque chose. Peut-être quelque chose d'un peu différent pour chacun, mais personne n'est insensible à ces mots. En tant qu'êtres humains, nous avons l'instinct de nous rassembler en tribus ou en communautés, mais celles-ci ne perdurent que lorsqu'elles ont un sens et un objectif clairs Ils se manifestent dans la manière dont l'entreprise prend ses décisions et gère ses activités, y compris et surtout en matière de recrutement. Si vous ne pouvez pas montrer comment ils ont influencé votre stratégie et vos opérations critiques, alors vous ne passez pas de la parole aux actes

Nathan Deily, directeur des ressources humaines de Nth Venture

Exemple SMART

D'ici la fin du mois, créez et présentez une liste de sept valeurs fondamentales au maximum avec lesquelles votre entreprise et vos employés sont en connexion.

Conseils de pro:

Commencez par jeter un regard critique sur les valeurs actuelles de votre entreprise

Cherchez l'inspiration dans des ouvrages tels queThe Slight Edge,Habitudes atomiquesouDe la vision à la réalité* N'hésitez pas à demander aux autres chefs de service, aux employés actuels et aux nouveaux embauchés quelles sont les philosophies qui les animent

3. Poursuivre l'avancement des employés

Pour tout le temps que les employés investissent dans une entreprise, ils veulent savoir que l'entreprise est prête à investir le même effort en retour.

Intégrer des possibilités d'apprentissage dans l'expérience de chaque employé est un excellent moyen d'exprimer cet effort.

Cet objectif RH peut prendre la forme d'un compte LinkedIn Learning ouvert à l'ensemble de l'entreprise, d'intervenants mensuels internes ou externes à l'entreprise, de conférences ou d'opportunités de mentorat pour tous les employés qui s'y intéressent. C'est aussi une étape dans la bonne direction lorsqu'il s'agit de retenir vos meilleurs employés !

Ce qui suit Modèle de parcours professionnel par ClickUp est une excellente ressource pour introduire les aspirations professionnelles dans les objectifs trimestriels de chaque employé. Grâce à cette liste, les objectifs de vos employés seront organisés et faciles à comprendre, quel que soit le service auquel ils appartiennent.

Ce modèle de parcours professionnel de ClickUp organise facilement et visuellement toutes les aspirations personnelles et professionnelles de vos employés Téléchargez ce modèle Les candidats veulent savoir qu'ils rejoignent une équipe qui les encouragera à poursuivre leurs passions, même s'ils n'ont pas encore l'expérience nécessaire. Et à long terme, cela ne fera que renforcer votre main-d'œuvre plus diversifiée et plus proactive.

Une entreprise ne peut réussir que si les personnes qui la composent réussissent également et ont le sentiment d'avoir une chance de progresser. L'objectif principal des RH doit être de veiller à ce que la main-d'œuvre ait accès à la formation et s'y engage afin de faire progresser l'entreprise et d'acquérir un sentiment d'accomplissement personnel. Les différents rôles et types d'entreprises nécessitent des programmes de formation variés, mais les RH doivent être convaincues que les programmes qu'elles sélectionnent sont les mieux adaptés aux stagiaires concernés

Morgan Taylor, PDG et cofondateur Sourcery

Exemple SMART

Mettre en place un hub de ressources LinkedIn Learning au sein de plusieurs équipes ce trimestre.

4. S'efforcer d'améliorer l'expérience des employés

Nous avons beaucoup parlé de la culture d'entreprise, des valeurs et des possibilités d'apprentissage, mais l'expérience de vos employés va encore plus loin.

Certes, un environnement de travail adéquat contribue à former les meilleurs talents, mais qu'en est-il des aspects de leur travail qui ne figurent pas sur la liste des choses à faire au quotidien ?

L'expérience de l'employé commence dès la première interaction - avant même que le candidat ne soit embauché - et se poursuit tout au long du temps qu'il passe en tant que membre de l'équipe.

Pour améliorer l'expérience de vos employés, vous pouvez revoir vos offres d'emploi, répondre plus rapidement aux candidats, etc, rationaliser votre processus d'intégration ou encore l'introduction d'un nouveau prix mensuel dans vos réunions d'entreprise.

Toutes ces mesures aident les employés à se sentir considérés, à faire confiance à leur service des ressources humaines et à se sentir moins inquiets pendant la semaine de travail. En outre, cela montre aux employés que leur entreprise accorde de la valeur à leur temps, à leurs opinions et à leurs commentaires, et pas seulement à leurs performances.

Check out these Modèles d'évaluation de la performance !

Les personnes sont notre atout le plus important. Leur expérience déterminera absolument leur validation. Il est impératif que nous mettions l'accent sur les processus, les programmes et les systèmes qui permettent d'établir une connexion directe et de cultiver ceux qui ont dit oui pour faire partie de votre organisation Bien que nous ayons tous connu la grande démission, la grande révélation est que si nous améliorons ce que nous faisons, nous garderons ceux que nous avons. De l'accueil à votre système de reconnaissance et de récompense, en passant par vos politiques de base et de fond rédigées dans un guide que personne ne veut vraiment lire, vous pouvez améliorer l'expérience des employés en écoutant activement ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas, et en utilisant ces données pour définir et concevoir des solutions aux problèmes qui entravent les performances, l'objectif et les possibilités

Khalilah Olokunola, Chief People Officer de

/Khalilah Olokunola, directrice des ressources humaines de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail http://www.trucolors.co Couleurs TRU /%href/

Exemple SMART

Introduisez une nouvelle façon de reconnaître vos employés d'ici le début du prochain trimestre. Si vous avez déjà mis en place une récompense, comment pouvez-vous l'encourager et la revitaliser ?

Pro tips:

Utilisez le reste du trimestre pour réfléchir à ce que cette reconnaissance implique. Y a-t-il un prix ? Comment est-il présenté à l'entreprise ? Qu'est-ce qui la rend spéciale ?

Demandez aux managers de nommer des membres de leur équipe afin que tous les membres se sentent considérés

Bonus: Meet the team templates for new hires !

5. Mettre l'accent sur les opérations humaines

Vous n'avez pas entendu parler ? Les opérations humaines sont les nouvelles RH.

TBH, il était temps de changer de nom.

Parallèlement à une culture du travail centrée sur l'employé, le fait de recentrer vos objectifs RH sur les opérations liées au personnel montre que vous considérez votre travail comme plus qu'un nombre ou une machine.

Pour qu'un service RH connaisse la réussite en matière de gestion des ressources humaines, il doit se concentrer sur les "opérations liées aux ressources humaines" plutôt que sur une approche purement traditionnelle. Mon travail pour atteindre l'objectif d'un POP signifie que l'équipe travaille à l'instauration d'une culture "axée sur les personnes", en s'intéressant au bien-être, à la culture, et à la flexibilité. Les POP favorisent la fidélisation du personnel en garantissant que les employés sont heureux, qu'ils se sentent accomplis, _et qu'ils peuvent envisager un développement ultérieur, qu'ils se sentent engagés et qu'ils ont de la valeur. Ils ne sont pas de simples rouages, mais chaque individu a le sentiment de faire partie de l'entreprise et tire satisfaction du travail qu'il fait

Tracey Beveridge, directrice des ressources humaines de

/Tracey Beveridge, directrice des ressources humaines de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail https://www.personnelchecks.co.uk Contrôles du personnel /%href/

Exemple SMART

Créer un programme ou un évènement trimestriel de bien-être auquel les employés peuvent participer.

Il peut s'agir d'un moment de cohésion sous la forme d'un bénévolat de groupe, d'un cours de yoga à la demande pour les équipes éloignées, ou même d'un canal Slack de bien-être pour les employés afin d'encourager leurs pairs à prêter attention à leur santé intérieure et extérieure.

Suivre les objectifs avec Logiciel d'évaluation des performances !

6. Améliorer la rétention des employés

Ah, la sempiternelle question : "Nous avons recruté l'équipe idéale, mais comment faire pour la garder ?

Même avec des taux de fidélisation relativement élevés, cet objectif RH semble figurer sur la liste chaque trimestre.

L'industrie technologique connaît actuellement des taux d'attrition élevés. Le fait d'avoir des objectifs et de se concentrer sur le bien-être, la culture et le développement de carrière améliorera généralement de manière significative la rétention des employés. Une approche à multiples facettes abordera plusieurs Objectifs RH afin de promouvoir une gestion du personnel réussie et la satisfaction au travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/T093XFN5U-U03AZF85MA8-9a58ae58861f-512.png Natasha Wallace Auteur Image /$$$img/

Natasha Wallace, Partenaire des opérations internationales des personnes chez ClickUp

Si vous suivez cet article, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie pour réduire le taux de rotation du personnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que les employés veulent savoir que vous vous souciez d'eux et que vous faites des choix en tenant compte de leurs intérêts.

Les petits gestes ont un impact important, surtout si l'on reconnaît que les problèmes du monde réel font vraiment partie de notre milieu de travail.

Les ajustements salariaux pour tenir compte de l'inflation, les organisations qui s'expriment sur les problèmes de droits de l'homme et les plans d'action concernant la diversité et l'inclusion peuvent ne pas sembler nécessaires, mais ils pourraient en fin de compte être le facteur décisif lorsqu'il s'agit de la loyauté d'un employé à l'égard de son entreprise dans son ensemble.

Les départements RH doivent se concentrer sur l'amélioration de la rétention. La vacance soudaine d'une position critique peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars par semaine. Conserver les meilleurs talents pendant les périodes financièrement difficiles devrait être une priorité pour toutes les organisations La grande démission a eu un impact massif sur l'économie et la culture en général. Les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité - mais surtout dans certaines sélections - recherchent de meilleurs salaires, un travail plus utile, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une plus grande flexibilité. Les chefs d'entreprise doivent évaluer les besoins de leurs meilleurs employés et la manière dont ils peuvent y répondre. Cela peut prendre la forme d'avantages sociaux, d'opportunités de croissance, d'initiatives d'IED, etc. Sinon, les employés risquent de chercher la prochaine opportunité plus tôt que vous ne le pensez

Nir Leibovich, PDG et cofondateur de

nir Leibovich, PDG et cofondateur de GoCo

Exemple SMART

Autorisez et encouragez les employés à profiter des avantages offerts par l'entreprise pour améliorer leur santé mentale et l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée pendant leur temps de travail. Par exemple, permettez à vos employés de prendre rendez-vous pour une thérapie matinale ou offrez-leur du temps rémunéré pour suivre des cours de bien-être.

Lancez cette initiative au début du prochain trimestre et utilisez le reste du trimestre pour évaluer si et comment elle fait la différence parmi vos employés.

Aider les nouveaux employés à s'épanouir grâce à l'expérience de l'entreprise *30-60-90 day templates_* (modèles de 30-60-90 jours)* !

7. Pratiquer la flexibilité organisationnelle

Si vous n'avez pas encore créé une un environnement de travail flexible pour vos employés, ils vont être comblés.

Pour trouver un équilibre positif et sain entre vie professionnelle et vie privée, il faut notamment reconnaître que nous jonglons tous avec bien plus que nos tâches quotidiennes.

Même si vos employés aiment le bureau, son environnement, le stationnement et les membres de l'équipe, la possibilité de travailler à distance soulage considérablement ceux qui ont des enfants, des animaux de compagnie, des conjoints et des validations à la maison.

Cela est devenu vital dans le monde de l'après-COVID-19. Il est très important de disposer d'une main-d'œuvre et d'une stratégie adaptables. Les sprints courts et percutants deviennent la norme au profit de forfaits stratégiques pluriannuels. Il est toujours important d'avoir l'objectif final en tête, mais la flexibilité et l'adaptabilité pour y parvenir sont clés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/T093XFN5U-U03AZF85MA8-9a58ae58861f-512.png Natasha Wallace Auteur Image /$$$img/

Natasha Wallace, Partenaire des opérations internationales des personnes chez ClickUp

Gardez à l'esprit qu'un horaire flexible ne se présente pas toujours sous la forme d'un travail à temps plein.

Un environnement de travail flexible peut également prendre la forme d'un horaire ajusté de 8 à 5.

Surtout pour les travailleurs nocturnes, les membres de l'équipe neurodiverse et les créatifs, leur meilleur travail et leur motivation peuvent ne pas les frapper tous les jours à la même heure. A mon travail d'assistance montre à ces membres de l'équipe qu'ils ont la confiance des RH et de la direction.

Exemple SMART

Étendre les options de travail à domicile le vendredi ou les options flexibles du mardi et du jeudi à tous les employés au début du prochain trimestre.

Pro tips:

Le service informatique aura besoin d'une attention particulière si votre équipe est actuellement entièrement sur place. 👀

Cette Modèle de demande d'équipe dans ClickUp vous aidera à stocker toutes les demandes informatiques, les besoins en équipement, les avantages et les fournitures de vos employés en un dossier organisé avec des tâches, des statuts personnalisés et des affichages multiples pour rendre votre transition vers la FMH aussi fluide que possible.

Stockez toutes les demandes informatiques de vos employés, les listes d'équipement, les avantages, et plus encore, dans le modèle Demandes d'équipe de ClickUp Téléchargez ce modèle

8. Apprendre et parler le langage des entreprises

Nous savons à quel point il est important de savoir comment nos employés se sentent au travail, mais qu'en est-il du travail qu'ils font réellement ?

Cet objectif des RH est moins axé sur les performances que sur la mise en évidence de la manière dont les rôles des personnes s'articulent pour donner vie à l'ensemble de l'entreprise.

Montrer de l'intérêt pour le fonctionnement des équipes, la façon dont les différents employés travaillent avec les autres, et les défis communs aux différents rôles, est un grand pas en avant. Cela vous permettra non seulement d'établir des relations avec les employés au-delà du cadre de l'entreprise, mais aussi d'être plus à l'écoute de leurs besoins l'étape de l'intégration mais elle aidera les autres à se sentir compris par les RH.

_" Vous n'êtes pas la personne RH typique " est une citation que j'ai entendue pendant la majeure partie de ma carrière dans les ressources humaines (RH). Je continue à surprendre et à ravir les chefs d'entreprise en apprenant le langage de leurs activités et en l'utilisant dans mes solutions programmatiques issues de ma boîte à outils. C'est à moi de faire la traduction pour qu'ils comprennent, et non à eux d'apprendre les RH !

Jill Hidaji, Chief People Officer de Clermont Partners

Exemple SMART

Planifiez des réunions séparées avec les chefs d'équipe des différents départements pour apprendre à les connaître, entendre parler de leurs processus et apprendre certains de leurs jargons communs d'ici la fin du mois.

9. Renforcer l'engagement des employés

C'est une chose de créer une multitude de nouvelles initiatives, mais c'en est une autre de s'assurer que les employés y participent réellement.

En apprenant à connaître vos employés et en faisant l'effort de vous engager auprès d'eux, ils seront plus enclins à vous rendre la pareille.

De plus, tous ces objectifs RH sont pour eux !

Ces objectifs SMART ne font qu'effleurer la surface des possibilités. La clé d'une l'engagement des employés est de les assister et de faire preuve d'un peu de compassion.

Le seul objectif en matière de ressources humaines que vous devez avoir dans votre entreprise pour connaître la réussite serait l'engagement des employés. De nombreuses entreprises se concentrent sur les indicateurs de recrutement, de rotation et de rétention pour mesurer la réussite de leur stratégie de gestion des ressources humaines. Je pense que la seule mesure de la réussite de la gestion des ressources humaines est l'engagement de vos employés au sein de votre entreprise Plus les employés sont engagés, plus les clients, les équipes commerciales et les bénéfices de l'entreprise en bénéficieront. Les dirigeants qui s'attachent à impliquer leurs employés et à veiller à ce qu'ils soient stimulés, assistés et pris en charge, feront également preuve du même niveau d'attention et de compassion à l'égard des clients de l'entreprise Les statistiques montrent qu'en améliorant l'engagement des employés, on peut observer une augmentation de 17 % de la productivité des employés (Wickham, 2020) et de 21 % des bénéfices de l'entreprise (Harter, 2018). Il est très clair que lorsque les entreprises améliorent l'engagement des employés, tout le monde en profite, les employés, le client et l'entreprise

Neil Katz, fondateur et PDG de

neil Katz, fondateur et PDG de Solutions RH exceptionnelles

Exemple SMART

Faites livrer le déjeuner au bureau par un traiteur un jour par semaine. Si vous le pouvez, commencez dès que possible. Tout le monde aime manger et il n'y a rien de tel que de se lier avec de nouveaux amis autour d'un repas.

10. Construire une culture d'entreprise diversifiée, équitable et inclusive

On peut dire que tous vos objectifs en matière de ressources humaines commencent ici.

Les salariés veulent travailler pour une entreprise qui reflète et embrasse le monde réel et, surtout, eux-mêmes. Une culture d'entreprise diversifiée et inclusive favorise un environnement de travail sûr, des relations plus fortes avec les pairs et de meilleures idées.

De nouvelles perspectives sont la clé de la résolution créative des problèmes, de l'innovation et, en fin de compte, de la réussite. Mais surtout, la diversité et l'inclusion aident les employés à se sentir à leur place.

C'est très important car cela permet à chaque employé, indépendamment de son identité, de ses expériences passées et de son rôle, de se sentir également connecté et valorisé pour ce qu'il est au sein de l'entreprise. La diversité des idées et des points de vue accroît la satisfaction des employés, l'innovation et la productivité, et crée un environnement globalement plus heureux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/T093XFN5U-U03AZF85MA8-9a58ae58861f-512.png Natasha Wallace Auteur Image /$$$img/

Natasha Wallace, Partenaire des opérations internationales des personnes chez ClickUp

Personne ne veut avoir l'impression de cacher à son équipe des éléments importants de sa personne ou de sa vie - et ils ne devraient pas avoir à le faire. Les RH sont avant tout une affaire de personnes, et le fait d'accorder une grande valeur à la création d'un environnement de travail équitable montre que vous vous appropriez réellement ce sentiment.

L'objectif le plus important en matière de gestion des ressources humaines est de mettre en place une stratégie d'entreprise qui permette de constituer une main-d'œuvre diversifiée, inclusive et équitable, et qui favorise une culture d'appartenance. Le DEIB est un facteur important de réussite

Angelique Hamilton, PDG et cofondatrice de

angelique Hamilton, PDG et cofondatrice de Groupe HR Chique

Exemple SMART

Organisez une réunion mensuelle permettant à tout employé de partager ses réflexions, ses paramètres et ses préoccupations en matière de diversité, d'équité et d'inclusion au sein de votre entreprise.

Astuce : Assurez-vous que les employés savent qu'ils peuvent toujours vous contacter personnellement pour vous faire part de leurs préoccupations s'ils ne peuvent pas assister à une réunion ou s'ils sont intimidés par l'environnement d'une réunion.

11. Créer un environnement sûr et sécurisé pour les employés

Mentalement et physiquement, le travail doit toujours être un lieu sûr et sécurisé pour tous les employés.

Il ne s'agit pas seulement de la manière dont les employés se traitent les uns les autres, mais aussi de la mesure dans laquelle ils se sentent à l'aise pour demander de l'aide, rapporter des situations inconfortables et simplement dire ce qu'ils pensent.

Certes, les environnements de travail flexibles aident les employés à se sentir plus en sécurité et plus à l'aise car ils peuvent choisir leur propre emplacement de travail, mais cela ne devrait pas être l'option à privilégier dès les premiers signes de toxicité, d'épuisement professionnel ou de méfiance au sein des équipes.

L'objectif numéro un de mon entreprise est de créer un environnement de travail dans lequel les employés se sentent en sécurité. Nous voulons que nos employés fassent confiance à leurs supérieurs et qu'ils se sentent à l'aise pour demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. J'aimerais également que les membres de mon équipe sachent que je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toute question ou préoccupation qu'ils pourraient avoir Un bon moyen d'y parvenir est de mettre en place un système de communication qui me permette de joindre facilement chaque employé selon son mode de contact préféré (par exemple, téléphone, e-mail, texte). En tant que leader de cette organisation, je suis chargé de donner le paramètre et la culture au sein de notre équipe, ainsi que de fournir des conseils en cas de besoin afin que nous puissions tous réussir ensemble

Andrew Cussens, propriétaire et directeur de Film Folk

Exemple SMART

Prenez contact avec les employés avant la fin de la semaine pour déterminer leurs préférences en matière de travail et de communication, afin qu'ils sachent que vous respectez et comprenez leurs limites individuelles.

12. Donner la priorité au retour d'information sous tous les angles

Lorsque les RH disent "nous voulons avoir de vos nouvelles", elles le pensent vraiment.

Les formulaires de retour d'information numériques sont un moyen pratique et rapide de recueillir les commentaires des clients et des collaborateurs.

Un formulaire de retour d'information personnalisable un modèle comme ce formulaire de retour d'information dans ClickUp vous aidera non seulement à recueillir des commentaires plus rapidement, mais vous soulagera également de la tâche de les trier en les ajoutant automatiquement à une liste catégorisée avec plusieurs options d'affichage, des champs personnalisés et des statuts personnalisés.

Recueillir et organiser facilement les commentaires dans ClickUp grâce à un modèle de formulaire de retour d'information personnalisable Téléchargez ce modèle Le retour d'information doit être une occurrence quotidienne et attendu après toute interaction. Un retour d'information direct, honnête et bienveillant est la clé de l'innovation et conduira à terme à des réunions et des discussions plus productives et à un travail de meilleure qualité dans tous les domaines.

Le développement professionnel axé sur la sécurité psychologique, l'empathie et la candeur radicale sont des initiatives importantes qui ont considérablement stimulé l'engagement des employés chez ClickUp. Lorsque les employés ont vraiment l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, cela se reflète dans l'entreprise. Lorsqu'ils ont le sentiment que leurs pensées, leurs idées et leurs commentaires sont valorisés, ils s'assurent d'apporter des solutions. Lorsque toutes les personnes, quel que soit leur rôle, réalisent qu'elles contribuent à la sécurité psychologique d'une organisation, tout le monde travaille dur pour la préserver

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/T093XFN5U-U01EZLUKV4L-2efa56e083e1-512.png Mandy Mekhail Auteur Image /$$$img/

Mandy Mekhail, Internal Enablement Manager chez ClickUp

Chaque membre de l'équipe est embauché pour sa combinaison unique de compétences et d'expériences qui rendent l'ensemble de l'entreprise plus forte.

Aucune entreprise n'est jamais intentionnellement au point mort, mais la meilleure façon de commencer à vous sortir d'une ornière est de vous tourner vers votre équipe pour obtenir un retour d'information.

Le plus souvent, les programmes de retour d'information ou d'évaluation sont principalement axés sur l'évaluation des performances individuelles par les responsables, avec une contribution limitée de la part des pairs ou d'autres personnes. Cette structure limite les performances de l'équipe et entrave l'alignement et la progression vers les objectifs de l'organisation Une entreprise qui crée un environnement dans lequel le retour d'information - qu'il soit constructif ou sous forme de félicitations - est attendu et autorisé pour les individus à tous les niveaux renforce la confiance et augmente la probabilité d'une performance et d'un engagement individuels forts, ainsi que de la réalisation des objectifs de l'entreprise

Kendra Haberkorn, responsable des talents chez

/Kendra Haberkorn, responsable de la gestion des talents à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail https://range.vc L'intervalle Ventures /%href/

Exemple SMART

Assurez-vous que les employés savent que le retour d'information est attendu et qu'il est important pour votre entreprise en établissant un ensemble de paramètres sur la manière de fournir un retour d'information.

Demandez aux employés de rédiger et de partager des documents "Mon travail" avant la fin de la semaine avec leur style de communication et de retour d'information préféré pour que l'expérience du retour d'information reste honnête, positive et personnelle.

Génial ! Vous avez 12 objectifs SMART et axés sur les personnes à introduire dans vos départements RH et vos employés en ressentiront les bénéfices en un rien de temps.

Même pour ce qui semble être les plus petits ajustements, avoir un logiciel de gestion du travail puissant pour organiser vos équipes, vos objectifs et vos KPI est essentiel pour favoriser la positivité autour de nouvelles initiatives.

C'est ainsi que ClickUp soulage les épaules de votre équipe RH. ClickUp est le logiciel de productivité ultime et tout-en-un pour créer, suivre et atteindre vos objectifs sur la même plateforme qui gère déjà vos autres tâches de travail.

Visualisez ce sur quoi votre équipe travaille et ce qu'elle a accompli grâce à la vue Équipe dans ClickUp

L'expérience riche en fonctionnalités de ClickUp est conçue pour stimuler la productivité dans tous les départements - y compris La fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour suivre la progression avec des cibles numériques, monétaires, vraies ou fausses, et des cibles de sprint.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression dans ClickUp

Conservez tous vos objectifs RH dans des dossiers Teams structurés et modifiez facilement les permissions pour contrôler qui peut accéder aux différents objectifs. C'est la solution idéale pour paramétrer les objectifs personnels et ceux de l'équipe.

Au-delà de sa fonctionnalité Objectifs personnalisable, ClickUp offre également une bibliothèque infinie d'objectifs gratuits et préconstruits Modèles de RH et de recrutement pour vous aider à mettre en œuvre de nouvelles idées dès qu'elles se présentent.

Ne négligez pas une seconde de plus vos objectifs en matière de ressources humaines, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour commencer à recentrer vos activités sur les personnes qui sont à l'origine de la réussite de l'entreprise. 💜