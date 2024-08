10 meilleurs outils de recrutement pour les recruteurs en 2024

Sur le marché du travail compétitif d'aujourd'hui, il est plus important que jamais de mettre en place une bonne stratégie de recrutement. Avant même de penser à trouver le le bon logiciel de gestion des employés vous avez besoin d'un outil qui vous aide à organiser et à optimiser votre système de suivi des candidatures.

Ce n'est pas toujours facile. Toute personne impliquée dans le processus de recrutement connaît les défis que l'équipe d'embauche et le candidat peuvent rencontrer.

Et si nous vous disions que le bon logiciel peut simplifier ce processus ? Ces outils de recrutement en ligne optimiseront vos processus RH et vous épargneront les maux de tête liés au processus de recrutement de votre entreprise.

Que faut-il rechercher dans les outils de recrutement ?

Les meilleurs outils de recrutement partagent quelques fonctionnalités importantes. Ils peuvent être différents dans les propositions de valeur spécifiques qu'ils offrent, mais ces fonctionnalités peuvent grandement aider les professionnels des RH à trouver le meilleur outil pour l'ensemble du processus de recrutement :

Facilité d'utilisation : Avant tout, vous devez vous assurer que l'outil que vous choisissez est facile à utiliser tout au long du processus de recrutementprocessus de décision *Flexibilité : Embauchez-vous un seul employé ou plusieurs ? À faites-vous des exigences spécifiques à votre secteur d'activité ? Les bons outils de recrutement sont suffisamment flexibles pour s'adapter à différentes offres d'emploi pour des candidats qualifiés

Les 10 meilleurs outils de recrutement pour le processus d'embauche en 2024

Si vous cherchez à optimiser vos pratiques et votre exécution en matière de recrutement, ces outils de recrutement peuvent vous aider. Qu'il s'agisse d'outils complets Logiciel RH aux plateformes d'embauche dédiées, voici nos meilleurs outils de recrutement à utiliser en 2024.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour rationaliser le travail, aligner les équipes et organiser les charges de travail en un seul endroit. En fait, une fois que vous avez paramétré ClickUp pour le recrutement une pléthore de fonctionnalités sont prêtes à vous aider à trouver et à embaucher les meilleurs candidats possibles. ClickUp pour les équipes RH est conçu pour tout ce qui concerne le recrutement et la gestion des talents. Ses fonctionnalités vous aident à construire et à rationaliser votre pipeline de recrutement, à évaluer les candidats, à planifier les entretiens et à conserver tous les documents au bon endroit. Il passe même à des possibilités d'onboarding pour donner à vos nouveaux employés un départ parfait dans l'organisation.

Suivez les candidats potentiels grâce au modèle de plan d'action de recrutement ClickUp

ClickUp meilleures fonctionnalités

plus de 15 vues uniques pour visualiser vos projets et processus de recrutement, des listes aux tableaux Kanban, en passant par les formulaires, les calendriers et les tableaux blancs

Automatisation des tâches et des processus permettant de créer et d'assigner des tâches de manière dynamique, de créer des commentaires, etc

Des tableaux de bord permettant d'afficher rapidement la progression du processus de recrutement, y compris un suivi avancé des objectifs par le biais de jalons, etc

Un large intervalle de modèles, allant demodèles de base de données aux modèles de base de donnéesPlan d'action de recrutement ClickUp et d'autresmodèles d'embauche de candidats* Un outil de gestion des médias sociaux pour assister les projets et les campagnes transversales

ClickUp IAassistant d'écriture pour générer des résumés, créer des éléments d'action, rédiger des descriptions de postes, etc

Limites de ClickUp

Il ne s'agit pas d'un outil de recrutement dédié, ce qui signifie que la courbe d'apprentissage peut être plus raide pour les utilisateurs qui se limitent spécifiquement à cette fonction

En raison du large intervalle de fonctionnalités et de types d'affichages, les temps de chargement peuvent parfois être lents

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Recruiterflow

Via Recruiterflow Comme son nom l'indique, Recruiterflow a pour but de rationaliser vos efforts de recrutement pour trouver des demandeurs d'emploi. Le CRM spécifique à l'embauche accomplit cet exploit en construisant un écosystème conçu pour les agences de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Recruiterflow

Portail client qui aide les agences de recrutement à communiquer directement avec leurs clients tout au long du processus d'embauche

Fonctionnalité CRM avancée qui fournit aux fournisseurs prestataires des informations en temps réel sur les prospects, les candidats et les autres personnes se trouvant dans l'entonnoir de recrutement

Un outil d'intégration d'automatisations pour communiquer directement avec les candidats, avec des fonctionnalités d'automatisation

Des rapports sur le pipeline, l'activité et les équipes commerciales pour évaluer votre réussite dans le recrutement de candidats de qualité

Limites de Recruiterflow

Pas d'application mobile, ce qui rend son utilisation relativement stationnaire par rapport à d'autres options de cette liste

L'optimisation de l'agence de recrutement signifie que cet outil ne sera pas aussi bénéfique pour la plupart des bureaux de recrutement internes.

Prix de Recruiterflow

De base : 99$/mois par utilisateur

: 99$/mois par utilisateur Pro : 109$/mois par utilisateur

: 109$/mois par utilisateur Avancé : 129 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (20+ avis)

Capterra : 4.8/5 (200+ avis)

3. Corne de taureau

Via Corne de taureau Autre plateforme CRM spécifique au recrutement, Bullhorn est une solution de dotation conçue pour optimiser le cycle de vie du recrutement. De la source à la recherche, de l'entretien au placement, et même jusqu'au processus d'intégration, cet outil cherche à aider les agences de recrutement à mieux servir les clients et à trouver rapidement les bons candidats.

Les meilleures fonctionnalités de Bullhorn

Automatisation poussée, y compris la sélection des CV, la planification des entretiens et la communication avec les candidats

Intégration transparente avec des bases de données externes pour créer une source unique de données pour le recrutement

Une disposition simple qui facilite l'intégration des nouvelles agences de recrutement et des responsables du recrutement

Un intervalle de solutions qui peuvent s'intégrer à son CRM de recrutement, comme l'analyse, la recherche de cadres, et plus encore

Limites de Bullhorn

Rôles d'utilisateur limités, ce qui rend difficile pour les équipes plus importantes de définir leurs responsabilités dans la plateforme

Des pop-ups fréquents peuvent parfois perturber l'expérience de l'utilisateur

Prix de Bullhorn

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.0/5 (530+ commentaires)

Capterra : 4.1/5 (1 000+ commentaires)

4. Jobscore

Via Score d'emploi En tant que système de suivi des candidats dédié, JobScore a aidé plus de 15 millions de candidats dans 150 pays à achever leurs demandes d'emploi. Il s'agit d'une solution tout-en-un dont l'objectif est simple : offrir la meilleure expérience aux candidats afin que les entreprises clientes puissent embaucher les meilleurs candidats.

Meilleures fonctionnalités de Jobscore

Un site de carrières personnalisé qui permet aux entreprises de présenter leurs offres d'emploi et les raisons de rejoindre leur société de manière attrayante

Une fonction de recommandation des employés qui permet à vos équipes existantes d'aider à remplir votre pipeline de recrutement

Un système d'évaluation des candidats qui rend les évaluations individuelles et d'équipe plus objectives et plus rapides

Des fonctionnalités avancées de mise en conformité pour des secteurs comme la santé qui doivent suivre des directives abonnées

Limites de Jobscore

Les intégrations avancées, comme Adobe Sign, ne sont disponibles qu'à des niveaux de prix plus élevés

Le filtrage automatisé des CV est parfois inopérant et nécessite une supervision humaine

Prix de Jobscore

Début : 99$/mois pour cinq offres d'emploi

: 99$/mois pour cinq offres d'emploi Échelle : 299 $/mois pour dix offres d'emploi

: 299 $/mois pour dix offres d'emploi Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.2 (120+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (20+ avis)

5. Recrutee

Via Recrutement Recruitee est une plateforme d'automatisation de l'embauche, mais cela ne signifie pas qu'elle ne s'occupe pas de vos besoins en matière de recrutement. Les Business - des entreprises de taille moyenne aux marques mondiales - tirent parti de ses fonctionnalités pour sourcer et suivre les candidats, développer leur marque employeur et obtenir des informations plus approfondies sur leur pipeline de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Recruitee

Aperçu du recrutement et du suivi des candidats de type Kanban qui offre un aperçu rapide et en temps réel du vivier de candidats

Système de gestion de flux de travail automatisé pour créer et achever des tâches, transmettre des examens à d'autres membres de l'équipe, et plus encore

Fonctionnalité avancée de l'application mobile qui permet aux équipes de recrutement d'examiner les candidats et de communiquer avec eux en déplacement

Des modèles d'évaluation des entretiens qui permettent aux équipes de recrutement de rester justes et impartiales dans l'évaluation des candidats

Limites de Recruitee

L'exportation des données des candidats est limitée pour les équipes de recrutement qui préfèrent travailler hors ligne

La fonction de recherche quelque peu limitée peut nécessiter une navigation manuelle pour trouver des informations pertinentes

Prix de Recruitee

Lancement : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Echelle : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Leader : Contacter pour les prix

G2 : 4.5/5 (400+ avis)

Capterra : 4.4/5 (170+ avis)

6. SmartRecruiters

/img/ https://www.smartrecruiters.com/wp-content/themes/smartrecruiters/new-template/img/en\_us/product-screens/Configuration/ftr-scrn-Hiring-Process.png Processus de recrutement de SmartRecruiters /$$img/

Via SmartRecruiters Si vous recherchez une solution d'embauche complète et modulaire qui comprend plus de composants que vous n'en aurez probablement besoin, SmartRecruiters est un excellent choix. Ses fonctionnalités, du CRM aux annonces d'emploi, en passant par le suivi des candidats et même un chatbot, sont suffisamment étendues pour offrir quelque chose à tous les secteurs d'activité et à tous les types d'équipes d'embauche.

Les meilleures fonctionnalités de SmartRecruiters

Flux de travail avancés et personnalisables pour acheminer les leads et les candidats à travers votre équipe et les RH au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur parcours de recrutement

Fonctionnalités de chatbot et de texte pour aligner vos canaux de recrutement sur les besoins de l'audience moderne

Publicité programmatique intégrée qui étend la portée de vos listes au-delà des sites d'emploi typiques

Assistant IA capable de filtrer dynamiquement les CV, de faire correspondre les candidats actuels et passés avec les rôles ouverts, de réduire les biais d'évaluation et d'apprendre à améliorer ses fonctions au fil du temps

Limites de SmartRecruiters

La nature modulaire du logiciel fait qu'il est difficile de comprendre les prix ou les modules dont vous avez besoin pour répondre à vos besoins individuels

L'automatisation est quelque peu limitée, sans possibilité d'envoyer des messages de suivi automatisés aux abonnés

Prix de SmartRecruiters

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (440+ avis)

Capterra : 4.2/5 (130+ avis)

7. BambooHR

Via BambooHR BambooHR est un logiciel RH complet, mais ce n'est pas pour autant qu'il est à la traîne de ses concurrents en matière d'outils de recrutement. Bien au contraire. Utilisez-le pour attirer et suivre les candidats passifs, pour intégrer les nouveaux employés et même pour recueillir des signatures électroniques au fur et à mesure que les embauches se transforment en nouveaux employés.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Catégorisation automatisée des candidats pour faciliter la gestion de gros volumes de candidats

Une application mobile avec des outils d'embauche qui assiste à la fois l'examen des candidatures en déplacement et les communications avec les candidats

Des outils de collaboration qui permettent aux équipes d'embauche plus importantes de rester alignées dans les phases d'examen des candidatures et d'entretien

Une connexion avec les outils de gestion des ressources humaines qui simplifie l'intégration des nouveaux employés

Limites de BambooHR

Les notifications limitées peuvent faire en sorte que les actions des candidats passent facilement inaperçues pour quiconque ne consulte pas activement la plateforme

Une interface utilisateur complexe, en partie à cause du large intervalle de fonctionnalités, qui n'est pas toujours intuitive pour les utilisateurs

Prix de BambooHR

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (plus de 1 500 évaluations)

Capterra : 4.6/5 (2,500+ commentaires)

8. hireEZ

Via hireEZ En tant que plateforme de recrutement sortant de bout en bout, $$$a donne la priorité à la centralisation du processus d'embauche. En prenant en charge toutes les parties standard du parcours du candidat, elle promet d'aider les recruteurs à faire ce qu'ils font le mieux, à savoir maintenir une orientation stratégique sur la recherche des meilleurs candidats possibles pour leurs positions.

hireEZ meilleures fonctionnalités

Un constructeur booléen pour rendre la recherche des bons candidats pour vos positions facile et intuitive

Intégration de l'IA pour créer automatiquement des communications dynamiques avec les candidats

Une mise en place facile et intuitive, même en incluant certaines des fonctionnalités les plus avancées

Une bibliothèque de contenu et une base de connaissances étendues conçues pour aider sa communauté de clients à se développer et à s'améliorer au fil du temps

limites d'hireEZ

Certaines intégrations sont limitées, ce qui peut rendre difficile l'intégration de données externes sur les candidats provenant d'un autre outil

Tarification non transparente, certaines fonctionnalités étant limitées à des niveaux supérieurs qui ne sont pas listés en ligne

tarifs de hireEZ

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (240+ avis)

Capterra : 4.7/5 (90+ avis)

9. HireVue

Via HireVue Se présentant comme une plateforme "d'expérience des talents", Hirevue vise à faciliter l'embauche grâce à plus que l'automatisation des tâches. En donnant la priorité à l'expérience du candidat, elle promet de fournir des talents de meilleure qualité et quantité pour toutes vos positions ouvertes.

Les meilleures fonctionnalités de HireVue

Un générateur d'entretiens qui génère dynamiquement des entretiens structurés conçus pour être à la fois pertinents et cohérents

Des évaluations techniques et ludiques que votre équipe peut utiliser pour mieux évaluer les talents au-delà de leur CV et des entretiens

Une plateforme d'entretien vidéo en direct qui inclut l'enregistrement automatique, le routage des candidats, et plus encore

Un service de messagerie texte intégré pour engager les candidats avec des messages plus immédiats et plus succincts

Les limites de HireVue

Une mise en œuvre réussie peut nécessiter un changement dans le processus d'embauche qui peut se transformer en une transition majeure pour votre équipe

La plateforme d'entretien vidéo peut occasionnellement connaître des dysfonctionnements, comme le fait que le microphone ou la webcam ne fonctionne pas au cours d'une session

Prix de HireVue

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (40+ avis)

10. GoHire

/img/ https://gohire.io/hubfs/GoHire\_May2022/Images/ats-rec-sml-3.jpg Plate-forme de recrutement GoHire /$$$img/

Via GoHire Lorsque GoHire promet d'améliorer votre image de marque en tant qu'employeur et d'attirer plus de candidats dans le même temps, cela peut valoir la peine d'écouter. Le logiciel promet d'automatiser les tâches chronophages susceptibles d'encombrer votre pipeline de recrutement, tout en intégrant la touche humaine dont vous avez besoin pour obtenir les meilleurs candidats.

Les meilleures fonctionnalités de GoHire

Publication en un clic sur plus de 15 tableaux d'offres d'emploi, ce qui facilite la diffusion rapide de l'information

Une vaste bibliothèque de modèles de descriptions de postes optimisés pour accélérer la publication de vos offres d'emploi

Une page de carrière dédiée et personnalisée pour chaque client afin de renforcer votre image de marque en tant qu'employeur

Collecte simplifiée de données sur les candidats pour prendre des décisions d'embauche plus éclairées

Limites de GoHire

Les e-mails envoyés aux candidats et provenant des candidats restent dans la plateforme et ne s'intègrent pas dans votre client de messagerie natif

Les performances et le temps de chargement de l'application fournie peuvent parfois être lents

Prix de GoHire

Démarrage : 69$/mois

: 69$/mois Croissance : 99$/mois

: 99$/mois Pro : 199$/mois

Évaluations et critiques de GoHire

G2 : 3.6/5 (5+ avis)

Capterra : 4.6/5 (130+ avis)

ClickUp fait de l'embauche un jeu d'enfant

Qui a dit que le recrutement devait être un casse-tête ? Avec le bon outil de recrutement, vous pourriez être surpris de voir à quel point vous pouvez rationaliser le processus.

La nature de cet outil de recrutement dépend bien sûr de vos besoins. Même les plateformes figurant sur cette liste présentent un large intervalle en termes de fonctionnalités, d'optimisations et d'opportunités.

Mais une chose sera toujours vraie : vous avez besoin d'un outil d'organisation pour aligner votre équipe d'embauche et rationaliser votre approche des candidats. Et c'est là que ClickUp brille vraiment.

La plateforme ClickUp est conçue pour optimiser votre organisation, du recrutement de nouveaux collaborateurs internes à la gestion des ventes et des produits. Parallèlement, les fonctions et modèles dédiés aux RH sont parfaits pour s'intégrer à votre processus d'embauche.

C'est pourquoi il est temps de commencer. Créer un compte gratuit , et laissez ClickUp vous aider à optimiser votre recrutement pour 2024 et au-delà ! 🤩