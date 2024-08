10 modèles gratuits de fiches de paie en Excel & ; ClickUp

Lorsque le moment est venu de payer vos employés pour leur dur labeur, il est essentiel de mettre en place un processus organisationnel. Vous devez vous assurer que vous les payez pour le bon nombre d'heures et que vous suivez l'historique des paiements de l'organisation.

Bien que vous puissiez certainement le faire à la main à l'aide d'une calculatrice, il existe des moyens plus rapides et plus efficaces d'accomplir cette tâche. Faire le décompte des heures de chaque employé d'une grande entreprise n'est tout simplement pas une bonne façon d'utiliser votre temps. C'est là qu'interviennent les modèles de paie.

L'utilisation d'un modèle de paie garantit l'exactitude, fournit un historique précieux des données de paiement et simplifie la gestion de votre budget. Mieux encore, le temps que vous économisez en effectuant manuellement les tâches liées à la paie peut être mieux utilisé pour

atteindre des objectifs

et de développer votre entreprise.

Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur ce qu'est un modèle de paie et sur la manière d'en choisir un qui convienne à votre entreprise. Nous partagerons 10 modèles de paie gratuits de ClickUp et Excel à essayer dès aujourd'hui pour commencer à payer les employés plus efficacement. 💪

Qu'est-ce qu'un modèle de paie ?

Un modèle de paie est un outil qui suit et documente les taux horaires et les taux d'imposition dans l'état et le pays de chaque employé. Il tient également compte des déductions afin que vous puissiez payer vos employés correctement. Il existe des options de modèles de paie hebdomadaires, mensuels et annuels, ce qui facilite l'envoi des paiements pour différents types de contrats.

Les modèles de paie comprennent généralement des informations de base sur les employés, telles que le nom, les heures travaillées, la rémunération due et les détails du foyer fiscal. Ces informations essentielles sont automatiquement dupliquées d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, ce qui vous permet de créer un calendrier de paiement continu.

La plupart des modèles comprennent également des sections consacrées aux congés payés (PTO), aux congés de maladie et aux heures supplémentaires. Ces catégories supplémentaires facilitent le suivi de vos employés et l'organisation de votre processus de paie.

En résumé, les modèles de paie sont une excellente option pour les propriétaires d'entreprise qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent pour

externaliser la gestion de projet

ou des tâches comptables. Les modèles de gestion des salaires vous permettent de prendre le contrôle des budgets, d'éviter les erreurs de calcul et de vous assurer que les paiements sont envoyés à temps, tout en économisant de l'argent. 🙌

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de paie ?

Prêt à trouver le modèle de paie parfait pour votre entreprise ? Avant de nous plonger dans quelques-uns des modèles que nous utilisons régulièrement, il est bon de savoir ce qu'il faut rechercher au moment d'en choisir un. 👀

Un bon modèle de paie doit comprendre :

Reporting for patterns and trends: Un bon modèle offrira un suivi pour les rapports de présence, les remboursements et les registres de paie. Vous pouvez les utiliser pour identifier les tendances et les comportements des employés dans l'ensemble de l'entreprise

Un bon modèle offrira un suivi pour les rapports de présence, les remboursements et les registres de paie. Vous pouvez les utiliser pour identifier les tendances et les comportements des employés dans l'ensemble de l'entreprise Salaire net et salaire brut : Tout modèle de paie digne de ce nom contient des informations sur le salaire brut et le salaire net, y compris les avantages liés à l'assurance maladie et les primes, ainsi que les indemnités de logement et de transport

et : Tout modèle de paie digne de ce nom contient des informations sur le salaire brut et le salaire net, y compris les avantages liés à l'assurance maladie et les primes, ainsi que les indemnités de logement et de transport **Automatisation : les modèles de paie sont conçus pour vous faciliter la vie. Choisissez-en un qui automatise les tâches récurrentes et les attribue aux bons membres de l'équipe

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

Fonctionnalités de collaboration: Gérer la paie de manière transparente entre les départements de la comptabilité et des ressources humaines (RH) grâce à un modèle qui vous permet de collaborer en temps réel

Gérer la paie de manière transparente entre les départements de la comptabilité et des ressources humaines (RH) grâce à un modèle qui vous permet de collaborer en temps réel Options de personnalisation: Toutes les entreprises ont des besoins uniques, et certaines d'entre elles peuvent avoir à se conformer à des règles spécifiques à des obligations légales . Choisissez un modèle personnalisable pour créer la documentation et les systèmes dont vous avez besoin pour payer correctement vos employés

10 modèles de paie à emporter à la banque en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un modèle de paie, il est temps d'examiner vos options et de choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Nous avons compilé ici une liste de 10 modèles de paie gratuits pour rationaliser le processus de paie. Que vous dirigiez une petite entreprise avec une poignée d'employés ou une grande entreprise avec plusieurs départements, il y a une option pour faciliter le traitement de la paie. ✨

1. Modèle de rapport de paie ClickUp

Avec le modèle de rapport de paie de ClickUp, il est plus facile que jamais de créer des dossiers de paie et d'accroître la précision

Évitez les erreurs de calcul et rationalisez vos flux de paiement grâce à

Modèle de rapport de paie de ClickUp

. Cet outil facilite la collecte et le stockage des informations sur les employés, notamment leur nom, leur numéro d'identification, leur rôle et leurs coordonnées de base.

Le modèle de paie comporte également des sections pour le service de l'employé, les crédits PTO et les retenues fiscales.

Personnalisez le modèle pour inclure la période de paie souhaitée, qu'il s'agisse d'une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Indiquez les salaires horaires, mensuels ou annuels, ainsi que les taux de rémunération des heures supplémentaires.

L'une des meilleures caractéristiques de ce modèle ClickUp est le suivi du temps intégré. Demandez à vos employés de suivre le temps passé sur les tâches pendant leurs heures de travail. Ces informations sont ensuite automatiquement intégrées dans votre rapport de paie afin d'accélérer les paiements.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de projet ClickUp Payroll

Utilisez le modèle de plan de projet de paie de ClickUp pour créer un processus standardisé pour les grands systèmes de paiement

Éliminez les erreurs, réduisez le temps consacré aux tâches administratives et accélérez le traitement des salaires grâce au modèle de plan de paie de ClickUp

Modèle de plan de projet de paie de ClickUp

. Ce modèle est particulièrement utile pour les grandes entreprises ou les petites entreprises qui ont des besoins plus complexes en matière de paie.

Le modèle fonctionne comme un plan de projet pour toutes vos procédures de paie. Tout d'abord, utilisez le modèle de budget de paie pour créer une charte de projet et documenter le budget de paie

livrables

et les ressources dont vous aurez besoin pour gérer la rémunération des employés.

Ensuite, identifiez les membres de l'équipe qui jouent un rôle actif dans le processus de paie et créez automatiquement des tâches pour eux. Il peut s'agir de tâches ponctuelles, comme la création de procédures de paie et de documentation pour les travailleurs indépendants.

Il existe également des options pour les tâches récurrentes et les rappels pour les procédures de paiement standard comme la paie mensuelle. 🗓️

Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de projet pour l'implémentation de ClickUp Payroll

Avec le modèle de plan de projet de mise en œuvre de la paie de ClickUp, créez un plan pour résoudre vos problèmes de paie

Si vous n'avez pas de système de paie en place, il vous en faut un. Le système de

Modèle de plan de projet de mise en œuvre de la paie de ClickUp

prend en charge une tâche complexe et chronophage et la rend plus facile à gérer que jamais. Il crée une feuille de route pour tous vos processus de paie, garantissant la précision, la conformité et la sécurité.

Utilisez le modèle pour mettre en place votre système de paie,

simplifier l'intégration des employés

et surveiller

saisie des données

pour toutes les tâches liées aux paiements. Commencez par faire des recherches sur le type de système de paie ou de système d'information sur les salaires

Logiciel RH

dont vous avez besoin pour gérer la rémunération des employés.

Ensuite, utilisez le modèle pour identifier les parties prenantes dans vos services de comptabilité, de ressources humaines et d'informatique qui joueront un rôle dans le processus de paiement. Choisissez ensuite un service de paie ou un logiciel de paie. Fixez un calendrier et un budget prévisionnel pour la mise en place du système.

Enfin, préparez la documentation pour chaque étape, y compris les feuilles de temps des employés, les fiches de paie et les modèles de registre de paie. Utiliser

ClickUp Docs

pour stocker ces documents, et créer des tâches pour que les employés remplissent leurs cartes de pointage et que les membres de l'équipe comptable traitent les paiements.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport sommaire de paie ClickUp

Fournissez un enregistrement des paiements de vos employés avec le modèle de rapport de récapitulation de la paie ClickUp

Modèle de rapport sommaire sur les salaires de ClickUp

vous permet d'enregistrer toutes les données salariales et les coûts salariaux en un seul endroit pratique. Visualisez rapidement les paiements depuis le début de l'année, vérifiez les crédits de congés payés et ajoutez des remarques en cas de circonstances particulières ou pour signaler des problèmes de paiement antérieurs.

Utilisez l'outil

Modèle RH

pour documenter les informations relatives à la paie, y compris les coordonnées et les salaires des employés. Inscrivez la fréquence à laquelle vous allez payer l'employé, que ce soit sur une base mensuelle pour les travailleurs horaires ou bihebdomadaire pour les salariés. Remplissez les informations relatives aux déductions salariales, y compris les retenues au titre de la sécurité sociale et de l'impôt sur le revenu.

Toutes ces informations sont essentielles pour respecter votre budget salarial. Ce modèle permet de savoir en détail qui est payé quoi et d'assurer le suivi des paiements pour des éléments tels que les congés payés et les congés de maladie, ce qui vous permet de maîtriser totalement la gestion de la paie.

De plus, il s'agit d'informations essentielles en cas de problème juridique concernant les heures de travail ou les salaires. 👩🏽‍💼

Télécharger ce modèle

5. Modèle d'historique de paiement ClickUp

Le modèle d'historique des paiements de ClickUp vous permet de suivre les paiements aux freelances, aux clients et aux employés salariés en un seul endroit

Si vous dirigez une petite entreprise ou si vous avez besoin de suivre les dépenses d'une société plus importante,

Modèle d'historique des paiements de ClickUp

simplifie la gestion des salaires. Il permet de suivre tous les paiements effectués par votre entreprise, qu'il s'agisse de rémunérer des salariés ou des indépendants pour des projets spécifiques.

Utilisez la vue Tableau client pour répertorier tous les employés et le total des paiements. Vous pouvez également indiquer le mode de paiement et télécharger une copie de la facture.

Passez à la vue Tous les éléments pour afficher la liste de tous les paiements que vous avez effectués. Filtrez par employé pour afficher instantanément l'historique de ses paiements, ou réduisez la liste par département pour obtenir des informations sur la budgétisation.

Créez des formules pour calculer rapidement les charges sociales ou les taux de rémunération en fonction de paramètres hebdomadaires, mensuels ou horaires. Utilisez le formulaire de reçu de paiement pour ajouter instantanément de nouveaux enregistrements de paiement à la liste. Partagez le formulaire avec les entrepreneurs et les indépendants afin qu'ils puissent ajouter automatiquement leurs demandes de paiement à la file d'attente.

Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle d'accord de paiement simple

Définissez les termes et conditions de la paie avec le modèle d'accord de paiement simple de ClickUp

Le modèle

Modèle d'accord de paiement simple de ClickUp

est un moyen facile d'établir les conditions et les attentes concernant les salaires de l'entreprise. Il est également utile aux entreprises qui doivent consigner les conditions de prêt lorsqu'elles travaillent avec des indépendants dans le cadre d'un contrat de travail systèmes de gestion des entrepreneurs .

Ce modèle présente une mise en page simple et un langage standard pour les accords de paiement. Remplissez les informations de base, notamment les dates, les noms et les montants des paiements. Indiquez l'échéancier de paiement et les conditions de non-paiement.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Créez des factures et décaissez des paiements en utilisant le modèle de formulaire de paiement de ClickUp

Modèle de formulaire de paiement de ClickUp

facilite le suivi des factures et des paiements effectués aux employés ou aux clients. Pour l'utiliser dans le cadre de votre processus de paie, commencez par créer un formulaire de paiement à l'aide du modèle. Remplissez les informations relatives au nom de l'employé, à ses coordonnées et au mode de paiement.

Mettez en place des automatismes afin qu'un formulaire rempli déclenche une nouvelle tâche pour traiter le paiement. Personnalisez les automatismes en fonction des besoins de votre entreprise et attribuez les tâches aux services concernés. 👨🏽‍💻

Passez ensuite à la vue Suivi des paiements pour afficher une liste de tous les formulaires de paiement actuels et passés. Utilisez des filtres pour affiner la vue par mode de paiement, par employé ou par prix. Téléchargez les reçus pour suivre toutes les informations pertinentes dans un tableau de bord simple et facile à utiliser.

Utilisez la vue Tableau pour obtenir une vue d'ensemble de tous les paiements en cours, des nouvelles commandes et des paiements effectués. Ouvrez une carte de tâches pour obtenir des informations plus détaillées sur le paiement en question.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de feuille de temps pour ClickUp Services

Utilisez le modèle de feuille de temps hebdomadaire de ClickUp pour suivre les heures de chaque employé

Le suivi des salaires et l'élaboration de processus de paiement peuvent être complexes, en particulier si vous devez rémunérer des personnes en fonction des services qu'elles fournissent. C'est là que le

Modèle de feuille de temps pour les services de ClickUp

est disponible en.

Utilisez cette feuille de temps pour suivre les heures et les services facturables d'un employé. Cela facilite la création d'un calendrier de paiement et permet de conserver toutes les informations importantes relatives au paiement en un seul endroit.

Commencez par créer une feuille de calcul dans Google Sheets ou

Excel

en veillant à inclure des colonnes pour les dates, les heures de début et de fin, les types de services effectués, le nom de l'employé et le nombre d'heures travaillées. Saisissez les données au fur et à mesure que l'employé fournit des services et calculez le nombre total d'heures pour déterminer la rémunération sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Le modèle permet également de connaître le montant des dépenses engagées dans les différents projets. Il permet d'orienter l'affectation des ressources et de gérer les attentes budgétaires. Passez à la vue Conseil pour obtenir une vue d'ensemble de tous les services fournis et des paiements effectués, filtrés par type de projet ou par employé.

Télécharger ce modèle

9. Modèle de feuille de temps Excel pour la paie

via Microsoft 365

Modèles de feuilles de temps

sont un excellent moyen de suivre le temps qu'un employé consacre à l'exécution des tâches liées à son emploi. Le modèle de feuille de temps Excel pour la paie de Microsoft 365 est une feuille de calcul simple à utiliser, conçue pour être utilisée dans Microsoft Excel.

Attribuez une feuille de temps à chaque employé et demandez-lui de remplir les heures d'arrivée et de départ chaque jour. Veillez à ce qu'ils consignent leurs pauses déjeuner. Saisissez des formules dans la mini-calculatrice de paie pour qu'elle génère automatiquement le nombre total d'heures travaillées par semaine.

Incluez des sections pour la tarification et les retenues dans le modèle de feuille de paie Excel. Utilisez le modèle de feuille de paie pour générer des paiements hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels à chaque employé.

Ce modèle est idéal pour les petites entreprises ou les sociétés qui travaillent avec des entrepreneurs et des pigistes. Comme il s'agit simplement d'une feuille de temps et qu'il ne fait pas partie d'un outil de gestion de projet plus large, il peut s'avérer trop simple pour les organisations qui comptent de nombreux services et de nombreux employés salariés.

Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de feuille de paie pour les employés par Vertex42

via Vertex42

Si vous disposez d'un comptable ou d'un service de paie en ligne, mais que vous souhaitez néanmoins disposer d'une documentation interne telle qu'un registre de paie des employés, utilisez le modèle Excel de paie des employés de Vertex42. Ce modèle est conçu pour les propriétaires de petites entreprises qui ont simplement besoin de suivre les informations relatives à la paie et n'ont pas besoin d'effectuer les paiements.

Utilisez l'onglet Informations sur l'employé pour enregistrer le nom de l'employé, ses coordonnées, sa date d'embauche, son salaire et ses indemnités. Dans l'onglet Feuille de calcul du registre des salaires, indiquez le nombre d'heures travaillées par l'employé, les dates de paiement et les informations relatives à l'impôt.

Complétez le modèle de budget de paie pour obtenir une répartition plus facile à trier de votre budget.

Télécharger ce modèle

Simplifier la paie et mettre en place des processus efficaces

Que vous soyez à la tête d'une grande entreprise comptant des dizaines d'employés ou que vous gériez une petite entreprise composée d'entrepreneurs, d'indépendants et de salariés, vous avez besoin d'un processus de paie rationalisé. Utilisez ces modèles de paie pour mettre en place un système de paie adapté à votre entreprise.

Téléchargez ClickUp dès aujourd'hui

pour commencer à mettre en place des processus de paie plus fluides et plus efficaces. Qu'il s'agisse de simples formulaires de paiement pour les indépendants ou de systèmes plus complexes conçus pour enregistrer tous les paiements de salaires, il y a de quoi faire progresser votre entreprise. 🛠️