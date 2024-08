Qu'est-ce qu'une structure de répartition du travail (SRT) dans la gestion de projet ?

Le moyen le plus simple de conquérir quelque chose est de le briser en petits morceaux. 🧩

Après tout, Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais oui, l'une des stratégies clés d'une gestion de projet efficace consiste à le décomposer en éléments plus petits et à organiser votre équipe en conséquence, ce qui nous amène aux WBS, ou structures de répartition du travail.

Lorsqu'il entreprend un projet, tout gestionnaire de projet est confronté aux défis clés que sont l'attribution et le suivi. Souvent, les équipes ne connaissent pas clairement l'étendue de leurs tâches, leur progression ou les ressources dont elles ont besoin pour mener à bien une tâche donnée.

C'est à ce moment-là qu'une structure de répartition du travail devient nécessaire. Elle permet de diviser un projet en plusieurs parties, de l'organiser, de le répartir, de le suivre et de l'achever.

Que vous soyez gestionnaire de projet, membre d'une équipe de projet ou partie prenante, la compréhension de la structure de répartition du travail peut vous aider à mener à bien vos projets, à mieux collaborer et à prendre de meilleures décisions d'entreprise. Préparez-vous donc à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la structure de répartition du travail, de ce qu'elle est à la façon dont vous pouvez la créer pour vos propres projets !

Plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce qu'une structure de répartition du travail ?

Une structure de répartition du travail est une méthode axée sur les produits à livrer, qui permet de décomposer visuellement le travail en plusieurs éléments, dans le but de réduire les coûts l'objet du projet à la barre.

Il permet d'aborder un projet étape par étape et facilite l'attribution et le suivi du travail, car il organise les produits livrables et le champ d'application du projet en groupes logiques ou en phases du projet chaque niveau étant de plus en plus détaillé et spécifique.

Décomposez les projets complexes en tâches gérables et supervisez tout votre travail avec des statuts personnalisés, des champs personnalisés, etc

Avantages de la structure de répartition du travail dans la gestion de projet

Une structure de répartition du travail offre plusieurs avantages aux gestionnaires de projet :

Elle permet une meilleure planification et un meilleur contrôle du projet

En divisant le projet en plusieurs parties, les gestionnaires de projet peuvent estimer avec plus de précision la durée et le coût nécessaires pour achever chaque tâche

Elle permet de s'assurer que tous les éléments livrables du projet sont pris en compte et que le projet reste sur la bonne voie

Il promeut la communication entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page en ce qui concerne les objectifs et les échéanciers du projet

Il s'agit non seulement d'un excellent système pour un gestionnaire de projet qui souhaite programmer, planifier et suivre toutes les phases du projet, mais aussi pour une équipe qui souhaite bien communiquer. Il permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe du projet sont sur la même page en ce qui concerne toutes les tâches et le statut du projet.

Structure de répartition du travail dans les Tableaux blancs ClickUp. Apprenez à utiliser les Tableaux blancs ClickUp avec la Introduction aux modèles de tableaux blancs Le résultat final est une représentation graphique des activités du projet, qui permet de s'assurer que tout le travail nécessaire est pris en compte et que chacun comprend son rôle pour achever le projet.

Voici les éléments essentiels de tout organigramme de répartition du travail :

L'étendue du projet : Elle définit les limites du projet, le nom, la description et le forfait du projet. Documentez toutes vos conclusions et intégrez les plus clés dans la charte du projet.

: Elle définit les limites du projet, le nom, la description et le forfait du projet. Documentez toutes vos conclusions et intégrez les plus clés dans la charte du projet. Parties prenantes : Les parties prenantes internes et externes du projet

: Les parties prenantes internes et externes du projet Échéancier du projet : Un calendrier détaillé du projet échéancier du projet qui couvre les différentes phases du projet est la clé pour rester sur la bonne voie

: Un calendrier détaillé du projet échéancier du projet qui couvre les différentes phases du projet est la clé pour rester sur la bonne voie Les livrables du projet : Le projet global est divisé en tâches claires et réalisables, appelées livrables du projet, qui peuvent être mesurées et suivies. Il doit s'inscrire dans le cadre du projet et avoir un rôle précis dans l'accomplissement du projet global

: Le projet global est divisé en tâches claires et réalisables, appelées livrables du projet, qui peuvent être mesurées et suivies. Il doit s'inscrire dans le cadre du projet et avoir un rôle précis dans l'accomplissement du projet global Tâches secondaires des produits livrables : Chaque produit livrable peut être divisé en tâches plus concrètes qui contribuent à rendre la structure d'organisation du travail plus granulaire et plus claire

À présent, tout gestionnaire prendrait en compte la hiérarchie des sous-tâches et le travail à faire afin de répartir les tâches et d'avoir une idée des coûts associés. La prise en compte de ces variables permet non seulement d'achever le projet dans les délais impartis, mais aussi d'en optimiser la réalisation.

À quoi sert une structure de répartition du travail dans la gestion de projet ? Logiciel de structure de répartition du travail peut rendre votre gestion de projet plus efficace de multiples façons. Examinons-en quelques-unes.

1. Créer des tâches indépendantes et mesurables

Une structure de répartition du travail décompose tout travail en tâches plus petites. Ces tâches permettent de simplifier les tâches plus complexes objectifs du projet et doivent être assortis de certains indicateurs d'achevé. Il s'agit d'éléments exploitables qui rendent l'objectif final plus clair.

Par instance, supposons que votre objet soit de partir en voyage. 🎯

Avec un objectif de projet simple, cela devient encore plus facile lorsque vous l'envisagez sous la forme de tâches à accomplir, comme la réalisation d'une étude de marché, le choix du marché cible, le choix des canaux, l'établissement d'un budget, et ainsi de suite. Maintenant, même ces tâches peuvent avoir des sous-tâches impliquant la recherche, l'analyse comparative et l'exécution qui aideront à les décomposer encore plus.

2. Suivi de la progression

Avec des limites et des échéances clairement définies pour chaque tâche, les membres de l'équipe de projet peuvent facilement suivre la progression du projet. Chaque tâche se voit attribuer un état d'avancement spécifique, indiquant si elle est achevée, en progression ou encore à achever. Ce système permet à l'équipe de rester organisée et informée à tout moment du statut du projet.

PRO TIP Utilisez un outil de gestion de projet comme ClickUp pour gérer tous vos projets, équipes, ressources, etc. en un seul endroit, et utilisez l'outil de gestion de projet de Modèle de suivi de projet par ClickUp pour regrouper n'importe quelle tâche dans une étape désignée et la suivre en conséquence. Les membres de l'équipe assignée peuvent désormais tracer leurs tâches en temps voulu, parallèlement aux tâches des autres co-membres d'un projet.

3. Meilleur compte rendu

Il y a des assignés précis pour chaque tâche, et l'équipe sait à tout moment à quoi ressemble le flux de travail. Les membres de l'équipe sont plus enclins à terminer leurs tâches à temps afin de ne pas être le goulot d'étranglement.

4. Clarté sur l'étendue du travail

Une structure de répartition du travail permet à l'équipe d'achever l'ensemble du travail prévu dans le cadre du projet sans faire de travail supplémentaire. De cette manière, aucune partie du projet n'est oubliée, ce qui réduit la confusion et les reprises. Elle vous aide à identifier vos chemin critique pour achever le projet plus efficacement.

5. Les équipes s'adaptent mieux

Une structure de répartition du travail offre une plus grande flexibilité à toute équipe de projet, non seulement lors de l'élaboration de la portée du projet, mais elle permet également de s'écarter de la trajectoire en temps voulu, selon les besoins. Elle aide les équipes de projet à adopter une attitude un état d'esprit agile et permet à l'équipe de projet de mieux s'adapter aux changements internes et externes en fonction des exigences des parties prenantes du projet.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles le WBS est absolument clé pour une gestion de projet efficace. Nous allons maintenant approfondir les aspects techniques d'une structure de répartition du travail et discuter de ses différents types.

3 Types de structures de répartition du travail

Il existe trois types de structures de répartition du travail dans la gestion de projet :

1. Structure de répartition du travail basée sur les livrables

Une structure de répartition du travail basée sur les livrables est une méthode qui permet de diviser l'ensemble du projet en sous-tâches hiérarchisées.

Elle consiste à conserver les principaux domaines de la portée du projet au sommet de l'arbre et à le ramifier en diverses sous-tâches et produits livrables qui assistent l'achèvement de la portée du projet. Ce type d'OTP utilise des produits livrables plutôt que des phases pour marquer l'achèvement du projet.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/47EzXc958QER6aMVSMVK\_NFnaIUohhODeZpTgRcdzvDMwnbcxxsCYk9GaA84kFAWH70QlhHutghBaURv3uNeCh3exTk632i13DJMx2ioVznNE1cMg\_Ouqib1Nb57BaoZ-g2XHTinvGW1aYgGzJoFc

/$$img/

Décomposer les grands projets complexes en livrables, dépendances et sous-tâches dans les Tableaux blancs ClickUp via Amine Boussassi

Ce type de structure de répartition du travail est plus courant dans le monde de la gestion de projet. Il est généralement utilisé pour les projets de courte durée dont les résultats sont clairement définis. Il comporte plusieurs tâches exécutées en parallèle qui ne font pas office de prérequis pour la tâche suivante.

Par exemple, votre projet consiste à mettre en place un centre de données dans le cloud pour votre plateforme D2C en ligne. Les éléments livrables de votre projet peuvent comprendre la recherche d'un logiciel de cloud, l'établissement d'un budget, le choix d'un centre de données dans le cloud, etc l'optimisation des coûts du cloud les logiciels, la mise en place des machines, etc.

2. Structure de répartition du travail par phases

Ce type de structure de répartition du travail divise le projet en différentes étapes limitées dans le temps qui contiennent certains lots de travail. Il n'est pas très répandu et est utilisé pour les projets qui ne font pas de résultats spécifiques. La structure de répartition du travail par phases place le produit final au sommet et divise le projet en cinq phases de gestion de projet : lancement, planification, exécution, contrôle et clôture.

Elle est généralement utilisée pour les projets à long terme, par exemple la mise en place d'une plateforme D2C en ligne pour votre entreprise. Ces phases comprennent, sans s'y limiter, la conception, l'entreposage, la chaîne d'approvisionnement par le biais de partenaires 3PL marketing, etc.

3. Structure de répartition du travail basée sur les responsabilités

Il s'agit d'un type de structure de répartition du travail dans lequel vous divisez et structurez votre projet en fonction des équipes qui travailleront sur le projet. Par exemple, lors du lancement d'une nouvelle application, vous structurez votre travail en fonction de l'équipe de conception, de l'équipe de développement, de l'équipe de marketing, etc.

Nous avons déjà appris qu'une structure de répartition du travail d'un projet se compose de plusieurs éléments, dont la tâche du projet et les sous-tâches. Il existe certains niveaux, et ils ne sont pas forcément aussi faciles à fermer que les niveaux de Candy Crush. Mais laissez-nous vous en dire plus à ce sujet.

3 Niveaux de la structure de répartition du travail

Avec autant de tâches, de dépendances et de sous-dépendances de cette tâche, tout le monde peut s'y perdre. C'est pourquoi nous disposons de trois niveaux qui permettent de les séparer. Le nombre de niveaux varie d'un projet à l'autre ; il peut également constituer, plus ou moins, la base de votre projet.

Décomposez vos projets en tâches, sous-tâches et sous-tâches imbriquées dans ClickUp

Nous avons fait beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'est une structure de répartition du travail et pourquoi il faut l'utiliser dans le cadre d'un projet. Ce qui nous amène à notre prochaine question : Comment créer une structure de répartition du travail pour votre prochain projet ?

Nous sommes là pour vous le montrer !

Voici les étapes à suivre pour créer votre propre structure de répartition du travail à partir de zéro !

1. Définir la portée du projet

Comprenez le travail qui doit être fait à travers vos objectifs et vos buts. Identifiez les limites et la portée réelle du projet pour répondre aux besoins de vos parties prenantes.

PRO TIP Vous avez besoin d'indications sur la manière de construire votre projet ? Apprenez à élaborer la portée d'un projet et utiliser le Modèle de Tableau blanc de l'étendue du projet par ClickUp pour vous aider à démarrer sur la bonne voie.

Construire visuellement un chemin clair vers la réussite du projet, du lancement à la livraison

2. Catégoriser le projet en grandes phases

Divisez la portée plus large du projet en différentes phases et étapes qui contiennent diverses sous-tâches et mènent le projet du début à la fin. Ces étapes phases du projet permettent de diviser le travail et de simplifier le processus de gestion du projet.

PRO TIP Utiliser statuts personnalisés dans ClickUp pour donner un nom à chaque phase et étape et modifier le statut au fur et à mesure du cours de votre projet. Vous pouvez également utiliser l'application Modèle de gestion de projet par ClickUp pour donner à vos gestionnaires de projet, équipes et parties prenantes un flux de travail organisé et personnalisable.

Créez des statuts personnalisés dans ClickUp pour rationaliser votre flux de travail et garder vos projets sur la bonne voie

3. Identifier les livrables et les tâches clés

Dressez la liste de vos clés dans le cadre de l'ordonnancement du projet vos différentes phases et les ressources et sous-tâches nécessaires à la réalisation de ces livrables. Chaque produit livrable, ainsi que ses tâches et sous-tâches, constitue un lot de travail. Cela vous permet également d'identifier les objectifs et les résultats attendus du projet et de fixer des échéances périodiques jalon dans le projet afin de mieux motiver votre équipe.

PRO TIP Apprenez à décomposer les livrables d'un projet et d'appliquer l'approche Modèle de livrables de projet par ClickUp pour vous aider, vous et votre équipe, à suivre, gérer et réaliser des projets réussis.

4. Attribuer des tâches aux membres de l'équipe

Il est maintenant temps d'attribuer le travail à vos équipes. En fonction des paramètres, des responsabilités et du champ d'action de chaque équipe, vous leur attribuerez des tâches différentes. Par exemple, si vous entreprenez de lancer une application mobile pour votre entreprise, vous répartirez le travail entre différentes équipes, telles que l'équipe de conception, l'équipe de développement, l'équipe de marketing, l'équipe de produits, etc.

PRO TIP Répartissez facilement le travail et attribuez-le à des groupes ou à des personnes désignés grâce à l'application assignés multiples dans ClickUp.

5. Déterminer les coûts et les ressources

Fournissez à votre équipe les ressources, les outils, les échéanciers et les tâches. Par instance, supposons que vous entrepreniez le projet de concevoir une stratégie de médias numériques. Vous attribuerez les tâches correspondantes à vos équipes chargées du contenu, des médias sociaux, de l'analyse, etc. Vous chercherez à leur fournir des outils tels que outils d'automatisation des médias sociaux des outils de gestion de la relation client, des outils de développement de contenu, etc. Ensuite, vous leur donneriez les échéanciers pour leurs tâches respectives. C'est une excellente façon de prendre soin de vos.. contrôle des projets .

Une chose à garder à l'esprit pour une gestion de projet efficace est de faire en sorte que vos produits livrables soient MECE (Mutuellement Exclusifs Complètement Achevés). Pardonnez-nous pour le jargon, mais en termes simples, tous vos produits livrables ne doivent pas se chevaucher, ou le moins possible. En outre, ils doivent être en mesure de répondre aux exigences de l'ensemble du projet lorsqu'ils sont réunis.

PRO TIP Découvrez les avantages de l'allocation efficace des ressources et utiliser les Modèle de planification des ressources par ClickUp pour visualiser la capacité des ressources et vous aider à répartir les ressources entre vos équipes de projet.

Maintenant que vous connaissez les étapes nécessaires à l'élaboration d'une OTP efficace, nous avons une surprise spéciale pour vous qui rendra la création d'une OTP encore plus facile.

Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez utiliser notre meilleure arme dans l'artillerie, ClickUp, pour votre prochaine structure de répartition du travail !

Utiliser ClickUp pour organiser et gérer votre structure de répartition du travail

Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisés dans ClickUp pour organiser et gérer les projets à votre façon et personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins ClickUp est l'outil ultime de gestion de projet et de collaboration d'équipe tout-en-un pour toute entreprise et toute équipe au sein de votre organisation.

Il a été conçu pour les équipes techniques et non techniques et offre des centaines de fonctionnalités personnalisables pour rationaliser et simplifier votre flux de travail et gérer plusieurs projets complexes, de tout type, avec facilité. Et parce qu'il offre une plateforme entièrement personnalisable, ClickUp peut facilement assister n'importe quel type de gestion de projet et d'organisation menthodologies agiles , ce qui en fait une solution parfaite pour tous les managers d'un projet et toutes les équipes de votre organisation.

Inutile de dire que cet outil a tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à créer un WBS efficace et à livrer des projets réussis dans les délais impartis. En fait, l'utilisation de ClickUp vous aide à consolider vos applications et à éviter d'utiliser une centaine de types d'outils différents, au lieu de cela, il rassemble tout votre travail, vos équipes, vos communications, et plus encore, en un seul endroit centralisé. 👏

Exemple de structure de répartition du travail dans les tableaux blancs ClickUp via Amine Boussassi

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités qui en font l'outil WBS idéal :

1. Restez organisé avec une structure hiérarchique robuste

Affichez toutes les tâches de votre projet dans une vue d'ensemble à tous les niveaux grâce à la structure hiérarchique robuste Système de hiérarchie dans ClickUp . Cette structure vous permet d'organiser vos tâches sous forme d'Espaces, de Dossiers ou de Listes, ce qui vous permet d'avoir une hiérarchie visuelle claire pour vos projets, vos équipes, vos départements, etc.

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp

8. Rationalisez votre flux de travail avec une intégration puissante et l'automatisation du flux de travail

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils tiers tels que Google Drive, Dropbox et Slack. Cette fonctionnalité vous permet de connecter ClickUp à votre flux de travail existant et d'importer ou d'exporter des données liées à votre OTP. En outre, ClickUp dispose de fonctionnalités d'automatisation, notamment personnalisées et préconstruites automatisation du flux de travail qui permettent de rationaliser les tâches répétitives et d'accroître la productivité.

9. Améliorer la gestion du temps au sein des équipes et contrôler la capacité de la charge de travail

Vous pouvez évaluer la charge de travail de votre équipe à l'aide d'estimations de durée et d'outils de gestion du temps suivi du temps dans ClickUp . L'outil de suivi du temps de ClickUp permet d'améliorer la gestion du temps de votre équipe et de la tenir compte. Cette fonctionnalité vous permet également de calculer la somme, la moyenne et la médiane du temps nécessaire pour des tâches similaires, afin que les gestionnaires de projet puissent prendre des décisions relatives à l'affectation.

Avec la vue Charge de travail, vous pouvez facilement suivre la capacité de travail, réaffecter le travail, automatiser les rappels, etc.

10. Suivez la progression et prenez de meilleures décisions d'entreprise grâce à des rapports et des analyses en temps réel

ClickUp fournit également des tableaux de bord personnalisés qui offrent des rapports perspicaces pour faciliter de meilleurs rapports d'équipe concernant la gestion de projet. Il vous donne toutes les informations en un seul endroit et vous permet de filtrer les informations que vous souhaitez - suivre la progression et la performance de votre WBS à l'aide de les fonctionnalités de rapports et d'analyse . Achevé des rapports sur l'achèvement des tâches, la productivité de l'équipe et d'autres indicateurs pour évaluer l'efficacité du projet et prendre des décisions fondées sur des données.

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans le tableau de bord ClickUp

11. Accélérer votre travail et obtenir des exemples structurés avec les modèles ClickUp

Accédez à plus de 1 000 modèles personnalisables pour n'importe quelle équipe et tous les cas d'utilisation, y compris des modèles gratuits de gestion de projet , Structure de répartition du travail et bien d'autres choses encore.

Exemples de structures de répartition du travail dans ClickUp

Pour vous aider à mieux visualiser les choses, nous avons pensé qu'il était préférable de vous donner un exemple de ce à quoi ressemblerait une structure de répartition du travail.

Supposons que vous êtes chef de produit dans une entreprise et que vous avez entrepris un projet de lancement d'une nouvelle application mobile. Voici maintenant à quoi ressembleraient les différentes phases de la structure de répartition du travail. Nous vous montrons également comment les différents affichages de ClickUp illustrent ces phases de différentes manières.

L'exemple de structure de répartition du travail que nous avons sélectionné présente les tâches (dépendances) et sous-tâches (sous-dépendances) nécessaires à la création de lots de travail pour le lancement d'une nouvelle application mobile.

À garder à l'esprit:Pour pouvoir suivre une liste exhaustive des tâches d'un projet, nous attribuons un nombre unique à chaque tâche ou activité principale, suivi d'un système de sous-numérotation pour chaque sous-tâche. Cela nous permet non seulement d'identifier chaque tâche de manière unique, mais aussi de faciliter la communication au sein d'une équipe de projet.

Exemple de phases dans une structure de répartition du travail

1. Exemple de structure de répartition du travail dans la vue Liste de ClickUp

Exemple de structure de répartition du travail en vue Liste dans ClickUp via Amine Boussassi

Exemple de structure de répartition du travail en vue Liste dans ClickUp via Amine Boussassi

**1. Phase de recherche | Gestionnaire (Alexandre Sharpe)

1.1 Réaliser une étude de marché

1.2 Analyser les concurrents

1.3 Identifier le public cible

1.4 Déterminer les fonctionnalités et les caractéristiques du produit

**2. Phase de conception | Responsable (Livia Grimes)

2.1 Créer des wireframes et des maquettes

2.2 Développer l'interface utilisateur et la conception de l'expérience

2.3 Finaliser la conception de l'application

3. Responsable de la phase de développement (Stefan Boyd)

3.1 Développement du front-end et du back-end de l'application

3.2 Test et débogage de l'application

3.3 Créer l'architecture de la base de données et l'installation du serveur

3.4 Préparation de l'application en vue de sa diffusion

4. Gestionnaire de la phase de lancement (Gregory Dotson)

4.1 Soumettre l'application à l'App Store et à Google Play

4.2 Préparer la campagne de marketing et de relations publiques pour l'application

4.3 Paramétrage de l'analyse et du suivi des performances

4.4 Lancement de l'application et suivi des performances

5. Gestionnaire de la phase post-lancement (Grace Schultz)

5.1 Recueillir les commentaires et les évaluations des utilisateurs

5.2 Analyse des performances et des indicateurs de l'application

5.3 Publication des mises à jour de l'application et des corrections de bug

L'exemple de structure de répartition du travail dans ce cas permet de développement de l'application afin de suivre la progression, d'attribuer des applications aux participants au projet et de veiller à ce que le lancement de l'application se fasse dans les délais et dans le respect du budget.

2. Exemple de structure de répartition du travail dans la vue Tableau de ClickUp

Exemple de structure de répartition du travail en vue Tableau dans ClickUp via Amine Boussassi

3. Exemple de structure de répartition du travail dans l'affichage de l'échéancier de ClickUp

Exemple de structure de répartition du travail dans l'affichage de l'échéancier ClickUp via Amine Boussassi

Structure de répartition du travail dans l'affichage de l'échéancier de ClickUp : Regroupés par statut

Exemple de structure de répartition du travail dans l'affichage de l'échéancier ClickUp via Amine Boussassi

4. Exemple de structure de répartition du travail dans la vue Gantt de ClickUp

Exemple de structure de répartition du travail dans la vue Gantt de ClickUp via Amine Boussassi

Exemple de structure de répartition du travail dans la vue diagramme Gantt de ClickUp : Classé par statut

Exemple de structure de répartition du travail dans la vue Gantt de ClickUp via Amine Boussassi

5. Exemple de structure de répartition du travail dans l'affichage du Tableau blanc de ClickUp

Vue affichée de la structure de répartition du travail dans ClickUp Tableaux blancs via Amine Boussassi

Légende de l'exemple de structure de répartition du travail dans l'affichage du tableau blanc ClickUp via Amine Boussassi

Qui bénéficie de l'utilisation d'une structure de répartition du travail ?

Les équipes financières: Les structures de répartition du travail sont essentielles aux équipes financières pour comprendre l'étendue d'un projet et suivre les dépenses. Ce document leur permet de créer une structure organisée pour leurs projets et de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont au courant des changements ou des mises à jour nécessaires pour le projet.

Gestion: Les structures de répartition du travail sont importantes pour la gestion afin de s'assurer que tous les projets sont achevés dans les délais et répondent aux normes souhaitées. Ce document décrit l'échéancier, le budget, l'objet, les objectifs, les produits à livrer et toute autre information nécessaire relative à un projet.

Gérer efficacement vos projets à l'aide d'une structure de répartition du travail (SRT) dès aujourd'hui

Voici donc le guide ultime qui vous permettra de créer une structure de répartition du travail efficace pour votre prochain projet. Avec ClickUp, il est plus facile que jamais d'exécuter un grand projet et d'en faire une réussite.

Et même si vous n'êtes pas tous aussi organisés que Monica Geller de la série FRIENDS, avec ClickUp, vous pouvez certainement y arriver. Utilisez-le pour rationaliser tout votre travail, rassembler toutes vos équipes et tous vos projets en un seul endroit centralisé, ainsi que pour améliorer la planification de vos projets, la répartition du travail, la collaboration entre les équipes, et bien d'autres choses encore.

C'est gratuit pour commencer- inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et commencez à construire vos propres structures de répartition du travail !

