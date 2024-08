Les 10 meilleurs modèles d'étapes de projet

vous cherchez des modèles de jalons faciles à utiliser ?

Les jalons sont essentiels pour gestion de projet car ils vous permettent de suivre les événements importants et de connaître votre état d'avancement. Ajoutez des listes de contrôle à ces jalons pour ne pas perdre le fil !

Cependant, pour utiliser au mieux les jalons, vous devez les visualiser en utilisant un modèle de jalon de projet ou en les reportant sur un diagramme de Gantt.

Dans cet article, nous verrons brièvement ce que sont les jalons et comment créer un diagramme de jalons. Nous dévoilerons également notre liste des 10 meilleurs modèles de jalons.

Enfin, nous vous dévoilerons un secret pour cartographier vos jalons parfaitement !

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un jalon de projet ? Les jalons d'un projet sont des réalisations clés le long du calendrier de votre projet.

Ce sont des points de contrôle qui signifient l'achèvement d'événements ou de tâches clés.

Par exemple, la sortie de la première version d'un jeu vidéo est une étape importante pour l'équipe de développement du jeu.

Quelle est la différence entre un calendrier et un jalon ?

Une ligne du temps est une série d'événements liés à un projet et classés par ordre chronologique.

La chronologie du projet contient tous les événements liés au projet, qu'ils soient grands ou petits.

Les jalons du projet sont certains points de la ligne du temps qui représentent uniquement des événements cruciaux comme le début d'une nouvelle phase du projet, les tâches critiques et les réunions importantes avec les parties prenantes.

Pourquoi les étapes d'un projet sont-elles importantes ?

Les jalons sont importants parce qu'ils :

Aident l'équipe de projet à obtenir une carte claire des principales phases et dépendances du projet

Motiver votre équipe en lui donnant un sentiment d'accomplissement

Gardent votre équipe en éveilparties prenantes dans la boucle afin d'accroître leur confiance dans votre projet

le fait d'avoir des jalons donne à vos équipes et aux parties prenantes une raison de se réjouir !

Maintenant que nous savons pourquoi les jalons sont importants, nous devons apprendre comment créer un tableau des jalons du projet.

Voici deux choses à faire pour créer un diagramme de jalons :

Choisir les jalons

Utiliser des modèles de jalons de projet

Examinons maintenant ces étapes de plus près :

Étape 1 : Choisir les étapes du projet

Tout d'abord, vous devez choisir vos jalons avant de créer un graphique et de les représenter.

Sinon, c'est comme si vous lanciez des fléchettes les yeux bandés.

Cela ne se terminera pas bien.

Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de répondre à une simple question :

"Est-ce que cela peut être considéré comme un _jalon du projet _ ?"

Quelles sont les meilleures pratiques pour identifier les étapes d'un projet ?

Un jalon est toujours un événement important.

Exemples de jalons Voici quelques exemples de jalons pour presque tous les types de projets :

La date de fin ou de début d'une nouvelle phase du projet, comme la "phase de test" ou la "phase de codage"

Les principaux produits livrables du projet, comme le premier logiciel fonctionnel

Les événements majeurs tels que "l'approbation du sponsor du projet", "..."proposition de projetou 'approbation de la conception'

Étape 2 : Utiliser les modèles d'étapes du projet

Il est maintenant temps de mettre en œuvre ces étapes.

comment faire ?

Il vous suffit de télécharger un nouveau modèle de jalon et de l'ouvrir dans PowerPoint, Excel ou en tant que feuille Google.

Il vous suffit ensuite d'ajouter vos données, et le tour est joué.

Pourquoi avez-vous besoin d'un modèle de jalon ?

Les modèles de jalons sont utiles parce qu'ils

Ils vous aident, vous et votre équipe de projet, à visualiser clairement les jalons

Ils vous font gagner du temps et de l'énergie, car vous n'avez pas à repartir de zéro

Ils servent de guide pour les personnes qui débutent dans la gestion de projet

10 modèles et exemples de jalons

Il existe une multitude de modèles de jalons, alors comment choisir ?

Ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour vous !

Voici notre liste des meilleurs nouveaux modèles de jalons :

1. Feuille de route ClickUp avec modèle de chronologie

Feuille de route ClickUp avec modèle de calendrier

Utiliser le modèle Modèle de feuille de route et de calendrier ClickUp ce modèle de feuille de route, qui comprend un calendrier, permet à votre équipe de respecter les étapes et d'informer visuellement le public.

Télécharger ce modèle Feuille de route ClickUp avec modèle de chronologie .

2. ClickUp Modèle de Gantt simple avec jalons

ClickUp Modèle de Gantt simple avec jalons

Ce modèle Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp permet d'établir facilement la chronologie de votre projet. En utilisant ce modèle, vous pouvez ajouter des jalons pour marquer les grandes percées clés lors de la réalisation d'un groupe de tâches !

Télécharger ce modèle Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp .

3. Modèle PowerPoint de chronologie de projet avec jalons

Il s'agit d'un modèle simple et accrocheur de diagramme d'étapes PowerPoint d'Office Timeline.

Télécharger ce modèle modèle de calendrier de projet .

4. Modèle de liste de jalons pour la carte des parties prenantes Microsoft Word

Il s'agit d'une liste d'étapes minimaliste, disponible sous forme de modèle Excel/Word. Vous disposez d'un tableau pour dresser la liste de vos jalons avec leur description, leur type et leur date.

Télécharger ce modèle modèle de jalon de projet .

5. Diagramme de Gantt Excel avec calendrier et jalons

Ce modèle de diagramme de Gantt Excel vous permet d'établir le calendrier et les jalons l'ensemble de la chronologie du projet facilement. Il vous permet non seulement d'ajouter des étapes clés, mais aussi des dépendances de tâches.

En outre, ce format de calendrier est visuellement attrayant, contrairement à la plupart des autres modèles.

Télécharger cette page tableau chronologique modèle.

6. Diagramme de Gantt Excel avec jalons pour les projets Agile

Voici un modèle de diagramme de Gantt Excel avec jalons spécialement conçu pour les projets Agile Équipes agiles .

Télécharger cette page Modèle de jalon de projet agile .

7. PowerPoint Milestone Roadmap PowerPoint Timeline Template (Modèle de calendrier PowerPoint)

Ce modèle de chronologie PowerPoint, long de dix diapositives et visuellement agréable, propose différents graphiques de feuille de route pour vous permettre de visualiser vos étapes sous différents angles.

Télécharger ce modèle modèle de chronologie .

8. Calendrier de projet Excel avec jalons

Ce modèle de calendrier de projet Excel offre un calendrier de projet d'aspect professionnel pour suivre les étapes de votre projet.

Télécharger ceci Modèle Excel de calendrier de projet avec jalons .

9. Modèle PowerPoint de chronologie de la croissance

Ce modèle simple de chronologie de croissance PowerPoint présente les étapes d'un projet sous forme d'infographies et d'icônes faciles à comprendre.

Télécharger ce document Modèle de croissance PowerPoint .

10. Modèle PowerPoint de chronologie des étapes et de l'histoire

Utilisez ce modèle PowerPoint pour mettre en évidence les étapes clés de l'histoire d'un projet.

Télécharger ce modèle Modèle PowerPoint de chronologie des étapes et de l'histoire .

Plus de ressources de modèles: Modèles de gestion de projet comme un patron!

Les tâches et sous-tâches de ClickUp vous permettent de diviser facilement un long projet en tâches et sous-tâches plus petites. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, votre équipe peut maintenant travailler sur l'ensemble du projet, étape par étape.

la meilleure partie ?

Chaque Tâche et sous-tâche ClickUp est livré avec une barre d'état de projet qui permet de suivre votre projet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Vous pouvez également ajouter des Listes de contrôle à ces tâches de projet pour une gestion avancée des tâches. Il s'agit de simples listes de choses à faire pour planifier de petites choses telles que des contrôles de qualité. Ainsi, en les rayant au fur et à mesure de leur avancement, votre équipe peut s'occuper des moindres détails.

Étape 2. Attribuer les étapes de manière organisée

votre projet a une structure, c'est bien

Il est maintenant temps de hiérarchiser et d'organiser les tâches de votre projet en fonction de leur phase.

Voici ce que vous devez faire avant d'ajouter les jalons :

Identifier les tâches critiques et les produits à livrer

Déterminer les tâches spécifiques qui commencent ou terminent une phase du projet

Identifier les tâches (commedécider du budget du projet) qui nécessitent l'approbation des parties prenantes

les parties prenantes doivent approuver le budget du projet les modèles de proposition de budget !

Il suffit d'ajouter les étapes spécifiques à ces tâches.

et quelle est la façon la plus organisée et la plus pratique de le faire ?

Spoiler : Ce n'est pas un modèle de calendrier.

(Roulements de tambour s'il vous plaît)

C'est Celui de ClickUpFaits marquants .

ClickUp vous permet d'ajouter un jalon à n'importe quelle tâche en quelques clics.

Pour rendre les choses encore plus faciles, ClickUp vous permet d'identifier rapidement les nouveaux jalons en gardant les noms des tâches en gras et en ajoutant une icône en forme de diamant à côté d'eux dans la vue de la liste des tâches ou du calendrier.

Étape 3. Utiliser un diagramme de Gantt pour planifier les choses

Passons maintenant à la partie la plus amusante : il est temps de visualiser vos tâches.

comment faites-vous ?

En utilisant un diagramme de Gantt.

A Le diagramme de Gantt est une carte visuelle qui représente toutes les tâches planifiées sur l'ensemble de la durée du projet .

Les diagrammes de Gantt permettent de visualiser une série de détails du projet tels que :

Les tâches et leurs attributaires

Les dépendances des tâches

L'état d'avancement global du projet

bien sûr, les diagrammes de Gantt sont plutôt cool

Mais c'est encore mieux avec les jalons.

Lorsque vous ajoutez les étapes clés à vos diagrammes de Gantt, vous obtenez une vue claire de toutes les dates, événements, livrables et échéances importants.

Et pour une vision plus claire des choses, essayez Le diagramme de Gantt de ClickUp. Les diagrammes de Gantt de ClickUp ne sont pas seulement attrayants sur le plan visuel ; ils sont également puissants et très agréables à utiliser.

Voyez par vous-même :

Voici quelques exemples de ce qu'ils peuvent faire :

Réajuste automatiquementles dépendances des tâches après avoir modifié le calendrier du projet

Calcul automatique du pourcentage d'achèvement du projet

Peut déterminer votrechemin critique lorsque vous êtes confronté à un calendrier de projet serré

la meilleure partie ?

Pour plus de visibilité, vos jalons sont automatiquement représentés par des icônes en forme de losange jaune dans votre diagramme de Gantt.

Vous voulez en savoir plus sur les diagrammes de Gantt ? Lisez notre_ guide détaillé sur les diagrammes de Gantt ici.

mais attendez, ce n'est pas tout

c'était juste la boisson de bienvenue

Nous avons un keg plein de fonctionnalités qui vous attend : Dépendances et faites le premier pas vers la réalisation de tous les objectifs de votre projet dès aujourd'hui. Ainsi, la prochaine fois que vous terminerez la première version de votre projet, que vous approuverez votre budget ou que vous atteindrez une autre étape, vous pourrez facilement la suivre dans l'action !