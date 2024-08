Comment créer un formulaire dans Excel (2024 Guide)

Imaginons que vous soyez propriétaire d'une entreprise de sauces piquantes.

Un formulaire Excel d'évaluation des clients vous permettra de savoir si votre sauce est savoureuse 😋 et épicée 🌶️. C'est mieux que de demander aux gens individuellement, n'est-ce pas ?

Alors, que vous souhaitiez sonder les clients pour recueillir les commentaires des clients ou les données des employés, les formulaires Excel peuvent s'avérer très pratiques.

Mais comment faire pour créer un formulaire dans Excel en premier lieu !

Dans cet article, vous apprendrez à créer un formulaire dans Excel.

Nous passerons également en revue ses limites et vous proposerons une solution de remplacement outil alternatif pour créer des formulaires facilement .

faites place aux commentaires sur la sauce piquante avec un formulaire Excel rapide !

Que sont les formulaires Excel ?

Un Formulaire Excel est un outil de collecte de données de Microsoft Excel . Il s'agit essentiellement d'une boîte de dialogue contenant des champs pour un seul enregistrement.

Dans chaque enregistrement, vous pouvez saisir jusqu'à 32 champs, et les en-têtes de colonne de votre feuille de calcul Excel deviennent les noms des champs du formulaire.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un formulaire d'entrée de données Excel ?

Excel n'est pas facile à utiliser.

Avec ses cellules interminables, il est difficile de savoir où introduire les données.

c'est comme essayer de comprendre ce que signifie "doux" quand tout ce que vous connaissez et aimez, ce sont les sauces épicées !

C'est pourquoi les gens utilisent des formulaires Excel pour faire des entrées rapides dans les bons champs sans avoir à faire défiler toute la feuille de calcul.

Plus besoin d'entrer des données dans une feuille de calcul Excel ligne après ligne après ligne après ligne..

Un formulaire d'entrée de données Excel vous permet :

D'afficher plus de données sans avoir à faire défiler la page vers le haut ou vers le bas

D'inclure la validation des données

Réduire les risques d'erreurs humaines

Voilà qui semble bien utile. Apprenons donc à créer un formulaire Excel.

Avant de créer un formulaire dans Excel, il faut faire le travail préparatoire.

Tout d'abord, vous devez préparer vos colonnes ou vos champs.

Ce sont vos ingrédients bruts, comme les piments ou le gingembre, prêts pour votre sauce.

Vous devez également trouver l'option "Formulaire".

Ne vous inquiétez pas.

Nous allons vous aider à créer un tableau, à trouver l'option "Formulaire" et à créer un formulaire Excel à l'aide d'un guide étape par étape :

Étape 1 : Créer un tableau Excel rapide

Ouvrez une feuille de calcul Excel et commencez par l'onglet de la première feuille (par défaut).

Pour ce formulaire, vous êtes le propriétaire d'une entreprise de sauces piquantes.

Et nous allons créer un client formulaire de retour d'information pour votre délicieuse sauce.

Voici un exemple des colonnes que vous pouvez ajouter à votre feuille de calcul Excel :

Cliquez sur OK, et vous devriez obtenir un tableau Excel comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Ici, vous pouvez ajuster la largeur de la colonne en fonction des données que le champ peut contenir.

Étape 2 : Ajouter l'option de formulaire d'entrée de données au ruban Excel

Examinez attentivement votre feuille de calcul Excel.

Vérifiez la ligne d'onglets et d'icônes en haut de la fenêtre Excel (ruban). Vous ne trouverez l'option d'utilisation d'un formulaire d'entrée de données dans aucun onglet du ruban.

Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal.

Vous devez ajouter l'option 'formulaire' à la feuille Excel ribbon. Pour le faire :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des icônes existantes du ruban ou de la barre d'outils

Cliquez sur Personnaliser le ruban .

. Une boîte de dialogue Options Excel doit s'ouvrir

doit s'ouvrir Sélectionnez Toutes les commandes dans la liste déroulante

Faites défiler la liste des commandes et sélectionnez Formulaire

Cliquez maintenant sur Ajouter

Est-ce que ça a fait travail ? Si oui, félicitations !

Si cela ne vous a pas permis d'ajouter le bouton ou l'option de commande du formulaire, cliquez simplement sur Nouveau Anglet > Renommer > Nommez-le 'Formulaire' >cliquez OK.

Ensuite, cliquez sur Nouveau groupe > Ajouter.

Assurez-vous que l'option Form est sélectionnée lorsque vous cliquez sur Ajouter.

Et voilà, c'est fait ! Vous avez enfin achevé l'ajout de l'icône Form au ruban.

Pour y accéder rapidement dans votre classeur, cliquez sur Barre d'outils d'accès rapide dans la même boîte de dialogue Options Excel que précédemment.

Sélectionnez Formulaire sous Toutes les commandes et cliquez sur Ajouter. Appuyez ensuite sur la touche Entrée.

Et voilà !

Vous remarquerez que le bouton ou l'icône Formulaire apparaît dans la zone verte en haut du classeur Excel dans la barre d'outils d'accès rapide.

Étape 3 : Saisir les données du formulaire

Vous pouvez maintenant cliquer sur n'importe quelle cellule de votre tableau, puis sur l'icône Formulaire pour saisir les données du formulaire.

Une boîte de dialogue devrait s'ouvrir avec les noms des champs et quelques options de bouton telles que New, Delete, Restore, et criteria button.

Ceci est un formulaire d'entrée de données personnalisé basé sur les champs de nos données.

Saisissez les données souhaitées dans les champs et cliquez sur le bouton du formulaire Nouveau.

Les données devraient apparaître dans votre tableau Excel.

Cliquez sur Fermé pour quitter la boîte de dialogue et afficher votre tableau de données.

Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez saisi toutes les données souhaitées.

Étape 4 : Restreindre l'entrée des données en fonction de certaines conditions

Si votre formulaire de sauce piquante contient certains critères ou règles de remplissage des champs, la validation des données peut s'avérer utile. Elle permet de s'assurer que les données de vos clients sont conformes à quelques conditions.

Par exemple, vous souhaitez que le champ de commentaires sur la sauce n'accepte que des textes courts. Vous pouvez donc créer une règle de validation des données pour n'autoriser qu'une longueur de texte spécifique.

Si un client saisit un commentaire plus long que ce que vous souhaitez, il ne sera pas autorisé et une erreur s'affichera.

Voici comment vous pouvez paramétrer ces conditions de contrôle de formulaire d'entrée de données :

Sélectionnez la ou les cellules où vous souhaitez ajouter une règle de validation des données. Dans cet exemple, nous avons sélectionné les cellules sous la colonne feedback ( D2-D5 )

) Cliquez sur l'onglet Données > l'icône Validation des données > sélectionnez Validation des données dans la liste déroulante

La boîte de dialogue Validation des données apparaît. Sous Paramètres, sélectionnez Longueur du texte dans le menu déroulant Autoriser. Choisissez ensuite la condition de longueur de texte sous Données et le nombre de caractères. Cliquez sur OK pour appliquer les règles

Ici, nous avons choisi la condition "inférieur à" et fixé la limite des caractères de retour à un maximum de "10".

Maintenant, lorsque vous utilisez l'entrée de données pour saisir du texte dans le formulaire de retour d'information et si ce n'est pas un texte de moins de dix caractères, il ne sera pas autorisé.

Vous serez alerté par un son et ce message d'erreur.

Mais ce n'est qu'un exemple.

N'empêchez pas vos clients de chanter les louanges de votre sauce ! 😛

La validation des données permet seulement de s'assurer que les gens ne remplissent pas des données erronées dans les champs.

Que se passe-t-il si quelqu'un saisit le mot "incroyable" dans le champ "nom" ?

C'est une bonne idée de nom, mais cela n'aide en rien vos efforts de collecte de données ! 😜

Étape 5 : Commencer à collecter des données

Vous pouvez maintenant collecter des données en utilisant l'une des options suivantes :

Demandez aux clients de remplir le formulaire en partageant avec eux le fichier Excel. Invitez-les en utilisant leur adresse e-mail ou copiez et partagez le lien de la feuille de calcul

Envoyez une copie du formulaire en pièce jointe d'un e-mail

Remplissez vous-même les données au fur et à mesure que les clients vous font part de leurs commentaires

Vous trouverez toutes ces options en cliquant sur partage en haut à droite de votre feuille.

Nous voulons aussi que vous le trouviez sans lire un guide comme vous venez de le faire.

Pour construire un formulaire dans ClickUp, vous devez ajouter une vue de formulaire en trois étapes simples :

Ouvrez un fichierListe,EspacesouDossier de votre choix

Cliquez sur le bouton + et sélectionnez Form

Donnez-lui un nom et ajoutez une description

Veillez à ce que le nom soit accrocheur ou approprié en fonction de l'objectif de votre formulaire.

Que diriez-vous de "Le feu ne tue pas le dragon" comme titre de formulaire accrocheur pour une sauce piquante ?

(Avertissement : seules les personnes qui aiment les épices comprendront ce titre 😎)

Maintenant, construisons ce formulaire !

Vous trouverez un tas de champs sur le panneau de gauche dans l'affichage du formulaire. Glissez-les et déposez-les sur votre formulaire, et voilà comment il est facile d'ajouter un champ.

le panneau n'a pas le champ que vous cherchez ? Pas de soucis !

Il vous suffit de cliquer sur le titre du champ pour le renommer.

Mais attendez, nous ne sommes pas près d'avoir Terminé d'être géniaux.

À saviez-vous que vous pouvez aussi ajouter votre marque d'entreprise dans l'affichage du formulaire ?

Après l'avoir achevé, il est temps de partager votre formulaire.

Repérez l'icône "Partager" en haut à droite de l'affichage du formulaire. Cliquez dessus pour copier le lien direct de votre formulaire et le partager avec qui vous voulez.

Vous pouvez également intégrer le formulaire dans une page via le code HTML dans la section 'embed code'.

Enfin, nous sommes convaincus que vous n'aurez besoin d'aucun autre outil si vous disposez de formulaires ClickUp.

Mais si vous préférez d'autres applications comme Google Forms clickUp peut facilement s'y intégrer. L'intégration convertit automatiquement les réponses de Google Forms en tâches ClickUp.

Qu'est-ce qu'il y a de plus?

ClickUp a beaucoup d'autres possibilités fonctionnalités géniales en réserve pour vous.

Voici un aperçu de quelques-unes des nombreuses fonctionnalités offertes par ClickUp :

Un formulaire Excel est moins une créateur de formulaire et plus d'une application d'entrée de données facile.

Il peut vous aider à éviter les erreurs si l'entrée de données fait partie de votre travail quotidien.

Cependant, lorsqu'il s'agit de créer des formulaires, Excel ne semble pas idéal.

Essayez plutôt ClickUp. Il s'agit d'un puissant logiciel de outil de gestion de projet qui vous permet de créer des formulaires personnalisés à l'aide d'une simple fonction de glisser-déposer.

Si vous souhaitez faire autre chose, ClickUp dispose d'une longue liste de fonctionnalités, notamment Cartes mentales , Vue Charge de travail , Bloc-notes , priorités et bien d'autres choses encore.

Vous ne devez donc jamais quitter la plateforme pour quoi que ce soit. Gagnez un temps précieux ! Utilisez ClickUp gratuitement et créez des formulaires brûlants d'actualité auxquels personne ne peut résister!🌶️