14 meilleurs logiciels de création de formulaires (caractéristiques, avantages, inconvénients, prix)

vous cherchez le meilleur logiciel de création de formulaires ?

Un formulaire web est un moyen simple et rapide de collecter des informations auprès des employés, des clients et des consommateurs.

Avec le bon constructeur de formulaires en ligne, vous pouvez créer un formulaire incroyablement réactif qui saisit et stocke instantanément des données. Vous pouvez utiliser les résultats pour améliorer vos processus d'entreprise, connaître l'opinion de vos employés et développer des idées nouvelles et folles.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de création de formulaires et nous présenterons les 13 meilleurs outils que vous pouvez utiliser, ainsi que leurs principales caractéristiques, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et les évaluations des utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un logiciel de création de formulaires ?

Un logiciel de création de formulaires est un outil utilisé pour créer et gérer des formulaires, des enquêtes et des questionnaires. Il permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés à partir d'une variété de modèles, de personnaliser les champs et d'ajouter une logique aux questions.

Les logiciels de création de formulaires s'intègrent souvent à d'autres services tels que les processeurs de paiement, les systèmes d'automatisation du marketing et les applications de gestion de la relation client (CRM). Cela permet aux utilisateurs de collecter facilement des données auprès des clients, de suivre les réponses et de prendre des mesures en fonction des résultats.

Le logiciel de création de formulaires en ligne vous offre un moyen facile de recueillir toutes ces données de manière cohérente et automatisée.Les données de formulaire recueillies peuvent également être instantanément analysées et stockées.

Pour vous aider à éviter à vos clients, à vos employés et à toute autre personne l'agonie d'un formulaire papier, voici les meilleurs logiciels de création de formulaires sur le marché :

Top 14 Form Builder Software

ClickUp est l'application l'outil de gestion de projet et de création de formulaires le plus important au monde .

En vous aidant à créer des formulaires et en vous offrant toutes les autres fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, ClickUp est la réponse à vos prières en matière de construction de formulaires ! 🙌

Caractéristiques principales de ClickUp

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles ClickUp est l'outil de création de formulaires par excellence :

1. Vue du formulaire Vue du formulaire de ClickUp vous permet de créer de superbes formulaires pour collecter toutes les informations. De plus, vous pouvez créer des tâches à partir des réponses aux formulaires afin de prendre des mesures dès que vous êtes prêt.

La vue Formulaire de ClickUp a logique conditionnelle qui vous permet de créer un formulaire dynamique prenant en charge plusieurs cas d'utilisation, ce qui vous fait gagner du temps, ainsi qu'à la personne qui remplit le formulaire !

De plus, ClickUp vous permet de configurer votre formulaire de multiples façons.

3. Formulaires Google

Via Google Forms

Google Forms est un logiciel gratuit de création de formulaires qui enregistre automatiquement les résultats de vos formulaires dans une feuille de calcul Google Sheets pour une analyse approfondie. Compare Jotform Vs. Google Forms /%href/ .

Prix de Google Forms

Ce générateur de formulaires est disponible gratuitement. Si vous l'intégrez à G-Suite (qui offre des fonctions de sécurité supplémentaires), les prix commencent à 6 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de Google Forms

G2 : 4.6/5 (9000+ commentaires)

: 4.6/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (6000+ avis)

Via Microsoft Forms

Microsoft Forms est un générateur de formulaires en ligne qui stocke toutes les réponses à vos formulaires dans Microsoft Excel pour vous.

Mais à quel point cette application est-elle Excel-lent ?

Découvrons-le :

Caractéristiques principales de MS Forms

L'IA intégrée et les recommandations intelligentes vous aident à recueillir les bons commentaires

Personnalisez vos formulaires grâce à des thèmes personnalisables

Envoyez aux utilisateurs un lien direct pour répondre une fois que vous avez fini de construire votre formulaire en ligne

Les pros de MS Forms

Utilisez l'intégration Microsoft Excel pour obtenir des informations détaillées sur les données collectées

L'intégration avec Outlook facilite le partage des formulaires par e-mail

Peut être utilisé dans n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil

Créer des formulaires dans Microsoft Word

MS Forms cons

Ne propose pas de dossiers, ce qui rend l'organisation des formulaires difficile

Absence de fonctions d'édition de texte riche telles que les polices en gras, le soulignement, l'italique, l'indice, l'exposant, les couleurs et les fonctions mathématiques

Les utilisateurs ne peuvent pas sauvegarder un formulaire en ligne pour une utilisation ultérieure ou mettre à jour une réponse soumise

Prix de MS Forms

Ce générateur de formulaires est gratuit pour un usage personnel si vous disposez d'un compte Microsoft. Son plan payant offre plus de modèles et commence à 5 $/utilisateur par mois (payé annuellement).

Évaluation des clients de MS Forms

5. Elementor Form Builder

Via Elementor

Elementor est un puissant outil WordPress constructeur de site web . Utilisé par plus de 6 % de tous les sites web du monde, Elementor propose un constructeur visuel de formulaires parfait pour les sites WordPress.

le site de l'éditeur de formulaires, Elementor, est un outil de création de formulaires visuels /%href/ parfait pour les sites WordPress

Caractéristiques principales du générateur de formulaires Elementor

Processus de création intuitif par glisser-déposer, sans code

Collecte de tout type de données à l'aide de plus de 10 champs différents

Couleurs et typographie adaptées à votre marque et à votre style

Les avantages du constructeur de formulaires Elementor

Vous pouvez créer des formulaires en plusieurs étapes engageants et simplifiés

engageants et simplifiés Vous pouvez sauvegarder les données de vos formulaires et les gérer dans Elementor

Le générateur de formulaires inclut tous les champs dont vous pourriez avoir besoin (par exemple, les champs de téléchargement de fichiers, d'acceptation, de données, d'heure, de html et de mot de passe)

Les inconvénients du générateur de formulaires d'Elementor

N'est pas proposé dans la version gratuite

Pas encore de logique conditionnelle

Prix d'Elementor form builder

Le puissant constructeur visuel de formulaires d'Elementor est disponible pour les utilisateurs d'Elementor Pro. Les forfaits commencent à 49 $ US par an.

Évaluations des clients d'Elementor

G2 : 4.6/5 (120+ commentaires)

: 4.6/5 (120+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (450+ avis)

6. Plumeux

via Feathery Plume est un puissant générateur de formulaires pour les équipes produit. Cet outil permet aux équipes produit de construire des flux in-app pour l'onboarding des utilisateurs, les paiements, l'inscription, et plus encore - sans ressources de développement.

Les utilisateurs peuvent créer des formulaires entièrement personnalisables à l'aide d'un éditeur visuel de type Webflow, d'un puissant générateur de logique et de plus de 5 000 intégrations, y compris des outils tels que Segment, Stripe et Firebase.

Caractéristiques principales de Feathery

Création de formulaires propres à la marque

Éditeur par glisser-déposer

Prise en charge de la logique avancée

Intégration avec plus de 5 000 applications

SDK React et Javascript conviviaux pour les développeurs

Les pros de Feathery

Construisez et améliorez des formulaires clés comme l'onboarding, les paiements et l'inscription des utilisateurs en une fraction du temps qu'il faudrait à des développeurs

Personnalisez vos formulaires à l'aide d'un générateur de logique conditionnelle facile à utiliser

Permettez à vos utilisateurs de choisir et d'acheter des produits uniques ou des abonnements dans votre application en utilisant l'intégration native Stripe de Feathery

Étendez votre formulaire avec du code personnalisé en utilisant les SDK de Feathery pour React et Javascript

Les inconvénients de Feathery

Plus long à démarrer qu'un simple constructeur de formulaire comme Google Forms

Les intégrations avancées nécessitent un plan payant

Prix de Feathery

Feathery propose un plan gratuit. Pour supprimer la marque Feathery sur les formulaires, les utilisateurs doivent passer au plan de base (50 $ par mois).

Notes des clients de Feathery

Product Hunt : 4.7/5 (22 votes)

7. Paperform

Via Paperform Paperform est un générateur de formulaires hautement personnalisable qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires en ligne afin d'automatiser les processus et d'accomplir le travail.

Caractéristiques principales de Paperform

Plus de 600 modèles préconstruits

Intégrations natives et connexions avec plus de 3 000 applications via des plateformes tierces (telles que Zapier)

Prise en charge des signatures électroniques

Les pros de Paperform

Les passerelles de paiement sont gérées par Stripe, Square, Braintree et PayPal Business

Une solution sans code qui permet aux utilisateurs de gérer n'importe quel projet, qu'il s'agisse d'encaisser des paiements, de collecter des informations ou d'organiser des réservations.

Un éditeur qui permet une personnalisation presque illimitée et des flux de travail avancés

Les inconvénients de Paperform

Les modèles Paperform ne sont accessibles qu'en s'inscrivant à un essai gratuit

Aucun plan gratuit n'est disponible

Prix de Paperform

Les plans payants commencent à partir de 24 $ par mois.

Notes des clients de Paperform

G2 : 4.6/5 (30+ avis)

: 4.6/5 (30+ avis) Capterra : 4.9/5 (70+ commentaires)

8. Formes de gravité

Formulaires Gravity

Gravity Forms est un plugin WordPress qui a été initialement créé pour les formulaires de contact de base.

mais est-ce que Gravity peut "tirer" toutes les informations dont vous avez besoin ?

Voyons cela de plus près :

Caractéristiques principales de Gravity Forms

plus de 30 champs de formulaire prêts à l'emploi

Effectue des calculs avancés basés sur les valeurs des champs soumis

Des auto-répondeurs par email pour vous tenir au courant à chaque fois qu'un formulaire est soumis

Les avantages de Gravity Forms

Les utilisateurs peuvent sauvegarder un formulaire en ligne partiellement complété et revenir plus tard pour le terminer

La logique conditionnelle vous permet de choisir quels champs, sections, boutons et pages sont cachés ou affichés

Accès aux formulaires mobiles

La licence de base vous permet de créer un nombre illimité de formulaires

Les inconvénients de Gravity Forms

Chaque nouvelle fonctionnalité est un plugin séparé, ce qui peut être coûteux et long à installer

Il faut débourser 249 $ pour avoir accès à plus de trois avantages, ce qui n'est pas viable pour les petites entreprises et les startups

N'offre pas de plan gratuit

Prix de Gravity Forms

Les plans payants commencent à partir de 59 $ par an.

Évaluation des clients de Gravity Forms

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

: 4.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (16+ avis)

9. Pabbly Form Builder

Via Pabbly

Pabbly est un générateur de formulaires en ligne qui fait partie d'une suite d'outils. Une fois que vous achetez cette application de construction de formulaire, vous avez accès à un tas d'applications comme l'email marketing, la facturation et les automatisations.

Mais quelle est la suite de ce créateur de formulaires ?

Nous allons le découvrir :

Caractéristiques principales de Pabbly Form Builder

Variété de modèles préconstruits

La passerelle de paiement personnalisée et les fonctionnalités multidevises vous permettent de collecter facilement des paiements par le biais de formulaires de paiement en ligne

L'éditeur simple par glisser-déposer vous permet d'ajouter, de supprimer ou de personnaliser tous les blocs que vous souhaitez pour créer votre formulaire Pabbly

Les avantages de Pabbly Form Builder

Intégrez cette application de création de formulaires à plus de 300 autres applications, notammentGoogle Sheets et WordPress

Fonctionnalité d'analyse pour suivre les entrées du formulaire

Le cryptage SSL sécurise vos données et vos informations contre les pirates informatiques

Pabbly Form Builder contre

Ne prend pas en charge les applications mobiles

Ne dispose pas du champ de formulaire "emplacement"

Plus cher que d'autres logiciels de création de formulaires

Prix de Pabbly Form Builder

Le prix de ce générateur de formulaires web commence à 15$/mois par formulaire.

Évaluation des clients de Pabbly Form Builder

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

10. Zoho Forms

Via Zoho Forms

Zoho Forms est un générateur de formulaires en ligne facile à utiliser qui permet de créer des formulaires pour n'importe quel usage. Que vous ayez besoin d'un formulaire de demande d'emploi ou d'une invitation à un mariage, ce créateur de formulaires est là pour vous aider.

mais est-ce qu'il a tout ce qu'il faut ?

Voyons ce qu'il en est :

Caractéristiques principales de Zoho Forms

Créez des formulaires réactifs sans codage

Envoyez des mises à jour instantanées par courriel à vos répondants lorsqu'ils soumettent un formulaire en ligne

Attribuez un formulaire aux membres de votre équipe pour qu'ils puissent commencer à travailler sur une tâche connexe

Paiements etbon de commande gestion

Zoho Forms pros

Sécurisépasserelles de paiement pour recevoir des paiements via votre formulaire

Création de formulaires hors ligne via l'application mobile

Créez un modèle avec les couleurs, le logo et les thèmes de votre entreprise

Les inconvénients de Zoho Forms

Il n'y a pas beaucoup d'options de modèles de formulaires

Si un utilisateur veut revenir à un formulaire plus tard, il doit d'abord enregistrer un extrait de code. Cela peut décourager l'utilisateur moyen

Il n'y a pas de champ de formulaire "lieu"

Prix de Zoho Forms

Ce générateur de formulaires a un plan gratuit limité avec seulement trois formulaires. Ses plans payants commencent à 10 $/utilisateur par mois.

Evaluation des clients de Zoho Forms

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

11. Formulaires Ninja

Via Ninja Forms

Ninja Forms est un générateur de formulaires en ligne pour WordPress.

Cette application de construction de formulaire est 100% adaptée aux débutants et vous donne l'impression d'être un développeur de logiciel lors de la création d'un formulaire détaillé.

Mais est-ce que Ninja Forms peut vraiment vous aider à devenir un maître des formulaires ?

C'est ce que nous allons découvrir :

Caractéristiques principales de Ninja Forms

Peut vous aider à concevoir facilement des formulaires beaux et complexes

Champs faciles à utiliser par glisser-déposer et disposition simple des lignes et des colonnes

S'intègre à des applications comme Zoho et Salesforce

Les avantages de Ninja Forms

Les soumissions de formulaires peuvent être envoyées ou exportées sous forme de PDF, de fichiers MS Excel, et même de Google Sheets

Acceptez les paiements en toute sécurité via PayPal ou une carte de crédit à partir de n'importe quel formulaire WordPress

L'équipe de support est très réactive et résout les problèmes rapidement

Ninja forms contre

Le plugin de base a des fonctionnalités limitées

Le coût est plus élevé si vous voulez des plugins qui permettent aux utilisateurs de sauvegarder leur progression et des fonctions de logique conditionnelle

Prix de Ninja Forms

Le plan de tarification de ce logiciel de formulaire commence à 29 $ lorsqu'il est facturé annuellement.

Évaluation des clients de Ninja Forms

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) Capterra : N/A

12. HubSpot Form Maker

Via Hubspot

Alors que HubSpot est connu pour son CRM tout-en-un, Marketing Hub's constructeur de formulaires gratuits hubSpot propose des formulaires pour alimenter vos différentes campagnes de marketing, de service à la clientèle et de vente. Le générateur de formulaires de HubSpot fournit également des informations et des analyses approfondies sur les réponses des clients.

Analysez les soumissions pour identifier les tendances communes des clients et proposez des solutions uniques pour améliorer l'expérience de vos clients.

Caractéristiques principales de HubSpot Form Maker

L'outil est gratuit ; tout ce dont vous avez besoin est le CRM HubSpot gratuit

Synchronisé avec votre CRM, il vous permet d'enregistrer facilement les réponses de vos clients

Suivi facile des clients grâce à des relances automatisées et personnalisées

Les avantages de HubSpot Form Maker

HubSpot Form Maker contre

Le générateur de formulaires est inclus dans le Marketing Hub, mais n'est pas proposé seul à la carte

La courbe d'apprentissage est raide pour les nouveaux utilisateurs afin de maximiser les outils tout-en-un

Prix HubSpot

HubSpot propose un outil de création de formulaires gratuit avec son CRM gratuit. Ce générateur de formulaires inclut des fonctionnalités supplémentaires dans les éditions premium de HubSpot. Voir la page des prix pour plus d'informations.

Les évaluations des clients de HubSpot

G2 : 4.4/5 (7000+ commentaires)

: 4.4/5 (7000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (4000+ avis)

13. OnePageCRM Formulaires Web

Via OnePageCRM

le site web de OnePageCRM formulaires web offrent une fonctionnalité unique, qui vous permet d'ajouter des rappels à côté de chaque soumission et de collecter un nombre illimité de réponses. Une fois collectées, toutes les soumissions sont organisées dans une liste dynamique de tâches à accomplir et triées par ordre d'urgence.

Vous pouvez ainsi vous assurer d'envoyer un suivi en temps voulu et de ne jamais oublier un nouveau prospect ou une nouvelle demande.

OnePageCRM Web Forms - Caractéristiques principales

Rappels automatiques à côté de chaque soumission

Interface simple de type "glisser-déposer

Intégration CRM transparente

OnePageCRM Web Forms avantages

Suivi efficace de chaque soumission

Nombre illimité de réponses

Code d'intégration unique pour chaque formulaire

OnePageCRM Web Forms cons

Options de personnalisation limitées (convient uniquement aux petites entreprises, pas aux grandes)

Pas de modèles préenregistrés

Prix de OnePageCRM

L'abonnement à OnePageCRM commence à 9,95 $/mois par utilisateur et comprend le générateur de formulaires en ligne.

Notes des clients de OnePageCRM

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

: 4.7/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (60+ avis)

14. LeadGen App

Via LeadGen App LeadGen App est un outil de création de formulaires en ligne qui permet de créer des formulaires attrayants pour la capture de prospects. Cet outil vous aide à convertir plus de prospects et à augmenter les taux de conversion en ligne. Il propose même des fonctions de test A/B pour optimiser vos formulaires les plus performants.

Caractéristiques principales de LeadGen App

Créez des formulaires en plusieurs étapes avec des designs optimisés pour la conversion.

Modèles de formulaires pour différents secteurs d'activité.

Formulaires à logique conditionnelle.

LeadGen App pros

Formulaires faciles à construire avec une vaste sélection de modèles

Intégrations avec plus de 3.00 applications et logiciels grâce à la connexion webhook

Tester les formulaires avec les fonctions de test A/B

LeadGen App contre

Les formulaires ont quelques limitations

Ne propose pas de plan gratuit

Prix de LeadGen App

Il y a trois plans payants pour LeadGen App à partir de 39$/mois pour 20 formulaires.

Évaluation des clients de LeadGen App

G2 : N/A

: N/A Capterra : 5.0/5 (15+ commentaires)

ClickUp : Le bon générateur de formulaires pour votre équipe

L'utilisation d'un logiciel de création de formulaires est l'une des façons les plus simples de créer des formulaires pour la collecte de données.

Les applications de formulaires disposent de fonctionnalités telles que le glisser-déposer facile à utiliser et la logique conditionnelle qui rendent vos formulaires agréables à remplir pour les utilisateurs.

Mais pour créer les formulaires les plus intuitifs et les plus beaux, vous avez besoin d'un outil qui incitera les utilisateurs à Click(Up) sur l'enquête en premier lieu.

Je me demande quel outil pourrait vous aider à faire cela ? 😉

Avec des fonctionnalités allant des tableaux de bord aux outils avancés de gestion des tâches clickUp offre aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour la création de formulaires puissants et l'analyse instantanée des données. Obtenez ClickUp gratuitement pour créer les formes les plus belles et les plus complexes aujourd'hui !