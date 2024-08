10 modèles gratuits de bons de commande en Excel et ClickUp

Si votre entreprise demande ou exécute régulièrement des commandes, ne perdez pas d'énergie à créer de nouveaux formulaires de commande à chaque fois. Rationalisez votre processus de création de commandes grâce à des modèles de formulaires de commande gratuits et personnalisés en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise, qu'il s'agisse de commander des fournitures de bureau ou de répondre à des demandes de clients.

Les meilleurs modèles de formulaires de commande permettent de gagner un temps précieux qu'il vaut mieux consacrer à l'augmentation de votre chiffre d'affaires et à la création de nouvelles commandes. C'est ce que ces modèles feront !

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de commande ?

Un modèle de bon de commande est un formulaire standard que vous pouvez remplir rapidement chaque fois que vous devez créer une nouvelle commande. Il en existe deux types principaux :

Les modèles de commande d'achat que vous pouvez utiliser pour créer une nouvelle commande pour un fournisseur afin d'obtenir les matériaux dont vous avez besoin pour votre entreprise

que vous pouvez utiliser pour créer une nouvelle commande pour un fournisseur afin d'obtenir les matériaux dont vous avez besoin pour votre entreprise Les modèles d'exécution vous permettent de suivre votre processus, de la réception à la livraison en passant par le suivi de l'emballage

Les utilisations des modèles ne s'arrêtent pas aux modèles de commande. Vous pouvez trouver des modèles pour tout, des commandes de modification de rénovation aux commandes de swag. Vous pouvez même connecter les modèles de formulaires de commande à des outils de suivi des ventes afin de garder une vue d'ensemble.

Quels que soient les formulaires de commande que vous choisissez, la simplicité est la clé. Un générateur de formulaires permet de normaliser les commandes pour simplifier l'entreprise et les opérations quotidiennes .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de commande ?

Parce que de nombreuses entreprises travaillent avec des commandes, vous trouverez de nombreux modèles de formulaires de commande qui promettent de rationaliser vos processus. Les fonctionnalités suivantes vous aideront à choisir un formulaire de commande adapté à vos activités :

Convivialité : Plus le modèle de formulaire de commande est facile à utiliser, plus il sera facile d'encourager vos équipes à l'adopter

Plus le modèle de formulaire de commande est facile à utiliser, plus il sera facile d'encourager vos équipes à l'adopter Personnalisation: Votre entreprise est unique, vérifiez donc si le modèle est personnalisable afin d'optimiser son efficacité en fonction des besoins de votre entreprise

Votre entreprise est unique, vérifiez donc si le modèle est personnalisable afin d'optimiser son efficacité en fonction des besoins de votre entreprise **Simplicité : vous devrez probablement traiter régulièrement un volume important de commandes, d'où l'intérêt d'un modèle simple et rapide à remplir

**Codage couleur : les modèles de formulaires de commande qui intègrent des rappels visuels à l'aide d'un codage couleur pour guider les yeux du lecteur vers les détails importants de la commande contribuent à éliminer les erreurs ou les confusions de la part de l'utilisateur

Intégration de la gestion de projet: Ce n'est pas une obligation, mais l'intégration de vos formulaires de commande à un logiciel de traitement et de collecte des paiements en ligne peut rationaliser les opérations et accroître l'efficacité tout en réduisant les coûts

En trouvant des modèles qui correspondent à votre situation et à votre environnement, vous maximiserez leur pertinence pour votre entreprise.

10 modèles de formulaires de commande à utiliser en 2024

1. ClickUp Modèle de formulaire de commande de produits

Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Avec le Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp grâce à ClickUp, vous pouvez facilement suivre vos commandes, de leur placement à leur exécution. Ce modèle de formulaire de commande de base vous donne un aperçu de chaque étape du processus de commande, y compris :

Commande

Emballé

En transit

Livré

Exécuté

Mais ce n'est qu'un début. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à chaque commande, tels qu'un numéro de suivi, le prix total, le nom, le type et le nombre de produits. Vous pouvez utiliser ces champs pour générer des rapports afin de dégager des tendances.

Vous pouvez même utiliser des étiquettes de service client, comme les problèmes de commande, et une fonction de commentaire personnalisé pour les retours et les nouvelles commandes. Un suivi automatisé du nombre de jours depuis la commande vous aide à faire en sorte que tout se passe bien.

Et voici le clou : dans l'affichage Formulaire, les clients peuvent soumettre leurs commandes avec tous les détails dont vous avez besoin, ce qui alimente automatiquement l'affichage du suivi. Cette intégration vous permet de ne pas manquer une nouvelle commande tout en conservant un point central pour toutes les informations pertinentes.

2. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Si vous souhaitez suivre les commandes que vous passez à vos fournisseurs, le modèle de bon de commande et d'inventaire de ClickUp est la solution idéale Modèle de commande et d'inventaire ClickUp est le formulaire de commande en ligne par excellence. Il vous permet de gérer les ressources de votre entreprise, y compris l'inventaire actuel et les commandes pour le réapprovisionner.

Le suivi de l'inventaire comprend deux listes pour suivre ce qui est en stock pour vos clients. Vous pouvez donner aux éléments des libellés de notification personnalisés pour recevoir des alertes lorsque le stock est faible ou simplement trier par quantité pour avoir un aperçu de vos niveaux de stock.

Mais c'est l'affichage du processus de commande qui fait briller ce modèle. Elle est paramétrée avec cinq colonnes :

A commander

Commandé

En transit

Livré

En stock

Vous pouvez ajouter la catégorie de produit, l'identifiant individuel du produit et le fournisseur principal pour chaque élément et les déplacer dans la chaîne d'approvisionnement au fur et à mesure que le statut de la commande change. Ce modèle utilise ces champs pour mettre à jour votre liste d'inventaire afin d'assurer l'exactitude de votre niveau de stock.

3. ClickUp Modèle de formulaire de commande de modification pour les rénovations

ClickUp Formulaire de commande de modification pour les rénovations Modèle

De nombreuses entreprises, en particulier les grandes entreprises de sous-traitance, gèrent constamment des projets tentaculaires avec des commandes en constante évolution. Les ClickUp Formulaire de commande de changement Rénovations Modèle vous aide à suivre les demandes les plus complexes.

Un formulaire de commande de modification simple permet aux entrepreneurs et aux clients de demander des modifications au projet. Des champs tels que la raison de la modification, l'impact et l'emplacement du projet ajoutent du contexte, et vous pouvez ajouter des champs de données, tels que l'identifiant du contrat original, la nouvelle durée du contrat et le nouveau prix.

L'ordre de modification est ensuite transféré dans une liste d'aperçu des ordres de modification, automatiquement triée par nouveaux ordres, ordres en cours de révision et ordres refusés, où vous pouvez assigner des échéanciers, des propriétaires et d'autres détails. Triez ensuite par priorité ou par statut pour obtenir un aperçu de toutes les décisions majeures du projet.

Ce modèle de formulaire de commande fonctionne mieux lorsque vous utilisez ClickUp comme votre CRM pour l'industrie manufacturière parce que vous pouvez joindre des tâches et des commandes de modification à vos grands projets de construction dans le système, créant ainsi une source unique de vérité et un aperçu du projet pour votre équipe.

4. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Aucune entreprise ne peut fonctionner efficacement sans un flux régulier de fournitures, qu'il s'agisse de fournitures de bureau, de mobilier, d'outils ou d'autres éléments standard qui forment l'épine dorsale de vos processus de gestion quotidiens.

Les Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp est un formulaire personnalisé qui permet de rationaliser les commandes et les réapprovisionnements de votre organisation.

Commencez par le formulaire de commande de fournitures en achevant les informations telles que :

Type de fourniture

Demandeur (avec informations de contact)

Fournisseur (avec informations de contact)

Service

Notes

Faites ensuite passer chaque commande par un processus d'approbation que vous pouvez également marquer dans le modèle. Toute nouvelle demande soumise par le biais du formulaire de commande alimente automatiquement la liste des nouvelles commandes, mais vous pouvez la trier par département et suivre vos commandes tout au long du processus jusqu'à leur exécution.

N'aimerions-nous pas tous que la commande de fournitures soit un peu moins un casse-tête ? Avec ce modèle de formulaire de commande gratuit, c'est possible.

5. ClickUp Modèle de formulaire de commande de biscuits

ClickUp Modèle de formulaire de commande de biscuits

Nous vous avons concocté un modèle délicieux. Bien que nous l'ayons conçu pour les biscuits, cela ne veut pas dire que le modèle ne soit pas adapté Modèle de formulaire de commande de biscuits ClickUp n'est destiné qu'à ce cas d'utilisation. Au contraire, sa simplicité rationalisée offre divers avantages à un grand nombre d'entreprises et de secteurs, qu'il s'agisse d'expédier des t-shirts personnalisés à l'aide d'un formulaire de commande de t-shirts ou de jongler avec les demandes d'impression à l'aide d'un formulaire de commande de photographies.

Comme pour la plupart des modèles mentionnés dans ce guide, tout commence par le Formulaire de commande. Les champs personnalisés du formulaire, tels que la saveur des biscuits, l'adresse de livraison, la date de livraison et la quantité, vous donnent les bases nécessaires pour commencer le traitement des commandes.

À partir de là, vous deviendrez les meilleurs amis du Tableau de traitement des commandes, qui vous aide à suivre les étapes par lesquelles toute nouvelle commande doit passer. Et vous adorerez la base de données des commandes de biscuits, qui dresse la liste de toutes les commandes que vous avez reçues par parfum de biscuit dans une feuille de calcul simple et visuelle.

À l'instar de ce qu'il fait pour les biscuits, imaginez ce que ce modèle peut faire pour d'autres produits. Il suffit d'y apporter quelques modifications, par exemple en remplaçant le parfum du produit par une couleur de t-shirt pour un formulaire de commande de t-shirt, et vous pourrez l'utiliser pour toute entreprise proposant plusieurs produits afin de rationaliser le processus de commande.

6. Dossier ClickUp sur l'exécution des commandes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/3115943\_3Aj.png Dossier d'exécution des commandes ClickUp https://clickup.com/templates/order-fulfillment-t-4389467 Télécharger ce modèle /$$cta/

Optimisé pour les entreprises de commerce électronique, le dossier d'exécution des commandes ClickUp a été conçu pour les entreprises de commerce électronique Modèle ClickUp pour l'exécution des commandes vous permet d'expédier toutes les nouvelles commandes à temps grâce à un flux de travail rationalisé qui minimise les pertes de temps.

Le processus commence par quatre statuts personnalisés : Ouvert, En cours, En stock et En rupture de stock, pour faire progresser facilement vos commandes tout au long du processus. Des champs personnalisés, tels que l'unité de coût et la quantité de commande, facilitent la catégorisation des commandes individuelles.

Ajoutez de nouvelles commandes à l'aperçu à l'aide du formulaire de commande, puis affichez l'aperçu de haut niveau à l'aide des vues Tableau et Liste. Les affichages avancés, comme la demande de produits, vous permettent d'analyser les tendances et de maintenir vos stocks à un niveau raisonnable.

Le commerce électronique n'est pas la seule utilisation possible de ce modèle. Il est utile chaque fois que vous devez gérer le processus d'exécution des commandes. Et comme il est intégré au logiciel ClickUp, vous pouvez intégrer ce modèle gratuit à d'autres processus, tels que votre système de gestion des stocks modèles de planification des comptes ou les formulaires de commande en ligne sécurisés de votre site web.

7. Modèle de commande de cadeaux pour les entreprises ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/6489920\_KAK.png ClickUp Company Swag Orders Template (Modèle de commande) # En savoir plus /$$$cta/

Qu'il s'agisse d'offrir des cadeaux ou des articles promotionnels pour améliorer le moral des employés ou pour récompenser les clients, les éléments promotionnels sont un élément clé de la stratégie de marketing et de ressources humaines de la plupart des entreprises. Les Modèle de commande de cadeaux d'entreprise ClickUp vous permet de simplifier le processus de commande lorsque votre entreprise a besoin de plus de cadeaux, qu'il s'agisse d'un formulaire de commande de t-shirts ou d'un formulaire de commande d'articles de papeterie de marque.

Ce simple tableau d'aperçu classe les commandes de swag dans les catégories suivantes : Nouveau, En attente de fournitures, Prêt à expédier et Expédié. Pour chaque ligne, vous pouvez spécifier le nom du client, la taille de l'équipe et les coordonnées, ainsi que des variables telles que la date d'échéance, le prix par élément et la quantité.

Au-delà de ces éléments de base, vous pouvez utiliser des champs de formulaire codés par couleur, comme les informations de paiement et le partenaire d'expédition, pour une analyse plus poussée. Une fois que vous avez placé ces variables, la vue Liste des paiements nécessaires vous aide à comprendre où vous devez effectuer des suivis pour assurer un revenu continu.

8. Modèle de suivi des équipes commerciales ClickUp

Modèle de suivi des ventes ClickUp

Pour les équipes commerciales plus importantes et davantage axées sur les processus, le modèle de suivi des ventes ClickUp peut être utilisé Modèle de suivi des ventes ClickUp est exactement ce dont votre entreprise a besoin pour rester organisée.

Ce modèle permet de suivre et d'analyser votre processus de vente au niveau de chaque commande grâce à trois affichages :

La vue Suivi des ventes affiche chacun de vos produits organisés par mois, y compris des variables telles que le type de produit, le coût unitaire, le prix unitaire, les frais d'expédition, la marge bénéficiaire, le nombre de retours et la cible

affiche chacun de vos produits organisés par mois, y compris des variables telles que le type de produit, le coût unitaire, le prix unitaire, les frais d'expédition, la marge bénéficiaire, le nombre de retours et la cible La vue Statut des ventes par produit se concentre sur chaque produit pour mieux comprendre où votre équipe rencontre ses objectifs et où vous avez besoin de plus d'efforts commerciaux

se concentre sur chaque produit pour mieux comprendre où votre équipe rencontre ses objectifs et où vous avez besoin de plus d'efforts commerciaux **La vue "Volume des ventes par mois" s'intéresse aux ventes et aux bénéfices globaux pour l'ensemble des produits et offre un aperçu de haut niveau des performances de l'équipe commerciale

Grâce à cet aperçu à plusieurs niveaux, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur vos équipes commerciales qui vous aideront à prendre des décisions . Le fait qu'il se double d'une modèle de rapport d'équipe commerciale est un bonus appréciable.

9. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Le Modèle de formulaire de paiement ClickUp vous aide à joindre des informations importantes à chaque commande que vous recevez pour des paiements en personne ou en ligne, ce qui vous permet de comprendre plus facilement quelles commandes vous avez déjà traitées et lesquelles ont encore besoin d'être suivies pour générer des revenus.

Le cas d'utilisation standard du modèle se concentre sur les billets d'évènement, mais quelques ajustements rapides lui permettent de fonctionner tout aussi bien dans n'importe quel secteur d'activité.

La vue par défaut s'affiche sur les catégories de produits avant de dresser la liste des coordonnées, du type de paiement et du statut de réception de chaque commande. À partir de là, vous pouvez désigner des membres de l'équipe pour les suivis et les dates d'échéance, et même joindre des reçus pour assurer le suivi de vos paiements physiques et en ligne.

10. Modèle de formulaire de commande Excel par ExcelTemplates

Via Modèles Excel Si vous cherchez simplement un modèle Excel pour suivre et exécuter vos commandes, le modèle de formulaire de commande Excel d'ExcelTemplates peut vous aider. Il s'agit d'une alternative statique à Formulaire Google et certains des modèles ClickUp mentionnés ci-dessus, vous aidant à normaliser la façon dont vous classez et passez les commandes pour votre entreprise.

Il comprend une image de marque de base en haut, suivie d'informations telles que l'adresse d'expédition et les lignes de chaque élément de la commande. Les colonnes de coût indiquent le prix total, ce qui vous donne un aperçu et une vue d'ensemble de la situation et facilitent l'exécution de la commande par votre fournisseur.

Préparez vos commandes et optimisez vos processus avec ClickUp

Soyons honnêtes : vous devez remplir et demander des commandes, avec ou sans modèle. La question est de savoir dans quelle mesure le modèle que vous choisissez profitera à votre entreprise

Ces modèles offrent de nombreux avantages, mais leur plus grand avantage est qu'ils peuvent s'intégrer directement à votre plateforme de gestion du travail.

Pensez, par exemple, à la possibilité d'intégrer les modèles de commande à votre plateforme de gestion du travail logiciel de gestion des prospects . Désormais, votre équipe commerciale peut facilement saisir la première commande d'un prospect nouvellement converti.

Vous pouvez également envisager de connecter les commandes individuelles et le suivi des commandes à votre logiciel OKR. Vous pouvez alors baser votre objectifs commerciaux sur des résultats tangibles pour les rendre plus efficaces et réalistes.

Et c'est là que ClickUp entre en jeu. En tant qu'outil conçu pour gérer l'ensemble de votre flux de travail, nous ne nous contentons pas d'offrir une gestion de prospects ou de projets. Nous ne sommes pas non plus une simple plateforme de définition d'objectifs. Nous sommes tout cela et bien plus encore, y compris la possibilité de créer des modèles de commande directement dans la plateforme.

Et le plus intéressant, c'est que nous proposons des modèles à tous les niveaux, y compris dans notre forfait Free Forever. Vous ne nous croyez pas ? Créez votre compte ClickUp gratuit et installez ensuite l'un des modèles de ce guide en cliquant sur son lien !