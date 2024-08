10 Meilleur CRM pour la fabrication en 2024 (Critiques et prix)

Si vous travaillez dans l'industrie manufacturière et que vous recherchez un CRM pour améliorer vos processus et élargir votre clientèle, ne cherchez plus. Nous avons rassemblé une liste de logiciels et d'outils CRM exceptionnels pour l'industrie manufacturière qui vous aideront à gérer des relations cruciales et à stimuler les ventes, rationaliser vos processus et optimiser les opérations.

Dans ce blog, nous avons sélectionné les dix meilleurs logiciels de CRM pour l'industrie manufacturière en fonction de leur prix, de leurs fonctionnalités, de leur support client et de leurs performances globales en termes de gestion des relations clés et d'optimisation des opérations. Ces solutions les mieux notées regorgent de fonctionnalités, des analyses puissantes aux plates-formes personnalisables, qui vous aideront à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Alors, plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce qui fait un bon CRM pour l'industrie manufacturière ?

Examinons les principales caractéristiques d'un bon logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour l'industrie manufacturière. Les meilleurs outils doivent fournir les éléments suivants :

Analyse et reporting : Des capacités complètes de gestion de la relation client avec des tableaux de bord personnalisables et des fonctions de reporting robustes pour fournir des informations sur les indicateurs de performance clés afin d'aider à prévoir les ventes futures et à prendre des décisions commerciales mieux informées

: Des capacités complètes de gestion de la relation client avec des tableaux de bord personnalisables et des fonctions de reporting robustes pour fournir des informations sur les indicateurs de performance clés afin d'aider à prévoir les ventes futures et à prendre des décisions commerciales mieux informées Évolutivité et personnalisation : Un sonSystème de gestion de la relation client doit offrir des options de personnalisation qui permettent aux fabricants de créer des flux de travail adaptés à leurs besoins et à leurs préférences, et leur donner la possibilité d'adapter la plateforme à l'évolution de leur équipe et de leur entreprise

: Un sonSystème de gestion de la relation client doit offrir des options de personnalisation qui permettent aux fabricants de créer des flux de travail adaptés à leurs besoins et à leurs préférences, et leur donner la possibilité d'adapter la plateforme à l'évolution de leur équipe et de leur entreprise Génération et gestion de prospects : Capture automatisée des prospects etprocessus de maturation automatisés pour un contact efficace avec les clients *Automatisation du flux de travail et gestion des commandes : Automatisation des ventes et du marketing, suivi des commandes et processus de service à la clientèle

: Capture automatisée des prospects etprocessus de maturation automatisés pour un contact efficace avec les clients *Automatisation du flux de travail et gestion des commandes : Automatisation des ventes et du marketing, suivi des commandes et processus de service à la clientèle Interface conviviale : Interface conviviale : interface facile à utiliser pour faciliter l'adoption par les utilisateurséconomiser du temps et des ressources* Accès mobile et à distance : Choisissez un système CRM accessible via une application mobile. Cela permet aux commerciaux, aux responsables et aux autres parties prenantes de consulter les mises à jour, d'accéder aux données des clients, etc. à tout moment et de n'importe où

: Interface conviviale Accès mobile et à distance : Choisissez un système CRM accessible via une application mobile. Cela permet aux commerciaux, aux responsables et aux autres parties prenantes de consulter les mises à jour, d'accéder aux données des clients, etc. à tout moment et de n'importe où Des plans de tarification abordables : Des options de tarification flexibles pour les entreprises de fabrication de toutes tailles

10 Meilleur CRM pour les entreprises de fabrication en 2024

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication, et suivre les interactions avec les clients dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil ClickUp est un outil de CRM efficace qui se double d'une solution de gestion de projet pour tout type d'entreprise, d'équipe et de cas d'utilisation, y compris un projet de application de gestion des ventes et CRM pour la fabrication.

La plateforme offre des fonctionnalités robustes pour vous aider à la gestion des prospects les rapports et les analyses, les prévisions de vente et bien d'autres choses encore. Plus important encore, sa grande flexibilité permet aux utilisateurs de personnaliser la plateforme en fonction des besoins spécifiques de leur entreprise.

En utilisant ClickUp comme logiciel CRM pour les fabricants, vous pouvez garder toutes vos informations clients organisées et facilement accessibles tout en rationalisant votre processus de vente et en améliorant la collaboration entre votre équipe de vente et les autres départements de votre organisation.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Plateforme entièrement personnalisable avec des centaines de fonctions de gestion de projet flexibles et intuitives

Choisissez parmi plus de 15 vues personnalisées, y compris la vue Liste où vous pouvez créer un CRM de fabrication personnalisé qui correspond à vos besoins commerciaux uniques et à vos préférences en matière de flux de travail

CréerChamps personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise manufacturière pour que les informations importantes soient visibles à tout moment

Obtenez des rapports en temps réel et des analyses avancées avectableaux de bord personnalisés* Définissez des statuts personnalisés pour ajouter différentes étapes à vos projets et créer des flux de travail rationalisés

Utilisez des étiquettes pour organiser vos contacts et vos clients en fonction de leur localisation, de leur secteur d'activité ou de toute autre catégorie pertinente

Automatisez votre flux de travail à l'aide d'automatisations prédéfinies et personnalisées

Rationalisez votre flux de travail en intégrant ClickUp à plus de 1 000 outils de travail

Application mobile pour le travail à distance

PRO TIP Apprenez à créer votre propre CRM dans ClickUp , voir les exemples de CRM et les cas d'utilisation et utiliser Modèles CRM par ClickUp pour vous aider à démarrer.

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Tarification de ClickUp

Plan gratuit pour toujours : Plan gratuit riche en fonctionnalités

: Plan gratuit riche en fonctionnalités illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs ### 2. Thryv

Gérer les interactions avec leurs clients, gérer campagnes de marketing avec l'email marketing, et plus encore avec Thryv Thryv est un CRM tout-en-un pour les fabricants qui offre des fonctionnalités clés telles que la prise de rendez-vous, le traitement des paiements et le marketing par courriel. Il s'intègre également à des plateformes populaires telles que QuickBooks et Outlook, afin de gérer efficacement les entreprises à partir d'un seul endroit.

Les meilleures caractéristiques de Thryv

Prise de rendez-vous intégréeplanification de la fabrication* Capacités de traitement des paiements

Fonctions de marketing par courrier électronique

Outils robustes pour gérer les interactions avec les clients

Limites de Thryv

L'application mobile peut être boguée

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres CRM

Pas de fonctionnalité d'appel intégrée

Prix de Thryv

Démarrage : 45$/mois

: 45$/mois Essentiel : 95$/mois

: 95$/mois Professionnel : 195 $/mois

: 195 $/mois Contact pour les tarifs d'entreprise

3. FreeAgent CRM

Capturez les courriels, les appels, les réunions et plus encore avec FreeAgent CRM FreeAgent CRM est un outil de gestion de la relation client basé sur le cloud et conçu pour les petites entreprises. Ce logiciel de CRM comprend des fonctions de gestion du pipeline, de suivi des clients potentiels et de création de rapports complets, ce qui en fait un CRM remarquable pour l'industrie manufacturière. La plateforme est intuitive et simple, ce qui en fait une excellente option pour les entreprises manufacturières à la recherche d'un CRM simple.

Les meilleures fonctionnalités de FreeAgent CRM

Gestion automatisée des prospects

Gestion intuitive du pipeline

Gestion des contacts personnalisable

Facile à utiliser

Limitations de FreeAgent CRM

Intégrations limitées

Les capacités de reporting ne sont pas aussi avancées que celles d'autres CRMs

Pas d'application mobile pour le travail à distance

Tarifs de FreeAgent CRM

Débutant : 0$/mois

: 0$/mois Professionnel : 29$/mois/utilisateur

: 29$/mois/utilisateur Entreprise : 99$/mois/utilisateur

4. Hubspot CRM

Gérer les contacts, les ventes, le pipeline, le marketing numérique et le lead nurture avec Hubspot CRM Hubspot CRM est une excellente option pour les fabricants et toute équipe de vente à la recherche d'une solution CRM abordable et conviviale. Grâce à ses capacités d'intégration et à ses fonctions automatisées, ce logiciel CRM peut aider les entreprises à générer des prospects, à gagner du temps et à améliorer l'ensemble de leurs efforts de vente et de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Hubspot CRM

Intégration avec d'autres outils Hubspot comme Marketing Hub et Sales Hub

Tableaux de bord et rapports personnalisables pour soutenir une équipe de vente

Outils automatisés de capture et de génération de leads

Limites de Hubspot CRM

Options de personnalisation limitées

Pas de fonction de téléphonie intégrée

Support client limité pour la version gratuite

Prix de Hubspot CRM

Gratuit : Comprend des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, le suivi des affaires et les modèles d'emails

: Comprend des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, le suivi des affaires et les modèles d'emails Démarrage : A partir de 50$/mois pour des fonctionnalités plus avancées telles que la planification de réunions, le chat en direct et le suivi des emails

: A partir de 50$/mois pour des fonctionnalités plus avancées telles que la planification de réunions, le chat en direct et le suivi des emails Professionnel : À partir de 500 $/mois pour des fonctionnalités encore plus avancées comme l'évaluation prédictive des prospects et la création de rapports personnalisés

: À partir de 500 $/mois pour des fonctionnalités encore plus avancées comme l'évaluation prédictive des prospects et la création de rapports personnalisés Entreprise : Tarification personnalisée pour les entreprises ayant des besoins plus complexes

5. NetHunt CRM

Gérer les prospects, entretenir les relations avec les clients, suivre l'évolution des ventes, et plus encore avec NetHunt CRM NetHunt CRM est un logiciel basé sur le cloud qui se concentre sur la rationalisation des opérations de vente et de service à la clientèle ce qui en fait un bon CRM pour l'industrie manufacturière. En tant que logiciel de gestion de la relation client, il offre aux entreprises une série de fonctionnalités permettant de gérer les informations relatives aux clients, d'automatiser les flux de travail et d'améliorer l'engagement des clients.

NetHunt meilleures caractéristiques

Intégration avec Gmail

Workflows et pipelines personnalisables

Capture automatisée des prospects

Suivi des e-mails et modèles

Application mobile pour l'accès à distance

Limites de NetHunt

Options de personnalisation limitées

Pas de fonction de téléphonie intégrée

Support client limité pour la version gratuite

Prix de NetHunt

Gratuit: Comprend les fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, le suivi des emails et les campagnes d'emailing en masse

Comprend les fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, le suivi des emails et les campagnes d'emailing en masse **Professionnel : à partir de 24 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités plus avancées, y compris la gestion du pipeline, les champs personnalisés et les rapports

Entreprise: À partir de 48 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités encore plus avancées, comme la gestion de plusieurs pipelines et l'automatisation avancée

6. Maximizer CRM

Suivez l'activité des représentants commerciaux, contrôlez l'efficacité individuelle, et plus encore avec Maximizer CRM Maximizer CRM est un logiciel basé sur le cloud qui fournit aux entreprises des outils pour gérer les ventes, le marketing et les opérations de service à la clientèle. Les équipes peuvent utiliser cet outil comme un CRM pour la fabrication, car il offre une gamme de fonctionnalités qui aident les entreprises à stimuler leur productivité, à améliorer l'engagement des clients et à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

Maximizer CRM - les meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord personnalisables

Capture automatisée des prospects

Fonctionnalité de téléphonie intégrée

Intégration avec Microsoft Outlook

Application mobile pour l'accès à distance

Limites de Maximizer CRM

Options de personnalisation limitées pour les rapports

Interface utilisateur obsolète

Support client limité pour la version gratuite

Prix de Maximizer CRM

Gratuit: Comprend les fonctions de base telles quegestion des contacts et le suivi des opportunités

Comprend les fonctions de base telles quegestion des contacts et le suivi des opportunités Pro: À partir de 35 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités plus avancées, y compris le marketing par courriel, les prévisions et la gestion du pipeline

À partir de 35 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités plus avancées, y compris le marketing par courriel, les prévisions et la gestion du pipeline Entreprise: Tarification personnalisée pour les entreprises ayant des besoins plus complexes

7. EngageBay

Acquérir, engager et convertir les visiteurs du site web en clients avec EngageBay EngageBay est une excellente option pour les fabricants à la recherche d'une solution CRM tout-en-un rentable. Ses fonctions d'automatisation peuvent aider les entreprises à gagner du temps et à améliorer leurs efforts de vente et de marketing. Cependant, les entreprises doivent garder à l'esprit que l'utilisation de cet outil peut avoir des limites en tant que CRM pour l'industrie manufacturière - il a des options de personnalisation limitées pour les rapports et les intégrations.

Les meilleures caractéristiques d'EngageBay

Solution complète tout-en-un

Tableaux de bord et flux de travail personnalisables

Automatisation de la capture et du mûrissement des prospects

Application mobile pour l'accès à distance

Limites d'EngageBay

Options de personnalisation limitées pour les rapports

Pas de fonction de téléphonie intégrée

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils CRM

Prix d'EngageBay

Gratuit : Comprend les fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts et le suivi des affaires

: Comprend les fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts et le suivi des affaires Basique : A partir de 8,99 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités de vente et de marketing plus avancées telles que les séquences d'emails et les formulaires web

: A partir de 8,99 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités de vente et de marketing plus avancées telles que les séquences d'emails et les formulaires web Croissance : A partir de 29,99$/utilisateur/mois pour des fonctionnalités encore plus avancées, y compris des rapports avancés et l'automatisation

: A partir de 29,99$/utilisateur/mois pour des fonctionnalités encore plus avancées, y compris des rapports avancés et l'automatisation Pro : À partir de 47,99 $/utilisateur/mois pour des fonctions supplémentaires de service à la clientèle et d'engagement

8. Freshsales

Gérer leurs interactions avec les clients existants et potentiels avec Freshsales CRM Freshsales est un outil de gestion de la relation client (CRM) facile à utiliser qui offre aux entreprises manufacturières une série de fonctionnalités pour gérer leurs données clients et automatiser les flux de travail. Son interface intuitive en fait un choix populaire pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une solution CRM rentable.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Pipelines et tableaux de bord personnalisables

Capture et évaluation automatisées des prospects

Intégration du téléphone et de l'email

Rapports et analyses avancés

Application mobile pour l'accès à distance

Limites de Freshsales

Limitation du nombre de champs personnalisés et de workflows pour les plans de niveau inférieur

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils CRM

Certains utilisateurs ont signalé un temps de réponse lent pour l'application mobile

Prix de Freshsales

Sprout: Gratuit pour un nombre illimité d'utilisateurs avec des fonctionnalités de base comme la gestion des prospects, des contacts et des affaires

Gratuit pour un nombre illimité d'utilisateurs avec des fonctionnalités de base comme la gestion des prospects, des contacts et des affaires Blossom: A partir de 12$/utilisateur/mois pour des fonctionnalités avancées de CRM comme le lead scoring et le reporting

A partir de 12$/utilisateur/mois pour des fonctionnalités avancées de CRM comme le lead scoring et le reporting Garden: À partir de 25 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités plus avancées comme la gestion des territoires

À partir de 25 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités plus avancées comme la gestion des territoires Estate: À partir de 49 $/utilisateur/mois pour des fonctions de support client supplémentaires telles que la gestion des tickets et des analyses avancées

9. Keap CRM

Utilisez Keap CRM pour les paiements, la planification, les rapports et plus encore Keap CRM est une excellente option pour les fabricants à la recherche d'une solution CRM complète dotée de fonctions d'automatisation. Ce logiciel CRM dispose de pipelines et d'étapes personnalisables qui peuvent aider les entreprises à rationaliser leurs processus de vente, et son intégration du commerce électronique peut contribuer à stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Toutefois, les entreprises doivent être conscientes des options limitées de personnalisation des rapports et de l'absence d'une fonction de téléphonie intégrée.

Les meilleures caractéristiques de Keap CRM

Capture et suivi automatisés des prospects

Intégration du commerce électronique

Application mobile pour l'accès à distance

Rapports et analyses avancés

Limites de Keap CRM

Options de personnalisation limitées pour les rapports

Pas de fonction de téléphonie intégrée

Certains utilisateurs ont signalé des temps de réponse lents

Prix de Keap CRM

**A partir de 79$/mois pour 500 contacts et inclut des fonctionnalités de base comme la gestion des contacts et la prise de rendez-vous

Pro: Commence à 149$/mois pour 500 contacts et inclut des fonctionnalités plus avancées comme l'automatisation et le lead scoring

Commence à 149$/mois pour 500 contacts et inclut des fonctionnalités plus avancées comme l'automatisation et le lead scoring Infusionsoft: Tarification personnalisée pour des fonctionnalités plus avancées comme le commerce électronique et l'automatisation du pipeline de vente

10. Benchmark Email CRM

Atteignez votre public et attirez de nouveaux clients avec Benchmark Email CRM Benchmark Email CRM est une excellente option pour les fabricants à la recherche d'un outil d'email marketing abordable et facile à utiliser. Son éditeur d'e-mails par glisser-déposer et ses fonctions d'automatisation peuvent aider les entreprises à gagner du temps et à améliorer l'engagement. Toutefois, les entreprises doivent garder à l'esprit que les options de personnalisation des modèles d'e-mail sont limitées et qu'il n'y a pas de fonction de téléphonie intégrée.

Benchmark Email CRM meilleures fonctionnalités

Éditeur d'e-mails par glisser-déposer

Campagnes d'e-mailing automatisées

Tests A/B

Rapports et analyses avancés

Intégration avec d'autres outils de marketing

Limites de Benchmark Email CRM

Options de personnalisation limitées pour les modèles d'e-mail

Pas de fonction de téléphonie intégrée

Options de support client limitées

Prix de Benchmark Email CRM

Gratuit: Comprend les fonctions de base telles que la conception et l'envoi d'emails

Comprend les fonctions de base telles que la conception et l'envoi d'emails Pro: À partir de 13,99 $/mois pour des fonctionnalités plus avancées telles que l'automatisation et les tests A/B

À partir de 13,99 $/mois pour des fonctionnalités plus avancées telles que l'automatisation et les tests A/B **Plus : à partir de 27,99 $/mois, inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que la segmentation de l'engagement et l'automatisation comportementale

Entreprise: Tarification personnalisée pour les entreprises ayant des besoins plus complexes

Trouver le meilleur CRM pour l'industrie manufacturière

Choisir le bon CRM pour l'industrie manufacturière peut faire toute la différence dans la rationalisation des opérations commerciales et l'augmentation des performances de vente. Les meilleurs systèmes CRM devraient vous aider à la gestion des clients le logiciel de gestion de la clientèle vous permet de gérer vos ventes, l'automatisation du marketing, la génération de leads, ainsi que d'aligner vos représentants commerciaux, vos équipes internes et l'ensemble de votre entreprise de fabrication sur les objectifs, les mises à jour et plus encore.

Bien qu'il existe beaucoup d'excellents CRM disponibles clickUp s'impose comme le meilleur choix en raison de sa gamme impressionnante de fonctionnalités, de ses options tarifaires compétitives et des commentaires extrêmement positifs de ses clients. Sa convivialité, ses capacités d'intégration et ses outils de prévision des ventes en font une excellente option pour toute entreprise et équipe de fabrication cherchant à optimiser ses opérations.

Avec ClickUp à vos côtés, vous pouvez construire un CRM de fabrication solide qui élèvera votre entreprise à de nouveaux sommets de succès. 📈