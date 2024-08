7 modèles gratuits de planification des comptes de vente

Les clients sont l'élément vital de notre activité. C'est pourquoi il est important de leur offrir un service de premier ordre. Pour ce faire, vous devez comprendre leurs besoins et leurs problèmes et faire de votre mieux pour y répondre.

L'utilisation de modèles de planification des comptes est un moyen efficace de garantir la satisfaction des clients. Ils permettent aux gestionnaires de comptes stratégiques de recueillir facilement des informations précieuses et de créer des stratégies sur mesure pour entretenir les partenariats existants et en forger de nouveaux.

Consultez notre liste des sept meilleurs modèles pour améliorer la communication avec les clients , la fidélisation et le potentiel de revenus !

Qu'est-ce qu'un modèle de planification de compte ?

La planification des comptes est une stratégie qui vous permet de mieux comprendre les clients potentiels et actuels, d'améliorer les interactions et de favoriser les relations. Un modèle de planification de compte est un cadre préétabli pour rationaliser ce processus, principalement en vous aidant à organiser les informations vitales.

Ces modèles aident les gestionnaires de comptes clés, les spécialistes du marketing et les équipes de vente à accomplir des tâches telles que :

Définir des indicateurs clés de performance mesurer le succès et optimiser les efforts futurs pour la planification stratégique des comptes

Intégrer les nouveaux clients et comprendre leurs objectifs et leurs défis

Effectuer des recherches sur les secteurs d'activité, les tendances et le paysage concurrentiel des clients

Développer des stratégies de collaboration pour maximiser la valeur ajoutée

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification des comptes ?

Voici les principales qualités d'un modèle de plan de compte qui remplit toutes les conditions requises :

Structure complète : Il contient des sections permettant d'optimiser les étapes les plus importantes du processus. Il s'agit notamment de la vue d'ensemble du compte, des objectifs, des idées, du budget et de l'évaluation

: Il contient des sections permettant d'optimiser les étapes les plus importantes du processus. Il s'agit notamment de la vue d'ensemble du compte, des objectifs, des idées, du budget et de l'évaluation Conception intuitive : Conception intuitive : facile à naviguer et à comprendre, adaptée à tous les niveaux de compétence et à tous les services

: Conception intuitive : facile à naviguer et à comprendre, adaptée à tous les niveaux de compétence et à tous les services Personnalisable et évolutif : suffisamment flexible pour s'adapter à différents types de clients et à leur plan de compte clé

: suffisamment flexible pour s'adapter à différents types de clients et à leur plan de compte clé S'intègre à vos outils préférés : Facile à incorporer dans votre flux de travail existant

: Facile à incorporer dans votre flux de travail existant Actionnable : Vous permet de transformer vos objectifs et vos plans en tâches tangibles et en échéances

7 modèles de planification des comptes à utiliser en 2024

Si vous avez besoin d'une base solide et de conseils pour révolutionner la façon dont vous interagissez avec vos clients, utilisez les modèles de planification des comptes ci-dessous pour centraliser les informations, gérer les relations et les processus, allouer les ressources et créer de superbes plans d'affaires - votre clientèle vous remerciera !

1. Modèle de planification de compte ClickUp

Modèle de planification de compte ClickUp

Le modèle Modèle de planification de compte ClickUp est un outil simple mais puissant pour la gestion stratégique des comptes. Il est convivial pour les débutants, ce qui permet à tout le monde de le prendre en main en un rien de temps. Malgré sa simplicité, il offre de nombreuses vues et fonctionnalités qui vous permettront d'améliorer vos relations avec les clients.

La vue Liste des comptes offre une vue d'ensemble claire de tous vos clients, avec leurs informations de base. Par défaut, les comptes sont regroupés en fonction de leur statut, mais vous pouvez les trier en fonction de leur stade, de leur priorité ou d'autres détails clés de la planification des comptes de votre choix.

Si les mathématiques ne sont pas votre fort, vous serez heureux d'apprendre que ce modèle peut même effectuer des opérations mathématiques. Si vous devez calculer la somme ou la moyenne, par exemple, des revenus d'un compte particulier, passez votre souris sous la colonne et sélectionnez l'option Calculer. Télécharger ce modèle

ClickUp Gantt Modèle de planification des comptes

Modèle de planification de compte ClickUp Gantt

La vue Gantt du modèle permet d'aller plus loin dans la planification des comptes en vous aidant à visualiser toutes les activités liées à vos clients. Contrairement à un calendrier classique, il s'agit d'un graphique bidimensionnel qui montre l'échéancier des tâches et leurs dépendances. Utilisez-le pour gérer les tâches et créer des plans de projet pour vos comptes.

Dans la partie gauche de la vue, vous trouverez une liste des clients et des tâches qui leur sont associées. Cette liste affiche également des détails tels que la priorité, le statut, l'assigné et d'autres informations de votre choix. À droite de l'écran se trouve un diagramme à barres dont la longueur symbolise la durée estimée des tâches. Les barres sont colorées en fonction de leur degré d'urgence pour faciliter l'établissement des priorités.

Maintenant que vous êtes familiarisé avec ses éléments de base, l'utilisation du diagramme de Gantt est un jeu d'enfant ! Cliquez et faites glisser les tâches pour les déplacer, ou agrandissez-les et raccourcissez-les en tirant sur les bords.

Vous pouvez également ajouter des dépendances pour lier les tâches entre elles. Lorsque vous modifiez l'une des deux tâches ou plus, les autres se déplacent automatiquement pour maintenir la relation.

Par exemple, si vous avez prévu de rencontrer un client pour discuter des prochaines étapes de votre partenariat et que vous devez reporter cette réunion à la semaine suivante, vous n'avez pas besoin de la reporter. Il n'est pas nécessaire de reprogrammer l'ensemble du flux de travail tâche par tâche. Vous pouvez avancer uniquement la réunion, et les tâches dépendantes suivront. Télécharger ce modèle

ClickUp Timeline Modèle de planification de compte

Utilisez le modèle de planification de compte ClickUp dans la vue chronologique pour obtenir une vue d'ensemble rapide de toutes les tâches de planification de compte

Le modèle de planification de compte de ClickUp La vue de la ligne du temps est similaire à la vue de Gantt en ce qui concerne la facilitation de la gestion du temps mais il y a quelques différences cruciales à garder à l'esprit pour les gestionnaires de comptes.

Alors qu'un diagramme de Gantt illustre la complexité des tâches, la vue de la ligne du temps est plus simple et présente une seule ligne chronologique d'événements. Elle vous donne une vue d'ensemble de votre travail à venir.

Il s'agit d'un outil de visualisation qui donne un aperçu rapide des tâches, de leur nom, des personnes à qui elles ont été confiées, de leur durée et de leurs dépendances. Vous pouvez l'utiliser pour voir ce qui vous attend, fixer des jalons et créer des feuilles de route pour vos projets. Tout cela vous aide à d'allouer des ressources de manière efficace , d'accroître la responsabilité et d'inspirer confiance aux parties prenantes.

Choisissez les critères selon lesquels vous souhaitez regrouper et filtrer les tâches. Comme pour les diagrammes de Gantt, vous pouvez reprogrammer et modifier la durée des tâches en quelques clics. En cliquant sur une tâche, vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin pour la mener à bien. Télécharger ce modèle

ClickUp Board Modèle de planification des comptes

Utilisez le modèle de planification de compte de ClickUp pour visualiser tout le travail lié au client

Si l'affichage en liste est trop écrasant pour vous, n'ayez crainte. Le modèle de planification des comptes ClickUp dispose également d'un tableau simplifié de type Kanban pour une meilleure visualisation et une meilleure gestion des comptes et des tâches connexes.

Les clients sont représentés par des cartes, que vous pouvez déplacer en les faisant glisser d'une colonne à l'autre. Il n'y a rien de plus simple !

Par défaut, le critère de regroupement est l'étape du compte, mais vous pouvez en choisir un autre, comme la priorité ou la complexité. Si vous activez les plans de navigation, vous pouvez introduire une deuxième dimension pour personnaliser davantage le processus de planification des comptes clés.

Les cartes contiennent des informations telles que l'assigné, la durée, la santé du compte, le pourcentage d'achèvement et le revenu mensuel. Comme d'habitude, vous pouvez personnaliser leur apparence et cliquer sur la tâche pour révéler plus d'informations, ajouter des commentaires et suivre le temps. Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion de compte ClickUp

Modèle de gestion de compte ClickUp

La planification et la gestion des comptes sont étroitement liées. Alors que la planification se concentre sur l'étude des besoins des clients et l'élaboration de stratégies, la gestion des comptes s'occupe de l'exécution quotidienne des travaux liés aux clients. C'est comme une serrure et une clé : l'une ne sert à rien sans l'autre !

Pour vous aider dans vos efforts de planification des comptes, nous avons créé le Modèle de gestion de compte ClickUp . Il sert de base de données centrale pour toutes les informations et activités liées au compte. Il permet de suivre les tâches et les échéances et de rationaliser la communication.

Le modèle se présente sous la forme d'un dossier et comprend des listes dédiées aux plans de comptes clés et aux anciens clients. Ces listes contiennent des informations essentielles telles que les coordonnées, le plan tarifaire choisi et l'estimation des possibilités de revenus.

La vue principale offre jusqu'à six vues personnalisées :

At Risk : Une liste des relations existantes avec un faible engagement et qui sont susceptibles d'être abandonnées Engagement : Liste de tous les clients regroupés en fonction de leur niveau d'engagement Comptes prioritaires : Un tableau agile qui classe les comptes en fonction de leur priorité Gantt : Un tableau pour suivre le calendrier des tâches Le Playbook de la réussite du client : Un document pour enregistrer les processus critiques Formulaire d'inscription : Un formulaire que les prospects peuvent remplir et qui leur permet d'entrer en contact avec des gestionnaires de comptes clés dédiés Télécharger ce modèle ### 3. Modèle de processus de gestion des grands comptes ClickUp

Modèle de processus de gestion des grands comptes ClickUp

Malgré vos efforts et l'aide d'un modèle pratique, la gestion des grands comptes reste complexe et laborieuse. La meilleure façon de la rationaliser et d'en assurer la cohérence est de documenter chaque étape du processus.

Les Modèle de processus de gestion des grands comptes par ClickUp est idéal pour une planification de haut niveau. Il vous aide à développer un flux de travail efficace pour la gestion des comptes et à centraliser les informations essentielles relatives aux comptes.

Il se présente sous forme de liste et contient plusieurs vues. Utilisez la liste de vue d'ensemble du processus pour noter toutes les étapes et les tâches de votre processus de gestion des comptes. En quelques clics, vous pouvez :

Assigner des tâches aux membres de l'équipe Définir leur priorité et leur complexité Mettre à jour le statut

Ajoutez vos propres champs spécifiques et jouez avec le filtrage, le tri et le regroupement pour obtenir la vue d'ensemble dont vous avez besoin.

Après avoir défini les tâches, utilisez les vues Gantt et Chronologie pour les planifier et les visualiser. Cela vous permet d'identifier chemin critique les tâches, le suivi de l'avancement et l'affectation des ressources à la réalisation du projet sont autant d'éléments essentiels à la réussite du projet optimiser la productivité . Télécharger ce modèle

4. Modèle de planification des ressources ClickUp

Modèle de planification des ressources ClickUp

La gestion des comptes exige généralement de jongler entre les souhaits du client et vos capacités. Vous voulez apporter le plus de valeur possible sans surcharger votre personnel ni épuiser vos ressources. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait.

Heureusement, c'est là que le Modèle de planification des ressources par ClickUp intervient. C'est comme avoir un gestion des ressources qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit d'un système complet conçu pour les entreprises de toutes tailles, en particulier celles qui ont à faire face aux problèmes suivants des contraintes de ressources et les lacunes en matière de capacités.

Le modèle se présente sous forme de liste et comprend de nombreuses vues :

Liste des clients

Conseil des coordinateurs de projet

Charge de travail des coordinateurs de projet

Charge de travail de l'équipe

Activité Gantt

Calendrier

N'hésitez pas à ajouter des vues personnalisées pour adapter le modèle à votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle vue de liste consacrée exclusivement à la budgétisation ou à l'équipement.

Le modèle comprend également de nombreux outils de gestion du temps. Dans la vue Charge de travail, vous pouvez rapidement évaluer la disponibilité et la capacité des membres de l'équipe. Répartissez les tâches en les faisant glisser de la barre latérale droite vers le tableau. Les employés peuvent également suivre leur temps dans l'application, ce qui permet d'assurer une facturation précise. Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan d'affaires ClickUp

Modèle de plan d'affaires ClickUp

Ce modèle Modèle de plan d'affaires ClickUp change la donne pour les entreprises en devenir et celles qui cherchent à propulser leurs activités existantes vers de nouveaux sommets. Il s'agit d'un outil convivial qui fournit un cadre structuré pour définir vos objectifs, vos stratégies et vos plans d'action.

Bien que complet, le modèle est facilement adaptable à divers scénarios et objectifs. Le plus intéressant est qu'il permet une mise à l'échelle facile une fois que l'entreprise a pris son envol.

Le modèle est disponible en plusieurs versions, notamment :

Thèmes : Une liste de sujets à aborder lors d'une discussion sur le lancement d'une nouvelle entreprise

: Une liste de sujets à aborder lors d'une discussion sur le lancement d'une nouvelle entreprise Statut : Une vue du tableau des sujets, c'est-à-dire des tâches, regroupés par statut

: Une vue du tableau des sujets, c'est-à-dire des tâches, regroupés par statut Gantt : Un tableau pour vous aider à planifier et à respecter le calendrier

: Un tableau pour vous aider à planifier et à respecter le calendrier Plan d'affaires : Un document dans lequel vous pouvez décrire votre entreprise et votre vision, exposer les grandes lignes de votre marketing et de votre stratégieobjectifs de venteetdéfinir des indicateurs et les jalons Télécharger ce modèle ### 6. Modèle de plan de compte stratégique pour les ventes par Template.net

via Template.net

Si vous souhaitez optimiser vos efforts de vente et les aligner sur les besoins et les objectifs de votre client, consultez ce modèle de planification stratégique des ventes par Template.net. Avec toutes les informations clés dans un seul document, vous pouvez créer une stratégie de croissance des ventes gagnante et construire une relation durable et mutuellement bénéfique avec votre compte.

Dans le modèle, vous trouverez des sections couvrant tous les aspects critiques de la planification des comptes de vente. Pour commencer, présentez le résumé, les objectifs et les détails du compte. Dans la section suivante, effectuez l'analyse SWOT pour le client et son concurrent, puis comparez les résultats pour obtenir des informations précieuses.

La dernière section, le plan d'action, définit les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités. Complétez le tout par des indicateurs de performance clés et un un rapport sur les ventes et vous disposerez d'une feuille de route parfaite pour réussir.

Ce modèle fonctionne avec Google Docs, Word, les lecteurs PDF et Apple Pages. Vous devez vous abonner à Template.net pour télécharger le document, mais vous pouvez le modifier directement sur le site web gratuitement. Télécharger ce modèle

7. Modèle de plan d'affaires Google Docs

via Google Docs

Ce modèle de plan d'affaires Google Docs peut constituer une ressource inestimable pour tous les nouveaux venus dans le monde des affaires. Le qualifier d'exhaustif serait un euphémisme : il comporte 45 pages !

Le document couvre tous les aspects, de l'accord de confidentialité au résumé en passant par les dépenses et les annexes. Il contient des tableaux, des graphiques et des listes pour une meilleure lisibilité.

La mise en place et l'utilisation du modèle sont très simples. Après avoir ouvert le document, créez une copie pour pouvoir le modifier. Ensuite, section par section, remplacez le texte du leurre par le vôtre, en suivant les lignes directrices fournies pour un résultat optimal. Télécharger ce modèle

Types de modèles de planification des comptes

Les modèles de planification des comptes se présentent sous diverses formes, chacune étant conçue pour répondre à différents aspects de la gestion des comptes. Voici quelques types courants de modèles de planification de compte que vous pourriez rencontrer :

Modèle de plan de compte stratégique : Ce type de modèle se concentre sur la stratégie et les objectifs à long terme pour un compte clé spécifique. Il comprend généralement des sections consacrées à la définition des objectifs, à la compréhension des activités et des besoins du client, à l'identification des opportunités de croissance et à l'élaboration d'un plan d'action stratégique.

Modèle de plan de compte commercial : Un modèle de plan de compte de vente est destiné aux équipes de vente. Il comprend souvent des sections consacrées à l'identification des principaux décideurs, à l'analyse des concurrents, au suivi des objectifs de vente et à l'élaboration de stratégies visant à accroître les ventes au sein du compte.

Modèle de plan de compte pour la réussite des clients : Ce modèle est conçu pour aider les équipes chargées de la réussite des clients à gérer efficacement leurs comptes. Il comprend généralement des sections permettant de comprendre le parcours du client, d'identifier les points de douleur du client, de fixer des objectifs de satisfaction du client et de planifier des initiatives visant à améliorer la réussite du client.

Modèle de plan de gestion des comptes : Un modèle de plan de gestion de compte est un outil complet pour gérer un compte sur tous les fronts. Il peut comprendre des sections consacrées à la définition des objectifs, à l'identification des principales parties prenantes, à l'analyse SWOT, à l'élaboration d'un plan d'action et au suivi des progrès accomplis.

Modèle de plan de compte clé : Ce type de modèle est utilisé pour gérer les clients importants qui représentent une part significative du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il comprend généralement des sections permettant de comprendre les objectifs stratégiques du client, d'identifier les possibilités de vente incitative ou croisée et de créer un plan de service sur mesure.

Modèle de plan de développement de compte : Un modèle de plan de développement de compte est utilisé lorsque l'objectif est de développer le compte. Il comprend souvent des sections permettant d'identifier les opportunités de croissance, de fixer des objectifs de croissance, de définir une stratégie de vente et de suivre les progrès réalisés en matière de développement.

Un modèle de planification de compte est un outil précieux pour rationaliser vos stratégies de vente et améliorer vos relations avec les clients. Mais comment l'utiliser exactement ? Nous décrivons ci-dessous les étapes à suivre pour utiliser efficacement un modèle de planification des comptes.

Comprendre le modèle : Chaque modèle de planification de compte peut varier dans sa conception et sa structure, mais ils comprennent généralement des sections pour la définition des objectifs, l'analyse SWOT, les principales parties prenantes, les plans d'action et le suivi des progrès. Familiarisez-vous avec ces sections pour comprendre quelles informations sont requises. Fixer des objectifs clairs : Commencez par fixer des objectifs clairs pour votre compte. Que voulez-vous atteindre ? Il peut s'agir de développer votre activité au sein du compte, d'améliorer la satisfaction du client ou d'accroître la rentabilité du compte. Inscrivez ces objectifs dans la section prévue à cet effet dans le modèle. Réalisez une analyse SWOT : L'analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) vous aide à comprendre l'état actuel du compte. Identifiez vos forces et vos faiblesses au sein du compte, ainsi que les opportunités de croissance ou les menaces potentielles qui pourraient entraver vos progrès. Identifier les principales parties prenantes : Chaque compte a des parties prenantes ou des décideurs clés. Il est essentiel d'identifier ces personnes, de comprendre leurs besoins et leurs attentes, et de documenter ces informations dans le modèle. Élaborer un plan d'action : Après avoir fixé des objectifs et réalisé une analyse SWOT, élaborez un plan d'action stratégique. Ce plan doit décrire les mesures que vous prendrez pour atteindre vos objectifs, avec des actions claires, des parties responsables et des échéances. Suivre les progrès : La plupart des modèles comprennent une section permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs. Mettez régulièrement cette section à jour afin de suivre vos réalisations et d'ajuster vos stratégies si nécessaire. Réviser et mettre à jour régulièrement : Un plan de compte n'est pas un document que l'on met en place et que l'on oublie. Il doit s'agir d'un document vivant que vous revoyez et mettez à jour régulièrement. Cela permet de s'assurer que le plan reste pertinent et aligné sur tout changement concernant le compte ou la stratégie de l'entreprise.

N'oubliez pas qu'un modèle de planification de compte est un outil destiné à guider votre stratégie et vos actions. Il ne s'agit pas de remplir chaque section à la perfection, mais de l'utiliser comme un cadre pour approfondir votre compréhension du compte, aligner votre équipe et mener des actions stratégiques en vue d'atteindre vos objectifs.

Aperçu des meilleurs modèles de planification des comptes

Consultez le tableau ci-dessous pour comparer les modèles de notre liste et leurs avantages :

Améliorez la planification de vos comptes avec les modèles ClickUp

Grâce à leur flexibilité et à leur convivialité, ces modèles vous permettront de passer à la vitesse supérieure en matière de planification des comptes. Utilisez-les pour renforcer vos relations avec vos clients et favoriser la croissance et apporter un bénéfice mutuel. Démarrer un espace de travail ClickUp gratuit dès aujourd'hui !