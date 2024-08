Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Forms en 2024

Microsoft Forms est un outil formidable pour la collecte et l'analyse de données, mais son potentiel est pleinement exploité lorsqu'il est intégré à d'autres applications Microsoft . Pour tirer parti du logiciel, vous devrez peut-être investir dans des outils Microsoft supplémentaires, qui ont un coût additionnel. 💸

Heureusement, les alternatives à Microsoft Forms offrent des fonctions similaires et des fonctionnalités plus avancées pour standardiser la collecte de données. Décortiquons les 10 meilleurs outils de création de formulaires en ligne pour trouver celui qui correspond le mieux aux besoins de votre organisation !

Que rechercher dans les alternatives à Microsoft Forms ?

L'équipe de projet a besoin d'outils pour collecter, traiter et analyser régulièrement des données afin de prendre des décisions éclairées et de suivre la progression des tâches. Un générateur de formulaires en ligne peut être un outil précieux pour vous aider à collecter les données dont vous avez besoin auprès de votre équipe, des parties prenantes et des clients. Il vous permet de créer des formulaires personnalisables et partageables qui peuvent être consultés et achevés de n'importe où, ce qui rend la collecte de données plus rapide, plus précise et plus efficace. ⚡️

Les gestionnaires de projet devraient rechercher un générateur de formulaires en ligne polyvalent qui offre l'avantage d'un accès à distance et permet à votre équipe de maximiser ses efforts de collecte et d'analyse de données

Recueillir les commentaires des clients avec les formulaires ClickUp

Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte lors du choix d'un générateur de formulaires :

Divers champs de questions, y compris des champs à choix multiples, des textes courts et longs, des menus déroulants, des dates, des heures et des échelles d'évaluation

champs de questions, y compris des champs à choix multiples, des textes courts et longs, des menus déroulants, des dates, des heures et des échelles d'évaluation Personnalisation avancée pour créer des modèles personnalisés et ajouter du contenu multimédia comme des images, des GIF et des vidéos

pour créer des modèles personnalisés et ajouter du contenu multimédia comme des images, des GIF et des vidéos Intégration avec d'autres applications de travail et outils que vous utilisez, tels que Google Sheets, Zapier ou Slack

avec d'autres applications de travail et outils que vous utilisez, tels que Google Sheets, Zapier ou Slack Logique conditionnelle fonctionnalité pour afficher ou masquer les questions en fonction des réponses précédentes du répondant

pour afficher ou masquer les questions en fonction des réponses précédentes du répondant Optimisation mobile pour répondre à des sondages en ligne sur des téléphones ou des tablettes, où que vous soyez

pour répondre à des sondages en ligne sur des téléphones ou des tablettes, où que vous soyez Sécurité et confidentialité pour protéger vos données et la confidentialité de vos répondants

pour protéger vos données et la confidentialité de vos répondants Fonctionnalités de collaboration pour la modification en cours et les commentaires en temps réel

Utilisez la logique conditionnelle pour personnaliser l'expérience du répondant dans le formulaire ClickUp

Toutefois, la collecte de données n'est qu'une partie du flux de travail. Pour tirer le meilleur parti de vos sondages et demandes de renseignements en ligne, un outil de gestion de projet est nécessaire pour gérer les activités de votre projet, suivre la progression du projet et de collaborer avec votre équipe.

L'intégration d'un générateur de formulaires en ligne à un outil de gestion de projet vous permet de collecter et d'analyser des données en temps réel et d'utiliser les connaissances acquises pour prendre des décisions éclairées comme la détermination des priorités et du travail à forte valeur ajoutée ! 🏆

10 meilleures alternatives de Microsoft formulaires en 2024

Améliorez vos sondages et vos projets grâce aux formulaires sécurisés de ClickUp

clickUp est la solution ultime pour les équipes à la recherche d'une puissante plateforme de productivité pour rationaliser la capture et la collecte de données. L'application Affichage du formulaire dans ClickUp est conçu pour offrir une expérience entièrement personnalisable qui permet à votre équipe de libérer du temps pour les tâches suivantes l'entrée manuelle de données afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches et leurs objectifs.

Et avec le fonctionnalité de logique conditionnelle dans ClickUp Forms avec ClickUp Forms, vous pouvez créer des formulaires qui s'adaptent dynamiquement en fonction des réponses précédentes, fournissant ainsi à vos prestataires une meilleure expérience utilisateur.

A partir de demandes de projets internes aux sondages en ligne, tout votre travail est intégré dans une plateforme unique pour une réception efficace. Partagez le lien direct du formulaire ou intégrez-le dans une page avec le code HTML et laissez ClickUp faire le gros du travail une fois la réponse au formulaire achevée. 🌐

Mieux encore, votre équipe obtiendra des informations exploitables pour prendre des décisions fondées sur des données et accélérer les flux de travail !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Un si grand nombre d'outils de collaboration puissants peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever Forfait ::::::::::::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::::::::::::: : Formule illimitée : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Formule Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Forfait Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

Learn how ClickUp Mon formulaire simplifie le travail des équipes de développement de logiciels !

2. SurveyMonkey

via SurveyMonkey SurveyMonkey est un générateur de formulaires en ligne doté d'une interface intuitive et facile à utiliser pour créer des formulaires attrayants et collecter des données auprès des personnes interrogées. Avec SurveyMonkey, les utilisateurs disposent d'une variété de types de questions, notamment des questions à choix multiples, des échelles d'évaluation, des questions matricielles, des réponses ouvertes, etc.

Contrairement à Microsoft Forms, SurveyMonkey offre diverses options de personnalisation telles que des thèmes, des logos, des couleurs et des polices pour une image de marque et un aspect professionnel. SurveyMonkey offre également la possibilité de collecter les réponses aux formulaires en ligne ou par e-mail. Grâce aux puissants outils d'analyse inclus dans la plateforme, les utilisateurs peuvent examiner les données de réponse et en tirer des enseignements significatifs.

Meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Bibliothèque partagée d'éléments de formulaires pour des enquêtes à l'image de la marque

Logo, couleurs et URL de sondage personnalisés

Questionnaires avec commentaires personnalisés

Carte de clicsvisualisation des données* Outils avancés de logique de sondage

Limites de SurveyMonkey

Le forfait de base est limité à 50 000 réponses par an

Des formulaires illimités sont disponibles avec les forfaits les plus chers

Prix de SurveyMonkey

Teams Avantage : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Teams Premier : 75 $ par utilisateur et par mois

: 75 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez SurveyMonkey pour plus de détails

Évaluations et critiques de SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (18 400+ commentaires)

: 4.4/5 (18 400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (9 600+ commentaires)

3. Formulaire Google

via Formulaire Google La prochaine alternative à Microsoft Forms est Formulaire Google google Forms est un outil de collecte de données utilisé pour créer des sondages, des quiz, des enquêtes, des questionnaires et d'autres formulaires. Son éditeur par glisser-déposer permet aux utilisateurs de créer des formulaires de plusieurs pages avec différents types de questions, comme les choix multiples, les champs texte, les cases à cocher, les listes déroulantes, et bien plus encore !

Les formulaires en ligne sont collectés en toute sécurité dans une base de données qui peut être facilement gérée et affichée via Google Sheets. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités étendues, Google Forms est un outil de sondage simple pour recueillir les commentaires des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms

Intelligence intégrée permettant de paramétrer les règles de validation des réponses

Modèles, y compris des sondages et des questionnaires

Formulaires partagés par e-mail, lien ou site web

Résumés automatiques pour analyser les réponses

Constructeur de formulaires à logique personnalisée

Limites de Google Forms

assistance en ligne 24/7 etforums communautaires ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Fonctions de personnalisation limitées

Prix des formulaires Google

Personnels : Version Free

: Version Free Business Débutant : 6 $ par utilisateur et par mois, validation d'un an

: 6 $ par utilisateur et par mois, validation d'un an Business Standard : 12 $ par utilisateur et par mois, validation d'un an

: 12 $ par utilisateur et par mois, validation d'un an Business Plus : 18 $ par utilisateur et par mois, engagement d'un an

: 18 $ par utilisateur et par mois, engagement d'un an Entreprise : Contacter Google pour plus d'informations

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.7/5 (10 200+ commentaires)

Compare COMPARE GOOGLE FORMS VS !

4. Wufoo

via Wufoo Wufoo est une plateforme de construction et d'hébergement de formulaires en ligne permettant aux utilisateurs de créer des sondages, des formulaires de contact, des formulaires d'inscription, etc. Elle fournit également aux utilisateurs des outils pour collecter des paiements et stocker des données. Wufoo est facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de glisser-déposer des éléments dans des modèles prédéfinis ou de partir de zéro.

L'outil offre également des analyses détaillées et la possibilité de personnaliser les formulaires avec des CSS et HTML personnalisés. Wufoo est un excellent outil pour collecter des données personnalisées, gérer des projets, suivre les paiements, et bien plus encore !

Les meilleures fonctionnalités de Wufoo

Notifications en temps réel lorsqu'un formulaire est achevé

Concepteur de thèmes avec des designs prédéfinis ou personnalisés

Exportation des données verslogiciel de feuille de calcul* Intégrations avec les fournisseurs, prestataires de paiement

Automatisation du flux de travail avec CRM

Limites de Wufoo

Forfaits coûteux par rapport à d'autres alternatives à Microsoft Forms

Nombre limité d'intégrations natives

Prix de Wufoo

Version gratuite

Débutant : 14,08 $ par mois, facturé 169 $ par an

: 14,08 $ par mois, facturé 169 $ par an Version professionnelle : 29,08 $ par mois, facturé 349 $ par an

: 29,08 $ par mois, facturé 349 $ par an Avancé : 74,08 $ par mois, facturé 889 $ par an

: 74,08 $ par mois, facturé 889 $ par an Ultime : 183,25 $ par mois, facturé 2 199 $ par an

G2 : 4.2/5 (290+ commentaires)

: 4.2/5 (290+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ commentaires)

5. FormAssembly

via FormAssembly FormAssembly est un générateur de formulaires en ligne conçu pour rationaliser le processus de collecte de données et d'envoi de formulaires. Il offre aux équipes les outils nécessaires pour créer des formulaires interactifs en ligne à l'aide d'une interface de type "glisser-déposer". Les fonctionnalités de FormAssembly comprennent des modèles de conception personnalisables, des contrôles logiques intégrés, une assistance pour les fonctionnalités avancées telles que le téléchargement de fichiers et les paiements en ligne, ainsi qu'un stockage de données et des rapports sécurisés.

La plateforme s'intègre également à divers services tiers pour offrir des fonctions et des options supplémentaires comme les paiements en ligne. Ces intégrations sont indispensables pour les entreprises qui ont l'intention de vendre leurs produits ou services et de collecter des paiements par le biais de sondages en ligne ou.. formulaires de commande !

Les meilleures fonctionnalités de FormAssembly

Intégrations avec Salesforce, HTTPS Connector, Paypal, et plus encore

Tableaux de bord administrateur et confirmations personnalisables

Éditeur de thème pour personnaliser l'apparence et la convivialité

Formulaires multi-pages et logique conditionnelle

Diagrammes et rapports

Limites de FormAssembly

Manque de thèmes variés et de personnalisation avancée pour les formulaires complexes

Destiné aux équipes utilisant Salesforce

Prix de FormAssembly

Contactez FormAssembly pour plus de détails

évaluations et critiques de FormAssembly

G2 : 4.4/5 (350+ commentaires)

: 4.4/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (30+ commentaires)

6. Jotform

via JotformJotform est un logiciel de création de formulaires et d'enquêtes permettant aux équipes d'exécuter des formulaires, des enquêtes et des sondages sans effort. Il peut être utilisé à des fins très variées, notamment pour recueillir les commentaires des clients, collecter des données pour des projets de recherche et réaliser des études de marché.

Grâce à l'éditeur intuitif par glisser-déposer de JotForm, les utilisateurs peuvent facilement concevoir des formulaires et des sondages, ajouter diverses questions et éléments, et les partager par e-mail ou les intégrer sur n'importe quel site Web. Le logiciel permet également aux équipes d'accéder à des analyses puissantes pour suivre les performances des formulaires en temps réel et tirer des enseignements de leurs données !

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Gestion de l'envoi des formulaires

Option de formulaire prérempli

Suppression automatique des envois

Intégration CRM

Formulaires avec code QR

Limites de Jotform

Les scripts de formulaires peuvent parfois ralentir votre site web

Des forfaits coûteux avec des limites de nombre de formulaires

Prix de Jotform

Démarrage : Version Free

: Version Free Bronze : 34 $ par mois, facturé annuellement

: 34 $ par mois, facturé annuellement Argent : 39 $ par mois, facturation annuelle

: 39 $ par mois, facturation annuelle Or : 99 $ par mois, facturation annuelle

: 99 $ par mois, facturation annuelle Enterprise : Contactez Jotform pour plus de détails

Évaluations et critiques de Jotform

G2 : 4.7/5 (1 600+ commentaires)

: 4.7/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1,300+ commentaires)

7. Qualtrics

Via Qualtrics La prochaine alternative à Microsoft Forms est Qualtrics, un logiciel de sondage en ligne et une plateforme de gestion de l'expérience conçus pour aider les organisations à collecter et à analyser des données. Il permet aux utilisateurs de créer, de distribuer et d'analyser des sondages dans différentes formes avec de puissantes options de personnalisation.

Avec Qualtrics, les utilisateurs peuvent rapidement suivre les réponses aux sondages, créer des rapports et des graphiques, exporter des données vers d'autres programmes, et intégrer des sondages dans des sites web et des applications mobiles. Qualtrics permet aux organisations d'obtenir rapidement des informations en temps réel sur la satisfaction, les préférences et le comportement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Outil de recherche pour trouver des questions et des blocs dans le formulaire

plus de 12 types de questions pour construire différents formulaires web

Générateur d'échantillons de réponses

Outils de sondage pour l'exportation

Numérotation automatique des questions

Limites de Qualtrics

Manque d'options de personnalisation par rapport à d'autres formulaires Microsoftalternatives comme ClickUp et SurveyMonkey* Les formulaires doivent être joints au projet

Prix de Qualtrics

Contacter Qualtrics pour plus de détails

G2 : 4.4/5 (2 600+ commentaires)

: 4.4/5 (2 600+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (390+ commentaires)

8. Zoho Formulaires

via Formulaires Zoho Zoho Forms est un outil de sondage en ligne conçu pour aider les utilisateurs à créer rapidement des formulaires. Il offre des fonctionnalités puissantes telles que la logique conditionnelle, la marque personnalisée et plusieurs types d'envoi. Avec un large intervalle de modèles, d'options de personnalisation et de fonctionnalités d'exportation, Zoho Forms permet aux équipes de créer des formulaires en ligne à leur manière.

Avec Zoho Forms, vous pouvez facilement créer et intégrer des formulaires personnalisés à d'autres applications, comme les solutions de CRM et de comptabilité. De plus, vous pouvez l'utiliser pour automatiser des tâches et gagner du temps sur l'entrée de données !

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Forms

Intégration de Mailchimp et de Zoho Campaigns pour la distribution des formulaires

Logique de saut basée sur les réponses précédentes

Suivi UTM pour la génération de leads

Notifications par e-mail et SMS

plus de 30 types de champs

Limites de Zoho Forms

Les outils de gestion des tâches sont disponibles sur les forfaits les plus chers

Options limitées de modèles de formulaires

Prix de Zoho Forms

Version Free : Basic ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : **Version de base 10 $ par mois, facturé annuellement

Standard : 25 $ par mois, facturé annuellement

: 25 $ par mois, facturé annuellement Professionnel : 50 $ par mois, facturés annuellement

: 50 $ par mois, facturés annuellement Premium : 90 $ par mois, facturés annuellement

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

9. Typeform

via TypeformTypeform est un générateur de formulaires permettant aux utilisateurs de créer de magnifiques formulaires web et sondages clients. Il offre un large intervalle de modèles prêts à l'emploi et des options de personnalisation. La plateforme fournit également des fonctionnalités avancées comme de puissants outils d'analyse pour suivre et analyser les réponses à leurs formulaires.

Typeform est un excellent outil pour les entreprises, les organisations et les particuliers pour collecter des données rapidement et avec précision. Grâce à son interface conviviale, tout le monde peut créer des sondages engageants sans avoir de compétences avancées en matière de codage ou d'expérience en matière de conception !

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Intégrations avec Zapier, Google Analytics, HubSpot, etc

Personnalisation des champs cachés sur les envois de formulaires

Fonctionnalité de branchements de questions/sauts logiques

Références de questions personnalisées

Interactions vidéo

Limites de Typeform

Capacités de rapports limitées sur les forfaits Basic et Plus

Les fonctionnalités de collaboration sont disponibles sur les forfaits les plus chers

Prix de Typeform

Basic : 25 $ par mois, facturé annuellement

: 25 $ par mois, facturé annuellement Plus : 50 $ par mois, facturé annuellement

: 50 $ par mois, facturé annuellement Business : 83 $ par mois, facturés annuellement

: 83 $ par mois, facturés annuellement Enterprise : Contacter Typeform pour plus de détails

G2 : 4.5/5 (640+ commentaires)

: 4.5/5 (640+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (750+ commentaires)

10. Paperform

via Forme de papier Paperform est un générateur de formulaires en ligne doté d'une interface intuitive de type glisser-déposer permettant de construire des formulaires à partir de zéro ou de modèles préfabriqués. Paperform offre également un large éventail d'options de personnalisation pour les formulaires, y compris les couleurs, les polices, les logos, et plus encore, de sorte que les équipes peuvent créer un formulaire qui ressemble exactement à ce qu'ils veulent !

Paperform permet également aux équipes de gagner du temps grâce à ses outils d'automatisation intégrés. Les équipes peuvent utiliser l'intégration Zapier de Paperform pour créer des flux de travail automatisés qui connectent leurs formulaires avec des applications et des services populaires, tels que les plateformes de marketing par e-mail et les CRM. Il est ainsi plus facile pour les équipes de tirer le meilleur parti de leurs données.

Meilleures fonctionnalités de Paperform

Bibliothèques Unsplash et GIPHY intégrées pour la création de formulaires

Intégrations avec des outils de gestion des tâches

Synchronisation avec le Google Calendrier pour la programmation

plus de 100 formulaires en ligne préconstruits

Automatisation du flux de travail

Limites des formulaires papier

Courbe d'apprentissage élevée pour apprendre les fonctions par rapport à d'autres alternatives de Microsoft Forms

Pas de sous-utilisateurs sur les forfaits Essentials et Pro

Prix de Paperform

Essentiels : 20 $ par mois, facturé 240 $ par an

: 20 $ par mois, facturé 240 $ par an Pro : 40 $ par mois, facturé 480 $ par an

: 40 $ par mois, facturé 480 $ par an Agence : 135 $ par mois, facturé 1 620 $ par an

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (80+ commentaires)

_Vous cherchez d'autres outils de formulaire ? *Check out these Formstack alternatives* !

Simplifiez votre processus de collecte de données avec les formulaires ClickUp

ClickUp est une puissante plateforme de productivité tout-en-un et la meilleure alternative à Microsoft Forms. Son créateur de formulaire flexible et personnalisable, sa logique conditionnelle et ses fonctionnalités de personnalisation en font un excellent outil pour les équipes de toutes tailles afin de rationaliser leur processus de collecte de données et d'améliorer les flux de travail. 🧑‍💻

Avec ClickUp, les gestionnaires de projet ont des outils à portée de main pour automatiser les tâches répétitives, affecter les membres de l'équipe à des formulaires spécifiques et obtenir des informations précieuses à partir d'analyses en temps réel.

De plus, les intégrations de ClickUp avec d'autres outils et applications permettent d'obtenir des fonctions encore plus puissantes. Créer un compte ClickUp dès aujourd'hui pour commencer !