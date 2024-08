10 Alternatives et concurrents de SurveyMonkey en 2024

Bravo à SurveyMonkey, l'outil de sondage en ligne qui a ouvert la voie aux sondages et à la collecte de formulaires, et qui s'est forgé la réputation d'être l'un des meilleurs logiciels de sondage du marché.

Mais de nombreuses entreprises ont besoin de plateformes plus robustes pour capturer, gérer et analyser leurs données. Qu'il s'agisse de collecter des données d'études de marché sur les tendances de la clientèle ou d'utiliser des des formulaires pour les équipes de logiciels pour suivre les bugs et les problèmes, il est essentiel de recueillir des informations exploitables pour rester au top.

Quelle que soit l'application, le paysage numérique regorge de nouvelles alternatives SurveyMonkey passionnantes qui font plus que créer des sondages.

Dans cet article, nous explorons les meilleures alternatives à SurveyMonkey qui peuvent fournir un avantage supplémentaire pour les données de sondage et la gestion de la collecte des commentaires des clients en 2024. Restez dans les parages pendant que nous disséquons ces puissantes options de logiciels de sondage avec les meilleures fonctionnalités, les avantages, les inconvénients, les prix et plus encore pour vous aider à découvrir le choix parfait pour votre entreprise.

Les 10 meilleures alternatives à SurveyMonkey à utiliser en 2024

Maintenant, plongeons dans les meilleures alternatives SurveyMonkey qui cochent toutes ces Box. Ne vous contentez pas de moins : l'outil de sondage idéal existe !

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires

En tant qu'une des logiciels de productivité et de collaboration les mieux évalués , Formulaires ClickUp travaille comme un outil de sondage dynamique qui simplifie la collecte de données et rationalise les flux de travail.

Son interface conviviale vous permet de créer des formulaires personnalisés à des fins diverses, qu'il s'agisse de sondages de satisfaction de la clientèle, de suivi des bugs, de commentaires des utilisateurs ou de demandes de projet. Les formulaires ClickUp exploitent désormais la puissance de la logique conditionnelle pour rationaliser le processus de création afin de recueillir des réponses et de lancer des sondages plus rapidement.

Vous pouvez sans effort transformer ces formulaires en tâches et les assigner à votre équipe, assurant ainsi une transition transparente de la collecte de données à l'action. La vue des champs personnalisés de ClickUp assiste les champs personnalisés et propose un lien de partage public pour faciliter la distribution. Les formulaires conservent également votre marque, ce qui leur confère un aspect professionnel et cohérent.

Création d'un champ personnalisé de type case à cocher dans un formulaire ClickUp existant

En intégrant les formulaires directement dans votre système de gestion de projet, ClickUp améliore l'efficacité et réduit le risque de demandes perdues ou non traitées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Conception de formulaires par glisser-déposer

Options de champs de tâches pré-conçues ou champs personnalisés

Outils d'IA flexibles pour les ventes, les logiciels, le service client ou le marketing et modèles d'IA intégrés pour rationaliser les processus de collecte de données

Modèles de stratégie de marque personnalisables

Facilité de partage des formulaires via un lien ou de leur intégration sur un site web

Collecte automatique des réponses aux sondages dans une vue Liste ClickUp

Automatisation et logique de saut pour éviter de collecter trop ou pas assez de résultats de sondages

Vaste bibliothèque de modèles d'enquêtes et de collecte de données sur les clients

Limites de ClickUp

S'affiche pour l'instant de manière limitée dans l'application mobile

Peut être un défi en raison de ses options de personnalisation écrasantes

L'affichage des formulaires n'est pas disponible dans la version gratuite

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Qualtrics

Via Qualtrics Qualtrics simplifie le processus de création, d'analyse et d'exploitation des données. Faisant confiance à des millions de personnes, Qualtrics est la solution de référence pour les entreprises et les institutions du monde entier. Sa plateforme de recherche polyvalente basée sur le web permet aux organisations de recueillir des informations précieuses.

Avec cette alternative à SurveyMonkey, vous pouvez facilement concevoir des sondages à l'aide d'une interface intuitive et d'un large intervalle de types de questions. Choisissez parmi les modèles de sondage préétablis ou partez de zéro sur un canevas vierge. La distribution des sondages se fait sans effort par le biais de divers canaux tels que l'e-mail et les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

L'ensemble des fonctionnalités permet de concevoir des sondages rapides et efficaces et d'établir des rapports pertinents

Des modèles de sondages prêts à l'emploi permettent de recueillir des données productivescommentaires des clients* L'IA et l'apprentissage automatique améliorent les fonctions, notamment des fonctionnalités telles que Stats iQ pour l'analyse statistique complexe et Text iQ pour l'analyse des commentaires

Des mesures de sécurité haut de gamme protègent les données - utiles pour réaliser des sondages de satisfaction des employés de manière anonyme

Intégrations à Google Analytics pour les formulaires et les sondages en ligne

Limites de Qualtrics

Il n'y a pas de moyen efficace de conserver les données des sondages précédents pour les abonnements

La version gratuite est limitée et certains niveaux ne font pas appel à des fonctionnalités de base telles que le téléchargement de fichiers

Les rapports peuvent être trop complexes et prendre beaucoup de temps

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Qualtrics

Qualtrics ne propose pas de forfaits typiques. Au lieu de cela, l'utilisation de leur plateforme commence à 1 500 $ par an.

G2: 4.4/5 (plus de 2 500 commentaires)

4.4/5 (plus de 2 500 commentaires) Capterra: 4.7/5 (300+ avis)

3. Signal de foule

Via CrowdSignal Crowdsignal (anciennement connu sous le nom de Polldaddy) est un plugin WordPress qui vous permet de créer et de mener des sondages, des enquêtes et des quiz personnalisés sans effort. Que vous souhaitiez recueillir les commentaires de vos clients, réaliser une analyse de la concurrence ou de susciter l'intérêt de votre public, Crowdsignal fournit des outils conviviaux pour la conception de sondages et d'enquêtes interactifs.

Vous pouvez facilement personnaliser plusieurs types de sondages, les distribuer par le biais de divers canaux et recueillir des réponses en temps réel. L'interface intuitive de cette alternative à Survey Monkey et les fonctionnalités d'analyse robustes vous aident à obtenir des informations précieuses à partir des données.

Meilleures fonctionnalités de Crowdsignal

Possibilité d'appliquer des filtres pour analyser les origines des réponses en temps réel

Diverses options d'exportation, notamment PDF, Excel, CSV, Google Docs ou XML

Peut être rapidement installé et activé sur votre site pour personnaliser les sondages

Limites de Crowdsignal

L'interface utilisateur moins raffinée peut être déroutante

L'absence de limites sur le format des fichiers à télécharger peut entraîner des risques potentiels pour la sécurité

Pas d'intégrations tierces avec les fournisseurs d'e-mails, ce qui pourrait limiter les synchronisations de campagnes d'e-mails

Prix de Crowdsignal

Free

Premium: 25$/mois

25$/mois Business: 59$/mois

59$/mois Teams: 29$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.2/5 (20+ reviews)

4. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo est un logiciel de sondage en ligne convivial qui vous permet de sonder des utilisateurs spécifiques en temps réel, au moment même où ils s'engagent avec votre produit ou votre marque. En capturant des informations basées sur le comportement de l'utilisateur, les données démographiques et l'historique des visites, Qualaroo fournit des données collectées exploitables afin d'améliorer votre compréhension de l'environnement de l'utilisateur parcours client .

Cette alternative à SurveyMonkey propose des modèles conçus par des professionnels, des options personnalisables et des Nudges personnalisés qui s'intègrent parfaitement à votre image de marque. Leurs sondages ciblés permettent d'obtenir des réponses plus valables que les sondages par e-mail, car ils capturent les utilisateurs sur le moment. Vous contrôlez achevé le moment et la cible du sondage, ce qui permet de recueillir des commentaires à des points de contact cruciaux.

Les meilleures fonctionnalités de Qualaroo

Sondages Net Promoter Score (NPS) en temps réel disponibles sur son tableau de bord

Traduction automatique des langues

Analyse avancée des sentiments grâce à IBM Watson

Fonctionnalités de drapage et de dépôt pour la personnalisation et la logique de saut

Le forfait payant le plus bas offre des réponses illimitées

Limites de Qualaroo

Le tableau de bord manque de filtres plus nuancés et d'options de tri

Absence de modèles spécifiques à l'industrie

Options d'exportation de données limitées

Prix de Qualaroo

Essentiels: 99$/mois

99$/mois Premium: 199$/mois

199$/mois Business: À partir de 299 $/mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

5. Jotform

Via Jotform Jotform est une alternative intuitive à SurveyMonkey grâce à sa plateforme en ligne qui vous donne les moyens de créer et de gérer des sondages personnalisés sans effort. Grâce à sa bibliothèque étendue de types de questions et de modèles personnalisables, vous pouvez concevoir des sondages professionnels adaptés à vos besoins.

Le générateur de formulaires facile à utiliser de Jotform vous aide à créer des sondages complexes et sophistiqués sans codage et à les intégrer à plus de 150 applications d'entreprise. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la logique de branche ou de saut et.. la logique conditionnelle pour permettre des expériences plus personnalisées.

Les rapports et les outils d'analyse fournissent des informations précieuses, tandis que l'exportation des données garantit une intégration transparente avec d'autres systèmes. Avec Jotform, vous pouvez créer un sondage ou un formulaire en ligne pour collecter des données et des paiements en ligne en toute sécurité, ce qui vous aidera à rationaliser vos processus de gestion des données sans problème.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Interface utilisateur intuitive avec des fonctionnalités de glisser-déposer, facile à utiliser avec un minimum de formation

S'intègre en douceur avec de nombreux autres outils via Zapier et permet d'utiliser des outils de gestion des donnéesl'entrée de données dans des feuilles de calcul ou des PDF

Un intervalle diversifié de widgets et un puissant éditeur de logique de saut pour une personnalisation poussée

Limites de Jotform

Les e-mails sont parfois rejetés ou marqués comme spam

Les informations relatives au processeur de paiement doivent être réintroduites pour chaque formulaire

Instances de pannes et nécessité pour les clients de remplir à nouveau les formulaires

Il s'agit d'une alternative gratuite à SurveyMonkey, mais le forfait Enterprise est la seule option permettant de créer un nombre illimité de formulaires et de collecter un nombre illimité de réponses

Prix de Jotform

Débutant: Gratuit

Gratuit Bronze: 39 $/mois

39 $/mois Argent: 49 $/mois

49 $/mois Gold: $129/mois

$129/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,700+ reviews)

4.7/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

6. QuestionPro

Via QuestionPro QuestionPro est une plateforme de sondage polyvalente qui vous permet de réaliser des études de marché et de recueillir des informations précieuses. Avec plus de 20 thèmes de sondage professionnels et la possibilité d'ajouter votre logo, vous pouvez créer des sondages visuellement attrayants qui s'alignent sur votre marque.

QuestionPro, l'une des meilleures alternatives à SurveyMonkey, offre des branches de logique de saut et des pages de remerciement personnalisables, améliorant ainsi l'expérience des répondants. Vous pouvez exporter des données brutes, intégrer Google Sheets et exploiter des fonctionnalités telles que l'analyse des sentiments et des cartes thermiques pour une analyse plus détaillée.

Grâce aux options multilingues et à la logique avancée, vous pouvez capturer des réponses diverses et adapter le flux pour créer des sondages personnalisés. La plateforme assure la sécurité et la conformité avec des centres de données spécifiques à chaque région, offrant une tranquillité d'esprit lors de la collecte et de l'analyse des données.

Les meilleures fonctionnalités de QuestionPro

Des filtres procéduraux complexes minimisent la charge de travail des répondants et améliorent la qualité des données collectées

Fonctionnalité de remplissage automatique pour les questions les plus courantes

Filtre de conditions pour les questions destinées à des groupes de personnes spécifiques

Bibliothèque de modèles de sondages pré-conçus

Options de collecte des réponses hors ligne

L'un des rares constructeurs de sondages à proposer un forfait gratuit

Limites de QuestionPro

Problèmes liés aux calculs de l'outil de pondération

Temps d'arrêt occasionnel de la plateforme, entraînant des pertes de réponses et des coûts potentiels

Analyse statistique limitée, en particulier pour les données au niveau de l'intervalle

Prix de QuestionPro

Essentiel: Gratuit

Gratuit Avancé: $129/mois, facturé annuellement

$129/mois, facturé annuellement Teams Edition: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (350+ commentaires)

7. Formstack Formulaires

Via FormStack Formulaires Formstack Forms est une puissante solution de formulaires en ligne qui simplifie le processus de création et de gestion des formulaires. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités étendues de création de formulaires, vous pouvez sans effort concevoir des formulaires personnalisés adaptés à vos besoins. La fonctionnalité d'importation de formulaires vous permet de passer en toute transparence de votre logiciel de gestion de formulaires actuel à un autre logiciel de gestion de formulaires logiciel de création de formulaires .

Des simples formulaires de contact aux sondages complexes et aux inscriptions aux évènements, Formstack Forms offre une plateforme polyvalente pour recueillir des commentaires et organiser efficacement les données. Cette alternative à SurveyMonkey offre des fonctionnalités plus avancées comme la logique conditionnelle, le routage des données et des intégrations tierces avec des applications populaires, garantissant un flux de données et une automatisation transparents.

Avec un stockage sécurisé des données et une conformité aux réglementations de l'industrie telles que GDPR et HIPAA, Formstack Forms offre une tranquillité d'esprit lors de la manipulation d'informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack Forms

Plusieurs options de personnalisation basées sur les besoins en données, les exigences de paiement et les règles de campagne spécifiques

Diverses applications incluent la collecte de données pour les sondages, les inscriptions aux programmes, les renonciations et...l'amélioration de l'exécution des projets* Facilité d'intégration des sondages et des formulaires dans les sites web pour les programmes et les évènements

Spécialisé dans la recherche éducative et universitaire

Limites des formulaires Formstack

Contrôle de texte limité pour les champs et les titres

Les règles et les formules peuvent être difficiles à personnaliser, ce qui peut entraîner des erreurs

Les ajustements dans la liste déroulante d'une question peuvent effacer les paramètres conditionnels existants

Sondages illimités uniquement sur le plan Enterprise et pas de vrai plan gratuit

Prix des formulaires Formstack

Débutant: 125$/mois

125$/mois Teams: $250/mois

$250/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (350+ commentaires)

4.4/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

8. FormAssembly

Via FormAssembly FormAssembly est un constructeur de formulaires polyvalent qui vous permet de collecter et de connecter de manière transparente des données provenant de plusieurs formes, ce qui vous permet de gagner du temps et d'éliminer l'entrée manuelle des données. Cette alternative à SurveyMonkey dispose d'une plateforme sécurisée et d'une conformité à diverses réglementations, notamment GDPR et HIPAA, vous pouvez maintenir la sécurité et la confidentialité des données à travers votre étude de marché.

Les intégrations tierces de FormAssembly, telles que Salesforce, PayPal et Stripe, garantissent un flux de données sans effort vers l'endroit où elles sont nécessaires, ce qui vous permet d'agir sur les insights quantitatifs et qualitatifs. La plateforme offre des thèmes et des modèles de formulaires préfabriqués, un accès aux applications mobiles et des permissions personnalisables pour une plus grande flexibilité.

Avec des fonctionnalités telles que des l'automatisation du flux de travail et le masquage des données sensibles au niveau des champs, FormAssembly vous permet de rationaliser les processus de gestion des données la documentation du projet et l'exécution du projet tout en adhérant aux pratiques de gouvernance des données.

Les meilleures fonctionnalités de FormAssembly

La logique de branche vous permet de créer un seul formulaire pour plusieurs publics

Les fonctionnalités de conception flexibles incluent la personnalisation du back-end et les capacités de pré-remplissage des formulaires

Les connecteurs prêts à l'emploi permettent des flux de travail personnalisés

L'une des rares alternatives gratuites à SurveyMonkey

Limites de FormAssembly

Les problèmes liés à la modification ou à l'ajout de questions après la création d'un formulaire peuvent entraîner des réponses confuses

Il est difficile de modifier les champs du formulaire après l'avoir intégré à d'autres plates-formes

Les messages d'erreur vagues rendent difficile le diagnostic des problèmes

Prix de FormAssembly

free Forfait Plan

Forfait Plan Professionnel: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Premium: $249/mois par utilisateur

$249/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Compliance Cloud: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Government Cloud: Contacter pour les tarifs

Via Contact permanent Constant Contact est une plateforme dynamique qui vous permet de communiquer efficacement avec votre public. Son interface conviviale vous permet de créer et d'envoyer des e-mails professionnels, de concevoir des bulletins d'information accrocheurs et d'automatiser des campagnes d'e-mailing sans effort.

Cette alternative à SurveyMonkey fournit un large intervalle de modèles personnalisables et de fonctionnalités robustes, notamment la gestion des listes, la segmentation des contacts et l'analyse en temps réel. Des outils conviviaux pour l'intégration des médias sociaux, l'inscription aux évènements et les sondages en ligne et hors ligne stimulent encore davantage vos efforts de marketing.

Avec Constant Contact, vous pouvez établir des relations solides, améliorer la satisfaction des clients et la visibilité de la marque, et atteindre vos objectifs de marketing.

Création facile de campagnes avec des messages d'erreur clairs

Modèles d'e-mail personnalisables pour garantir la cohérence de la marque

Gère bien les opt-outs pour éviter les spams aux répondants

L'extraction des données n'est pas très intuitive ou conviviale

Absence de test A/B de la ligne d'objet avec fonctionnalité de renvoi automatique

Limitescomparaison visuelle entre les e-mails

Pas de véritable forfait gratuit pour la création de sondages

Lite: 12$/mois

12$/mois Standard: 35 $/mois

35 $/mois Premium: 80 $/mois

G2: 4.0/5 (5,500+ reviews)

4.0/5 (5,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,400+ reviews)

10. Formulaire Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Google-Forms.png

/$$$img/

via Formulaire Google Google Forms est une plateforme conviviale qui vous permet de créer des formulaires sans effort. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez sélectionner différents types de questions, personnaliser la conception et ajouter de la logique pour une expérience client transparente tout au long du processus.

Les résumés automatiques fournissent des diagrammes en temps réel et la possibilité d'analyser les données dans Google Sheets pour des aperçus plus profonds. Accessible depuis n'importe quel appareil, vous pouvez créer des sondages et y répondre en déplacement. Cette alternative à SurveyMonkey offre une collaboration en temps réel pour garantir un flux de travail rationalisé. Vous pouvez également définir des paramètres de validation pour des données de réponse propres grâce à l'intelligence intégrée.

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms

S'intègre à l'environnement de travail de Google, ce qui améliore les fonctions et favorise le partage et la collaboration

Outil basé sur le cloud avec fonctionnalité d'enregistrement automatique pour réduire le risque de perte de données

Divers modèles de conception de formulaires offrent une polyvalence accrue

Les limites de Google Forms

Pas de suggestions ou de conseils automatiques en cas d'erreur

Pour une alternative à SurveyMonkey, Google Forms dispose d'une bibliothèque de modèles extrêmement réduite

Les options de personnalisation sont limitées, ce qui rend difficile l'harmonisation de la conception des formulaires avec l'image de marque de l'entreprise

Prix de Google Forms

Free

Standard Business: 12 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

GetApp: 4.7/5 (10,000+ reviews)

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à SurveyMonkey ?

Prêt pour un changement de SurveyMonkey ? Fantastique ! Précisons ce que vous attendez d'une solution de remplacement.

Tout d'abord, la simplicité.

Une interface claire et conviviale pour votre outil de sondage en ligne est indispensable. Pas de chichis, juste une façon transparente de créer des sondages et des formulaires pour obtenir les données exactes dont vous avez besoin pour prendre des mesures. Vous voulez une solution qui travaille pour vous, et non contre vous.

Ensuite, la personnalisation des sondages.

Avoir la liberté de personnaliser votre logiciel de sondage vous aidera en fin de compte à stimuler l'engagement et les réponses. Plus de contrôle sur les types de questions, la conception et l'image de marque se reflétera dans les données recueillies lors de vos sondages.

Ensuite, pensez à la distribution.

Les meilleures alternatives à SurveyMonkey devraient offrir plusieurs types de sondages, des options de partage et des sondages illimités pour capturer diverses données clients et recherches utilisateurs sur tous vos canaux. Pensez à tous vos canaux, qu'il s'agisse d'e-mails, de médias sociaux ou même d'évènements en personne avec des codes QR menant les gens vers des sondages ou des formulaires en ligne.

N'oubliez pas l'analyse des données.

Votre nouvel outil doit transformer les réponses aux sondages en véritables informations exploitables. Recherchez des résultats en temps réel, des analyses prédictives, des rapports avancés et des capacités d'exportation de données quantitatives. En outre, vous voudrez peut-être un outil de création de sondages qui dispose d'intégrations puissantes avec vos outils de données tels que Google Analytics pour vous assurer que vous avez les sondages les plus précis et des informations sur le public.

Enfin, la valeur. Le modèle de tarification est-il équitable ? Existe-t-il une version Free ou des forfaits pour différents besoins et budgets ? Une bonne alternative ne vous ruinera pas, mais vous offrira des fonctionnalités telles que des fonctions WYSIWYG de glisser-déposer, des formulaires illimités, des sondages mobiles ou la possibilité d'analyser les résultats du feedback au sein de la plateforme.

Trouvez la meilleure alternative à SurveyMonkey pour votre Business

Grâce au vaste tableau d'alternatives SurveyMonkey disponibles, vous n'êtes pas confiné à une seule plateforme lorsque vous devez concevoir et distribuer des sondages ou des formulaires efficaces. Envisager d'autres outils de sondage vous permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités, d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande efficacité pour la collecte de vos données.

N'oubliez pas que l'outil idéal doit répondre à vos besoins uniques, qu'il s'agisse de rationaliser les tâches, de stimuler l'engagement des clients ou d'avoir la possibilité d'automatiser les sondages ou de créer des sondages en marque blanche.

Prêt à franchir le pas et à explorer vos options ? Commencez avec ClickUp aujourd'hui avec ses options polyvalentes pour des sondages personnalisables qui contribueront à votre réussite.