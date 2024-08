10 Meilleures alternatives et concurrents de Jotform en 2024

Vos enquêtes en ligne sont-elles optimisées pour les mobiles ?

Les entreprises modernes utilisent des formulaires numériques pour collecter des informations au niveau des clients et au sein de leurs organisations. Par conséquent, l'accès mobile est plus important que jamais dans notre vie quotidienne et au travail. Nous voulons être plus rapides en améliorant les flux de travail et en atteignant les publics à tout moment et en tout lieu. 📲 🌎

Jotform, un constructeur de formulaires numériques complets fondé en 2006, a résolu ce problème pour 10 millions d'utilisateurs à ce jour. Jotform facilite la collecte de données et de paiements en ligne pour permettre aux entreprises d'être plus productives.

Cependant, avec les diverses options de personnalisation, plus de 10 000 modèles de formulaires et les intégrations disponibles offertes par Jotform, les entreprises ont besoin d'une véritable solution de gestion de formulaires en ligne plateforme de productivité pour fusionner la collecte de données et la gestion des tâches.

Dans cet article, nous allons passer en revue dix des meilleures alternatives à Jotform et couvrir leurs caractéristiques, avantages, inconvénients et prix afin de trouver la solution idéale pour les besoins de votre équipe.

Qu'est-ce que Jotform ?

Jotform est un générateur de formulaires en ligne complet qui facilite la création de formulaires robustes et la collecte de données importantes.

via Jotform Les utilisateurs peuvent facilement créer des formulaires en ligne en choisissant parmi trois options :

Partir de zéro Choisir parmi des milliers de modèles disponibles Importer un formulaire existant

Fonctionnalités clés de Jotform

La barre de recherche permet aux utilisateurs de taper les premiers caractères d'un nom d'élément qui se remplit automatiquement

Les intégrations de traitement des paiements sont disponibles à partir de plus de 30 logiciels de paiement populaires

Sélectionnez parmi des centaines d'éléments widgets, y compris la signature électronique, le calcul de formulaire, les conditions générales, etc

L'interface "glisser-déposer" permet aux utilisateurs de créer des formulaires personnalisés et créatifs

Limitations de Jotform

Les scripts de formulaires peuvent parfois ralentir vos sites web

Version gratuite limitée

Top 10 Jotform Alternatives

1. ClickUp

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, n'importe où, n'importe quand Cliquez ici est la plateforme de productivité ultime permettant aux équipes de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de productivité ou un gestionnaire de projet chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'étendre à toute taille d'équipe - des petites entreprises aux grandes entreprises - pour une création de flux de travail optimale. Formulaires dans ClickUp élimine le travail manuel en rationalisant vos processus de construction et d'admission. Personnalisez l'image de marque du formulaire, choisissez parmi une sélection de champs personnalisés, ajoutez des étiquettes de formulaire à la description de la tâche, et plus encore ! Observez ensuite que les réponses à votre enquête se transforment automatiquement en tâches réalisables dans une liste ClickUp.

Construire des formulaires puissants pour collecter des informations et créer des tâches dans ClickUp

Fonctionnalités clés de ClickUp

Vous connaissez déjà le nom, l'adresse électronique ou d'autres détails de votre répondant ? Pré-remplissez-les dans le formulaire afin qu'ils n'aient pas à remplir ces informations

Choisissez les notifications automatiques que vous recevez et sur quels appareils, afin d'être toujours au courant

Distribuez facilement les formulaires à tout le monde en copiant le lien direct et en le partageant avec eux ou intégrez le formulaire dans une page via le code HTML

Personnalisez vos soumissions de formulaires avec des options supplémentaires, comme les champs cachés, l'attribution automatique des soumissions à quelqu'un dans votre espace de travail

Activez ou désactivez votre formulaire pour qu'il soit actif

ClickUp Pros

Conservez toutes vos conversations en un seul endroit grâce à envoyant et recevant des courriels directement à partir des tâches ClickUp

Choisissez parmi 100 intégrations natives ainsi que des milliers disponibles via Zapier et Integromat

Planifiez, gérez et suivez votre formulaire Objectifs à partir d'un niveau élevé

Inviter n'importe qui à votre ClickUp et collaborez

Connecter avec une équipe d'assistance à la clientèle de classe mondiale, regardez des démonstrations à la demande ou parlez à un consultant

Enregistrer modèles personnalisés pour les flux de travail répétés ou utiliser les modèles que nous avons créés dans la section Centre de modèles #### ClickUp Cons

Toutes les vues ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant !

Prix ClickUp *Plan gratuit pour toujours (idéal pour un usage personnel)

Email dans ClickUp

Tâches et membres illimités

Docs collaboratifs

assistance 24/7, et plus encore Plan illimité (idéal pour les petites équipes) $7/membre par mois

tout ce qui se trouve dans le Free Forever Plan et..

Vue des formulaires

Stockage, tableaux de bord et champs personnalisés illimités

Rapports agiles, et plus encore Plan d'affaires (idéal pour les équipes de taille moyenne) $12/membre par mois

tout ce qu'offre le plan illimité et plus encore

Rapports personnalisés

Automatisation avancée, suivi du temps et fonctions de tableau de bord

Lignes de temps, cartes heuristiques, etc Plan Business Plus (idéal pour les équipes multiples) $19/membre par mois

tout ce qui est proposé dans le Plan Business et

Sous-tâches dans plusieurs listes

Permissions personnalisées

Capacité personnalisée dans la charge de travail

Formation personnalisée à l'administration, et plus encore

💬 ClickUp Customer Ratings

G2 : 4.7/5 (3,570+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2,340+ avis)

2. Wufoo

via Wufoo Wufoo est un générateur de formulaires basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires d'inscription, des formulaires de demande, des enquêtes, des formulaires de contact, des formulaires de paiement, etc.

Fonctionnalités clés de Wufoo

Créer des formulaires pour recueillir des données, des fichiers et des paiements

Traiter les paiements en ligne via l'un des partenaires de paiement de Wufoo

Personnalisez vos formulaires à partir d'une collection de thèmes ou créez les vôtres

Wufoo Pros

Créez un rapport personnalisé dans votre compte

Recevez des notifications par texte ou par e-mail lorsque vous recevez des réponses

Exporter les données pour analyser les réponses sur votre tableur préféré

Wufoo Cons

Intégrations natives limitées

Nombre limité de formulaires sauvegardés et d'entrées sur les plans gratuits et de démarrage

L'intégration de formulaires sur une page web pose quelques difficultés

Prix Wufoo

Gratuit 0$ 5 formulaires sauvegardés et 100 entrées sauvegardées à la fois Un utilisateur Support par courriel Nombre illimité de rapports sauvegardés à la fois, et plus encore

*Démarrage 19 $/mois 10 formulaires sauvegardés et 1 000 entrées sauvegardées en une seule fois Un utilisateur Assistance par courriel 1 Go de stockage de fichiers, et plus

*Professionnel 39$/mois Nombre illimité de formulaires sauvegardés et 5 000 entrées sauvegardées à la fois Trois utilisateurs Support accéléré 5 Go de stockage de fichiers, et plus

*Avancé 99 $/mois Nombre illimité de formulaires sauvegardés et 25 000 entrées sauvegardées à la fois Cinq utilisateurs Assistance prioritaire 10 Go de stockage de fichiers, et plus

*Ultime 249 $/mois Nombre illimité de formulaires sauvegardés et 200 000 entrées sauvegardées à la fois Dix utilisateurs Support prioritaire 20 Go de stockage de fichiers, et plus



Évaluations des clients de Wufoo

G2 : 4.2/5 (270+ avis)

Capterra : 4.5/5 (180+ avis)

via Formulaires Google Le prochain sur notre liste d'alternatives à Jotform est Google Forms google Forms est un outil gratuit de création de formulaires, doté d'une intelligence intégrée permettant de définir des règles de validation des réponses, de visualiser les données brutes avec Google Sheets et d'un éditeur par glisser-déposer.

Compare GOOGLE FORMS TO MICROSOFT FORMS !

Fonctionnalités clés de Google Forms

Choisissez parmi lesModèle de formulaire Google ou créez votre formulaire à partir de zéro

Visualisez des graphiques avec des mises à jour de données en temps réel

Accédez aux formulaires, créez-les et modifiez-les en déplacement

Google Forms Pros

Partagez les formulaires en les intégrant à votre site web ou en créant un lien public

Personnalisez les images, les polices et les couleurs pour refléter vos besoinsl'image de marque de votre organisation* Les formulaires s'intègrent à Google Sheets

Google Forms Cons

Pas de collecte de paiement à partir des formulaires

Les réponses ne peuvent pas être converties en tâches ou intégrées dans le flux de travail de votre projet

Personnalisations limitées de la conception pour les utilisateurs avancés

Tarification de Google Forms

google Forms est inclus dans l'espace de travail de Google .

Personnel $0 Création de contenu dans Google Docs, Sheets, Slides, Forms Google Drive Stockage sécurisé dans le nuage (15 Go/par utilisateur) Google Meet Conférences vidéo et vocales (100 participants) Gmail Messagerie sécurisée, et plus encore

Standard entreprise 12 $/utilisateur par mois Google Drive Stockage sécurisé dans le nuage (2 To/par utilisateur) Disques partagés pour l'équipe Google Meet Conférences vidéo et vocales (150 participants) Messagerie professionnelle personnalisée, et plus encore



Évaluations des clients de Google Forms

G2 : N/A

Capterra : 4.7/5 (8,560+ reviews)

via Typeform Le prochain sur notre liste d'alternatives à Jotform est Typeform. Typeform un générateur de formulaires en ligne, dispose d'une fonction de logique conditionnelle intégrée qui crée une touche personnelle avec les personnes qui répondent à l'enquête.

Typeform Caractéristiques principales

Les bibliothèques de photos et de vidéos vous aident à créer de beaux formulaires

Créez différents chemins de questions pour personnaliser vos formulaires avec des sauts logiques

Ajoutez un pixel d'identification Facebook ou un extrait de code Google Tag Manager pour l'analyse du site

Typeform Pros

Intégrez votre compte Typeform à des dizaines d'applications

Déclenchez des actions lors de la soumission ou redirigez les audiences vers n'importe quel site web

Nombre illimité de formulaires sur le plan gratuit

Typeform Cons

Pas de fonctionnalités de gestion de projet à intégrer dans les flux de travail

L'image de marque de Typeform est présente dans tous les plans à l'exception du plan Premium

L'interface est lente lors de la construction de formulaires longs et compliqués

Typeform Pricing

Gratuit 0$ Renseignez-vous auprès de Typeform pour connaître les caractéristiques du plan gratuit

*Basique 29$/mois 100 réponses/mois incluses Un utilisateur Branchements de questions/sauts logiques Réception de fichiers (1GB de stockage), et plus encore

*Plus 59 $/mois 1 000 réponses/mois inclus Trois utilisateurs Redirection à la fin du questionnaire Recevoir des téléchargements de fichiers (2GB de stockage), et plus encore

*Entreprise 99 $/mois 10 000 réponses/mois inclus Cinq utilisateurs Google Tag Manager Recevoir des téléchargements de fichiers (4GB de stockage), et plus encore



Typeform Customer Ratings (en anglais)

G2 : 4.5/5 (480+ avis)

Capterra : 4.6/5 (460+ avis)

5. Forme de papier

via Forme de papierForme de papier est une alternative polyvalente à Jotform avec une variété de fonctionnalités, y compris la possibilité de d'automatiser les processus de prendre les paiements, de gérer les réservations et de créer des formulaires performants.

Fonctionnalités clés de Paperform

Plus de 600 modèles prédéfinis et prise en charge des signatures électroniques

Intégrations natives et connexions avec plus de 3 000 applications via des plateformes tierces (telles que Zapier)

Entièrement personnalisable - créez vos propres thèmes, choisissez votre palette de couleurs et intégrez du contenu où vous le souhaitez

Paperform Pros

Les passerelles de paiement sont alimentées par Stripe, Square, Braintree et PayPal Business

Asolution sans code qui permet aux utilisateurs de gérer n'importe quel projet, qu'il s'agisse d'encaisser des paiements, de collecter des informations ou d'organiser des réservations.

Un éditeur qui permet une personnalisation presque illimitée et des flux de travail avancés

Paperform Cons

Les modèles Paperform ne sont accessibles qu'en s'inscrivant à une version d'essai gratuite

Aucun plan gratuit n'est disponible

Aucune capacité de gestion de projet pour intégrer les réponses dans les flux de travail

Prix du formulaire papier

*Essentiel 24 $/mois Nombre illimité de formulaires Un utilisateur Un compte de paiement Taille maximale des fichiers 10 MB/fichier, et plus encore

*Pro 44 $/mois Peut supprimer la marque Paperform Un utilisateur Trois comptes de paiement Taille maximale des fichiers : 1 Go/fichier, et plus encore

Agence $159+/mois Peut supprimer l'image de marque Paperform Cinq utilisateurs (utilisateurs supplémentaires +5 $/mois) Comptes de paiement illimités Taille maximale des fichiers : 1 Go/fichier, et plus



Évaluations des clients de Paperform

G2 : 4.6/5 (30+ avis)

Capterra : 4.9/5 (70+ avis)

6. Zoho Forms

via Zoho Forms Zoho Forms est un logiciel dédié à la création de formulaires avec un système de collecte de données frontal accessible sur n'importe quel appareil.

Fonctionnalités clés de Zoho Forms

Déclenchez des notifications conditionnelles par courriel ou SMS à partir de votre formulaire en ligne chaque fois qu'un nouvel enregistrement est soumis ou mis à jour

Mesurer la performance d'un formulaire et l'optimiser au besoin

Intégrez des formulaires sur des pages web ou partagez-les avec un lien public

Zoho Forms Pros

Créer des formulaires hors ligne

Automatiser l'attribution des tâches

Mise en place d'un flux de travail pour la signature électronique

Zoho Forms Cons

Options limitées de modèles de formulaires

Les fonctionnalités de base nécessitent une mise à niveau vers des plans payants

Support client limité

Prix de Zoho Forms

*Basic 12$/mois Un utilisateur Nombre illimité de formulaires 10 000 soumissions/mois Rapports illimités, et plus encore

*Standard 30 $/mois 25 000 soumissions/mois Rapports illimités Intégration des paiements 2 Go d'espace de stockage, et plus encore

*Professionnel 60 $/mois 75 000 soumissions/mois Thèmes intégrés et personnalisés Approbations et tâches 5 Go de stockage, et plus

*Premium 110 $/mois 150 000 soumissions/mois Approbations et tâches Audit des enregistrements 10 Go de stockage, et plus



Évaluations des clients de Zoho Forms

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (60+ avis)

7. FormAssembly

via FormAssembly L'alternative suivante à Jotform est FormAssembly, un formulaire web et une plateforme de collecte de données avec de fortes capacités de mappage à Salesforce.

FormAssembly Caractéristiques principales

Collecte des informations de paiement avec un connecteur de paiement approuvé par FormAssembly

Utilisez des champs conditionnels pourrationaliser le processus pour les utilisateurs

Commencer par un modèle préétabli pour un cadre solide

FormAssembly Pros

Décomposer les longs formulaires en plusieurs pages

Insérer des feuilles de style CSS personnalisées

Intégrer des formulaires avec du code HTML ou d'autres méthodes de publication

FormAssembly Cons

Aucun plan gratuit n'est disponible

Types de champs de questions limités

Ne convient pas aux petites organisations qui ont besoin de fonctions de gestion de projet

Prix FormAssembly

FormAssembly n'a pas de plan gratuit, et les plans payants commencent à 89$/mois pour un utilisateur, incluant une assistance 24/7, un constructeur drag-and-drop, une API pour les développeurs, et plus encore.

Évaluations des clients de FormAssembly

G2 : 4.4/5 (260+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (20+ avis)

8. ProProfs Survey Maker

via ProProfs Survey MakerProProfs Survey Maker est un logiciel en ligne pour tous les niveaux de compétence, qui permet de créer et de concevoir des questionnaires et des enquêtes professionnels.

Profs Survey Maker Caractéristiques principales

Intégrer des rapports avancés avec le CRM et l'automatisation du marketing

Ajoutez des scores et des ramifications aux questions de l'enquête

Créez rapidement des enquêtes NPS et planifiez leur distribution automatique

Profs Survey Maker Pros

Choisissez parmi des centaines de modèles de formulaires pour commencer

Créez des quiz notés et des quiz de personnalité

Personnalisez l'apparence des quiz grâce à des centaines de paramètres

Profs Survey Maker Contre

Pas d'administrateurs sur le plan gratuit pour créer et gérer des comptes utilisateurs

Les fonctions de base nécessitent une mise à niveau vers les plans payants

Conçu pour les équipes de marketing et d'organisation d'événements

Tarifs de Profs Survey Maker

Gratuit 0$ Dix réponses par mois Enquêtes illimitées

*Essentiel 0,10 $/réponse par mois Logo, marque et thèmes Écran de bienvenue et de remerciement personnalisé Notification par courriel des répondants, et plus encore

Premium 0,20 $/réponse par mois Notation de l'enquête Logique de branchement et de saut Licence personnalisée, sécurité d'entreprise, propriété, etc



Évaluations des clients de Profs Survey Maker

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (5+ commentaires)

9. SurveyMonkey

via SurveyMonkey SurveyMonkey est une autre plateforme de formulaires en ligne figurant sur notre liste. Diverses formules sont disponibles pour les individus ou les équipes afin de créer des enquêtes, des quiz et des sondages pour n'importe quel public.

Fonctionnalités clés de SurveyMonkey

Obtenez rapidement des informations grâce à des graphiques et des résumés automatiques

Choisissez parmi des exemples de questions rédigées par des experts pour les inclure dans vos sondages

Utilisez des contrôles d'autorisation flexibles pour partager les sondages en toute sécurité

SurveyMonkey Pros

Exportez vos données dans des formats populaires tels que CSV, XLS, PDF, PPT et SPSS

Choisissez parmi des dizaines de thèmes de sondage et ajustez les mises en page

Mesurez les réponses par rapport à des points de référence de l'industrie

#

SurveyMonkey Cons

L'interface du formulaire peut être difficile à naviguer lors de la création de champs complexes

Ne convient pas aux organisations qui n'ont pas besoin d'un grand nombre de formulaires

Les tarifs sont élevés par rapport à d'autres logiciels de sondage en ligne

Tarification de SurveyMonkey

Les utilisateurs peuvent choisir entre un plan gratuit, trois plans personnels à partir de 32 $/mois et trois plans professionnels à partir de 25 $/utilisateur par mois pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Évaluations des clients de SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (17 440+ avis)

Capterra : 4.6/5 (8,790+ commentaires)

10. Pardot

via Pardot La dernière alternative à Jotform sur la liste est Pardot, une solution d'automatisation du marketing avec des fonctionnalités avancées de construction de formulaires pour soutenir vos objectifs de pipeline.

Fonctionnalités clés de Pardot

Créez des listes d'inscription, des inscriptions à des événements, des candidatures, etc

Basculer les options d'affichage pour montrer les champs lorsque d'autres champs précédents sont remplis

Décomposer les formulaires longs en plusieurs formulaires courts

Pardot Pros

Accès illimité à la base de connaissances Pardot

Pardot Contre

Aucun plan gratuit n'est disponible

Pas de capacités de collaboration croisée pour la gestion de projet

Ne convient pas aux petites organisations qui ont besoin de formulaires simples et rapides

Tarification de Pardot

Croissance 1 250 $/mois/jusqu'à 10 000 contacts (facturé annuellement) 50 formulaires et 50 pages d'atterrissage Intégré calendrier marketing Suivi des messages sociaux Lead scoring, grading, et plus encore

Plus 2 500 $/mois/jusqu'à 10 000 contacts (facturé annuellement) Analyse avancée des courriels, rendu des courriels et analyse de la prévisualisation Dix tableaux de bord de l'historique de l'engagement B2B analyse marketing Intégration de Google AdWords, et plus encore

Avancé 4 000 $/mois/jusqu'à 10 000 contacts (facturé annuellement) 150 règles d'automatisation 1 000 mots-clés SEO Evaluation prédictive des prospects Rôles et autorisations personnalisés pour les utilisateurs, et plus encore

Premium 15 000 $/mois/jusqu'à 75 000 contacts (facturé annuellement) Modèles d'attribution multi-touch Aperçu de la campagne 20 Domaines de vanité SSL / Domaines de suivi Adresse IP dédiée, et plus encore



Les évaluations des clients de Pardot

G2 : 4.4/5 (17,340+ commentaires)

Capterra : 4.1/5 (560+ avis)

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Jotform

Jotform est excellent pour la création de formulaires, mais vous êtes ici parce que vous avez besoin d'un outil plus riche en fonctionnalités pour gérer vos tâches également.

De nombreux outils de création de formulaires sont disponibles aujourd'hui. Cependant, seule une poignée d'entre eux offre les mêmes capacités que Jotform et les surpasse à d'autres égards.

Nous avons créé une liste de contrôle pour mettre en évidence les caractéristiques que vous devez rechercher pour choisir la meilleure alternative à Jotform. ⬇️

**Gestion du budget

Vous serez plus précis avec un outil logiciel de construction de formulaires qui prend en charge la budgétisation et les dépenses lorsque vous collectez de l'argent à partir de formulaires. Gestion des ressources Une visibilité complète des ressources est nécessaire pour la planification et l'exécution du projet afin de fixer des calendriers réalistes pour l'élaboration et l'analyse des formulaires.

Accès invité

Qu'il s'agisse de parties prenantes externes ou de répondants aux formulaires, l'octroi d'un accès à un compte avec des autorisations spécifiques élimine les questions récurrentes par courrier électronique. Suivi des objectifs Améliorez la prise de décision grâce à des analyses de la performance des formulaires et de la satisfaction des clients afin d'augmenter la valeur de l'entreprise.

**Assistance logicielle gratuite

Il n'est pas viable (ou nécessaire) d'apprendre tout sur votre outil logiciel, donc quand vous êtes bloqué dans une situation, le support client devrait être là 24/7/365.

Best Jotform Alternative Overall : ClickUp

Les fonctionnalités uniques de ClickUp conviennent aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, éliminant le besoin d'utiliser plusieurs applications pour productivité . Créez et personnalisez un formulaire ClickUp que vous pouvez partager avec n'importe qui à l'intérieur ou à l'extérieur de votre organisation.

Créez votre formulaire ClickUp aujourd'hui en quelques minutes et prenez de l'avance sur votre prochain projet ! 🚀