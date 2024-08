14 meilleurs logiciels de tableur en 2024 (gratuits et payants)

Qu'ils travaillent dans la finance, le développement de logiciels ou la mode, tous les gestionnaires de projet sont confrontés un jour ou l'autre au même défi : la représentation et la gestion des données. Plus un ensemble de données est important et complexe, plus il est difficile à gérer.

C'est à cette étape que les solutions de type tableur entrent en scène. Grâce à leurs possibilités de personnalisation et à leur polyvalence, ces outils facilitent la manipulation des chiffres et des valeurs. En plus de fournir un espace pour la saisie et le tri des données, ils vous aident à les calculer à l'aide de formules.

Il existe de nombreux tableurs sur le marché, et trouver celui qui convient le mieux peut s'avérer difficile. Nous avons passé en revue des dizaines d'options, analysé leurs principales fonctionnalités, leurs avantages et leurs inconvénients, et sélectionné les 14 meilleurs tableurs pour rationaliser votre gestion des données et d'autres processus liés à la gestion des ressources humaines !

Que faut-il rechercher dans un tableur ?

Votre prochain logiciel de tableur doit présenter certaines caractéristiques clés, telles que :

Personnalisation : Elle devrait vous permettre d'ajuster les colonnes et les lignes, de créer des tableaux, d'ajouter des visuels et d'utiliser des couleurs pour créer un espace unique qui s'aligne sur les objectifs et la marque de votre entreprise. La plateforme doit disposer d'une barre d'outils de modification en cours pratique pour permettre cela Polyvalence : Vous devez pouvoir utiliser le logiciel à des fins diverses, qu'il s'agisse de créer des sites Web ou de créer des sites Internetbudget du projet des forfaits, des rapports financiers ou des objectifs Facilité d'utilisation : L'utilisation du logiciel ne doit pas nécessiter des mois de formation et de tutoriels Évolutivité : Il doit être capable de gérer des ensembles de données plus importants et plus complexes susceptibles d'apparaître au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise Assistance pour les modèles : Il doit vous permettre d'utiliser des modèles qui rendent la création et la modification en cours des feuilles de calcul plus rapides et plus faciles

Les 14 meilleures applications de tableur à utiliser en 2024

Nous avons utilisé les critères discutés ci-dessus pour compiler une liste des 14 meilleures plateformes de feuilles de calcul qui offrent le plus de valeur. Ces plateformes combinent fiabilité, facilité d'utilisation et fonctions et peuvent être utilisées dans n'importe quel secteur d'activité. 💪

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme complète de gestion de projet. L'une de ses nombreuses utilisations est la création de feuilles de calcul et de bases de données propres, bien organisées et collaboratives, grâce à Vue Tableur ClickUp .

Cet affichage vous permet de concevoir des feuilles de calcul fonctionnelles pour gérer des documents , des projets, des clients et de votre équipe. Grâce à plus de 15 affichages, vous pouvez représenter et travailler avec n'importe quel type de données, des formules à la progression des tâches en passant par les coûts, les prix et les évaluations. Vous pouvez améliorer votre feuille de calcul en joignant des documents et des liens à votre tableau.

ClickUp vous aide à gérer vos données en vous permettant de créer des relations entre les tâches, ce qui permet d'optimiser les flux de travail et de déterminer les priorités. Vous pouvez connecter des clients à des projets spécifiques et des membres de l'équipe à des rapports de bug et établir des dépendances entre les tâches.

La plateforme offre également de fantastiques modèles de feuilles de calcul qui facilitent votre travail. Essayez Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet de ClickUp pour décomposer votre projet en tâches et ajoutez des assignés, suivi des phases et surveiller les délais.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Vue Tableur

Visualisations de données pour tout type de travail

plus de 1 000 modèles

Aide à la connexion des tâches pour un flux de travail rationalisé

Excellentes fonctionnalités de collaboration

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes

Le nombre d'options peut être écrasant

Prix de ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Microsoft Excel

Utilisez Microsoft Excel et ses plus de 450 formules pour organiser et gérer vos données et faire des calculs

Microsoft Excel, l'un des tableurs les plus populaires, offre un tableau de fonctionnalités permettant de stocker, de manipuler et de visualiser des données.

Vous serez surtout intéressé par la barre de formules située au-dessus des colonnes. C'est là que vous indiquez à Excel le type de calcul que vous voulez qu'il fasse. L'outil propose plus de 450 formules pour manipuler les données, les plus populaires étant SUM, IF, COUNT, MAX et AVERAGE.

Cela vous semble compliqué ? Ne vous inquiétez pas, car Excel explique chaque formule en détail. De plus, il vous indique comment l'utiliser, et si vous faites une erreur, Excel vous en informe en affichant une valeur d'erreur telle que #####, #DIV/0 !, ou #NAME ?

Excel est également fantastique pour visualiser vos données à l'aide de diagrammes et de graphiques. Il vous suffit de sélectionner les données souhaitées et de laisser le programme faire sa magie.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Excel

Programme de feuille de calcul renommé

plus de 450 formules

Fonctions de base faciles à utiliser

Création simple de diagrammes et de graphiques

Limites de Microsoft Excel

Plusieurs utilisateurs mentionnent que la plate-forme se bloque en raison d'ensembles de données volumineux/complexes

La plateforme n'a pas la même apparence sur tous les systèmes d'exploitation

Prix de Microsoft Excel

Consultez le site web pour connaître les différentes formules de prix

Évaluations et critiques de Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (2 500+ commentaires)

: 4.7/5 (2 500+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (18 500+ commentaires)

3. OnlyOffice

Via : OnlyOffice OnlyOffice dispose d'une interface Excel-like et vous permet même de télécharger et de modifier des feuilles de calcul Excel. La plateforme permet une modification en cours en temps réel, ce qui nous amène finalement à son principal avantage : la collaboration.

OnlyOffice vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler ensemble sur des feuilles de calcul, de laisser des commentaires et de discuter pour s'assurer que tout le monde est au courant des derniers rebondissements du projet. Vous pouvez également consulter l'historique des versions et récupérer des informations spécifiques.

La plateforme vous donne des superpouvoirs en matière de feuilles de calcul avec 400+ formules et fonctions. Utilisez des modèles de tableaux pour faciliter votre travail, analysez des données avec des tableaux croisés dynamiques, visualisez des informations avec des graphiques et des diagrammes, insérez des fichiers, protégez vos feuilles par un mot de passe, automatisez des tâches, enregistrez des feuilles au format PDF, et bien plus encore !

Les meilleures fonctionnalités d'OnlyOffice

Interface familière

Travail hors ligne et en ligne

Excellentes options de collaboration

plus de 400 fonctions et formules

Priorité à la sécurité

Limites d'OnlyOffice

Certains utilisateurs ont déclaré que le chargement des fichiers prenait plus de temps que prévu

Pourrait bénéficier de plus d'intégrations

Prix d'OnlyOffice

Docs Cloud :

Business : 8$/mois par utilisateur VIP : Contacter pour les tarifs

: Docs Enterprise :

Pour Accueil : 149 $ (paiement unique pour un maximum de 10 utilisateurs) Pour les Business : Personnalisable, à partir de 1 500 $ pour un maximum de 50 utilisateurs

:

G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

: 4.4/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

4. Airtable

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Tableau de bord Airtable /$$img/

Via : Airtable Vous voulez mélanger le bon vieux look des tableurs avec les fonctions des bases de données ? Prenez place sur l'un des meilleurs tableurs gratuits, Airtable !

Airtable possède une interface semblable à celle d'un tableur, avec des grilles de colonnes et de lignes. Mais la plateforme est plus qu'un simple tableur - elle s'articule autour des bases de données.

Vous pouvez connecter vos bases de données Airtable à des tableaux externes, prendre en charge toutes sortes de types et de tailles de fichiers, isoler des sous-ensembles de données et examiner les données de différents points de vue, tout en maintenant l'intégrité des données.

Airtable est une excellente plateforme de collaboration puisque plusieurs personnes peuvent modifier et gérer les bases de données simultanément. Vous pouvez profiter des options standard d'un tableur comme la création de graphiques, de diagrammes et de tableaux croisés dynamiques à partir de vos données, l'exécution de calculs et le filtrage des informations.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Environnement flexible pour la manipulation des données

Interface intuitive

Se concentre sur les bases de données

Assistance à un grand nombre de types et de tailles de fichiers

Plusieurs affichages

Limites d'Airtable

Il y a une courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées

Un plus grand nombre de forfaits serait un plus pour certains utilisateurs

Prix d'Airtable

Free : $0

: $0 Plus : 10$/mois par place

: 10$/mois par place Pro : 20$/mois par place

: 20$/mois par place Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Airtable évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

: 4.6/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 800+ commentaires)

5. Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/ezgif.com-gif-maker-3.gif Exemple de produit Smartsheet /$$img/

Via : Smartsheet Que fait-on quand on mélange une plateforme de gestion de projet et de travail avec des feuilles de calcul ? Vous obtenez Smartsheet, un programme polyvalent doté d'une interface de grille de signature.

La saisie de données est facile, et vous pouvez ajouter des colonnes et des lignes personnalisées pour créer un espace qui correspond à la lettre aux besoins de votre entreprise.

Avec Smartsheet, vous pouvez générer des rapports liés à un projet directement à partir de son affichage en grille. Automatisez les tâches, collectez des données à l'aide de formulaires, créez des dépendances entre les tâches et utilisez des modèles pour rendre votre travail plus intelligent au lieu de le rendre plus difficile !

L'affichage en grille offre une assistance pour de nombreux types de colonnes, comme les contacts, les dates et les symboles. Elle vous permet de joindre des pièces et d'utiliser la hiérarchie des lignes et la mise en forme conditionnelle pour organiser vos données. Cet affichage s'adapte à de multiples scénarios, qu'il s'agisse de gérer des projets et des clients, d'assurer la conformité ou d'examiner les commentaires des clients.

Vous pouvez utiliser Smartsheet pour analyser les flux de travail et les processus afin de déterminer l'efficacité de votre équipe et de forfaiter les projets futurs en toute confiance.

Compare Smartsheet Vs Asana !

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Affichage familier en grille

Fonctionnalités puissantes de gestion de projets et de tâches

Automatisation des tâches

Mise en forme conditionnelle

Assistance pour différents types de données

Limites de Smartsheet

La maîtrise des options avancées prend du temps

Certains utilisateurs ont mentionné que les paramètres des niveaux de permission pouvaient être mis à niveau

Prix de Smartsheet

Free : $0

: $0 Pro : 7$/mois par utilisateur (jusqu'à 10 utilisateurs)

: 7$/mois par utilisateur (jusqu'à 10 utilisateurs) Business : 25$/mois par utilisateur (minimum de trois utilisateurs)

: 25$/mois par utilisateur (minimum de trois utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 900+ commentaires)

6. Stackby

Via : Empilement Vous voulez un hybride tableur-base de données qui met l'accent sur la collaboration et vous permet de créer et d'automatiser des flux de travail ?

Stackby repose sur des bases de données sans code avec une apparence familière de tableur. Vous pouvez l'utiliser comme un tableur classique : saisir des données, effectuer des calculs et créer des rapports. Mais, avec Stackby, vous pouvez également transformer votre feuille de calcul en une robuste base de données relationnelle sans code.

La plateforme vous permet de collecter des données par le biais de formulaires et affiche des vues telles que Grille, Kanban et Calendrier. Utilisez plus de 25 types de colonnes, connectez vos tableaux et tirez parti de la mise en forme conditionnelle et des options de filtrage avancées.

Le plus beau, c'est que vous n'avez pas à mettre à jour vos données manuellement : il vous suffit de connecter vos tableaux à des API et de laisser la base de données faire le travail à votre place.

À partir des données de vos bases, vous pouvez construire des tableaux de bord avec des éléments visuels tels que des graphiques, des diagrammes ou des outils de suivi des objectifs.

Stackby meilleures fonctionnalités

Permet de créer des bases de données sans code

Permet de connecter des tableaux à des APIs

Différents types de colonnes

Plusieurs affichages

Interface simple et conviviale

Limites de Stackby

Plusieurs utilisateurs ont mentionné qu'ils se font souvent déconnecter de la plateforme

Davantage de connexions API seraient bénéfiques

Prix de Stackby

Free : $0

: $0 Personnel : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Économique : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

: 4.7/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (70+ commentaires)

7. SeaTable

Via : Table de la mer Autre combinaison de base de données et de tableur, SeaTable regorge de fonctionnalités qui donnent à l'organisation et à la manipulation des données l'allure d'une journée à la plage !

SeaTable vous permet d'entrer de nouvelles données à l'aide de formulaires, d'API ou d'intégrations. Il assiste tous les types de données, du texte, des dates et des nombres aux images, aux e-mails, aux fichiers et aux URL.

Vous contrôlez achevé tout ce qui se passe dans votre base de données. Vous pouvez filtrer les données, personnaliser les paramètres de permission, modifier les couleurs, passer d'un affichage à l'autre, partager votre travail avec vos collègues et des tiers, et transformer vos données en diagrammes et en graphiques.

SeaTable offre également d'impressionnantes options d'automatisation. Optimisez les tâches répétitives à l'aide de scripts en Javascript et Python, effectuez des calculs sur toutes les lignes et colonnes (comme dans Excel), créez des notifications personnalisées pour certaines actions et exécutez des processus spécifiques à des moments programmés.

Les meilleures fonctionnalités de SeaTable

Un mélange de base de données et de feuille de calcul

Plusieurs façons de saisir les données

Excellentes fonctionnalités d'automatisation

Notifications personnalisées

Les limites de SeaTable

Vous devez connaître Javascript et Python pour maximiser les avantages de la plateforme

Certains utilisateurs mentionnent que l'interface utilisateur pourrait bénéficier d'une refonte

Prix de SeaTable

Gratuit : 0€

: 0€ Plus : 7€

: 7€ Entreprise : 14€

: 14€ Cloud dédié : Contacter pour les prix

GetApp : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

8. Quip

Via : Quip Quip est une fusion dynamique de feuilles de calcul, de documents et d'options de discussion. Il réunit des fonctionnalités puissantes pour intégrer les processus commerciaux et stimuler la collaboration en temps réel

En tant que filiale de Salesforce, il n'est pas surprenant que vous puissiez obtenir toutes les listes, données et rapports Salesforce directement à partir de Quip, ce qui vous permet de travailler avec les informations les plus récentes.

Avec les feuilles de calcul Quip, vous pouvez gérer vos données de vente et de CRM, les partager avec vos collègues et vos clients, effectuer des calculs, automatiser des processus et profiter de modèles et d'intégrations pour faciliter encore plus votre travail. Les paramètres de permission vous permettent de décider qui peut faire quoi dans quelle feuille de calcul.

La plateforme est dotée de 400+ fonctions et raccourcis pour vous aider, vous et votre équipe, à faire plus de choses en moins de temps.

Quip meilleures fonctionnalités

Fait partie de l'écosystème Salesforce

Se concentre sur les équipes commerciales et le CRM

Rationalisation des processus et amélioration de la collaboration

Automatisation des tâches

Les limites de Quip

Plusieurs utilisateurs ont déclaré que la plateforme peut planter lors de la manipulation de grands ensembles de données

Une interface utilisateur plus personnalisable serait un plus appréciable

Prix de Quip

Démarrage : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Plus : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Avancé : 100$/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.2/5 (1 000+ commentaires)

: 4.2/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (150+ commentaires)

9. EtherCalc

Via : EtherCalc Un tableur simple, basé sur le web, gratuit et ne nécessitant pas la création d'un compte peut sembler un rêve. EtherCalc en fait une réalité !

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la plateforme est de visiter son site web. Une fois votre feuille de calcul créée, vous pouvez la partager avec d'autres personnes et travailler ensemble en temps réel.

Il ne s'agit pas d'une plateforme de base de données robuste qui vous permet d'automatiser des tâches, de connecter des feuilles ou de les intégrer à d'autres programmes. Il s'agit d'une plateforme de feuille de calcul simple dotée d'une interface claire, parfaite pour ceux qui n'ont pas besoin de cloches et de sifflets.

EtherCalc est idéal pour la gestion des stocks et la création de formulaires de sondage, mais il peut aussi être utile pour les sessions de brainstorming.

Il vous permet d'importer des fichiers .csv, .ods et .xlsx et d'utiliser différents types de colonnes comme le texte, les mathématiques, la date et l'heure, en fonction des données que vous souhaitez représenter. Vous avez également des dizaines de formules à votre disposition pour gérer vos données comme un pro !

Les meilleures fonctionnalités d'EtherCalc

Interface simple

Ne nécessite pas de compte

Assistance à la collaboration en temps réel

Permet d'importer des fichiers

Des dizaines de fonctions et de formules

Limites d'EtherCalc

Certains utilisateurs mentionnent que la plateforme a des difficultés à ouvrir des fichiers plus volumineux

Prix d'EtherCalc

Free

TrustRadius : 9.9/10 (3 commentaires)

10. Zoho Sheet

Via : Feuille Zoho Issu de Zoho, une suite logicielle complète pour les entreprises, Zoho Sheet vous permet de créer et de gérer des feuilles de calcul fonctionnelles et d'y travailler avec votre équipe.

La plateforme comprend plus de 350 fonctions prédéfinies, qui vous permettent de manipuler divers types de données à toutes fins utiles, qu'il s'agisse de faire un inventaire, de planifier un budget ou d'achever une tâche liée à un projet.

Avec 1 000+ intégrations, Zoho Sheet vous permet d'automatiser vos feuilles de calcul et d'importer des données depuis diverses sources, notamment Excel.

Le logiciel privilégie la collaboration, de sorte que vous pouvez travailler sur des feuilles de calcul avec des collègues et commenter, apporter des modifications et discuter des tâches et des projets qui s'y trouvent. Vous pouvez garder le contrôle de chaque feuille de calcul en bloquant des cellules pour des collaborateurs sélectionnés, en paramétrant des permissions et en examinant les versions précédentes.

Zoho Sheet est doté d'une fonctionnalité révolutionnaire : un assistant IA nommé Zia. Zia est là pour répondre à toutes les questions concernant vos données et vos feuilles de calcul, et le mieux, c'est qu'elle comprend l'anglais !

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Sheet

Fait partie de l'écosystème Zoho

plus de 1 000 intégrations et 350+ fonctions prédéfinies

Options de collaboration exceptionnelles

Assistant alimenté par l'IA

Limites de Zoho Sheet

Plusieurs utilisateurs signalent que la modification en cours des feuilles de calcul dans l'application mobile peut être laggy

La capacité de stockage limitée peut être un problème pour ceux qui travaillent avec de grands ensembles de données

Prix de Zoho Sheet

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (140+ commentaires)

: 4.4/5 (140+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (150+ commentaires)

11. LibreOffice

Via : LibreOffice LibreOffice est une suite bureautique gratuite et hors ligne, et de nombreux utilisateurs la considèrent comme une excellente alternative à Microsoft Office. Le tableur de la suite s'appelle LibreOffice Calc.

La plateforme offre 300+ fonctions pour la gestion de petits et grands ensembles de données, et si vous ne savez pas comment utiliser certaines d'entre elles, l'assistant intégré peut vous aider.

La fonctionnalité qui se démarque est DataPilot. Elle vous permet d'extraire des données brutes de différentes bases de données et de les transformer en informations significatives que vous présenterez dans votre feuille de calcul.

Bien qu'il s'agisse d'un programme hors ligne, Calc bénéficie d'une assistance multi-utilisateurs. Partagez vos feuilles de calcul avec d'autres personnes, permettez-leur de saisir leurs données et minimisez le risque de mauvaise communication et de duplication des données.

Par défaut, Calc met en forme les documents au format .odt. Mais comme de nombreuses personnes utilisent encore Excel, Calc vous permet de mettre vos feuilles de calcul en forme .xlsx ! Vous pouvez également exporter des feuilles de calcul au format PDF.

Meilleures fonctionnalités de LibreOffice Calc

plus de 300 fonctions

DataPilot vous permet de manipuler des données brutes

Assistance multi-utilisateurs

Permet d'enregistrer les feuilles de calcul dans plusieurs formes

Limites de LibreOffice Calc

Certains utilisateurs mentionnent que l'option d'enregistrement automatique n'est pas fiable

L'interface pourrait bénéficier d'une mise à jour

Prix de LibreOffice Calc

Free

LibreOffice Calc évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

12. Microsoft 365

Via : Bureau Microsoft 365, anciennement connu sous le nom d'Office 365, est une suite logicielle composée de programmes populaires tels qu'Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams et OneDrive. Si Excel est souvent synonyme de feuilles de calcul, d'autres applications de la famille Microsoft 365 peuvent également vous aider à créer et à manipuler des feuilles de calcul, même si ce n'est pas leur objectif premier.

Par exemple, si vous travaillez sur un document Word et que vous avez besoin d'y ajouter une feuille de calcul, vous n'avez pas besoin de lancer Excel. Au lieu de cela, vous pouvez insérer une feuille de calcul Excel, saisir vos données et utiliser les fonctions d'Excel directement à partir de Word !

Vous pouvez faire la même chose dans PowerPoint et enrichir vos présentations avec des feuilles de calcul Excel.

Lorsque vous ajoutez une feuille de calcul Excel à Word ou à PowerPoint, la barre d'outils d'Excel apparaît en haut de l'écran, ce qui vous donne un accès complet aux fonctions et aux formules du programme.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

Un ensemble de programmes destinés à des usages différents

Permet de combiner des feuilles de calcul avec des documents/présentations

Interface conviviale

Encourage la collaboration

Limites de Microsoft 365

Les utilisateurs signalent des bugs mineurs occasionnels

L'expérience mobile pourrait être améliorée

Prix de Microsoft 365

Pour les entreprises :

Business Basic : 6,00 $/mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur Business Premium : 22,00 $/mois par utilisateur Apps for Business : 8,25 $/mois par utilisateur

: Pour Accueil :

Personnel : 69,99 $/an (un utilisateur) Famille : 99,99 $/an (jusqu'à six utilisateurs)

:

G2 : 4.6/5 (4 900+ avis)

: 4.6/5 (4 900+ avis) Capterra : 4.6/5 (13 000+ avis)

13. Google Sheets

Via : Google Sheets Google Sheets est une autre plateforme de feuilles de calcul très répandue avec une Interface semblable à celle d'Excel .

La plateforme offre un tableau de formules et de fonctions qui vous permettent de manipuler divers types de données en toute simplicité. Comme il est basé sur le cloud, Google Sheets permet une collaboration en temps réel, ce qui vous permet de travailler avec votre équipe quel que soit son emplacement.

La plateforme fait partie de l'écosystème de Google, vous pouvez donc extraire vos données de Google Forms ou ajouter des feuilles de calcul à vos Google Docs ou Google Slides.

Une autre qualité essentielle de Google Sheets est sa versatilité. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, votre portable, votre tablette et votre appareil mobile, ce qui signifie que vous pouvez créer et modifier des feuilles de calcul même lorsque vous êtes en déplacement !

Google Sheets automatise les entrées répétitives avec Smart Fill-il détecte les modèles et suggère les solutions les plus appropriées, ce qui est une autre option pratique et qui permet de gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Mon travail est parfaitement compatible avec les plateformes de la famille Google

Disponible en mode hors ligne

Automatisation des entrées

Peut être utilisé sur tous les appareils

Diverses formules et fonctions pour la création et la modification en cours des feuilles de calcul

Limites de Google Sheets

Peut s'avérer insuffisant lorsqu'il s'agit de traiter des ensembles de données complexes ou volumineux

La sauvegarde automatique ne fonctionne pas toujours

Prix de Google Sheets

Free pour un usage personnel (avec un compte Google)

pour un usage personnel (avec un compte Google) Démarrage de l'entreprise : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Entreprise Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

GetApp : 4.7/5 (12 700+ avis)

: 4.7/5 (12 700+ avis) Capterra : 4.7/5 (12 700+ avis)

14. MultiRow

Via : GrapeCity Si vous travaillez en JavaScript, vous connaissez la douleur de faire défiler de larges grilles pour obtenir l'information désirée. MultiRow DataGrid vous aide à personnaliser votre grille et à choisir les colonnes et les lignes à afficher dans une forme empilée.

Outre la flexibilité qu'il vous offre en matière de dispositions, MultiRow vous permet de regrouper des champs en fonction de leur structure hiérarchique, de fusionner des cellules, de figer des lignes/colonnes spécifiques et d'utiliser votre clavier pour naviguer dans vos grilles. Vous pouvez également utiliser des options de filtrage avancées pour accéder facilement aux bonnes informations.

MultiRow meilleures fonctionnalités

Facilite la navigation dans les grilles

Excellentes options de personnalisation

Élimine la nécessité de faire défiler de grands ensembles de données

Options de filtrage avancées

Limites de MultiRow

N'est pas une plateforme idéale pour les débutants

Prix de MultiRow

Contact pour les prix

Pas de commentaires

Logiciel de feuille de calcul : Un must dans votre boîte à outils de gestion de projet

Les tableurs peuvent avoir de nombreuses fonctions - ils peuvent être utilisés pour forfaiter les objectifs d'un projet, créer des listes de tâches, calculer les budgets d'un projet, dessiner des diagrammes et des graphiques, suivre le temps, et bien d'autres choses encore.

Le bon tableur peut vous transformer en super-héros de la gestion de projet et vous aider, vous et votre équipe, à gérer les projets avec plus d'efficacité et moins de stress.