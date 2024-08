10 modèles gratuits de budget de projet en Excel et ClickUp

Créer des budgets de projet à partir de zéro ? C'est ce que je préfère ! Aucun chef de projet ne l'a jamais dit. 😅

Combien de fois avez-vous eu affaire à des estimations de coûts de projet inexactes ? À moins que vous n'utilisiez des modèles de budget de projet depuis le début, vous savez ce que c'est que de voir les dépenses dépasser de plus en plus le coût total prévu.

Votre budget doit être facile à gérer, à personnaliser, à comprendre et à mettre à jour, même lorsque vous devez tenir compte de dépassements de coûts inattendus et procéder à des ajustements.

C'est là qu'interviennent les modèles de budget de projet ! 🌻

Ils ne peuvent pas faire tout le travail à votre place, mais un simple modèle de budget de projet peut changer la donne. Une fois que vous avez un bon aperçu, vous pouvez vous concentrer sur la détermination des dépenses du projet et sur la création d'un plan budgétaire fiable.

Nous avons rassemblé 10 modèles de budget de projet gratuits pour Excel et ClickUp, il ne vous reste plus qu'à choisir un gagnant.

Qu'est-ce qu'un modèle de budget de projet ?

Un modèle de budget de projet fournit une structure pour planifier et suivre tous les coûts d'un projet. En estimant le coût total des tâches et des ressources requises pour le cycle de vie de votre projet, vous pouvez atteindre votre objectif en respectant le budget (et les délais).

Les modèles de budget de projet facilitent le processus de budgétisation et l'organisent, en vous offrant des fonctionnalités telles que :

Des feuilles de calcul exportables et téléchargeables pour faciliter le partage et les mises à jour

Représentations visuelles de votre budget et de vos catégories de dépenses

Des feuilles de calcul faciles à suivre pour le suivi et l'estimation des dépenses et des coûts des matériaux

Les meilleurs modèles vous aideront à optimiser l'allocation des ressources l'allocation des ressources est un processus qui permet de suivre les dépenses, d'identifier les domaines où l'on peut économiser et de se fixer des objectifs réalistes.

Les modèles de budget de gestion de projet peuvent également offrir des capacités de suivi du temps, des avertissements de dépendance, des étiquettes de priorité, des statuts personnalisés et des affectations de tâches pour assurer le bon déroulement de votre projet.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de budget de projet

Vous souhaitez disposer des meilleurs outils et modèles pour mener à bien votre projet plans de projet une réalité. Après tout, ils sont censés simplifier la vie du chef de projet, et non la compliquer.

Voici quelques éléments à rechercher dans les modèles de budget de projet simples :

Accessible: Les petites entreprises doivent investir leur argent dans des projets, ce qui signifie qu'il faut trouver des modèles de budget gratuits et des modèles de budget simpleslogiciel de feuille de calcul 💸

Les petites entreprises doivent investir leur argent dans des projets, ce qui signifie qu'il faut trouver des modèles de budget gratuits et des modèles de budget simpleslogiciel de feuille de calcul 💸 **Les logiciels de gestion de projet sont des outils de gestion de projet qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble de votre budget et de vos dépenses

Personnalisable : Chaque projet est différent, et vous devrez probablement créer quelques champs personnalisés

Chaque projet est différent, et vous devrez probablement créer quelques champs personnalisés **Dynamique : les budgets de projet sont des documents vivants que vous devrez mettre à jour en temps réel

partageable: La collaboration est essentielle ! Vous devez pouvoir partager votre budget avec les parties prenantes, les membres de l'équipe et toute autre personne impliquée

Par-dessus tout, vous voulez un modèle de budget de projet qui vous convienne. Gestion des budgets de projet est déjà assez difficile sans avoir à travailler avec des modèles peu maniables qui ne font pas ce dont vous avez besoin.

10 modèles de budget de projet gratuits 2024

Nous avons mis en évidence un large éventail de modèles de budget de projet, et ils sont tous gratuits. Alors, prenez un verre, levez vos pieds et préparez-vous à rencontrer le modèle de vos rêves.

1. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Vous préparez un projet complexe ? Si c'est le cas, Budget de projet avec modèle d'OTP de ClickUp est un rêve devenu réalité. ✨

Utilisez ce modèle de budget de gestion de projet pour créer une structure détaillée de répartition du travail et diviser votre projet en éléments gérables. Il est conçu pour vous aider à suivre les dépenses du projet, à organiser vos données et à établir des estimations de coûts.

Les gestionnaires de projet peuvent utiliser ce modèle pour s'assurer que chaque dollar est comptabilisé. Il est simple à utiliser, que vous lanciez un nouveau projet ou que vous preniez les rênes d'un projet existant.

ClickUp est l'un des meilleur logiciel OKR le logiciel de gestion de projet OKR est l'un des meilleurs outils de gestion de projet sur le marché, vous aurez donc accès à une tonne de fonctionnalités supplémentaires de gestion de projet. Nous avons tout prévu, des outils de collaboration à la gestion d'équipe à distance, en passant par des outils simples de gestion de projet modèles de proposition de budget . Télécharger ce modèle

2. Modèle de budget simple ClickUp

Modèle de budget simple ClickUp

Si vous recherchez une feuille de calcul simple pour le budget d'un projet, la feuille de calcul Modèle de budget simple ClickUp c'est là que ça se passe.

Ce modèle vous aidera à organiser vos finances, à trouver la base de votre projet, à créer des estimations de coûts précises et à suivre les coûts réels en temps réel. Utilisez des statuts, des champs et des vues personnalisés pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et ne vous inquiétez pas, il est si simple qu'il peut également servir de modèle de budget personnel.

Il suffit d'ajouter le modèle à votre tableau de bord, d'inviter des membres de l'équipe ou des invités, d'enregistrer les coûts estimés et fixes et de suivre les dépenses au fur et à mesure.

Une fois inscrit, vous pouvez accéder à tous les services de ClickUp outils de gestion de projet . Que vous souhaitiez des diagrammes de Gantt rapides et faciles à utiliser ou des outils de gestion de projet, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet gestion de projet de construction vous aurez accès à ce dont vous avez besoin pour y parvenir. ⚒️ Télécharger ce modèle

3. Modèle de budget marketing ClickUp

Modèle de budget marketing ClickUp

Les budgets de marketing font partie intégrante du succès des entreprises d'aujourd'hui, et le budget de marketing est un élément essentiel de la stratégie de marketing Modèle de budget marketing ClickUp simplifie le processus de planification et de gestion de vos efforts de marketing.

Veillez à ce que les fonds alloués au marketing soient utilisés aux bons endroits, contrôlez vos dépenses et suivez l'évolution de vos résultats contrôle des projets et les produits livrables.

Utilisez ce modèle de budget gratuit pour maximiser votre retour sur investissement, identifier les économies potentielles et créer une vue d'ensemble de vos activités de marketing et de leurs coûts. Il peut tout faire, du suivi des progrès par rapport aux indicateurs clés de performance au calcul des coûts individuels.

Maîtrisez le budget de votre projet grâce aux outils permettant de fixer des objectifs, d'examiner les performances passées, de calculer votre budget, d'allouer vos fonds, de suivre les progrès et de procéder à des ajustements en temps réel. Et tout cela avec l'aide de Automations ClickUp afin d'éliminer une partie de la charge de travail pour toutes les personnes concernées. Télécharger ce modèle

4. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

Modèle de budget d'entreprise ClickUp

Le Modèle de budget d'entreprise ClickUp vous permet de simplifier votre projet et de créer un budget avec des ventilations détaillées et des outils pratiques de gestion de projet. 🧰 Logiciel de gestion de projets financiers ClickUp créent une feuille de route vers le succès, en vous offrant les automatismes et les options de personnalisation dont vous avez besoin à chaque étape du processus. Il n'a jamais été aussi facile d'identifier les domaines d'optimisation, de gérer votre trésorerie et de suivre les performances de vos projets.

Ce modèle est conçu pour centraliser les dépenses et les recettes de votre entreprise afin de maintenir votre projet sur la bonne voie.

Vous aurez également accès aux fonctions de gestion de projet de ClickUp. Vous pourrez ainsi collaborer avec votre équipe tout au long du cycle de vie du projet, assigner des tâches et suivre l'évolution de l'ensemble du projet. Télécharger ce modèle

5. Modèle de budget pour un événement ClickUp

Modèle de budget d'événement ClickUp

Si vous organisez un événement, soulagez vos épaules avec le modèle de budget d'événement ClickUp Modèle de budget d'événement ClickUp .

Assurez-vous que vos dépenses et vos ressources sont correctement gérées, qu'il s'agisse d'une réunion d'entreprise, d'une conférence, d'un lancement de produit ou d'un salon professionnel. Ce modèle vous aidera à fixer des objectifs et des budgets, à suivre les dépenses et les coûts de main-d'œuvre et à analyser votre budget prévisionnel.

Plus important encore, il vous permettra de garantir la réussite de votre événement à chaque fois. 🤩

Ce modèle gratuit de budget de projet facilite la planification, la gestion et le suivi de votre événement grâce à des statuts, des champs, des vues et des outils de gestion de projet personnalisés.

Vous commencerez par ajouter le modèle à votre espace de travail ClickUp Free Forever. À partir de là, vous pouvez inviter les membres concernés et profiter pleinement de ce modèle de budget, de la date de début jusqu'au grand jour et au-delà. Télécharger ce modèle

6. Modèle de proposition de budget ClickUp

En savoir plus

Si vous êtes en train d'élaborer une proposition de budget, inutile de vous dire à quel point cela peut être stressant. Mais le Modèle de proposition de budget ClickUp peut le rendre plus facile à gérer.

Veillez à ce que vos finances soient en ordre et faciles à comprendre afin qu'il soit plus facile de transmettre le plan à vos partenaires. Et disposez d'une estimation précise des coûts, afin que votre prochaine réunion avec eux porte sur autre chose que le dépassement du budget.

Ce modèle comporte des éléments visuels clairs qui facilitent la création d'une vue d'ensemble des coûts du projet et d'une feuille de route définie du début à la fin.

Il vous guidera dans la collecte d'informations, la création d'un calendrier, le calcul des coûts, la création de votre proposition budgétaire finale et toutes les révisions nécessaires pour garder vos informations à jour. 📅

Vous aurez également accès à une tonne d'outils de gestion de projet et de finance, et chaque membre de l'équipe pourra disposer d'un tableau de bord personnalisé. Utilisez ces outils pour améliorer le suivi des propositions budgétaires, les contraintes du projet la gestion, la collaboration et la planification de projets. Télécharger ce modèle

7. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

En savoir plus

L'établissement d'un budget prend du temps. Faites-le plus rapidement grâce à l'outil Modèle de rapport budgétaire ClickUp .

Utilisez ce modèle pour suivre en temps réel les progrès réalisés par rapport aux objectifs, expliquer les écarts entre le budget prévu et le budget réel, et créer une vue d'ensemble détaillée de vos finances passées et présentes.

Nous avons créé ce modèle pour vous permettre de contrôler vos finances, que vous soyez une petite ou une grande entreprise. Il vous permet d'organiser, de comprendre et de communiquer rapidement vos informations budgétaires et constitue une excellente option pour l'établissement du budget d'un projet.

Il vous aidera à recueillir des données, à créer votre rapport budgétaire, à saisir les données, à vérifier leur exactitude et à mettre à jour vos informations en temps réel. Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de budget de projet par ProjectManager

via ProjectManager

Le modèle de budget de projet Excel vous aidera à organiser les détails financiers de votre projet avec une mise en page simple.

Il s'agit d'un modèle Microsoft Excel, ce qui vous permet de coder vos éléments par couleur, de saisir des formules et de contrôler vos finances. Une fois que vous avez profité de ce téléchargement gratuit, vous pouvez immédiatement créer le budget de votre projet et remplir les champs du modèle.

Vous obtiendrez une confirmation visuelle en un coup d'œil si vous êtes dans le rouge ou si vous respectez votre budget, et vous pourrez partager le document avec les membres de votre équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez utiliser ce modèle de budget de projet gratuit et tous les outils supplémentaires de ProjectManager pendant 30 jours dans le cadre de la période d'essai gratuite. Ensuite, vous pouvez vous inscrire pour seulement 13 $/mois.

Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel de budget mensuel

via Microsoft

Vous voulez un budget mensuel très simple, sans fioritures ? Le modèle Excel de budget mensuel de Microsoft fera l'affaire. ✅

Ce modèle de feuille de calcul budgétaire personnalisable affiche vos revenus ou votre budget, le pourcentage du revenu mensuel dépensé et un résumé de vos dépenses en un seul endroit. Vérifiez les sous-totaux actuels pour chaque catégorie de dépenses dans les onglets Revenu mensuel et Dépenses pour un aperçu plus détaillé.

Si vous maîtrisez Excel, il est facile de personnaliser ce modèle au-delà du résumé et du tableau des dépenses, ce qui facilite la gestion de projets complexes avec beaucoup de choses à suivre.

Que vous établissiez un budget pour un petit projet d'entreprise ou pour quelque chose de plus important, ce modèle vous couvre. Et il est suffisamment simple pour être utilisé dans le cadre d'un budget personnel !

Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de budget détaillé de projet par Vertex42

via Vertex42

Si vous souhaitez créer une feuille de calcul détaillée, le modèle Excel de budget de projet détaillé est peut-être ce qu'il vous faut. Il est gratuit et compatible avec Excel et Google Sheets, ce qui est parfait pour la collaboration entre les membres d'une équipe.

Créez un budget de projet détaillé accompagné d'une structure d'organisation du travail pour les projets complexes et de grande envergure, un budget de projet de base ou mensuel pour simplifier les choses, ou les deux à la fois pour obtenir une vue d'ensemble de vos finances.

Vertex42 a conçu ce modèle pour l'utiliser dans le cadre de divers projets, allant de la rénovation d'une maison aux grands projets informatiques, en passant par tous les domaines intermédiaires. Vous trouverez également d'autres téléchargements gratuits sur des sujets tels que la gestion de la valeur acquise, afin de compléter vos feuilles Excel.

Outre les modèles gratuits de Vertex42, vous pouvez payer pour des modèles Excel et Google Sheets premium afin d'obtenir les solutions dont vous avez besoin pour développer votre entreprise.

Télécharger ce modèle

Contrôlez le budget de votre projet du début à la fin

Le budget d'un projet est essentiel à sa réussite et nécessite une planification, un suivi et un contrôle minutieux des dépenses. Les chefs de projet du monde entier savent à quel point il est difficile de tout organiser.

Avec l'un de ces modèles gratuits, vous créerez un budget réaliste, identifierez les risques et ferez les ajustements nécessaires pour éviter les dépassements de budget et les retards.

Que vous ayez besoin d'un modèle de budget de projet simple ou détaillé, trouvez-en un qui vous permette de hiérarchiser les dépenses et de prendre des décisions éclairées lors de l'affectation de vos fonds. Il vous sera plus facile d'identifier les possibilités de réduction des coûts et de communiquer vos plans aux parties prenantes dans un format facile à comprendre.

ClickUp rend tout cela plus facile grâce à la fonctionnalité du navigateur, du bureau et de l'application, ainsi qu'à une suite d'outils de collaboration pour les équipes de toutes tailles. Nous avons également plus de 1 000 intégrations avec des outils de gestion de projet populaires pour rassembler tout votre travail dans un seul tableau de bord.

Les utilisateurs du plan Free Forever de ClickUp ont accès à des tonnes de modèles, de vues et d'options de personnalisation. Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp dès maintenant ! 🏃