Comment créer un calendrier dans Excel (avec modèles)

Des tâches routinières ? Vérifier. Priorités hebdomadaires ? Oui. Maintenant, apprenons à tirer le meilleur parti de chaque journée et à faire une dans Excel ! 📐

Un guide étape par étape pour faire un planning dans Excel

note : Dans ce tutoriel, nous utilisons Microsoft Excel pour Mac version 16.60. Les étapes et_ fonctionnalités peuvent être différentes si vous êtes sur une autre version

Soyons honnêtes : il est facile de se laisser distraire, de se perdre ou d'oublier son travail au quotidien avec autant d'outils et d'e-mails. Le travail ressemble soudain à une montagne difficile à gravir et l'objectif est simplement de passer la journée.

Ce n'est pas une partie de plaisir.

Alors, qu'est-ce qui peut aider ? Tout d'abord, l'établissement d'un emploi du temps en Excel peut vous aider à conserver toutes vos tâches en un seul endroit, afin que vous n'ayez pas à courir après tout ce qui entre dans le cadre de votre travail quotidien.

Ce blog vous montrera comment établir facilement (et rapidement) un calendrier dans Excel afin que vous puissiez retrouver un peu d'ordre dans le chaos des tâches de travail quotidiennes.

1. Ouvrez l'application Excel et cliquez sur Plus de modèles en haut à droite. Sélectionnez le modèle Programme journalier

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image4-2-1400x448.png créer un horaire de travail, un horaire de cours ou un horaire hebdomadaire avec des feuilles de calcul excel /$$img/

Créé avec Microsoft Excel

2. Modifiez la cellule F3 en indiquant l'heure de début qui vous convient le mieux. Cliquez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour appliquer

Créé dans Microsoft Excel

Facultatif : Changez le thème de couleur en cliquant sur l'onglet Page Layout > Themes. Vous pouvez également créer votre propre thème et l'enregistrer sous Enregistrer le thème actuel

Créé dans Microsoft Excel

3. Ajoutez les rendez-vous, les tâches et les évènements de cette semaine (jusqu'à présent !) à votre emploi du temps

Créé dans Microsoft Excel

4. Masquez les plages horaires que vous n'utilisez pas pour obtenir une feuille de calcul plus propre et plus facile à imprimer en mettant les lignes en surbrillance > cliquez avec le bouton droit de la souris > Hide

Créé dans Microsoft Excel

5. Enregistrez votre feuille en tant que modèle réutilisable en sélectionnant Fichier > Enregistrer sous _Template. Nommez votre modèle et cliquez sur Enregistrer

Créé dans Microsoft Excel

Et voilà : un programme Excel personnalisé calendrier de travail . Nous avons plus de Ressources et recommandations sur Microsoft Office si vous cherchez d'autres alternatives pour améliorer vos forfaits ! ⬇️

Essayez maintenant avec ClickUp-le meilleur programmateur

Bien qu'il soit pratique de savoir comment utiliser les tableurs les plus répandus comme Microsoft Excel, il s'agit toujours de Microsoft Excel, une application qui n'est pas conçue pour prendre des instructions invitantes sur le travail. Un emploi du temps créé dans Excel est une feuille de calcul autonome qui risque d'être difficile à mettre à jour lorsque vous êtes débordé par des changements d'emploi du temps successifs. 🖍

C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'utiliser un logiciel de gestion de projet intuitif outil de calendrier intuitif comme ClickUp pour éliminer la probabilité d'erreur humaine qui accompagne les applications Microsoft Office. ClickUp est la plateforme de productivité par excellence permettant aux équipes de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de productivité ou un planificateur d'emploi du temps chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'étirer pour vous aider à former vos meilleures journées ! ✨

Rassemblez vos documents, feuilles de calcul, objectifs, discussions en temps réel et plus encore dans un environnement de travail ClickUp entièrement personnalisable

Un logiciel de calendrier moderne comme ClickUp offre bien plus que la création d'un agenda quotidien modèle de calendrier :

Plusieurs affichages du projet, y comprisTableaux Kanbandes listes de tâches,Diagrammes de Gantt* Intégrations natives avec d'autres applications pour maintenir votre flux de travail actuel

Descriptions des tâches/événements pour comprendre rapidement leur signification

Accès mobile pour être toujours au courant lors de vos déplacements

Tâches récurrentes pour ne rien oublier

Partageable avec les membres de l'équipe et les invités

Suivi du temps et estimation horaire

Bonus: Work schedule apps !

Il est temps de dire au revoir à Microsoft Excel

Microsoft Excel peut ou non être bon pour votre santé technologique, mais pourquoi prendre ce risque ? Dans certains cas, Excel est inestimable. Mais ce qui finit par se produire, c'est que beaucoup essaient de personnaliser un outil qui n'est pas vraiment conçu pour gérer et créer un véritable emploi du temps.

C'est un peu comme essayer de faire entrer une cheville carrée dans un cercle - les choses ne s'adaptent pas toujours. Avec ClickUp, nos fonctionnalités sont conçues pour vous faire gagner du temps, augmenter votre productivité et vous aider à gérer votre emploi du temps sans avoir à le créer de toutes pièces.

Vous voulez le voir à l'œuvre ? Prenez la place du conducteur dès aujourd'hui et créez un calendrier de travail compte ClickUp gratuit ! Affichez la fonctionnalité Calendrier et voyez pourquoi tant d'entreprises ont dit adieu à l'élaboration d'un calendrier dans Excel et sont passées à ClickUp ! 🗓