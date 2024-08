10 meilleurs logiciels de partage de fichiers pour les documents en ligne en 2024

Les systèmes d'exploitation obsolètes et les formats de fichiers non pris en charge empêchent-ils de travailler avec des documents en ligne ?

Les logiciels de partage de fichiers facilitent la tâche des travailleurs hybrides collaborer avec les équipes les parties prenantes et les clients. Des petites entreprises aux multinationales, tout le monde bénéficie d'un emplacement central pour accéder aux documents de travail importants.

Avec un système sécurisé de solution de collaboration grâce à la solution de collaboration en ligne Teams, votre équipe peut gagner des heures sur les échanges d'e-mails et les transferts de fichiers qui prennent beaucoup de temps. La façon dont nous rédigeons, stockons et partageons les documents en ligne a un impact considérable sur nos flux de travail quotidiens.

Dans ce guide, nous allons décortiquer les meilleurs logiciels de partage de documents et nous plonger dans leurs fonctionnalités clés afin de trouver la meilleure solution pour votre équipe !

Qu'est-ce qu'un logiciel de partage de fichiers ?

Un logiciel de partage de fichiers est un programme ou une application informatique qui facilite l'échange et le partage de fichiers entre plusieurs utilisateurs ou appareils connectés sur un réseau. Il permet aux utilisateurs de charger, télécharger et transférer divers types de fichiers, tels que des documents, des images, des vidéos, etc.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de partage de fichiers documentaires ?

Les gestionnaires de projet devraient rechercher le contrôle de version, la synchronisation des fichiers et collaboration en temps réel fonctionnalités de leur solution logicielle de partage de fichiers

Votre équipe travaille-t-elle avec des contenus multimédias tels que des images, des présentations, des balises ou des bases de données ? Ces types de fichiers spéciaux requièrent certaines certains outils de modification en cours directement dans le logiciel . De la modification en cours du texte au prototypage et tout ce qui se trouve entre les deux, votre équipe bénéficiera de disposer d'outils de productivité à portée de main pour modifier et gérer leurs fichiers.

Voici d'autres fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de partage de fichiers :

Sécurité : Permissions, authentification des utilisateurs et cryptage de bout en bout pour protéger les documents confidentiels

: Permissions, authentification des utilisateurs et cryptage de bout en bout pour protéger les documents confidentiels Capacité de stockage : Tous les fichiers sont pris en charge et stockés en toute sécurité au même endroit, quelle que soit leur taille ou leur volume, afin d'éviter les retards dans les projets

: Tous les fichiers sont pris en charge et stockés en toute sécurité au même endroit, quelle que soit leur taille ou leur volume, afin d'éviter les retards dans les projets Interface intuitive : Facilité d'adaptation aux systèmes et flux de travail actuels sans perturbation

: Facilité d'adaptation aux systèmes et flux de travail actuels sans perturbation Sauvegarde et récupération : Sauvegardes automatiques à intervalles réguliers et fonctions de récupération pour éviter toute suppression ou corruption accidentelle

: Sauvegardes automatiques à intervalles réguliers et fonctions de récupération pour éviter toute suppression ou corruption accidentelle Intégration : Les logiciels de gestion de projet ou les solutions de stockage cloud peuvent accéder aux fichiers en toute sécurité pour améliorer la collaboration et les flux de travail

Convertir le texte en tâches suivies dans ClickUp Docs pour ne pas perdre de vue les idées

Le partage de fichiers est un atout inestimable pour les équipes modernes qui peuvent ainsi accéder à la version la plus récente des documents et du travail, où qu'elles soient et quel que soit l'appareil sur lequel elles se trouvent.

Il permet également aux équipes d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'elles envoient des fichiers sensibles ou modifient un document important avec plusieurs personnes en même temps !

10 meilleurs logiciels de partage de fichiers en 2024

Partager des fichiers dans ClickUp Document, la vue Discussions, la vue Liste, et plus encore

ClickUp est une plateforme de productivité conçue pour permettre aux équipes de toute taille de mieux collaborer et de gérer leur travail en un seul endroit. La fonctionnalité native Docs permet de mettre en forme, de mettre à jour et de partager facilement des documents internes et externes avec n'importe qui. Utilisez des sous-pages imbriquées dans un seul Doc pour organiser des documents connexes et définissez des paramètres de protection pour empêcher les modifications non souhaitées. ClickUp Documents sont parfaites pour le travail télétravail en temps réel et asynchrone. Grâce à l'accès à la documentation pertinente dans le contexte des tâches et des projets, il n'est pas nécessaire d'activer/désactiver différentes applications !

De plus, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils de travail afin que les équipes puissent connecter leurs applications les plus utilisées et rationaliser les flux de travail !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une solution en ligne détailléeCentre d'aide,webinaireset une assistance pour vous aider à utiliser la plateforme de manière optimaleLiens bidirectionnels !

8. PandaDoc

via PandaDoc PandaDoc est un puissant outil de gestion de documents qui donne aux équipes un accès en temps réel aux approbations, aux commentaires et au suivi des versions. Avec PandaDoc, les utilisateurs peuvent créer, modifier et collaborer sur des documents, afin que tout le monde soit sur la même page et puisse accéder aux dernières mises à jour. La plateforme comprend également un intervalle de fonctionnalités intelligentes, telles que les variables et la logique conditionnelle, qui aident les utilisateurs à éliminer les erreurs et à rationaliser leurs flux de travail documentaires.

L'outil permet aux équipes de créer facilement des documents précis et exempts d'erreurs et de connaître la réussite. En tirant parti de PandaDoc, les équipes peuvent rationaliser leurs flux de travail, réduire les erreurs et améliorer leur productivité globale.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Marquage personnalisé pour personnaliser les documents avec la marque, y compris les logos et les couleurs

Analyses pour un aperçu détaillé de la façon dont les destinataires interagissent avec les documents

Modèles pour créer et enregistrer des documents dans différents formats et styles

Collaboration en temps réel pour travailler sur des fichiers volumineux avec d'autres membres de l'équipe

Signatures électroniques pour signer et envoyer des fichiers

Limites de PandaDoc

Moins d'intégrations et une tarification onéreuse que les autres logiciels de partage de fichiers

Fonctions limitées de l'application mobile par rapport à la version web

Prix de PandaDoc

Version Free :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Essentiels : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Business : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez PandaDoc pour plus de détails

Evaluations et critiques de PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (900+ commentaires)

9. Box

via Box Le Content Cloud de Box est un outil puissant qui fournit aux entreprises une plateforme sécurisée pour la collaboration sur des contenus importants. Avec autant de personnes impliquées dans une entreprise typique, des équipes et des clients aux partenaires et aux vendeurs, avoir un emplacement centralisé pour la collaboration est crucial.

L'un des avantages clés du Content Cloud de Box réside dans ses fonctionnalités de sécurité. La plateforme est conçue pour garder tout le contenu sécurisé, en veillant à ce que les informations sensibles soient protégées à tout moment. Les entreprises ont ainsi l'esprit tranquille, sachant que leur contenu est en sécurité, et peuvent se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Box

Outils d'apprentissage automatique avancés pour la protection contre les fuites de données et la détection des cybermenaces en mode natif

Intégrations avec d'autres applications de travail comme ClickUp, Microsoft Teams et Oracle NetSuite

Box Notes pour créer des forfaits et des calendriers de projets

Box Sign pour des signatures électroniques illimitées

Fonction en un clic pour envoyer des fichiers volumineux

Limites de Box

L'ouverture de plusieurs fichiers PDF à partir de l'interface de recherche de Box Drive peut provoquer une erreur

Le chiffrement par clé privée est une fonctionnalité privée

Prix de la Box

Contactez Box pour plus de détails

G2 : 4.2/5 (4 800+ commentaires)

: 4.2/5 (4 800+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (5 000+ commentaires)

10. OneDrive

via Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive est un outil puissant de collaboration d'équipe et de partage de fichiers. Grâce à son interface et à ses fonctionnalités intuitives, il permet aux équipes de stocker et de partager facilement des fichiers depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet.

La plateforme offre également un partage de fichiers sécurisé et des paramètres de sécurité de niveau entreprise pour garantir la sécurité des données. Le travail sur les logiciels de partage de fichiers étant essentiel à la collaboration entre les équipes, OneDrive permet de définir facilement les permissions des utilisateurs à différents paramètres et offre un système de cryptage pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Les meilleures fonctionnalités de OneDrive

Sécurité avancée, y compris le chiffrement, l'authentification à deux facteurs et la date d'expiration des liens partagés

Intégration transparente avec d'autres systèmes de gestion des donnéesMicrosoft Office applications

Sauvegarde automatique des documents et de l'historique des versions des fichiers numériques

Blocage du téléchargement de fichiers partagés travail du logiciel de partage de fichiers

Contrôles de partage pour autoriser des utilisateurs spécifiques

Limites de OneDrive

Valeur potentiellement limitée si les équipes n'utilisent pas d'autres produits Microsoft Office

Pas de discussion en direct ni de ligne d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Prix de OneDrive

OneDrive for Business (forfait Business) : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur OneDrive pour Business (Forfait 2) : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (9 098 commentaires)

: 4.3/5 (9 098 commentaires) Capterra : 4.5/5 (10 526 commentaires)

Trouver le meilleur logiciel de partage de fichiers pour votre équipe

Prêt à faire passer la collaboration de votre équipe au niveau supérieur ? ClickUp est la solution idéale avec une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes. Organisez tous les types de contenu, assignez des tâches et des délais, stockez des documents, établissez des forfaits de projet et suivez la progression, le tout en un seul endroit.

Que vous fassiez partie d'une petite équipe ou d'une grande entreprise, ClickUp est là pour simplifier les aspects les plus difficiles d'un partage de fichiers efficace. Créez un compte gratuit dès aujourd'hui !