10 modèles gratuits de comptabilité en Excel et ClickUp

Si l'idée de gérer les finances de votre entreprise vous donne des sueurs froides, vous avez tout intérêt à vous intéresser aux modèles de comptabilité. La bonne nouvelle est que, quel que soit votre niveau d'expertise ou d'expérience, commencer à utiliser ces modèles est assez facile et direct. ✨

Sans plus attendre, plongeons dans l'univers de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines modèles de planification des comptes et découvrez les 10 joyaux gratuits d'Excel, ClickUp et Google Sheets qui apporteront plus d'organisation et de stabilité à votre processus comptable.

Qu'est-ce qu'un modèle de comptabilité ?

Un modèle de comptabilité est un cadre préconçu qui facilite l'organisation, le suivi et la visualisation de vos transactions quotidiennes afin que vous puissiez rester au fait de la santé financière de votre entreprise. 💸

Ces modèles comportent des colonnes prédéfinies, des formules et des fonctions personnalisées pour répondre à des besoins précis en matière de tenue de livres, ce qui élimine les incertitudes liées à la configuration et vous permet de vous lancer directement dans vos activités de tenue de livres.

Qu'il s'agisse du suivi des documents du compte de résultat et des dépenses, de la tenue d'un budget ou de la production de rapports financiers, ces modèles rationaliseront votre processus de comptabilité, vous épargneront du stress et vous feront gagner un temps précieux pour vous concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée de votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de comptabilité ?

La tenue de la comptabilité peut être un défi en soi, et la dernière chose que vous souhaitez, c'est de choisir des modèles qui rendent le processus encore plus complexe. Ainsi, lorsque vous évaluez différents modèles, veillez à prendre en compte les éléments clés suivants :

Conception claire et intuitive: Il doit être facile de naviguer, de personnaliser les champs et de saisir de nouvelles données. Vous devez également veiller à ce que les colonnes soient bien organisées et les libellés clairs, afin de faciliter la saisie des détails clés et de conserver une vue d'ensemble claire de vos documents financiers ou de votre bilan

Il doit être facile de naviguer, de personnaliser les champs et de saisir de nouvelles données. Vous devez également veiller à ce que les colonnes soient bien organisées et les libellés clairs, afin de faciliter la saisie des détails clés et de conserver une vue d'ensemble claire de vos documents financiers ou de votre bilan Personnalisation: Bien qu'un modèle de comptabilité ou de compte de résultat préconçu soit une bonne chose, avoir la possibilité de le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise est encore mieux. Recherchez donc un modèle de comptabilité qui vous permet d'ajouter ou de modifier des lignes et des colonnes, d'ajuster les formules et de personnaliser la mise en page à votre goût 🤩

Bien qu'un modèle de comptabilité ou de compte de résultat préconçu soit une bonne chose, avoir la possibilité de le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise est encore mieux. Recherchez donc un modèle de comptabilité qui vous permet d'ajouter ou de modifier des lignes et des colonnes, d'ajuster les formules et de personnaliser la mise en page à votre goût 🤩 Guide de l'utilisateur: Certains modèles peuvent sembler un peu déroutants ou intimidants la première fois. Il est donc utile que le modèle dispose d'un petit guide ou d'un tutoriel pour vous familiariser avec son interface, vous expliquer les zones clés et vous indiquer comment commencer à ajouter de nouvelles entrées

10 modèles de comptabilité à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez une idée de ce qu'il faut rechercher dans un modèle de comptabilité, entrons dans le vif du sujet. Voici notre liste des 10 meilleurs modèles de comptabilité - ils vous aideront à garder le contrôle de votre situation financière tout au long de l'année.

1. Modèle de comptabilité de base ClickUp

Modèle de comptabilité de base ClickUp

Gérer les tâches de comptabilité pour plusieurs clients peut donner l'impression de faire tourner des assiettes sur une douzaine de pôles différents !

Entrez dans le Modèle de cabinet de comptabilité par ClickUp ce modèle est conçu pour aider votre entreprise de comptabilité à gérer les données et les dossiers financiers de vos clients, à respecter les délais et à assurer une collaboration transparente avec votre équipe et vos clients.

Ce modèle est présenté dans un dossier que vous pouvez facilement dupliquer pour chaque client de votre liste. Le dossier contient des tâches regroupées en trois listes : Accueil des clients, Actions mensuelles et Actions annuelles.

Les tâches de ces listes peuvent avoir l'un des quatre statuts suivants : ouvert, en cours, bloqué et fermé, afin de visualiser vos progrès, identifier les contraintes en matière de ressources et s'assurer qu'aucune tâche ne passe à travers les mailles du filet. Il existe des champs personnalisés (également appelés colonnes) tels que l'assigné, la priorité et une barre de progression qui se met automatiquement à jour au fur et à mesure que les sous-tâches sont marquées comme terminées.

Ce n'est pas tout... il existe également plusieurs façons d'afficher vos listes. Passez à l'onglet Tableau Kanban pour déplacer les tâches le long des étapes de votre flux de travail, la vue Calendrier pour suivre les échéances à venir et la vue Documents pour le stockage de documents et la collaboration, qu'il s'agisse d'un état des flux de trésorerie, d'un bilan ou de données financières générales.

Ce modèle prend en charge les tâches lourdes liées à la gestion de plusieurs clients, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : travailler et satisfaire vos clients ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de tarification ClickUp Bookkeeping

Modèle de tarification pour la tenue de livres ClickUp

Lorsqu'il s'agit d'offrir des services de tenue de livres, il n'y a pas deux clients identiques. Alors qu'un client peut avoir besoin d'une main d'œuvre supplémentaire pour son logiciel de comptabilité, un autre peut chercher à externaliser l'ensemble de ses opérations comptables.

Les Modèle de tarification pour la tenue de livres par ClickUp vous permet de créer un devis personnalisé pour les besoins de chaque client et vous assure d'être payé en conséquence. C'est comme un menu de différents frais et services que vous pouvez offrir à vos clients.

Cela peut aller de votre tarif de base à des services plus spécialisés comme le rapprochement des cartes de crédit et un état des flux de trésorerie. Vous pouvez personnaliser ce "menu" pour l'aligner sur les offres de votre société de comptabilité et créer des duplicatas personnalisés à envoyer aux clients potentiels.

Pour chaque élément, des champs personnalisés permettent de définir l'unité, le prix unitaire, le prix total, le type de service (par exemple, le compte de résultat, liste de prix ) et le cycle de facturation (par exemple, mensuel, trimestriel et annuel). De plus, un document de démarrage utile vous aide à naviguer dans le modèle afin que vous puissiez commencer à faire des modifications.

Vous pouvez désormais dormir sur vos deux oreilles en sachant que les besoins de chaque client seront bien pris en compte et que vous serez bien rémunéré pour vos efforts.

Télécharger ce modèle

3. Modèle de comptabilité ClickUp

Modèle de comptabilité ClickUp

Si votre entreprise achète ou vend des produits ou des services à crédit, alors les Modèle de comptabilité par ClickUp est fait pour vous. Ce modèle deux-en-un est composé des comptes fournisseurs, qui vous permettent de suivre les paiements dus à vos vendeurs et fournisseurs, et des comptes clients, qui vous permettent de suivre les soldes qui vous sont dus.

Le modèle vous permet de saisir des détails clés tels que le nom du client, le contact, le numéro de la facture, le flux de trésorerie, le montant dû, le mode de paiement et la date d'échéance. Vous pouvez également définir un niveau de confiance pour évaluer la probabilité des paiements et des recouvrements dans votre bilan.

Cela vous permet d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels susceptibles d'affecter votre trésorerie. Enfin, la fonction de notes, très pratique, est idéale pour fournir un contexte supplémentaire ou des informations importantes sur une transaction.

Comme tout modèle ClickUp, vous pouvez personnaliser celui-ci en fonction de vos besoins. Que vous souhaitiez ajouter des barres de progression et des formules ou mettre en place des rappels pour les paiements à venir, c'est possible.

Avec ce type de modèle de bilan en main, vous pouvez assurer un flux de trésorerie régulier dans votre entreprise et rester au fait de vos transactions financières et de votre santé. Télécharger ce modèle

4. Modèle de processus de gestion des grands comptes ClickUp

Modèle de processus de gestion des grands comptes ClickUp

Appliqué au monde des affaires, le principe de Pareto (alias la règle des 80/20) stipule que 80 % de vos revenus proviennent de seulement 20 % de vos clients. Imaginez donc la différence que vous pourriez faire dans votre entreprise si vous pouviez identifier et prioriser ces clients précieux, en leur accordant l'attention qu'ils méritent. Eh bien, avec Modèle de processus de gestion des grands comptes de ClickUp vous pouvez faire exactement cela !

Ce modèle vous permet d'identifier vos meilleurs clients (les "grands comptes"), afin de créer des stratégies sur mesure pour entretenir ces relations et assurer un succès à long terme.

Il est très facile à utiliser et, pour commencer, il comporte cinq tâches principales en un seul clic structure de répartition du travail (SRT) -La structure de répartition du travail (SRT) est un outil qui vous permet d'identifier les comptes clés sur lesquels vous souhaitez vous concentrer, de mettre en œuvre et de contrôler vos plans pour leur croissance et leur réussite.

Vous pouvez assigner des tâches aux membres de l'équipe et définir des niveaux de complexité et de priorité. Et bien sûr, ClickUp ne déçoit pas lorsqu'il s'agit d'offrir des vues dynamiques pour visualiser les progrès. La vue Kanban facilite le passage des tâches du début à la fin.

D'autre part, la vue chronologique vous permet de visualiser la durée des tâches, et la vue Gantt va encore plus loin en affichant le flux des tâches et les dépendances. Utilisez ce modèle pour concentrer stratégiquement vos ressources sur l'entretien de relations solides avec vos meilleurs clients.

Le résultat ? Une plus grande satisfaction des clients, des taux de fidélisation plus élevés et, en fin de compte, une augmentation significative des ventes. Télécharger ce modèle

5. Modèle de journal comptable ClickUp

Modèle de journal comptable ClickUp

Tenir un registre détaillé de chaque transaction commerciale ne devrait pas être une tâche ardue, même en l'absence d'un système de comptabilité logiciel de comptabilité . Modèle de journal comptable de ClickUp facilite ce processus en utilisant la méthode en partie double pour l'enregistrement de toutes vos transactions commerciales. Il suffit d'entrer d'abord les détails du solde débiteur, puis ceux du solde créditeur, en ajoutant leur numéro d'entrée, la date de la transaction, le type de journal (général, vente, paiement, reçu, etc.) et le fichier des reçus.

Mais voici le véritable joyau : la vue "Liste des livres". Elle vous permet de visualiser les transactions, regroupées par type de journal. Cette vue est très utile pour identifier les tendances, comme les transactions fréquentes dans des domaines spécifiques tels que les ventes ou les dépenses, et permet également d'extraire facilement et rapidement des informations à partir de types de journaux spécifiques.

Si vous souhaitez tenir des états financiers et des registres précis et vous épargner bien des maux de tête et du stress, ce modèle de compte est un outil indispensable à votre trousse à outils. Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Le Modèle de rapport budgétaire ClickUp -conçu dans ClickUp Docs, vous aide à rédiger des rapports en mettant en évidence les performances mensuelles et annuelles de votre entreprise ainsi que le résumé de votre budget.

Le résumé du budget est subdivisé en sections Bénéfices et pertes, Ventilation des ventes, Dépenses, Bilan et Résumé concurrentiel pour une vue d'ensemble complète des performances financières de votre entreprise.

Et le meilleur ? ClickUp génère automatiquement une table des matières, ce qui facilite la navigation vers les différentes sections du document. En outre, l'environnement Docs de ClickUp offre une grande flexibilité, de l'intégration de contenu externe (par exemple, Google Drive, Sheets, YouTube, Figma, etc.) à la personnalisation du modèle et de l'apparence de votre compte pour l'adapter à la marque et aux directives de votre entreprise.

Lorsque vous avez fini de préparer le budget tableau de bord ou le bilan, vous pouvez le partager avec les principales parties prenantes au moyen d'un lien ou l'exporter sous forme de fichier PDF, prêt à être envoyé par courrier électronique ou imprimé sur papier. Vous pouvez compléter ce document par un rapport de vente pour l'examen et le compte rendu des objectifs et des performances en matière de ventes. Télécharger ce modèle

7. Modèle de budget simple ClickUp

Modèle de budget simple ClickUp

Ce modèle de budget simple de ClickUp simplifie votre processus d'estimation budgétaire afin que vous puissiez garder le contrôle de vos finances.

Le modèle Modèle de budget simple par ClickUp permet de créer facilement des estimations mensuelles et annuelles pour les revenus, les flux de trésorerie et les dépenses de votre entreprise.

Définissez des estimations de revenus pour les différents services que vous proposez et les investissements commerciaux que vous avez réalisés. Il vous suffit de saisir les estimations mensuelles pour chaque poste de revenu et de dépense et de laisser la colonne des sous-totaux effectuer automatiquement les additions pour vous.

Si vous souhaitez une ventilation plus détaillée, vous pouvez passer à la vue Liste des revenus ou Liste des dépenses pour visualiser vos revenus et vos dépenses regroupés par leurs sources et leurs puits respectifs.

Ce modèle de bilan, combiné à des gestion du budget d'un projet -présente de nombreux avantages, tels que l'optimisation de l'affectation des ressources, la prévention des dépenses excessives et la prise de décisions éclairées sur les domaines d'investissement ou de réduction des dépenses. Télécharger ce modèle

8. Modèle de feuille de calcul Excel pour le livre de caisse par Beginner Bookkeeping

Via Débutant en tenue de livres Alors que le modèle précédent vous permet de créer des estimations budgétaires, ce modèle de comptabilité Excel vous permet d'enregistrer et de suivre vos revenus et dépenses réels, afin de respecter au mieux le budget estimé.

Ce modèle de compte de résultat est disponible en quatre versions :

Livre de caisse pour un compte bancaire Livre de caisse pour un compte bancaire + caractéristiques de la taxe de vente Livre de caisse pour plusieurs comptes bancaires Livre de caisse pour plusieurs comptes bancaires + caractéristiques de la taxe de vente

Chacun de ces classeurs est composé de feuilles séparées pour chaque mois afin de suivre vos revenus et vos dépenses sur sept comptes de revenus et 20 comptes de dépenses.

Vous disposez également d'un compte de résultat pour connaître le revenu net et la rentabilité de votre entreprise et d'une feuille de calcul pour le rapprochement bancaire afin d'assurer l'exactitude et la concordance entre les transactions enregistrées et les relevés bancaires. Si vous cherchez des modèles de comptabilité Excel gratuits, c'est un excellent choix. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel de dépenses d'entreprise par Business Accounting Basics

Via Les bases de la comptabilité d'entreprise Sans un système structuré pour le suivi des dépenses - surtout si vous avez une équipe - vous courez le risque d'erreurs, d'oublis et de dossiers financiers désorganisés.

Ce modèle de comptabilité Excel permet aux employés d'enregistrer et de réclamer facilement les dépenses professionnelles engagées de leur poche. Ces dépenses peuvent être suivies dans plusieurs catégories telles que les voyages, le kilométrage, le stationnement, le téléphone et les articles de bureau.

Chaque ligne de ce modèle comptable Excel permet de saisir des détails essentiels. Date de la dépense ? Vérifier. Informations sur le client ou le fournisseur ? Absolument. Numéro de reçu ou de facture ? Vous l'avez. Une description claire, un code de compte et le montant dépensé ? Tout est là.

Ce qui suit modèle de rapport de dépenses permet à votre personnel de récupérer facilement son argent et à votre entreprise de tenir des registres de dépenses précis. Télécharger ce modèle

10. Modèle de registre Google Sheets par Spreadsheetpoint

Via Point de feuille de calcul Cette page modèle de grand livre va de pair avec le modèle de journal comptable de ClickUp.

Alors que le journal enregistre les transactions quotidiennes (classées par ordre chronologique de date), le modèle de grand livre est un résumé de ces transactions (au cours d'une période comptable) regroupées sous les types de comptes suivants : actifs, passifs, revenus, dépenses et capital.

Ce modèle comporte sept types de colonnes pour vous aider à saisir les principaux détails des transactions : date, référence, compte, explication, crédit, débit et solde. Vous pouvez facilement dupliquer le modèle pour enregistrer des grands livres pour des périodes comptables distinctes afin d'avoir une meilleure idée de votre situation financière.

Lorsqu'il est correctement géré, ce modèle de feuille de calcul pour la comptabilité constitue une base solide pour la création de balances de vérification et d'états financiers précis pour d'analyse et de prise de décision . Télécharger ce modèle

Prenez le contrôle des finances de votre entreprise avec un modèle de comptabilité gratuit

Que vous soyez freelance, entrepreneur, propriétaire d'une petite entreprise ou que vous fassiez partie d'une startup dynamique, ces 10 modèles simplifieront votre système de comptabilité et vous permettront de conserver des rapports financiers précis. Mais n'oubliez pas de choisir le modèle ClickUp, Sheets ou Excel qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise et de le personnaliser si nécessaire. 🛠️

Lorsque vous travaillez avec un logiciel de comptabilité comme ClickUp, vous avez accès à des colonnes préformatées qui facilitent la saisie de différents types de données, en plus de multiples vues dynamiques qui vous donnent une flexibilité illimitée pour visualiser vos données. Et d'un simple clic, vous pouvez importer des fichiers Microsoft Excel et CSV dans ClickUp ou exporter vos données ClickUp au format CSV ou Excel, vous offrant ainsi le meilleur des deux mondes. 🌻 Explorez la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp pour obtenir un large éventail d'outils permettant de rationaliser vos activités de communication gestion d'entreprise et des opérations.