Meilleur logiciel de gestion de projet de comptabilité 2024

La comptabilité est déjà assez compliquée, pourquoi ne pas s'appuyer sur des outils conçus pour alléger la tâche ?

Les logiciels de gestion de projets comptables sont une ressource indispensable pour les procédures de front et de back-office, en particulier pour les comptables indépendants, les responsables d'opérations et les consultants .

Ces outils aident les comptables à calculer et à partager des factures précises, à suivre le temps facturable, à rationaliser les flux de travail personnels et à communiquer avec les clients. La réussite de votre logiciel de gestion de projet comptable a tout à voir avec votre résultat net. Vous devez donc vous assurer que l'outil que vous choisissez est flexible, facile à utiliser et accessible aux parties prenantes internes et externes.

Étant donné la pression exercée par le choix du logiciel idéal, il est important de faire des recherches avant d'investir dans le prochain logiciel de gestion de projets comptables outil de gestion de projet dans les résultats de votre recherche. Heureusement pour vous, vous êtes au bon endroit !

Nous avons étudié et testé les meilleurs outils de gestion de projet comptable pour créer cette liste de nos 10 favoris. Découvrez les fonctionnalités clés, les inconvénients, les tarifs, les évaluations et bien plus encore !

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet comptable ?

Un logiciel de gestion de projet comptable aide les comptables à superviser leurs flux de travail, à gérer les relations avec les clients, à suivre le temps facturable, à émettre des problèmes et à se tenir au courant des éléments clés - ce n'est pas une mince affaire ! Considérez cet outil comme une combinaison de gestion de projet comptable et les outils de gestion de la relation client. En toute logique comptable, il est essentiel que votre logiciel de gestion de projet comptable offre une assistance pour créer des feuilles de calcul, des tableaux et des bases de données pour la gestion des budgets, des clients et des tâches. Les meilleurs outils sont également facilement accessibles aux parties prenantes et aux clients pour approuver ou afficher les factures à venir.

Gérez vos tâches, vos factures et vos clients grâce à plus de 15 vues ClickUp, dont la Liste, le Tableau et le Calendrier

Des fonctionnalités de productivité telles que le suivi du temps, les assignés multiples, les commentaires d'assignation et la gestion du temps l'automatisation du flux de travail sont des atouts majeurs des logiciels de gestion de projet comptable, car ces fonctionnalités aident les comptables à rationaliser les processus, à améliorer la collaboration et, en fin de compte, à accroître la rentabilité.

Le meilleur logiciel de gestion de projet de comptabilité s'intégrera également à des tonnes d'autres outils de travail pour apporter plus d'informations dans votre plate-forme et rester à jour à tout moment.

10 Logiciel de gestion de projet comptable

Même avec ces connaissances en tête, il peut être difficile de choisir le meilleur logiciel de gestion de projet de comptabilité en raison du nombre d'outils sur le marché seul !

Le budget, la taille de l'équipe, le secteur d'activité et le style de travail jouent tous un rôle important pour vous guider vers le logiciel le mieux adapté à vos besoins. Le problème, c'est que le processus personnel d'essais et d'erreurs peut être chronophage et finalement improductif si vous ne disposez pas d'un point de départ constructif.

Et c'est pour cela que nous sommes là !

Utilisez cette liste détaillée pour lancer votre recherche de logiciels. Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de comptabilité outils de gestion de projet pour toute équipe, y compris des comparaisons approfondies, les inconvénients, les prix, les critiques, et plus encore.

Glisser-déposer des tâches sur une vue Tableur ClickUp pour une organisation simple

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec des centaines d'outils de visualisation pour automatiser les tâches de routine et centraliser la communication à partir d'un seul espace de travail. Que vous gériez un grand cabinet ou une petite équipe, ClickUp facilite vos processus de gestion de projet. Grâce à des fonctionnalités telles que l'automatisation et la le suivi du temps du projet avec le suivi du temps de travail, vous pouvez garder une trace des tâches au fur et à mesure qu'elles progressent dans le flux de travail. 🧑‍💻

Pour les grandes entreprises, l'efficacité de ClickUp est un atout majeur gestion du flux de travail les outils de gestion du flux de travail peuvent simplifier la tâche en permettant à chacun de rester sur la même page en ce qui concerne les objectifs mensuels et l'organisation du travail indicateurs de performance financière . Paramétrer des feuilles de calcul rapides comme l'éclair en Vue Tableur créer une vue de haut niveau tableaux de bord pour les clients et les projets et obtenir des rapports permettant de gagner du temps sur l'emploi du temps de chacun. À ClickUp de faire le gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : Développer votre entreprise et mieux servir vos clients !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Sur 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail, notamment Zoom, Slack,Environnements de travail de Googlemicrosoft Office, etc

Ajouter estimation de durée que vous pouvez répartir entre les membres de l'équipe pour prévoir votre charge de travailStatuts personnalisés screen will still be on the previous. - Revue Capterra j'aimerais qu'il soit possible d'étiqueter un client avec un libellé dans son dossier comme nous pouvons le faire avec les modèles. J'aimerais aussi qu'il y ait une zone protégée par un mot de passe pour conserver les données sensibles des clients, comme les noms d'utilisateur et les mots de passe de leurs comptes, à laquelle même les employés de JetPack n'auraient pas accès pour des raisons de sécurité Revue de Capterra Prix du flux de travail Jetpack

Organize : 36 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 36 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Scale : 39$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Capterra: 4.8/5 (50+ reviews)

4.8/5 (50+ reviews) G2: 4.1/5 (10+ reviews)

3. QuickBooks

via QuickBooks QuickBooks est un logiciel de comptabilité destiné aux professionnels de la fiscalité pour rationaliser la comptabilité et les processus de paie. Il contribue à simplifier la façon dont les entreprises gèrent leurs finances et prennent des décisions éclairées. Avec QuickBooks, toutes vos données financières sont stockées en un seul endroit, ce qui facilite l'accès aux informations et leur analyse rapide.

Vous pouvez même l'utiliser pour suivre les équipes commerciales quotidiennes, générer des factures et gérer les comptes clients. En outre, QuickBooks offre des fonctionnalités utiles telles que le suivi des paiements de factures échues, la mise en place de forfaits de paiement et la création de rapports financiers précis.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Suivi des revenus et tri automatique des dépenses

Suivi automatique des kilomètres parcourus dans le cadre de l'entreprise

gestion des entrepreneurs 1099

Générateur de factures professionnelles

Analyse des coûts des travaux

Application mobile

Grands livres

Saisie des reçus

Limites de QuickBooks

souvent beaucoup d'erreurs et de tracas lors de l'exécution de certaines activités. Il est difficile de joindre l'assistance. Le prix de l'abonnement est élevé et n'est pas flexible (par instance, une fois que vous vous inscrivez à un forfait supérieur et que vous activez certaines fonctionnalités, vous ne pouvez plus rétrograder votre forfait) Revue G2 je pense que les fonctionnalités de rapports pourraient être plus robustes. En outre, je pense que le côté utilisateur comptable présente certaines fonctionnalités qui font défaut du point de vue du propriétaire de l'entreprise. Il s'agit également de l'option la plus coûteuse du marché Revue de Capterra

Prix de QuickBooks

Simple Début : 30 $/mois

: 30 $/mois Les essentiels : 55 $/mois

: 55 $/mois Plus : 85 $/mois

: 85 $/mois Avancé : 200 $/mois

Capterra: 4.3/5 (5,000+ reviews)

4.3/5 (5,000+ reviews) G2: 4/5 (2,000+ reviews)

via OfficeTools OfficeTools est un logiciel de gestion de cabinet conçu pour les équipes comptables de petite et moyenne taille. Il aide les équipes à organiser les clients et leurs informations comptables. Avec OfficeTools, vous pouvez facilement créer des factures, suivre le temps et la progression des projets, et assurer des rapports financiers précis, tout en automatisant la plupart de vos tâches quotidiennes de gestion de projet.

Cet outil de solution comptable facilite également la collaboration avec les membres de votre équipe grâce au stockage des documents financiers dans un emplacement sécurisé. Vous pouvez ainsi consulter rapidement les documents clés sans avoir à chercher dans plusieurs dossiers. De plus, il élimine l'entrée manuelle des données, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à des activités à plus forte valeur ajoutée, comme la consultation ou la fourniture de conseils stratégiques.

Traitement des paiements par carte de crédit et des transactions ACH via OfficeTools Cloud

Apprentissage automatique intégré pour étiqueter et catégoriser automatiquement les documents

Fonctionnalité de suivi de projet

Intégration de Microsoft Exchange

Statut et taux de facturation des clients

Affichages du calendrier par jour, par semaine et par mois

Contacts illimités

le plus grand défi pour notre organisation est que certaines des fonctions intégrées dans les outils de bureautique ne sont pas compatibles avec les principaux fournisseurs, ce qui oblige notre personnel à apprendre de nouveaux raccourcis Revue G2 Ce logiciel se bloque constamment et donne des messages d'erreur.- Revue de Capterra

À partir de 49 $ par utilisateur et par mois

Capterra: 4.1/5 (100+ reviews)

4.1/5 (100+ reviews) G2: 3.7/5 (80+ avis)

5. Microsoft À faire

via Microsoft À faireMicrosoft À faire est un outil de gestion des tâches conçu pour permettre à un cabinet comptable en pleine croissance de rester organisé et de maîtriser son travail. Grâce à ses fonctionnalités rationalisées et à sa conception intuitive, les utilisateurs peuvent ajouter des tâches, définir des paramètres d'échéance, joindre des pièces et accéder à leurs informations où qu'ils se trouvent.

L'application offre de puissantes fonctionnalités de recherche pour un emplacement rapide des données importantes, ce qui permet aux comptables de se concentrer sur ce qui est important et d'en faire plus. Elle se synchronise également de manière transparente avec d'autres applications Microsoft comme Outlook et Office 365, créant ainsi un environnement de travail unique qui synchronise efficacement le flux de travail quotidien des comptables.

Discover logiciel de gestion de projet gratuit pour aider à gérer les équipes virtuelles!

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Rappels et dates d'échéance dans les checklists quotidiennes

applications iPhone, Android, Windows et Web

Intelligentagenda quotidien* Intégration des tâches Outlook

Barre latérale d'accès rapide

Arrière-plans personnalisés

Partage de la liste À faire

Limites de Microsoft à faire

l'impossibilité de déplacer des éléments d'une liste à l'autre est un véritable casse-tête pour moi. De plus, il devrait y avoir une option de paramètres que l'on pourrait cocher pour automatiser le déplacement des tâches inachevées vers les jours suivants._- Revue Capterra certaines versions permettent de définir des catégories, mais pas toutes, ce que je préférerais. À mon avis, ce n'est pas un problème, mais cela me fait regretter de ne pas pouvoir utiliser les paramètres des catégories pour organiser et afficher mes tâches sur tous les appareils Avis de Capterra

Prix de Microsoft À faire

Microsoft À faire est gratuit avec un compte Microsoft

Microsoft À faire évaluations et critiques

Capterra: 4.6/5 (2,000+ reviews)

4.6/5 (2,000+ reviews) G2: 4.3/5 (40+ avis)

6. Microsoft Excel

via Microsoft Excel Microsoft Excel est un programme de outil de gestion de projet basé sur une feuille de calcul conçu pour aider les comptables à créer et à présenter des rapports financiers. Il permet aux utilisateurs de créer des feuilles de calcul contenant des données, des formules, des visualisations, des macros, des outils d'analyse, etc.

Avec Excel, les comptables peuvent générer rapidement et avec précision des rapports complexes d'une manière à la fois facile à comprendre et esthétiquement agréable. Excel offre aux comptables un moyen efficace et rentable de donner un sens aux rapports financiers et de rationaliser leur flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Excel

Tableaux permettant de se connecter aux données de Power BI (Business Intelligence)

Mise en forme, sparklines et tableaux pour créer du contenu visuel

Intégrations avec d'autres produits Microsoft 365

Collaboration en temps réel dans les feuilles de calcul

Formules pour effectuer des calculs

Applications mobiles, de bureau et en ligne

Bibliothèque de modèles

Limites de Microsoft Excel

le passage entre Excel et ses versions est souvent incompatible Revue Capterra _Microsoft Excel peut parfois être difficile à utiliser en raison du manque d'instructions détaillées et de tutoriels pour certaines de ses fonctionnalités. Des explications plus transparentes m'aideraient à mieux comprendre toutes les capacités de ce programme Revue G2

Prix Microsoft Excel

Microsoft Excel est disponible en version autonome pour $$159,99 ou avec un abonnement à Microsoft 365

Microsoft Excel évaluations et critiques

Capterra: 4.8/5 (18 000+ commentaires)

4.8/5 (18 000+ commentaires) G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

7. Xero Practice Manager

via Xero Practice Manager Xero Practice Manager est un logiciel de gestion de cabinet comptable conçu pour aider les cabinets fiscaux et comptables à mieux gérer leurs relations clients et leurs finances. Il rationalise les processus tels que la tenue des comptes, la facturation et les rapports financiers, donnant aux comptables la possibilité de fournir de meilleurs services à leurs clients tout en stimulant la productivité de leur cabinet.

Grâce à sa conception conviviale, Xero Practice Manager permet à l'équipe d'améliorer facilement son efficacité et sa rentabilité. En éliminant les entrées de données manuelles fastidieuses, ils peuvent se concentrer sur la fourniture des meilleurs conseils et orientations à leurs clients, ce qui conduit à des interactions plus fortes avec ces derniers.

Les bonnes fonctionnalités de Xero Practice Manager

Correspondances suggérées pour catégoriser et rapprocher les transactions sur les comptes bancaires

Outils de gestion des dépenses pour soumettre ou rembourser les notes de frais

Intégration avec le logiciel de gestion de cabinet Xero

Modèles et échantillons de rapports personnalisables

Outils d'inventaire pour remplir les factures et les commandes

Gestion des tâches et des dossiers

Suivi du temps

Limites de Xero Practice Manager

l'un des inconvénients de Xero est qu'il peut être un peu cher pour les petites entreprises. Il ne dispose pas non plus de certaines fonctionnalités plus avancées que les logiciels de comptabilité plus onéreux Revue de Capterra je n'aime pas le fait que l'interface de Xero Practice Manager soit un peu démodée. Il est facile à utiliser, mais j'espère que le design pourra être amélioré dans un avenir proche. En espérant qu'il y ait également une option de filtre lors de la recherche d'entités ayant une certaine caractéristique._- Revue G2

Prix de Xero Practice Manager

Début : 13 $/mois

: 13 $/mois En croissance : 37 $/mois

: 37 $/mois Établi : 70 $/mois

Capterra: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) G2: 4.1/5 (20+ avis)

8. TaxWorkFlow

via TaxWorkFlow TaxWorkFlow est un système de comptabilité par flux de travail conçu pour aider les comptables à préparer rapidement et facilement les déclarations fiscales. La plateforme facilite l'organisation des documents et la saisie des informations. TaxWorkFlow élimine les tâches fastidieuses telles que l'entrée manuelle de données, ce qui permet aux comptables de produire des déclarations fiscales précises plus rapidement que jamais.

En utilisant TaxWorkFlow, les comptes peuvent rapidement créer des calculs fiscaux précis, produire des formulaires exacts et générer des rapports en une fraction du temps traditionnellement nécessaire, ce qui leur permet de servir plus facilement leurs clients et d'optimiser leurs profits.

Les meilleures fonctionnalités de TaxWorkFlow

Stockage cloud ou interne des données pour la gestion des documents

Invitations par e-mail pour l'intégration des nouveaux employés avec des instructions

Filtres natifs ou personnalisés pour accéder instantanément aux informations clés

Affichage du Calendrier pour organiser les rendez-vous avec les clients

Document etsystèmes de gestion des clients* Aperçu du temps et de la facturation

Application native Windows

Limites de TaxWorkFlow

L'interface est dépassée par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet comptable

Pas de forfaits mensuels

Prix de TaxWorkFlow

Contactez TaxWorkFlow pour obtenir les détails des forfaits

Évaluations et critiques de TaxWorkFlow

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

9. Karbon

via Karbon Karbon est un logiciel de gestion de projet comptable conçu pour aider les entreprises en croissance et les cabinets comptables à mieux collaborer, à réunir les clients et les systèmes, et à coordonner leurs données en un seul endroit. Il rationalise la communication, simplifie la gestion de projet et offre des solutions intégrées qui s'intègrent sans effort aux systèmes existants.

La plateforme de gestion de projet collaborative fournit des fonctionnalités de stockage et de contrôle d'accès sécurisées, basées sur le cloud, qui facilitent la sécurisation et la mise à jour des données de chacun. Grâce à sa conception intuitive et à ses tableaux de bord de capacité, Karbon permet d'obtenir facilement des informations sur les performances de votre organisation et de réagir rapidement aux changements rapides.

Les meilleures fonctionnalités de Karbon

Téléchargements en masse vers des éléments de travail ou des contacts

Gestion des clients etmodèles d'intégration* Intégrations Dropbox et Microsoft OneDrive

Mon travail Scheduler pour la gestion des ressources

Tableaux Kanban et échéanciers d'activités

Tâches des clients et rappels automatiques

Tableaux de bord

Limites de Karbon

mon travail, les équipes et l'installation générale ne sont pas efficaces et ne sont pas entièrement disponibles pour les utilisateurs administrateurs. Je comprends pourquoi, mais il y a des moments où c'est un obstacle. S'il y avait plus de niveaux de permissions pour les utilisateurs, peut-être que la capacité de faire des changements plus importants plus efficacement pourrait être ajoutée aux membres de l'équipe avec une plus grande accessibilité._- Revue G2 sur Mon travail, je ne peux pas assigner certaines tâches/travaux pour aujourd'hui. Parfois, je me retrouve à faire défiler ma semaine pour chercher ce que je dois encore achever aujourd'hui. Le déplacer dans Mon travail actuel n'est pas non plus la meilleure solution car je travaille sur de nombreux projets tous les jours Revue G2

Prix Karbon

Teams : 59 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 59 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business : 79 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 79 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez Karbon pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) G2: 4.8/5 (300+ commentaires)

10. Canopée

via Canopée Canopy est un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud, conçu pour que les comptables restent organisés et optimisent leur temps. Il prend en charge la paperasserie fastidieuse associée à la gestion des clients, automatise les tâches répétitives et affiche une vue unique de tous les dossiers des clients.

La plateforme fournit également des informations en temps réel sur les performances des clients individuels et du cabinet dans son ensemble, qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions plus éclairées et identifier les domaines à améliorer. Avec Canopy, les cabinets comptables sont mieux équipés pour prendre de l'avance sur leur travail client.

Les meilleures fonctionnalités de Canopy

Synchroniser les calendriers avec Microsoft et Google

Factures uniques, récurrentes et programmées

Boîte de réception globale pour afficher et gérer les e-mails

Formulaires prédéfinis pour les demandes des clients

Application d'embarquement des commerçants

Outil d'action en masse

Filtres enregistrés

Limites de Canopy

canopy a quelques inconvénients tels que l'impossibilité d'envoyer des messages texte (nous utilisons un système tiers), l'absence de rapports complexes (bien que facilement créés par l'utilisateur grâce à l'exportation CSV et un peu de magie Excel), et quelques autres inconvénients mineurs, mais Canopy fait attention à ces inconvénients (allez voir les forums !) et travaille à les intégrer au fil du temps._- Revue de Capterra la seule chose que je n'aime pas dans Canopy, c'est que je n'ai pas la possibilité de changer les thèmes de couleur de la programmation. Je pense que j'apprécierais encore plus Canopy si je pouvais l'adapter aux couleurs de notre entreprise. Je pense que Canopy pourrait être doté de plus de fonctionnalités de conception Revue G2

Prix de la canopée

Canopy propose un forfait Free pour un maximum de 500 contacts avec des modules complémentaires en option

Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) G2: 4.6/5 (220+ commentaires)

Vous pouvez toujours avoir un compte sur ClickUp

Un logiciel de gestion de projet comptable efficace comporte beaucoup d'éléments, c'est pourquoi il est essentiel de trouver un outil aussi flexible que puissant !

ClickUp est le seul outil de productivité qui peut centraliser votre travail dans toutes les applications et évoluer avec vous au fur et à mesure de votre croissance. Sa vue Tableur dynamique vous permet de créer des bases de données intuitives et détaillées avec facilité et efficacité pour gérer les tâches, les factures et les clients, le tout à partir du même espace de travail.

À cela s'ajoute le fait qu'il peut faire tout cela avec tous les forfaits.

Quelle que soit la taille de votre équipe ou de votre budget, ClickUp possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour rationaliser votre projet de comptabilité et améliorer vos relations avec vos clients dès le départ.

Alors, qu'attendez-vous ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui . 📈