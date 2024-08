10 Alternatives et concurrents de Microsoft To Do en 2024

Êtes-vous un optimiseur de tâches à la recherche d'une nouvelle gestion des tâches outil de gestion des tâches ? Microsoft À faire est un choix familier, mais de nombreuses autres applications de prise de notes peuvent mieux répondre à vos besoins.

Dans le monde de la productivité, il n'y a pas de taille unique, et c'est pourquoi nous vous donnons des options pour d'autres outils. Cette liste présente les meilleures alternatives Microsoft À faire de 2024, chacune apportant son mélange unique de fonctionnalités au tableau.

Prêt à trouver le bon concurrent de Microsoft À faire pour vous aider à être plus productif ? Plongeons dans le vif du sujet.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Microsoft À faire ?

Lorsque vous vous aventurez dans le monde de la les astuces de productivité si vous cherchez des applications de gestion du temps, des listes à faire et des outils de gestion des tâches, ne vous contentez pas d'un simple attrait esthétique. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Intégration fluide: À notre époque numérique interconnectée, la puissance d'un outil réside souvent dans sa capacité à travailler harmonieusement avec d'autres. Un gestionnaire de tâches de premier ordre s'intégrera parfaitement dans vos applications favorites, centralisant vos données et vous évitant le fastidieux passage d'une plateforme à l'autre. Cette prouesse d'intégration transforme un bon logiciel en une excellente centrale de productivité personnalisée pour que vous puissiez..travailler plus vite *Interface conviviale: La simplicité est le summum de la sophistication, surtout en ce qui concerne les outils technologiques. Une interface utilisateur propre et intuitive peut offrir une expérience de gestion de projet plus réussie plutôt qu'une corvée. Il est essentiel de choisir une application de liste de tâches qui vous permette de capturer des idées, de créer et de gérer des tâches, et d'organiser toutes vos données sans effort, sans avoir à vous plonger dans un manuel d'utilisateur ou dans une application de gestion de projetdocumentation technique premier

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce à des Tableaux blancs virtuels qui stimulent l'innovation

N'oubliez pas que le meilleur outil de gestion des tâches est celui qui convient à votre flux de travail et qui vous aide à rester organisé et efficace de la manière la plus confortable possible.

Les 10 meilleurs concurrents de Microsoft À faire à utiliser en 2024

Voici nos outils de gestion de tâches et de listes de tâches préférés pour documenter, gérer et (notre partie favorite !) rayer cette liste de tâches encombrante.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Pas de discussion sur outil de productivité est achevé sans ClickUp.

Plus qu'un application de liste à faire , ClickUp est une plateforme unifiée pour tout votre travail. Tâches ClickUp vous permettent de transformer des projets intimidants en tâches plus petites, ce qui est parfait pour les adeptes de la productivité en solo et pour les utilisateurs multiples.

Avec ClickUp, collaboration en temps réel est un jeu d'enfant, garantissant que vous et votre équipe êtes toujours sur la même page. De plus, ses environnements personnalisés vous permettent d'adapter votre espace de travail à vos besoins.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Embrassercartographie des processus avec des listes de tâches emboîtables qui facilitent la décomposition d'une tâche en actions plus petites

Synchronisez vos listes à faire sur votre bureau, votre smartphone ou votre tablette

Mettez en forme vos différentes tâches pour voir d'un coup d'œil ce que vous devez faire

Assignez des tâches à d'autres personnes pour transformer votre liste de tâches en un flux de travail d'équipe

Consultez des dizaines de modèles de listes à faire commemodèles de forfaits de travail et bien d'autres encore !

Glissez-déposez les tâches pour réorganiser rapidement votre liste de choses à faire à la volée

Des statuts personnalisés vous permettent de définir des étapes de progression des tâches adaptées à votre flux de travail

Utilisez le suivi du temps intégré pour comprendre la durée des tâches

Planifiez vos journées de manière efficace grâce à un calendrier intégré

Les limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités peuvent sembler écrasantes pour les nouveaux utilisateurs

Les options de personnalisation nécessitent un certain temps d'apprentissage avant d'être pleinement exploitées

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

: 4.7/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Tâches Google

via Tâches Google Google Tasks est une application de tâches simples. Elle s'intègre à Gmail et à Google Agenda en tant que gestionnaire de tâches simple mais puissant.

Avec Google Tasks, vous pouvez facilement créer des projets, documenter des processus d'entreprise, définir des rappels et garder une trace de vos tâches importantes et des dates d'échéance, ce qui en fait l'outil idéal pour les utilisateurs qui ont soif de simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Conversion des e-mails en tâches directement à partir de votre boîte de réception Gmail

Affichez les tâches et gérez-les facilement dans votre Google Agenda et Google Docs

Décomposez les nouvelles tâches en parties faciles à gérer

Accédez à vos tâches en déplacement depuis plusieurs plateformes, y compris votre smartphone

Limites de Google Tasks

Il manque des fonctionnalités avancées comme le suivi du temps et la visualisation de la progression

Les fonctionnalités de collaboration minimales le rendent moins adapté aux projets d'équipe ne travaillant pas avec Google Agenda, Google Docs ou Google Sheets (essayez les fonctionnalités suivantesSolutions alternatives à Google Tasks!)

Prix de Google Tasks

Gratuit

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

3. À faire

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/any.do\_-1400x843.png exemple de produit any.do /$$$img/

Via À faire Any.do est une application de productivité polyvalente et logiciel de gestion des tâches connu pour son beau design et son interface conviviale. Cette alternative à Microsoft À faire offre des fonctionnalités clés telles que des calendriers intégrés, des listes de courses et des planificateurs quotidiens qui vous permettent de gérer efficacement vos tâches.

Que vous soyez un utilisateur individuel ou que vous fassiez partie d'une équipe comprenant des intervenants externes, Any.do vous offre une manière transparente d'organiser et de gérer vos tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'À.faire

Organisez vos listes de courses avec des catégories triées automatiquement

Commencez votre journée avec un forfait clair,en classant les tâches par ordre de priorité pour une productivité maximale

Ajouter rapidement des tâches à l'aide de commandes vocales

Gérer des listes et assigner des tâches avec n'importe qui

Limites de Any.do

Certains utilisateurs peuvent trouver le système de rappels un peu complexe à gérer

La version gratuite est quelque peu limitée en termes de fonctions par rapport à d'autres applications de listes à faire

Prix d'À faire

Personnel : Free

Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Teams : 5$/mois par utilisateur

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

: 4.1/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

4. Evernote

via EvernoteEvernote est bien plus qu'un gestionnaire de tâches et une application de liste de tâches : c'est une application complète de prise de notes qui permet de gérer efficacement toutes vos tâches à faire. Evernote est l'une des alternatives les plus puissantes à Microsoft À faire.

Elle excelle dans le stockage de toutes sortes d'informations, qu'il s'agisse de simples notes textuelles, de pages web ou de fichiers PDF, et peut constituer un outil puissant pour les individus et les équipes.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Ajoutez des tâches, des pièces jointes, des enregistrements vocaux et des cases à cocher directement dans vos notes ou votre liste de choses à faire

Enregistrez des articles, des recherches et des pages web utiles directement à partir de votre navigateur

Utilisez ou personnalisez des modèles pour une prise de notes et une gestion des tâches efficaces

Recherchez du texte dans des images ou des notes manuscrites

Limites d'Evernote

Pas de fonctionnalités dédiées à la gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt ou le suivi du temps

Son vaste paramètre de fonctionnalités peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 10,83 $/mois par utilisateur

: 10,83 $/mois par utilisateur Professionnel : 14,17 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (8 000+ commentaires)

5. Les choses

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg

/$$$img/

via Les choses À$$a est une application de gestion des tâches et de liste de choses à faire conçue pour les utilisateurs d'Apple. Elle fournit une interface propre et intuitive, vous permettant de gérer vos tâches sans effort. Sa magie réside dans sa simplicité, ce qui la rend idéale pour un usage personnel ou pour les petites équipes qui valorisent la facilité d'utilisation plutôt que la richesse des fonctionnalités.

Things meilleures fonctionnalités

Des catégories distinctes vous aident à vous concentrer sur les tâches immédiates

Organisez vos tâches par commande séquentielle ou par priorité

Accédez instantanément à vos projets ou domaines en quelques clics

Affichez les évènements de votre calendrier à côté de votre liste à faire

Limites de Things

Uniquement disponible pour les appareils macOS et iOS, ce qui limite l'accessibilité multiplateforme - en particulier ceux qui gèrent des tâches Outlook

Pas d'outils de collaboration efficaces, ce qui pourrait être un inconvénient pour les équipes

Prix de Things

Mac : 49,99 $ en achat unique

: 49,99 $ en achat unique iPad : 19,99 $, achat unique

: 19,99 $, achat unique iPhone : 9,99 $ achat unique

Évaluations et critiques de Things

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (100+ commentaires)

6. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep brille par sa simplicité. En tant qu'application de prise de notes, elle vous permet de noter des idées, de créer des listes à faire et de définir des paramètres de rappel. Si vous utilisez déjà la suite de produits Google, Google Keep s'intégrera parfaitement à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Organisez vos notes et regroupez vos tâches pour les retrouver facilement grâce à des dossiers et des libellés de couleur

Dictez rapidement vos pensées et faites-les transcrire par l'assistant Google

Obtenez un rappel d'une tâche lorsque vous vous trouvez à un emplacement spécifique

Partagez des tâches et collaborez sur des notes avec d'autres personnes en temps réel

Limites de Google Keep

Pas de fonctionnalités avancées de gestion des tâches, telles que les sous-tâches ou le suivi du temps

Options de mise en forme limitées par rapport à d'autres applications

Vous devrez chercher ailleurs pour gérer les tâches d'Outlook avec Microsoft À faire

Free

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

7. Toodledo

via ToodledoToodledo est un outil de productivité robuste conçu pour répondre à différents besoins. Il couvre plusieurs aspects de la productivité, des tâches et notes autocollantes aux habitudes et calendriers. Ses fonctionnalités flexibles le rendent adapté aux individus, aux équipes et aux entreprises de toutes tailles.

Meilleures fonctionnalités de Toodledo

Suivez et développez vos habitudes en même temps que vos tâches quotidiennes

Partage et modification en cours des tâches avec des collègues ou des membres de la famille

Adaptez votre environnement de travail à votre flux de travail préféré

Parfait pour la planification de projets complexes et le brainstorming

Limites de Toodledo

L'interface peut sembler un peu vieillotte par rapport à Microsoft À faire et à d'autres applications

La courbe d'apprentissage est plus raide en raison de la richesse des fonctionnalités et des possibilités de personnalisation

Prix de Toodledo

Free

Standard : 3,99 $/mois par utilisateur

: 3,99 $/mois par utilisateur Plus : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Business : Contactez Toodledo pour connaître les tarifs

Toodledo évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

8. Tâches de Hubstaff

via HubstaffHubstaff Tasks est un système de gestion des tâches simplifié logiciel de gestion de projet idéal pour les équipes de toutes tailles. Tableau autour de la philosophie Agile, Hubstaff est l'une des meilleures alternatives à Microsoft car il offre des fonctionnalités puissantes comme les tableaux Kanban et les standups automatisés qui favorisent la collaboration des équipes et assurent un flux de travail fluide.

Hubstaff Tasks meilleures fonctionnalités

Utilisez des sprints pour diviser vos projets en éléments plus petits et plus faciles à gérer

Assurez-vous qu'aucun détail de la tâche n'est négligé grâce à des checklists détaillées

Gardez votre équipe synchronisée et suivez la progression avec des réunions de travail automatisées

Visualisez le calendrier de votre projet et ajustez-le si nécessaire grâce à l'affichage de l'échéancier

Les limites de Hubstaff Tasks

Manque de fonctionnalités avancées de rapports dans la version gratuite

Bien qu'il s'intègre à Hubstaff, le suivi du temps n'est pas directement intégré à Tasks

Prix de Hubstaff Tasks

Free

Débutant : 5,83 $/mois par utilisateur

: 5,83 $/mois par utilisateur Pro : $8.33/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez Hubstaff pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (400+ avis)

: 4.3/5 (400+ avis) Capterra : 4.5/5 (10+ avis)

9. Quire

via Quire Quire est un outil de gestion des tâches visuellement attrayant conçu pour les équipes créatives. Sa structure arborescente unique permet de décomposer plusieurs tâches en sous-tâches, ce qui simplifie la gestion de projets complexes. Sa simplicité et son interface intuitive en font un outil très agréable à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Quire

Utilisez les sous-tâches pour organiser les tâches de manière ordonnée

Utilisez des tableaux visuels comme Kanban pour comprendre votre flux de travail et identifier les goulots d'étranglement

Partagez, déléguez et discutez des commentaires sur les tâches avec votre équipe

Continuez à travailler sur vos tâches même sans connexion internet

Limites de Quire

Intégration limitée avec des outils et services externes

Pas de fonctionnalité de suivi du temps intégrée

Prix de Quire

Free

Professionnel: $7.65/mois par utilisateur

$7.65/mois par utilisateur Premium: $13.95/mois par utilisateur

$13.95/mois par utilisateur Enterprise: $19.95/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (60+ commentaires)

: 4.6/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

10. Checkvist

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/card2\_white-006955c87152021923dccf6a86f55629d4c392054f2f67a596781f2585245e6-1.jpg Tableau de bord Checkvist /$$img/

via Checkvist Checkvist est un gestionnaire de tâches minimaliste axé sur une liste de tâches à faire centrée sur le clavier. Il s'adresse aux utilisateurs expérimentés qui préfèrent le texte et les raccourcis clavier aux interfaces graphiques pour gérer leurs projets et organiser leurs tâches. Grâce à la simplicité et à la rapidité de Checkvist, vos propres listes de tâches et vos outils de collaboration restent efficaces et gratuits, ce qui vous permet de mieux gérer vos projets.

Checkvist meilleures fonctionnalités

Naviguez et gérez vos tâches entièrement au clavier

Organisez les tâches et les sous-tâches dans une structure imbriquée

Mettez en forme vos notes et commentaires de tâches avec facilité

Partagez et déléguez des tâches avec votre équipe

Les limites de Checkvist

L'interface minimaliste et textuelle de l'application de liste à faire pourrait ne pas plaire à tous les utilisateurs

Absence d'aides visuelles telles que les tableaux Kanban ou les diagrammes de Gantt

Prix de Checkvist

Free

Pro : 39 $/an

: 39 $/an Équipe Pro : 69 $/an

G2 : 4.2/5 (3+ commentaires)

: 4.2/5 (3+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (50+ commentaires)

Choisir son partenaire de productivité pour passer à autre chose que Microsoft À faire

Rien ne remplace l'expérience pratique lors de la sélection de la meilleure alternative à Microsoft À faire pour vos besoins. Testez donc ces autres outils et voyez lequel correspond à votre style de travail.

Commencez par explorer La fonctionnalité Tâches de ClickUp . Nous avons fait notre fonctionnalité innovante Tâches pour s'adapter à vos besoins spécifiques, transformant ainsi la façon dont vous gérez votre liste de tâches. ClickUp est plus qu'une simple application de liste de tâches - c'est une plateforme complète que nous avons construite pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

De plus, si vous commencez votre voyage de productivité ou si vous recherchez une nouvelle approche de la gestion de projets, notre application Modèle de liste à faire au quotidien vaut le détour. Il s'agit d'une ressource conçue pour structurer votre journée et répondre à de nombreux besoins.

Mon travail consiste à choisir le bon outil qui correspond à votre style de travail et à vos besoins, c'est la clé d'une meilleure productivité. Avec ClickUp, vous ne choisissez pas seulement une excellente alternative à un outil, vous choisissez un partenaire qui s'engage à améliorer votre productivité. Il est temps de passer à l'étape suivante !