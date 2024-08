25 astuces Slack pour améliorer la communication au travail en 2024

Slack est un hub central de collaboration interne et externe pour la plupart des entreprises aujourd'hui.

Bien que nous soyons d'accord, saviez-vous qu'il peut faire plus pour vous que simplement envoyer de nouveaux messages et discuter ?

Nous partagerons les meilleurs hacks Slack pour vous aider à devenir plus productif et à améliorer la communication sur le lieu de travail en 2024.

Ces conseils et astuces débloqueront tout le potentiel de Slack, amélioreront l'efficacité du flux de travail et favoriseront un environnement de travail plus connecté.

Qu'il s'agisse de trier vos messages non lus, d'intégrer d'autres applications ou de personnaliser votre environnement de travail Slack en fonction des besoins uniques de votre équipe, ces hacks amélioreront votre expérience Slack. Commençons par les bases.

Slack est une puissante application de outil de communication interne qui révolutionne la façon dont les équipes collaborent à l'ère numérique. À la base, Slack est une plateforme sophistiquée de messagerie directe, mais elle va bien au-delà des simples discussions.

Il organise les discussions en canaux Slack, qui peuvent être spécifiques à des projets, des sujets ou des équipes, ce qui en fait un outil polyvalent répondant à divers besoins professionnels.

Imaginez une équipe marketing qui travaille sur une nouvelle campagne. Ils peuvent créer un canal dédié au marketing de projet pour toutes les discussions, fichiers et mises à jour pertinentes.

Ce canal rationalise la communication et permet de garder toutes les ressources nécessaires à portée de main des membres de l'équipe. De plus, Slack s'intègre parfaitement à de nombreuses applications comme Google Drive, améliorant ainsi les fonctions comme certaines meilleures intégrations de Slack que nous avons explorées.

En résolvant les défis quotidiens sur le lieu de travail, Slack offre des fonctionnalités uniques telles que :

Des notifications personnalisées pour des canaux spécifiques

Parcourir les canaux sans effort pour un accès rapide

Trier rapidement tous vos messages non lus

Personnaliser Slack avec vos valeurs de couleur HTML, améliorant ainsi l'attrait visuel

Créer des listes de tâches à faire dans l'application

Ces fonctionnalités en font un indispensable outil de communication sur le lieu de travail pour les professionnels qui cherchent à améliorer l'efficacité du flux de travail et à maintenir un environnement de travail numérique bien organisé. Creusons dans plus de tels hacks qui vous aident à améliorer la communication de votre équipe.

25 hacks Slack pour améliorer la communication au travail

Voici quelques-uns des meilleurs hacks Slack pour améliorer la communication au travail en 2024 :

1. Changement rapide (Ctrl/Cmd + K)

Ce raccourci est un hack Slack qui change la donne pour tous les utilisateurs. Passez instantanément d'un canal Slack à l'autre ou d'un message direct à l'autre, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et d'assurer la fluidité de votre travail. Il est très utile dans un environnement de travail Slack très actif, où il est fréquent de passer d'une discussion à l'autre.

Slack Quick Switcher via Slack

2. Marquer comme non lu (Alt + Clic sur un message)

Gardez une trace des messages Slack cruciaux en les marquant comme non lus. Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous devez revenir plus tard sur un message Slack spécifique, ce qui permet d'éviter que des informations essentielles ne se perdent dans les communications quotidiennes.

3. Couper le son des canaux Slack

Réduisez le bruit en mettant en sourdine les canaux Slack pour mettre en pause les notifications qui ne sont pas immédiatement pertinentes. Mettez les canaux en sourdine pour vous concentrer sur les tâches prioritaires sans être distrait par des notifications constantes, ce qui rend votre expérience Slack plus gérable et moins accablante.

Commande de rappel de Slack via Slack Il vous aide à vous souvenir des échéances cruciales en paramétrant des rappels Slack pour des dates spécifiques à l'aide des commandes de recherche avancée de Slack. Pour ceux qui sont en déplacement, les applications mobiles de Slack vous permettent de rester connecté.

5. Mise à jour de statut personnalisée

Tenez votre équipe au courant de votre disponibilité ou de votre priorité actuelle en paramétrant un statut Slack personnalisé. Ce hack permet de définir les attentes et de réduire les interruptions inutiles, favorisant ainsi un environnement de travail plus productif et respectueux.

6. Épingler les messages

Cette fonctionnalité permet de garder les informations essentielles facilement accessibles. En épinglant des messages ou des documents importants au sein d'un canal, vous vous assurez que tout le monde trouve rapidement le contenu important sans avoir à faire défiler d'interminables discussions. Cette fonction est très utile pour mettre en évidence les notes de réunion, les échéances ou les mises à jour essentielles.

7. Utiliser les commandes slash de Slack (/)

Simplifiez votre utilisation de Slack grâce aux commandes slash. Ces commandes offrent un raccourci vers de nombreuses fonctions de Slack à partir de la boîte de messages Slack.

Qu'il s'agisse de définir un rappel, de modifier votre statut ou d'appeler un collègue, les commandes slash rendent ces tâches plus efficaces et plus accessibles, ce qui améliore directement la productivité.

8. Étoiler des canaux importants et spécifiques

Gérez efficacement votre environnement de travail Slack en marquant d'un astérisque les canaux importants. Vous pouvez également trier les canaux Slack comme vous le souhaitez à partir du menu déroulant. Ce hack permet de conserver vos canaux cruciaux en haut à gauche de votre liste de canaux, ce qui vous permet de ne jamais manquer des mises à jour ou des discussions essentielles.

9. Opérateurs de recherche avancée

Modification en cours des messages sur Slack via Slack Cela rend vos messages plus accrocheurs et aide à transmettre vos points plus efficacement, en veillant à ce que les informations critiques soient facilement perceptibles et comprises par les autres membres de votre équipe.

14. Raccourcis clavier

Familiarisez-vous avec les raccourcis clavier de Slack. Ces raccourcis accélèrent considérablement votre navigation et vos interactions dans l'application, ce qui vous permet de gagner du temps et de rendre votre utilisation de Slack plus efficace. Voici quelques raccourcis populaires qui sont essentiels pour tous les utilisateurs de Slack :

Ctrl/Cmd + Shift + K : Ouvre le menu Messages directs pour démarrer une nouvelle discussion

: Ouvre le menu Messages directs pour démarrer une nouvelle discussion Ctrl/Cmd + Shift + T : Affiche l'écran des fils pour suivre facilement les discussions

: Affiche l'écran des fils pour suivre facilement les discussions Ctrl/Cmd + G : Vous permet de passer à un message direct de groupe spécifique

: Vous permet de passer à un message direct de groupe spécifique Ctrl/Cmd + Shift + Y : Affiche ou masque la barre latérale de droite pour agrandir la fenêtre de discussion

: Affiche ou masque la barre latérale de droite pour agrandir la fenêtre de discussion Ctrl/Cmd + Shift + M : Vous dirige vers vos Mentions et Réactions Slack, pour suivre les interactions

: Vous dirige vers vos Mentions et Réactions Slack, pour suivre les interactions Ctrl/Cmd + Shift + A : Ouvre le volet d'activité pour voir toutes vos notifications en un seul endroit

: Ouvre le volet d'activité pour voir toutes vos notifications en un seul endroit Ctrl/Cmd + U : Permet de télécharger rapidement un fichier dans la discussion

: Permet de télécharger rapidement un fichier dans la discussion Ctrl/Cmd + Entrée : Envoie un message particulier à partir de la Box de composition, une alternative pratique au clic sur "Envoyer"

: Envoie un message particulier à partir de la Box de composition, une alternative pratique au clic sur "Envoyer" Ctrl/Cmd + P : Ouvre vos préférences, vous permettant de personnaliser rapidement les paramètres de Slack

15. Planifier des messages

La fonctionnalité de planification des messages de Slack est géniale pour gérer les communications sur différents fuseaux horaires ou envoyer des rappels au bon moment.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Schedule-messages-on-Slack.png Planifier des messages sur Slack /$$$img/

Programmer des messages sur Slack

Rédigez un message particulier comme d'habitude, puis au lieu de l'envoyer immédiatement, sélectionnez l'icône de planification (ou utilisez la commande /schedule) pour choisir une date et une heure futures pour la remise des messages. Cette fonctionnalité permet de s'assurer que votre message atteint son public à un moment approprié, améliorant ainsi l'efficacité et la rapidité de votre communication.

16. Utiliser les commandes /collapse et /expand

Gérez la visibilité des images et ajoutez l'intégration GIPHY dans vos discussions. Si un canal spécifique devient trop encombré, utilisez /collapse pour masquer toutes les images et les GIF et /expand pour les afficher à nouveau. Cela permet de garder votre assistance en ligne concentrée et moins distrayante.

17. Paramétrer les paramètres du Slackbot

Personnalisez Slackbot pour qu'il réponde automatiquement à des phrases ou à des questions spécifiques. C'est un moyen amusant de partager des informations communes, comme les mots de passe Wi-Fi ou les protocoles de réunion, ou d'ajouter de l'humour à votre espace de travail Slack.

Liste À faire de Slack via Slack Cette approche garantit que les communications prioritaires sont au premier plan, ce qui vous aide à gérer votre charge de travail et vos échéances plus efficacement.

25. Indexer les fichiers importés

Rationalisez votre gestion des fichiers dans Slack en indexant tous les fichiers importés. Cette fonctionnalité vous permet de retrouver rapidement des documents et des médias, en gagnant du temps dans la recherche de fichiers spécifiques. Elle est pratique lorsque vous manipulez un grand volume de données, en vous assurant que tout ce dont vous avez besoin est à portée de clic dans votre espace de travail Slack.

Limites de l'utilisation de Slack pour la communication au travail

Bien que Slack soit un outil très efficace pour améliorer la communication au travail, il est crucial de reconnaître ses limites.

En étant conscients de ces limites, les équipes, et les organisations peuvent atténuer ces défis de manière proactive. Ils peuvent établir des paramètres de communication, intégrer Slack à d'autres paramètres et garantir des interactions régulières en face à face, que ce soit virtuellement ou en personne.

1. Surcharge d'informations

Le flux constant de messages directs et de notifications de Slack entraîne souvent une surcharge d'informations. Ce barrage de communication résulte souvent en une baisse de productivité. Les utilisateurs de Slack ont besoin d'aide pour suivre le flux incessant de mises à jour, ce qui a un impact sur leur capacité à se concentrer sur les tâches.

2. Dépendance à l'égard d'une connexion continue

La dépendance de Slack à la connectivité internet signifie que toute perturbation entravera considérablement la communication.

Cette dépendance crée des défis dans la maintenance de la continuité de la communication collaboration en temps réel ce qui peut entraîner des retards et des problèmes dans le flux de travail, en particulier dans les régions où les connexions internet sont instables.

3. Difficulté à suivre les informations importantes

Naviguer dans les fils de discussion de Slack pour trouver des détails clés peut être décourageant. Les décisions et les données critiques sont enfouies sous une pile de messages directs, ce qui rend difficile la récupération d'informations spécifiques ou le suivi de la continuité d'un fil de canal de messages directs particulier.

4. Pas idéal pour un travail en profondeur

La culture de la réponse rapide dans Slack peut être un obstacle au travail approfondi et ciblé. Les notifications constantes et l'attente d'une réponse immédiate perturbent la concentration, affectant la qualité et la profondeur du travail qui nécessite une attention et une réflexion soutenues.

5. Problèmes de sécurité potentiels

Le partage d'informations sensibles sur Slack, en particulier dans les canaux privés, comporte des risques de sécurité inhérents. Les données confidentielles peuvent être vulnérables aux violations sans mesures de sécurité robustes, ce qui souligne la nécessité de protocoles de protection des données rigoureux au sein de l'application Slack.

6. Une communication non verbale limitée

Le format textuel de Slack manque d'indices non verbaux tels que le ton et le langage corporel. Cette limite peut entraîner des malentendus ou des interprétations erronées, car les subtilités de la communication sont souvent perdues, ce qui complique la transmission ou l'interprétation précise des sentiments.

7. Risque d'exclusivité

Slack pourrait ne pas être universellement accessible ou intuitif pour tout le monde, en particulier dans une main-d'œuvre diversifiée. Les différences de maîtrise du numérique créent des obstacles, entraînant une fracture entre ceux qui peuvent utiliser efficacement l'outil et ceux qui se sentent exclus.

8. Barrière du coût pour les fonctionnalités premium

Alors que Slack propose une version gratuite, l'accès à des fonctionnalités plus avancées et à une plus grande capacité de stockage nécessite un abonnement payant, ce qui peut être un facteur limitant pour les petites entreprises ou les startups.

Découvrez comment Slack se positionne par rapport à d'autres plateformes dans notre Slack vs. Google Discussion et Slack vs. Monday revues.

ClickUp : Une alternative à Slack pour la communication interne

Si Slack est un choix populaire pour la communication sur le lieu de travail, il existe d'autres acteurs dans le champ. ClickUp est une solution émergente de communication interne Alternative à Slack , proposant un outil de gestion du travail tout-en-un avec des solutions de communication complètes.

une affiche simplifiée du tableau blanc de ClickUp_

Tableau blanc: Utilisez la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp pour un brainstorming et un forfait collaboratifs. Les équipes peuvent mapper visuellement des idées, des flux de travail ou des plans de projet, facilitant ainsi une expérience de communication plus dynamique et plus engageante. Il fournit également Modèles de planification de la communication ClickUp afin que vous n'ayez pas à partir de zéro.

tableaux blancs de ClickUp pour l'ajout de documents

Docs: Les documents ClickUp offrent un espace pour la création, le partage et la collaboration sur des documents au sein de la plateforme. Cette fonctionnalité est idéale pour rédiger des forfaits de projet, des lignes directrices ou tout autre document collaboratif, en rationalisant le processus de création et de partage.

Utilisation de l'intégration ClickUp-Slack pour créer facilement des tâches ClickUp dans Slack

Intégration avec Slack: Reconnaissant l'utilisation généralisée de Slack, ClickUp intègre de manière transparente avec lui. Cela signifie que les équipes peuvent continuer à utiliser Slack tout en utilisant les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp. Les deux outils sont souvent utilisés en tandem, ce qui permet de bénéficier d'une certaine flexibilité et d'assurer une transition en douceur pour les équipes qui ont besoin de plus de temps pour passer entièrement de Slack.

convertir les idées en tâches et les assigner sur un tableau blanc ClickUp_

Gestion des tâches: Au-delà de la communication, ClickUp excelle dans la gestion des tâches. Attribuez des tâches, fixez des paramètres, suivez la progression, et bien plus encore, le tout au sein d'une même plateforme. Cette approche globale réduit la nécessité de passer d'un outil à l'autre, ce qui améliore l'efficacité.

En conclusion

Notre exploration des hacks Slack pour 2024 montre que Slack est plus qu'un simple outil de messagerie ; c'est un allié puissant pour améliorer la communication et l'efficacité au travail.

Des raccourcis ingénieux comme le Quick Switcher à la personnalisation des notifications et à l'intégration avec des applications pivots comme Google Drive, ces 20 hacks Slack sont conçus pour débloquer tout le potentiel de la plateforme.

Cependant, il est également crucial d'être conscient de ses limites et d'envisager des alternatives robustes comme.. ClickUp surtout pour ceux qui recherchent un solution globale de gestion du travail .

Qu'ils soient utilisés indépendamment ou aux côtés de Slack, des outils comme ClickUp offrent des fonctions complémentaires qui rationalisent davantage votre flux de travail. Adoptez ces hacks et ces outils, et regardez la productivité et la communication de votre équipe prospérer dans le monde dynamique de la collaboration professionnelle.