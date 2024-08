Slack vs. Monday : quel est le meilleur outil de collaboration ?

Collaborer entre plusieurs équipes tout en gérant des échéances proches et des échéanciers de sprint est un véritable défi.

Bien que des centaines d'outils de collaboration soient disponibles, Slack et Monday (monday.com) sont deux outils qui se démarquent.

Slack est facile à utiliser et fait de la collaboration un jeu d'enfant. Dans le même temps, Monday se démarque par.. la gestion de projet et le forfait.

L'utilisation conjointe de ces deux outils est-elle excessive en termes de collaboration ? L'un peut-il remplacer l'autre ? Existe-t-il un autre outil pouvant remplacer les deux ?

Attachez votre ceinture pour la comparaison ultime entre Slack et Monday.com. Une analyse de ce qu'ils offrent en termes de fonctionnalités, de prix, d'assistance et plus encore. Et qui est le meilleur pour la collaboration.

Pour commencer, donnons un aperçu de Slack.

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack Slack est une application de communication d'équipe basée sur le cloud qui vous permet de collaborer avec votre équipe au moment, à l'endroit et de la manière qui vous conviennent le mieux. Elle s'intègre à des milliers d'autres applications, ce qui en fait une application de collaboration d'équipe polyvalente.

Slack simplifie la communication au sein de l'équipe . Utilisez-le pour :

Discuter en temps réel via des canaux sur invitation seulement ou des messages directs

Envoyer des clips audio/vidéo

Partager des fichiers

Discuter en direct lors de visioconférences ou d'appels audio (via des réunions quotidiennes), et bien plus encore

Vous trouverez ci-dessous une analyse achevée des principales fonctionnalités de Slack et de la manière dont elles vous aident à atteindre vos objectifs objectifs de communication .

Les fonctionnalités de Slack

1. Communication en temps réel

Slack offre de multiples options de communication, notamment des discussions directes, axées sur les projets, des canaux partagés et des appels audio ou vidéo en direct. Utilisez des éléments interactifs comme les réactions, les emojis, les GIF et les @mentions pour pimenter les échanges les discussions .

via Slack

2. Canva pour la collaboration et l'automatisation du flux de travail

Canva permet aux gestionnaires de projet d'organiser, de conserver, de collaborer et de partager des informations à partir d'un seul endroit.

Slack fait office d'outil de collaboration outil de gestion de projet avec Canva. Créez un canevas personnalisé pour tout ce sur quoi vous travaillez - notes de réunion, projets ou checklists, puis partagez-le dans le canal Slack approprié pour collaborer avec vos collègues.

Par exemple, Canva est adapté à la création d'agendas de réunion à l'avance. Utilisez-le pour ajouter/modifier des sujets de discussion, créer des éléments d'action utilisez les mentions @ pour ajouter des participants ou leur assigner directement des tâches.

via Slack

Mieux encore, les toiles Slack sont livrées avec une galerie de modèles prédéfinis. Choisissez parmi les modèles pour l'intégration des employés, les notes d'information sur les produits et la synchronisation hebdomadaire, afin de ne jamais avoir à partir de zéro.

via Slack

3. Applications et intégrations

Slack s'intègre davantage à vos applications de collaboration et de productivité favorites. Trouvez plus de 2600+ applications dans le répertoire d'applications de Slack, y compris la plupart des outils vitaux comme Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail, et plus encore.

En outre, créez des applications personnalisées à l'aide des API de Slack.

Par exemple, utilisez des applications comme Polly pour organiser un sondage ou un quiz amusant sur l'ensemble des canaux. Appuyez sur \N[/\N] pour déclencher l'application à tout moment entre les discussions.

via Slack

4. Mon travail Builder (Automatisation)

Si vous pensiez que Slack n'était qu'un outil de messagerie de plus, tenez ma bière ! 🍺

Slack dispose de modules d'automatisation qui changent la donne et qui travaillent sur de simples fonctions de glisser-déposer (aucun code n'est nécessaire). Utilisez-les pour transformer rapidement les processus quotidiens en flux de travail automatisés.

via Slack

L'utilisation de Slack Canva pour un résumé rapide asynchrone facilite la communication au sein de l'équipe, en particulier si les personnes travaillent dans des fuseaux horaires différents ou ont des emplois du temps chargés. Voici comment cela fonctionne.

Mettez en place un canevas dédié dans Slack, spécialement pour les réunions rapides. Partagez les mises à jour, pour que tout le monde soit sur la même page

Mettez en forme des mises à jour standard : couvrez les progressions clés, les victoires, les défis et les forfaits. Soyez concis mais complet

Postez des mises à jour quand cela convient à chaque membre de l'équipe. Ajoutez des puces ou de brèves descriptions, et contribuez quand cela convient à leur emploi du temps

Consultez et commentez les mises à jour de chacun dans le canevas, afin de favoriser la collaboration malgré des horaires de travail différents

Le canevas devient un registre de la progression de chacun, une ressource utile pour suivre les mises à jour passées et maintenir une compréhension partagée du travail en cours

Fixer des paramètres de rappel pour vérifier régulièrement le canevas afin que les mises à jour soient vues et prises en compte en temps voulu

Adaptez la forme ou la structure du canevas en fonction des réactions de l'équipe afin de vous assurer qu'il permet de recueillir efficacement les informations et de favoriser le travail d'équipe

Communiquez efficacement, collaborez plus efficacement et restez informé des tâches en cours, tout en tenant compte des différents horaires et fuseaux horaires.

via Slack

Le constructeur de flux de travail sans code de Slack vous permet d'automatiser des processus à l'aide de fonctions, de conditions et de déclencheurs. Créez des applications personnalisées de taille réduite (Slack bots) à l'aide de l'API de Slack.

Les outils de développement de Slack méritent des points ! Ils simplifient les processus de développement grâce à des ressources et des documents en ligne très pratiques.

Tarifs de Slack

Free Forever pour toujours

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

: 8,75 $/mois par utilisateur Business+ : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Grille d'entreprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Monday ?

Monday.com, également connu sous le nom de Monday, est un service complet d'information et de conseil de gestion de projet et de collaboration . Sa personnalisation en fait un outil essentiel pour la gestion de projet et la rationalisation des flux de travail des entreprises.

Contrairement à Slack, la plateforme incline vers la gestion plutôt que vers la seule collaboration. Mon travail s'appuie sur des tableaux de bord intuitifs, gestion des tâches des tableaux et des flux de travail personnalisables.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/monday-com-A-new-way-of-working.png monday /$$img/

via Monday Monday dispose également d'une place de marché d'applications dédiée aux widgets et aux applications tierces. Utilisez-le pour étendre et améliorer les capacités de Monday WorkOS.

Caractéristiques de Monday

1. Facile à utiliser

Nous trouvons le WorkOS de Monday.com visuellement attrayant et d'une utilisation intuitive. La gestion de projets est simple grâce à des outils de type "glisser-déposer", "cliquer pour faire" - aucun code n'est nécessaire.

Par exemple, vous pouvez facilement glisser-déposer des éléments, des widgets, des visuels et des membres de l'équipe sur votre tableau de bord pour les ajouter en un clin d'œil.

Ajoutez à ce même tableau de bord des widgets de gestion des ressources tels que le suivi du temps, des indicateurs de charge de travail, etc.

via Monday

Facile, n'est-ce pas ?

De plus, choisissez parmi la vaste galerie de Monday de plus de 200 modèles préconstruits pour ne jamais partir de zéro.

via Monday

2. Collaboration

WorkDocs de Monday.com excelle dans la collaboration grâce à ses fonctionnalités intuitives telles que les mises à jour en temps réel, le partage de fichiers et la communication transparente.

Co-éditez en cours, partagez des commentaires instantanés, et s'engager avec les employés -dans un seul document. Allez au-delà de la collaboration et transformez votre texte en éléments d'action sur n'importe quel tableau Monday.com pour que tout se passe bien.

via Monday

3. Gestion

Travaillez avec des tableaux de bord personnalisables qui offrent différentes vues comme le Kanban, le Calendrier, l'échéancier, le diagramme de Gantt, et plus encore. Quels que soient les besoins de votre équipe, de votre projet ou de votre entreprise, Monday a quelque chose pour vous.

via Monday

Ajoutez plus de 30 widgets personnalisés pour afficher une vue d'ensemble du projet, y compris des widgets pour le suivi du temps, le flux de travail et la mesure des performances.

via Monday

4. Applications et intégrations

Monday.com dispose d'un solide répertoire d'applications comprenant plus de 200 applications tierces, notamment des applications de communication, de marketing, des ERP, des CRM et bien plus encore. Trouvez des intégrations à des applications populaires comme Slack, Google Agenda, MailChimp, HubSpot, et d'autres outils.

5. Automatisation et flux de travail

WorkOS de Monday offre un constructeur de flux de travail convivial sans code avec en prime plus de 200+ modèles d'automatisation préconstruits. Utilisez-les ou créez des automatisations personnalisées pour déclencher des flux de travail en fonction d'évènements, d'actions ou de fonctions.

via Monday

Prix du Monday

Free Forever : Gratuit

: Gratuit Basic : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: prix personnalisé

Slack vs Monday.com : Comparaison des fonctionnalités

Si vous êtes ici, vous savez que Slack et Monday proposent tous deux des fonctionnalités de collaboration impressionnantes.

Cependant, Monday se distingue par ses outils de personnalisation et de gestion, tandis que Slack reste simple et excelle dans la communication d'équipe.

Consultez ce tableau pour un aperçu des principales différences entre les deux.

Creusons dans leurs fonctionnalités principales pour trouver le logiciel de collaboration ultime.

Fonctionnalité #1. Communication d'équipe

Ne nous voilons pas la face : les gestionnaires de projet ont du mal à faire en sorte que les équipes soient sur la même page. Les e-mails, c'est bien, mais la plupart des plateformes d'e-mail n'ont pratiquement pas d'intégrations.

Voyons ce qu'il en est de Monday.com et de Slack en matière de communication d'équipe.

Slack

Slack se qualifie davantage comme une plateforme de messagerie avancée. Cet outil vous permet de discuter avec différentes équipes sur tous les fronts - chat, appels audio et vidéo.

Créez des canaux pour diffuser des informations ou envoyer directement des messages à des personnes. Mieux encore, des espaces privés fonctionnent comme des tableaux de discussion sécurisés pour communiquer des messages et des abonnements départementaux.

via Slack

Monday

À$$$a, Monday WorkOS ne fait pas de fonctionnalité de discussion intégrée (pour l'instant).

Mais oui, vous pouvez communiquer publiquement sur les tableaux de discussion. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas envoyer de message individuel à un utilisateur.

Monday offre toutefois la possibilité de communiquer publiquement via les tableaux de discussion. Trouvez des éléments interactifs comme les mentions @, les émojis, les annotations et plus encore pour commenter et communiquer efficacement au sein de la corbeille de tâches.

Winner: _Slack est un vainqueur incontestable pour nous en ce qui concerne les fonctionnalités de messagerie et de communication en temps réel

Fonctionnalité #2. Collaboration

Quand il s'agit de Monday vs Slack, les deux ont leur ensemble unique de fonctionnalités pour collaborer sur des projets.

Voyons qui est le meilleur.

Slack

Slack, qui est plutôt une application de messagerie, fournit des Canvases pour la collaboration en équipe.

Il ne fait aucun doute que les Canvases sont bien ! Mais ils ont besoin de personnalisations et de fonctionnalités clés.

Plus ou moins, vous le trouverez comme un outil de prise de notes où vous mettez des informations importantes, partagez des fichiers, intégrez des vidéos et corédigez avec les parties prenantes.

Créez des flux de travail automatisés pour demander de l'assistance, soumettre des approbations ou signaler des problèmes - à l'intérieur du canevas.

Par exemple, utilisez le modèle de Canva " Résumé d'incident " de Slack pour mettre en évidence les problèmes, demander des actions prioritaires et poser des questions en mentionnant les bonnes personnes dans le Canvas.

via Slack

Monday

Monday, quant à lui, propose Workdocs pour collaborer et exécuter des idées à partir d'une seule feuille. Transcrivez les réunions, mettez en évidence les points clés et étiquetez les membres de l'équipe pour attribuer les ordres du jour des réunions sur place.

via Monday

Intégrez des tableaux, des tableaux de bord, des images, des vidéos et bien plus encore directement dans les documents de travail. Le plus beau, c'est que chaque composant est automatiquement synchronisé et mis à jour au fur et à mesure de votre travail.

Winner: Les deux outils offrent des fonctionnalités de collaboration uniques, c'est donc un match nul ! 🤝

Fonctionnalité #3. Gestion

Il est difficile de trouver des fonctionnalités de collaboration et de gestion dans un seul outil. Voyons comment Slack et Monday gèrent la gestion de projet.

Slack

Slack est principalement conçu pour la communication en équipe. À vrai dire, le fait de disposer d'options permettant de créer des canaux privés, des groupes et des canevas fait avancer la gestion d'équipe. Cela dit, nous n'attendons pas de Slack qu'il gère des projets complexes.

Monday

Bien qu'inférieur à Slack pour les communications en temps réel, monday.com gère bien les tâches, les flux de travail et les projets.

Monday dispose de nombreuses fonctionnalités de gestion, notamment des tableaux et des vues personnalisables pour vous aider à centraliser tout votre travail. Partagez les tableaux entre les équipes pour une meilleure collaboration !

via Monday

Sans oublier que les tableaux de bord intuitifs de Monday peuvent être entièrement personnalisés avec des widgets - sans une seule ligne de code. Trouvez des widgets pour le suivi du temps en temps réel, l'aperçu de la charge de travail et l'analyse des performances de l'équipe sous un même toit.

via Monday

Winner: _Monday est un gagnant dans cette catégorie en raison de ses fonctionnalités et outils de gestion complets

Fonctionnalité #4. Applications et intégrations

Lorsque l'on jongle entre différents projets et départements, on ne sait jamais de quelles applications on peut avoir besoin à un moment donné. Heureusement, monday.com et Slack sont tous deux dotés d'un grand nombre d'intégrations tierces.

Dans Slack vs monday.com, qui l'emporte dans cette catégorie ? Découvrons-le.

Slack

Slack se targue d'avoir un répertoire d'applications de plus de 2 000 applications et logiciels de pointe.

En outre, l'outil propose des API personnalisées, ce qui vous permet de créer des applications personnalisées qui s'intègrent à vos systèmes et processus internes.

Monday

Monday propose des intégrations à plus de 200+ apps tierces de différentes catégories, y compris, mais sans s'y limiter, la communication, la productivité, les CRM, et plus encore.

**Les deux outils de collaboration offrent des intégrations puissantes et illimitées. Nous avons donc une nouvelle égalité ! 🤝_

Fonctionnalité #5. Automatisation et flux de travail

Les deux plateformes offrent une automatisation facile à faire, sans code. Automatisez tout ce que vous voulez à l'aide de blocs de construction simples à glisser-déposer, qu'il s'agisse de flux de travail simples ou complexes.

En outre, les deux plateformes disposent de connecteurs prêts à l'emploi qui facilitent l'intégration d'autres applications.

alors, où est la différence ? Voyons cela.

Slack

Slack dispose d'un cadre de bot robuste qui vous permet de construire des bots personnalisés.

Utilisez-les pour automatiser les tâches monotones et les flux de travail, comme l'attribution automatique de tâches et l'envoi de mises à jour et de rappels aux canaux.

Monday

Monday, en revanche, propose des modèles d'automatisation préconstruits pour faciliter le développement du flux de travail. Choisissez parmi plus de 200 recettes et modèles d'automatisation.

Winner: _En raison des modèles d'automatisation prédéfinis de Monday, la création de flux de travail est un jeu d'enfant. C'est pourquoi nous considérons Monday comme un gagnant dans cette catégorie

Slack vs. Monday.com sur Reddit

Nous avons porté le débat sur le meilleur outil de collaboration sur Reddit. Et devinez quoi ! Nous sommes tombés sur des avis d'utilisateurs du monde réel.

Par exemple, lorsque nous avons cherché Monday vs Slack sur Reddit de nombreux utilisateurs estiment qu'il est difficile d'intégrer des joueurs clés ou des membres de l'équipe dans vos mises à jour et votre flux de travail.

"Bien sûr, c'est génial pour le suivi du temps et de l'argent consacrés aux projets et la génération de factures. Mais il est très difficile d'inclure des freelances, des clients, des partenaires et d'autres personnes clés de l'extérieur dans vos mises à jour et votre flux de travail. Hélas, aucune API ou solution SaaS ne peut remédier au fait que Monday ne fait pas bon ménage avec les feuilles de calcul."_

Alors que Slack a été aimé par la plupart des utilisateurs pour son interface facile à utiliser, ses intégrations et ses fonctionnalités de communication.

Rencontre avec ClickUp-La meilleure alternative à (Slack vs. Monday.com)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif ClickUp affiche /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer la collaboration de votre équipe avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Monday et Slack présentent tous deux certaines limites. Vous souhaitez disposer d'un outil qui a tout pour plaire ? Passez à ClickUp !

ClickUp est votre application tout-en-un pour gérer les tâches, les documents, les discussions, les Objectifs et bien plus encore en un seul endroit. Que vous soyez un étudiant, un propriétaire de petite entreprise ou un gestionnaire de projet cherchant à collaborer, ClickUp est conçu pour faire passer les collaborations d'équipe au niveau supérieur.

ClickUp offre des fonctionnalités similaires à celles du Monday outils de gestion de projet et une communication en temps réel de type Slack.

Vous ne nous croyez pas ? Jetez un coup d'œil aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp.

1. Fonctionnalité de discussion intégrée

ClickUp Chat est l'outil idéal pour partager des mises à jour, lier des ressources et collaborer de manière transparente à la volée - tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet fiable.

Comme Slack, la fonctionnalité de discussion de ClickUp vous permet de créer différents Espaces ou groupes de discussion parallèlement aux projets. Activez l'accès basé sur les rôles pour contrôler qui peut afficher les discussions, en gardant les discussions privées aussi longtemps que vous le souhaitez.

Mieux encore, utilisez les @mentions et attribuez directement des commentaires pour informer les membres des messages en temps réel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/chat-in-clickup.gif Communiquez avec votre équipe grâce à la fonctionnalité de messagerie instantanée, la vue Discuss, dans ClickUp /$$img/

Partagez facilement des mises à jour, des liens, des réactions et consolidez les discussions importantes grâce à l'affichage Chat dans ClickUp /%g/ ClickUp

2. ClickUp AI

via ClickUp AI ClickUp AI révolutionne la collaboration au sein des équipes. Avec l'IA à vos côtés, concentrez-vous sur ce qui compte et laissez l'IA s'occuper des autres tâches monotones, telles que :

Rédiger des notes de projet

La création d'échéanciers de projets

Générer des résumés pour les mises à jour des tâches

Création d'éléments d'action et de sous-tâches

Modifier et mettre en forme le contenu en quelques secondes

Imaginer des stratégies de campagne de marketing pour les projets

via ClickUp AI Comparativement, ClickUp bat Monday en matière d'assistance IA.

Voici pourquoi :

L'IA de Monday.com est limitée à son équipe commerciale CRM. Tout au plus, l'IA est utilisée pour résumer du texte dans des documents Word.

En revanche, ClickUp utilise l'IA pour le forfait des projets , en créant des éléments d'action, des tâches secondaires et en rédigeant couramment. Mieux encore, utilisez notre Modèles d'invitations, instructions IA pour une meilleure gestion de projet et une meilleure ingénierie.

3. Gestion de projet

La fonctionnalité de gestion de projet de ClickUp affiche plus de 10 vues personnalisables, ce qui facilite et accélère la planification et la gestion des projets.

Faites en sorte que tout le monde soit sur la même page et aligné sur les objectifs du projet grâce à Modèle de manuel de gestion de projet par ClickUp Utilisez des Tableaux blancs et des cartes mentales pour forfaiter vos projets, vos idées et vos tâches à l'aide de schémas visuels. ClickUp propose une galerie étendue de modèles de gestion de projet pour les cartes mentales et le forfait.

De plus, le tableau de bord intuitif de ClickUp agit comme un centre de contrôle pour votre projet. De là, suivez et gérez les sprints de développement et les ressources en temps réel. Utilisez des diagrammes personnalisés, des widgets et des éléments de visualisation de données pour personnaliser davantage le tableau de bord en fonction des besoins de votre projet.

Soyons honnêtes ; les équipes adorent l'interface utilisateur de Slack pour la communication. Et parce qu'il en est ainsi, l'intégration ClickUp Slack vous permet de collaborer sur des projets sans quitter Slack.

Utilisation de l'outil Intégration de ClickUp-Slack pour créer facilement des tâches ClickUp dans Slack

Passez à ClickUp : Votre outil de collaboration tout-en-un

Au lieu de jongler avec Slack et Alternatives du Monday choisissez un outil qui combine des fonctionnalités de collaboration, de communication et de gestion au sein d'une plateforme unique.

Pourquoi ne pas essayer ClickUp aujourd'hui ? - C'est gratuit pour commencer !